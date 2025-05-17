De 10 bästa marknadsföringsplangeneratorerna för 2025

🔍 Faktakontroll: 77 % av organisationerna drunknar i marknadsföringens komplexitet. Ännu värre är att 46 % inte kan optimera sina kampanjer och 44 % är stressade.

Det är inte precis det resultat du önskar. Lösningen? En gedigen marknadsföringsplan.

Att skapa en skräddarsydd marknadsföringsplan är inte så komplicerat som det verkar. Modern programvara för marknadsföringsplanering gör processen enklare och roligare, och tydliggör dina marknadsföringsmål och din strategi.

Medan vissa team fortfarande förlitar sig på föråldrade kalkylblad, erbjuder verktyg för att skapa marknadsföringsplaner som ClickUp realtidsinsikter, inbyggd automatisering och anpassningsbara instrumentpaneler för att minska stressen vid planering och genomförande.

Låt oss dyka in i de 10 bästa verktygen som gör det enkelt att skapa en omfattande marknadsföringsplan utan att bli överväldigad. 🧩

Vad ska du leta efter i en marknadsföringsplan-generator?

Undrar du hur en marknadsföringsplan-generator passar in i moderna team? Det handlar om att kombinera användarvänlighet med kraftfulla funktioner som guidar strategin från start till mål. Inte alla marknadsföringsplan-generatorer erbjuder viktiga funktioner. De bästa verktygen utmärker sig med tre måste-ha-funktioner som skiljer vinnarna från resten:

1. KPI-spårning

Om din generator inte kopplar åtgärder till exakta resultat är den inte värd din tid. De bästa verktygen ger tydlig insikt i hur dina marknadsföringsinsatser påverkar ditt resultat genom KPI:er för marknadsföring i realtid, med intuitiva instrumentpaneler som hjälper dig att fatta beslut.

2. En anpassningsbar marknadsföringsmall

Glöm föråldrade mallar. De bästa verktygen erbjuder anpassningsbara mallar för marknadsföringsplaner som kan anpassas till din bransch, skalas efter ditt företag och innehåller kreativa mallar för att förenkla marknadsundersökningar och anpassas till olika typer av kampanjer.

3. Praktiska marknadsföringsplaner

De bästa marknadsföringsplanerna ser inte bara bra ut – de driver också på den faktiska genomförandet. De bör också kopplas till ditt teams dagliga arbetsflöden och automatiskt justeras vid behov.

Din färdplan bör tydligt definiera ansvarsområden och tidsplaner, så att din strategi utvecklas i takt med ditt företag. Detta frigör mer tid för dig att fokusera på andra marknadsföringsstrategier.

De bästa marknadsföringsplanerna i korthet

Här är en snabb översikt över de 10 bästa marknadsföringsplangeneratorerna, med fokus på deras viktigaste funktioner, bästa användningsområden och priser:

Verktygets namn Bäst för Primärt användningsfall Priser ClickUp Bäst för att skapa marknadsföringsplaner och hantera projekt Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag Marknadsföringsplanering, uppgiftshantering, innehållsskapande och kampanjgenomförande Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag HubSpot Marketing Hub Bäst för omfattande marknadsföringsautomatiseringTeamstorlek: Medelstora företag, storföretag Automatiserad leverans av multikanalkampanjer, prestationsspårning i realtid, integration med CRM Från 890 $/månad för 3 användare Jasper AI Bäst för AI-driven innehållsgenerering Teamstorlek: Innehållsmarknadsförare, team som skapar stora mängder text Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier och uppgiftsberoenden Från 49 $/månad per licens 15-minutersplan Bäst för snabb strategiutveckling Teamstorlek: Små företag, nystartade företag Ramverk för snabb skapande av marknadsföringsplaner, praktiska steg och resursallokering Anpassade priser MarketPlan Bäst för visuell marknadsföringsplanering Teamstorlek: Digitala marknadsförare, team med ett visuellt tillvägagångssätt Visuell kampanjplanering, simulera trattar och förutsäg prestanda Från 29 $/månad för upp till 5 användare Copy. ai Bäst för AI-marknadsföringstextgenerering Teamstorlek: Team för innehållsskapande, marknadsförare som behöver skalbart innehåll AI-driven textgenerering, anpassningsbara mallar, SEO-optimering Gratis för alltid; betalda planer från 49 $/månad per plats GrowthBar Bäst för SEO-fokuserade marknadsföringsplaner Teamstorlek: SEO-marknadsförare, innehållsskapare Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier och uppgiftsberoenden 7 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 36 $/månad per användare Zoho Marketing Automation Bäst för marknadsföring av småföretag Teamstorlek: Småföretag Lead scoring, beteendebaserad segmentering och automatiserade arbetsflöden Från 19 $/månad per användare; Enterprise: 59 $/månad per användare CoSchedule Bäst för hantering av marknadsföringskalendrar Teamstorlek: Marknadsföringsteam som hanterar flera kampanjer Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier, uppgiftsberoenden Gratis; Betalda planer från 19 $/månad per användare SEMrush marknadsföringskalender Bäst för SEO-integrerad kampanjplanering Teamstorlek: SEO-fokuserade team, digitala marknadsförare Integration av SEO-verktyg, uppgiftshantering, resultatuppföljning och konkurrensbevakning Pro: 139,95 $/månad; Guru: 249,95 $/månad

De 10 bästa marknadsföringsplanerna

Marknadsföringsplanerare finns i allt från enkla mallar till robusta plattformar. Vår utvärdering lyfter fram verktyg som ger marknadsföringsteam exakt och praktiskt värde.

1. ClickUp (bäst för att skapa marknadsföringsplaner och projektledning)

Så här kan du skapa din marknadsföringsplan med ClickUp.

Börja med ClickUp Brain för snabbare innehålls- och kampanjplanering

ClickUp Brain är din AI-drivna assistent som förenklar skapandet av marknadsföringsplaner. Den hjälper till att generera skräddarsydda innehållsöversikter, forskningssammanfattningar och kampanjbeskrivningar – så att ditt team kan spendera mindre tid på att gräva igenom dokument och mer tid på att genomföra.

Använd ClickUp Brain för att skapa en marknadsföringsplan på några sekunder

Du anger helt enkelt en fråga i Clickup Brain, som den ovan, och får ett anpassat svar. Gå ett steg längre och mata in dina varumärkesriktlinjer, övergripande marknadsföringsmål och andra detaljer i ClickUp AI för att få en anpassad plan!

Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för att organisera din strategi

Vill du komma igång snabbt? Börja med mallen ClickUp Marketing Action Plan.

Få en gratis mall Förenkla ditt marknadsföringsflöde med ClickUps mall för marknadsföringsåtgärdsplan.

Denna marknadsföringsplanmall ger ett strukturerat ramverk som underlättar samarbete och synlighet i alla marknadsföringsaktiviteter. Använd den för att kartlägga strategier över olika kanaler och spåra framsteg, budgetar och deadlines i realtid.

Så här kan det hjälpa dig:

Sätt upp dina mål : Definiera vad du vill uppnå, vem din målgrupp är och vilket budskap du vill förmedla.

Identifiera dina mål : Lista specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål.

Utveckla din strategi : Bestäm vilka marknadsföringskanaler du vill använda för att nå din målgrupp, till exempel sociala medier, e-post eller SEO.

Skapa en tidsplan : Utveckla ett schema för dina marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa att de genomförs i rätt tid.

Fördela resurser : Tilldela teammedlemmar, fastställ budgetar och planera deadlines för varje uppgift

Övervaka och justera: Följ utvecklingen och justera planen utifrån resultatet

Samarbeta och genomför på ett och samma ställe

ClickUp Whiteboards låter ditt team brainstorma och strukturera kampanjer visuellt. De kan också utarbeta arbetsflöden, samla in feedback och länka direkt till uppgifter.

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma kampanjidéer visuellt

ClickUp Docs låter dig skapa detaljerade kampanjbeskrivningar, innehållsplaner och strategiska översikter med live-samarbete, avancerad formatering och inbäddade uppgifter.

Samarbeta med ditt team för att förfina digitala marknadsföringskampanjer med hjälp av ClickUp Docs.

ClickUp Tasks förvandlar din strategi till handling. Tilldela leveranser, ange förfallodatum och spåra varje kampanjmilstolpe med hjälp av vyer som Lista, Kalender eller Tavla.

Tilldela uppgifter och lägg till förfallodatum för bättre genomförande av dina marknadsföringskampanjer med ClickUp Tasks.

Oavsett om du leder ett litet team eller samordnar mellan olika avdelningar, ser ClickUp till att din marknadsföringsplan håller sig på rätt spår, levererar mätbara resultat och möjliggör smidigt samarbete. Det är därför ClickUp är den ultimata appen för arbete och den perfekta programvaran för marknadsföringsprojektledning för marknadsföringsteam i alla storlekar.

ClickUps bästa funktioner

Anpassa din arbetsyta med anpassningsbara vyer som Lista, Tavla eller Gantt, så att du kan hantera uppgifter och projekt på ett sätt som passar ditt teams behov.

Automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden för att spara tid och minska manuellt arbete, så att ditt team kan fokusera på mer strategiskt arbete.

Integrera med olika andra verktyg, såsom Google Drive, Slack och Trello, för att samla alla dina arbetsflöden och dokument på en och samma plattform.

Spåra enkelt tiden som läggs på uppgifter och projekt, vilket hjälper dig att hantera resurser, fördela budgeten och hålla koll på deadlines.

Sätt upp och följ upp mätbara mål för ditt team och dina kampanjer med inbyggda funktioner för att övervaka framsteg och anpassa insatserna efter de övergripande affärsmålen.

Begränsningar för ClickUp

Saknar funktioner för direkt publicering av innehåll

En brant inlärningskurva för nybörjare

ClickUp-priser

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

💡Proffstips: Använd ClickUp Automations för att tilldela uppgifter och meddela intressenter när viktiga åtgärder, som godkännande av innehåll, krävs för att hålla dina marknadsföringsplaner igång.

Här är vad en G2-recension säger:

ClickUp sparar mycket tid och arbete genom att göra det så enkelt att organisera arbete, marknadsföringsplaner, kunder och mycket mer. Dess användarvänlighet gör det också ganska roligt att använda, därför tar det inte lång tid att få ett nytt team igång med ClickUp, även om det är ett okänt nytt verktyg för dem.

ClickUp sparar mycket tid och arbete genom att göra det så enkelt att organisera arbete, marknadsföringsplaner, kunder och mycket mer. Dess användarvänlighet gör det också ganska roligt att använda, därför tar det inte lång tid att få ett nytt team igång med ClickUp, även om det är ett okänt nytt verktyg för dem.

2. HubSpot Marketing Hub (bäst för omfattande marknadsföringsautomatisering)

via HubSpot

Vill du skapa datastödda kampanjer som är anpassade efter kundernas faktiska beteende, inte bara antaganden? HubSpot Marketing Hub gör det möjligt.

Detta verktyg omvandlar kundernas beteenden till marknadsföringsinsikter, vilket hjälper dig att skapa smartare kampanjer. Du kan automatisera e-postsekvenser, inlägg på sociala medier och innehållsleverans baserat på användarnas interaktioner.

Den inbyggda CRM-funktionen håller marknadsföring och försäljning synkroniserade när det gäller kunddata och kampanjresultat. Med realtidsanalyser kan du spåra kampanjresultat, justera strategier och satsa extra på det som fungerar.

HubSpot Marketing Hubs bästa funktioner

Automatisera leveransen av multikanalkampanjer för att hantera marknadsföringsinsatser på olika plattformar

Övervaka dina resultat med en instrumentpanel som ger insikter i realtid

Integrera försäljnings- och marknadsföringsdata för att säkerställa samordning och bättre beslutsfattande

Justera kampanjer med verktyg som är utformade för snabba och effektiva modifieringar

Begränsningar för HubSpot Marketing Hub

Funktionernas komplexitet kräver en initial installationstid

Avancerad automatisering kräver strategisk planering

Priser för HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för tre användare

Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad för fem användare

Betyg och recensioner av HubSpot Marketing Hub:

G2: 4,4/5 (över 12 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Den första massmarknadsföringskampanjen via e-post ägde rum 1978. En marknadsförare vid namn Gary Thuerk skickade ut ett oönskat e-postmeddelande till 400 potentiella kunder, vilket resulterade i en försäljning på 13 miljoner dollar!

3. Jasper AI (bäst för AI-driven innehållsgenerering)

via Jasper AI

Jasper AI skapar innehåll medan du fokuserar på strategin på hög nivå. Marknadsföringsteam kan anpassa mallar för sina marknadsföringsplaner och kampanjbeskrivningar och samarbeta kring innehållsutveckling utan att förlora varumärkets unika ton.

Den spårar innehållets prestanda för att lyfta fram vad som tilltalar din målgrupp. Använd dessa insikter för att förfina dina kampanjer och stärka din marknadsföringsstrategi.

Jasper AI:s bästa funktioner

Använder kontextuell förståelse för att generera innehåll baserat på uppmaningar

Erbjuder översättningstjänster och transkriberar talat språk korrekt

Säkerställer innehållets originalitet genom att kontrollera om det finns matchande text på webben

Tillhandahåller olika ramverk för effektivt innehållsskapande, såsom AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

Genererar innehåll på över 30 språk för en global publik

Begränsningar för Jasper AI

Kan förenkla eller misstolka mycket tekniska ämnen

Plagiatkontrollen medför extra kostnader.

Priser för Jasper AI

Creator : 49 $/månad per licens

Pro: 69 $/månad per licens

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Jasper AI:

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

4. 15-minutersplan (bäst för snabb strategiutveckling)

Behöver du en solid plan snabbt? 15-Minute Plan är en programvara för marknadsföringsplanering som hjälper småföretag och nystartade företag att skapa effektiva marknadsföringsstrategier utan att behöva tänka för mycket.

Plattformen använder ett strukturerat, frågebaserat ramverk som hjälper dig att identifiera dina marknadsföringsmål, målgrupper och lämpliga kanaler.

Den genererar också en anpassad marknadsföringsplan med genomförbara åtgärder, tidsplaner och rekommendationer för resursfördelning.

Den största styrkan med 15-minutersplanen är att den gör det möjligt för dig att skapa professionella marknadsföringsstrategier utan att det krävs mycket tid eller marknadsföringskunskap. Perfekt när du behöver resultat utan lång förberedelse.

15 Minute Plan – bästa funktioner

Navigera enkelt med ett intuitivt gränssnitt som passar alla kunskapsnivåer

Spara tid genom att skapa en komplett marknadsföringsplan på bara 15 minuter

Följ praktiska steg och resursförslag för att implementera strategier på ett effektivt sätt

Begränsningar för 15-minutersplanen

Verktyget erbjuder visserligen anpassningsmöjligheter, men det kanske inte till fullo tillgodoser alla företags unika behov.

Snabb planering kan uppmuntra till att fokusera på omedelbara åtgärder snarare än långsiktig strategiutveckling.

Priser för 15-minutersplanen

Anpassade priser

15-minutersplanens betyg och recensioner:

G2: N/A

Capterra: N/A

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringsstrategier som du bör ha till hands

5. MarketPlan (bäst för visuell marknadsföringsplanering)

via MarketPlan

Med MarketPlan kan du dra och släppa element på din digitala arbetsyta. Testa olika kampanjscenarier och se potentiell avkastning innan du spenderar din budget. Koppla dina finansiella data direkt till dina marknadsföringsmått och visa varje strategis faktiska kostnad och förväntade avkastning.

Det gör att du kan planera kampanjer, tilldela uppgifter, lämna feedback och spåra live-statistik – allt på en och samma plats.

MarketPlans bästa funktioner

Simulera trattar för att testa design och förutsäga prestanda

Övervaka utgifterna för att hålla dig inom din marknadsföringsbudget

Anpassa fördesignade mallar efter dina specifika behov

Hantera kampanjer på olika plattformar med integration av sociala medier

Begränsningar för MarketPlan

Begränsade exportalternativ för offlineanalys

Nya användare kan tycka att de omfattande funktionerna är överväldigande.

Priser för MarketPlan

Starter : 29 $/månad för upp till 5 användare

Pro: 59 $/månad

Betyg och recensioner av MarketPlan:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

👀 Visste du att: 1994 var webbansvariga tvungna att manuellt skicka in sina sidor till Yahoo-katalogen för indexering, för att säkerställa att deras webbplatser dök upp i Yahoos sökresultat när användarna sökte.

6. Copy. ai (Bäst för generering av AI-marknadsföringstexter)

Copy. ai skapar flera versioner av ditt innehåll samtidigt som det bibehåller ditt varumärkes röst. Produkten låter dig testa olika tillvägagångssätt för att hitta det som tilltalar din målgrupp. Den låter dig också skapa marknadsföringskampanjer på några minuter, från e-postsekvenser till inlägg på sociala medier och bloggartiklar.

Plattformen analyserar det mest framgångsrika innehållet i din bransch och föreslår beprövade metoder för dina kampanjer. När du har angett dina marknadsföringsmål och målgruppsinformation skapar Copy.ai en strukturerad innehållsplan med mätbara mål.

Slutligen granskar du prestationsdata för att förfina ditt budskap och skala upp det som fungerar i alla dina marknadsföringskanaler.

Copy. ai bästa funktioner

Utnyttja ett brett utbud av anpassningsbara mallar som är utformade för specifika marknadsföringsbehov

Samarbeta med ditt team för att främja lagarbete

Använd den flerspråkiga supportfunktionen för att skapa innehåll för olika målgrupper

Implementera SEO-optimeringsverktyg för att förbättra innehållets synlighet

Begränsningar för Copy.ai

Det genererade innehållet kan kräva betydande redigering.

Copy. ai-priser

Gratis för alltid

Starter : 49 $/månad per plats

Avancerad : 249 $/månad (upp till 5 platser)

Enterprise: Anpassad prissättning

Copy. ai-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

7. GrowthBar (bäst för SEO-fokuserade marknadsföringsplaner)

via GrowthBar

GrowthBar är skapad för marknadsförare med fokus på SEO. Den hjälper dig att bygga upp sökordsdrivna strategier genom att identifiera innehållsgap på dina konkurrenters webbplatser, så att du vet exakt var du ska fokusera dina ansträngningar.

Plattformen skapar detaljerade innehållsbeskrivningar baserade på topprankade inlägg, med ordräkning, ämnen som ska täckas och målnyckelord.

Spåra ditt innehålls sökprestanda och få förslag på förbättringar som gör skillnad på ett och samma ställe. När söktrenderna förändras analyserar GrowthBar de senaste marknadsföringstaktikerna och uppdaterar dina innehållsrekommendationer för att hålla din strategi aktuell.

Varje innehåll du skapar har optimerade metabeskrivningar och titlar, vilket hjälper dig att klättra snabbare i sökrankningen.

GrowthBars bästa funktioner

Få tillgång till fullständigt skrivna artiklar av hög kvalitet som är anpassade efter dina SEO-behov för skalbara innehållslösningar

Använd AI för att hitta värdefulla forskningskällor och data som förbättrar trovärdigheten i ditt innehåll

Skapa snabbt engagerande försäljningsmejl genom att ange grundläggande information och effektivisera din marknadsföringsprocess.

Generera kreativa idéer till blogginlägg baserat på användardefinierade nyckelord för att övervinna skrivkramp

Installera Chrome-tillägget GrowthBar för att göra sökordsundersökningar och konkurrentanalyser.

Begränsningar för GrowthBar

Verktyget är inte kompatibelt med de flesta andra webbläsare än Chrome.

Priser för GrowthBar

7 dagars gratis provperiod

Standard : 36 $/månad per användare

Pro : 74,25 $/månad per användare

Byrå: 149,25 $/månad per användare

Betyg och recensioner för GrowthBar:

G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Zoho Marketing Automation (bäst för marknadsföring av småföretag)

via Zoho

Zoho är redan ett populärt namn när det gäller försäljning och marknadsföring. Zoho Marketing Automation, dess enhet, låter dig skapa kampanjer som anpassar sig efter hur dina potentiella kunder interagerar med ditt varumärke.

Zoho segmenterar din målgrupp utifrån deras handlingar, från e-postklick till webbplatsbesök, och skickar automatiskt relevant innehåll till dem. Det låter dig fullfölja kundresan och optimera varje kontaktpunkt för att öka engagemanget.

Plattformen är också kopplad till Zohos kompletta affärssvit, vilket ger dina sälj- och serviceteam insikt i kampanjernas resultat. Du kan ställa in automatiserade arbetsflöden för e-post, sociala medier och webbkanaler samtidigt som du upprätthåller ett konsekvent budskap.

Dina marknadsföringsdata flödar direkt in i försäljnings- och supportverktyg, vilket hjälper teamen att arbeta utifrån samma kundinsikter.

Zoho Marketing Automation – de bästa funktionerna

Poängsätt leads för att prioritera potentiella kunder baserat på deras interaktioner och beteenden

Designa webbformulär för att samla in besökardata och integrera den i ditt CRM utan kodning

Analysera kampanjens resultatmått för att göra datadrivna justeringar

Hantera evenemang genom att skicka inbjudningar, spåra deltagande och följa upp med deltagarna

Skapa personliga kampanjer som anpassar sig efter användarnas interaktioner och preferenser

Begränsningar för Zoho Marketing Automation

Långsam uppdateringsfrekvens och laddningstid

Begränsade integrationsmöjligheter

Priser för Zoho Marketing Automation

Standard: 19 $/månad per användare

Professional: 29 $/månad per användare

Enterprise: 59 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Marketing Automation:

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡Proffstips: Organisera din marknadsföringskalender med färgglada uppgiftstaggar så att du enkelt kan se vilka kampanjer som är "heta" och "kalla".

9. CoSchedule (Bäst för hantering av marknadsföringskalendrar)

via CoSchedule

CoSchedule är en populär plattform för schemaläggning av sociala medier som gör det enkelt att skapa och underhålla din marknadsföringskalender. Ställ in uppgiftsberoenden, automatisera godkännandeprocesser och följ varje projekts framsteg på samma plattform.

Kalendern synkroniseras med dina favoritmarknadsföringsverktyg och visar sociala inlägg, blogginnehåll, e-postkampanjer och evenemang i en enda vy.

Du kan schemalägga innehåll över olika kanaler utan att byta plattform, vilket gör att din publiceringskalender blir konsekvent. Dina team kan hoppa in i vilket projekt som helst, kontrollera deadlines och spåra uppgifter utan att behöva söka igenom flera olika verktyg.

CoSchedules bästa funktioner

Omorganisera och dela om de mest populära inläggen med ReQueue

Skapa automatiskt meddelanden för sociala medier som följer bästa praxis för varje plattform, vilket sparar tid och maximerar publikens engagemang.

Analysera kampanjens resultat för att förstå vilka strategier som är effektiva och identifiera områden som kan förbättras

Begränsningar för CoSchedule

Plattformens layout kan vara komplicerad för nybörjare

Ingen dokument- eller whiteboardfunktion för att spåra kampanjdetaljer

Priser för CoSchedule

Gratis

Social kalender: 19 $/månad per användare

Agency Calendar: 49 $/månad per användare

Innehållskalender: Anpassad prissättning

Marknadsföringspaket: Anpassade priser

Betyg och recensioner för CoSchedule:

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: De första verktygen för marknadsföringsautomatisering var inte mjukvarubaserade! I början av 1900-talet förlitade sig företagen på direktreklamkampanjer och kataloger – minns du Sears och Roebucks postorderkataloger?

10. SEMrush Marketing Calendar (bäst för SEO-integrerad kampanjplanering)

via SEMrush

SEMrushs marknadsföringskalender är perfekt för marknadsförare som vill integrera SEO och konkurrensinsikter i sin planering. Den gör det möjligt att utforma datadrivna strategier baserade på marknadstrender och konkurrenters rörelser.

Den omfattande marknadsföringspaketet hjälper dig i varje steg av processen – från ämnesforskning och innehållsoptimering till resultatuppföljning. Kalendern gör det enkelt att samordna och genomföra marknadsföringskampanjer i flera kanaler.

Dessutom ger SEMrushs konkurrensbevakningsverktyg dig en tydlig bild av möjligheterna inom din nisch, så att du kan finjustera dina strategier i farten och ligga steget före konkurrenterna.

SEMRush Marketing Calendar – de bästa funktionerna

Tilldela uppgifter med exakta deadlines och beskrivningar för att säkerställa ansvarstagande

Spåra kampanjer med detaljerade tidslinjer och leveranser för organiserad genomförande

Optimera innehållet med hjälp av SEO-verktyg för att öka synligheten och engagemanget

Analysera prestationsmått för att utvärdera effektiviteten och styra framtida strategier

Begränsningar i SEMRushs marknadsföringskalender

En brantare inlärningskurva, särskilt för dem som inte är bekanta med omfattande marknadsföringsverktyg

Priser för SEMRush Marketing Calendar

Pro: 139,95 $/månad

Guru: 249,95 $/månad

Företag: 499,95 $/månad

SEMRush Marketing Calendar – betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Förverkliga din marknadsföringsvision

Bra idéer betyder ingenting utan ett starkt genomförande.

Moderna marknadsföringsplanerare gör mer än att fylla i mallar – de förenklar arbetsflöden, automatiserar repetitiva uppgifter och kopplar samman team.

ClickUp är platsen där du integrerar alla dessa verktyg och kopplar dem till ditt befintliga arbetsflöde för att skapa samstämmighet med dina andra team.

Det effektiviserar planering, spårning och optimering på en enda plattform, vilket sparar tid och arbete. Med anpassningsbara funktioner och integrationer uppfyller det ditt teams unika behov och eliminerar besväret med flera olika verktyg.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och gör din nästa kampanj till den bästa hittills. 🚀