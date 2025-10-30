De 13 bästa projektledningsverktygen som integreras med Slack

Slack har varit den självklara kommunikationshubben för moderna team, särskilt i snabbrörliga startups, marknadsföringsbyråer, teknikföretag och distans- eller hybridarbetsmiljöer.

Från realtidsmeddelanden och fildelning till kanaler och kalendersynkronisering – Slack gör samarbetet smidigt. Men när det gäller att hantera tidsplaner och genomförande av projekt är Slack ibland inte tillräckligt.

Konversationer döljer ofta viktiga uppgifter, vilket leder till missade uppföljningar. Med rätt Slack-integration kan du omvandla Slack-meddelanden till uppgifter, länka konversationer till leveranser och minska klyftan mellan teamchattar och faktisk utförande.

I den här artikeln går vi igenom de bästa projektledningsverktygen och programvarulösningarna som integreras sömlöst med Slack.

Här är en snabb jämförelse av de bästa projektledningsverktygen för kundtjänster som stöder samarbete i realtid och integreras med Slack:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett AI-driven projektledning, teamkommunikation och samarbete Gantt-diagram, Kanban, anpassade arbetsflöden, ClickUp Brain och synkronisering av Slack-uppgifter i realtid. Gratis plan; anpassningar för företag Wrike Förenkla projektmottagning och teamöverskridande arbete Dynamiska formulär, Kanban-tavlor, anpassade arbetsflöden, Slack-förfrågningar Gratis plan, betalda planer från 10 $/månad per användare Notion Organisera idéer i delade system Wikis, dokument, AI-sammanfattningar, förhandsgranskningar av Slack-sidor Gratis plan, betalda planer från 12 $/månad per användare Trello Visuell uppgiftsuppföljning och enkla arbetsflöden Kanban-tavlor, Butler-automatiseringar, skapande av Slack-kort Gratis plan, betalda planer från 5 $/månad per användare Jira Agil uppgiftsuppföljning och sprintplanering Scrum-tavlor, backlog grooming, Slack bug tickets Gratis plan, betalda planer från 8,60 $/månad per användare. Basecamp Asynkron teamkommunikation utan störande element Att göra-listor, Campfire-chatt, ersättning för Slack-trådar Gratis plan, betalda planer från 15 $/månad per användare Miro Visuellt samarbete och brainstorming Whiteboards, klisterlappar från Slack, Jira-synkronisering Gratis plan, betalda planer från 8 $/månad per användare MeisterTask Visuell uppgiftsuppföljning + automatisering för medelstora team Kanban, Slack-meddelanden, AI-hjälp, daglig synkronisering av uppgifter Gratis plan, betalda planer från 9 $/månad per användare Teamwork Hantera kundprojekt med precision Slack-kommandon, spårning av retainers, resursbibliotek Gratis plan, betalda planer från 13,99 $/månad per användare. Todoist Enkel uppgiftsregistrering i Slack Slack-kommandon, checklistor, prioritetsetiketter Gratis plan, betalda planer från 2,50 $/månad per användare. Zoho Projects Detaljerad projektbaslinje och spårning Gantt-diagram, tidsloggar, Slack-uppdateringar 15 dagars gratis provperiod, anpassade priser Linear Produkt- och teknikteam Visuella färdplaner, problemhantering, synkronisering av Slack-trådar Gratis plan, betalda planer från 10 dollar per månad och användare. Hive Flexibla projektvyer och teamsamarbete Mallar, Kanban, HiveMind AI, Slack chat-to-task Gratis plan, betalda planer från 1,50 $/månad per användare

Varför använda ett projektledningsverktyg som integreras med Slack?

Istället för att hoppa mellan olika verktyg kan ditt team hantera uppgifter och kommunicera inom samma Slack-arbetsyta med en enkel integration.

Här är varför de bästa Slack-integrationerna är värda investeringen:

Centralisera projektkommunikationen genom att länka Slack-meddelanden till uppgifter, tidsplaner och leveranser i delade Slack-kanaler.

Få projektuppdateringar och förfallodatum i realtid som Slack-meddelanden för att hålla teamen samordnade utan att lämna Slack.

Förbättra uppgiftshanteringen genom att låta användarna tilldela uppgifter, uppdatera status och spåra framsteg direkt från Slack.

Stöd samarbete i realtid genom fildelning, diskussioner och integrerade åtgärder i Slack-appen.

Viktiga funktioner att leta efter i ett Slack-integrerat projektledningsverktyg

50 % av teamen som använder agila metoder och hur teamen hanterar projekt kombinerar dem också med andra verktyg för att passa det aktuella projektet.

Det är därför det är ett strategiskt val att integrera projektledningsprogramvara direkt i din Slack-arbetsplats.

Men alla integrationer är inte lika bra. Vilka funktioner är egentligen viktiga när man väljer de bästa projektledningsverktygen för Slack?

1. Uppgiftshantering: Skapa, tilldela och uppdatera uppgifter utan att någonsin lämna Slack

✅ Lösning: En designer lägger in en mockup i ett Slack-meddelande, och en teammedlem omvandlar den omedelbart till en uppgift med ett förfallodatum.

2. Realtidsmeddelanden: Få projektuppdateringar, ändringar av deadlines och kommentarer direkt i Slack

✅ Lösning: Ditt team ser uppdateringar om uppgiftens framsteg live i Slack-kanalen, vilket förhindrar missade deadlines och oändliga avstämningar.

3. Fildelning och centraliserade dokument: Dela och fäst filer kopplade till uppgifter eller trådar

✅ Lösning: Under en kampanjsprint finns kreativa tillgångar och Google Docs tillgängliga på ett och samma ställe, så du slipper leta igenom e-postmeddelanden.

4. Integration med andra verktyg: Synkronisera med Google Drive, Trello, Jira och mer

✅ Lösning: Istället för att växla mellan flikar blir Slack ett centraliserat utrymme där alla dina projektverktyg kommunicerar med varandra.

5. Automatisering av arbetsflöden : Använd bots eller anpassade triggers för att automatisera repetitiva steg

✅ Lösning: Ett nytt uppgiftsformulär triggar ett Slack-meddelande till rätt kanal, tilldelar en uppgift och ställer in påminnelser – allt utan mänsklig inblandning.

Du behöver inte växla mellan sex olika flikar för att behålla sammanhanget.

När så är fallet uppfyller automatiseringen av projektledning inte sina utlovade fördelar.

Med dessa 13 verktyg som ansluter direkt till Slack kan du se till att dina team samarbetar även när du sover.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett AI-driven projektledning och teamkommunikation)

Vidta åtgärder direkt från Slack och håll ditt team synkroniserat utan att byta verktyg

Om ditt teams Slack är fullt av dagliga incheckningar, uppgiftsomnämnanden och fillänkar är ClickUp den projektledningsplattform som samlar allt på ett och samma ställe.

Hantera dina projekt med ClickUps strukturerade projektledning

Visualisera och anpassa din projekttidslinje direkt med hjälp av ClickUps projektledningsfunktioner

ClickUps projektledningsplattform är en konvergerad AI-arbetsyta som kombinerar dokument, wikis, chatt, generativa AI-verktyg, AI-agenter och automatiseringar.

Det erbjuder flexibla vyer, inklusive listor, tavlor, Gantt-diagram och kalendrar, för att hjälpa team att planera, spåra och hantera projekt självständigt. Du kan gruppera uppgifter i mappar, bryta ner beroenden och sätta upp milstolpar som stämmer överens med viktiga mål.

Ett designteam som arbetar på distans med en produktlansering kan till exempel visualisera hela projektets tidsplan i Gantt-vy och sedan synkronisera uppdateringar av uppgifter direkt till en delad Slack-kanal, så att alla hålls informerade i realtid.

Slack-integration som håller allt sammankopplat

Förvandla Slack till ett produktivitetscentrum genom att länka chattar till uppgifter, uppdateringar och arbetsflöden i realtid med ClickUps integration

Med ClickUps täta integration med Slack kan du:

Skapa uppgifter direkt från Slack-meddelanden

Lägg till kommentarer eller uppdateringar utan att byta app.

Få påminnelser om uppgifter och aviseringar om förfallodatum i din Slack-arbetsplats.

Håll dig uppdaterad genom realtidsaktivitet i ditt teams Slack-kanaler.

Så här säger Lauren Makielski, stabschef på Hawke Media, om ClickUp:

Det är enormt viktigt för oss att ha projektöversikt på ett sätt som passar alla inlärningsstilar och preferenser. ClickUp har också möjliggjort integrationer med Slack och Gmail som gör vårt arbete smidigt från plattform till plattform.

Samla konversationer och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUp Chat

Omvandla diskussioner till uppgifter, tilldela ägare och behåll sammanhanget intakt med ClickUp Chat

ClickUp Chat ger dig det bästa av Slack-kommunikation i din projektledningsplattform, men med en viktig skillnad. Skillnaden mellan Slack och ClickUp är att det senare är direkt kopplat till dina uppgifter, tidslinjer och arbetsflöden.

Om en kollega under en projektsynkronisering påminner om en saknad resurs eller identifierar ett hinder behöver du inte byta verktyg eller leta igenom Slack-trådar senare. Du kan omedelbart omvandla meddelandet till en uppgift, tilldela den, ange ett förfallodatum och länka den till rätt projekt. Eller be ClickUp Brain att göra det åt dig, direkt i din chatt!

Denna funktionalitet gör ClickUp till en allt-i-ett-meddelandeapp genom att kombinera meddelanden med uppgiftsskapande.

Låt ClickUp Brain, din personliga AI-assistent, göra grovjobbet

ClickUp Brain för in praktisk AI i ditt dagliga arbetsflöde. Det är utformat för att känna igen sammanhang och eliminera repetitiva manuella uppgifter.

Efter ett teammöte kan ClickUp Brain till exempel generera en projektsammanfattning, tilldela nästa steg till relevanta teammedlemmar och till och med markera överlappande deadlines.

Om du behöver komma ikapp efter ledigheten kan du använda ClickUp Brains funktion "Catch Me Up" för att omedelbart få en sammanfattning av uppdateringar i dina projekt, inklusive höjdpunkter från Slack-konversationer, nya kommentarer och blockerade uppgifter.

Du kan också ställa en fråga till ClickUp Brain, till exempel: ”Hur ser statusen ut för marknadsföringsplanen för tredje kvartalet?” Då hämtar den information i realtid från din uppgiftslista, projektdokument och konversationer.

🎥 Här är en kort video som förklarar hur du ställer frågor på ClickUp Brain:

💡 Bonus: Letar du efter en desktop-app som skär igenom röran och ger dig allt du kan önska dig av en arbets-AI? ClickUp Brain MAX kan vara något för dig. Förändra ditt sätt att hantera projekt med: Sömlös automatisering: Ersätt flera fristående AI-verktyg och få tillgång till premium externa AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude med en intelligent plattform som automatiserar rutinuppgifter, spårar framsteg och levererar användbara insikter för varje projekt.

Centraliserad information: Sök och få omedelbar tillgång till projektplaner, tidslinjer och filer i ClickUp, Google Drive, SharePoint och alla dina anslutna appar, plus webben.

Talk to Text: Använd röstkommandon för att transkribera anteckningar, skapa uppgifter, uppdatera projektstatus och tilldela ansvar utan att använda händerna, vilket gör projektledningen snabbare och effektivare. Använd röstkommandon för att transkribera anteckningar, skapa uppgifter, uppdatera projektstatus och tilldela ansvar utan att använda händerna, vilket gör projektledningen snabbare och effektivare. ClickUp Brain MAX är AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Hantera projekt med Gantt-diagram, Kanban-tavlor, kalendrar och anpassade arbetsflöden.

Koppla samman uppgifter, dokument, whiteboards och formulär på ett och samma ställe.

Samarbeta genom redigering i realtid, trådade kommentarer och live-whiteboards.

Använd ClickUp Brain för att sammanfatta trådar, automatiskt skapa uppgifter och svara på frågor i hela ditt arbetsutrymme.

Omvandla Slack-meddelanden till uppgifter, få uppdateringar och kommentera arbetet – allt från din Slack-kanal.

Begränsningar i ClickUp

Det kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess omfattande funktioner.

Tillfälliga fördröjningar eller synkroniseringsfördröjningar i mycket stora arbetsytor

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-recension delade:

Vi kör agila sprintar, publicerar dokument och hanterar OKR utan att behöva växla mellan olika appar. Inbyggda integrationer (Slack, Drive, GitHub) är snabba att koppla ihop.

2. Wrike (Bäst för att förenkla projektmottagning och hantera tvärfunktionella arbetsbelastningar)

via Wrike

Spridda att göra-listor är ett vanligt problem i företagsteam eftersom uppgifter ofta kommer in via olika kanaler, inklusive Slack, e-post, möten och kalkylblad. Dessutom finns det inget tydligt system för att spåra ansvar eller framsteg.

Med Wrike kan du omvandla inkommande förfrågningar till formella projekt med hjälp av dynamiska intagsformulär, automatiskt tilldelade uppgifter och teamspecifika arbetsflöden. Med inbyggd Slack-integration håller Wrike ditt team uppdaterat utan att de behöver lämna sin Slack-kanal, vilket minskar fram- och återkommande kommunikation och säkerställer tydligt ansvar mellan avdelningarna.

Wrikes bästa funktioner

Registrera inkommande förfrågningar med dynamiska formulär och vidarebefordra dem automatiskt.

Visualisera arbetet med Kanban-tavlor, Gantt-diagram och anpassade instrumentpaneler.

Använd Wrikes Slack-app för att skapa uppgifter från meddelanden och få projektuppdateringar i realtid.

Ställ in anpassade arbetsflöden för olika avdelningar med godkännandeprocesser och beroenden.

Centralisera filer, feedback och uppgiftskommunikation för bättre samarbete mellan teamen.

Begränsningar i Wrike

Den initiala konfigurationen av arbetsflöden och behörigheter kan vara komplex.

Vissa användare rapporterar att det är svårt för nya teammedlemmar att lära sig använda verktyget.

Wrike-priser

Gratis

Team : 10 USD/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5,0 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (över 2 800 recensioner)

Vad användarna säger om Wrike

Denna Capterra-recension lyfte fram:

Wrike har kraftfulla projektledningsfunktioner som har gjort det möjligt för oss att hantera våra projekt på ett enkelt och effektivt sätt.

3. Notion (Bäst för att organisera ostrukturerat arbete och omvandla idéer till delade system)

via Notion

I de flesta distansarbetsgrupper finns det ingen tydlig koppling mellan idé och genomförande. Notion löser detta genom att fungera som en flexibel allt-i-ett-arbetsplats där wikis, dokument, projekt och uppgifter finns samlade på ett och samma ställe.

Och med integrationer till plattformar som Slack flödar uppdateringar från Notion direkt in i dina teamkonversationer, så att teamets kunskap inte fastnar i silos eller går förlorad i oändliga direktmeddelanden.

Notions bästa funktioner

Samla uppgifter, anteckningar och mötesreferat på delade sidor med hjälp av flexibla dra-och-släpp-block.

Växla mellan vyerna tavla, lista, tidslinje och kalender för att följa projektet.

Organisera kunskap i interna wikis och korslänkade databaser för teamövergripande synlighet.

Integrera med Slack för att få uppdateringar, skicka strukturerade meddelanden och förhandsgranska Notion-sidor direkt i chatten.

Använd Notion AI för att skriva, sammanfatta, fylla i fält automatiskt och extrahera åtgärdspunkter från dokument eller anteckningar.

Begränsningar i Notion

Saknar inbyggd tidrapportering eller stöd för Gantt-diagram.

Säkerhetsfunktioner som 2FA är inte tillgängliga i gratispaketet.

Komplexa arbetsytor kan kännas överväldigande utan struktur eller introduktion.

Notion-priser

Gratis

Plus: 12 USD/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 6 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 500 recensioner)

Vad användarna säger om Notion

Denna G2-recension noterade:

Jag älskar Notion AI:s förmåga att hämta omfattande, kontextmedvetna svar från en rad integrerade verktyg, inklusive Notion, Slack och Google Drive. Denna integration effektiviserar informationshämtningen genom att lyfta fram insikter från hela vår kunskapsbas.

👀 Rolig fakta: Innan e-post och Slack fanns använde många stora företag fysiska "meddelanderör" för att skicka skriftliga meddelanden mellan våningarna. Vissa historiska byggnader har fortfarande sådana gömda i väggarna.

4. Trello (bäst för visuell uppgiftsuppföljning och enkla arbetsflöden)

via Trello

Enligt en undersökning från Project Management Institute svarade 64 % av projektledarna att effektiv prioritering av uppgifter är nyckeln till framgångsrika projekt. Men de flesta team vet inte vad som pågår, vem som är ansvarig eller när saker ska vara klara.

Trello löser detta problem genom att ge teamen en gemensam visuell tavla för att spåra arbetet i realtid. Varje uppgift finns på ett kort som flyttas mellan olika stadier som "Att göra", "Pågår" och "Klar".

Med Slack-integreringen kan du skapa Trello-kort direkt från meddelanden, ställa in påminnelser och automatiskt publicera uppdateringar i dina kanaler.

Trellos bästa funktioner

Organisera projekt med Kanban-tavlor, checklistor, etiketter och bilagor.

Skapa Trello-kort direkt från Slack-meddelanden med hjälp av enkla genvägar.

Synkronisera uppdateringar och påminnelser om förfallodatum mellan Trello och Slack-kanaler.

Samarbeta i realtid med omnämnanden, kommentarer och taggning av medlemmar.

Automatisera repetitiva arbetsflöden med Butler (Trellos inbyggda automatiseringsverktyg).

Trellos begränsningar

Saknar avancerade rapporterings- eller arbetsbelastningsvyer

Automatiseringar och power-ups är begränsade i gratisversionen.

Stöder inte komplexa projekthierarkier eller beroenden.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 USD/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 23 600 recensioner)

Vad användarna säger om Trello

Denna G2-recension fångade:

Enkelheten i implementeringen är också en bonus, eftersom det krävs mycket lite installation för att komma igång. Jag uppskattar också den enkla integreringen med andra verktyg som Slack och Google Drive för integrerade arbetsflöden.

5. Jira (bäst för agil uppgiftsuppföljning och sprintplanering)

via Jira

När uppgifter flaggas i chattar men aldrig hamnar på din sprinttavla blir din backlog rörig och svår att hantera. Detta är en utmaning som teknikteam ofta kämpar med.

Jira överbryggar denna klyfta genom att förvandla Slack till en förlängning av din agila arbetsplats. Med scrumtavlor, sprintrapporter och backlog grooming inbyggt i ett enda system eliminerar Jira denna friktion.

Dessutom kan du omvandla ett Slack-meddelande till ett felrapporteringsärende, utlösa sprintvarningar eller uppdatera ärendestatus utan att lämna chatten.

Jiras bästa funktioner

Anslut Slack till Jira för att skapa ärenden direkt från Slack-meddelanden.

Få omedelbara projektmeddelanden i Slack baserat på filter eller triggers.

Organisera epics, stories och bugs med hjälp av anpassningsbara agila tavlor.

Automatisera repetitiva åtgärder som att tilldela ärenden eller uppdatera status.

Visa sprintburndown-diagram och hastighetsrapporter för varje iteration.

Jiras begränsningar

Komplex installation och konfiguration för icke-tekniska användare

Användargränssnittet kan upplevas som stelt för tvärfunktionella team utanför utvecklingsavdelningen.

Priserna stiger snabbt med större team eller avancerade behov.

Priser för Jira

Gratis

Standard : 8,60 $/månad per användare

Premium : 17 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (över 6 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (över 15 100 recensioner)

Vad användarna säger om Jira

Denna G2-recension innehöll:

Integrationen med verktyg som Confluence, Slack och GitHub gör det ännu mer kraftfullt. Det är enkelt att samarbeta, tilldela uppgifter, ange deadlines och upprätthålla ansvarsskyldighet mellan avdelningar.

6. Basecamp (Bäst för teamkommunikation utan onödiga störningar)

via Basecamp

För många möten slösar bort tid som kunde ha använts till att faktiskt utföra arbetet. När teamen enbart förlitar sig på samtal för att säkerställa samordning, påverkas deras produktivitet negativt.

Basecamp vänder på ekvationen genom att ge teamen en central plats där de kan dela uppdateringar, spåra uppgifter och kommunicera asynkront. Du behöver inte jaga Slack-trådar eller sätta upp synkroniseringssamtal; öppna bara Basecamp för att se vad som ska göras, vad som har delats och vad som behöver din input.

Basecamps bästa funktioner

Organisera projekt med att göra-listor, dokument, scheman och anslagstavlor på ett och samma ställe.

Ersätt spridda Slack-trådar med inbyggd gruppchatt (Campfire).

Dela dokument och filer med centraliserad lagring

Spåra viktiga projektdatum med en kalender och automatiska incheckningar.

Få projektuppdateringar i realtid med hill charts för visuell framstegsvisning.

Begränsningar i Basecamp

Begränsade uppgiftsberoenden och automatiseringsfunktioner

Ingen inbyggd tidrapportering

Mindre lämpligt för komplexa projektarbetsflöden med flera team.

Priser för Basecamp

Gratis

Basecamp Plus : 15 USD/användare/månad

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Basecamp-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 500 recensioner)

Vad användarna säger om Basecamp

Denna G2-recension delar med sig av:

Automatisering tar saker och ting till en ny nivå: uppgifter som tidigare tog timmar att slutföra löser sig nu av sig själva. Och jag kan inte låta bli att nämna hur det integreras med Slack och andra verktyg.

7. Miro (Bäst för visuellt samarbete och brainstorming mellan team)

via Miro

Textverktyg är inte skapade för visuellt tänkande. Team förenklar ofta idéer när de försöker planera sprintar, kartlägga arbetsflöden eller komma på idéer i kalkylblad och dokument.

Miro löser detta dilemma genom att erbjuda ett visuellt samarbetsutrymme. Du kan skissa, strukturera och presentera idéer på ett och samma ställe – utan att behöva växla mellan olika verktyg. Och med integrationer som Slack och Jira förblir feedbacken kopplad till arbetsytan.

Miros bästa funktioner

Skapa interaktiva whiteboardtavlor för brainstorming i realtid och agil planering.

Använd färdiga mallar för kundresekartor, Kanban-tavlor och retrospektiver.

Omvandla Slack-meddelanden till Miro-klisterlappar för att omedelbart fånga upp idéer.

Samarbeta live med inbyggd video, kommentarer och presentationsläge.

Synkronisera uppgifter med verktyg som Jira, Asana, ClickUp och Google Kalender.

Miro-begränsningar

Kan bli rörigt med för många medarbetare på en enda tavla.

Prestandaförsämring på komplexa eller tunga tavlor med flera medieelement

Den kostnadsfria planen har begränsat antal tavlor och lagringsutrymme.

Miro-priser

Gratis

Starter : 8 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning från 30 medlemmar

Miro-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (över 8 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Miro

Denna G2-recension lyfte fram:

Miro integreras också smidigt med en rad populära produktivitetsverktyg som Jira, Trello, Slack och Google Workspace, vilket är avgörande för att upprätthålla ett effektivt arbetsflöde.

💡 Proffstips: Håll teamchattarna tydliga och fokuserade på samarbete. För- och nackdelar med Slack på jobbet beskriver hur du kan använda Slacks styrkor och ClickUps arbetsflöden tillsammans för smidigare teamarbete.

8. MeisterTask (Bäst för visuell uppgiftsuppföljning med automatisering för medelstora team)

via MeisterTask

MeisterTask erbjuder en inbyggd Slack-integration som förvandlar vardagliga konversationer till genomförbara uppgifter med bara några få klick.

Denna integration gör det möjligt för användare att få dagliga uppgiftsöversikter, konvertera Slack-meddelanden till MeisterTask-uppgifter eller kommentarer och länka hela projekt till Slack-kanaler för uppdateringar i realtid. Det garanterar smidig spårning av uppgiftsägande och hantering av deadlines för ditt team.

MeisterTasks bästa funktioner

Visualisera projekt med Kanban-tavlor och kalendervyer.

Automatisera skapande, tilldelning och övergångar av uppgifter

Spåra tid och framsteg direkt i uppgifterna

Lägg till checklistor, taggar, beroenden och bifogade filer.

Använd Meister AI för sammanfattningar, skrivhjälp och kunskapsuppslag.

Få Slack-meddelanden och skapa uppgifter från meddelanden

Begränsningar i MeisterTask

Begränsad flexibilitet när det gäller att anpassa uppgiftspanelens layout

Inga inbyggda Gantt-diagram för team med tidspressade projekt

Inlärningskurva för att konfigurera avancerad automatisering eller fält

Livechatt-supporten är begränsad till vissa tider.

Priser för MeisterTask

Gratis

Pro : 9 $/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

MeisterTask-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (170+ recensioner)

Capterra: 4,7/5,0 (1 160+ recensioner)

Vad användarna säger om MeisterTask

Denna G2-recension fångade:

Jag uppskattar verkligen dess integrationer med de mest populära produkterna som Zendesk, GitHub, Slack och många andra, vilket gör vårt arbetsflöde smidigt. MeisterTask har gjort allt enklare och smidigare.

9. Teamwork (bäst för att hantera kundarbete med precision)

via Teamwork

Att hantera kundprojekt i flera olika program för uppgiftshantering gör det lätt att tappa överblicken över fakturerbara timmar och resursutnyttjande.

Teamwork är ett verktyg som är särskilt utvecklat för tjänstebaserade team och som kombinerar projektledning, resursplanering och kundkommunikation. Oavsett om du prognostiserar arbetsbelastning eller spårar marginaler på ett fast projekt erbjuder denna app för teamkommunikation skräddarsydd kontroll utan att överbelasta ditt arbetsflöde.

Teamworks bästa funktioner

Skapa projektspecifika Slack-kanaler med liveuppdateringar och automatiseringar.

Konvertera Slack-meddelanden till uppgifter med ett enda kommando (”/tw help”).

Skapa ett gemensamt resursbibliotek från länkar som delas i Slack.

Automatisera Slack-varningar baserat på utlösande projektaktiviteter.

Använd inbyggd lönsamhets- och retainer-spårning för att övervaka marginaler.

Begränsningar i teamarbetet

Gränssnittet kan upplevas som komplicerat för mindre team.

Avancerade funktioner som lönsamhetsuppföljning är låsta bakom dyrare abonnemang.

Inte idealiskt för interna projektarbetsflöden som inte är kundorienterade.

Priser för Teamwork

Gratis

Deliver : 13,99 $/månad per användare

Grow : 25,99 $/månad per användare

Skala : Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Teamwork

Denna G2-recension noterade:

Alla som arbetar med utvecklare och designers regelbundet vet att man måste ta ansvar om man vill att projekten ska bli klara i tid. Slack-integrationen är också användbar.

10. Todoist (bäst för enkel uppgiftshantering i Slack)

via Todoist

När dina Slack-kanaler är upptagna hela dagen kan snabba uppgifter och informella förfrågningar lätt försvinna i scrollningen. Todoist överbryggar den klyftan genom att låta dig omedelbart fånga upp alla Slack-meddelanden som en åtgärdsbar uppgift.

Istället för att kopiera och klistra in påminnelser eller hoppas att du kommer ihåg, kan du hålla din att göra-lista uppdaterad precis där arbetet utförs.

Todoists bästa funktioner

Konvertera Slack-meddelanden till Todoist-uppgifter med /todoist-kommandon.

Organisera uppgifter efter prioritet, etikett och projekt utan att lämna Slack.

Få aviseringar om påminnelser om uppgifter och förfallodatum direkt i Slack.

Dela projektlänkar och checklistor för att ge uppgiftskontext i trådar.

Begränsningar i Todoist

Begränsat till grundläggande uppgifts- och projektvyer (inga tidslinjer eller Gantt-diagram)

Inte idealiskt för komplexa beroenden eller resurshantering

Slack-integrationen fungerar bäst för arbetsflöden för enskilda personer eller små team.

Todoist-priser

Nybörjare : Gratis

Pro : 2,50 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 600 recensioner)

Vad användarna säger om Todoist

Denna G2-recension citerade:

Enkel att använda och effektivt sätt att sortera listor. Dessutom är designen mycket enkel och applikationen stöds av Slack, Teams, Apple, Android och Windows.

11. Zoho Projects (bäst för detaljerad projektplanering och baslinjeplanering)

via Zoho

Endast 48 % av teamen fastställer konsekvent sina projektplaner, vilket gör det svårt att mäta framsteg och justera tidsplaner. Zoho Projects löser detta problem med dynamiska Gantt-diagram, precis tidsspårning och detaljerad uppgiftshantering så att teamen kan se planen, upptäcka avvikelser och snabbt få arbetet tillbaka på rätt spår.

Slack-integreringen innebär att ditt projekts framsteg flödar direkt in i dagliga chattar utan att arbetet dupliceras.

Zoho Projects bästa funktioner

Spåra uppgifter och deluppgifter med anpassade arbetsflöden och beroenden.

Visualisera scheman och flaskhalsar med interaktiva Gantt-diagram.

Registrera fakturerbara och icke-fakturerbara timmar direkt på fakturor.

Automatisera repetitiva uppgifter med dra-och-släpp-regler för uppgifter.

Anslut till Zoho CRM, Slack, Google Drive och mer

Begränsningar för Zoho Projects

Inlärningskurvan kan kännas brant för förstagångsanvändare.

Mobilappen är mindre robust än desktopversionen.

Vissa anpassningsalternativ är begränsade jämfört med avancerade konkurrenter.

Priser för Zoho Projects

15 dagars gratis provperiod

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2 : 4,3/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 200 recensioner)

Vad användarna säger om Zoho Projects

Denna G2-recension noterade:

Integrationen med andra Zoho-appar och verktyg från tredje part fungerar smidigt, vilket gör det idealiskt för att hantera projekt från början till slut.

12. Linear (bäst för moderna produkt- och ingenjörsteam)

via Linear

Moderna produkt- och teknikteam kan förlora otaliga timmar på att sammanställa planeringsdokument, specifikationer, roadmaps och buggspårare i olika verktyg som inte är kopplade till varandra.

Linear förenar produktinriktning, projektuppdateringar och problemspårning i ett enda, blixtsnabbt system.

Som ett resultat kan teamen planera roadmaps visuellt, spåra cykler, sortera buggar och hålla sig synkroniserade genom realtidsinsikter och en genomtänkt Slack-integration som håller konversationer och uppgifter synkroniserade.

Linears bästa funktioner

Planera och hantera produktplaner visuellt med milstolpar, initiativ och faser.

Spåra problem, buggar och uppgifter med anpassade arbetsflöden, sprints och triageköer.

Automatisera rutinmässigt arbete med kraftfulla AI-agenter för uppgifter som kodgenerering.

Anslut Slack för att synkronisera trådar, dela uppdateringar och skapa eller kommentera ärenden i sitt sammanhang.

Få insikter om framstegen i realtid för att mäta omfattning, cykeltid och teamets hastighet.

Linjära begränsningar

Främst utformat för produkt- och teknikteam, mindre lämpligt för allmänna projektarbetsflöden.

Saknar inbyggda resurser eller verktyg för ekonomisk hantering för bredare verksamhet

Vissa avancerade integrationer lutar fortfarande åt moderna stackar framför äldre företagssystem.

Linjär prissättning

Gratis

Basic : 10 USD/månad per användare

Företag : 16 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Linjära betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Linear

Denna G2-recension lyfte fram:

Linear kan anpassas till projekt av alla storlekar och kan implementeras på nolltid. Integreras med många tredjepartsleverantörer.

13. Hive (Bäst för flexibla projektvyer och teamsamarbete)

via Hive

Tänk dig en kreativ byrå som hanterar flera kundkampanjer samtidigt. Designers väntar på godkännanden, marknadsförare spårar kampanjuppgifter och projektledare tillbringar timmar med att växla mellan chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad bara för att få en statusuppdatering.

Hive löser problemet genom att ge teamen en enda arbetsyta där de kan hantera allt detta. Verktyget ansluter direkt till Slack så att ditt team kan omvandla Slack-chattar till Hive-uppgifter, dela uppgifter tillbaka till Slack-kanaler och få uppdateringar i realtid.

Hives bästa funktioner

Använd över 100 projektmallar för att starta nya initiativ på några sekunder.

Växla smidigt mellan Kanban-tavlor, Gantt-diagram, kalendrar, tabeller och tidslinjevyer.

Importera din e-post till Hive och konvertera meddelanden till uppgifter direkt.

Samarbeta i realtid med anteckningar, snabbmeddelanden och videointegrationer som Zoom.

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med anpassade arbetsflöden och Hives AI-assistent, HiveMind.

Hive-begränsningar

Premiumtillägg kan öka den totala kostnaden för avancerade funktioner.

Begränsade inbyggda integrationer jämfört med större plattformar

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i datorversionen.

Hive-priser

Gratis

Starter : 1,50 $/månad per användare

Teams : 5 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Hive-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 610 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (210+ recensioner)

Vad användarna säger om Hive

Denna G2-recension noterade:

Hives integrationsfunktioner inkluderar sömlös anslutning till Google Drive och Slack via dess verktygsgränssnitt. Hive anpassar sin enkla gränssnittsstruktur efter användarnas behov så att alla teammedlemmar, även de som saknar teknisk erfarenhet, kan använda det utan problem.

Hives integrationsfunktioner inkluderar sömlös anslutning till Google Drive och Slack via dess verktygsgränssnitt. Hive anpassar sin enkla gränssnittsstruktur efter användarnas behov så att alla teammedlemmar, även de som saknar teknisk erfarenhet, kan använda det utan problem.

Här är ytterligare tre projektledningsverktyg som också erbjuder Slack-integrationer och som passar bra tillsammans med de vi redan har gått igenom:

Asana : Gör det möjligt att omvandla meddelanden till Asana-uppgifter, få aviseringar i Slack när uppgifter uppdateras och kommentera uppgifter direkt från Slack-trådar.

Smartsheet : Få aviseringar när uppgifter ändras, kommentera rader och dela ark direkt i Slack-kanaler.

Airtable : Skicka Slack-meddelanden baserade på Airtable-automatiseringar, skapa poster från Slack-meddelanden och länka uppdateringar direkt till Slack-kanaler.

Ta det ett steg längre med en smidig integration med Slack

När projektteam använder Slack utan rätt projektledningsintegration försvinner dessa konversationer alltför ofta i scrollningen.

Genom att koppla Slack till en projektledningslösning kan varje meddelande omvandlas till en åtgärd, varje deadline förblir synlig och varje projekt håller sig på rätt spår utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

Många samarbetsverktyg lovar denna koppling, men många tvingar dig fortfarande att växla mellan halvfärdiga uppgifter, saknad kontext och frånkopplade arbetsflöden. ClickUp överbryggar denna klyfta med realtidsintegration med Slack, AI-drivna sammanfattningar, uppgiftsskapande och konvertering av chatt till uppgift.

Är du redo att sluta slösa tid mellan meddelanden och milstolpar? Registrera dig för ClickUp idag!