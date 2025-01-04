De 15 bästa AI-innehållsskaparna för snabbare innehållsskapande

AI förändrar innehållsskapandet och gör det snabbare och effektivare än någonsin. Men i grund och botten behöver bra innehåll fortfarande en mänsklig touch – empati, kreativitet och personlighet som tilltalar läsarna.

Det är där AI-verktyg kommer in. De är utformade för att arbeta med dig, inte ersätta dig, och hanterar det tunga arbetet – som att automatisera repetitiva uppgifter – så att du kan fokusera på det som är viktigast: att skapa innehåll som engagerar och konverterar.

Marknadsförare som använder AI som en del av sin process ser en ökning av avkastningen på investeringen med upp till 70%. Med rätt verktyg är AI inte bara effektivt – det är också stärkande.

via Semrush

Efter att ha fördjupat mig i AI-skrivverktyg har jag sammanställt en lista över mina favoriter – verktyg som kändes som om de förstod vad jag ville ha istället för att spotta ut överdrivet fancy fluff. Låt oss dyka in i listan!

⏰ 60-sekunders sammanfattning Leta efter AI-innehållsskapare som genererar högkvalitativt, faktamässigt korrekt innehåll, låter dig anpassa resultatet och är lätta att använda. Här är vår lista över de 15 bästa AI-innehållsskaparna som finns idag: ClickUp : Bäst för AI-innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden

Copy. ai : Bäst för enkel innehållsskapande i stor skala

Rytr : Bäst för mångsidig innehållsgenerering i olika format

Grammarly : Bäst för redigering av ditt innehåll

Frase : Bäst för SEO-driven innehållsskapande och optimering

Jasper. ai : Bäst för marknadsföringsinriktat AI-innehållsskapande

Anyword : Bäst för datadriven innehållsskapande

Writesonic : Bäst för AI-driven innehållsskapande och SEO-optimering

ChatGPT : Bäst för snabb, mångsidig AI-driven innehållsskapande

Wordtune : Bäst för snabba tonjusteringar och enkla omskrivningar

Sudowrite : Bäst för skönlitterära författare som söker AI-driven kreativ hjälp

Article Forge : Bäst för automatiserad generering av långa texter

Quillbot : Bäst för att förfina innehåll och öka tydligheten

Hypotenuse AI : Bäst för e-handelsvarumärken som vill skala upp sitt innehållsskapande

Hemingway App: Bäst för entusiaster av koncis och tydlig skrivstil

Vad ska du leta efter hos en AI-innehållsskapare?

Efter att ha testat nästan alla AI-innehållsskapare jag kunde hitta hade jag vid femte försöket en kristallklar bild av vad som utmärker de bästa AI-innehållsskaparna. Här är en sammanfattning:

Kvaliteten på innehållet : Alla AI-skrivverktyg är inte lika bra – leta alltid efter verktyg som balanserar kreativitet med tydlighet.

Användarvänlighet : De bästa AI-skrivverktygen är intuitiva, även för icke-tekniker. Välj ett verktyg som inte kräver en doktorsexamen i AI för att kunna användas.

Möjlighet till personalisering : Bra AI-verktyg gör det möjligt att anpassa innehållet till din målgrupp för dina marknadsföringskampanjer (eller annonskampanjer i Google Ads) – personalisering är nyckeln till att upprätthålla ditt varumärkes röst.

Faktisk noggrannhet i innehållet: AI-skrivgeneratorer kan vara kreativa, ibland till och med för kreativa. Leta efter verktyg som prioriterar noggrannhet – din SEO-strategi och trovärdighet är beroende av det.

💡 Proffstips: Att själv tillhandahålla data är det bästa sättet att säkerställa att ditt AI-genererade innehåll är faktamässigt korrekt. Sök efter tillförlitliga statistikuppgifter eller siffror, förse dina AI-skrivassistenter med dem och be dem att väva in dem i innehållet på ett relevant och värdefullt sätt.

Priser : Bra innehåll behöver inte kosta skjortan. Hitta ett verktyg som erbjuder flexibla priser och ger dig valuta för pengarna.

Ordbegränsningar : Fundera över hur mycket innehåll du behöver. Många AI-plattformar erbjuder både begränsade och obegränsade abonnemang, så välj ett som passar dina behov.

Mallar som erbjuds: Mallar är hemligheten bakom framgången. Se till att verktyget har en mängd olika färdiga format som passar dina behov inom innehållsmarknadsföring.

De 15 bästa AI-innehållsskaparna

Det här är ögonblicket du har väntat på – den ultimata listan över AI-innehållsskapare som levererar förstklassiga resultat. Låt oss dyka in!

1. ClickUp (Bäst för AI-innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden)

Redigera dokument i realtid, spåra ändringar och se till att alla är på samma sida med ClickUp Docs

ClickUp har allt jag letade efter i ett AI-skrivverktyg – och mer därtill.

Visst, det är fullspäckat med mallar för alla tänkbara uppgifter och innehållstyper, och det är den perfekta projektledningsprogramvaran för att hålla koll på deadlines, kommande projekt och prestationsmått. Men det jag verkligen älskar är dess briljanta AI.

ClickUp Brain känns som att ha en professionell redaktör på snabbuppringning. Det hjälper inte bara till att förfina innehållet utan föreslår också förbättringar som är meningsfulla.

Och det bästa av allt? Allt – bokstavligen allt – kan omvandlas till en uppgift.

Du kan tilldela intressenter, spela in kommunikation och till och med bädda in uppgifter i ClickUp Docs för redigering i realtid. Mina redaktörer och jag kan arbeta tillsammans, se ändringar när de sker och undvika den fruktade frågan ”Vem har redigerat vad?”.

Få intelligenta förslag för att förbättra tydlighet, sammanhang och övergripande kvalitet med ClickUp

Låt mig förklara:

Generera idéer och briefs : Har du svårt att hitta inspiration? ClickUp Brain använder sina AI-superkrafter för att skapa innehållsidéer och detaljerade briefs som passar perfekt för din målgrupp.

Skapa automatiserade inlägg på sociala medier : Från brainstorming till schemaläggning, ClickUp Brain hjälper dig. Det säkerställer att dina inlägg på sociala medier förblir konsekventa över olika plattformar utan besväret med manuella uppladdningar.

Hantera skrivkramp: Stirrar du på en tom sida? ClickUp Brain genererar högkvalitativa utkast på några minuter, vilket sparar tid och stimulerar kreativiteten.

Samarbeta i realtid : ClickUp Docs är en livräddare när jag behöver feedback eller redigeringar. Det är som Google Docs men smartare, med live-redigering och uppgiftsintegration.

Automatisera arbetsflöden: ClickUp Automations kopplar samman alla dina verktyg och processer så att inget faller mellan stolarna. Färre e-postmeddelanden, mer skrivande

ClickUps bästa funktioner:

360-graders vy : Erbjuder över 15 anpassade vyer för att hantera uppgifter och projekt.

AI-skrivassistent : Tillhandahåller över 100 forskningsbaserade verktyg för högkvalitativt innehåll

Samarbetsverktyg : Möjliggör teamarbete med Whiteboards, ClickUp Docs och : Möjliggör teamarbete med Whiteboards, ClickUp Docs och ClickUp Mind Maps

Dashboards i realtid : Översiktlig uppföljning av framsteg via : Översiktlig uppföljning av framsteg via ClickUp Dashboards

Anpassad automatisering : Hantera repetitiva uppgifter för att spara tid

Appintegrationer : Anslut till över 1 000 appar för : Anslut till över 1 000 appar för effektiviserad automatisering av arbetsflöden

Mallbibliotek: Få tillgång till över 1 000 anpassningsbara mallar för alla team.

Begränsningar i ClickUp

Premiumåtkomst : Gratisplanen och gäster har inte tillgång till AI-funktioner.

Inlärningskurva: Avancerade funktioner kan kännas överväldigande för nybörjare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 dollar per månad

Företag: 12 dollar per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

✨ Perfekt för: Team som letar efter ett allt-i-ett-verktyg för projektledning och AI-driven innehållsskapande.

📌 Reddit Consensus: Hur ClickUp AI omdefinierar produktivitetClickUp AI hjälper team att tänja på gränserna, där användare utnyttjar funktioner som uppgiftsöversikter, anpassade fält och inbyggda AI-verktyg för att förbättra operativa arbetsflöden. En framstående berättelse lyfter fram en 3D-tillverkningsverkstad där AI inte bara används för att organisera produktionsuppgifter utan också för att skapa smidig kundkommunikation och medarbetarutbildning direkt i ClickUp.

Från att integrera SOP-guider med OpenAI till att generera intelligenta uppdateringar för intressenter, ClickUp AI hanterar inte bara arbetsflöden – det centraliserar och förbättrar dem. Team behöver inte längre jonglera med olika verktyg; de arbetar smartare, snabbare och mer samarbetsinriktat.

✨ Slutsats: ClickUp AI:s mångsidighet gör det till ett viktigt verktyg för team som söker innovation i sina dagliga arbetsflöden.

2. Copy. ai (Bäst för enkel innehållsskapande i stor skala)

Om du någonsin har suttit och stirrat på en tom skärm och önskat att de rätta orden skulle dyka upp som genom ett trollslag, så vet jag hur det känns – och det är precis där Copy.ai kommer till sin rätt.

Denna AI-skrivassistent, som drivs av den imponerande GPT-3-motorn, hjälper dig att brainstorma idéer, utarbeta detaljerade rapporter eller forma rätt slogan.

Jag blev imponerad av hur enkelt det var att skapa arbetsflöden, spara chattar som projekt och skapa en konsekvent röst för varumärket.

Och det bästa av allt? Det är så intuitivt att du kommer att spendera mindre tid på att lära dig hur det fungerar och mer tid på att faktiskt skapa.

Copy. ai bästa funktioner

Högkvalitativt innehållsskapande : Skapar SEO-optimerat innehåll, från bloggar till försäljningstexter, på några sekunder.

Konsekvent varumärkesröst : Anpassar innehållet så att det återspeglar din unika ton och ditt budskap.

Effektiva arbetsflöden : Automatiserar uppgifter som att sammanfatta webbseminarier eller skapa konkurrentanalysrapporter.

Samarbetsfunktioner : Möjliggör teamutrymmen för delad synlighet och effektiviserad innehållsproduktion.

Mångsidighet: Hanterar flera olika typer av innehåll, inklusive bildtexter, e-postmeddelanden och kreativt skrivande.

Begränsningar för Copy.ai

Begränsade möjligheter för långa texter : Den kostnadsfria planen stöder inte skapande av långa texter.

Förseningar i arbetsflödet : Att skapa komplexa arbetsflöden kan ta längre tid än väntat.

Kostnadsfrågor: Betalda abonnemang kan kännas dyra för små team eller frilansare.

Copy. ai-prissättning

Gratis

Startpaket : 49 $/månad

Avancerad: 249 $/månad

Copy. ai betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

📌 Reddit Consensus: ChatGPT men bättre – det är vad användarna säger. Copy. ai har uppmärksammats på Reddit för att det löser frustrationen över GPT-4:s användningsbegränsningar. Användarna uppskattar att Copy. ai använder GPT-4 utan samma begränsningar och erbjuder obegränsad åtkomst tillsammans med en uppsättning mallar och funktioner som förbättrar dess funktionalitet för innehållsskapande. Medan vissa tyckte att testversionen var begränsande, noterade andra det potentiella värdet för dem som är starkt beroende av verktyg som ChatGPT men behöver mer flexibilitet. Sammanfattningsvis:

via Reddit

✨ Idealisk för: Företag och marknadsförare som behöver skapa innehåll i stor skala utan ansträngning och samtidigt upprätthålla varumärkets konsistens.

3. Rytr (Bäst för mångsidig innehållsgenerering i olika format)

via Rytr

Om du letar efter ett AI-skrivverktyg som är intuitivt och mångsidigt är Rytr ett utmärkt val. Till skillnad från verktyg som enbart riktar sig till företag, vänder det sig till innehållsskapare, frilansare och marknadsförare som prioriterar berättande och engagemang framför tekniska komplexiteter.

Det som gör Rytr så bra är dess enkelhet. Oavsett om du behöver omformulera, förkorta eller utöka en mening är det lika enkelt som att välja innehållstyp, ange sammanhang och låta AI:n sköta resten.

🍪 Bonus: Rytr innehåller SEO-verktyg som en SERP-analysator och en nyckelordsgenerator för att säkerställa att ditt innehåll rankas bra.

Rytrs bästa funktioner

AI-skrivandets mångsidighet : Genererar blogginlägg, reklamtexter, dispositioner och mycket mer i över 40 olika innehållstyper.

Verktyg för att förfina innehåll : Omformulerar, förkortar eller utökar automatiskt innehåll för bättre tydlighet.

SEO-optimering : Inkluderar en SERP-analysator och ett verktyg för sökordsforskning för att förbättra sökrankningen.

Plagiatkontroll : Säkerställer att allt innehåll är originellt och unikt.

Teamsamarbete : Erbjuder funktioner för teamets synlighet och projektdelning.

Chrome-tillägg: Möjliggör smidig innehållsskapande direkt i din webbläsare.

Rytrs begränsningar

Begränsad gratisversion : Den kostnadsfria planen har en gräns på 10 000 tecken per månad.

Faktagranskning : Liksom de flesta AI-system producerar det ibland innehåll med felaktigheter.

Repetitiva resultat: Ibland kan genererat innehåll kännas repetitivt.

Rytr-priser:

Gratis

Obegränsat : 7,50 $/månad

Premium: 24,16 $/månad

Betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 800 recensioner)

✨ Perfekt för: Frilansare och innehållsskapare som behöver mångsidigt AI-genererat innehåll med SEO-stöd.

🧠 Visste du att: Bloggare som använder AI-verktyg sparar ungefär 30 % av den tid de normalt skulle lägga på att skriva ett blogginlägg. Det är som att få en extra kaffepaus eller brainstorming-session per artikel.

4. Grammarly (bäst för redigering av ditt innehåll)

via Grammarly

Grammarly Premium är ett måste för alla som vill förfina och polera sitt skrivande. Till skillnad från andra AI-verktyg som fokuserar på att generera innehåll, är Grammarly utmärkt för att optimera det du redan har skrivit.

Oavsett om du är en mänsklig skribent som finslipar ditt utkast eller en användare av AI-genererat innehåll som vill förfina resultatet, så förbättrar Grammarly ditt arbete.

Men det jag gillar mest är att Grammarly integreras sömlöst med plattformar som Google Docs. Du kan använda det när du behöver extra stöd, precis som GrammarlyGo, men med den extra kraften från Grammarlys branschledande grammatikgranskare.

Grammarlys bästa funktioner

Grammatik- och stavningskontroll : Identifierar och korrigerar grammatiska fel med branschledande precision.

Tonjusteringar : Analyserar och justerar din ton så att den passar den avsedda målgruppen och syftet.

AI-promptgenerering : Ger upp till 2 000 prompts i Pro-planen för att hjälpa till med att utvidga ämnen och övervinna skrivkramp.

Omskrivning av meningar : Erbjuder lösningar med ett klick för att omformulera och förbättra tydligheten och flytet.

Plagiatdetektering : Detekterar duplicerat innehåll och AI-genererad text för extra säkerhet.

Google Docs-integration: Fungerar direkt i Google Docs för en smidig redigeringsupplevelse.

Grammarlys begränsningar

Begränsad mobilfunktionalitet : Fungerar inte alltid bra på mobila enheter, med tillfälliga tekniska problem.

Fördröjning med långt innehåll : Stora mängder innehåll kan sänka prestandan.

Överdrivna korrigeringar: Ibland föreslås korrigeringar innan meningen är färdig, vilket kan störa flödet.

Grammarlys prissättning

Gratis : 0 $/månad

Pro : 30 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 000 recensioner)

📌 Reddit Consensus: Grammarly rekommenderas ofta för nybörjare, särskilt för att upptäcka konstiga formuleringar och förbättra meningarnas koncisa uttryck. Många användare tycker att det är användbart under några månader för att lära sig din skrivstil och vanliga misstag, men vissa Redditors anser att det inte är tillräckligt jämfört med mer avancerade alternativ, särskilt om du har en begränsad budget.

via Reddit

✨ Perfekt för: Skribenter som vill förfina sina utkast med förbättringar av grammatik, ton och stil.

5. Frase (Bäst för SEO-driven innehållsskapande och optimering)

via Frase

Föreställ dig ett verktyg som inte bara hjälper dig att skriva utan också hjälper dig att tänka.

Det är ett kraftfullt verktyg för forskning och SEO-driven innehållsoptimering. Frase är utformat för att effektivisera de tidiga stadierna av innehållsskapandet och är utmärkt för att omvandla SERP-data och konkurrentinsikter till användbara innehållsbeskrivningar, vilket sparar tid och ansträngning.

Den mest utmärkande funktionen? Verktygen Wikipedia Concept Map och Topic Planner hjälper dig att visualisera idéer och skapa ämneskluster – perfekt för att planera en långsiktig innehållsstrategi.

Frase bästa funktioner

Innehållsforskning och planering: Analysera SERP-data och skapa djupgående innehållsbeskrivningar på några sekunder, vilket sparar timmar av manuellt arbete.

Outline builder: Skapa detaljerade översikter genom att hämta data från topprankade konkurrenter och integrera användarfrågor.

AI-drivna skrivverktyg: Använd över 36 AI-verktyg för att skapa blogginlägg, listor och mycket mer – allt på över 20 språk.

Innehållsoptimering: Förbättra ditt innehålls SEO med Frase:s integration med Google Search Console och nyckelordsanalys.

Samarbetsyta: Organisera dina projekt med mappar, tilldela uppgifter och följ framstegen för teamsamarbete.

Frase-begränsningar

Tilläggskostnader: Grundpaketen är prisvärda, men vissa funktioner, som obegränsat antal AI-ord och analys av sökordsvolym, kräver extra avgifter.

Tillfälliga problem: Problem med automatisk uppdatering kan störa ditt arbetsflöde om du inte har sparat dina framsteg.

Inlärningskurva: Med så många funktioner kan det ta tid för nybörjare att lära sig navigera effektivt.

Frase-priser

Gratis provperiod

Solo: 15 $/månad

Grundläggande: 45 $/månad

Team: 115 $/månad

Frase-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 290 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (330+ recensioner)

📌 Reddit Consensus: Frase är högt ansett för sin potential att underlätta forskning och innehållsskapande, särskilt för oberoende journalister, bloggare och marknadsförare. Användarna berömmer dess interna sökmotor och AI-forskningsassistent, som genomsöker webbplatser baserat på sökfrågor och producerar bibliografier och sammanfattningar av källor i realtid.

via Reddit

✨ Perfekt för: Innehållsmarknadsförare och SEO-specialister som söker verktyg för forskning, innehållsbriefingar och optimering.

6. Jasper. ai (Bäst för marknadsföringsinriktat AI-innehållsskapande)

Jasper är specialutvecklat för marknadsförare, och det märks.

Från att skapa SEO-vänliga blogginlägg till att generera Instagram-bildtexter som ökar engagemanget – detta verktyg är utformat för att hjälpa marknadsföringsteam av alla storlekar att skala upp sina insatser utan att förlora den kreativa gnistan.

Det som utmärker Jasper är dess förmåga att skräddarsy innehåll efter ditt varumärkes ton och stil.

Funktioner som "Explain it to Me Like a 5th Grader" är banbrytande när det gäller att förenkla komplexa ämnen och göra tekniskt eller nischat innehåll mer tillgängligt och engagerande för en bredare publik – en värdefull tillgång för marknadsförare som riktar sig till olika demografiska grupper.

Jasper. ai bästa funktioner

Marknadsföringsredaktör : Skapa och förfina innehåll med den enda AI-redaktören som är utbildad i bästa praxis inom marknadsföring.

Anpassning av varumärkets röst : Se till att varje del av innehållet är troget ditt varumärkes ton och stil.

AI-appbibliotek : Få tillgång till över 80 appar anpassade för olika marknadsföringsbehov, från blogginlägg till e-postsekvenser.

SEO-läge : Optimera ditt innehåll för sökmotorer utan att behöva ett separat verktyg.

Bildgenerering och redigering: Skapa bilder som kompletterar din text

Jasper. ai begränsningar

Problem med prenumerationsmodellen : Prissättningen baseras på ordantal, vilket kan kännas begränsande för användare som producerar stora mängder innehåll.

Svårigheter med nischade ämnen : Även om det är utmärkt för allmänt marknadsföringsinnehåll, kan det ibland ha svårt med mycket specialiserade eller tekniska ämnen.

Faktagranskning krävs: Liksom de flesta AI-verktyg kräver Jasper en mänsklig redaktör för att verifiera informationens riktighet.

Jasper. ai-prissättning

Creator Plan : 39 $/månad

Pro-plan : 59 $/månad

Affärsplan: Anpassad prissättning

Jasper. ai betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

✨ Perfekt för: Marknadsföringsteam som fokuserar på att skapa varumärkesspecifikt, SEO-vänligt innehåll i stor skala.

7. Anyword (Bäst för datadriven innehållsskapande)

via Anyword

Tänk dig följande: Du har just skrivit klart en Facebook-annons. Du tycker att den är fyndig, engagerande och precis vad din målgrupp behöver för att klicka på den glänsande knappen "Köp nu".

Problemet? Du vet inte om det fungerar förrän det är live – vilket innebär sömnlösa nätter och oändliga A/B-tester.

Det är där Anyword kommer in. Detta AI-drivna verktyg för innehållsskapande genererar inte bara text – det förutsäger också hur bra den kommer att prestera.

🦸‍♂️ Tänk dig att du har en assistent som säger: "Den här rubriken kommer att konvertera 20 % bättre" innan du publicerar.

Om du är som jag och vill sluta gissa och börja skapa innehåll som fungerar, låt oss dyka in i vad som gör Anyword till en marknadsförares dröm.

Anywords bästa funktioner

Prediktiv prestationspoäng : Se hur ditt innehåll sannolikt kommer att prestera innan du publicerar det, vilket sparar tid på A/B-testning.

Blog Wizard : Skapa SEO-vänliga blogginlägg snabbare med föreslagna dispositioner, introduktioner och optimerade avsnitt.

Anpassat nyckelordsbibliotek : Skapa ett arkiv med ofta använda termer för att upprätthålla ett konsekvent budskap och förbättra sökbarheten.

AI-driven annonsskapande : Skapa AI-driven annonstext för plattformar som Facebook, LinkedIn och Google med mallar som är skräddarsydda för engagemang.

Prestationsanalys: Spåra och jämför innehållsvariationer mellan olika kanaler för att hitta det som fungerar bäst.

Anywords begränsningar

Fokusera på kortformat innehåll : Inte idealiskt för långformat projekt utan betydande manuell redigering.

Dyrt för avancerade funktioner : Data-Driven- och Business-planerna kan vara dyra för mindre team.

Begränsade integrationer: Förlitar sig på API:er snarare än plug-and-play-anslutningar.

Anyword-priser

Startpaket : 49 $/månad

Datadriven plan : 99 $/månad

Affärsplan : 499 $/månad

Enterprise Plan: Anpassad prissättning

Anyword-betyg och recensioner

G2 : 4,8 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8 (390+ recensioner)

✨ Perfekt för: Prestationsinriktade marknadsförare som söker prediktiv analys för att optimera sina texter.

8. Writesonic (Bäst för AI-driven innehållsskapande och SEO-optimering)

via Writesonic

Writesonic är ett AI-skrivverktyg som lovar att spara tid och energi genom att skapa en mängd olika innehåll – från blogginlägg till annonser och landningssidor.

Du kan förvänta dig funktioner som faktagranskning, anpassning av varumärkets röst och AI-genererade vanliga frågor.

Det som fångade min uppmärksamhet var den inbyggda SEO-optimeringen och möjligheten att generera innehåll på över 20 språk. Detta gör verktyget till ett mångsidigt val för bloggare, marknadsförare och småföretagare.

Låt oss gå igenom de bästa funktionerna och några egenheter som jag märkte när jag testade det.

Writesonics bästa funktioner:

AI-artikelskrivare : Skapar faktamässigt korrekta och SEO-optimerade artiklar med en längd på upp till 5 000 ord.

Anpassning av varumärkets röst : Justerar tonen och stilen i innehållet så att det speglar din unika röst.

SEO-kontroll och optimering : Ger omedelbart SEO-insikter och optimeringar på sidan.

Innehållsmallar : Erbjuder över 80 mallar för bloggar, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och mycket mer.

Flerspråkigt stöd: Genererar innehåll på över 20 språk för att bredda din publiks räckvidd.

Writesonic-begränsningar:

Inlärningskurva : Vissa funktioner, som avancerade mallar, kan ta tid att lära sig.

Enstaka felaktigheter : Faktagranskning är viktigt för artiklar som kräver omfattande research.

Brister i handledningen: Mer detaljerade guider skulle kunna göra introduktionen smidigare.

Writesonic-priser:

Gratis plan

Individuell : 20 $/månad

Standard : 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Writesonic-betyg och recensioner:

G2 : 4,7/5 (1 980+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

📌 Reddit Consensus: Writesonic uppskattas för sin förmåga att snabbt generera kvalitetsinnehåll, vilket gör det till ett självklart val för författare som kämpar med skrivkramp eller har specifika innehållsbehov. Användare jämför ofta dess resultat positivt med andra verktyg som Copymatic och noterar dess högre innehållskvalitet.

via Reddit

✨ Perfekt för: Marknadsförare och småföretagare som vill ha AI-drivet innehåll med inbyggda SEO-funktioner.

9. ChatGPT (Bäst för snabb, mångsidig AI-driven innehållsskapande)

via ChatGPT

En fjärdedel av företagen har rapporterat att de sparat mellan 50 000 och 70 000 dollar genom att använda ChatGPT.

Det är alltså självklart att marknadsförare vänder sig till detta verktyg för att automatisera sin innehållsskapandeprocess.

Ärligt talat förstår jag lockelsen – det sparar tid, sänker kostnaderna och producerar högkvalitativt innehåll i stor skala.

Oavsett om du skriver blogginlägg och produktbeskrivningar eller brainstormar bildtexter för sociala medier, får ChatGPT jobbet gjort snabbt och effektivt.

ChatGPT:s bästa funktioner

Tidsbesparande effektivitet : Genererar innehåll på några sekunder, vilket hjälper företag att hålla jämna steg med snäva deadlines.

Mångsidighet i innehållstyper : Hanterar bloggar, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar och mycket mer med lätthet.

Hjälp i realtid : Ger mänskliga svar på frågor, vilket minskar skrivkrampen.

Kostnadseffektivitet : Erbjuder prisvärda paket jämfört med att anställa heltidsförfattare.

Anpassade GPT:er: Gör det möjligt att skapa skräddarsydda AI-modeller som passar specifika affärsbehov.

ChatGPT:s begränsningar

Brist på originalitet : Kan producera repetitivt eller derivativt innehåll utan noggrann vägledning.

Redigering krävs : Innehållet behöver ofta finjusteras för att anpassas till varumärkets röst och säkerställa faktamässig korrekthet.

Beroende på uppmaningar: Kvaliteten på resultatet beror i hög grad på tydligheten och detaljerna i indata.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

Team : 25 USD/användare/månad eller 30 USD/användare/månad beroende på plan

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 630 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

📌 Reddit Consensus: ChatGPT har kommit långt, och GPT-4 erbjuder betydande förbättringar jämfört med tidigare versioner. Även om det fortfarande saknar personlighet och kräver noggranna uppmaningar, är användarna överens om att det kan producera bra innehåll för vissa artiklar, särskilt när det kombineras med mänsklig redigering för att förbättra flödet och lägga till variation.

via Reddit

✨ Perfekt för: Professionella och företag som söker snabb och mångsidig innehållsskapande i olika format.

10. Wordtune (Bäst för snabba tonjusteringar och enkla omskrivningar)

via Wordtune

När jag först provade Wordtune blev jag fascinerad av dess fokus på omskrivning och tonjusteringar.

Det är inte det mest funktionsspäckade verktyget, men det hjälper dig att finjustera ditt skrivande för att uppnå tydlighet, ton och stil. Om du någonsin har tvekat över om din e-post ska låta informell eller formell, fungerar Wordtune som en pålitlig sidekick.

Denna AI-drivna assistent föreslår omskrivningar, förbättrar formuleringar och hjälper till med synonymer – perfekt för snabba redigeringar, men inte lämplig för tungt skrivande eller samarbetsprojekt.

Wordtunes bästa funktioner

Tonflexibilitet : Jag älskade att kunna växla mellan informell och formell ton med bara ett klick.

Omskrivningsförslag : När jag markerade en mening fick jag en rad alternativ att välja mellan – vissa bättre än andra, men överlag användbara.

Smarta synonymer : Ett smidigt verktyg som föreslår alternativ, särskilt när du upprepar samma ord för ofta.

Sammanfattningsverktyg : Praktiskt för att kondensera långa stycken till lättsmälta sammanfattningar.

Integrationsalternativ: Fungerar bra som webbläsartillägg i Google Chrome och kan även anslutas till Microsoft Word.

Wordtunes begränsningar

Begränsningar i gratisversionen : De 10 omskrivningarna per dag kändes begränsande – jag förbrukade dem alldeles för snabbt.

Enstaka missar: Vissa förslag träffade inte rätt, antingen förlorade de sammanhanget eller lät konstiga.

Wordtune-priser

Gratis : 10 omskrivningar per dag

Avancerad plan : 4,19 $/månad

Obegränsad plan: 5,99 $/månad

Wordtune-betyg och recensioner

G2 : 4,6 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,4 (75+ recensioner)

✨ Perfekt för: Professionella som behöver snabba omskrivningar och tonjusteringar för en polerad kommunikation.

11. Sudowrite (Bäst för skönlitterära författare som söker AI-driven kreativ hjälp)

via Sudowrite

När jag snubblade över Sudowrite blev jag nyfiken på hur ett AI-verktyg kunde vara specifikt anpassat för skönlitterära författare.

Det marknadsförs som en skrivassistent som kan hjälpa till att skapa hela romaner eller manus samtidigt som det ger nya idéer.

Enligt min erfarenhet är det som att ha en medförfattare som aldrig blir trött – även om det ibland saknas den mänskliga touchen som gör att berättelserna känns riktigt levande.

Sudowrites bästa funktioner

Story Engine : Guider dig genom skapandet av karaktärer, handlingar och till och med hela kapitel. Perfekt för att komma igång med ett utkast.

Omskrivning och utvidgning : Erbjuder omformulerade eller utvidgade versioner för att hålla berättelsen flytande.

Brainstorming-magi : Genererar namn, plot-twists och nya idéer för att väcka kreativiteten.

Visualiseringsverktyg : Gör det möjligt att skapa karaktärsbilder och världsbyggande konst – perfekt för att hålla inspirationen uppe.

Twist-förslag: Hjälper dig att infoga nya vändningar i handlingen när din berättelse känns förutsägbar.

Sudowrites begränsningar

Oautentisk röst : Även om det lär sig av din stil, avviker det fortfarande ibland, vilket gör redigering till ett måste.

Ytliga idéer : Vissa genererade innehåll saknar den emotionella djup och nyans som endast en människa kan tillföra.

Priser för hög användning: Författare som skriver ofta kan uppleva att den månatliga kostnaden för krediter snabbt blir hög.

Sudowrite-priser

Hobby- och studentplan : 10 $/månad

Professionell plan : 22 $/månad

Max Plan: 44 $/månad

Sudowrite-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (1 990+ recensioner)

📌 Reddit Consensus: Sudowrite har fått ett blandat men överlag positivt mottagande från användare på Reddit, särskilt för sin förmåga att hjälpa till att övervinna skrivkramp och assistera i redigeringsprocessen. Författare har berömt funktionen "Write", som ger användbara tips och idéer för att hålla den kreativa processen igång. Funktionen "Generate Chapter" fick dock initialt kritik för sina repetitiva resultat.

via Reddit

✨ Perfekt för: Skönlitterära författare som söker AI-hjälp med brainstorming, utkast och redigering av kreativa verk.

12. Article Forge (Bäst för automatiserad generering av långa texter)

via Article Forge

När jag utforskade Article Forge slogs jag av dess påstående om att kunna producera långa, SEO-optimerade texter med bara ett klick.

Idén att skapa högkvalitativa artiklar på över 1 500 ord på mindre än en minut lät nästan för bra för att vara sant.

Med funktioner som massproduktion av artiklar och WordPress-integration riktar sig Article Forge dock till användare som vill förenkla sin innehållsproduktion utan att kompromissa med kvaliteten.

Article Forge bästa funktioner

Automatiserat långformat innehåll: Genererar artiklar på över 1 500 ord på bara 60 sekunder baserat på dina inmatade sökord och instruktioner.

SEO-optimering: Skriver innehåll med Googles rankningsalgoritmer i åtanke, inklusive användning av nyckelord och ämnesrelevans.

Massproduktion av artiklar: Gör det möjligt att generera flera artiklar samtidigt, vilket är idealiskt för Gör det möjligt att generera flera artiklar samtidigt, vilket är idealiskt för att skala upp innehållsmarknadsföringen med hjälp av AI

WordPress-integration: Publicera artiklar direkt på din WordPress-blogg och spara tid på uppladdningar och formatering.

Passera AI-detektering: Inkluderar en funktion som minskar risken för att innehåll flaggas som AI-genererat, även om resultaten varierar.

Begränsningar för Article Forge

Ytligt innehåll: Artiklar kräver ofta manuella justeringar för att matcha varumärkets röst och säkerställa unikhet.

Formateringsproblem: Genererat innehåll saknar avancerad formatering som punktlistor, rubriker eller fet text för bästa SEO-praxis.

Grammatiska felaktigheter: Frekventa mindre fel kan göra att innehållet känns ofärdigt utan ytterligare redigering.

Priser för Article Forge

Standardplan: 27 $/månad

Affärsplan: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Article Forge

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

✨ Perfekt för: Företag som söker automatiserat, SEO-optimerat innehåll i långformat för att skala upp sin strategi.

13. Quillbot (Bäst för att förfina innehåll och öka tydligheten)

via Quillbot

När jag först provade Quillbot var jag inte helt säker på vad jag kunde förvänta mig. Det är ett populärt verktyg för att parafrasera och förbättra text, men jag var nyfiken på om det kunde leva upp till hypen. Efter att ha testat dess funktioner förstår jag varför det är så populärt bland studenter, forskare och författare.

Quillbots parafraseringslägen, grammatikgranskare och sammanfattningsfunktion är intuitiva och ger bra resultat. Även om det inte är ett verktyg jag skulle lita helt på för att skapa polerat innehåll, är det onekligen användbart för snabba korrigeringar och för att övervinna skrivkramp.

Resultatet behöver dock ofta justeras för att låta naturligt.

Quillbots bästa funktioner

Omskrivningslägen : Jag gillade att man kan växla mellan lägen som Standard och Flyt beroende på sitt mål – oavsett om man vill hålla det enkelt eller låta mer professionellt.

Grammatikgranskare : Förvånansvärt effektiv när det gäller att upptäcka fel, men inte riktigt lika polerad som andra verktyg jag har använt.

Summarizer : Praktiskt för att kondensera långa texter till lättsmälta sammanfattningar, vilket sparade tid när jag skummade igenom forskningsartiklar.

Citatgenerator: En livräddare om du jonglerar med akademiskt arbete, som gör det enkelt att formatera referenser korrekt.

Quillbots begränsningar

Behöver finjusteras : Den omskrivna texten kändes ibland lite mekanisk och behövde en mänsklig touch för att bli mer flytande.

Begränsad kreativitet : Det fungerar bra för omskrivning, men hjälper inte mycket om du strävar efter originellt, emotionellt engagerande innehåll.

Premiumpriser: Den kostnadsfria versionen är begränsad, och premiumplanen kan kännas lite dyr för tillfälliga användare.

Quillbot-priser

Månadsabonnemang: 9,95 $/månad

Halvårsplan : 6,66 $/månad

Årsabonnemang: 4,17 $/månad

Quillbot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (140+ recensioner)

✨ Perfekt för: Studenter och författare som behöver verktyg för snabb omskrivning, grammatikontroll och sammanfattning.

14. Hypotenuse AI (Bäst för e-handelsvarumärken som vill skala upp sitt innehållsskapande)

via Hypotenuse AI

Hypotenuse AI är en allt-i-ett-plattform för att generera produktbeskrivningar, blogginlägg och marknadsföringsmaterial.

Min erfarenhet? Det är imponerande för stora uppgifter och SEO-drivet innehåll, men det som sticker ut mest är dess förmåga att upprätthålla en konsekvent ton samtidigt som produktbeskrivningar genereras i batcher – en livräddare för alla som hanterar stora kataloger.

🌻 En sak jag skulle vilja lägga till i plattformen: Verktyget skulle kunna dra nytta av mer varierade mallar för unika innehållsbehov.

Hypotenuse AI:s bästa funktioner

Massproduktion av innehåll : Skapa enkelt SEO-optimerade produktbeskrivningar, Instagram-bildtexter och mycket mer med hjälp av verktyg för massproduktion.

HypoChat för forskning och innehållsförfining : Samarbeta med AI för faktagranskat innehåll eller kreativ brainstorming och effektivisera din process.

HypoArt för bildgenerering : Skapa bilder i studiokvalitet eller förbättra produktfoton med AI-drivna verktyg.

Lokaliserat innehåll : Översätt och anpassa innehåll för en global publik på över 30 språk.

Konsekvent varumärkesröst: Tillämpa : Tillämpa varumärkesspecifika riktlinjer för att säkerställa att allt genererat innehåll överensstämmer med din ton.

Hypotenuse AI-begränsningar

Begränsningar för gratis provperiod : Begränsade krediter gör det svårt att utforska plattformens fulla potential utan att binda sig för ett abonnemang.

Mångfald av mallar: Mallbiblioteket är robust för e-handel, men skulle kunna ha fler alternativ för olika branscher och innehållstyper.

Priser för Hypotenuse AI

Inträde : 19 $/månad

Väsentligt : 56 $/månad

Blog Pro : Från 150 $/månad

E-handel Basic: 150 $/månad

Hypotenuse AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 60 recensioner)

✨ Perfekt för: E-handelsvarumärken som vill skala upp sin innehållsproduktion med SEO- och massgenereringsfunktioner.

15. Hemingway App (Bäst för entusiaster av koncis och tydlig skrivstil)

via Hemingway App

Jag hade hört mycket om Hemingway App – kunde ett enkelt redigeringsverktyg leva upp till den legendariska författarens namn?

Efter att ha tillbringat tid med dess minimalistiska gränssnitt fann jag det förvånansvärt effektivt för att finslipa mitt skrivande.

Oavsett om du tenderar att skriva långa meningar eller bara vill att dina ord ska ha mer slagkraft, fungerar Hemingway som en praktisk coach som lyfter fram områden som kan förbättras med tydliga, färgkodade förslag.

Hemingway Apps bästa funktioner

Färgkodad tydlighet : Markerar adverb, passiv form och komplexa meningar för att hjälpa dig att strama upp din prosa.

Läsbarhetspoäng : Ger en poäng på skolnivå för att säkerställa att ditt skrivande är tillgängligt.

Redigerings- och skrivlägen : Låter dig växla mellan distraktionsfritt skrivande och djupgående redigering.

Prisvärd desktopversion : Engångsavgiften på 19,99 dollar för den betalda appen är ett fynd för offlinefunktionalitet.

Exportalternativ: Spara ditt arbete i format som Word, PDF och Markdown.

Begränsningar i Hemingway-appen

Ingen grammatikgranskning : Missar många grammatiska fel jämfört med verktyg som Grammarly.

Onlineversionen saknar sparfunktion : Gratis användare kan inte spara eller exportera sitt arbete.

Begränsade funktioner för långa projekt: Inte idealiskt för manuskript i boklängd eller tung redigering.

Priser för Hemingway App

Gratisversion

Betald desktopversion: 19,99 $ engångsavgift

Hemingway App-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

📌 Reddit Consensus: Hemingway App har skapat sig en nisch bland kreativa byråer och författare som vill effektivisera sitt innehåll, särskilt när tidspressen är stor. Reddit-användare lyfter fram dess värde när det gäller att lära ut funktionell koncishet, en färdighet som är användbar både för kommersiellt skrivande och skönlitteratur.

via Reddit

✨ Perfekt för: Skribenter som vill ha koncis, tydlig prosa och förbättrad läsbarhet i sitt arbete.

Enkel innehållsskapande är bara ett klick bort med ClickUp

Debatten om AI inom innehållsskapande är lika kontroversiell som ananas på pizza: effektivt eller repetitivt? En sak är klar – AI har demokratiserat skrivandet och gjort det tillgängligt för alla.

Men för att sticka ut i ett hav av AI-innehåll behöver företag mer än bara catchy rubriker. Läsarna vill ha substans – innehåll som löser problem, besvarar frågor och skapar kopplingar. Autentisk, original kunskap är det som skiljer dem från mängden.

ClickUp gör det enkelt.

Från idégenerering med ClickUp Brain till samarbete i realtid – det effektiviserar innehållsskapandet med funktioner som anpassningsbara mallar, automatiserade inlägg på sociala medier och redigering i realtid.

Så varför inte ta steget? Registrera dig för ClickUp och se hur ditt innehållsskapande når nya nivåer, en uppgift i taget.