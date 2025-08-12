De bästa AI-kampanjgeneratorerna att prova 2025

Att driva en högpresterande marknadsföringskampanj borde inte kännas kaotiskt. Men för många team är det fortfarande så. Här är varför: Kreativa briefs begravs i dokument, kampanjmaterial är utspritt över olika verktyg och statusuppdateringar finns i isolerade chattar. Detta saktar ner allt och resultaten blir lidande.

AI-kampanjgeneratorer förändrar detta. Ledande varumärken som Coca-Cola och Nestlé använder redan AI för att påskynda den kreativa produktionen, testa variationer snabbare och lansera kampanjer på några dagar istället för veckor. Dessa verktyg kombinerar hastighet, automatisering och intelligenta förslag för att hjälpa dig att skapa annonstexter, designa tillgångar och planera kampanjer för hela försäljningsprocessen med bara några få klick.

Resultatet? Tydligare arbetsflöden, snabbare lanseringar och kampanjer som presterar bättre i alla kanaler.

I den här guiden går vi igenom de bästa AI-kampanjgeneratorerna som finns tillgängliga idag, jämför deras funktioner och hjälper dig att välja den som passar ditt teams behov.

🔎 Visste du att? AI blir allt bättre på att skriva annonser och är oöverträffad när det gäller hastighet. JPMorgan Chase såg klickfrekvensen öka med 450 % efter att ha bytt till AI-skrivna annonstexter.

De bästa AI-kampanjgeneratorerna i korthet

Verktyg Bästa funktioner Bäst för *Priser ClickUp • AI-genererade kampanjbeskrivningar, annonstexter och kreativa koncept • AI för fullskalig kampanjplanering och strategigenerering • Agenter för att automatisera arbetsflöden, publicering och rapportering Marknadsföringsteam som vill planera, skapa och genomföra kampanjer på en och samma plattform Gratis; anpassningar tillgängliga för företag HubSpot Campaign Assistant • Skapa annonstexter, e-postmeddelanden och landningssidor på några minuter • Inbyggd anslutning till HubSpot CRM Marknadsförare som redan använder HubSpot CRM och vill skapa snabbt innehåll som är anpassat till varumärket. Gratis ActiveCampaign Företag vill ha personaliserade, datadrivna marknadsföringskampanjer med automatisering. Företag som vill ha personaliserade, datadrivna marknadsföringskampanjer med automatisering Betalda abonnemang börjar på 15 $/månad. AdCreative. ai • AI-genererade annonser, banners och inlägg på några sekunder • Prediktiv poängsättning för högpresterande annonser Team som behöver konverteringsfokuserade annonsbilder och texter i stor skala Betalda abonnemang från 25 $/månad StoryLab. ai • AI-genererade annonstexter, blogginlägg och innehåll för sociala medier • Återanvänd idéer i flera format Små team eller enskilda marknadsförare som vill skapa innehåll snabbt och i flera kanaler. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 15 $/månad. Creatify • AI-genererade videoannonser från uppmaningar • Inbyggda mallar för olika format Varumärken som vill lansera videoreklam på sociala medier snabbt utan höga produktionskostnader Betalda abonnemang från 19 $/månad Quickads • Annonstexter och kreativa element på under 60 sekunder • Exportalternativ för flera plattformar Marknadsförare som behöver snabba, färdiga annonser för flera plattformar Betalda abonnemang från 79 $/månad Pencil AI • Annonstexter och kreativa element som matchar varumärket • Prediktiv poängsättning för prestanda Team som driver pågående annonskampanjer och vill ha datastödda kreativa val Betalda abonnemang börjar på 15 $/månad. Smart • Automatiserad kreativ testning och optimering • Integration med stora annonsplattformar Team på företagsnivå som hanterar storskaliga kampanjer i sociala medier Anpassad prissättning Predis. ai • AI-genererade annonser, videor och inlägg • Förslag på bildtexter och hashtags Sociala varumärken som behöver snabba, plattformsspecifika kreativa lösningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 23 $/månad.

Vad är en AI-kampanjgenerator?

En AI-kampanjgenerator är ett marknadsföringsverktyg som använder artificiell intelligens för att planera, skapa och optimera multikanalkampanjer – ofta på en bråkdel av den tid det tar med traditionella metoder.

Intresserad? Här är svar på några frågor du kanske har som nybörjare inom AI-baserad marknadsföring.

⭐️ Hur förändrar AI marknadsförares sätt att skapa och driva kampanjer? AI förvandlar kampanjskapandet från en manuell, sekventiell process till ett automatiserat, dynamiskt arbetsflöde. Det kan:

Skapa flera annonsvarianter anpassade till olika målgrupper på några sekunder.

Föreslå annonstexter och designkoncept med hög konverteringsgrad

Optimera kampanjens timing och placering på olika sociala medieplattformar.

Lär dig kontinuerligt av prestationsdata för att finjustera strategier.

Ett typiskt exempel: 75 % av marknadsförarna anser att AI ger dem en konkurrensfördel.

⭐️ Varför ger automatisering + personalisering bättre resultat?Med AI som sköter det tunga arbetet med att skapa och schemalägga annonser kan marknadsförare fokusera på strategi och storytelling. Automatisering påskyndar genomförandet, medan AI-driven personalisering säkerställer att varje innehållsdel når rätt målgrupp, vilket ökar engagemanget och konverteringsgraden.

⭐️ AI jämfört med traditionella metoder: Vad är skillnaden/mervärdet?Traditionell kampanjgenerering kräver manuell research, innehållsskapande och plattformsoberoende samordning. AI-verktyg integrerar dessa steg och erbjuder sömlös integration mellan kampanjplanering, innehållsskapande och resultatuppföljning. Detta minskar komplexiteten och ger teamen mer tid att fokusera på övergripande marknadsföringsstrategier. Hela 79 % av marknadsförarna framhåller AI:s roll i att effektivisera processer och öka produktiviteten.

🧠 Fakta: Många AI-kampanjgeneratorer använder maskininlärning för att kontinuerligt lära sig av varje kampanj, vilket innebär att din nästa kampanj alltid blir smartare än den förra.

Vad ska du leta efter i en AI-kampanjgenerator?

Att välja rätt AI-kampanjgenerator handlar om att hitta ett verktyg som passar dina mål, ditt arbetsflöde och din budget. Se till att det åtminstone har följande funktioner:

Stöd för flera kanaler så att du kan skapa annonser, videoannonser och inlägg på sociala medier för flera plattformar på ett och samma ställe.

Personalisering för att skräddarsy annonser och budskap för specifika målgrupper.

Automatiseringsfunktioner som schemaläggning, A/B-testning och optimering baserat på viktiga mätvärden.

Samarbetsverktyg för att samordna marknadsförings-, design- och innehållsteam

Annonsmallar och kreativa tillgångar för att påskynda skapandet av innehåll utan att kompromissa med kvaliteten.

Analys och rapportering för att spåra prestanda och mäta avkastningen mot kampanjens mål.

💡 Proffstips: Om du driver kampanjer i stor skala, välj en AI-marknadsföringskampanjgenerator som integreras sömlöst i din befintliga marknadsföringsstack så att ditt team spenderar mindre tid på att byta verktyg och mer tid på att optimera kampanjer.

Från att skapa annonser och videoannonser till att schemalägga inlägg på sociala medier – dagens AI-kampanjgeneratorer hjälper dig att skapa annonser och lansera marknadsföringskampanjer i flera kanaler med bara några få klick.

Här är de bästa verktygen som kan öka din kampanjprestanda:

1. ClickUp (bäst för effektiv kampanjgenomförande och samarbete)

Prova ClickUp för marknadsföring nu Snabba upp dina marknadsföringskampanjer och innehållsskapande med ClickUp

Om du någonsin har önskat att du kunde driva hela din marknadsföringskampanj från ett enda ställe, med AI som sköter det tunga arbetet, är ClickUp något för dig.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som samlar projektledning, dokumentsamarbete, teamchatt och nästa generations AI i en enda, enhetlig plattform. Det innebär att dina kampanjbriefs, kreativa tillgångar, konversationer och analyser finns på ett och samma ställe, drivet av AI.

Från idé till genomförande och optimering – ClickUps AI-drivna funktioner gör att du kan arbeta snabbare, samarbeta bättre och uppnå mätbara resultat, vilket gör det till en heltäckande lösning för marknadsföringsteam.

Varför ClickUps AI är en game changer för kampanjskapande

De flesta marknadsföringsteam drunknar i osammanhängande verktyg och spridd information. ClickUp löser detta med verklig konvergens – genom att samla allt ditt arbete, all din kunskap och all din kommunikation och förstärka det med kraftfull, praktisk AI.

Möt ClickUp Brain , din kampanjpartner

Omedelbara kampanjbeskrivningar och idéer: Skriv bara in ditt kampanjmål eller din uppmaning, så genererar ClickUp Brain en detaljerad beskrivning, översikt eller innehållsidéer som är anpassade efter din målgrupp och dina kanaler.

Smarta förslag, överallt: Behöver du en fängslande rubrik, en ny annonsvinkel eller en snabb sammanfattning av ett möte? ClickUp Brain finns alltid till hands för att hjälpa dig, precis där du arbetar, med tillgång till flera avancerade AI-modeller, som ChatGPT, Claude och Gemini .

Ett komplett kampanjflöde: Be ClickUp Brain att lära sig av tidigare kampanjer och skapa kontextuella uppgifter, deluppgifter och tagga ansvariga för dina senaste marknadsföringskampanjer.

📌 Exempel: Planerar du en kampanj inför skolstarten? Ange bara din uppgift i ClickUp Brain så skapar det omedelbart en omfattande kampanjbeskrivning – redo att omvandlas till uppgifter och delas med ditt team.

Här är ett exempel på hur ClickUp Brain fungerar👇

Tiofaldig din kampanj med ClickUp Brain MAX : Den perfekta AI-datorn för marknadsförare

Fullständig kampanjautomatisering: Skapa kampanjplaner, innehåll och till och med analyser efter kampanjen med några få klick. Du behöver inte längre växla mellan olika AI-verktyg för olika behov.

Handlingsbara rekommendationer: Brain MAX skapar inte bara – det hjälper dig att optimera. Få förslag på hur du kan förbättra din kampanj, från timing till budskap till kanalmix.

Röstbaserad uppgiftskapande: Använd din röst för att spela in anteckningar, skapa kampanjuppgifter (och deluppgifter), söka i din anslutna arbetsyta och mycket mer, på 40 språk! Med Använd din röst för att spela in anteckningar, skapa kampanjuppgifter (och deluppgifter), söka i din anslutna arbetsyta och mycket mer, på 40 språk! Med Talk to text har det aldrig varit enklare att skapa kampanjer, komma på idéer (utan nyckelord) och få jobbet gjort.

Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med Talk to Text i ClickUp Brain MAX.

📌 Exempel: Ska du genomföra en multikanalkampanj under Black Friday? Med Brain MAX kan du skapa en detaljerad kampanjplan, tilldela uppgifter till ditt team, skriva utkast till marknadsföringsmejl och inlägg på sociala medier och till och med få AI-baserade rekommendationer om bästa tidpunkter för lansering och vilka kanaler du bör prioritera – allt i ett smidigt arbetsflöde.

Titta på den här videon för att lära dig ett smartare och snabbare sätt att få saker gjorda. 🧠✨

AI-agenter: Dina alltid tillgängliga kampanjassistenter

Automatisera det repetitiva arbetet: AI-agenter hanterar repetitiva uppgifter som att tilldela arbete, skicka påminnelser, uppdatera status och skapa sammanfattningar.

Håll kampanjerna på rätt spår: Agenter skickar påminnelser om deadlines, tar fram resultatrapporter och ser till att inget faller mellan stolarna.

Få en komplett plan med uppgifter och deluppgifter: AI-agenter kan bygga upp ett komplett ramverk och arbetsflöde för din kampanj.

📌 Exempel: Godkänn en kampanjbeskrivning så tilldelar en AI-agent omedelbart uppgifter till ditt team, schemalägger granskningsmöten och ställer in påminnelser – utan att någon manuell uppföljning behövs. Se hur det går till. 👇🏼

AI-driven innehåll, arbetsflöde och schemaläggning

ClickUp Calendar. Den optimerar tidslinjer och skickar smarta påminnelser så att ingenting missas. Schemalägg automatiskt kampanjuppgifter, möten och deadlines medDen optimerar tidslinjer och skickar smarta påminnelser så att ingenting missas.

Spela in och sammanfatta kampanjmöten, och skapa sedan automatiskt genomförbara uppgifter för att hålla projekten igång med ClickUp AI Notetaker

Låt AI sköta rutinarbetet – uppdrag, statusuppdateringar och aviseringar med ClickUp Automations – så att ditt team kan fokusera på strategi och kreativitet.

Hämta omedelbart kampanjresurser, vinnande annonsvarianter eller det senaste utkastet – nu behöver du inte längre leta igenom mappar eller e-postmeddelanden med Enterprise AI Search.

Analys, rapportering och optimering – med hjälp av AI

ClickUp-instrumentpaneler Övervaka kampanjens resultat i realtid med anpassningsbara, AI-drivna

AI-driven analys: Mät ROI, spåra KPI:er och få fram användbara insikter för kontinuerlig förbättring.

Enhetlig arbetsyta för framgångsrika kampanjer

Konvergerad plattform : Projektledning, dokument, chatt och AI samverkar – så att du kan skapa, lansera och optimera kampanjer snabbare, med mindre friktion och större genomslagskraft.

Samarbete i realtid: ClickUp Chat , den inbyggda chatten, kommentarer och delade ClickUp Docs håller alla uppdaterade och engagerade, oavsett om ditt team är på kontoret eller arbetar på distans.

Med AI i centrum och allt hanterat på ett ställe förvandlar ClickUp kampanjgenomförandet till en strategisk, strömlinjeformad process som ger resultat.

Mallar, integrationer och skalbarhet

ClickUp Campaign Plan Template är en omfattande, färdig att använda mall för att organisera, schemalägga och spåra alla aspekter av din kampanj från start till mål.

Få gratis mall Håll ordning och få de resultat du behöver med ClickUps mall för kampanjplanering.

ClickUps funktioner som anpassade statusar, anpassade fält och anpassade vyer gör att du kan spåra kampanjens framsteg, organisera viktiga detaljer som budget och ägarskap och visualisera hela ditt arbetsflöde i format som lista, Gantt, arbetsbelastning och kalender.

Mallar som ClickUp Marketing Campaign Management Template och ClickUp Campaign Brief Template hjälper dig att planera, lansera och spåra kampanjer med lätthet – samtidigt som du säkerställer att varje brief är tydlig, samstämmig och genomförbar för team och intressenter.

Anslut ClickUp till Google Ads, e-postplattformar, CRM-system och mer för en enhetlig marknadsföringsstack med ClickUp Integrations

Robusta sekretesskontroller och skalbarhet för team av alla storlekar med ClickUps säkerhet i företagsklass.

Sarah Lively, chef för sociala medier på Cartoon Network, säger följande om ClickUp som teamets enda källa till sanning:

Vi kan agera väldigt snabbt eftersom det finns en enda källa som innehåller all information vi behöver. Vi kan också vara extremt noggranna med det vi publicerar på sociala medier eftersom vi har uppgiftsstatusar som förhindrar fel.

ClickUps bästa funktioner

AI-genererade kampanjbeskrivningar, annonstexter och kreativa koncept från världens bästa AI-modeller.

AI-agenter för handsfree-uppdrag, godkännanden, schemaläggning och rapportering

AI-aktiverad kalender för smart schemaläggning och hantering av deadlines

Realtidsdashboards och analyser direkt kopplade till kampanjmålen

Konvergerad plattform för kampanjhantering, innehållssamarbete och kommunikation

AI Notetaker för mötesreferat och omedelbar uppgiftskapning

Anpassningsbara mallar, statusar, fält och vyer

Djup integration med marknadsföringsverktyg och CRM-system

Begränsningar för ClickUp

Den stora mängden funktioner kan leda till en längre inlärningskurva för team som är nya på plattformar med fullständiga funktioner.

ClickUp-priser

ClickUp betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare kommenterar:

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

Den nya Brain MAX har förbättrat min produktivitet avsevärt. Möjligheten att använda flera AI-modeller, inklusive avancerade resonemangsmodeller, till ett överkomligt pris gör det enkelt att centralisera allt på en plattform. Funktioner som röst-till-text, automatisering av uppgifter och integration med andra appar gör arbetsflödet mycket smidigare och smartare.

📚 Bonusläsning: Vill du lära dig mer om hur du driver en snabb marknadsföringsmotor med ClickUp och AI? Ladda ner handboken nu! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (Bäst för att generera kampanjresurser inom ett CRM-ekosystem)

via HubSpot

HubSpot Campaign Assistant är ett AI-drivet verktyg som är inbyggt i HubSpot-plattformen och hjälper marknadsföringsteam att skapa texter för annonser, landningssidor och marknadsföringsmejl. Du anger bara några detaljer – som din produkt, målgrupp och ton – så genererar verktyget skräddarsydda, färdiga texter på några minuter.

Det fungerar för annonser på Google Search, Facebook och LinkedIn, samt för e-post och landningssidor, så att du kan förbereda flera kampanjresurser på ett och samma ställe. Verktyget eliminerar problemet med tomma sidor och påskyndar skapandet av resurser för multikanalkampanjer.

En viktig fördel är den djupa integrationen med HubSpots CRM- och marknadsföringsverktyg. Du kan skicka genererat innehåll direkt till dina kampanjer, koppla det till dina kunddata och spåra resultatet utan att byta plattform.

Detta gör det idealiskt för team som redan använder HubSpot för leadhantering och automatisering, eftersom kampanjskapande, genomförande och rapportering hålls samlat i ett enda arbetsutrymme. För extra flexibilitet kan du också kopiera innehållet för användning utanför HubSpot.

HubSpot Campaign Assistants bästa funktioner

Skapa landningssidor, marknadsföringsmejl och annonstexter på några minuter.

Skapa flera annonsvarianter anpassade efter olika plattformar eller målgrupper.

Spara och återvänd till tidigare utkast för jämförelser och förfining.

Användarvänligt gränssnitt med minimal installation och inga krav på AI- eller kodningskunskaper.

Begränsningar för HubSpot Campaign Assistant

Fungerar bäst för marknadsförare som redan använder HubSpots CRM och Marketing Hub.

Främst textfokuserade och kan kräva manuell redigering för fullständig kreativ finputsning.

Priser för HubSpot Campaign Assistant

Gratis

HubSpot Campaign Assistant – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Campaign Assistant

En G2-recensent berättar :

Från e-postmarknadsföring och skapande av landningssidor till schemaläggning av sociala medier, SEO-optimering och CRM-integration – HubSpot erbjuder en helhetslösning som täcker alla steg i kundresan.

Från e-postmarknadsföring och skapande av landningssidor till schemaläggning av sociala medier, SEO-optimering och CRM-integration – HubSpot erbjuder en helhetslösning som täcker alla steg i kundresan.

📚 Relaterad läsning: Här är en checklista för marknadsföringskampanjer som hjälper dig att säkerställa att du har täckt alla steg – från idé till genomförande – innan du går live.

3. ActiveCampaign (Bäst för automatiserade e-postkampanjer och kundresor)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign kombinerar AI-driven innehållsgenerering med sin robusta plattform för marknadsföringsautomatisering, vilket gör det enkelt att utforma riktade kampanjer via e-post, sociala medier och annonser. Du kan generera ämnesrader, brödtext och annonstext samtidigt som du anpassar meddelanden till olika segment av din målgrupp.

Den stöder multikanalkampanjer och hämtar data om kundbeteende för att anpassa erbjudanden och uppmaningar till handling. AI hjälper till att förfina innehållet för att öka engagemanget, medan automatiseringen säkerställer att meddelandena når rätt personer vid rätt tidpunkt.

ActiveCampaigns styrka ligger i dess förmåga att koppla kampanjskapandet direkt till kartläggningen av kundresan. Du kan skapa sekvenser, utlösa kommunikation baserat på interaktioner och spåra prestanda – allt på samma plattform.

Denna kombination av AI-innehållsgenerering och automatisering gör den till ett bra val för team som vill ha smartare, datastödda kampanjer utan att behöva jonglera med separata verktyg för copywriting, segmentering och leverans.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ActiveCampaigns bästa funktioner

AI-driven prediktiv innehålls- och sändningstidsoptimering

Multikanalautomatisering för e-post, sociala medier och annonser

Avancerad segmentering för personaliserade marknadsföringskampanjer

Inbyggd CRM för smidig samordning mellan försäljning och marknadsföring

Begränsningar för ActiveCampaign

Fullständig automatisering kräver abonnemang på högre nivå.

Kostnaderna ökar snabbt i takt med att din kontaktlista växer.

Priser för ActiveCampaign

Startpaket: 15 $/månad

Plus: 49 $/månad

Professional: 79 $/månad

Företag: 145 $/månad

Betyg och recensioner av ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ActiveCampaign

En G2-recensent delar med sig:

Det är så enkelt att konfigurera mina kontakter, e-postkampanjer och automatiseringar i ActiveCampaign för att nå min målgrupp på ett effektivt sätt. Det är lätt att se hur mina kampanjer presterar och justera dem när det behövs.

Det är så enkelt att konfigurera mina kontakter, e-postkampanjer och automatiseringar i ActiveCampaign för att nå min målgrupp på ett effektivt sätt. Det är lätt att se hur mina kampanjer presterar och justera dem när det behövs.

📚 Läs också: Behöver du en plug-and-play-lösning för att kickstarta din nästa annonskampanj? Dessa annonsmallar är precis vad du behöver.

4. AdCreative. ai (Bäst för att skapa annonser med hög konverteringsgrad med AI)

via AdCreative

AdCreative.ai är en AI-driven plattform som hjälper marknadsförare att snabbt producera konverteringsfokuserade annonser och visuellt material för sociala medier. Du kan generera flera annonsvarianter på några minuter genom att ange dina produktdetaljer, målgrupp och varumärkesresurser.

Verktyget använder maskininlärning som tränats på miljontals högpresterande annonser för att föreslå layouter, rubriker och uppmaningar till handling som är optimerade för klick och konverteringar.

Den stöder populära kanaler som Facebook, Instagram, Google och LinkedIn, vilket gör det enkelt att skapa plattformsspecifika kreativa lösningar utan att behöva börja om från början varje gång. Du kan också ladda upp ditt eget varumärkeskit, inklusive färger, typsnitt och logotyper, så att varje resultat förblir varumärkeskonformt.

AdCreative.ai integreras med verktyg som Google Ads och Facebook Ads Manager, vilket gör att du kan skicka kreativa annonser direkt till dina annonskampanjer för testning och resultatuppföljning.

Detta gör det särskilt användbart för team som driver reklamkampanjer med hög volym och som vill spara tid på repetitiva designuppgifter samtidigt som de förbättrar den kreativa prestandan genom datastödda rekommendationer.

AdCreative. ai bästa funktioner

AI-genererade annonser, banners och inlägg på sociala medier på några sekunder

Prediktiv poängsättning för att prioritera högpresterande annonsvarianter

Flera annonsvarianter för split-testning och optimering

Integrationer med stora annonsplattformar för smidig publicering

Begränsningar för AdCreative.ai

Anpassningsmöjligheterna är begränsade för avancerade varumärkes- eller layoutbehov.

Bästa resultat beror på anslutning till aktiva annonskonton för prestationsåterkoppling.

AdCreative. ai-prissättning

Startpaket: 39 $/månad

Professional: 249 $/månad

Ultimate: 599 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AdCreative. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (782 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AdCreative. ai

En G2-recensent delar med sig:

Det bästa med AdCreative.ai är hur mycket tid det sparar. Med det här verktyget kan jag skapa dussintals professionella annonsbanners med bara några få klick.

Det bästa med AdCreative.ai är hur mycket tid det sparar. Med det här verktyget kan jag skapa dussintals professionella annonsbanners med bara några få klick.

📚 Läs också: Upptäck hur snabbrörliga team levererar bättre resultat med denna guide till snabb kampanjgenomförande.

5. StoryLab. ai (Bäst för AI-genererade annonstexter och uppmaningar till innehåll på sociala medier)

StoryLab.ai är ett AI-drivet verktyg för innehållsskapande som är utformat för att hjälpa marknadsförare att skapa kampanjtexter för flera kanaler på ett och samma ställe. Det stöder format som bildtexter för sociala medier, annonstexter, e-postsekvenser, bloggutkast och videoskript, vilket gör det enklare att hålla budskapet konsekvent på alla plattformar.

Du börjar med att ange en kort beskrivning av din kampanj eller produkt, välja tonfall och välja innehållstyp, och StoryLab.ai genererar ett utkast till innehåll som du kan redigera eller förfina.

Plattformens styrka ligger i dess utbud av mallar, som täcker allt från Facebook- och LinkedIn-annonser till YouTube-beskrivningar och rubriker på landningssidor. Den innehåller också en "återgenereringsfunktion" som ger dig flera variationer av en enda idé, så att du snabbt kan A/B-testa meddelanden. För pågående kampanjer kan du spara och organisera dina favoritprompter eller utdata, vilket gör det enklare att underhålla ett bibliotek med återanvändbara innehållsidéer.

StoryLab. ai bästa funktioner

AI-genererade annonstexter, blogginlägg och innehåll för sociala medier

Återanvändning av innehåll för marknadsföring i flera kanaler

Kreativa uppmaningar som inspirerar till kampanjidéer

Enkelt, samarbetsinriktat gränssnitt

StoryLab. ai begränsningar

Begränsade avancerade formaterings- eller designfunktioner

Fungerar bäst för textbaserat innehåll, inte bilder.

StoryLab. ai-priser

Gratis plan

Pro: 15 $/månad

Obegränsat: 19 $/månad

StoryLab. ai betyg och recensioner

G2: Inga recensioner

Capterra: Inga recensioner

🔎 Visste du att? Att hantera kampanjer i silos saktar ner dig. Lär dig hur du centraliserar kampanjgenomförandet och håller allt samlat på ett ställe.

6. Creatify (Bäst för att omvandla produktinformation till färdiga videoreklamfilmer)

via Creatify

Creatify är en AI-driven plattform som fokuserar på att skapa korta videoannonser som kan användas på sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, TikTok och YouTube. Du anger information om din produkt eller kampanj, till exempel viktiga försäljningsargument, målgrupp och önskad stil, och Creatify genererar automatiskt videoannonser med bilder, textöverlägg och musik.

En av de största fördelarna är möjligheten att snabbt skapa flera varianter av en annons, vilket gör det enklare att testa olika kreativa vinklar och se vad som fungerar bäst för din målgrupp. Verktyget stödjer också enkel redigering, så att du kan justera text, byta ut bilder eller ändra timing utan att behöva börja om från början.

Eftersom Creatify hanterar hela processen – från att generera annonskoncept till att producera färdiga videor – passar det bra för småföretag, marknadsföringsteam eller e-handelsvarumärken som vill ha professionella videor utan att investera i komplex redigeringsprogramvara eller dedikerade videoproduktionsteam.

Creatifys bästa funktioner

AI-genererade videoannonser från enkla uppmaningar

Inbyggda mallar för olika annonsformat och plattformar

Anpassningsbara alternativ för varumärkesprofilering och meddelanden

Snabb export till plattformar som Facebook, Instagram och TikTok.

Begränsningar för Creatify

Begränsade avancerade redigeringsfunktioner jämfört med professionell videoprogramvara

Fungerar bäst för kortare marknadsföringsinnehåll.

Priser för Creatify

Gratis

Startpaket: 39 $/månad

Pro: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Creatify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (485+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner

Vad säger verkliga användare om Creatify

En G2-recensent delar med sig:

Jag uppskattar verkligen hur enkelt det är att använda Creatify AI. Plattformen känns intuitiv, även om du inte är tekniskt kunnig, vilket gör hela videoproduktionsprocessen stressfri.

Jag uppskattar verkligen hur enkelt det är att använda Creatify AI. Plattformen känns intuitiv, även om du inte är tekniskt kunnig, vilket gör hela videoproduktionsprocessen stressfri.

📚 Läs också: Från att skriva övertygande texter till att planera lanseringar – den här guiden för hantering av e-postkampanjer hjälper dig att effektivisera allt.

7. Quickads (Bäst för automatisk generering av annonsvarianter för sociala medier)

via Quickads

Quickads är en AI-driven plattform för annonsskapande som är utformad för att hjälpa marknadsförare och småföretagare att producera annonser för flera kanaler på några minuter. Du börjar med att ange grundläggande information om din produkt, målgrupp och kampanjmål, och plattformen genererar annonser, texter och variationer som är anpassade efter dina uppgifter.

Den stöder ett brett utbud av annonsformat, inklusive inlägg på sociala medier, bannerannonser och videoskript, vilket gör den mångsidig för team som driver kampanjer i flera kanaler. Verktyget möjliggör också snabb anpassning så att du kan justera text, färger och bilder för att matcha din varumärkesstil innan publicering.

Med sin betoning på snabbhet och enkelhet är Quickads särskilt användbart för företag som behöver skapa och testa många annonsversioner utan att lägga dagar på design eller copywriting. Det är ett praktiskt alternativ för team som vill lansera kampanjer snabbare samtidigt som de behåller den kreativa produktionen internt.

Quickads bästa funktioner

AI-genererade annonstexter och kreativa lösningar på mindre än 60 sekunder

Exportalternativ för flera plattformar för Facebook, Instagram, Google och mer

Automatiska annonsvariationer för split-testning

Enkelt gränssnitt för icke-designers

Begränsningar för Quickads

Färre anpassningsalternativ jämfört med avancerade designverktyg

Bäst lämpad för kortvariga kampanjer eller kampanjer med snabb omsättning.

Priser för Quickads

Startpaket: 79 $/månad

Pro: 99 $/månad

Byrå: 149 $/månad

Quickads betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Quickads

En G2-recensent delar med sig:

QuickAds. ai:s funktion för att skapa bildannonser med ett enda klick är banbrytande. Den är otroligt effektiv och levererar professionella resultat på några sekunder. Jag har sparat så mycket tid och pengar på design sedan jag började använda det här verktyget. Annonserna är iögonfallande och effektiva, vilket gör att mina kampanjer sticker ut.

QuickAds. ai:s funktion för att skapa bildannonser med ett enda klick är banbrytande. Den är otroligt effektiv och levererar professionella resultat på några sekunder. Jag har sparat så mycket tid och pengar på design sedan jag började använda det här verktyget. Annonserna är iögonfallande och effektiva, vilket gör att mina kampanjer sticker ut.

📚 Relaterad läsning: Skapa smartare strategier snabbare med hjälp av AI-drivna marknadsföringsplaner som halverar planeringstiden.

8. Pencil AI (Bäst för att testa och optimera annonser med hjälp av AI-insikter)

via Pencil

Pencil AI använder AI för att hjälpa marknadsföringsteam att skapa annonser för plattformar som Facebook, Instagram, YouTube och TikTok. Du börjar med att ladda upp dina varumärkesresurser – logotyper, produktbilder och befintliga videor – sedan genererar Pencil flera annonsvarianter som är utformade för att matcha din ton och stil.

Det som skiljer Pencil från andra är dess ”prediktiva” tillvägagångssätt. AI:n skapar inte bara annonser, utan analyserar också tidigare kampanjresultat för att föreslå kreativa lösningar med högsta sannolikhet för framgång. Med tiden lär den sig vilka bilder, rubriker och uppmaningar som fungerar bäst för ditt varumärke, så att framtida annonser blir ännu mer riktade.

Alla dina kampanjer och tillgångar lagras i en enda instrumentpanel, vilket gör det enkelt att testa variationer och spåra resultat. Detta gör Pencil särskilt värdefullt för team som kör frekventa annonskampanjer och som vill minska produktionstiden samtidigt som de behåller prestationsdata som centralt för sina kreativa beslut.

Pencil AI:s bästa funktioner

AI-genererade annonstexter och kreativa tillgångar skräddarsydda för ditt varumärke

Prediktiv prestationsbedömning för annonsvarianter

Integration av varumärkespaket för enhetlig visuell presentation

Flera variationer för A/B-testning

Begränsningar för Pencil AI

Kräver anslutna annonskonton för bästa prediktiva resultat.

Fungerar bäst för team som driver pågående annonskampanjer.

Priser för Pencil AI

Kärnfunktion: 14 $/månad

Tillväxt: 55 $/månad

Fördel: Anpassad prissättning

Pencil AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Pencil AI

En G2-recensent berättar :

Detta är en revolutionerande plattform. Särskilt anmärkningsvärt: Alla de bästa GenAI-modellerna på ett ställe, integrerade prestandadata för att optimera annonsproduktion, feedvariationer för att skala innehåll, inbyggt varumärkesbibliotek och chat-till-annonser!

Detta är en revolutionerande plattform. Särskilt anmärkningsvärt: Alla de bästa GenAI-modellerna på ett ställe, integrerade prestandadata för att optimera annonsproduktion, feedvariationer för att skala innehåll, inbyggt varumärkesbibliotek och chat-till-annonser!

📚 Läs också: Dessa kreativa exempel visar hur du får alla på samma sida – innan du ens börjar skapa.

9. Smartly (Bäst för storskalig, plattformsoberoende annonsautomatisering)

via Smartly

Smartly är en kreativ automatiserings- och medieinköpsplattform som är utformad för att hjälpa varumärken att driva betalda kampanjer på stora sociala medieplattformar, inklusive Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest och Snapchat. Den kombinerar annonsskapande, testning och optimering i ett arbetsutrymme, vilket gör det möjligt för team att utforma annonser, ställa in målgrupper och lansera kampanjer utan att behöva byta mellan olika verktyg.

Plattformens automatiseringsfunktioner gör det möjligt för marknadsförare att dynamiskt uppdatera annonser och målgrupper baserat på produktflöden, målgruppssegment eller prestationsdata. Detta hjälper till att hålla annonserna relevanta och aktuella, oavsett om du kör säsongsbetonade kampanjer eller uppdaterar lagerbaserade meddelanden. Team kan också köra kreativa tester i stor skala för att se vilka variationer som fungerar bäst innan de avsätter budget.

Eftersom Smartly. io integreras direkt med sociala annonsplattformar flödar prestationsdata tillbaka till verktyget för rapportering i realtid. Detta gör det enklare att upptäcka trender, justera utgifter och replikera högpresterande kampanjer. Stora varumärken använder ofta Smartly. io för att hantera flera kampanjer och marknader samtidigt, vilket effektiviserar arbetsflöden och minskar manuell annonshantering.

Smartly bästa funktioner

Automatiserad kreativ testning och optimering över olika plattformar

Integration med alla större annonsnätverk på sociala medier

AI-driven budgetallokering för bättre avkastning på investeringen

Samarbetsverktyg för kreativa team och marknadsföringsteam

Smarta begränsningar

Högre priser riktade till företagskunder

Inte idealiskt för små företag med begränsad annonsbudget.

Smart prissättning

Anpassad prissättning baserad på annonsutgifter och kampanjbehov

Smarta betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Smartly

En G2-recensent delar med sig:

De stöder nästan alla inbyggda Meta Ads-funktioner – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization, etc. Hela vår kampanjstruktur kan hanteras från lättanvända automatiseringsflöden i Google Sheets. Budget, kreativitet, kopiering, målgruppsanpassning, etc. – allt hanteras live från Google Sheets!

De stöder nästan alla inbyggda Meta Ads-funktioner – DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, Placement Customization, etc. Hela vår kampanjstruktur kan hanteras från lättanvända automatiseringsflöden i Google Sheets. Budget, kreativitet, kopiering, målgruppsanpassning, etc. – allt hanteras live från Google Sheets!

📚 Läs också: Hitta de bästa verktygen för kampanjhantering för att planera, lansera och optimera kampanjer från start till mål.

10. Predis. ai (Bäst för att skapa inlägg på sociala medier och planera idéer)

Predis.ai är ett AI-drivet verktyg som hjälper företag att skapa kompletta inlägg på sociala medier, inklusive bilder, bildtexter och hashtags, utifrån en enkel textprompt. Du kan ange en kort beskrivning av din produkt, ditt erbjudande eller din kampanj, och Predis genererar automatiskt publiceringsklart innehåll som är anpassat för plattformar som Instagram, Facebook, LinkedIn och mer.

Verktyget har en AI-bildgenerator, anpassningsbara mallar och en schemaläggare så att du kan designa och publicera innehåll utan att behöva växla mellan flera appar. Det erbjuder också konkurrentanalyser och prestationsinsikter, vilket ger dig data för att förfina din sociala strategi.

Predis fungerar bra för små till medelstora företag och byråer som vill upprätthålla en aktiv, professionell närvaro på sociala medier utan att investera stort i design- eller copywritingresurser. Genom att kombinera idégenerering, skapande och schemaläggning på ett och samma ställe hjälper det teamen att hålla kampanjerna konsekventa och på rätt spår.

Predis. ai bästa funktioner

AI-genererade annonstexter, videor och statiska inlägg på sociala medier

Plattformsspecifika kreativa rekommendationer för olika kanaler

Förslag på bildtexter och hashtags för att öka synligheten

Flerspråkigt stöd för globala kampanjer

Predis. ai begränsningar

Begränsade avancerade videoredigeringsfunktioner

Fungerar bäst för marknadsföringsstrategier som prioriterar sociala medier.

Predis. ai prissättning

Gratis

Plus: 39 $/månad

Edge: 79 $/månad

Företag: 249 $/månad

Predis. ai betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Predis. ai

En G2-recensent delar med sig:

Bra applikation för alla typer av innehållsskapande, såsom video, bilder och karusell.

Bra applikation för alla typer av innehållsskapande, såsom video, bilder och karusell.

📚 Läs också: Från att skriva reklamtexter till att välja de bästa kreativa lösningarna – AI inom reklam förändrar marknadsförarnas arbetssätt.

Fördelar med att använda AI för kampanjgenerering

🔎 Visste du att? En betydande majoritet av marknadsförare – hela 85 % – använder AI-skrivverktyg eller verktyg för innehållsskapande för att förbättra sin marknadsföring.

AI-kampanjgeneratorer tar bort mycket av det tunga arbetet från dina axlar – de sparar tid, skärper din målgruppsinriktning och ger dig kreativa idéer som du kan använda i alla kanaler. Med automatisering och data på din sida blir det mycket enklare – och mycket effektivare – att planera, skapa och optimera kampanjer.

1. Snabbare kampanjskapandeAI kan generera annonstexter, videoannonser, inlägg på sociala medier och annonsmallar på några minuter, vilket minskar tiden från idé till lansering.

⭐ Vad detta innebär: Marknadsförare upplever direkta fördelar för sin effektivitet och produktivitet genom att implementera AI-teknik. 83,82 % av de tillfrågade uppgav att produktiviteten ökat sedan de började använda AI.

2. Konsekvent varumärkesbudskapInbyggda varumärkesriktlinjer och tonfallskontroller säkerställer att alla annonser överensstämmer med din varumärkesidentitet, oavsett plattform.

3. Datadriven optimeringAI analyserar historiska prestationsdata och målgruppens beteende för att finjustera annonsstrategier, förbättra klickfrekvensen och maximera avkastningen på investeringen.

4. Personalisering i stor skalaAutomatiserad anpassning av innehåll hjälper till att skräddarsy budskap för olika målgrupper utan att manuellt behöva skapa flera olika annonsvarianter.

5. Sömlös multikanalig genomförandeMånga AI-marknadsföringskampanjgeneratorer integreras med sociala medieplattformar, annonsnätverk och CRM-verktyg, vilket gör det enkelt att samordna kampanjer över olika kanaler.

6. KostnadseffektivitetGenom att minska beroendet av externa kreativa resurser och minimera trial-and-error kan AI-drivna verktyg bidra till att sänka produktionskostnaderna för kampanjer.

📚 Läs också: Minska tiden för kampanjinställningar med dessa marknadsföringskampanjmallar som är utformade för snabbhet och samarbete.

Utmaningar vid användning av AI för kampanjgenerering

AI-kampanjgeneratorer kan effektivisera skapandet av annonser och förbättra prestandan, men de medför också utmaningar som marknadsförare måste hantera.

1. KvalitetskontrollAI-genererade annonser och texter kan behöva granskas av en människa innan de publiceras för att säkerställa att de är korrekta, relevanta och i linje med varumärket.

📊 Hårda fakta: 39 % av marknadsförarna säger att de inte vet hur man använder generativ AI på ett säkert sätt. De uttrycker oro över dess noggrannhet och rapporterar att det finns ett behov av mänsklig övervakning, samt ordentlig utbildning och tillförlitliga kunddata, för att kunna utnyttja tekniken effektivt i arbetet.

2. Överdriven tillit till automatiseringAtt enbart förlita sig på AI för att skapa innehåll kan resultera i generiska eller repetitiva budskap, vilket kan minska publikens engagemang över tid.

3. Begränsat kreativt sammanhangAI-verktyg fungerar bäst när de får detaljerade briefs och data. Utan rätt input kan resultatet sakna de nyanser som behövs för specifika kampanjmål.

4. Dataskydd och efterlevnadAnvändning av kunddata för AI-anpassning kräver strikt efterlevnad av dataskyddsförordningar som GDPR och CCPA, vilket inte alla verktyg hanterar automatiskt.

🔍 Forskning visar: 40,44 % av marknadsförarna lyfte fram dataskyddsfrågor som en stor utmaning vid fullständig AI-integration och optimering. Detta speglar en ökande känslighet kring datahantering och etiska överväganden i AI-tillämpningar.

5. IntegrationskomplexitetVissa AI-kampanjgeneratorer kanske inte integreras sömlöst med din befintliga teknikstack, vilket kräver ytterligare installation eller manuella processer.

6. Abonnemangs- och skalningskostnaderAI-verktyg kan spara tid, men avancerade funktioner, högre användningsnivåer eller stöd för flera varumärken kan öka kostnaderna, särskilt för stora team.

📚 Läs också: Ställ in budgetar, övervaka utgifter och justera strategier i realtid med hjälp av denna guide för marknadsföringsbudgetar.

Hur väljer man rätt AI-kampanjgenerator?

Valet av rätt AI-marknadsföringskampanjgenerator beror på ditt teams mål, budget och arbetsflöde. Det rätta valet bör stämma överens med dina kampanjmål och integreras smidigt i din marknadsföringsstack.

1. Definiera dina kampanjmålBestäm om din prioritet är att skapa annonser, optimera målgruppen, generera videoannonser, producera inlägg på sociala medier eller hantera kampanjer från början till slut.

2. Kontrollera AI-funktionernaLeta efter funktioner som annonsmallar, flera annonsvarianter, prediktiv analys och personalisering som passar dina kampanjbehov.

3. Utvärdera integrationsalternativVälj ett verktyg som fungerar smidigt med dina sociala medieplattformar, CRM och analysverktyg för att effektivisera arbetsflödena.

4. Utvärdera användarvänlighetenSe till att plattformen har ett intuitivt gränssnitt så att ditt team snabbt kan börja skapa annonser och annonsmaterial utan en brant inlärningskurva.

5. Jämför prisnivåerGranska alla tillgängliga planer och ta hänsyn till potentiella skalningskostnader om dina kampanjer eller ditt team växer.

6. Läs riktiga användarrecensionerTitta på recensioner på G2 och Capterra för att förstå prestanda, kvaliteten på kundsupporten och potentiella begränsningar ur användarens perspektiv.

🔎 Visste du att? En gedigen marknadsföringsstrategi är det som skiljer bra kampanjer från de som glöms bort.

Leverera kampanjer snabbare med AI

AI-kampanjgeneratorer förändrar spelplanen för marknadsförare. De hjälper dig att planera, skapa och optimera annonskampanjer snabbare, rikta dem smartare och spendera mindre på det. Behöver du nya annonser? Flera variationer? Plattformsspecifika justeringar för sociala medier? Dessa verktyg tar bort det tidskrävande arbetet från annonsskapandet så att du kan fokusera på de stora vinsterna.

Och om du vill ha ett ställe där du kan sköta allt, så har ClickUp det du behöver. Det är en app som har allt för jobbet – den kombinerar projektledning, innehållsskapande, samarbete och AI i en och samma plattform. Med ClickUp Brain, Brain MAX och AI Agents kan du ta din marknadsföringskampanj från brief till lansering utan att behöva byta flik.

Prova ClickUp gratis nu och börja hantera dina kampanjer på ett smartare sätt.

Vanliga frågor

AI kan påtagligt påskynda skapandet av kampanjer genom att generera annonstexter, videoannonser, inlägg på sociala medier och annonsmallar på några minuter. Det använder också datadrivna insikter för att optimera målgruppen, anpassa annonser och förbättra klickfrekvensen över tid.

Till skillnad från traditionella verktyg som i hög grad är beroende av manuell inmatning automatiserar AI-marknadsföringskampanjgeneratorer skapandet av innehåll, föreslår flera annonsvarianter och använder prestationsdata för att finjustera kampanjer på olika plattformar.

AI kan stödja olika typer av kampanjer, inklusive annonser på sociala medier, displayannonser, e-postmarknadsföringskampanjer, videoannonser och flerkanaliga kampanjer för produktlanseringar eller säsongsförsäljningar.

Du får bästa resultat genom att tillhandahålla en tydlig kampanjbeskrivning, information om målgruppen, varumärkesriktlinjer och relevant prestationsdata från tidigare kampanjer.

Spåra mätvärden som konverteringsfrekvens, klickfrekvens, kostnad per förvärv och engagemangsnivåer före och efter införandet av AI-verktyget för att mäta dess inverkan på kampanjens resultat.