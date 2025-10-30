ChatGPT och Google AI Mode: Vilket är bäst för produktivitet och forskning?

Vissa dagar känns det som om din hjärna springer ett maraton. Du hoppar från att skriva ett utkast till en rapport till att gräva fram fakta, samtidigt som du försöker att inte tappa fokus på det egentliga arbetet.

Det är där AI kan ge dig en paus. Men vänder du dig till ChatGPT, den generativa AI-kompisen som kommer ihåg sammanhanget och hjälper dig att forma dina idéer, eller Google AI Mode, informationssökande assistenten med uppdaterade svar?

I det här blogginlägget jämför vi ChatGPT och Google AI Mode för att se hur de passar in i ditt arbetsflöde, vilken inverkan de har på produktivitet och forskning, och hur ClickUp förenar kraften hos båda, och mer därtill, under ett och samma tak. 💪

ChatGPT och Google AI Mode i korthet

Här är en tabell som jämför dessa AI-sökmotorer:

Kapacitet ChatGPT Google AI Mode (Gemini i Workspace) Primär funktion Konversationsbaserad AI för skrivande, brainstorming, kodning och frågor och svar AI-assistent inbyggd i Google-appar Uppgiftshantering Ingen inbyggd uppgiftshanterare, men kan generera uppgiftslistor/checklistor. Kan automatiskt generera åtgärdspunkter från e-postmeddelanden/dokument, men ingen fullständig uppgiftshanterare. Schemaläggning Föreslår scheman men ansluter inte direkt till kalendrar Integreras med Google Kalender för att föreslå mötestider, ställa in påminnelser och automatiskt schemalägga händelser. Samarbete Delbara chattar och dokument, men ingen realtidsredigering eller inbyggda funktioner för teamarbete. Djupgående samarbete inom Workspace; redigering i realtid, föreslagna svar, teamanteckningar Integrationer Plugins och API:er för externa verktyg; kräver installation Inbyggd anslutning till Gmail, Kalender, Drive, Meet och Docs; begränsade externa integrationer AI-funktioner Stark inom kreativ generering (innehåll, kod, brainstorming) med flera AI-modeller Kontextuell hjälp i Google Workspace (sammanfattning, utkast, mötesanteckningar, smarta svar) Priser* Gratisversion, betald version från 20 $/månad per användare Gratisversion, betald version från 19,99 $/månad per användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en avancerad konversationsbaserad artificiell intelligens som utvecklats av OpenAI och tränats att förstå och generera människoliknande text med hjälp av djupinlärning och andra AI-tekniker.

via ChatGPT

Det kan svara på frågor, hjälpa till att utforma innehåll, brainstorma idéer, förenkla komplexa ämnen och till och med skriva kod eller översätta mellan språk, vilket gör det till en mångsidig assistent för både produktivitet och kreativitet.

Drivs av modeller som GPT-4o och GPT-5, anpassar sig efter sammanhang och tonfall för att leverera svar som känns förvånansvärt naturliga och intelligenta.

ChatGPT-funktioner

Låt oss utforska tre av dess mest utmärkande och framstående funktioner.

Funktion nr 1: Multimodal inmatning och utmatning

Analysera filer och tolka bilder med ChatGPT

ChatGPT gör det möjligt för användare att skriva, ladda upp bilder, filer som PDF- och CSV-filer eller prata direkt med gränssnittet. Det tolkar diagram, extraherar information från dokument, analyserar kalkylblad och skapar eller förklarar visuellt innehåll.

Denna multimodala funktion är särskilt användbar i tillämpningar som att presentera omfattande rapporter, förenkla datatunga presentationer och bistå i dynamiska dataanalyssessioner.

Funktion nr 2: Minne, anpassade GPT:er och personliga röster

Använd ChatGPT:s minne i dina konversationer

ChatGPT anpassar sig efter din arbetsstil. Dess minne kan hålla reda på dina preferenser, komma ihåg namn och lagra information om pågående projekt så att svaren passar din kontext.

Du kan också ställa in anpassade GPT:er som fungerar som fokuserade assistenter för specifika uppgifter, till exempel skrivhjälp eller kodningsstöd. Om du använder mobilappen gör röstinmatning och röstutmatning konversationerna mer naturliga och ger dig ett handsfree sätt att interagera.

📖 Läs också: Hur man skapar ett effektivt arbetsflöde för dokumenthantering

Funktion nr 3: Webbsurfning, resonemang och verktygsintegration

Välj olika söklägen för att förfina svaren i ChatGPT

Använd ChatGPT för forskning genom att hämta aktuell information och be om källor och referenser. Du kan också lita på det för uppgifter som logiskt resonemang, sammanfattning och språköversättning.

Utöver det gör avancerade funktioner som kodkörning och möjligheten att arbeta med olika verktyg att du kan hantera mer komplexa arbetsflöden.

🔍 Visste du att? En storskalig studie visade att forskare som använde AI publicerade 67 % fler artiklar, fick tre gånger fler citeringar och blev teamledare ungefär fyra år tidigare än kollegor som inte använde AI-verktyg.

Priser för ChatGPT

Gratis plan

Plus: 20 $/månad per användare

Team: 30 $/månad per användare

Pro: 200 $/månad per användare

🎥 Titta: Räcker inte ChatGPT till för dina avancerade AI-behov? Prova ClickUp Brain

Vad är Google AI Mode?

Google AI Mode är en intelligent sökmotor inbyggd i Google, utformad för att hantera komplexa, kontextrika sökfrågor med konversationsliknande enkelhet.

via Google

Med hjälp av Gemini:s avancerade versioner bryter den ner komplexa frågor, hämtar information från flera källor och levererar syntetiserade, korrekta svar direkt i sökgränssnittet, utan att du behöver klicka dig igenom sidor.

Det är tillgängligt via Search Labs i olika regioner och stöder röst-, bild- och textinmatning för att göra sökningen mer smidig, intelligent och responsiv.

Google AI Mode-funktioner

Här är dess bästa funktioner.

Funktion nr 1: Multimodal AI och adaptiv resonemang

Visa referenskällor direkt med ditt sökresultat

Tala, skriv eller rikta kameran, så bearbetar AI Mode allt. Oavsett om du frågar via text, röst eller bild (eller laddar upp PDF-filer) förstår och sammanställer den informationen i olika format.

Med hjälp av Google Geminis multimodala funktioner och en strategi för att sprida ut sökfrågorna delar den upp komplexa frågor i delfrågor, söker efter dem parallellt och sammanfattar resultaten i en sammanfattning.

💡 Proffstips: Använd specifika tidsramar för att hålla svaren relevanta. Fråga vad som förändrats mellan 2019 och 2023 eller specificera utvecklingen efter pandemin. Det hindrar modellen från att blanda gammal och ny information utan åtskillnad.

Funktion nr 2: Canvas och beständig arbetsyta

Bifoga filer för mer specifika sökfunktioner

AI-lägets sidopanel "Canvas" fungerar som en levande arbetsyta, vilket gör den idealisk för planering, flerstegsuppgifter eller marknadsundersökningar med AI. Skissa på planer, ladda upp dokument, finjustera idéer med uppföljningsfrågor och kom tillbaka senare för att fortsätta där du slutade.

Det förvandlar effektivt Google-sökningar från engångssökningar till samarbetssessioner som utvecklas över tid.

📖 Läs också: De bästa exemplen på Retrieval Augmented Generation i praktiken

Funktion nr 3: Live-sökning och Chrome-integration

Skicka sökfrågor via integrerad Google Lens

Behöver du hjälp med att tolka det du ser framför dig? AI Mode integrerar Google Lens med realtids-AI via "Search Live". Rikta bara din mobilkamera mot ett objekt eller diagram för att ställa frågor om det.

På datorn kan du med Chromes nya alternativ "Fråga Google om den här sidan" utforska sidans innehåll i en kontextkänslig sidofält.

Priser för Google AI Mode

Gratis plan

Google AI Pro: 19,99 $/månad per användare

Google AI Ultra: 249,99 $/månad per användare

🔍 Visste du att? AI kan automatisera cirka 57 % av uppgifterna som rör idégenerering. Ledande forskare utnyttjar detta för att fokusera på att granska och förfina förslag, vilket leder till 44 % fler upptäckter, 39 % fler patent och 17 % fler nya produkter.

💡 Proffstips: Varje gång du ställer en fråga, lägg till en klausul som "och förklara varför det är viktigt för företag" eller "och vilka konsekvenser det har i verkligheten". Detta får LLM-sökmotorn att gå bortom ytlig kunskap.

ChatGPT och Google AI Mode: jämförelse av funktioner

ChatGPT imponerar med äkta multimodal in-/utmatning, minnesfunktioner, autonoma agenter och avancerade produktivitetsverktyg.

Google AI Mode och AI Overviews utmärker sig genom adaptiv resonemang, sömlös Chrome/Search-integration, avancerade planeringsverktyg som Canvas och djup ekosystembäddning.

Låt oss jämföra dem sida vid sida:

Funktion nr 1: Anpassning och flexibilitet

Både Google AI Mode och ChatGPT låter användarna skräddarsy upplevelser, men de har olika tillvägagångssätt.

ChatGPT

ChatGPT ger dig större utrymme att anpassa din sökning. Du kan skapa anpassade GPT:er utan kodning, finjustera modeller med dina egna data och integrera med verktyg från tredje part som Canva, Notion och HubSpot.

För utvecklare erbjuder ChatGPT API:er och kopplingar, vilket möjliggör djupare automatisering och skräddarsydda lösningar för specifika branscher.

Google AI-läge

Google AI Mode fokuserar däremot på anpassning genom AI Studio, där utvecklare kan skapa prototyper med Gemini-modeller och exportera sitt arbete till appar. Detta är användbart för tekniska team, men vanliga användare får inte samma plug-and-play-flexibilitet som ChatGPT:s Custom GPT:er erbjuder.

🏆 Vinnare: ChatGPT, för att göra personalisering tillgänglig för både privatpersoner och företag.

📖 Läs också: Hur man använder ChatGPT för forskning

Funktion nr 2: Agentverktyg och automatisering

Automatisering är det område där de två skiljer sig mest åt.

ChatGPT

ChatGPT har lanserat agenter som kan utföra komplexa uppgifter självständigt, såsom forskning, kodskrivning, skapande av presentationer eller navigering i webbgränssnitt.

Funktioner som ChatGPT Agent och Deep Research-verktyget går utöver att svara på frågor till att utföra uppgifter, vilket sparar tid för team som behöver proaktiv hjälp.

Google AI-läge

Google AI Mode är inriktat på att stödja forskning och organisation snarare än automatisering.

Canvas hjälper dig att skapa strukturerade studieplaner, organisera anteckningar eller sammanfatta PDF-filer. Det är ett kraftfullt planeringsverktyg, men det kan inte mäta sig med ChatGPT:s förmåga att agera och automatisera arbetsflöden självständigt.

🏆 Vinnare: ChatGPT, för dess hands-off-funktioner och personliga automatiseringsmöjligheter.

💡 Proffstips: Använd prompt loops: fråga, förfina, motsäga och destillera. Vid fjärde eller femte omgången får du svar som känns närmare en syntes på expertnivå än ytliga resultat.

Funktion nr 3: Sekretess och minneskontroll

Plattformarna förbättras när det gäller personalisering samtidigt som de hanterar dataproblem, men med olika filosofier.

ChatGPT

Med ChatGPT kan du aktivera eller inaktivera minnet, lägga till anpassade instruktioner och styra hur dina data lagras. Även om det erbjuder transparens är minnesfunktionerna fortfarande under utveckling och kräver ibland manuell hantering.

Google AI-läge

Denna intranätssökmotor har en starkare hållning när det gäller användarvänlig integritet.

Det erbjuder tillfälliga chattar som raderas automatiskt efter 72 timmar, valfritt personligt kontextminne och tydligare aktivitetskontroller. Dessa funktioner säkerställer personalisering utan långsiktiga dataproblem och ger användarna enklare sekretessinställningar.

🏆 Vinnare: Google AI Mode, för att det erbjuder mer intuitiva minnesalternativ som prioriterar integriteten.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-applikationer, medan 62 % föredrar konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan bero på att dessa verktyg ofta är optimerade för specifika uppgifter, som handsfree-användning eller specifika arbetsflöden. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall för ChatGPT. Å andra sidan kan AI-agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

💡 Proffstips: Om modellen använder ett begrepp som du inte känner till, ifrågasätt det. Fråga var det kommer ifrån, om det är allmänt accepterat eller om det finns någon debatt kring det. Du håller dig skärpt och undviker att bygga argument på fluff.

ChatGPT och Google AI Mode på Reddit

Vi har undersökt funktionerna och jämfört kapaciteten, men vad tycker verkliga användare om ChatGPT och Google AI Mode?

För att få en ofiltrerad bild vände vi oss till Reddit, där tidiga användare delar med sig av sina praktiska erfarenheter av båda verktygen.

Här är vad Redditors hade att säga om ChatGPT:

För mig vinner ChatGPT på alla punkter. Jag har provat andra LLM:er många gånger, men ChatGPT är alltid bäst. Det har den största användarbasen, och LLM:er behöver det för att fortsätta lära sig. Jag tycker att ChatGPT ger dig ett komplett paket. När jag försöker söka efter något eller behöver hjälp ger ChatGPT mig det bästa svaret, med tydliga förklaringar och en logisk sekvens av idéer. Jag har provat Gemini 2. 5 Pro (det bästa hittills), men sättet det talar och förklarar saker på är konstigt.

För mig vinner ChatGPT på alla punkter. Jag har provat andra LLM:er många gånger, men ChatGPT är alltid bäst. Det har den största användarbasen, och LLM:er behöver det för att fortsätta lära sig. Jag tycker att ChatGPT ger dig ett komplett paket. När jag försöker söka efter något eller behöver hjälp ger ChatGPT mig det bästa svaret, med tydliga förklaringar och en logisk sekvens av idéer. Jag har provat Gemini 2. 5 Pro (det bästa hittills), men sättet det talar och förklarar saker på är konstigt.

Och vad användarna märkte om Googles AI-läge:

Det nya AI-läget liknar mycket mer ChatGPT eller Gemini än traditionella SERP. Det finns inga SEO-rankade sidor, bara länkar till de källor som LLM hämtat från... Googles genomsnittliga traditionella sök-CTR är ~8-9 %, medan AI-sökmotorer rapporterar 3 %-7 %. Användarna verkar mycket mindre benägna att klicka på länkar i AI-resultaten.

Det nya AI-läget liknar mycket mer ChatGPT eller Gemini än traditionella SERP. Det finns inga SEO-rankade sidor, bara länkar till de källor som LLM hämtat från... Googles genomsnittliga traditionella sök-CTR är ~8-9 %, medan AI-sökmotorer rapporterar 3 %-7 %. Användarna verkar mycket mindre benägna att klicka på länkar i AI-resultaten.

Vissa experter tillägger att båda verktygen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av AI- och sökresan:

AI och sökning är en ny och lovande bransch... OpenAI är motsvarigheten till AskJeeves just nu. Google är på väg mot IBMifiering.

AI och sökning är en ny och lovande bransch... OpenAI är motsvarigheten till AskJeeves just nu. Google är på väg mot IBMifiering.

💡 Proffstips: Försök att ställa frågor med en motsägelse i åtanke. Efter att ha fått en definition kan du till exempel fråga: ”Var skulle denna definition inte fungera i praktiken?” Det tvingar modellen att tänka utanför läroboken.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till ChatGPT och Google AI Mode

ChatGPT är väl lämpat för multimodal innehållsskapande, medan Google AI Mode är fördelaktigt för adaptivt resonemang och dess Chrome-integration.

Båda verktygen har dock en viktig begränsning: de fungerar som fristående assistenter. De hanterar inte projekt direkt, centraliserar inte kunskap eller översätter insikter till arbetsflöden. Detta leder till spridda arbetsuppgifter, där användarna måste hoppa mellan olika verktyg, appar eller webbsidor för att kunna utföra sitt arbete.

ClickUp har en annorlunda approach genom att integrera AI direkt i din arbetsyta. Det är världens mest kompletta arbets-AI.

Be ClickUp Brain om uppdateringar om framstegen i hela ditt arbetsutrymme

Med ClickUp Brain kan du samla innehållsskapande, företagssökning, kunskapshantering och automatisering på ett och samma ställe. Istället för att växla mellan olika verktyg har du en AI-assistent som kopplas till dina uppgifter, dokument och projekt, så att den passar naturligt in i ditt arbetsflöde.

Dessutom får ClickUp Brain-användare tillgång till premium externa AI-modeller som ChatGPT, Gemini och Claude direkt från sin arbetsyta, så att svaren alltid är kontextuella och helt säkra.

Här är en närmare titt på vad som utmärker denna sökprogramvara för företag.

ClickUps fördel nr 1: AI och automatiseringar

ClickUp Brain förstår sammanhanget i din arbetsmiljö, vilket innebär att innehållet det producerar kopplas direkt till projekt som redan är igång.

Be ClickUp Brain att kartlägga marknadsföringskampanjer

När du ber den att skapa en kampanjlanseringsbrief hämtar den leverabler från uppgifter, tonvägledning från ClickUp Docs och deadlines från roadmappen. Utkastet visas i arbetsytan där teamet redan samarbetar, vilket gör att informationen förblir korrekt och användbar.

Ta en marknadschef som arbetar med en produktlansering. Istället för att börja från scratch genererar den anslutna AI:n ett pressmeddelande som redan återspeglar produktnoteringarna, godkänt språk från kunskapsbasen och de deadlines som teamet åtagit sig. Chefen lägger tid på att förfina berättelsen istället för att sammanställa information.

Titta på den här videon om hur ClickUp AI integreras med alla delar av ditt arbete:

Håll flödet igång under komplexa projekt

Växla mellan ClickUp Brain, Gemini och ChatGPT i Brain MAX för att slutföra uppgifter

ClickUp Brain MAX utökar dessa funktioner till en komplett desktop-kompanjon. Den samordnar ClickUp-data, anslutna appar och webbresultat i ett enda AI-utrymme.

Fokus ligger på djupare support för komplexa projekt, vilket gör det till mer än ett skrivverktyg på begäran.

En stor skillnad är flexibiliteten: användare kan växla mellan ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude och andra stödda stora språkmodeller utan att lämna appen. Det betyder att du inte är låst till en enda AI-modell, utan kan välja den motor som passar bäst för uppgiften.

Tänk dig en projektledare som förbereder en riskbedömning för ledningen. Brain MAX analyserar uppgifters tidslinjer, noterar beroenden och visar hinder som flaggats i senaste uppdateringar. Därefter genereras en strukturerad rapport komplett med stödjande filer. Rapporten återspeglar projektets aktuella status, inte en statisk sammanfattning.

Ännu bättre? Brain MAX accepterar röstinmatning med funktionen Talk to Text, så det passar in i arbetsflöden där handsfree-interaktion är avgörande. Titta på den här videon för att lära dig mer om magin med Brain MAX:

📖 Läs också: Hur man citerar text genererad av ChatGPT

Håll projekten igång utan förseningar

Välj bland över 100 ClickUp-automatiseringsmallar för att förenkla ditt arbetsflöde

ClickUp Automation eliminerar de repetitiva steg som ofta saktar ner teamen. Automatiseringar utlöser åtgärder baserat på villkor som statusändringar, förfallodatum eller anpassade fält, vilket säkerställer att projekten fortskrider utan manuella ingrepp.

När utvecklingen till exempel har slutfört en funktion och flyttat uppgiften till "Redo för QA" kan en automatisering tilldela den till QA-chefen, ange ett testdatum och meddela testaren. Om QA upptäcker ett hinder kan samma automatisering återuppta uppgiften, tagga utvecklaren och varna produktchefen. Arbetsflödet fortsätter smidigt, vilket minskar risken för missade överlämningar eller fastnade uppgifter inom kunskapshanteringsprogramvaran.

ClickUps fördel nr 2: Företagssökning

Hitta svar snabbare med ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search erbjuder enhetlig, AI-driven sökfunktionalitet i hela ditt ekosystem, inklusive Drive, Notion, Slack, Gmail och interna dokument och uppgifter.

Här är några specifika funktioner i denna kunskapsbaserade sökning:

Ansluten sökning: Hämta information utöver filnamn för att leverera fullständiga svar, åtgärdsbara objekt och detaljerade sammanfattningar.

Djup sökning: Utforska svårfunnet innehåll i ClickUp – uppgifter, dokument, chattar – även sådant som är begravt eller flera år gammalt.

Kontextuell frågestund och sammanfattning: Granska hela sammanhanget för att sammanfatta möten, extrahera insikter från uppgifter och kommentarer och visa dem direkt.

Webbsökning utvidgar sökningarna till internet, så att forskning och konkurrensinsikter visas i samma vy som din interna kunskap.

📣 Kundens röst: Victoria Berryman från Seequent berättar: Att ha vårt teams processdokumentation och uppgiftshantering på ett och samma ställe hjälper oss att spara tid på att söka efter saker. Det ger oss också en enda källa till information Att ha vårt teams processdokumentation och uppgiftshantering på ett och samma ställe hjälper oss att spara tid på att söka efter saker. Det ger oss också en enda källa till information

ClickUps fördel nr 3: Kunskapshantering

Förvandla spridda dokument till omedelbara svar med ClickUp AI Knowledge Management

ClickUp AI Knowledge Management gör det möjligt för team att skapa wikis, bygga kunskapsbaser och länka dem direkt till uppgifter. Detta innebär att AI-drivna resultat hämtas från företagets godkända resurser istället för från osammanhängande information.

Ett kundtjänstteam som till exempel har en handbok i Docs kan länka den till supportärenden. När ClickUp Brain genererar ett svar till kunden hänvisar det automatiskt till handboken. Svaren följer företagets standarder och uppdateringar av handboken förbättrar framtida resultat.

📖 Läs också: Hur du använder ClickUp AI för ökad produktivitet och effektivitet

ClickUp-integrationer håller externa plattformar anslutna och gör det enkelt att föra in historisk kunskap i arbetsytan.

Samla teamets kunskap genom att importera från andra verktyg med hjälp av ClickUp Integrations

Färdiga importverktyg gör det möjligt för team att importera kalkylblad och dokument från andra verktyg på ett säkert sätt. Allt överförs i samma format, så att värdefull kunskap inte går förlorad under övergången.

Anta att ett team hanterar produktkrav i Google Sheets och lagrar policyer i Confluence. Med hjälp av ClickUps importverktyg kan de flytta båda till ClickUp och hålla dem länkade till aktiva uppgifter. På så sätt kan automatiseringar och AI-funktioner utnyttja samma kunskap som tidigare fanns spridd i olika verktyg. I kombination med integrationer som Slack eller Figma säkerställer detta att både ny och äldre kunskap finns samlad på ett och samma ställe.

⚙️ Bonus: För att hjälpa team att komma igång snabbt erbjuder ClickUp mallar för kunskapsbaser som ger färdiga strukturer för vanliga användningsfall.

Eliminera söksilos med ClickUp

ChatGPT utmärker sig med tydliga, välstrukturerade svar, medan Google AI Mode skakar om sökfunktionen med sammanfattningar, men har ännu inte riktigt lyckats fånga användarnas engagemang.

Båda är användbara, men de känns fortfarande som "extra verktyg" snarare än en del av ditt dagliga arbete.

ClickUp, å andra sidan, är en app som innehåller allt du behöver för arbetet och samlar uppgifter, dokument, mål och samarbete på ett och samma ställe.

Och med ClickUp Brain och Brain Max är AI inbyggt i arbetsflödet, söker igenom dina verktyg, svarar i sammanhanget och automatiserar utan silos.

Registrera dig på ClickUp och upplev hur det känns att arbeta när AI verkligen är en del av din arbetsmiljö.