De 5 bästa alternativen och konkurrenterna till Roam Research för 2025 (funktioner, priser)

Oavsett om det gäller produktpresentationer, kontrakt eller den sista Netflix-dokumentären du måste börja titta på, hanterar vi alla massor av information varje dag.

Och om du inte vill drunkna i ett hav av ord behöver du programvara som Roam Research för att lagra och hantera informationen på rätt sätt. Verktyget är utmärkt för att skriva ner dina idéer, tankar, anteckningar osv. och organisera dem på ett effektivt sätt.

Men Roam är inte perfekt.

Det är en av anledningarna till att du förmodligen letar efter några alternativ till Roam Research!

Men oroa dig inte.

Din sökning slutar här.

I den här artikeln presenteras de fem bästa alternativen till Roam, deras viktigaste funktioner, fördelar, begränsningar, priser och användarbetyg.

Låt oss dyka in.

Vad är Roam Research?

Roam Research är ett onlineverktyg för att organisera och utvärdera information. Det kallar sig själv för ”ett anteckningsverktyg för nätverksbaserat tänkande” och ”kollektiv intelligens”.

Det är ett finare sätt att säga att den främsta anledningen till att du bör använda Roam är att det kan hantera och samla all din data på ett och samma ställe!

Några av de viktigaste funktionerna är:

En Roam-graf som liknar ett spindelnät 🕸 eller ett kunskapsnätverk. Här kan användarna enkelt flytta runt och koppla ihop idéer.

En grafdatabas som organiserar alla dina anteckningar, dokument och allt annat i din Roam-databas.

Dubbelriktad länkning , där sidor eller relaterade idéer organiseras som tankekartor istället för i en hierarki som ett dokument i en mapp, en mapp i en mapp osv. , där sidor eller relaterade idéer organiseras som tankekartor istället för i en hierarki som ett dokument i en mapp, en mapp i en mapp osv.

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Roam Research

När du letar efter ett alternativ till Roam Research bör du tänka på följande:

Möjlighet att länka anteckningar från olika dokument

Detaljerade behörighetsinställningar för varje dokument

Ett intuitivt användargränssnitt som gör det enkelt att navigera och hitta den information du behöver.

Avancerade taggningsfunktioner för specifika ämnen och idéer inom en anteckning eller ett dokument

Automatiska påminnelser och aviseringar när uppgifter eller händelser närmar sig

De 5 bästa alternativen till Roam Research

Här är de Roam-alternativ som vi tror passar dig perfekt:

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

ClickUp är ett av världens högst rankade produktivitetsverktyg som används av team i små, medelstora och stora organisationer.

Från att ta anteckningar till att hantera dokument, resurser och projekt – ClickUp är din allt-i-ett-lösning.

Tror du inte på oss? Här är några konkreta bevis:

ClickUps viktigaste funktioner

Dokument

ClickUp Docs är nästa generation av integrerad dokumenthantering och samarbete. Med sin omfattande uppsättning funktioner och samarbetsmöjligheter gör ClickUp Docs det enkelt att spåra, organisera, lagra och dela dokument på en central plats.

Hantera dokument med självförtroende och se till att alla har tillgång till den senaste versionen. Skapa vackra dokument med lätthet, samarbeta i realtid och håll koll på ändringar med ClickUp Docs!

Med Docs kan du:

Dela dem med personer i din arbetsyta och utanför den.

Anpassa rubriker, beskrivningar, teckensnitt och mer

Visa ordräkningen

Skapa en punktlista, tabell, checklista osv.

Få tillgång till obegränsat antal sidor och kapslade sidor

Och mycket mer

Om du någonsin har spelat ett multiplayerspel 🎮 kan du tänka dig att samarbeta i Docs är ungefär samma sak.

Du kan se vem som redigerar i realtid för att säkerställa att det inte uppstår konflikter!

Anteckningsblock

ClickUp Notepad är det perfekta anteckningsverktyget för team och enskilda personer. Det erbjuder en kraftfull kombination av funktioner som gör att du snabbt och enkelt kan skapa, organisera och dela anteckningar.

Håll koll på uppgifter med checklistor och samarbeta i realtid med dokument, förfrågningar, resurser och mycket mer. Med ClickUp Notepads säkra molnlagring är dina anteckningar alltid tillgängliga från alla enheter, så att du kan vara produktiv var du än befinner dig.

Och tack vare rich text-redigering behöver du inte längre göra dina anteckningar tråkiga.

ClickUp kan till och med konvertera dina anteckningar till uppgifter med några få klick för att hjälpa dig att skapa åtgärdspunkter. Anteckningens titel blir uppgiftens namn och anteckningens innehåll blir uppgiftens beskrivning.

Konvertera anteckningar till uppgifter i ClickUps anteckningsblock

Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards som ett visuellt samarbetsverktyg för alla behov

ClickUp Whiteboard låter dig göra anteckningar på en virtuell whiteboard och skissa idéer på en tom duk. Det är perfekt för brainstorming, wireframing eller för att planera nästa projekt tillsammans med ditt team.

Det bästa av allt är att du kan samarbeta i realtid och synkronisera mellan olika enheter så att alla är på samma sida! Med ClickUp Whiteboard är kreativiteten bara begränsad av din fantasi.

Fördelar med ClickUp

Begränsningar med ClickUp

Alla ClickUp-vyer är inte tillgängliga i mobilappen... än!

Men det är okej. Vårt team arbetar i åtta olika tidszoner för att säkerställa att dina förslag blir hörda och dina problem åtgärdade.

Ta en titt på vår utvecklingsplan för att se vad som väntar.

Priser för ClickUp

Free Forever Plan (bäst för personligt bruk)

Obegränsad plan (bäst för små team, 7 USD/medlem per månad)

Business Plan (bäst för medelstora team, 12 USD/medlem per månad)

Användarbetyg för ClickUp

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

g2: 4,7/5 (över 2600 recensioner)

2. Evernote

Den här känner vi alla till.

Evernote, anteckningsappen med den gröna elefantlogotypen. 🐘

Med detta alternativ till Roam Research kan du göra anteckningar, organisera dem, hantera dina projekt och öka din produktivitet. Oavsett om du behöver det för personlig kunskapshantering eller för arbetet kan Evernote vara en lämplig plattform.

Det finns dock antecknings- och projektledningsappar som är billigare och erbjuder betydligt fler funktioner än Evernote.

Läs vår omfattande Evernote-recension och de bästa alternativen .

Evernotes viktigaste funktioner

Webbklippare för skärmdumpar

Mallar för mötesanteckningar , projektledning etc.

Sök i texter i PDF-filer , skannade dokument och bilder för snabba träffar

Fördelar med Evernote

Skanna dokument när du är på språng med deras iOS- (iPhone och iPad) och Android-appar.

Få offlineåtkomst till dina anteckningar

Enkel integration med populära appar som Gmail, Salesforce, Slack etc.

Begränsningar med Evernote

Gratisabonnemanget stödjer endast 60 MB månatlig uppladdning.

Du kan inte göra enkla beräkningar i en tabell.

Fungerar inte på Linux.

Priser för Evernote

Evernote erbjuder tre prisalternativ:

Basic (gratis): 25 MB anteckningsstorlek Synkronisering av upp till två enheter Sökning och taggar för snabba sökningar

Premium (7,99 $/månad): 200 MB anteckningsstorlek 200 MB anteckningsstorlek PDF-anteckningar Web Clipper

Business (14,99 $/användare per månad): 20 GB månatlig uppladdning Delade utrymmen Teamets aktivitetshistorik

Evernote-användarbetyg

Capterra: 4,5/5 (över 6700 recensioner)

g2: 4,5/5 (över 1800 recensioner)

3. Notion

Det tredje alternativet är Notion , en produktivitetsapp som syftar till att samordna ditt företags arbetsprocesser. Det är i grunden en blandning av ett anteckningsverktyg, en arbetsyta och ett delningssystem som låter dig samarbeta med ditt team.

Notion har också ett mörkt läge och ett ljust läge, om det är viktigt för dig.

Tyvärr låter Notion dig inte skapa egna instrumentpaneler!

Det är en projektledares värsta mardröm.

Kolla in de bästa alternativen till Notion och jämför Notion med Evernote (vårt andra verktyg på listan)

Notions viktigaste funktioner

Wikis för att skapa dokumentkataloger

Flera databasvyer, inklusive tidslinje, kalender etc.

Lås sidinnehåll för att förhindra oavsiktliga redigeringar

Fördelar med Notion

Redigering i realtid och teamsamarbete på sidor eller i databaser

Stöder syntaxmarkering

Flera mallar för projektledare, nystartade företag, HR etc.

Begränsningar med Notion

Ingen Gantt-diagramfunktion

Begränsade rapporteringsalternativ

Inga mind map-funktioner

Notions priser

Notion erbjuder tre prisalternativ:

Personligt (gratis): Synkronisering mellan alla enheter Obegränsat antal sidor Dela med upp till fem gäster

Plus (8 $/månad): Versionshistorik Obegränsad filuppladdning Obegränsat antal gäster

Business (15 USD/användare per månad): Samarbetsyta SAML SSO Avancerad sidanalys

Företag

Användarbetyg för Notion

Capterra: 4,7/5 (över 250 recensioner)

g2: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Kolla in vår fullständiga guide om Notion vs Roam!

4. DocuWiki

Om du letar efter open source-alternativ till Roam Research är DokuWiki ett utmärkt verktyg som inte kräver någon databas. Du kommer att uppskatta de många plugins som utökar DocuWikis funktionsuppsättning, bidragna av dess livliga community.

Det är dock svårt att bortse från dess utseende.

Visuellt är du fast med något som ser ut som om det skapades när Mac hette Macintosh. 🤦

DokuWikis viktigaste funktioner

Automatisk generering av innehållsförteckning

Spam-svartlista för öppna internetekosystem

Sektionsredigering för enkel redigering av enskilda sektioner i ett långt dokument

Fördelar med DokuWiki

Stöd för markdown

Massor av plugin-alternativ för syntax, administration etc.

Mallar för anpassning av layout

Begränsningar med DokuWiki

Det kan vara svårt för icke-tekniska användare att komma igång.

Programvaran ser föråldrad ut.

Inga funktioner för uppgiftshantering

Priser för DokuWiki

DokuWiki är en gratis programvara med öppen källkod.

DokuWiki-användarbetyg

Capterra: 4/5 (N/A)

g2: 3,8/5 (10+ recensioner)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki är en gratis öppen källkod som du själv hostar med ett mycket minnesvärt namn. Den låter dig fånga varje tanke, organisera komplex information och dela den med ditt team.

Planerar du en roman? Skapar du en att göra-lista? TiddlyWiki kan vara din vän.

Dess funktioner är dock begränsade till endast ”ord”.

Så om du vill hantera uppgifter eller ställa in påminnelser för anteckningarna...

TiddlyWikis viktigaste funktioner

Anpassningsbara kortkommandon

Redigeringsverktygsfält för snabb textformatering

TiddlyMap-tillägg för att länka sidor i ett enkelt diagram

Fördelar med TiddlyWiki

Du kan installera språkplugins för att ändra användarens inferensspråk.

Du kan anpassa sidan och tiddler-layouten.

Stöder MathML-markeringsspråk för matematiska notationer (variabler, ekvationer etc.).

Begränsningar med TiddlyWiki

Inga samarbetsfunktioner

Begränsad uppgiftshantering

Risk för dataförlust om ingen säkerhetskopia finns i appar som Dropbox

Priser för TiddlyWiki

TiddlyWiki är gratis för alla.

TiddlyWiki-användarbetyg

Capterra: N/A

g2: N/A

Anteckningar blir enklare med Roam Research Alternative

Roam Research är ett utmärkt verktyg för att skapa anteckningar, lagra kunskap och skapa länkar mellan olika dataenheter i ett dynamiskt nätverk (spindelväven).

Dess uppgiftshanteringsfunktioner är dock begränsade och det finns ingen kostnadsfri version.

Du kan inte heller bortse från det faktum att det är ett anteckningsverktyg utan mobilapp.

Det är precis därför du behöver ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp.

Skaffa ClickUp gratis idag och gör alla dina anteckningar meningsfulla.