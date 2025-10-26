De 10 bästa kliniska kommunikationsplattformarna 2025

Alltför många sjukhus förlitar sig fortfarande på fragmentariska gruppmeddelanden, föråldrade personsökare och inkorgar som svämmar över av informationsmeddelanden. Det saktar ner alla: sjuksköterskor som jagar godkännanden, läkare som missar uppdateringar och administratörer som fastnar i rollen som mellanhand.

Medicinska team behöver en enda plats för att kommunicera, spåra och agera utan förvirring och missförstånd. En klinisk kommunikationsplattform håller uppdateringarna tydliga, snabba och precis där de ska vara.

Här är 10 kliniska kommunikationsverktyg som är utvecklade för att hantera tempot, pressen och realiteterna i det kliniska arbetet och förbättra patientresultaten. 🩺

De bästa kliniska kommunikationsprogrammen i korthet

Dessa är de bästa mjukvarulösningarna för klinikhantering som hjälper dig att leverera förbättrad patientvård. 📄

Vad är en klinisk kommunikationsplattform?

En klinisk kommunikationsplattform är ett säkert samarbetsverktyg som hjälper vårdpersonal att hantera meddelanden, varningar, uppgifter, patientjournaler och uppdateringar på ett och samma ställe.

Den ersätter spridda kanaler, såsom personsökare, e-post och personliga textmeddelanden, med ett system som är byggt för snabb och tydlig kommunikation mellan skift och avdelningar.

Hur man väljer rätt klinisk kommunikationsprogramvara

Den bästa kliniska kommunikationsplattformen är utformad efter hur ditt team arbetar. Här är vad du ska leta efter:

Enkelt gränssnitt: Gör det möjligt för personalen att komma igång utan utbildning eller teknisk support.

Mobil åtkomst: Fungerar smidigt på alla enheter, även under ronderingar.

HIPAA-kompatibilitet: Skyddar patientdata med inbyggda säkerhetskontroller

Uppgiftsuppföljning: Tilldelar ansvar tydligt och håller uppdateringar synliga för Tilldelar ansvar tydligt och håller uppdateringar synliga för asynkron kommunikation.

Responsiv support: Löser problem snabbt genom hjälp i realtid.

Rollbaserad åtkomst: Gör det möjligt att dela rätt information med rätt personer.

Realtidsvarningar: Markerar viktiga uppdateringar utan fördröjning eller störningar.

EHR-integration: Ansluts smidigt till dina befintliga hälso- och sjukvårdssystem

Verktyg för skiftöverlämning: Säkerställer smidiga övergångar med delad kontext

Revisionsloggar: Spårar kommunikationshistoriken för ökad transparens och ansvarsskyldighet.

Gruppmeddelanden: Når avdelningar eller vårdteam på en gång

Röst- och videoalternativ: Ger flexibilitet för Ger flexibilitet för centraliserad kommunikation när chatt inte räcker till.

🔍 Visste du att? Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) antogs den 21 augusti 1996. Lagen utformades för att förbättra effektiviteten inom hälso- och sjukvården och försäkringsskyddet. Den berömda sekretessregeln lades dock till efter en satsning på 1990-talet för att standardisera hur elektronisk hälsoinformation överfördes för att skydda patientinformation.

Den bästa kliniska kommunikationsprogramvaran

Låt oss gå igenom våra val av den bästa kliniska kommunikationsprogramvaran för projektledning inom hälso- och sjukvården. 👇

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-samarbete och uppgiftshantering för vårdteam)

Kommunicera bättre i ClickUp Chat Eliminera växlingskostnaden med ClickUp Chat

ClickUps programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården är en allt-i-ett-plattform för klinisk kommunikation som samlar uppgiftshantering, teamkommunikation, dokumentation och AI-stöd i en enda HIPAA-kompatibel hubb.

Kommunicera smidigt med Chat

När personalens kommunikation sker via flera olika appar och korridorsamtal har ingen en fullständig bild av läget, och alla hoppar mellan olika verktyg och trådar för att få sammanhanget och komma fram till en sann källa. Det är arbetsutbredning i praktiken och det är en produktivitets- och potentialförlust.

ClickUp Chat samlar allt detta på ett ställe, direkt i dina arbetsytor, projekt och till och med enskilda ClickUp-uppgifter.

Låt oss säga att en skiftledare rapporterar att utrustning saknas vid en överföring efter operationen. Istället för att skicka ett meddelande vid sidan om eller lägga till ytterligare en e-posttråd kan de tagga lagerchefen direkt i uppgiftens chatt. Meddelandet förblir kopplat till den exakta uppgiften där problemet uppstod, så att ingen behöver gissa sig fram senare.

Du kan manuellt omvandla vilket meddelande som helst till en uppgift eller använda AI för att generera uppgiftens namn, beskrivning och länkar. Om en koordinator till exempel nämner att utskrivningsprotokollet ska uppdateras kan AI skapa en förifylld uppgift och länka den till den ursprungliga tråden på några sekunder.

Dela information i realtid med SyncUps och Clips

ClickUp SyncUps gör det möjligt för medicinsk personal att hålla snabba, strukturerade stand-up-möten eller dagliga samlingar, så att alla är samordnade när det gäller patientvård, skiftbyten och brådskande uppdateringar.

Prata ansikte mot ansikte med din personal på några sekunder med ClickUp SyncUps.

Med automatiserade sammanfattningar och åtgärdspunkter missas ingenting, och teamen kan fokusera på det som är viktigast.

Om du vill dela information asynkront, istället för långa e-postmeddelanden eller skriftliga anteckningar, kan du spela in en kort videoklipp för att förtydliga instruktioner och svara på brådskande frågor. Det är här ClickUp Clips kommer till hjälp. Det gör det möjligt för läkare, sjuksköterskor och administratörer att spela in och dela videoguider, förklara komplexa fall eller demonstrera procedurer visuellt.

Få snabba svar från Brain

Sjukhusverksamheten går snabbt med ClickUp Brain. Brain fungerar som en AI-assistent på begäran som förstår din arbetsplats och ger svar i sitt sammanhang.

Få projektuppdateringar på några sekunder med ClickUp Brain

En klinisk verksamhetschef kan till exempel skriva: ”Vad är det senaste protokollet för infektionskontroll i NICU-projektet?” ClickUp Brain hämtar den senaste versionen av dokumentet, markerar alla väntande uppgifter som är kopplade till det och visar vem som senast modifierade det på några sekunder.

Tips: Om du behöver skicka påminnelser om bokade tider till flera avdelningar samtidigt kan en schemaläggningskoordinator be Brain MAX att skapa separata utkast för radiologi, kardiologi och allmänna konsultationer. Programmet använder data från din arbetsplats och dina tonpreferenser för att skapa välformulerade, avdelningsspecifika meddelanden som är klara att skickas. Det bästa är att du kan använda funktionen Talk to Text och ge instruktioner eller göra anteckningar när du är på språng. Titta på den här videon för att lära dig mer:

Gör protokollen enklare att hantera

Skapa och hantera kliniska protokoll i realtid i ClickUp Docs för fullständig översikt

Föråldrade protokoll, spridda PDF-filer och Word-dokument med dålig versionshantering slösar bort värdefull tid. ClickUp Docs hjälper ditt team att skapa och uppdatera dokumentation i realtid som är direkt kopplad till uppgifter och teammedlemmar.

Om din compliance-ansvarige uppdaterar policyn för blodtransfusioner kan hen till exempel göra ändringar i ett delat dokument, tagga medicinchefen och hematologikoordinatorn för granskning och länka det till din checklista för kvalitetsrevision – allt inom plattformen.

ClickUps bästa funktioner

Håll koll på uppföljningar: Ställ in Ställ in ClickUp-påminnelser för patientgranskningar, dokumentationsdeadlines och tidsbegränsade uppgifter över olika skift.

Lägg till rätt sammanhang till uppgifter: Anpassa varje uppgift med Anpassa varje uppgift med ClickUp Custom Fields för patienttyp, eskaleringsstatus eller utrustningsspårning.

Arbeta på det sätt som ditt team föredrar: Växla mellan Växla mellan ClickUp-vyer som Gantt-diagram, tavla eller tabell för att hantera scheman, revisioner och kliniska arbetsflöden.

Planera smartare utan manuellt arbete: Schemalägg uppgifter automatiskt med Schemalägg uppgifter automatiskt med ClickUp Calendar baserat på brådskande ärenden, arbetsbelastning och tillgänglighet.

Håll dina verktyg anslutna: Synkronisera ClickUp med kalendrar, EHR-exporter, fillagring och kommunikationsappar för att effektivisera uppdateringar.

Kom ikapp efter en frånvaro: Sammanfatta viktiga uppdateringar och beslut direkt med hjälp av AI CatchUp i den Sammanfatta viktiga uppdateringar och beslut direkt med hjälp av AI CatchUp i den allt-i-ett-meddelandeappen.

Markera viktiga uppdateringar tydligt: Publicera meddelanden, ändringar i standardrutiner eller uppdateringar för hela teamet i chatten med hjälp av inlägg för att göra dem lättillgängliga.

Begränsningar för ClickUp

Onboardingen kan vara tidskrävande om du behöver omfattande anpassningsalternativ.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna Reddit-recension säger allt:

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett PM-verktyg, har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Check. Den där kaffedejten? Check. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt otroligt.

ClickUp är definitivt värt det! Jag menar, förutom att det är ett PM-verktyg, har det så många användningsområden. Min absoluta favorit är dock kalendervyn. Inget slår att kunna se alla mina arbetsuppgifter och åtaganden på ett och samma ställe. Så mina arbetsuppgifter? Check. Den där kaffedejten? Check. Mammans födelsedag? Också klart! Det finns dock en sak som slår det. ClickUp Brain. Jag kan bara fråga när jag är ledig för att boka ett möte eller om mina teammedlemmar kan ta på sig mer arbete, och allt finns där! Helt otroligt.

🎥 Titta: Oroar du dig för att missa viktiga detaljer i din dagliga kliniska rapport? Se hur du använder ClickUp Reminders.

2. TigerConnect (Bäst för säker teamkommunikation)

via TigerConnect

TigerConnect överbryggar klyftorna i det kliniska samarbetet med krypterad meddelandehantering som integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden. Vårdpersonal kan dela patientfoton, laboratorieresultat och vårdsuppdateringar utan att behöva oroa sig för överträdelser av regler eller säkerhetsbrott.

Plattformen spårar automatiskt leverans av meddelanden och läskvitton. Så när du skickar det där brådskande meddelandet om en patients sjunkande blodtryck vet du exakt när den behandlande läkaren ser det.

Anpassade meddelandemallar effektiviserar rutinmässig kommunikation, medan automatiserade eskaleringsregler säkerställer att viktig information inte missas.

TigerConnects bästa funktioner

Schemalägg meddelanden så att de raderas automatiskt efter förutbestämda tidsramar, vilket skyddar känslig patientinformation.

Anslut till befintliga EHR-system för att hämta patientdemografi och medicinsk historik.

Konfigurera eskaleringsarbetsflöden som automatiskt vidarebefordrar brådskande meddelanden till reservläkare när primärkontakterna inte svarar.

Spåra leveransstatus för meddelanden i realtid för att bekräfta vårdkoordineringen.

Begränsningar för TigerConnect

Begränsade anpassningsmöjligheter för aviseringar för brådskande och rutinmässiga meddelanden

Mobilappen kan bli långsam under hektiska perioder, särskilt när vårdpersonal använder den samtidigt.

Priser för TigerConnect

Anpassad prissättning

TigerConnect-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (45+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om TigerConnect?

Någon på G2 delar med sig:

TigerConnect-plattformen har visat sig vara en pålitlig resurs som möjliggör tvåvägskommunikation med individer och grupper... Den enda nackdelen jag kan komma på är att så många av våra processer (inklusive de olika jourteamen inom sjukhuset) har flyttats till denna plattform att om den av någon anledning skulle gå offline skulle vi bli allvarligt handikappade, eftersom det inte finns något enkelt sätt att sätta upp en backup.

TigerConnect-plattformen har visat sig vara en pålitlig resurs som möjliggör tvåvägskommunikation med individer och grupper... Den enda nackdelen jag kan komma på är att så många av våra processer (inklusive de olika jourteamen inom sjukhuset) har flyttats till denna plattform att om den av någon anledning skulle gå offline skulle vi bli allvarligt handikappade, eftersom det inte finns något enkelt sätt att sätta upp en backup.

3. PerfectServe (bäst för schemaläggning av läkarbesök)

via PerfectServe

Har du någonsin försökt nå en jourhavande kardiolog klockan 2 på natten? Ja, det är frustrerande. PerfectServe gör ditt liv enklare genom att spåra varje läkares schema, specialitet och föredragna kontaktmetod i ett centraliserat system.

När akuta situationer uppstår följer den kliniska kommunikationsplattformen automatiskt den samtalsträdstruktur som du har ställt in. Den lär sig till och med av svarsmönster. Om den jourhavande onkologen inte svarar på sin personsökare men svarar på sms, anpassar sig plattformen därefter.

PerfectServes bästa funktioner

Skapa automatiserade samtalssekvenser som går vidare till reservläkare när primärkontakterna är otillgängliga eller inte svarar.

Ta fram detaljerade analyser av läkares svarstider och kommunikationsmönster för att identifiera flaskhalsar i akuta vårdsituationer.

Anpassa semesterplaner och ledighetsansökningar som automatiskt justerar jourrotationerna.

Begränsningar för PerfectServe

Den initiala installationen kräver omfattande datainmatning och konfiguration som kan ta flera veckor att slutföra på rätt sätt.

Mobilfunktionaliteten är grundläggande, vilket begränsar tillgången för läkare som huvudsakligen arbetar från surfplattor eller smartphones.

Priser för PerfectServe

Anpassad prissättning

PerfectServe-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Ordet sjukhus kommer från det latinska ordet hospes, som betyder både "gäst" och "värd". Ursprungligen var sjukhus platser för gästfrihet, som erbjöd skydd och vård till resenärer, inte bara till sjuka.

4. Emitrr (Bäst för förbättrad patientvård och engagemang i arbetsflöden)

via Emitrr

Patienter glömmer sina läkartider, ignorerar utskrivningsinstruktioner och tar inte sina mediciner enligt receptet. Emitrr hanterar dessa universella utmaningar inom hälso- och sjukvården genom strukturerade kommunikationskampanjer som ger konkreta, avgörande resultat.

Tänk på det som e-postmarknadsföring, men för patientvård. Baserat på triggers kan du ställa in automatiska sekvenser för påminnelser om bokade tider, enkäter efter besök och kontroller av läkemedelsföljsamhet.

Den HIPAA-kompatibla programvaran spårar vilka meddelanden patienterna öppnar och svarar på, vilket ger dig insikt i vem som kan behöva extra uppmärksamhet. Dessutom hanterar den olika kommunikationspreferenser, inklusive sms och samtal.

Emitrrs bästa funktioner

Använd automatiserade påminnelsesekvenser via SMS, e-post och röstmeddelanden för att minska

Samla in data om patientnöjdhet genom anpassningsbara enkäter som integreras direkt med kvalitetsförbättringsinitiativ.

Övervaka patientengagemangets mätvärden, inklusive öppningsfrekvens för meddelanden, svarstider och kommunikationspreferenser med hjälp av realtidsdashboards.

Emitrr-begränsningar

Integrationsmöjligheterna är begränsade med mindre EHR-system och nischad programvara för praktikhantering.

Patientportalens funktioner saknar djup, vilket gör den begränsande för vårdorganisationer med komplexa arbetsflödeskrav.

Emitrr-prissättning

Anpassad prissättning

Emitrr-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Emitrr?

En recension på Capterra lyder:

Jag letade i flera månader efter ett kommunikationssystem för massmeddelanden och e-post som var HIPAA-kompatibelt och som jag kunde använda för patienter, kunder, vänner, bekanta osv. Emitrr var det första systemet jag hittade som var ”rimligt prissatt” för både en liten psykoterapipraxis och personlig användning... Jag hoppas att de utvecklar några videokurser om hur man använder systemet på ett mer avancerat sätt så att jag kan integrera det i min praxis och mina marknadsföringsplaner.

Jag letade i flera månader efter ett kommunikationssystem för massmeddelanden och e-post som var HIPAA-kompatibelt och som jag kunde använda för patienter, kunder, vänner, bekanta osv. Emitrr var det första systemet jag hittade som var ”rimligt prissatt” för både en liten psykoterapipraxis och personlig användning... Jag hoppas att de utvecklar några videokurser om hur man använder systemet på ett mer avancerat sätt så att jag kan integrera det i min praxis och mina marknadsföringsplaner.

5. Symplr (Bäst för integration av efterlevnadshantering)

via Symplr

Symplr integrerar övervakning av efterlevnad direkt i dina kommunikationsflöden, vilket säkerställer att varje meddelande, varning och konversation spåras. Det markerar automatiskt potentiella policyöverträdelser och skapar revisionsspår, vilket gör det möjligt för riskhanteringsteam att identifiera problem innan de eskalerar.

Denna programvara för efterlevnadshantering är särskilt värdefull för organisationer som kämpar med dokumentationskrav. Den samlar in kommunikationsdata som annars skulle kunna glömmas bort under hektiska arbetspass.

Symplrs bästa funktioner

Upprätta godkännandeprocesser på flera nivåer för känslig kommunikation som kräver granskning av en överordnad innan den skickas.

Skapa revisionsdokumentation med tidsstämplade register över all kommunikationsaktivitet.

Implementera automatiska riskvarningar när kommunikationsmönster tyder på potentiella problem med patientsäkerheten.

Få tillgång till förkonfigurerade mallar för regelefterlevnad som är uttryckligen utformade för Joint Commission-standarder och CMS-krav.

Symplrs begränsningar

Gränssnittet kan kännas överväldigande för klinisk personal som bara vill skicka enkla meddelanden.

Professionella tjänster krävs ofta för korrekt integration med befintliga hälsosystem.

Symplr-priser

Anpassad prissättning

Symplr-betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 3,6/5 (115+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Symplr?

Baserat på en recension från Capterra:

Produkten är lätt att använda när man väl har lärt sig den. Integrationsprocessen tog en månad eftersom det krävdes mycket intensiv utbildning om systemet. Svårt i början, men lätt när man väl har förstått det.

Produkten är lätt att använda när man väl har lärt sig den. Integrationsprocessen tog en månad eftersom det krävdes mycket intensiv utbildning om systemet. Svårt i början, men lätt när man väl har förstått det.

🔍 Visste du att? Amerikas första sjukhus, Pennsylvania Hospital, grundades 1751 av Benjamin Franklin och Dr. Thomas Bond för att behandla fattiga gratis. Det ledde också tidiga insatser inom mentalvård och blev senare en del av University of Pennsylvania Health System.

6. OnPage (Bäst för hantering av kritiska larm)

via OnPage

När någon drabbas av en hjärtattack behöver du varningar som fångar uppmärksamheten. OnPage specialiserar sig på ihållande aviseringar som fortsätter att surra tills någon bekräftar dem.

Men oroa dig inte, den kliniska kommunikationsprogramvaran skiljer mellan rutinmeddelanden och verkliga nödsituationer genom att använda olika varningssignaler och eskaleringsmönster.

Om den primära onkologen inte svarar på ett kritiskt laboratorieresultat inom tio minuter, meddelar systemet automatiskt reservläkaren. Det integreras också med patientövervakningsutrustning och utlöser omedelbara varningar till lämpligt vårdteam när onormala vitala värden upptäcks.

OnPages bästa funktioner

Upprätta automatiserade eskaleringskedjor som meddelar sekundära och tertiära kontakter när primära mottagare inte svarar inom angivna tidsramar.

Integrera direkt med patientövervakningssystem och medicinsk utrustning för att utlösa varningar baserat på kritiska tröskelvärden.

Analysera detaljerade mätvärden för svarstider och bekräftelsemönster för att identifiera brister i kommunikationen på arbetsplatsen.

Anpassa varningsprioriteringsnivåer med olika meddelandeljud, vibrationsmönster och visuella indikatorer för olika typer av nödsituationer.

Begränsningar för OnPage

Varningsutmattning blir ett verkligt problem när för många icke-brådskande meddelanden kategoriseras som kritiska.

Ljudanpassningsalternativen är något begränsade för olika varningskategorier.

Priser för OnPage

OnPage: 13,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise Silver: 22,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise Gold: 28,99 $/månad per användare (faktureras årligen)

OnPage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 65 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OnPage?

Enligt en G2-recension:

Jag är sjuksköterska och medicinsk chef på en klinik för medicinsk estetik och måste vara tillgänglig dygnet runt för akuta fall. Jag uppskattar att jag kan ge mina kunder och min personal ett separat kontaktnummer istället för mitt privata telefonnummer. Jag uppskattar också att appen bryter igenom min DND-funktion, så länge min telefon är på kan jag nås!…Jag önskar att jag kunde ändra ringsignalen för när jag får ett meddelande – kanske finns det ett sätt, men jag har inte kommit på det ännu.

Jag är sjuksköterska och medicinsk chef på en klinik för medicinsk estetik och måste vara tillgänglig dygnet runt för akuta fall. Jag uppskattar att jag kan ge mina kunder och min personal ett separat kontaktnummer istället för mitt privata telefonnummer. Jag uppskattar också att appen bryter igenom min DND-funktion, så länge min telefon är på kan jag nås!…Jag önskar att jag kunde ändra ringsignalen för när jag får ett meddelande – kanske finns det ett sätt, men jag har inte kommit på det ännu.

7. Rocket. Chat (Bäst för anpassning av öppen källkod)

via Rocket.Chat

Med Rocket. Chat kan du anpassa din plattform efter din organisations verksamhet. Eftersom det är öppen källkod har ditt IT-team tillgång till hela kodbasen för anpassning och säkerhetsgranskningar.

Denna flexibilitet är praktisk när du behöver integrera med egna sjukhussystem eller skapa arbetsflöden som kommersiella plattformar inte stöder.

Du kan hosta allt på dina egna servrar, vilket ger dig fullständig kontroll över känslig patientinformation. Den kliniska kommunikationsprogramvaran kan skalas från små kliniker till stora sjukhusnätverk utan att licensavgifter per användare tär på din budget.

Rocket. Chat bästa funktioner

Skapa obegränsat antal kanaler och användargrupper utan återkommande licensavgifter eller användarbegränsningar.

Utveckla anpassade API-integrationer med befintliga hälso- och sjukvårdssystem med hjälp av dokumentation för utvecklare och supportresurser.

Genomför noggranna säkerhetsgranskningar med fullständig åtkomst till källkoden för att säkerställa efterlevnad.

Rocket. Chat-begränsningar

Det krävs betydande teknisk expertis för initial installation, löpande underhåll och anpassade utvecklingsprojekt.

Hälso- och sjukvårdsspecifika funktioner kräver anpassad utveckling snarare än att vara tillgängliga direkt.

Rocket. Chat-priser

Gratis

Pro: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Rocket. Chat-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 330 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (155+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rocket. Chat?

En G2-recension konstaterar:

Användningen av trådar för kommunikation och möjligheten att skapa diskussioner så att personer som är intresserade av ämnet kan delta snabbt och enkelt är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. […] Ibland vidarebefordrar tjänsten inte aviseringar, och det är också vanligt att man ibland är offline, vilket i vissa fall kan vara ett hinder. Jag anser att den globala sökfunktionen, även om den är intressant, också skulle kunna förbättras så att den kan anpassas till fraser och visa konversationer i sin helhet.

Användningen av trådar för kommunikation och möjligheten att skapa diskussioner så att personer som är intresserade av ämnet kan delta snabbt och enkelt är ett utmärkt hjälpmedel för att underlätta kommunikationen. […] Ibland vidarebefordrar tjänsten inte aviseringar, och det är också vanligt att man ibland är offline, vilket i vissa fall kan vara ett hinder. Jag anser att den globala sökfunktionen, även om den är intressant, också skulle kunna förbättras så att den kan anpassas till fraser och visa konversationer i sin helhet.

🧠 Rolig fakta: På 1300-talet tog Alexianbröderna i Tyskland hand om offer för digerdöden. De anses vara några av de första frontlinjepersonalen i historien.

8. Klara (bäst för textmeddelanden mellan patient och vårdgivare)

via Klara

Patienter vill kunna skicka sms till sina läkare på samma sätt som de skickar sms till alla andra, med vanliga telefonnummer och meddelandeappar. Klara gör detta möjligt samtidigt som allt uppfyller HIPAA-kraven.

Patienterna kan helt enkelt skicka ett sms till din mottagning, och deras meddelanden vidarebefordras automatiskt till rätt vårdpersonal. Plattformen känner igen olika typer av meddelanden och kan skilja mellan tidsbokningsförfrågningar och akuta medicinska ärenden.

Alla konversationer dokumenteras automatiskt i din elektroniska patientjournal, vilket eliminerar behovet av att manuellt klistra in viktig patient- och vårdgivarkommunikation i journalerna.

Klaras bästa funktioner

Integrera textkonversationshistoriken sömlöst i EHR-patientjournalerna för att bevara kommunikationsdokumentationen.

Implementera automatiska påminnelser om bokade tider och uppföljningsmeddelanden som triggas baserat på besökstyp och patientens vårdplan.

Få tillgång till fullständig patientinformation och konversationshistorik under varje textinteraktion för att kunna ge personliga, välgrundade svar.

Klara begränsningar

Meddelandenas komplexitet är begränsad, vilket gör dem olämpliga för detaljerade medicinska diskussioner.

Meddelandevolymen kan överväldiga små mottagningar som inte har fastställt tydliga gränser för tillgängligheten för textkommunikation.

Klara-priser

Anpassad prissättning

Klara betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 210 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Klara?

Feedback på G2 lyder:

Klara har verkligen förbättrat vår förmåga att kommunicera med våra patienter. Det har minskat våra utgående samtal avsevärt. Vi använder det också för självbokning av rutinmässiga ögonundersökningar hos våra optiker... Klara måste whitelistas med Mod Med. När en patient avbokar eller begär ombokning tas patienten bort från schemat – vilket är jättebra. Men om patienten sedan ändrar sig före besöket och ändrar det till Bekräfta, läggs de tillbaka i det tidsfönstret. Ibland skapar detta dubbelbokningar eftersom det tidsfönstret redan kan ha fyllts.

Klara har verkligen förbättrat vår förmåga att kommunicera med våra patienter. Det har minskat våra utgående samtal avsevärt. Vi använder det också för självbokning av rutinmässiga ögonundersökningar hos våra optiker... Klara måste whitelistas med Mod Med. När en patient avbokar eller begär ombokning tas patienten bort från schemat – vilket är jättebra. Men om patienten sedan ändrar sig före besöket och ändrar det till Bekräfta, läggs de tillbaka i det tidsfönstret. Ibland skapar detta dubbelbokningar eftersom det tidsfönstret redan kan ha fyllts.

9. Spok (Bäst för modernisering av äldre system)

via Spok

De flesta vårdinrättningar fortsätter att använda personsökningssystem som har fungerat tillförlitligt i åratal. Istället för att se detta som ett problem som måste lösas, betraktar Spok det som en tillgång att bygga vidare på.

Plattformen fungerar i huvudsak som en översättare mellan befintliga personsökarnätverk och moderna säkra meddelandefunktioner. Detta innebär att klinisk personal kan fortsätta använda de personsökararbetsflöden de redan känner till, men nu har de värdefulla tillägg som meddelandetrådning och leveransbekräftelser.

Spoks bästa funktioner

Vidarebefordra meddelanden via önskade kommunikationskanaler baserat på mottagarens tillgänglighet och individuella preferenser.

Övervaka kommunikationsanalyser, inklusive svarstider, meddelandeleveransfrekvens och kanaleffektivitet mellan avdelningar.

Integrera med sjuksköterskeanropssystem och klinisk övervakningsutrustning för att utlösa lämpliga varningar baserat på förändringar i patientens status.

Hantera komplexa kommunikationspreferenser för olika personalroller, avdelningar och arbetsscheman från centraliserade administrationspaneler.

Spoks begränsningar

Konfigurationskomplexiteten kräver betydande utbildningsinvesteringar för administrativ personal som ansvarar för systemhantering.

Begränsade anpassningsmöjligheter för varningsljud och aviseringar

Spoks prissättning

Gratis

Professionell: 19,90 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Spok-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 1992 var elektroniska patientjournaler (EHR) främst begränsade till akademiska centra och hybridsystem. Men 2015 hade de expanderat till vårdhem, hospice och till och med kriminalvårdsanstalter.

10. Vocera (Stryker) (Bäst för handsfree röstkommunikation)

via Stryker

Skrubbade händer, sterila miljöer och patientvårdspersonal passar inte så bra ihop med pekskärmsenheter. Vocera löser detta problem genom röstaktiverad kommunikation, vilket gör det möjligt för klinisk personal att kommunicera utan att behöva röra vid något.

Personalen kan ringa, skicka meddelanden och ta emot aviseringar med enkla röstkommandon, till exempel ”Ring Dr Martinez”. Systemet känner igen naturliga talmönster och kopplar användarna till rätt personer baserat på roller och aktuell tillgänglighet.

Dessutom stör dessa lätta bärbara enheter inte kliniska procedurer eller protokoll för infektionskontroll.

Voceras bästa funktioner

Anslut automatiskt till lämpliga teammedlemmar med hjälp av intelligent röstigenkänning som förstår roller, avdelningar och aktuell tillgänglighetsstatus.

Få tillgång till patientinformation och systemuppdateringar i realtid genom röstaktiverade frågor som integreras med befintliga sjukhusinformationssystem.

Integrera röstkommunikationsfunktioner med befintliga sjuksköterskeanropssystem och patientövervakningsutrustning.

Voceras begränsningar

Batteritiden på bärbara enheter kräver frekventa laddningscykler, vilket kan vara störande under långa arbetspass.

Problem med trådlös anslutning i vissa sjukhusområden kan begränsa funktionaliteten och minska kommunikationens tillförlitlighet.

Vocera-priser

Anpassad prissättning

Vocera-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: Joseph Lister är känd som den moderna kirurgins fader för sitt banbrytande arbete med antiseptiska tekniker på 1860-talet. Innan hans arbete var kirurgi ofta dödligt på grund av infektioner; verktygen steriliserades inte och sjukhusen övervägde att helt förbjuda kirurgi. Inspirerad av Louis Pasteurs arbete med bakterier började Lister använda karbolsyra för att rengöra sår och instrument.

Få vårdteam att samarbeta på samma sätt med ClickUp

Den kliniska verksamheten bryter inte samman på grund av att informationen är utspridd på för många ställen.

ClickUps kliniska kommunikationsplattform löser det problemet.

På en och samma plattform kan du spåra patientrelaterade uppgifter, chatta i realtid, dokumentera protokoll och automatisera uppföljningar. Plattformen är säker, flexibel och utformad för att stödja vårdteamens kommunikation mellan avdelningar och skift.

Om ditt team lägger mer tid på att samordna arbetet än att utföra det kan ClickUp hjälpa dig att vända på situationen. Registrera dig gratis idag! ✅