Gemini vs ChatGPT för skrivande: Vilket är bäst?

Det är en ljus måndagsmorgon. Du har en kopp kaffe på skrivbordet och en lysande idé som groddar i ditt sinne. Du är redo att förvandla den till ett engagerande blogginlägg, en fängslande kampanj eller till och med nästa virala trend.

Men det finns ett hinder. Du behöver ett bloggverktyg eller en skrivassistent som kan förstärka och påskynda din kreativitet.

Här kommer Gemini och ChatGPT, två stora AI-verktyg för innehållsskapande. Oavsett om du skriver den perfekta e-postmeddelandet, brainstormar för sociala medier eller arbetar med en strategisk presentation kan rätt AI-verktyg göra hela skillnaden.

Men vilket passar bäst för dina behov? Vi jämför Google Gemini och ChatGPT för att skriva och skapa det perfekta innehållet.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Letar du efter det bästa AI-skrivverktyget?Google Gemini och ChatGPT är de främsta konkurrenterna: Google Gemini erbjuder webbsökning i realtid, multimodal inmatning och sömlös integration med Google Workspace-appar som Gmail och Docs. Perfekt för faktagranskning och hantering av komplexa inmatningar som bilder och ljud.

ChatGPT fokuserar på kreativ innehållsgenerering, automatisering och anpassade GPT:er för personliga uppgifter. Perfekt för att skriva bloggar, sammanfatta dokument och generera innehållsidéer. Vill du ha något ännu bättre? Prova ClickUp. ClickUp Brain AI, Docs och task automation kombinerar allt du behöver i en enda plattform. Skriv, organisera och öka din produktivitet utan ansträngning – allt i ClickUp.

Vad är Google Gemini?

Gemini (tidigare känt som Bard) lanserades i början av 2023 och är Googles svar på OpenAI:s ChatGPT.

Gemini är byggt på LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) och är en AI-driven konversationsassistent som är utformad för textgenerering, webbsökning i realtid och multimodal bearbetning.

Det innebär att det är tränat på olika datatyper från början till slut. Tack vare detta kan Gemini bearbeta och resonera över olika inmatningsformer, såsom text, bilder, ljud och video.

Gemini kan till exempel tolka handskrivna anteckningar, grafer och diagram för att hantera komplexa problem. Dess arkitektur gör det möjligt att bearbeta text, bilder, ljud och videorutor som sammanflätade sekvenser, vilket gör det mycket mer mångsidigt.

🧠 Rolig fakta: Innan Gemini banade Googles AI-genombrott, såsom AlphaGo och DeepMind, väg för innovationer inom konversations-AI.

Gemini-funktioner

Det som gör Gemini unikt är hur det hämtar och bearbetar information. Istället för att enbart förlita sig på förtränade statiska data interagerar det i realtid med hjälp av konversationsintelligens.

Låt oss utforska dess främsta funktioner:

1. Funktion nr 1: Gemini-tillägg

Google lägger ständigt till nya funktioner i Gemini, med Gemini Extensions som den senaste. Detta verktyg gör det möjligt för Gemini att hämta data från din Gmail, Google Docs, Google Maps och Google Drive, samt andra verktyg i Google Workspace.

Låt oss säga att du planerar en arbetsresa till Grand Canyon. Istället för att hoppa mellan flera appar och flikar, hanterar Gemini det åt dig.

Det hämtar datum som passar alla från Gmail, söker efter flygalternativ i realtid, bokar hotell, skickar vägbeskrivningar via Google Maps och föreslår till och med YouTube-videor med saker att göra.

Det är det ultimata verktyget för att förenkla din planering.

2. Funktion nr 2: Assistent med Gemini

En annan spännande funktion är assistenten i Gemini. Den kombinerar personlig assistans med generativ AI. Du kan interagera med den via text, röst eller till och med bilder. Assistenten lyssnar inte bara, den förstår dig och ger hjälpsamma svar.

Låt oss säga att du vill publicera din examensbild men inte kan hitta den perfekta bildtexten.

Med assistenten i Gemini kan du lägga på bilden och be den att generera en bildtext. Den analyserar bilden och skapar ett personligt inlägg åt dig. Det är ett unikt verktyg, det första i sitt slag, som varumärken aldrig tidigare har erbjudit.

💡 Proffstips: Använd Google Geminis multimodala funktioner för att skanna handskrivna anteckningar eller diagram för snabba insikter – perfekt för brainstorming-sessioner i projekt.

3. Funktion nr 3: Knappen "Google it" (G)

En annan praktisk funktion är knappen "Google it". När du har fått ett svar från Gemini kan du klicka på "G"-ikonen för att kontrollera om svaret stöds av liknande innehåll på webben. Detta hjälper dig att snabbt verifiera svarets riktighet.

Om du vill ha mer information om en viss punkt, klicka på de markerade fraserna i chatten. Du kan också dela konversationen genom att skapa en offentlig länk. På så sätt kan någon annan ställa följdfrågor till Gemini och du kan fortsätta konversationen.

Priser för Gemini

Gemini Business : 24 $/månad per användare

Gemini Enterprise: 36 $/månad per användare

Vad är ChatGPT?

ChatGPT, utvecklat av OpenAI och lanserat i november 2022, är en AI-chatbot som är utformad för att generera människoliknande text.

Oavsett om det gäller att formulera svar på frågor, skapa innehåll i mallar ( innehållskalendrar, marknadsföring, mjukvaruutveckling, vad du än väljer), översätta språk eller till och med koda, hanterar ChatGPT enkelt olika uppgifter.

Grundläggande funktioner som textgenerering och enkel innehållsskapande är tillgängliga för dem som använder den kostnadsfria versionen av ChatGPT.

Om du uppgraderar till den betalda versionen får du dock tillgång till avancerade verktyg, inklusive internetåtkomst och obegränsad bildskapande. Dessa förbättringar gör ChatGPT till ett utmärkt val för att generera och interagera med textinnehåll.

De senaste versionerna, såsom GPT-4, har höjt ribban och hanterar komplexa uppgifter mer effektivt än tidigare versioner. Denna utveckling säkerställer att ChatGPT förblir ett värdefullt verktyg för att skapa engagerande innehåll av hög kvalitet.

ChatGPT-funktioner

ChatGPT utnyttjar stora mängder data och avancerade AI-språkmodeller för att producera naturliga och människoliknande svar. Det är idealiskt för olika affärs-, utbildnings- och underhållningsscenarier.

I motsats till vad många tror är ChatGPT inte medvetet – det fungerar genom att förutsäga textsekvenser baserat på sin träning.

Här är några av dess mest användbara funktioner:

1. Funktion nr 1: Exempel på promptar

Om du någonsin har stirrat på en tom skärm och varit osäker på var du ska börja, kan ChatGPT:s Prompt Examples hjälpa dig. Denna funktion fungerar som en konversationsstartare och ger dig en tydlig riktning från början.

Du kan välja ett exempel på en AI-skrivuppgift för att generera meningsfulla och engagerande svar.

Det är ännu enklare att hitta rätt skrivuppgift tack vare mallar som hjälper dig att skapa den perfekta uppgiften på några sekunder.

Ta till exempel ClickUp ChatGPT Writing Prompt Template. Den använder avancerad naturlig språkbehandling (NLP) för att ge insikter om din skrivstil och dina favoritämnen.

2. Funktion nr 2: Automatisering av uppgifter

ChatGPT fungerar som en virtuell assistent som kan automatisera uppgifter och öka produktiviteten. Det kan skriva utkast till e-postmeddelanden, sammanfatta långa dokument eller generera innehållsidéer.

Du kan använda ChatGPT för att automatisera skapandet av innehåll, vilket sparar tid samtidigt som kvaliteten bibehålls. Dess anpassningsförmåga gör att det kan lära sig av interaktioner och ge personliga svar som förbättras med tiden.

Möjligheten att skapa anpassade GPT:er tar detta ett steg längre och möjliggör specialiserade assistenter för specifika uppgifter som marknadsföringskampanjer, innehållsmarknadsföring eller projektledning.

3. Funktion nr 3: Ordval

Att hitta det perfekta ordet kan höja kvaliteten på ditt skrivande, men det är inte alltid lätt. ChatGPT överbryggar denna klyfta genom att analysera sammanhanget i dina meningar för att föreslå precisa, relevanta alternativ.

Till skillnad från en traditionell synonymordbok listar ChatGPT inte bara synonymer – det identifierar ord som förbättrar tydligheten och förmedlar dina idéer på ett effektivt sätt.

Denna funktion är särskilt användbar för uppgifter som copywriting, eftersom den hjälper författare att hitta ord som har rätt ton och betydelse. ChatGPT ser till att dina ord ger rätt intryck, oavsett om du skriver ett utkast till en rapport, redigerar en roman eller skriver ett e-postmeddelande.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad per användare

Team : 30 $/månad per användare

Fördel: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gemini vs ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Vi har redan tittat på de unika funktionerna i både ChatGPT och Google Gemini som gör ditt liv enklare.

Men låt oss ta itu med den stora frågan: Är det ena bättre? Här är en snabb överblick.

Funktioner Google Gemini ChatGPT Generativa funktioner Informativa och detaljerade svar Kreativt och engagerande innehåll Träningsmodeller Webbsökning i realtid med uppdaterade svar Förutbildade, statiska data; kan bli inaktuella Integrationer Djup integration med Googles ekosystem (Gmail, Docs, etc. ) Anpassade GPT:er och stöd för multimediainmatning Multimodala funktioner Bearbetar text, bilder, ljud och video tillsammans Främst textbaserat, med valfria visuella plugins Assistentfunktioner Personlig hjälp med röst, text eller bilder Automatiserar uppgifter som att skriva e-postmeddelanden och generera idéer Ordval Kontextmedvetna förslag för att öka tydligheten Hjälper till att hitta precisa ord baserat på sammanhanget Faktagranskning Inbyggd "Google it"-knapp för att verifiera noggrannheten Förlitar sig på användaren för extern faktagranskning Exempel på uppmaningar Ger smarta förslag för snabbare skrivande Erbjuder färdiga uppmaningar och anpassningsbara mallar Automatisering av uppgifter Optimerar flerstegsuppgifter inom Googles ekosystem Automatiserar repetitiva uppgifter som att sammanfatta dokument Prissättning Business: 24 $/månad; Enterprise: 36 $/månad Gratis till 200 $/månad; anpassade priser för företag

Låt oss undersöka några viktiga jämförelser i detalj:

Funktion nr 1: Generativa funktioner

ChatGPT och Google Gemini är utmärkta på att skapa text, men hur står de sig mot varandra?

Om vi till exempel ger båda AI-verktygen en uppgift, som ”Skriv en uppsats om klimatförändringarnas påverkan på jordbruket”, kan vi se vissa skillnader.

Gemini ger ett grundligt och väl avvägt svar med fokus på klimatförändringarnas direkta påverkan på jordbruket. Det belyser hur stigande temperaturer, förändrade nederbördsmönster och skadedjursangrepp hotar den globala livsmedelssäkerheten.

Svaret berör också de socioekonomiska konsekvenserna för småbrukare och landsbygdssamhällen.

Detta tillvägagångssätt ger ämnet mer djup och återspeglar Geminis förmåga att generera detaljerat, informativt innehåll.

ChatGPT producerar däremot tydliga, strukturerade uppsatser som håller sig till temat samtidigt som de erbjuder kreativa formuleringar och engagerande exempel. Dess översiktsgeneratorer är särskilt användbara för att organisera komplexa idéer på ett smidigt sätt.

Vinnare: När det gäller att använda AI för copywriting är det oavgjort – båda verktygen är utmärkta på att leverera högkvalitativt, meningsfullt innehåll.

👀 Visste du att? ChatGPT:s adaptiva inlärning förbättrar svaren över tid genom att analysera din inmatningsstil och dina preferenser – som att ha en virtuell skrivpartner.

Funktion nr 2: Träningsmodeller

En stor skillnad mellan ChatGPT och Google Gemini är vilken typ av stora språkmodeller (LLM) de använder. Gemini körs på PaLM 2-arkitekturen, medan ChatGPT bygger på Transformer-arkitekturen.

Vad betyder detta för dig som användare? Enkelt uttryckt baseras ChatGPT:s svar på äldre träningsdata, vilket kan göra att informationen blir inaktuell med tiden.

Gemini hämtar däremot data från webben i realtid. Detta gör Geminis svar mer relevanta och aktuella, vilket är en stor fördel om du behöver den senaste informationen för att skapa dokumentation eller bedriva forskning.

Vinnare: Gemini:s realtidswebbsökningsfunktioner hjälper det att ge de mest aktuella svaren.

Funktion nr 3: Integrationer

När det gäller integrationer erbjuder Gemini större bekvämlighet för dem som redan är djupt inne i Googles ekosystem. Med Gemini Extensions kan du hämta data direkt från Google-appar och verktyg som Gmail, Google Docs och Google Maps.

Detta gör det till ett utmärkt alternativ för användare som förlitar sig på dessa verktyg dagligen.

ChatGPT erbjuder dock något annat: anpassade GPT:er. Du kan skapa personliga versioner av ChatGPT som passar dina specifika behov. Dessutom stöder det bild- och röstinmatning, vilket ger ännu större mångsidighet.

Så, vilket verktyg vinner i denna kategori?

Vinnare: ChatGPT har en fördel genom att erbjuda anpassade versioner som är skräddarsydda efter dina behov. Google Geminis tillägg är dock till stor hjälp för personer som ofta använder Googles verktygssvit.

Gemini vs. ChatGPT på Reddit

Reddit-användare har starka åsikter i debatten om ChatGPT vs. Google Gemini. Bläddra till exempel igenom tråden ”ChatGPT 4 eller Gemini Advanced? Vilket väljer du?”. Denna tråd tar upp intressanta argument för och emot båda verktygen.

Vissa användare hävdar att Gemini Advanced är det bättre valet för kreativitet och skrivande. En användare uttrycker det så här:

Jag tycker att detta [Gemini Advanced] är bäst för skrivande och kreativitet. Jag tycker att det är mycket bättre än GPT4 när det gäller skrivkvalitet. Jag har provat det med fiktiva berättelser, och det är mycket mer kreativt, använder färre klichéer och har en bättre förståelse för berättande.

Alla håller dock inte med om denna bedömning. Vissa Redditors anser att ChatGPT erbjuder mer exakta och högkvalitativa svar. De tycker att Gemini ibland brister i precision.

I en intressant jämförelse delade användaren @frostybaby13 med sig av sina erfarenheter av båda verktygen. De har använt ChatGPT Plus sedan maj 2023 för kreativt skrivande och rollspel, men fann det överraskande användbart för många praktiska uppgifter.

Jag har använt GPT+ sedan maj 2023, uteslutande för kreativt skrivande och rollspel. Men det har också hjälpt mig att lära mig redigera videor när jag aldrig tidigare hade använt någon redigeringsprogramvara, skriva brev till min lägenhetsförvaltning om saker som inte fungerade, hjälpt mig att komma in i mitt BIOS för att ändra en säkerhetsinställning som jag behövde för att uppgradera till Win 11 och, viktigast av allt, hjälpt mig att förstå min kroniskt sjuka katt, som plötsligt utvecklade några symtom som krävde att jag omedelbart tog henne till veterinären och inte "väntade några dagar för att se", eftersom ett eventuellt urinvägsproblem kan bli kritiskt om det inte behandlas snabbt.

De noterar dock att Geminis kreativa skrivförmåga, i synnerhet, "är FÖRBLAFFANDE. " [sic] Sammanfattningsvis anser de att varje verktyg har sina styrkor.

Jag skulle omedelbart byta till Gemini om allt jag gjorde var kreativt skrivande, men under månaderna har jag vant mig vid GPT som det nya "Google" och berättar bara alla mina problem för det och väntar på att det ska tala om för mig vad jag ska göra. Jag "litar" inte på Gemini med allt det ännu, eftersom jag vet att det gör grundläggande logiska misstag.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Gemini och ChatGPT

Du har säkert märkt deras begränsningar om du utforskar AI-verktyg som Google Gemini och ChatGPT. Båda erbjuder kreativa och generativa funktioner, men saknar ofta faktamässig noggrannhet och tillförlitlig forskning. Viktigast av allt är att de inte integreras i dina arbetsflöden, så att använda dem för skrivande och dokumentation innebär att du måste mata in arbetsdata manuellt.

AI-tekniken utvecklas snabbt, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i verktyg som dessa.

Lyckligtvis finns det ett alternativ som kombinerar effektivitet, noggrannhet och mångsidighet: ClickUp. Detta verktyg förenklar arbetsflödena samtidigt som det fokuserar på att leverera högkvalitativa resultat som är anpassade efter dina behov.

Här är varför allt-i-ett-appen för arbete utmärker sig som ett skrivverktyg:

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Skriv snabbare, sammanfatta och finslipa texter och generera svar med hjälp av ClickUp Brain.

Tänk dig att du kan halvera din arbetstid och samtidigt fokusera på kreativt och meningsfullt arbete. Det är precis vad ClickUp Brain gör.

Denna AI-drivna assistent anpassar sig till alla roller och erbjuder hundratals forskningsbaserade verktyg för olika funktioner, från marknadsföring till kundsupport.

Med ClickUp Brain kan du njuta av funktioner som avancerade sammanfattningsfunktioner. Långa kommentartrådar? Det kondenserar dem till snabba sammanfattningar så att du kan förstå de viktigaste punkterna på några sekunder.

Åtgärdspunkter efter mötet blir också tydliga utan att man behöver gå igenom omfattande anteckningar.

Känn dig mer säker i din kommunikation genom att korrekturläsa, förkorta eller skriva utkast till e-postmeddelanden med ClickUp Brain.

För skribenter är ClickUp Brain som att ha en personlig redaktör. Det säkerställer att ditt innehåll är tydligt, koncist och engagerande.

Det eliminerar till och med behovet av separata AI-skrivverktyg genom att erbjuda förstrukturerade rubriker, tabeller och layouter för att effektivisera din innehållsskapandeprocess. Detta gör det till en av de bästa AI-innehållsgeneratorerna med fokus på kvalitet och relevans.

ClickUps fördel nr 2: ClickUp Docs

ClickUp Docs går utöver enkel dokumentskapande och integreras smidigt i ditt teams arbetsflöden. Funktioner som kapslade sidor, bokmärken och anpassningsbara stilalternativ lyfter din dokumentation till en ny nivå.

Hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete med ClickUp Docs

Det är enkelt att samarbeta med redigering i realtid, kommentartaggar och uppgiftsfördelning – precis som på sociala medier. Oavsett om du skapar roadmaps eller kunskapsbaser säkerställer ClickUp Docs att alla är samordnade och produktiva.

Det är perfekt för team som behöver skriva varumärkesriktlinjer för att upprätthålla en konsekvent ton, format och noggrannhet i allt material.

ClickUps fördel nr 3: ClickUp-mallar

ClickUp är ett kraftfullt verktyg som underlättar hanteringen av uppgifter, projekt och arbetsflöden. Dess breda utbud av funktioner kan dock ibland kännas överväldigande.

Det är därför ClickUp erbjuder ett bibliotek med över 1 000 färdiga projektmallar – från mallar för sociala medier till mallar för HR och rekrytering – för alla typer av team eller projekt.

En av de mest värdefulla mallarna för innehållsskapare är ClickUp Content Writing Template.

Att skriva innehåll är ofta en tidskrävande och komplex process med många rörliga delar. Därför är det viktigt att ha rätt verktyg för att hålla ordning och hinna med deadlines.

Ladda ner denna mall Gör innehållsskrivning enklare än någonsin med ClickUp Content Writing Template.

Denna mall är speciellt utformad för att förenkla hela skrivprocessen och hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt.

Denna mall underlättar ditt arbete genom att låta dig:

Planera och prioritera uppgifter för att säkerställa att ditt arbetsflöde förblir effektivt och på rätt spår.

Organisera och lagra alla projektdetaljer i en central, samarbetsinriktad arbetsyta så att alla är på samma sida.

Optimera teamkommunikationen och gör samskrivning till en smidig upplevelse, särskilt för större projekt.

Övervinna skrivkramp genom att ge tydlig vägledning under hela skrivprocessen.

Upprätthåll noggrannhet och konsekvens genom att se till att allt innehåll följer ett standardiserat format.

Oavsett om du är innehållsmarknadsförare eller copywriter hjälper ClickUp Content Writing Template dig att hålla koll på alla aspekter av ditt projekt – allt på ett och samma ställe!

Men det är inte allt!

Plattformen erbjuder också mallen ClickUp Writing Guidelines Template som hjälper dig att skapa enhetliga standarder för hela ditt team.

Oavsett vilken typ av skrivande du sysslar med hjälper ClickUps mallar dig att producera högkvalitativt arbete på ett effektivt sätt.

Välj ClickUp för att optimera dina arbetsflöden bättre

När du väljer mellan ChatGPT och Google Gemini beror det bästa valet på dina specifika behov. Varje verktyg har sina styrkor, och genom att växla mellan dem kan du använda båda för precision på meningsnivå.

Oavsett vilket AI-verktyg du väljer bör du dock alltid följa en gyllene regel för all AI-assisterad skrivning: faktagranskning, faktagranskning, faktagranskning. (Detta kan inte nog betonas.)

Men för dem som vill förbättra sin AI-skrivupplevelse med ytterligare funktioner erbjuder ClickUp Brain en allt-i-ett-lösning. Den optimerar arbetsflöden, automatiserar repetitiva uppgifter och låter dig fokusera på att skapa innehåll som är riktigt roligt att läsa.

Med ClickUp behöver du inte jonglera med separata verktyg för projektledning, appdesign eller innehållsskapande. Allt samlas på ett smidigt sätt, vilket möjliggör enkel samverkan och smidig navigering.

Skriv loss – registrera dig gratis på ClickUp idag!