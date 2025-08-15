Anthropic vs. OpenAI: Vilket AI-verktyg vinner?

Ett felaktigt AI-beslut kan förstöra månader av arbete: missade deadlines, trasiga produkter och företagsteam som kämpar för att hitta lösningar på grund av otillräckliga säkerhetsprotokoll.

Tekniska ledare behöver AI-teknik som är byggd för att hantera live-implementeringar utan att blinka. Företagsledare kräver system med robust förståelse för naturligt språk – AI som fungerar när det verkligen gäller, inte bara på demodagen.

Anthropic och OpenAI har båda utvecklat modeller som lovar innovation, säkerhet och prestanda. Men löften leder inte till affärer, levererade produkter eller skalbara företag.

Låt oss bryta ner jämförelsen mellan OpenAI och Anthropic: inte bara rubrikerna, utan de verkliga skillnaderna som kommer att spela roll när det gäller att bygga, skala upp och implementera i hög hastighet. Vi kommer att fokusera på deras mest populära modeller, nämligen ChatGPT och Claude.

Och om du är seriös när det gäller att välja ett AI-företag som verkligen kan driva ditt arbete framåt, har ClickUp både hjärnan och musklerna.

Anthropic och OpenAI i korthet

Här är en direkt jämförelse mellan Anthropics och OpenAIs kapacitet:

Funktion Anthropic OpenAI ⭐️ Bonus: ClickUp Huvudsyfte Fokuserat på säkra, anpassade och etiska AI-modeller Allmän AI för utvecklare och företag Kör AI-projekt med dokument, uppgifter, chatt och företagskunskap på ett och samma ställe för att eliminera spridning. Unikt tillvägagångssätt Världens mest kompletta arbets-AI som är lika mångsidig som sin kontextmedvetna RLHF + multimodal träning – balanserar förstärkt inlärning och användarfeedback Världens mest kompletta arbets-AI som är lika mångsidig som den är kontextmedveten. Dialogstyrka Multi-turn-minne är utmärkt för långa chattar och detaljerade arbetsflöden. ChatGPT-ekosystemet stöder bilder, filer, live-data och dynamisk interaktion. Få kontextmedvetna svar baserade på din kunskap om arbetsplatsen Utvecklingsverktyg och API Begränsade offentliga API:er (mer inriktade på tillförlitlighet än öppen utveckling) Robusta API:er för GPT, DALL·E, Codex och mer – idealiska för anpassade AI-integrationer Få tillgång till alla de senaste LLM:erna från Claude till ChatGPT till Gemini i ett integrerat, kraftfullt AI-ekosystem. Mest känt för Konstitutionell AI och säkerhetsinriktad forskning Modellvariation och AI-utvecklingsverktyg Kombinera AI med projektledning och automatisering Användarvänlighet Enkel chattgränssnitt med begränsade kontroller Användarvänligt gränssnitt med flexibla kontroller Ren UI utformad för team av alla storlekar Teamsamarbete Ensamforskningsarbetsflöden med begränsade teamfunktioner Bättre teamverktyg i ChatGPT Team och Enterprise Dokument, chatt och uppgiftssamarbete i realtid Integrationsberedskap API-baserad, begränsade inbyggda integrationer Starkt API-ekosystem och plugin-stöd Fungerar med verktyg som Slack, Notion, GitHub och många fler. Vem det passar för AI-forskare och säkerhetsfokuserade team Utvecklare, nystartade företag och företagsteam AI-chefer, teknikteam och driftschefer som bygger i stor skala

Vad är Anthropic?

Anthropic är ett AI-forskningsföretag som fokuserar på att bygga stora språkmodeller som är säkra, tillförlitliga och lätta att styra. Anthropic grundades av tidigare OpenAI-anställda och har som mission att utveckla AI-anpassning och styrbara AI-system som säkerställer att modellerna beter sig förutsägbart även i komplexa situationer.

Dess huvudprodukter är Claude-familjen av modeller, utformade för avancerad naturlig språkbehandling, innehållsgenerering och affärsanvändningsfall där precision och säkerhet är viktigast.

Anthropics funktioner

👀 Visste du att? Mellan oktober 2023 och maj 2024 ökade Anthropics transparenspoäng med 15 poäng (till 51 av 100). Det är en stor förändring som gör deras modeller mer tillförlitliga.

Transparens är resultatet av smartare designval som gör AI-landskapet säkrare och mer tillförlitligt. Så här bygger Anthropic tillförlitlig AI och varför deras tillvägagångssätt sticker ut.

Funktion nr 1: Konstitutionell AI

Istället för att förlita sig på ständiga mänskliga korrigeringar tränar Anthropic sina modeller att följa en skriftlig uppsättning etiska principer. Denna metod, som kallas Constitutional AI, hjälper Claude-modellerna att förbli konsekventa i komplexa uppgifter, vilket gör det lättare för team att träna sin egen AI utan att behöva oroa sig för oförutsägbart beteende.

via Anthropic

Funktion nr 2: Optimering av dialoger med flera turer

Claude-modellerna svarar inte bara på frågor – de kommer ihåg konversationen, håller reda på detaljer och håller sig till ämnet över tid. Detta gör dem till ett starkt val för företag som bygger AI-samarbetsverktyg där längre chattar, kundinteraktioner och teamarbetsflöden måste förbli tydliga och på rätt spår.

via Anthropic

Funktion nr 3: Säkerhetsbarriärer för AI i företag

Anthropic arbetar för att upptäcka och åtgärda modellfel i ett tidigt skede, innan de kan orsaka problem i stor skala. Genom smartare LLM-utvärdering finjusterar de Claude-modellerna så att de förblir exakta, stabila och redo för verklig affärsanvändning, från interna verktyg till kundinriktade appar.

via Anthropic

Priser för Anthropic (Claude)

Gratis

Fördel: 20 $/månad

Team: 30 $/månad/användare

Max: Från 100 dollar per person

Företag: Anpassad prissättning

📮ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på sömlös integration, kunskapsluckor eller säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsmiljö och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsmiljön. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Vad är OpenAI?

OpenAI är ett företag som forskar om och implementerar artificiell intelligens med fokus på att säkerställa att AI gynnar hela mänskligheten. OpenAI:s mission är att bygga kompetenta AI-system som är säkra, anpassade efter mänskliga värderingar och allmänt tillgängliga.

🧠 Kul fakta: OpenAI:s ChatGPT nådde 100 miljoner användare snabbare än TikTok eller Instagram, vilket gör den till en av de snabbast växande apparna någonsin!

OpenAI:s viktigaste lanseringar inkluderar ChatGPT-familjen (GPT-3. 5, GPT-4 och de senaste modellerna, GPT-4o mini, GPT-4. 5 och GPT-o3) samt verktyg som DALL·E för bildgenerering, Codex för kodgenerering och Whisper för taligenkänning.

OpenAI-funktioner

👀 Visste du att? I april 2024 använde över 90 % av Fortune 500-företagen OpenAI:s teknik, vilket är en snabbare adoptionstakt än den tidiga internetutvecklingen.

Denna användningsgrad säger allt. OpenAI:s modeller är inte bara på väg att vinna mark, utan håller på att bli standardverktyg för AI för vanliga användare. Så här formar OpenAI denna förändring.

Funktion nr 1: ChatGPT-ekosystem

ChatGPT kanske började som en rolig chattbot, men idag är det ett helt ekosystem som stöder bildbehandling, dokumentanalys, kodgenerering och verktyg för live-data, som både företag och vanliga användare litar på. Om du funderar på de bästa AI-apparna för att stödja verkligt arbete, så formar ChatGPT:s multimodala plattform redan hur team automatiserar, skapar och samarbetar.

via OpenAI

Funktion nr 2: API:er och utvecklingsverktyg

OpenAI:s API:er gör det enkelt för utvecklare att utnyttja kraftfulla modeller som GPT, DALL·E och Codex. Från kundsupportbots till designautomatisering ger OpenAI team flexibla sätt att snabbt bygga innovativa verktyg, ofta förbättrade med nyare AI-tekniker som förstärkt inlärning och finjustering för bättre resultat.

via OpenAI

Funktion nr 3: Anpassning för företag

ChatGPT Enterprise erbjuder de kontroller och den flexibilitet som företag behöver, inklusive administratörsverktyg, säkerhetsfunktioner och privata distributionsalternativ. För företag som jämför AI-plattformar med både kraft och integritet gör OpenAI det enklare att implementera AI utan att överlämna kontrollen över känslig data.

via OpenAI

Priser för OpenAI (ChatGPT)

Gratis

Plus: 20 $/månad

Fördel: 200 dollar/månad

Team: 30 $/användare/månad

Företagsplan: Anpassad prissättning

👀 Visste du att? I november 2023 tillkännagav USA inrättandet av sitt AI Safety Institute. Ett AI Safety Institute är vanligtvis en statligt stödd teknisk organisation vars huvuduppgift är att: Genomföra oberoende utvärderingar av avancerade AI-system (t.ex. undersökningar av missbruk, robusthet, partiskhet, kontrollrisker, samhällspåverkan)

Ledande grundläggande AI-säkerhetsforskning för att fördjupa förståelsen för AI-relaterade risker

Underlätta informationsutbyte mellan regeringar, den privata sektorn, akademin, civilsamhället och internationella partner – på frivillig och reglerad basis.

Anthropic vs. OpenAI: Jämförelse av funktioner

Anthropic och OpenAI har olika styrkor, från säkrare konversationsmodeller till snabbare innovationscykler. När AI går från experimentella projekt till vardagliga affärsverktyg blir det viktigare än någonsin att förstå detaljerna bakom dessa plattformar.

Låt oss bryta ner de funktioner som verkligen spelar roll om du skalerar AI i hela ditt företag och behöver att det fungerar under press, inte bara i teorin.

1. Modellbeteende och anpassning

Claude-modellerna är tränade med konstitutionell AI och utformade för att följa en skriftlig uppsättning etiska överväganden. Claude uppvisar starkt avvisande beteende, låg hallucination och bättre självkorrigering i komplexa uppmaningar.

Ledarna för OpenAI bekräftar att GPT använder användarfeedback, finjustering och modereringslager för att styra beteendet. Det förbättras, men är fortfarande mer benäget att ge för utförliga svar eller vara överdrivet självsäkert när det gäller osäkra ämnen.

🏆 Vinnare: Anthropic leder när det gäller anpassning. Claude-modellerna uppvisar genomgående säkrare beteende direkt ur lådan, vilket gör dem bättre lämpade för användningsfall med höga insatser där förtroende och förutsägbarhet är oumbärliga.

2. Företagskontroll och anpassning

Claude är tillgängligt via API och integrationer (Slack, Notion) men saknar centraliserade administrationsverktyg och fullständig anpassningsbarhet. Det finns ännu inga självhostade eller privata distributioner.

ChatGPT Enterprise erbjuder administratörspaneler, teambehörigheter, privata instanser och användningsanalyser. Modellerna kan anpassas med finjustering och inbäddningsstöd.

🏆 Vinnare: OpenAI vinner eftersom dess företagsstack är byggd för skalbarhet med detaljerade kontroller, privata distributioner och modellanpassning. För team som använder AI för att driva interna verksamheter eller stödja storskalig produktion är det helt enkelt mer redo.

3. Utvecklarupplevelse och flexibilitet i utvecklingen

Anthropic erbjuder Claude API med lätta SDK:er och fokus på enkelhet. Det ger mindre modulär kontroll och begränsade utvecklingsverktyg utöver grundläggande integrationer.

OpenAI erbjuder en komplett utvecklingsplattform – API:er för chatt, bild, kod och ljud. Den stöder anpassade GPT:er, finjustering och smidig distribution mellan appar och arbetsflöden.

🏆 Vinnare: OpenAI ger utvecklare större utrymme att bygga. Med GPT:s fullständiga verktygsset kan team snabbare gå från prototyp till produktion utan att nå plattformens gränser.

Anthropic vs. OpenAI på Reddit

Feedback från verkligheten avslöjar ofta detaljer som du inte hittar i funktionslistor. För att bättre förstå hur Anthropic och OpenAI fungerar i vardagliga arbetsflöden har vi undersökt diskussioner på Reddit där användare delar med sig av sina egna erfarenheter.

Här är vad de hade att säga.

En Reddit-användare berömde Claudes förmåga att hantera komplexa, kreativa uppgifter och lyfte fram dess styrka i konversationer, skrivuppgifter och djupgående textanalys.

Jag älskar Opus så mycket att jag använder det för kreativ och genomtänkt analys, vilket hjälper mig att tänka igenom komplexa idéer och längre texter. När version 3.5 kom slutade jag använda Opus, och precis som alla andra var jag verkligen frustrerad över den mediokra upplevelsen som betalande kund. Nyligen bytte jag tillbaka till Opus och kom ihåg hur fantastiskt det kan vara.

En mjukvaruutvecklare berättade dock hur OpenAI:s API:er gjorde det enkelt att integrera AI i deras projekt och lyfte fram plattformens starka utvecklingsstöd och minimala inlärningskurva.

OpenAI:s API:er är precis som alla andra, så ur ett tekniskt perspektiv bör det inte finnas någon inlärningskurva. Alla slutpunkter, parametrar och exempel på svar är väl dokumenterade.

Medan Anthropic fokuserar på etiska riktlinjer för säkrare konversationer och pålitligt kreativt stöd, utmärker sig OpenAI för sina snabba, flexibla utvecklingsverktyg. Vilket som passar bäst beror på om du prioriterar kreativ pålitlighet eller teknisk flexibilitet.

Möt ClickUp: Det bästa alternativet till Anthropic och OpenAI

AI utvecklas snabbt. Men för många team känns det fortfarande som att det går långsamt att få verkligt arbete gjort med AI. Forskningen sker på ett ställe, projekten finns någon annanstans och innehållet kräver ett tredje verktyg för att komma igång.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, förändrar detta och minimerar AI-spridningen. Det samlar flera AI-modeller i en plattform som samtidigt driver uppgiftshantering, innehållsgenerering och automatisering av arbetsflöden, utan komplexiteten i att sammanfoga fem appar. Resultatet? Team får tillbaka en hel dag varje vecka och sparar samtidigt 86 % i kostnader!

Låt oss undersöka varför ClickUp är ett smartare val för att bygga AI-drivna arbetsflöden.

ClickUps One Up #1: Skapa smartare arbetsflöden med ClickUp AI Project Management

Prioritera, tilldela och sammanfatta uppgifter automatiskt med ClickUps AI-drivna projektledningsplattform.

AI förändrar hur team planerar, följer upp och levererar, men traditionella projektledningsverktyg har fortfarande en del att ta igen.

ClickUps projektledningsplattform integrerar AI i alla delar av ditt arbetsflöde, från automatisk spårning av deadlines till generering av projektuppdateringar och sammanfattningar utan manuell inmatning. Det är så snabbrörliga team håller takten utan att tappa kontrollen.

📌 Här är ett scenario som visar hur det fungerar i praktiken:

Ditt team lanserar en ny funktion denna vecka. Du lägger in en uppgift i ClickUp som heter ”Lansera live-samarbete i Docs”.

Med inbyggd AI-assistans i ClickUp behöver du inte skapa deluppgifter manuellt. Se hur det automatiskt genererar viktiga steg: kravspecifikation, designöverlämning, utvecklingsärenden, testning och distribution. Välj sedan de deluppgifter du faktiskt vill skapa och lägg in dem i ditt system med ett enda klick.

Automatiskt generera deluppgifter från dina ClickUp-uppgifter och uppgiftsbeskrivningar via ClickUp AI.

När dessa uppgifter fylls i din projektlista aktiverar du AI Assign och AI Prioritize Custom Fields i ClickUp. Du har redan ställt in dem med uppmaningar som:

”Om beskrivningen innehåller ’brådskande bugg’, markera som hög prioritet.”

”Tilldela uppgifter med design i titeln till Akash” (din UX-chef)

Se hur AI automatiskt fyller i prioritetsflaggor och uppgiftsägare – och uppdaterar regelbundet så att ingenting missas. I mitten av veckan är arbetet i full gång och fokuserat.

Förresten, kolla in den här videon för att konfigurera AI Assign och AI Prioritize:

När som helst kan du från din ClickUp-instrumentpanel kika på AI-kort för att få uppdateringar utan att behöva analysera siffror och diagram:

Ett AI StandUp-kort som sammanfattar vad som har gjorts under veckan och vad som är nästa steg, per person.

Ett AI-projektuppdateringskort som ger realtidsstatus om framsteg, hinder och kommande steg.

Ett anpassat Ask AI-kort där du frågar: ”Vilka är de största riskerna som försenar denna sprint?” Och ClickUp AI svarar utifrån arbetsmiljön.

Använd AI-kort i ClickUp-instrumentpaneler för att snabbt få en översikt över projektstatus och hälsa.

Dessa kort är dynamiska. När uppgifter ändras, statusuppdateringar eller hinder dyker upp, återspeglas detta omedelbart i din instrumentpanel utan att du behöver göra några manuella ändringar.

Samtidigt får ditt team dagliga uppdateringar utan att behöva be om dem upprepade gånger: ett AI Team StandUp sammanfattar varje individs aktiviteter i en överskådlig sammanfattning, vilket eliminerar besväret med att skriva uppdateringar.

När fredagen kommer transkriberas dina skärminspelningar, även kallade ClickUp Clips eller röstanteckningar, automatiskt och sammanfattas till koncisa åtgärdspunkter och beslut av ClickUps inbyggda AI.

ClickUps fördel nr 2: Snabba upp dagliga uppgifter med ClickUp Brain, Brain MAX och Talk to Text

Få omedelbara svar på frågor från din arbetsplats med ClickUp Brain.

Team som använder AI på rätt sätt experimenterar inte bara. De levererar snabbare med mindre manuellt arbete.

ClickUp Brain gör det möjligt för ditt team att eliminera onödigt arbete, minska kontextväxlingar och få saker gjorda snabbare utan att behöva hoppa mellan dussintals AI-appar. Det ger dig ChatGPT, Claude, Gemini (och mer) – allt i ett enda gränssnitt så att du kan välja rätt modell för varje uppgift. Du kan till exempel använda GPT‑4o för nyanserat resonemang, byta till Claude för uppgifter med lång kontext eller luta dig mot Gemini när du vill ha snabbhet eller experimentera.

Växla mellan flera LLM från ett arbetsområde med ClickUp Brain – spara tid och pengar.

Med ClickUp Brain MAX, din AI-kompanjon för datorn, kan du samla din arbetsplats – och LLM:er – på ett och samma ställe. Du behöver inte längre växla mellan ChatGPT-fönster, ClickUp-flikar eller andra AI-verktyg.

Tack vare Talk to Text i Brain MAX kan du bokstavligen prata fram ditt arbete:

Diktera sprintplaner, e-postmeddelanden eller stand-up-anteckningar i Brain MAX – så transkriberas, redigeras och formateras de till polerat innehåll, komplett med @mentions för dina kollegor och länkar till rätt ClickUp-uppgifter eller dokument.

Du talar, AI agerar. Det är upp till fyra gånger snabbare än att skriva.

Eftersom Brain Max integreras djupt i dina appar kan du fråga: ”Har PR för jobbsidan slås samman?” eller ”Vilka Figma-filer är kopplade till denna uppgift?” och få omedelbara, kontextmedvetna svar.

Gör din röst till ditt produktivitetsverktyg med Talk to Text i ClickUp Brain MAX

Från att skriva första utkast till att sammanfatta anteckningar och skapa nya uppgifter – det gör det enkelt att utföra vardagliga uppgifter. Du kan också använda ClickUps AI-mallar för att automatisera innehåll, e-postmeddelanden och återkommande uppgifter.

🗣️Vad riktiga användare säger om ClickUp AI:

En G2-recension lyder:

ClickUp Brain sparar verkligen tid. Den inbyggda AI:n kan nu sammanfatta långa trådar, utkast till dokument och till och med transkribera röstklipp direkt i en uppgift, vilket gör att mitt team kan minska kontextväxlingar och slippa använda så många tilläggsverktyg.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de därmed förknippade kostnaderna för växling och kontextbyte med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en dubbelt så hög produktivitet med ClickUp!

ClickUps fördel nr 3: Håll arbetet igång med ClickUp Automations och Autopilot Agents

Aktivera omedelbara uppgiftsöverlämningar efter status med ClickUp Automations

AI förändrar hur kundarbetet utförs, och team som automatiserar tidigt arbetar snabbare och med färre fel. ClickUp Automations använder AI för att hantera överlämningar av uppgifter, uppföljningar av kunder och interna uppdateringar. Du behöver inte längre jaga statusuppdateringar eller komma ihåg att tilldela arbete, allt sker automatiskt.

Skapa automatiseringar med hjälp av vanligt språk – utan komplexa inställningar eller kodning.

Tilldela uppgifter dynamiskt baserat på triggers som formulär eller förfallodatum

Skicka automatiska e-postmeddelanden vid ändringar i uppgiftsstatus eller formulärinlämning

Använd färdiga mallar för att påskynda kundarbetet och minska installationsarbetet.

Övervaka och justera automatiseringsflöden med transparenta revisionsloggar

📖 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

💡 Proffstips: Använd ClickUp Autopilot Agents när du behöver AI för att fatta beslut åt dig, inte bara för att följa regler. Medan ClickUp Automations är utmärkta för förutsägbara, triggerbaserade åtgärder (som ”när status ändras till Klar, flytta uppgiften till Arkiv”), går Autopilot Agents ett steg längre. De utvärderar sammanhanget, anpassar sig till förändrade förhållanden och kan utföra flerstegsarbetsflöden som: ”Varje fredag sammanfattar du veckans aktiviteter, markerar försenade uppgifter och tilldelar uppföljningar baserat på prioritet.” De är inte bara IF/THEN-logik. De tänker, prioriterar och agerar som en lagkamrat skulle göra. Och med anpassning kan du utveckla AI-agenter för återkommande rapporter, uppgiftsfördelning eller uppföljningssekvenser som du inte vill behöva övervaka!

ClickUps fördel nr 4: Skapa, hantera och samarbeta i arbetet med ClickUp Docs

Organisera ditt teams kunskap och koppla den till faktiska arbetsflöden med ClickUp Docs.

Dokument är där idéerna börjar, men de ska inte vara där momentumet stannar. ClickUp Docs förvandlar statiskt innehåll till levande, kollaborativa arbetsytor där AI hjälper team att skriva, organisera och vidta åtgärder utan att behöva hoppa mellan verktyg eller förlora sammanhanget.

ClickUp Docs gör det också enkelt att generera uppdateringar, extrahera åtgärdspunkter och länka uppgifter i realtid, så att projekt, personer och innehåll hålls på samma sida.

Redigera dokument tillsammans med realtidssamarbete och smarta förslag

Omvandla höjdpunkter till uppgifter som länkas direkt till ditt arbetsflöde

Använd kapslade sidor och mallar för att organisera efter ämne eller team.

Lägg till uppgifter, tabeller, inbäddningar och widgets för fullständig kontext.

Ställ in behörigheter för att kontrollera synlighet och dela säkert

🗣️ Vad Julien C. , designer, säger om ClickUp Docs:

Jag behöver en blogg för att skriva om allt jag gillar med ClickUp. De har ALLT: uppgifter (i listvy, tabellvy, tavelvy, kalendervy, kartvy osv.), dokument, IA, instrumentpaneler, automatiseringar... Du kan dela offentliga länkar till uppgifter eller dokument.

ClickUps One Up #5: Centralisera konversationer med ClickUp Chat

Samarbeta över trådar, uppgifter och team i ClickUp Chat

👀 Visste du att? ClickUp har upptäckt att 83 % av kunskapsarbetare främst förlitar sig på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information.

Meddelanden fram och tillbaka ska inte bromsa ditt arbete. ClickUp Chat för in realtidskonversationer i din arbetsmiljö, så att teamen kan ställa frågor, fatta beslut och agera utan att byta verktyg eller tappa bort sammanhanget.

Med inbyggda AI-funktioner hjälper ClickUp Chat dig att sammanfatta trådar, extrahera nästa steg och skapa uppgifter direkt, så att idéer och genomförande finns på samma ställe.

Prata där arbetet sker – inget mer tabb-hoppande

Skapa åtgärdspunkter direkt från valfritt meddelande med ett enda klick

Sammanfatta långa trådar med AI för att komma till saken snabbare

Använd chattagenter för att automatisera standardsvar eller utlösa arbetsflöden

Organisera konversationer efter team, projekt eller ämne för enkel uppföljning.

🗣️ Här är vad Thymen O. , en småföretagare, har att säga om ClickUp Chat:

Den integrerade chattfunktionen gör också realtidssamarbete superbekvämt och är en av anledningarna till att jag använder ClickUp dagligen. Dessutom sparar automatiseringarna och AI-verktygen massor av tid på repetitiva uppgifter. ”

📖 Läs också: Exempel på automatisering av arbetsflöden och användningsfall

Jämför modellerna så mycket du vill – och bygg sedan med ClickUp

Valet mellan Anthropic och OpenAI beror på vad som är viktigast för dig – modellanpassning, innovationshastighet, företagsstöd eller säkerhet. Båda tänjer på gränserna på olika sätt, och det rätta valet beror på dina prioriteringar.

Men när det är dags att gå från utvärdering till genomförande behöver du en plats där du kan planera, skriva, lansera och skala upp ditt AI-arbete. Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Med inbyggd AI, Docs, Chat och uppgiftshantering – allt på ett ställe – hjälper ClickUp dig att omvandla fantastiska modeller till konkreta resultat. Dessutom behöver du inte oroa dig för att välja mellan OpenAI och Anthropic, eftersom ClickUp redan erbjuder båda.

Registrera dig för ClickUp och samla dina projekt, ditt team och dina arbetsflöden på en enda kraftfull arbetsplats.