De 10 bästa marknadsföringsplangeneratorerna för 2025

🔍 Faktakontroll: 77 % av organisationerna drunknar i marknadsföringens komplexitet. Ännu värre är att 46 % inte kan optimera sina kampanjer och 44 % är stressade.
Det är inte precis det resultat du önskar. Lösningen? En gedigen marknadsföringsplan.
Att skapa en skräddarsydd marknadsföringsplan är inte så komplicerat som det verkar. Modern programvara för marknadsföringsplanering gör processen enklare och roligare, och tydliggör dina marknadsföringsmål och din strategi.
Medan vissa team fortfarande förlitar sig på föråldrade kalkylblad, erbjuder verktyg för att skapa marknadsföringsplaner som ClickUp realtidsinsikter, inbyggd automatisering och anpassningsbara instrumentpaneler för att minska stressen vid planering och genomförande.
Låt oss dyka in i de 10 bästa verktygen som gör det enkelt att skapa en omfattande marknadsföringsplan utan att bli överväldigad. 🧩
Vad ska du leta efter i en marknadsföringsplan-generator?
Undrar du hur en marknadsföringsplan-generator passar in i moderna team? Det handlar om att kombinera användarvänlighet med kraftfulla funktioner som guidar strategin från start till mål. Inte alla marknadsföringsplan-generatorer erbjuder viktiga funktioner. De bästa verktygen utmärker sig med tre måste-ha-funktioner som skiljer vinnarna från resten:
1. KPI-spårning
Om din generator inte kopplar åtgärder till exakta resultat är den inte värd din tid. De bästa verktygen ger tydlig insikt i hur dina marknadsföringsinsatser påverkar ditt resultat genom KPI:er för marknadsföring i realtid, med intuitiva instrumentpaneler som hjälper dig att fatta beslut.
2. En anpassningsbar marknadsföringsmall
Glöm föråldrade mallar. De bästa verktygen erbjuder anpassningsbara mallar för marknadsföringsplaner som kan anpassas till din bransch, skalas efter ditt företag och innehåller kreativa mallar för att förenkla marknadsundersökningar och anpassas till olika typer av kampanjer.
3. Praktiska marknadsföringsplaner
De bästa marknadsföringsplanerna ser inte bara bra ut – de driver också på den faktiska genomförandet. De bör också kopplas till ditt teams dagliga arbetsflöden och automatiskt justeras vid behov.
Din färdplan bör tydligt definiera ansvarsområden och tidsplaner, så att din strategi utvecklas i takt med ditt företag. Detta frigör mer tid för dig att fokusera på andra marknadsföringsstrategier.
⚡️Mallarkiv: Gratis mallar och exempel på marknadsföringsplaner
De bästa marknadsföringsplanerna i korthet
Här är en snabb översikt över de 10 bästa marknadsföringsplangeneratorerna, med fokus på deras viktigaste funktioner, bästa användningsområden och priser:
|Verktygets namn
|Bäst för
|Primärt användningsfall
|Priser
|ClickUp
|Bäst för att skapa marknadsföringsplaner och hantera projekt Teamstorlek: Enskilda personer, småföretag, medelstora företag, storföretag
|Marknadsföringsplanering, uppgiftshantering, innehållsskapande och kampanjgenomförande
|Gratis plan tillgänglig; Anpassning tillgänglig för företag
|HubSpot Marketing Hub
|Bäst för omfattande marknadsföringsautomatiseringTeamstorlek: Medelstora företag, storföretag
|Automatiserad leverans av multikanalkampanjer, prestationsspårning i realtid, integration med CRM
|Från 890 $/månad för 3 användare
|Jasper AI
|Bäst för AI-driven innehållsgenerering Teamstorlek: Innehållsmarknadsförare, team som skapar stora mängder text
|Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier och uppgiftsberoenden
|Från 49 $/månad per licens
|15-minutersplan
|Bäst för snabb strategiutveckling Teamstorlek: Små företag, nystartade företag
|Ramverk för snabb skapande av marknadsföringsplaner, praktiska steg och resursallokering
|Anpassade priser
|MarketPlan
|Bäst för visuell marknadsföringsplanering Teamstorlek: Digitala marknadsförare, team med ett visuellt tillvägagångssätt
|Visuell kampanjplanering, simulera trattar och förutsäg prestanda
|Från 29 $/månad för upp till 5 användare
|Copy. ai
|Bäst för AI-marknadsföringstextgenerering Teamstorlek: Team för innehållsskapande, marknadsförare som behöver skalbart innehåll
|AI-driven textgenerering, anpassningsbara mallar, SEO-optimering
|Gratis för alltid; betalda planer från 49 $/månad per plats
|GrowthBar
|Bäst för SEO-fokuserade marknadsföringsplaner Teamstorlek: SEO-marknadsförare, innehållsskapare
|Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier och uppgiftsberoenden
|7 dagars gratis provperiod; betalda abonnemang från 36 $/månad per användare
|Zoho Marketing Automation
|Bäst för marknadsföring av småföretag Teamstorlek: Småföretag
|Lead scoring, beteendebaserad segmentering och automatiserade arbetsflöden
|Från 19 $/månad per användare; Enterprise: 59 $/månad per användare
|CoSchedule
|Bäst för hantering av marknadsföringskalendrar Teamstorlek: Marknadsföringsteam som hanterar flera kampanjer
|Marknadsföringskalenderhantering, schemaläggning för sociala medier, uppgiftsberoenden
|Gratis; Betalda planer från 19 $/månad per användare
|SEMrush marknadsföringskalender
|Bäst för SEO-integrerad kampanjplanering Teamstorlek: SEO-fokuserade team, digitala marknadsförare
|Integration av SEO-verktyg, uppgiftshantering, resultatuppföljning och konkurrensbevakning
|Pro: 139,95 $/månad; Guru: 249,95 $/månad
De 10 bästa marknadsföringsplanerna
Marknadsföringsplanerare finns i allt från enkla mallar till robusta plattformar. Vår utvärdering lyfter fram verktyg som ger marknadsföringsteam exakt och praktiskt värde.
1. ClickUp (bäst för att skapa marknadsföringsplaner och projektledning)
Så här kan du skapa din marknadsföringsplan med ClickUp.
Börja med ClickUp Brain för snabbare innehålls- och kampanjplanering
ClickUp Brain är din AI-drivna assistent som förenklar skapandet av marknadsföringsplaner. Den hjälper till att generera skräddarsydda innehållsöversikter, forskningssammanfattningar och kampanjbeskrivningar – så att ditt team kan spendera mindre tid på att gräva igenom dokument och mer tid på att genomföra.
Du anger helt enkelt en fråga i Clickup Brain, som den ovan, och får ett anpassat svar. Gå ett steg längre och mata in dina varumärkesriktlinjer, övergripande marknadsföringsmål och andra detaljer i ClickUp AI för att få en anpassad plan!
Använd ClickUps mall för marknadsföringsplan för att organisera din strategi
Vill du komma igång snabbt? Börja med mallen ClickUp Marketing Action Plan.
Denna marknadsföringsplanmall ger ett strukturerat ramverk som underlättar samarbete och synlighet i alla marknadsföringsaktiviteter. Använd den för att kartlägga strategier över olika kanaler och spåra framsteg, budgetar och deadlines i realtid.
Så här kan det hjälpa dig:
- Sätt upp dina mål: Definiera vad du vill uppnå, vem din målgrupp är och vilket budskap du vill förmedla.
- Identifiera dina mål: Lista specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål.
- Utveckla din strategi: Bestäm vilka marknadsföringskanaler du vill använda för att nå din målgrupp, till exempel sociala medier, e-post eller SEO.
- Skapa en tidsplan: Utveckla ett schema för dina marknadsföringsaktiviteter för att säkerställa att de genomförs i rätt tid.
- Fördela resurser: Tilldela teammedlemmar, fastställ budgetar och planera deadlines för varje uppgift
- Övervaka och justera: Följ utvecklingen och justera planen utifrån resultatet
Samarbeta och genomför på ett och samma ställe
ClickUp Whiteboards låter ditt team brainstorma och strukturera kampanjer visuellt. De kan också utarbeta arbetsflöden, samla in feedback och länka direkt till uppgifter.
ClickUp Docs låter dig skapa detaljerade kampanjbeskrivningar, innehållsplaner och strategiska översikter med live-samarbete, avancerad formatering och inbäddade uppgifter.
ClickUp Tasks förvandlar din strategi till handling. Tilldela leveranser, ange förfallodatum och spåra varje kampanjmilstolpe med hjälp av vyer som Lista, Kalender eller Tavla.
Oavsett om du leder ett litet team eller samordnar mellan olika avdelningar, ser ClickUp till att din marknadsföringsplan håller sig på rätt spår, levererar mätbara resultat och möjliggör smidigt samarbete. Det är därför ClickUp är den ultimata appen för arbete och den perfekta programvaran för marknadsföringsprojektledning för marknadsföringsteam i alla storlekar.
ClickUps bästa funktioner
- Anpassa din arbetsyta med anpassningsbara vyer som Lista, Tavla eller Gantt, så att du kan hantera uppgifter och projekt på ett sätt som passar ditt teams behov.
- Automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden för att spara tid och minska manuellt arbete, så att ditt team kan fokusera på mer strategiskt arbete.
- Integrera med olika andra verktyg, såsom Google Drive, Slack och Trello, för att samla alla dina arbetsflöden och dokument på en och samma plattform.
- Spåra enkelt tiden som läggs på uppgifter och projekt, vilket hjälper dig att hantera resurser, fördela budgeten och hålla koll på deadlines.
- Sätt upp och följ upp mätbara mål för ditt team och dina kampanjer med inbyggda funktioner för att övervaka framsteg och anpassa insatserna efter de övergripande affärsmålen.
Begränsningar för ClickUp
- Saknar funktioner för direkt publicering av innehåll
- En brant inlärningskurva för nybörjare
ClickUp-priser
Betyg och recensioner för ClickUp:
- G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)
💡Proffstips: Använd ClickUp Automations för att tilldela uppgifter och meddela intressenter när viktiga åtgärder, som godkännande av innehåll, krävs för att hålla dina marknadsföringsplaner igång.
Här är vad en G2-recension säger:
ClickUp sparar mycket tid och arbete genom att göra det så enkelt att organisera arbete, marknadsföringsplaner, kunder och mycket mer. Dess användarvänlighet gör det också ganska roligt att använda, därför tar det inte lång tid att få ett nytt team igång med ClickUp, även om det är ett okänt nytt verktyg för dem.
ClickUp sparar mycket tid och arbete genom att göra det så enkelt att organisera arbete, marknadsföringsplaner, kunder och mycket mer. Dess användarvänlighet gör det också ganska roligt att använda, därför tar det inte lång tid att få ett nytt team igång med ClickUp, även om det är ett okänt nytt verktyg för dem.
2. HubSpot Marketing Hub (bäst för omfattande marknadsföringsautomatisering)
Vill du skapa datastödda kampanjer som är anpassade efter kundernas faktiska beteende, inte bara antaganden? HubSpot Marketing Hub gör det möjligt.
Detta verktyg omvandlar kundernas beteenden till marknadsföringsinsikter, vilket hjälper dig att skapa smartare kampanjer. Du kan automatisera e-postsekvenser, inlägg på sociala medier och innehållsleverans baserat på användarnas interaktioner.
Den inbyggda CRM-funktionen håller marknadsföring och försäljning synkroniserade när det gäller kunddata och kampanjresultat. Med realtidsanalyser kan du spåra kampanjresultat, justera strategier och satsa extra på det som fungerar.
HubSpot Marketing Hubs bästa funktioner
- Automatisera leveransen av multikanalkampanjer för att hantera marknadsföringsinsatser på olika plattformar
- Övervaka dina resultat med en instrumentpanel som ger insikter i realtid
- Integrera försäljnings- och marknadsföringsdata för att säkerställa samordning och bättre beslutsfattande
- Justera kampanjer med verktyg som är utformade för snabba och effektiva modifieringar
Begränsningar för HubSpot Marketing Hub
- Funktionernas komplexitet kräver en initial installationstid
- Avancerad automatisering kräver strategisk planering
Priser för HubSpot Marketing Hub
- Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för tre användare
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 USD/månad för fem användare
Betyg och recensioner av HubSpot Marketing Hub:
- G2: 4,4/5 (över 12 200 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 6 100 recensioner)
🧠 Kul fakta: Den första massmarknadsföringskampanjen via e-post ägde rum 1978. En marknadsförare vid namn Gary Thuerk skickade ut ett oönskat e-postmeddelande till 400 potentiella kunder, vilket resulterade i en försäljning på 13 miljoner dollar!
3. Jasper AI (bäst för AI-driven innehållsgenerering)
Jasper AI skapar innehåll medan du fokuserar på strategin på hög nivå. Marknadsföringsteam kan anpassa mallar för sina marknadsföringsplaner och kampanjbeskrivningar och samarbeta kring innehållsutveckling utan att förlora varumärkets unika ton.
Den spårar innehållets prestanda för att lyfta fram vad som tilltalar din målgrupp. Använd dessa insikter för att förfina dina kampanjer och stärka din marknadsföringsstrategi.
Jasper AI:s bästa funktioner
- Använder kontextuell förståelse för att generera innehåll baserat på uppmaningar
- Erbjuder översättningstjänster och transkriberar talat språk korrekt
- Säkerställer innehållets originalitet genom att kontrollera om det finns matchande text på webben
- Tillhandahåller olika ramverk för effektivt innehållsskapande, såsom AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)
- Genererar innehåll på över 30 språk för en global publik
Begränsningar för Jasper AI
- Kan förenkla eller misstolka mycket tekniska ämnen
- Plagiatkontrollen medför extra kostnader.
Priser för Jasper AI
- Creator: 49 $/månad per licens
- Pro: 69 $/månad per licens
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Jasper AI:
- G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)
📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform?
ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.
4. 15-minutersplan (bäst för snabb strategiutveckling)
Behöver du en solid plan snabbt? 15-Minute Plan är en programvara för marknadsföringsplanering som hjälper småföretag och nystartade företag att skapa effektiva marknadsföringsstrategier utan att behöva tänka för mycket.
Plattformen använder ett strukturerat, frågebaserat ramverk som hjälper dig att identifiera dina marknadsföringsmål, målgrupper och lämpliga kanaler.
Den genererar också en anpassad marknadsföringsplan med genomförbara åtgärder, tidsplaner och rekommendationer för resursfördelning.
Den största styrkan med 15-minutersplanen är att den gör det möjligt för dig att skapa professionella marknadsföringsstrategier utan att det krävs mycket tid eller marknadsföringskunskap. Perfekt när du behöver resultat utan lång förberedelse.
15 Minute Plan – bästa funktioner
- Navigera enkelt med ett intuitivt gränssnitt som passar alla kunskapsnivåer
- Spara tid genom att skapa en komplett marknadsföringsplan på bara 15 minuter
- Följ praktiska steg och resursförslag för att implementera strategier på ett effektivt sätt
Begränsningar för 15-minutersplanen
- Verktyget erbjuder visserligen anpassningsmöjligheter, men det kanske inte till fullo tillgodoser alla företags unika behov.
- Snabb planering kan uppmuntra till att fokusera på omedelbara åtgärder snarare än långsiktig strategiutveckling.
Priser för 15-minutersplanen
- Anpassade priser
15-minutersplanens betyg och recensioner:
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MarketPlan (bäst för visuell marknadsföringsplanering)
Med MarketPlan kan du dra och släppa element på din digitala arbetsyta. Testa olika kampanjscenarier och se potentiell avkastning innan du spenderar din budget. Koppla dina finansiella data direkt till dina marknadsföringsmått och visa varje strategis faktiska kostnad och förväntade avkastning.
Det gör att du kan planera kampanjer, tilldela uppgifter, lämna feedback och spåra live-statistik – allt på en och samma plats.
MarketPlans bästa funktioner
- Simulera trattar för att testa design och förutsäga prestanda
- Övervaka utgifterna för att hålla dig inom din marknadsföringsbudget
- Anpassa fördesignade mallar efter dina specifika behov
- Hantera kampanjer på olika plattformar med integration av sociala medier
Begränsningar för MarketPlan
- Begränsade exportalternativ för offlineanalys
- Nya användare kan tycka att de omfattande funktionerna är överväldigande.
Priser för MarketPlan
- Starter: 29 $/månad för upp till 5 användare
- Pro: 59 $/månad
Betyg och recensioner av MarketPlan:
- G2: Otillräckligt med recensioner
- Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)
👀 Visste du att: 1994 var webbansvariga tvungna att manuellt skicka in sina sidor till Yahoo-katalogen för indexering, för att säkerställa att deras webbplatser dök upp i Yahoos sökresultat när användarna sökte.
6. Copy. ai (Bäst för generering av AI-marknadsföringstexter)
Copy. ai skapar flera versioner av ditt innehåll samtidigt som det bibehåller ditt varumärkes röst. Produkten låter dig testa olika tillvägagångssätt för att hitta det som tilltalar din målgrupp. Den låter dig också skapa marknadsföringskampanjer på några minuter, från e-postsekvenser till inlägg på sociala medier och bloggartiklar.
Plattformen analyserar det mest framgångsrika innehållet i din bransch och föreslår beprövade metoder för dina kampanjer. När du har angett dina marknadsföringsmål och målgruppsinformation skapar Copy.ai en strukturerad innehållsplan med mätbara mål.
Slutligen granskar du prestationsdata för att förfina ditt budskap och skala upp det som fungerar i alla dina marknadsföringskanaler.
Copy. ai bästa funktioner
- Utnyttja ett brett utbud av anpassningsbara mallar som är utformade för specifika marknadsföringsbehov
- Samarbeta med ditt team för att främja lagarbete
- Använd den flerspråkiga supportfunktionen för att skapa innehåll för olika målgrupper
- Implementera SEO-optimeringsverktyg för att förbättra innehållets synlighet
Begränsningar för Copy.ai
- Det genererade innehållet kan kräva betydande redigering.
Copy. ai-priser
- Gratis för alltid
- Starter: 49 $/månad per plats
- Avancerad: 249 $/månad (upp till 5 platser)
- Enterprise: Anpassad prissättning
Copy. ai-betyg och recensioner:
- G2: 4,7/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)
7. GrowthBar (bäst för SEO-fokuserade marknadsföringsplaner)
GrowthBar är skapad för marknadsförare med fokus på SEO. Den hjälper dig att bygga upp sökordsdrivna strategier genom att identifiera innehållsgap på dina konkurrenters webbplatser, så att du vet exakt var du ska fokusera dina ansträngningar.
Plattformen skapar detaljerade innehållsbeskrivningar baserade på topprankade inlägg, med ordräkning, ämnen som ska täckas och målnyckelord.
Spåra ditt innehålls sökprestanda och få förslag på förbättringar som gör skillnad på ett och samma ställe. När söktrenderna förändras analyserar GrowthBar de senaste marknadsföringstaktikerna och uppdaterar dina innehållsrekommendationer för att hålla din strategi aktuell.
Varje innehåll du skapar har optimerade metabeskrivningar och titlar, vilket hjälper dig att klättra snabbare i sökrankningen.
GrowthBars bästa funktioner
- Få tillgång till fullständigt skrivna artiklar av hög kvalitet som är anpassade efter dina SEO-behov för skalbara innehållslösningar
- Använd AI för att hitta värdefulla forskningskällor och data som förbättrar trovärdigheten i ditt innehåll
- Skapa snabbt engagerande försäljningsmejl genom att ange grundläggande information och effektivisera din marknadsföringsprocess.
- Generera kreativa idéer till blogginlägg baserat på användardefinierade nyckelord för att övervinna skrivkramp
- Installera Chrome-tillägget GrowthBar för att göra sökordsundersökningar och konkurrentanalyser.
Begränsningar för GrowthBar
- Verktyget är inte kompatibelt med de flesta andra webbläsare än Chrome.
Priser för GrowthBar
- 7 dagars gratis provperiod
- Standard: 36 $/månad per användare
- Pro: 74,25 $/månad per användare
- Byrå: 149,25 $/månad per användare
Betyg och recensioner för GrowthBar:
- G2: 4,8/5 (över 30 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
8. Zoho Marketing Automation (bäst för marknadsföring av småföretag)
Zoho är redan ett populärt namn när det gäller försäljning och marknadsföring. Zoho Marketing Automation, dess enhet, låter dig skapa kampanjer som anpassar sig efter hur dina potentiella kunder interagerar med ditt varumärke.
Zoho segmenterar din målgrupp utifrån deras handlingar, från e-postklick till webbplatsbesök, och skickar automatiskt relevant innehåll till dem. Det låter dig fullfölja kundresan och optimera varje kontaktpunkt för att öka engagemanget.
Plattformen är också kopplad till Zohos kompletta affärssvit, vilket ger dina sälj- och serviceteam insikt i kampanjernas resultat. Du kan ställa in automatiserade arbetsflöden för e-post, sociala medier och webbkanaler samtidigt som du upprätthåller ett konsekvent budskap.
Dina marknadsföringsdata flödar direkt in i försäljnings- och supportverktyg, vilket hjälper teamen att arbeta utifrån samma kundinsikter.
Zoho Marketing Automation – de bästa funktionerna
- Poängsätt leads för att prioritera potentiella kunder baserat på deras interaktioner och beteenden
- Designa webbformulär för att samla in besökardata och integrera den i ditt CRM utan kodning
- Analysera kampanjens resultatmått för att göra datadrivna justeringar
- Hantera evenemang genom att skicka inbjudningar, spåra deltagande och följa upp med deltagarna
- Skapa personliga kampanjer som anpassar sig efter användarnas interaktioner och preferenser
Begränsningar för Zoho Marketing Automation
- Långsam uppdateringsfrekvens och laddningstid
- Begränsade integrationsmöjligheter
Priser för Zoho Marketing Automation
- Standard: 19 $/månad per användare
- Professional: 29 $/månad per användare
- Enterprise: 59 $/månad per användare
Betyg och recensioner av Zoho Marketing Automation:
- G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
💡Proffstips: Organisera din marknadsföringskalender med färgglada uppgiftstaggar så att du enkelt kan se vilka kampanjer som är "heta" och "kalla".
9. CoSchedule (Bäst för hantering av marknadsföringskalendrar)
CoSchedule är en populär plattform för schemaläggning av sociala medier som gör det enkelt att skapa och underhålla din marknadsföringskalender. Ställ in uppgiftsberoenden, automatisera godkännandeprocesser och följ varje projekts framsteg på samma plattform.
Kalendern synkroniseras med dina favoritmarknadsföringsverktyg och visar sociala inlägg, blogginnehåll, e-postkampanjer och evenemang i en enda vy.
Du kan schemalägga innehåll över olika kanaler utan att byta plattform, vilket gör att din publiceringskalender blir konsekvent. Dina team kan hoppa in i vilket projekt som helst, kontrollera deadlines och spåra uppgifter utan att behöva söka igenom flera olika verktyg.
CoSchedules bästa funktioner
- Omorganisera och dela om de mest populära inläggen med ReQueue
- Skapa automatiskt meddelanden för sociala medier som följer bästa praxis för varje plattform, vilket sparar tid och maximerar publikens engagemang.
- Analysera kampanjens resultat för att förstå vilka strategier som är effektiva och identifiera områden som kan förbättras
Begränsningar för CoSchedule
- Plattformens layout kan vara komplicerad för nybörjare
- Ingen dokument- eller whiteboardfunktion för att spåra kampanjdetaljer
Priser för CoSchedule
- Gratis
- Social kalender: 19 $/månad per användare
- Agency Calendar: 49 $/månad per användare
- Innehållskalender: Anpassad prissättning
- Marknadsföringspaket: Anpassade priser
Betyg och recensioner för CoSchedule:
- G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)
🧠 Kul fakta: De första verktygen för marknadsföringsautomatisering var inte mjukvarubaserade! I början av 1900-talet förlitade sig företagen på direktreklamkampanjer och kataloger – minns du Sears och Roebucks postorderkataloger?
10. SEMrush Marketing Calendar (bäst för SEO-integrerad kampanjplanering)
SEMrushs marknadsföringskalender är perfekt för marknadsförare som vill integrera SEO och konkurrensinsikter i sin planering. Den gör det möjligt att utforma datadrivna strategier baserade på marknadstrender och konkurrenters rörelser.
Den omfattande marknadsföringspaketet hjälper dig i varje steg av processen – från ämnesforskning och innehållsoptimering till resultatuppföljning. Kalendern gör det enkelt att samordna och genomföra marknadsföringskampanjer i flera kanaler.
Dessutom ger SEMrushs konkurrensbevakningsverktyg dig en tydlig bild av möjligheterna inom din nisch, så att du kan finjustera dina strategier i farten och ligga steget före konkurrenterna.
SEMRush Marketing Calendar – de bästa funktionerna
- Tilldela uppgifter med exakta deadlines och beskrivningar för att säkerställa ansvarstagande
- Spåra kampanjer med detaljerade tidslinjer och leveranser för organiserad genomförande
- Optimera innehållet med hjälp av SEO-verktyg för att öka synligheten och engagemanget
- Analysera prestationsmått för att utvärdera effektiviteten och styra framtida strategier
Begränsningar i SEMRushs marknadsföringskalender
- En brantare inlärningskurva, särskilt för dem som inte är bekanta med omfattande marknadsföringsverktyg
Priser för SEMRush Marketing Calendar
- Pro: 139,95 $/månad
- Guru: 249,95 $/månad
- Företag: 499,95 $/månad
SEMRush Marketing Calendar – betyg och recensioner:
- G2: 4,5/5 (över 2 300 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)
Förverkliga din marknadsföringsvision
Bra idéer betyder ingenting utan ett starkt genomförande.
Moderna marknadsföringsplanerare gör mer än att fylla i mallar – de förenklar arbetsflöden, automatiserar repetitiva uppgifter och kopplar samman team.
ClickUp är platsen där du integrerar alla dessa verktyg och kopplar dem till ditt befintliga arbetsflöde för att skapa samstämmighet med dina andra team.
Det effektiviserar planering, spårning och optimering på en enda plattform, vilket sparar tid och arbete. Med anpassningsbara funktioner och integrationer uppfyller det ditt teams unika behov och eliminerar besväret med flera olika verktyg.
Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto och gör din nästa kampanj till den bästa hittills. 🚀