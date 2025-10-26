Topp 10 alternativ till NotebookLM för anteckningar

NotebookLM kan ha verkat som den perfekta digitala anteckningsblocket, men dess brister kan ibland leda till extra arbete och förlorad tid. Om du har stött på dessa utmaningar kan det vara rätt tid att utforska alternativ som gör anteckningar mer effektiva och smidiga.

För att hjälpa dig att hitta det perfekta alternativet har vi sammanställt de bästa alternativen till NotebookLM – från populära anteckningsappar till avancerade AI-drivna verktyg – för att förbättra ditt arbetsflöde och din kreativitet. ✅

⏰ 60-sekunders sammanfattning Topp 10 alternativ till NotebookLM för att förbättra din produktivitet ClickUp (Bäst för AI-driven anteckning och dokumenthantering) (Bäst för AI-driven anteckning och dokumenthantering)

Notion (Bäst för strukturerade textanteckningar och organisering)

Evernote (Bäst för åtkomst mellan olika enheter)

Obsidian (Bäst för Markdown-anteckningar och länkning av idéer)

Roam Research (Bäst för nätverksbaserade anteckningar)

Afforai (Bäst för intuitiv AI-anteckning)

Tana (Bäst för avancerad kunskapsstrukturering)

Mem. ai (Bäst för dynamiska AI-assisterade anteckningar)

RemNote (Bäst för elever och kunskapsbevarande)

Microsoft OneNote (bäst för anteckningar i fri form)

Vad ska du leta efter i ett alternativ till NotebookLM?

När du väljer ett alternativ till NotebookLM för anteckningar måste du ta hänsyn till flera faktorer som hjälper dig att förbättra din produktivitet och organisera dina anteckningar bättre. Dessa funktioner inkluderar:

✅ Användarvänlighet: Välj ett anteckningsprogram som har ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt så att du inte behöver lägga tid på att vänja dig vid det och enkelt kan skriva ner allt, från kontorsarbete till din mammas äppelpajrecept.

✅ Enkel organisering: Välj ett alternativ till NotebookLM som innehåller alternativ för att organisera anteckningar, såsom taggning, märkning och mappalternativ.

✅ Samarbetsfunktioner: Välj en anteckningsapp med funktioner som gör den till ditt självklara kunskapshanteringssystem. Detta inkluderar möjligheten att samarbeta med teammedlemmar, synkronisera anteckningar med andra och dela dokument.

✅ Integration med andra appar: Prioritera ett alternativ till NotebookLM som synkroniseras perfekt med dina enheter och andra plattformar, till exempel dokumenthanteringsprogram eller en produktivitetsapp, så att du kan importera anteckningar och alla dina idéer.

✅ AI och automatisering: Välj ett alternativ till NotebookLM som drivs av AI och förenklar processer som att sammanfatta klisterlappar, generera åtgärdspunkter eller till och med konvertera röstanteckningar till text.

🔎 Visste du att? Den första anteckningsapplikationen som utvecklades för datorer var Windows Notepad, som introducerades av Microsoft 1983 för operativsystemet MS-DOS.

De 10 bästa alternativen till NotebookLM

Med perfekta strategier för anteckningar kan du förbättra din produktivitet, organisera möten effektivt och se till att dina idéer alltid omsätts i handling.

För att hjälpa dig med detta har vi sammanställt en lista över de bästa anteckningsapparna som enkelt ersätter NotebookLM och tar det ett steg längre med avancerade AI-funktioner för att skydda känsliga anteckningar och skapa sökbara anteckningar.

Ovanstående video erbjuder en snabb jämförelse av alla verktyg, medan du hittar djupgående recensioner nedan. Läs vidare!

1. ClickUp (bäst för AI-driven anteckning och dokumenthantering)

ClickUp är verkligen den ultimata appen för arbete och går långt utöver enkel anteckning. Dess AI-funktioner förbättrar projektledning, automatisering av uppgifter och teamsamarbete, vilket gör den till en centraliserad hubb för uppgifter, projekt och samarbete.

ClickUps AI Notetaker transkriberar och sammanfattar till exempel automatiskt alla dina virtuella möten åt dig. Ännu bättre? Det hjälper dig att omvandla dem till omedelbart genomförbara uppgifter, så att du aldrig behöver mödosamt skriva mötesprotokoll eller följa upp åtgärdspunkter.

ClickUps projektledningsfunktioner, i kombination med AI:s automatisering och analys, gör att du kan samordna dokumenthanteringen på ett effektivt sätt. Däremot kan NotebookLMs fokus på anteckningar vara otillräckligt för samarbetsprojekt.

ClickUps avancerade AI-assistent, ClickUp Brain, tar det hela ett steg längre. Du kan använda den för att transkribera röstanteckningar, sortera dina anteckningar inför tentor, skapa sammanfattningar av dina forskningsanteckningar och till och med omvandla handskrivna anteckningar eller klisterlappar till omfattande anteckningar. Dessutom kan du använda den för att kombinera flera anteckningar, skapa genomförbara uppgifter och till och med skriva högkvalitativt innehåll för e-postmeddelanden, uppgiftsförklaringar eller dokument.

Prova ClickUp Brain gratis Sammanfatta anteckningar, skapa nytt innehåll och få rätt svar med ClickUp Brain.

Med ClickUps avancerade delnings- och behörighetsalternativ som uppgiftsfördelning, kommentarer och uppdateringar i realtid kan teamet snabbt granska, kommentera och uppdatera dokument i realtid.

Tagga andra med kommentarer, tilldela dem åtgärder och konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer med ClickUp Docs

Till skillnad från NotebookLMs potentiellt isolerade tillvägagångssätt integreras ClickUp sömlöst i ditt arbetsflöde. ClickUp Notepad är ett personligt anteckningsblock för att fånga upp idéer, som enkelt kan kopplas till uppgifter, projekt och dokument.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med Clickup Notepad

Dessutom kan ClickUp tack vare sina integrationsmöjligheter anslutas till många tredjepartsappar och erbjuder flexibla samarbetsalternativ, vilket gör det enkelt för team att hantera filer, dela resurser och lägga till kommentarer i ett centralt arbetsutrymme.

Medan NotebookLM fokuserar på forskning inom en enda dataset, ger ClickUp Brain MAX , din AI-kompanjon på skrivbordet, dig sammankopplad sökning över ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub och webben – så att din ”anteckningsbok” täcker hela din digitala arbetsyta.

Lägg till Talk to Text så kan du direkt diktera anteckningar, mötesresultat eller brainstormade idéer, som Brain MAX sedan transkriberar, organiserar och länkar till rätt uppgifter eller dokument. Resultatet? En enda AI-arbetsyta där varje fil, anteckning och uttalad idé är direkt sökbar, kontextmedveten och redo att agera på – utan att byta verktyg.

För organisationer som vill effektivisera arbetsflöden och förbättra samarbetet är ClickUp ett övertygande val. Den bästa lösningen bör verkligen kunna göra allt, från att skriva anteckningar till att genomföra projekt på ett smidigt sätt. Det är där ClickUp utmärker sig! Det är en mångsidig plattform som kombinerar kraftfull analys, enkel anteckning och iögonfallande visualiseringar, allt med hjälp av AI.

Jag har blivit mer produktiv eftersom jag kan samla alla mina anteckningar på ett och samma ställe.

ClickUps bästa funktioner

Sammanfatta anteckningar, transkribera ljud, skapa åtgärdspunkter och till och med generera innehåll med hjälp av verktygets avancerade AI-drivna funktioner.

Skissa, formatera och dela anteckningar eller dokument i ett samarbetsutrymme med ClickUp Docs , så att inga anteckningar eller information någonsin går förlorade.

Håll ordning på dina anteckningar och idéer med hjälp av ClickUp Task Tags , som låter dig anpassa taggar för mappar, dokument och wikis med även kapslade strukturer för ultimat flexibilitet.

Kom åt dina anteckningar på vilken enhet som helst med smidig synkronisering via mobilappen eller webbläsaralternativet.

Integrera med över 1000 produktivitetsverktyg och plattformar för att säkerställa att varje åtgärd, från anteckningar till slutförande, spåras sömlöst.

Begränsningar för ClickUp

Kan vara överväldigande för förstagångsanvändare på grund av dess omfattande funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Jag brukade leva efter mina skriftliga anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig

📮ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, som handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanalerna svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

2. Notion (bäst för strukturerade textanteckningar och organisering)

via Notion

Notion är en kraftfull anteckningsapp som stöder ett brett utbud av innehåll, inklusive text, bilder, videor, kod och bokmärken. Dess intuitiva design gör att du enkelt kan dra och släppa element i dina anteckningar eller använda slash-kommandon för att effektivisera ditt arbetsflöde.

Oavsett om det gäller att organisera mötesanteckningar, skapa en teamwiki eller hantera projekt, erbjuder Notion en hög grad av anpassning för att passa personliga och professionella behov. Plattformen är högst rankad bland team som behöver samarbetsverktyg och erbjuder redigering i realtid, kommentarer och delade arbetsytor för smidig kommunikation.

Det har också en stark community som hjälper dig att få anteckningsmallar för alla dina behov – sortera dina anteckningar, skapa moodboards eller till och med hantera alla dina dokument på ett och samma ställe på ett smidigt sätt.

Notions bästa funktioner

Designa och anpassa arbetsytor för anteckningar, uppgifter och projekt med ett mycket intuitivt användargränssnitt och detaljerade instruktioner.

Lägg till och organisera olika typer av innehåll, inklusive text, bilder, kod och bokmärken.

Minimera distraktioner med en uppslukande skrivupplevelse, kraftfulla digitala anteckningskort och en avancerad AI-assistent.

Begränsningar i Notion

Även om det erbjuder otrolig flexibilitet kan organisationsstrukturen ibland kännas överväldigande.

Begränsad offlinefunktionalitet jämfört med konkurrenterna

Notions prissättning

Gratis: 0 $

Plus : 10 USD/månad per plats

Företag : 15 USD/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Notion är en fantastisk programvara. Du kan göra nästan allt man kan tänka sig när det gäller organisation/produktivitet/etc. Men programmets djup och kapacitet skapar en inneboende inlärningskurva, som i viss mån står i motsats till allmän produktivitet.

3. Evernote (Bäst för åtkomst mellan olika enheter)

via Evernote

Evernote är ett annat utmärkt verktyg för att skriva anteckningar och synkronisera dem så att du har allt på ett ställe. Det har länge varit ett favoritverktyg för personer som vill optimera sina anteckningar och sin kunskapshantering.

Från att skapa detaljerade projektplaner till att utarbeta innehållsstrategier – Evernotes organisationsverktyg och avancerade sökfunktioner hjälper dig att optimera ditt arbetsflöde. Detta minskar den tid du lägger på att leta efter information och ökar den tid du lägger på att agera på den.

Utöver sina kärnfunktioner gör Evernotes integrationsmöjligheter det till ett utmärkt alternativ till NotebookLM. Det stöder olika tredjepartsappar och erbjuder flexibla samarbetsalternativ, vilket gör det möjligt för team att hantera filer, dela resurser och lägga till kommentarer inom ett enda, centraliserat arbetsutrymme.

Evernotes bästa funktioner

Organisera dina anteckningar i anteckningsböcker och staplar för att kategorisera och tagga dem för snabb åtkomst och bättre organisation.

Sök enkelt bland handskrivna anteckningar och bilder med hjälp av den avancerade sökfunktionen, som även inkluderar foton och skisser.

Spara eller klipp ut webbsidor och artiklar för att läsa senare, inklusive möjligheten att fånga eller importera forskningsartiklar eller dokument.

Evernotes begränsningar

Den kostnadsfria versionen tillåter endast synkronisering mellan två enheter.

Evernote saknar avancerade AI-drivna funktioner som sammanfattning av innehåll eller automatisk organisering.

Evernote-priser

Gratis: 0 dollar

Personligt : 14,99 $/månad

Professionell : 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner:

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Möjligheten att synkronisera sömlöst mellan alla mina enheter. Jag kan ta anteckningar på min telefon under ett möte och sedan omedelbart komma åt dem på min bärbara dator senare. Taggningssystemet och anteckningsböckerna gör det enkelt att organisera allt.

4. Obsidian (bäst för Markdown-anteckningar och länkning av idéer)

via Obsidian

Obsidian är en anteckningsplattform utformad kring lokal lagring och markdown-filer, som ger yrkesverksamma total kontroll över sina kunskapsarkiv.

Istället för att enbart förlita sig på molninfrastruktur och proprietära gränssnitt låter Obsidian dig bygga en anpassad, offline-först-arbetsyta som växer och utvecklas med dina projekt. Oavsett om du kartlägger komplexa idéer, hanterar forskning eller planerar produktlanseringar, garanterar plattformens flexibilitet och lokal-först-tankesätt långsiktig stabilitet och sinnesro.

För dem som tycker att NotebookLM:s miljö är begränsande erbjuder Obsidian ett intuitivt ramverk där idéer och information inte bara lagras utan också kopplas samman. Detta ramverk låter dig visualisera och förstå relationerna mellan dina anteckningar med ett ögonkast.

Obsidians bästa funktioner

Använd kraften i avancerad dubbelriktad länkning för att koppla samman relaterade anteckningar och bygga ett nätverk av sammankopplade idéer.

Formatera dina anteckningar med Markdown för enkel strukturering och anpassning.

Anpassa Obsidians funktionalitet med ett brett utbud av community-plugins som tillhandahålls av en dedikerad community av utvecklare.

Obsidian-begränsningar

Obsidian är inte utformat med samarbete i åtanke, vilket gör det mindre lämpligt för teamarbete.

Det är svårt att exportera anteckningar till mer konventionella format (som PDF eller Word).

Obsidian-priser

Personligt : Gratis

Kommersiellt : 50 $/år per användare

Synkronisering : 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per webbplats

Obsidian-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Utmärkt anteckningsprogram för markdown-anteckningarFördelar: Lätt att använda för att ta och redigera anteckningar. Det var till stor hjälp vid import och läsning av markdown-anteckningar som jag hade exporterat från Mac Notes. Nackdelar: Det tar lite tid att vänja sig vid markdown-baserad syntax

5. Roam Research (bäst för nätverksbaserade anteckningar)

via Roam Research

Roam Research är ett kraftfullt anteckningsverktyg som har fått en lojal följarskara bland kunskapsarbetare, forskare och författare. Istället för att kategorisera information i statiska mappar eller anteckningsböcker erbjuder det ett dynamiskt, sammanlänkat tillvägagångssätt för anteckningar som prioriterar relationer mellan idéer.

Verktyget har en unik approach genom att fokusera på nätverksbaserat tänkande, där användarna skapar anteckningar som är sömlöst länkade till varandra. Denna anteckningsmetod är särskilt populär bland användare som föredrar en icke-linjär, sammanlänkad approach.

Som ett alternativ till NotebookLM möjliggör Roam en mer dynamisk och utforskande anteckningsstil som utvecklas i takt med ditt tänkande och dina arbetsflöden, istället för att begränsa dem.

Roams bästa funktioner

Bädda in innehåll från andra anteckningar utan duplicering genom att använda inbyggda referenser.

Skapa dagliga anteckningar på och lägg till dem i ditt befintliga ramverk för att hålla koll på dina framsteg och idéer.

Begränsa snabbt stora diagram med sammankopplade idéer efter att du har skapat flera avsnitt i underordnade anteckningar med filter.

Roam-begränsningar

Roams unika struktur och gränssnitt är inte lika intuitivt som vissa alternativ.

Roam fungerar främst i molnet, och offlineåtkomsten är något begränsad.

Roam-priser

Pro : 15 $/månad per användare

Believer: 500 dollar för fem år

Roam-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Afforai (Bäst för intuitiv AI-anteckning)

via Afforai

Afforai är en anteckningsapp som använder artificiell intelligens (AI) för att förbättra din antecknings- och kunskapshanteringsupplevelse. Plattformens AI-funktioner erbjuder smarta funktioner som automatiska anteckningssammanfattningar, textutdrag från multimediainnehåll och kontextmedvetna förslag.

Det som skiljer Afforai från andra är hur det lär sig av dina vanor och anpassar sig efter dina projekts upp- och nedgångar. Den AI-drivna anteckningsappen hjälper dig även att förbereda anteckningar, länka anteckningar och generera mänskligt korrekta protokoll, vilket gör den idealisk för dina möten eller brainstorming-sessioner.

Genom att använda Afforai som ett alternativ till NotebookLM får yrkesverksamma en framåtblickande lösning som passar in i hur moderna team samlar kunskap och fattar beslut.

Afforais bästa funktioner

Integration med populära projektledningsverktyg för smidig anpassning av arbetsflödet.

Extrahera och analysera information från bilder, röstanteckningar och videor med AI-assisterade funktioner.

Håll dina anteckningar uppdaterade och tillgängliga på flera enheter

Afforai-begränsningar

Ett större beroende av AI-verktyg kan ibland leda till mindre exakta kategoriseringar.

Avancerade AI-funktioner kan kräva en inlärningskurva för förstagångsanvändare som använder dem för att skriva anteckningar.

Afforai-prissättning

Starter : Gratis

Student : 4,99 $/månad

Professionell : 9,99 $/månad

Obegränsat: 19,99 $/månad

Afforai-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Utnyttja gamla e-böcker och PDF-filer!Sammanfattning: Min totala upplevelse har varit fantastisk. Bra kundsupport, enkelt att installera och komma igång med, och ett användbart verktyg som forskningsassistent.

7. Tana (bäst för avancerad kunskapsstrukturering)

via Tana

Tana, som marknadsförs som superanteckningsappen, är en nästa generations anteckningsapp med ett nytt perspektiv på hur yrkesverksamma samlar in, kopplar samman och klassificerar sin kunskap.

Tana fungerar som ett flexibelt informationsekosystem som du kan anpassa efter komplexiteten och nyanserna i dina projekt. Dess distinkta tillvägagångssätt, baserat på datadrivna strukturer, gör det till ett attraktivt alternativ till NotebookLM för dem som behöver mer än bara en plats att lagra och synkronisera klisterlappar.

En viktig funktion baserad på denna metod är dess förmåga att visualisera datarelationer med hjälp av ett innovativt kombinerat system av "block" och "noder". Detta gör det perfekt för personer som behöver hantera komplex information, såsom forskare, innehållsskapare och projektledare, genom att tillhandahålla en intuitiv, nästan mindmapping-liknande organisationsstil.

Tanas bästa funktioner

Organisera innehållet i flexibla, filtrerbara tabeller och listor för snabb insikt med strukturerade databaser.

Skapa komplexa kunskapssystem och hantera din information med Supertags.

Anpassa Tana efter dina specifika behov genom att skräddarsy mallar, taggar och anteckningsstrukturer.

Tana-begränsningar

Nya användare kan tycka att det är svårt att lära sig den flexibla strukturen och de avancerade funktionerna.

Färre integrationsalternativ med verktyg från tredje part, vilket begränsar dess användbarhet i vissa professionella miljöer.

Tana-priser

Gratis: 0 $

Kärna: 1 $/månad

Team: Anpassat

Tana-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Att börja arbeta med ett forskningsprojekt kan ofta sluta med en överväldigande känsla av att en tom sida hindrar dig. Mallar för forskningsplaner löser detta problem genom att guida ditt arbete från början och förvandla det som en gång kändes överväldigande till en ordnad och trygg start.

8. Mem. ai (Bäst för dynamiska AI-assisterade anteckningar)

Mem.ai är en innovativ anteckningsapp som kombinerar enkelheten i traditionell anteckning med kraftfulla AI-funktioner, vilket gör den till ett av de mest avancerade verktygen inom detta område. Den är utformad med den moderna användaren i åtanke och dess viktigaste funktion organiserar och kategoriserar automatiskt dina anteckningar, vilket minskar friktionen vid manuell taggning och mappadministration.

Med hjälp av AI-algoritmer identifierar detta verktyg mönster, lyfter fram viktiga insikter och presenterar dem när de blir relevanta. Dessutom lagrar det inte bara dina anteckningar – det förutser dina behov. Mem. ai förfinar tyst sin förståelse för dina intressen, uppgifter och prioriteringar medan du arbetar.

Mem. ai:s bästa funktioner

Lagra anteckningar på ett mer strukturerat sätt med hjälp av AI-drivna funktioner som kategoriserar dina anteckningar baserat på användningsmönster, vilket minskar behovet av manuell taggning.

Dela snabbt anteckningar och idéer med kollegor, så att alla är på samma sida utan tunga administrativa omkostnader.

Integrera sömlöst med olika verktyg som Google Drive, Slack och andra för att centralisera all din information.

Begränsningar för Mem. ai

Mem. ai:s adaptiva system kan vara okonventionellt för dem som föredrar mappar och linjära dispositioner.

Som en nyare app saknar Mem. ai vissa av de raffinerade funktioner och den erfarenhet som finns i mer etablerade anteckningsappar.

Mem. ai-priser

Mem : 14,99 $/månad

Mem Teams: Anpassad prissättning

Mem. ai-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. RemNote (Bäst för elever och kunskapsbevarande)

via RemNote

RemNote utmärker sig genom att omvandla anteckningsprocessen till ett långsiktigt kunskapsbyggande system snarare än enbart informationslagring. Genom att kombinera anteckningar med spaced repetition och flashcards säkerställer RemNote att viktig information inte glöms bort. På så sätt uppmuntrar det dig att utveckla ett levande arkiv av idéer som utvecklas i takt med ditt tänkande.

Till skillnad från NotebookLM använder RemNote en metod som bygger på konceptlänkning, hierarkisk organisation och inbyggda inlärningstekniker. När du lägger till nya idéer, markerar viktiga punkter eller förfinar din förståelse av komplexa begrepp, ser RemNotes olika funktioner till att allt förblir tillgängligt och kontextualiserat.

Oavsett om du skissar på ett forskningsprojekt, sammanfattar läsmaterial eller utarbetar en strategisk plan, hjälper RemNote yrkesverksamma att hålla ordning och kontinuerligt bygga upp och förstärka sin förståelse.

RemNotes bästa funktioner

Förvandla dina anteckningar till flashkort med hjälp av funktionen för automatisk coaching för aktivt lärande och spaced repetition.

Skapa en hierarkisk struktur för dina anteckningar i ett kapslat format, vilket gör det enklare att hantera och referera till relaterade begrepp.

Synkronisera alla dina anteckningar och flashkort mellan alla enheter så att du kan studera och komma åt dina anteckningar var som helst.

Begränsningar för RemNote

Det tar tid att bemästra RemNotes unika ekosystem för anteckningsappar.

RemNote erbjuder begränsad integration med appar från tredje part, vilket kan vara en nackdel för användare som är beroende av ett bredare tekniskt ekosystem.

Priser för RemNote

Gratis : 0 $

Pro : 10 $/månad per användare

Pro med AI: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner för RemNote

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Microsoft OneNote (bäst för anteckningar i fri form)

via OneNote

Microsoft OneNote är ett bra alternativ till NotebookLM för dem som är integrerade i Microsofts ekosystem. Som en del av Office 365-paketet integreras OneNote enkelt med andra Microsoft-applikationer som Word, Excel och Outlook, vilket skapar en miljö där anteckningar på ett naturligt sätt kompletterar dina befintliga arbetsflöden.

I stället för att uppfinna anteckningsfunktioner från grunden förfinar OneNote det som yrkesverksamma redan tycker är effektivt: hierarkiska avsnitt, intuitiva anteckningsböcker och sidbaserad organisation som känns tillgänglig och flexibel.

En av OneNotes mest framstående funktioner är dess flexibilitet när det gäller att skapa anteckningar. Oavsett om du föredrar att skriva, skriva för hand eller bädda in dokument, så passar den anpassningsbara arbetsytan olika inmatningsmetoder utan att tvinga på strikta format eller konceptuella ramverk. Möjligheten att rita eller anteckna på pekskärmsenheter ger extra bekvämlighet för användare som föredrar att skissa sina idéer eller använda pennbaserad inmatning.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Synkronisera alla dina anteckningar mellan Windows, macOS, iOS och Android, så att du kan komma åt dina anteckningar från vilken enhet som helst.

Organisera anteckningar i anteckningsböcker, avsnitt och sidor för en tydlig struktur och enkel navigering.

Sök i alla inbäddade bilder eftersom OneNote extraherar text från bilder för snabb åtkomst.

Begränsningar i Microsoft OneNote

OneNote saknar de AI-drivna insikter som vissa nyare verktyg erbjuder.

OneNotes samarbetsfunktioner är inte lika robusta eller intuitiva som de som finns i andra anteckningsverktyg.

Priser för Microsoft OneNote

Ingår i Microsoft 365-prenumerationen, från 69,99 $/år.

Betyg och recensioner för Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Jag har använt OneNote i nästan tre år. I grund och botten är det bra för att hålla koll på våra dagliga uppgifter och hantera vår att göra-lista. Vi kan skapa flera sektioner och under varje sektion kan vi skapa flera sidor. Det finns andra funktioner som att markera text med olika färger, infoga bilder och mycket mer. Överlag är det bra. Jag använder det här verktyget mycket ofta, nästan varje dag, eftersom jag hanterar min att göra-lista här.

Det bästa alternativet till NotebookLM? Det är ClickUp!

När det gäller anteckningar har alla sina egna preferenser – vissa vill ha enkelhet, medan andra behöver avancerade verktyg för samarbete och organisering.

De utforskade apparna tillför värde, från anpassningsbara arbetsytor till AI-driven anteckningstranskription. Men om du letar efter den ultimata kombinationen av anteckningar, uppgiftshantering och teamsamarbete, sticker ClickUp ut som den ultimata appen för arbete. ✅

ClickUp handlar inte bara om att ta anteckningar, utan om att ta din produktivitet till nästa nivå. Med Docs, Notepad, Brain och omfattande projektledningsverktyg samlar ClickUp alla dina anteckningar, uppgifter och projekt i en smidig upplevelse.

Är du redo att göra dina anteckningar smartare?

Prova ClickUp idag och se hur det kan förvandla och samla dina anteckningar, uppgifter och projekt – allt på ett ställe! 🌻