De 10 bästa alternativen till Martin AI för smartare schemaläggning och personlig produktivitet

Verktyg som Martin AI sparar dig från sista minuten-ändringar i schemat. Vissa användare tycker dock att dess schemaläggningsförslag är lite för rigida, vilket tvingar dem att manuellt justera händelser för att passa verkliga prioriteringar.

Andra tycker att integrationerna är begränsade, vilket gör det svårt att ansluta till alla verktyg de använder dagligen, så de hamnar i en situation där de letar efter information och länkar uppgifter från flera andra verktyg, och förlorar dyrbar tid på att sprida ut arbetet.

Nu är det dags att leta efter ett alternativ och fundera över vad som verkligen är viktigt för dig i ett produktivitetsverktyg. Oavsett om du letar efter bättre datasäkerhet, smarta verifieringssteg för att undvika överraskningar i sista minuten eller smart uppgiftshantering, kommer du att hitta ett verktyg som passar dina behov.

I den här bloggen utforskar vi de bästa alternativen till Martin AI som anpassar sig efter ditt arbetssätt. 🚀

Varför välja alternativ till Martin AI?

Martin AI har fått beröm för sin enkelhet, men levererar inte på den nivå som avancerade användare behöver. Här är några skäl till varför du bör överväga att byta till ett alternativ till Martin AI:

Begränsar komplex automatisering: Fungerar bäst med enkla att göra-listor och okomplicerade uppgifter, men brister ofta när det gäller flerskiktade eller logikintensiva arbetsflöden.

Känns som ett tidigt stadium: Användarna beskriver upplevelsen som närmare en alfa- eller tidig betaversion än ett produktionsklart verktyg.

Drabbas av buggar: Kärnfunktionerna kan bete sig oförutsägbart, orsaka fel och störa den dagliga användningen.

Problem med tillförlitligheten: Funktioner med stor potential, som AI-samtal, fungerar ofta inte som förväntat, vilket gör dem otillförlitliga för professionellt bruk.

Förlitar sig starkt på användarfeedback: Den fortsatta utvecklingen är beroende av att tidiga användare rapporterar problem och formar produktens inriktning i realtid.

👀 Visste du att? Mellan 1974 och 1980 upplevde AI-området sitt första stora bakslag, känt som ”AI-vintern”. Det innebar en dramatisk minskning av finansiering, allmänhetens intresse och statligt stöd på grund av ouppfyllda förväntningar och nedslående resultat från tidiga forskningsprojekt.

Martin AI-alternativ i korthet

Innan vi går vidare med en djupgående analys, låt oss jämföra de bästa alternativen till Martin AI.

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Arbetshantering med AI-driven automatisering och samarbete Teamstorlek: Enskilda personer, små och medelstora team samt företag AI-skrivande, uppgiftsammanfattning, anpassade automatiseringar, AI-samarbetsverktyg som dokument och chatt, projektschemaläggning, personliga uppföljningar och projektvisualisering. Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag. Jasper AI-driven marknadsföring och innehållsskapande Teamstorlek: Marknadsföringsteam, innehållsbyråer och varumärkesstrateger Innehållsgenerering, AI-mallar för marknadsföringsändamål, tonanpassning, varumärkesröstminne och stöd för flera språk. Betalda abonnemang börjar på 69 $/månad per användare. Microsoft Copilot Studio Skapa anpassade copilots inom Microsofts ekosystem Teamstorlek: Företagsanvändare, Microsoft 365-användare och IT-team Skapande av naturliga språkprompter, Power Platform-integration, realtidsresponskontroll, adaptiva kort, automatiseringsflöden Betala efter användning eller 200 dollar per år Notion AI Förbättra produktiviteten och dokumentationen inom NotionTeamstorlek: Kunskapsarbetare, teamsamarbetare och användare som vill öka sin personliga produktivitet Kontextmedveten sammanfattning, rensning av anteckningar, frågor och svar inom sidor, uppgiftsförslag, mötesinsikter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. NotebookLM AI-assisterad forskning och kunskapshantering Teamstorlek: Forskare, analytiker och akademiska team Dokumentbaserade frågor och svar, källbaserade citat, notatsyntes, ämneslänkning, frågebaserad sammanfattning Gratis plan tillgänglig; anpassade priser Celoxis Projektportföljhantering på företagsnivå Teamstorlek: PMO, verksamhetschefer och företagsteam Anpassade instrumentpaneler, projektstatusuppföljning, tids- och resurshantering, visualisering av arbetsbelastning och finansiella prognoser. Betalda abonnemang kostar från 10 USD/månad per användare (faktureras årligen). STAN AI Dashboards i realtid och AI-insikterTeamstorlek: Beslutsfattare, affärsanalytiker och ledande befattningshavare Live-dataströmning, KPI-övervakning, prediktiv analys, anpassade datapipelines, verktygsoberoende aggregering Anpassad prissättning Zendesk AI AI-driven automatisering av kundsupportTeamstorlek: Kundsupportteam och serviceintensiva företag AI-biljettprioritering, avsiktsdetektering, autosvar, svarsförslag, eskaleringsprognoser Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 69 $/månad per användare. Qodo Kodfria AI-arbetsflöden och automatiseringTeamstorlek: Produktteam, interna verksamheter och automatiseringsansvariga Dra-och-släpp-gränssnitt, chatbot-byggare, GPT-verktygsintegration, villkorliga triggers, uppladdning av kunskapsbas Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 38 $/månad per användare. My AskAI Skapa anpassade AI-frågeassistenter från dokument Teamstorlek: Konsulter, utbildare och kundorienterade team Dokumentinläsning, smart generering av frågor och svar, inbäddning av chatbot, anpassad branding, analyspanel Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 149 $/månad.

De bästa Martin AI-alternativen att använda

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Martin AI har väckt stort intresse på grund av sin potential. Om du tycker att det är för grundläggande finns det dock många pålitliga alternativ.

Låt oss titta på några.

1. ClickUp (Bäst för arbetshantering med AI-driven automatisering och samarbete)

Få insikter om uppgifter, teamets framsteg och mycket mer med ClickUp AI Knowledge Management.

I en tid när teamen jonglerar med flera AI-verktyg för att skriva, ta anteckningar, schemalägga och brainstorma, utmärker sig ClickUp genom att förhindra AI-spridning – den fragmentering som orsakas av att man använder för många oberoende AI-appar.

Istället för att förlita sig på separata verktyg som Martin för brainstorming, Otter.ai för mötesanteckningar och Google Kalender för schemaläggning, samlar ClickUp allt under ett tak.

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Brain förvandlar din arbetsplats till en helt AI-assisterad motor. Den förstår sammanhanget för ditt arbete, de mål du arbetar mot, de projekt du hanterar och de dokument du förlitar dig på.

Be ClickUp Brain på naturligt språk att samla in information från din arbetsplats.

Brain's AI Knowledge Manager hämtar information från uppgifter, dokument och chattar för att ge dig omedelbara, korrekta svar med fullständig kontext. Du kan be den att generera sammanfattningar, beslutshistorik eller specifika siffror och få svar på några sekunder.

Dessutom genererar dess AI Project Manager automatiskt tidslinjer, tilldelar uppgifter, prognostiserar risker och sammanfattar projektuppdateringar. Om du till exempel hanterar en produktlansering kan du be den att skapa en marknadsföringstidslinje, tilldela uppgifter baserat på teamets tillgänglighet och markera riskfyllda deadlines.

Hämta uppgiftsinformation och sammanfattningar från din arbetsyta, definiera komplexa arbetsflöden och skapa projektplaner med ClickUp Brain.

För innehålls- och kommunikationsintensiva roller kan dess AI Writer skapa första utkast till blogginlägg, briefs eller kampanjplaner baserat på några anteckningar. Denna personliga AI-assistent anpassar sig efter din roll, så varje svar är skräddarsytt.

Brainstorma idéer, skapa innehåll och förfina utkast med ClickUp Brain.

För att eliminera repetitiva arbetsuppgifter har du ClickUp Autopilot Agents. Du kan utforma AI-assistenter specifikt för ditt team och dess behov. Till skillnad från förkonfigurerade agenter låter Custom Agents dig definiera dina egna triggers, villkor och åtgärder inuti ClickUp.

Du kan till exempel skapa en utlösare som gör att varje gång en utvecklare markerar en funktion som "Klar för testning" kan din anpassade agent tilldela den till en QA-ingenjör och uppdatera uppgiftsstatusen.

Konfigurera ClickUps Autopilot Agents för att övervaka aktiviteter och agera enligt dina instruktioner – ingen kod behövs.

Om ditt team också använder verktyg utanför ClickUp är Brain MAX den AI-baserade desktop-appen som kopplar samman dem alla .

Det låter dig söka i hela ditt arbetsutrymme och integrerade verktyg, använda premium externa AI-modeller (som GPT, Gemini eller Claude) och med Talk to Tex kan du fråga, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Titta på den här videon för att lära dig mer:

ClickUps bästa funktioner

AI-bildgenerering: Använd ClickUp Brains AI-bildgenerator för att omvandla idéer till bilder.

Kunskapshantering: Använd Använd ClickUp Docs för att skriva mötesanteckningar, bygga kunskapsbaser eller omvandla brainstorming till handling.

Arbetsplanering: Planera deadlines, lanseringar och återkommande arbetsflöden med hjälp av den flexibla Planera deadlines, lanseringar och återkommande arbetsflöden med hjälp av den flexibla ClickUp-kalendern.

AI-anteckningar: Låt Låt ClickUp AI Notetaker automatiskt registrera och transkribera mötesanteckningar, komplett med åtgärdspunkter, sammanfattningar och kontextmedveten taggning.

Uppgiftsvisualisering: Växla mellan listor, tavlor, Gantt-diagram eller till och med en tidslinje med hjälp av Växla mellan listor, tavlor, Gantt-diagram eller till och med en tidslinje med hjälp av ClickUp Views.

Ett enda kommandocenter för din planering och ditt arbete, tack vare ClickUps AI-drivna, enhetliga arbetsyta.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användare upplever en brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner och anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

📮 ClickUp Insight: 29 % av cheferna säger att flaskhalsar upptäcks för sent – men endast 12 % använder automatiserade statusrapporter för att förebygga dem. Den förseningen har en kostnad. När en uppgift flaggas har den ofta redan blockerat framstegen längre fram i processen. Sanningen är att flaskhalsar inte börjar som något stort – de börjar osynligt. ClickUp Brain kan hjälpa dig att proaktivt spåra beroenden, övervaka uppdateringar och flagga risker i realtid. Använd det för att generera omedelbara statusrapporter och smarta varningar när uppgifter blir tysta, deadlines flyttas eller arbetsbelastningen ökar. 💫 Verkliga resultat: Finastra upplevde en 30-procentig ökning av samarbetet och en 40-procentig ökning av GTM-effektiviteten tack vare ClickUps enhetliga arbetsyta.

2. Jasper (Bäst för AI-driven marknadsföring och innehållsskapande)

via Jasper

Martin AI kan hantera bredare assistentliknande funktioner, medan Jasper AI fokuserar på att hjälpa dig att uppfylla krav på skrivande och kommunikation. Dess viktigaste verktyg, som Jasper Chat, Workflows, Brand Voice, Document Editor och mallar för AI-innehållsskrivare, gör att du kan avlasta den typ av uppgifter som Martin AI inte är specialiserat på.

Jasper Chat kan brainstorma, revidera eller utveckla idéer, och Brand Voice säkerställer enhetlig ton och stil. Dessutom hjälper Workflows till att flytta utkast genom definierade steg utan att behöva uppfinna nya uppmaningar varje gång, och Document Editor möjliggör gemensamt skrivande, gemensam redigering eller förfining av texter i olika format.

Det automatiserar visserligen inte möten, uppföljningar eller komplexa uppgiftsberoenden, men uppfyller de flesta behov för innehållstunga roller.

Jasper bästa funktioner

Lansera riktade kampanjer med Jasper Audiences och finjustera varje meddelande.

Jasper Studio och Canvas , inklusive att generera långa texter och organisera idéer visuellt. Använd AI för att automatisera uppgifter medoch, inklusive att generera långa texter och organisera idéer visuellt.

Optimera för SEO med inbyggd Surfer SEO-integration för bättre synlighet.

Jasper-begränsningar

Bildskaparen är enkel, och verktyget, liksom andra AI-verktyg, hallucinerar fakta och datapunkter.

Jasper-priser

Pro: 69 $/månad per licens

Företag: Anpassad prissättning

Jasper-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (1 840+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jasper?

En recension uttrycker det så här:

Skriver högkonverterande försäljningstexter I MIN RÖSTTON. Texterna låter faktiskt som jag. Jag kan skriva e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och annonser på några minuter, något som tidigare tog mig dagar av kval och förhalning. Det gör allt det tunga arbetet åt mig och jag behöver inte anlita en copywriter.

Skriver högkonverterande försäljningstexter I MIN RÖSTTON. Texterna låter faktiskt som jag. Jag kan skriva e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och annonser på några minuter, något som tidigare tog mig dagar av kval och förhalning. Det gör allt det tunga arbetet åt mig och jag behöver inte anlita en copywriter.

👀 Visste du att? 1956 skapade Allen Newell, Herbert Simon och J. C. Shaw Logic Theorist, det första AI-programmet. Detta markerade födelsen av artificiell intelligens, eftersom de var med och myntade själva termen.

📚 Läs också: Bästa Jasper AI-alternativ och konkurrenter

3. Microsoft Copilot Studio (bäst för att skapa anpassade copilots inom Microsofts ekosystem)

via Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio är en low-code-plattform som gör det möjligt för proffs att bygga och distribuera AI-drivna agenter med minimal teknisk expertis. Medan Martin AI fokuserar på autonom uppgiftsutförande och integrationer, tillför Copilot Studio styrkan i Microsofts ekosystem.

Du får över 1 500 förkonfigurerade anslutningar till interna verktyg, direkt grundning av svar genom kunskapskällor och styrning på företagsnivå via Microsoft Purview.

Det fungerar genom naturliga språkprompter och visuella dialogflöden som stöds av komponenter som ämnen, slotfyllning och enheter. Detta innebär att icke-utvecklare kan skapa strukturerade, kontextmedvetna AI-agenter som kan automatisera arbetsflöden, hämta data och delta i flerstegskonversationer.

De bästa funktionerna i Microsoft Copilot Studio

Skapa agenter som kan hantera flerstegsuppgifter med hjälp av språkmodeller, instruktioner, kunskap, åtgärder, indata och triggers.

Använd avancerad prompt- och plugin-hantering för att utforma och testa generativa AI-promptmallar.

Effektivisera arbetsflöden med över 1 000 förkonfigurerade anslutningar till system som SAP, Salesforce, Workday, ServiceNow och många fler.

Begränsningar i Microsoft Copilot Studio

Det ger felaktiga resultat i Excel, vilket gör att användarna måste omformulera samma fråga i flera sökningar.

Priser för Microsoft Copilot Studio

Alternativ med löpande betalning

Copilot Studio: 200,00 $ för 25 000 Copilot-krediter/månad, betalas årligen

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Microsoft Copilot Studio?

Ett kort utdrag från en riktig användare:

Copilot sparar mig timmar av tid och har gjort det möjligt för mig att ge mina kunder mer än jag tidigare kunde genom att hjälpa mig med avancerade uppgifter och analyser.

Copilot sparar mig timmar av tid och har gjort det möjligt för mig att ge mina kunder mer än jag tidigare kunde genom att hjälpa mig med avancerade uppgifter och analyser.

📚 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Microsoft Copilot

4. Notion AI (Bäst för att förbättra produktiviteten och dokumentationen inom Notion)

via Notion

För upptagna asynkrona team som arbetar i ett Notion-arbetsutrymme är Notion AI praktiskt för att hantera dagliga uppgifter. Det är inte utformat för att hantera din kalender eller automatisera e-postuppföljningar som Martin AI. Men om din största utmaning är att hålla ordning och slutföra skriftligt arbete snabbare kan Notion AI hjälpa dig.

Det låter dig använda AI för mötesanteckningar och omvandla spridda brainstorming-sessioner till koncisa sammanfattningar. Och när du fastnat i ett långt dokument kan du bara be det att plocka ut de viktigaste punkterna med kommandot /ask AI.

Det fungerar smidigt i Notion-redigeraren, där du kan finjustera tonen, korrigera grammatik, översätta innehåll eller omformatera röriga anteckningar utan att byta app. AI:n är kontextmedveten inom ditt arbetsområde, så den hämtar information direkt från dina befintliga sidor och länkade dokument när den genererar resultat.

Notion AI:s bästa funktioner

Kategorisera innehåll, skapa FAQ:er och bygg sökbara kunskapsbaser.

Skapa innehåll som blogginlägg, e-postmeddelanden eller projektbeskrivningar med Notion AI:s textgenerator.

Översätt text mellan olika språk utan att kontexten förändras.

Begränsningar för Notion AI

Vissa automatiseringar fungerar oförutsägbart, till exempel att återkommande sidskapande inte utlöser automatiseringar.

Priser för Notion AI

Gratis

Plus: 12 $/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Notion AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

Enligt en recensent:

Notion AI är fantastiskt! Jag behöver inte längre hoppa mellan olika appar för att brainstorma eller sammanfatta mötesanteckningar, finslipa mina texter eller ändra tonen i det jag skriver, eftersom AI gör det åt dig och allt finns på ett och samma ställe.

Notion AI är fantastiskt! Jag behöver inte längre hoppa mellan olika appar för att brainstorma eller sammanfatta mötesanteckningar, finslipa mina texter eller ändra tonen i det jag skriver, eftersom AI gör det åt dig och allt finns på ett och samma ställe.

👀 Visste du att? Generativ AI är en förändring värd biljoner dollar. Enligt McKinsey kan Gen AI-applikationer tillföra upp till 4,4 biljoner dollar till den globala ekonomin varje år.

📚 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Notion AI

5. NotebookLM (Bäst för AI-assisterad forskning och kunskapshantering)

via NotebookLM

NotebookLM är Googles forsknings- och sammanfattningsverktyg som snabbt extraherar information från ditt eget innehåll. Det fungerar helt utifrån det material du laddar upp, till exempel PDF-filer, strategidokument, intervjutranskriptioner eller styrelsedokument, och hjälper dig att förstå och organisera informationen.

När dina dokument är inlästa kan du ställa frågor, begära sammanfattningar eller generera nytt innehåll baserat på vad systemet redan "vet". Dessutom erbjuder det inline-citat som länkar tillbaka till källfilen och platsen för alla AI-genererade insikter.

Du kan också gruppera relaterade dokument i anteckningsböcker för att hantera innehåll efter team, projekt, sprintar eller mål.

Medan Martin AI fokuserar på att automatisera arbetsflöden är NotebookLM specialutvecklat för kunskapsarbete. Detta gör det väl lämpat för forskare, strateger och innehållstunga team som behöver extrahera mening och samband från sina data.

NotebookLM:s bästa funktioner

Navigera i komplexa ämnen och utforska kopplingar inom anteckningsböcker med Mind Map .

Skapa utdata på över 50 språk, inklusive studieguider, sammanfattningar och chatt svar.

Analysera PDF-filer och bilder med automatiska förslag på kompletterande källor för att utöka dina kunskaper.

Begränsningar för NotebookLM

Ibland kan svaren kännas lite för generella eller ytliga, särskilt när ditt material är tekniskt.

Priser för NotebookLM

Gratis

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av NotebookLM

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: De bästa alternativen till NotebookLM för anteckningar

6. Celoxis (Bäst för projektportföljhantering på företagsnivå)

via Celoxis

Celoxis är en plattform för projekt- och portföljhantering för företag som hanterar flerfasiga initiativ. Med hjälp av Gantt-diagram med automatisk schemaläggning, projektöverskridande beroenden och kritisk väg-analys kan du hantera resurser med inbyggd kapacitetsplanering, kompetensbaserad filtrering och arbetsbelastningsbalansering i realtid .

Martin AI fokuserar starkt på automatisering, medan Celoxis erbjuder Lex, en AI-assistent för frågor i naturligt språk. Precis som med Martin AI kan du be den att identifiera risker, omfördela resurser, prognostisera tidsplaner eller skapa bemanningsplaner. Skillnaden är att Lex är direkt kopplad till Celoxis dashboards, vilket ger dig omedelbar, kontextuell data.

Plattformen erbjuder även inbyggd budgetering, intäktsprognoser, marginalspårning och anpassade KPI-rapporter. Denna kombination av avancerad planering, AI-drivna beslut och finansiell kontroll gör den till ett bra val för storskaliga projekt.

Celoxis bästa funktioner

Automatisera projektintag genom webbformulär, e-postmeddelanden och kalkylblad med anpassad rangordningslogik för att prioritera förfrågningar.

Skapa dynamiska projektplaner med avancerad schemaläggning som anpassar sig efter resurstillgänglighet, uppgiftsberoenden, förseningar och prioriteringar.

Hantera risker med hjälp av visuella instrumentpaneler som bedömer sannolikhet, påverkan och anpassade riskparametrar.

Celoxis begränsningar

Även om det finns ett mobiloptimerat webbgränssnitt erbjuder Celoxis ingen inbyggd mobilapp, vilket kan vara en begränsning för användare som behöver hantera uppgifter när de är på språng.

Celoxis prissättning

Kärnfunktioner: 10 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Essential: 25 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 35 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: 45 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Celoxis betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (310+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Celoxis?

En G2-användare delade med sig av följande feedback:

Celoxis erbjuder en omfattande projektledningsmiljö som hanterar allt från uppgiftsplanering och resursallokering till tidrapporter och anpassade rapporter. Dess Gantt-diagram är intuitiva, realtidsdashboarden är ett stort plus för att spåra KPI:er och de anpassade arbetsflödena hjälper till att anpassa projektprocesserna till företagets verksamhet.

Celoxis erbjuder en omfattande projektledningsmiljö som hanterar allt från uppgiftsplanering och resursallokering till tidrapporter och anpassade rapporter. Dess Gantt-diagram är intuitiva, realtidsdashboarden är ett stort plus för att spåra KPI:er och de anpassade arbetsflödena hjälper till att anpassa projektprocesserna till företagets verksamhet.

🧠 Rolig fakta: 1966 skapade MIT-professorn Joseph Weizenbaum Eliza, världens första chatbot. Eliza, som spelade rollen som psykoterapeut, imiterade konversationer genom att tillämpa enkla regler på användarens inmatningar. Botten, som fick sitt namn efter Eliza Doolittle från Pygmalion, visade hur språk ensamt kunde simulera intelligens långt innan moderna AI-modeller dök upp.

7. STAN AI (Bäst för realtidsdashboards för chefer och AI-insikter)

via STAN AI

STAN AI är utvecklat speciellt för fastighets- och bostadsrättsföreningsförvaltare och är ett nischat alternativ till Martin AI. Istället för allmän projektautomatisering fokuserar det på kommunikation med boende och serviceförfrågningar.

AI-verktyget finns som en svit av AI-verktyg, Textbot, E-post, Webbchatt och Röst, och svarar omedelbart på meddelanden från boende, bokar bekvämligheter och hanterar underhållsförfrågningar utan mänsklig inblandning.

Den virtuella AI-assistenten integreras med din befintliga fastighetshanteringsprogramvara, såsom Buildium, eUnify, Frontsteps, VMS och mer. Boende kan kontrollera kontoinformation, boka faciliteter och skicka serviceförfrågningar direkt, medan STAN vidarebefordrar dessa till ditt PMS och håller boende uppdaterade om status.

STAN AI:s bästa funktioner

Konfigurera över 600 arbetsflödesintegrationer och automatisera repetitiva uppgifter som att svara på Google-recensioner med STAN Turbos AI-motor.

Anpassa chatbotens utseende med white label-alternativ så att den matchar ditt företags varumärke.

Få tillgång till funktioner som AI-personligheter, emojis, kontextuell tolkning och kommunikation via flera kanaler.

Begränsningar för STAN AI

Installationen är tidskrävande

Priser för STAN AI

Anpassad prissättning

STAN AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om STAN AI?

Här är en recension från G2:

När du har installerat STAN AI och informerat dina boende om det kan det vara till stor hjälp för att minska antalet telefonsamtal och e-postmeddelanden som tas emot dagligen.

När du har installerat STAN AI och informerat dina boende om det kan det vara till stor hjälp för att minska antalet telefonsamtal och e-postmeddelanden som tas emot dagligen.

8. Zendesk AI (Bäst för AI-driven automatisering av kundsupport)

via Zendesk

Zendesk AI, ofta kallat AI Copilot, är integrerat i Zendesk Resolution Platform. Precis som Martin AI påskyndar det arbetsflöden med förslag och automatisering i realtid. Men medan Martin är mer allmänt, är Zendesk AI specialiserat på kundsupport.

Den analyserar ärenden utifrån sentiment, språk och avsikt och föreslår omedelbart svar, åtgärder eller kunskapsartiklar. Den intelligenta triagefunktionen kategoriserar automatiskt förfrågningar och dirigerar dem efter brådskande eller ämne för att minska svarstiderna.

Om du väljer ett högre prisplan får du funktioner som sammanfattning av ärenden, sentimentanalys och makroförslag baserade på tidigare trender.

Zendesk AI:s bästa funktioner

Ge agenterna AI-drivna förslag, inklusive utkast till svar, omformulering av svar och justering av tonfall.

Förbättra kundernas självbetjäning med generativ AI- sökning och semantiska sökfunktioner.

Använd realtidsanalyser och insikter för att övervaka trender och kundernas åsikter och optimera servicearbetsflödena.

Begränsningar för Zendesk AI

Administratörsinställningarna kan kännas lite komplexa eller ointuitiva, särskilt när du konfigurerar avancerade arbetsflöden eller automatiseringsregler.

Priser för Zendesk AI

Gratis provperiod

Kundtjänst Supportteam: 25 USD/månad per användare Suite Team: 69 USD/månad per användare Suite Professional: 149 USD/månad per användare Suite Enterprise: 219 USD/månad per användare

Supportteam: 25 USD/månad per användare

Suite Team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 $/månad per användare

Suite Enterprise: 219 $/månad per användare

Employee Service Suite Team : 69 $/månad per användare Suite Growth: 115 $/månad per användare Suite Professional: 149 $/månad per användare Suite Enterprise: 219 $/månad per användare

Suite team : 69 $/månad per användare

Suite Growth: 115 USD/månad per användare

Suite Professional: 149 $/månad per användare

Suite Enterprise: 219 $/månad per användare

Supportteam: 25 USD/månad per användare

Suite Team: 69 $/månad per användare

Suite Professional: 149 $/månad per användare

Suite Enterprise: 219 $/månad per användare

Suite team : 69 $/månad per användare

Suite Growth: 115 USD/månad per användare

Suite Professional: 149 $/månad per användare

Suite Enterprise: 219 $/månad per användare

Zendesk AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 060 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk AI?

Ett kort utdrag från en riktig användare:

Zendesk är ett av de mest hanterbara verktygen för ärendehantering som jag har arbetat med hittills. Att navigera mellan alternativ, instrumentpanelen, ringa partners med integrerade tillägg och använda AI för ärendesammanfattningar är superenkelt och tar bara en minut att lära sig. I kontorsmiljö är prestandan absolut bra och miljön är också säker.

Zendesk är ett av de mest hanterbara verktygen för ärendehantering som jag har arbetat med hittills. Att navigera mellan alternativ, instrumentpanelen, ringa partners med integrerade tillägg och använda AI för ärendesammanfattningar är superenkelt och tar bara en minut att lära sig. I kontorsmiljö är prestandan absolut bra och miljön är också säker.

9. Qodo (Bäst för AI-arbetsflöden och automatisering utan kod)

via Qodo

Precis som Martin AI använder Qodo AI automatisering för att påskynda arbetet, men fokuserar på kodkvalitet och leveranspipelines. Det erbjuder Qodo Gen, Qodo Merge och Qodo Command för kodgenerering, testskapande och feedback på pull-förfrågningar, direkt i din IDE eller CI-pipeline.

Med dess agentramverk kan du skapa flerstegsagenter för CI/CD, problemhantering eller spårning av teknisk skuld. Du kan köra agenter från terminalen, via webhooks eller i ett webbgränssnitt. Detta gör Qodo AI till ett bra alternativ för team som vill ha AI som en del av sin mjukvaruutvecklingsprocess.

Qodos bästa funktioner

Samarbeta smidigt när Qodo-agenter körs i din IDE, terminal eller Git-plattform.

Anpassa AI-arbetsflödesautomatiseringar med Qodo Command, som låter dig skapa och anpassa agenter för unik uppgiftsautomatisering.

Integrera med din befintliga stack med dess integrationer för populära IDE:er (VSCode, JetBrains), Git-plattformar och andra verktyg.

Qodos begränsningar

Användare klagar över att de måste göra flera försök för att testfallen ska fungera.

Qodo-priser

Utvecklare: Gratis

Teams: 38 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Qodo-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qodo?

Här är en recension från G2:

Qodo förstår på ett intelligent sätt sammanhanget i min kod och har projektspecifika nyanser som kan göra en enorm skillnad. Det hjälper genom att minska den tid som läggs på att lista ut syntax eller komma ihåg funktionsnamn, vilket förbättrar både hastigheten och kodkvaliteten.

Qodo förstår på ett intelligent sätt sammanhanget i min kod och har projektspecifika nyanser som kan göra en enorm skillnad. Det hjälper genom att minska den tid som läggs på att lista ut syntax eller komma ihåg funktionsnamn, vilket förbättrar både hastigheten och kodkvaliteten.

10. My AskAI (bäst för att skapa anpassade AI-fråge- och svarsassistenter från dokument)

via My AskAI

My AskAI automatiserar kundsupport via SMS, chatt, e-post, WhatsApp och verktyg som Intercom, Slack och Zendesk. Precis som Martin AI kan det tränas på ditt eget innehåll, men AskAI fokuserar mer på omnikanalstäckning.

Den lär sig från din kunskapsbas, hjälpartiklar och webbplats och svarar sedan på frågor direkt. Vid behov erbjuder AI-automatiseringsverktyget smidiga överlämningar till mänskliga agenter, så att du inte behöver offra tillförlitligheten.

Inbyggd konversationsanalys ger dig insikt i återkommande problem, buggar eller populära frågor.

De bästa funktionerna i My AskAI

Automatisera svar på vanliga frågor genom att träna verktyget med dina dokument, FAQ:er eller kunskapsbaser.

Sök i flera datakällor som PDF-filer, webbsidor, databaser eller molnlagring för att hitta korrekt information.

Dela svar med anpassningsbara åtkomstkontroller för att säkerställa att endast behöriga användare ser känslig information.

Mina begränsningar med AskAI

Användare klagar på problem relaterade till uppladdning av interna dokument.

Mina AskAI-priser

Gratis provperiod

Pro: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Mina AskAI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om My AskAI?

Se vad denna recensent hade att säga:

Jag arbetar med ett antal småföretag och detta är ett snabbt och enkelt sätt att förbättra onboardingprocessen. De kan snabbt koppla samman all onboardingdokumentation så att nya teammedlemmar kan ställa frågor och hitta svaren utan att behöva söka igenom filer.

Jag arbetar med ett antal småföretag och detta är ett snabbt och enkelt sätt att förbättra onboardingprocessen. De kan snabbt koppla samman all onboardingdokumentation så att nya teammedlemmar kan ställa frågor och hitta svaren utan att behöva söka igenom filer.

👀 Visste du att? 1981 lanserade Japan ett ambitiöst initiativ kallat Fifth Generation Computer Project, där man investerade 850 miljoner dollar i att utveckla datorer med förmåga att resonera och konversera på ett mänskligt sätt.

Gör ClickUp till din AI-produktivitetspartner

Medan andra Martin AI-alternativ fokuserar på specifika aspekter, som schemaläggning, skrivande eller påminnelser, integrerar ClickUp allt i en enda app.

Den AI-drivna projektledaren uppdaterar uppgifter, ställer in påminnelser och spårar framsteg, medan kunskapschefen svarar på frågor direkt.

Dessutom hjälper AI Writer dig att skriva, redigera och sammanfatta innehåll på olika enheter. Kombinera det med Custom Agents och verktyg som Docs, Kalender, Påminnelse och Vyer, så får du en komplett arbetsyta för dig och ditt team.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅