De 10 bästa verktygen och programvarorna för regelefterlevnad 2025

Om du är som de flesta företag har du förmodligen svårt att hålla jämna steg med tekniker för processförbättring relaterade till regelefterlevnad.

Dagens företag investerar allt mer i verktyg för regelefterlevnad och riskhantering för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

En programvarulösning för automatisering av regelefterlevnad hjälper dig att eliminera ineffektiva processer och pappersarbete samtidigt som du säkerställer att du håller dig uppdaterad om de senaste regelkraven.

Följ dessa steg för att hitta de bästa programvaruverktygen för regelefterlevnad som passar ditt företags behov:

Börja med att skaffa dig en överblick över regelefterlevnad och riskhantering i det omedelbara sammanhanget för ditt företag och din bransch.

Identifiera relevanta krav i diskussioner med alla intressenter i verksamheten

Slutligen, skapa en optimerad process och infrastruktur för riskminimering.

Den goda nyheten är att vi har gjort det hårda arbetet åt dig och handplockat de bästa programvarulösningarna för regelefterlevnad som du kan välja mellan.

Låt oss dyka rätt in! ?

Verktyg för regelefterlevnad hjälper företag att följa interna policyer, branschkrav samt reglerings- och lagstadgade protokoll. De kallas ibland även verktyg för hantering av regelefterlevnad och hjälper företag att automatisera en rad riskhanteringsuppgifter, genomföra revisioner och följa etiska rutiner.

Genom att följa branschstandarder för kvalitetsförbättring och arbetsmiljöpolicyer kan ett företag skydda sitt rykte och undvika risker för bristande efterlevnad.

Ett skalbart verktyg för regelefterlevnad kan avsevärt förbättra ditt företags riskbedömning och säkerställa efterlevnad av riskhanteringsstandarder.

Att hitta rätt lösning för regelefterlevnad för ditt företag kan vara svårt eftersom det finns så många alternativ på marknaden, alla med olika funktioner och fördelar.

Precis som med all annan B2B-företagsprogramvara bör du definiera dina icke-förhandlingsbara parametrar för att hitta den bästa efterlevnadshanteringslösningen för din organisation. Vi har sammanställt en lista över funktioner som är ett måste i all programvara för efterlevnadshantering:

Dataklassificeringsfunktion: Se till att det verktyg du väljer hjälper dig att uppfylla dataskyddsförordningar som GDPR. Det innebär att det ska kunna klassificera dina data efter känslighetsgrad och även tillämpa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem.

Realtidsvarningar: Du vill inte bli överraskad av en regelefterlevnadsöverträdelse i företaget baserat på dina inställda tröskelvärden. Ett bra verktyg skickar ut röda varningar i realtid så att du kan reagera och ta itu med en kritisk händelse så tidigt som möjligt.

Integration med din teknikstack: En programvara för regelefterlevnad som synkroniseras med dina andra programvaruplattformar gör det enklare att hålla koll på alla dina affärsaktiviteter.

Omfattande rapporteringsfunktioner: Reglerings- och efterlevnadsfrågor kan ofta handla om små detaljer. Se därför till att ditt verktyg kan ta fram anpassade branschspecifika rapporter om risksituationer, efterlevnad, medarbetares aktiviteter osv.

Smart lösenords- och åtkomsthantering: Du vill inte riskera att dina känsliga efterlevnadsrelaterade data blir synliga för obehöriga användare. Se till att ditt verktyg för efterlevnadshantering kan tillhandahålla rollbaserad åtkomst och även automatiskt ta bort åtkomst för inaktiva användarkonton.

Enkelt gränssnitt: Ett lättanvänt verktyg säkerställer snabbare compliance-utbildning och bredare användning för dina team. Leta därför efter ett verktyg med en användarvänlig design och intuitiva funktioner som förenklar compliancehanteringen.

Experthjälp: Se till att din programvara för regelefterlevnad har ett tillgängligt och responsivt supportteam, så att felsökning och uppdateringar av regelverket sköts på ett smidigt sätt.

Nu när du har dina utvärderingsparametrar till hands kan du ta en titt på denna kortlista över verktyg för regelefterlevnad som kan minska risken för bristande efterlevnad i ditt företag.

1. Resolver

via Resolver

Resolver är en integrerad plattform som kombinerar olika moduler för regelefterlevnad, såsom riskbedömning, incidenthantering och revisionsprocesser. Den samlar in alla riskdata och granskar dem utifrån ditt affärskontext, vilket hjälper dig att identifiera och minska potentiella hot och sårbarheter.

Resolver utmärker sig genom den tekniska support och anpassade konfiguration som erbjuds under den avgörande implementeringsfasen. Dessutom delar deras supportteam regelbundet med sig av information för att uppdatera dina företags säkerhetsåtgärder.

Resolvers bästa funktioner

Minska efterlevnadsbördan genom att eliminera repetitiva förfrågningar om information. Resolvers helt integrerade GRC-plattform möjliggör datadelning och synlighet för dina revisions-, risk- och efterlevnadsteam.

Förbered detaljerad dokumentation, rapporter och bevis för tillsynsmyndigheter med ett enda klick

Få praktiska insikter om aktuell efterlevnadsstatus och potentiella riskområden genom att utnyttja plattformens analys- och rapporteringsfunktioner.

Konfigurera och anpassa Resolver-plattformen efter ditt företags specifika regelkrav

Samarbeta och kommunicera i realtid med dina interna team så att alla i ditt företag arbetar tillsammans för att uppfylla efterlevnads- och regelverkskrav.

Resolver-begränsningar

Förstagångsanvändare kan behöva viss utbildning för att vänja sig vid plattformen

Priser för Resolver

Kontakta oss för prisuppgifter

Resolver-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

2. Predict360

via Predict360

Predict360 är 360factors flaggskeppsprogramvara. Den kombinerar en rad efterlevnadsverktyg under en SaaS-plattform som hanterar efterlevnadsrisker och kontroller, policyer och procedurer, obligatorisk utbildning av anställda och regleringskrav.

Predict360 är specialiserat på förebyggande riskhantering och hjälper företag att enkelt förutsäga och minska operativa risker. Dessutom automatiserar dess AI-förstärkta lösning uppgifter och arbetsflöden som är nödvändiga för efterlevnad inom hela organisationen via en enda molnbaserad plattform.

Predict360:s bästa funktioner

Skapa omfattande ramverk och frågebanker för dina riskundersökningar och inspektioner

Ställ in tröskelvärden för regelefterlevnad och få varningar i realtid om misstänkt användarbeteende överskrider tröskelvärdena.

Utnyttja artificiell intelligens (AI) och naturlig språkbehandling (NLP) för att automatisera uppdateringar av ständigt föränderliga efterlevnads- och regelkrav.

Förbättra compliance-utbildningen och självcertifieringen med plattformens integrerade lärplattform (LMS).

Begränsningar för Predict360

Det kan ta tid och kräva utbildning för att kunna utnyttja verktygets fulla potential och alla funktioner.

Priser för Predict360

Kontakt för

Predict360-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. CMW Tracker

via CMV Tracker

CMW Tracker är ett lågkodsverktyg för regelefterlevnad som är idealiskt för icke-tekniska yrkesverksamma. Det kan hjälpa dig att automatisera dina affärsprocesser och arbetsflöden relaterade till regelefterlevnad och policyhantering.

CMW Tracker kan ställa in affärsregler, hantera dokumentation på ett säkert sätt och kommunicera mellan olika affärsfunktioner för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad och minska organisatoriska risker.

CMW Trackers bästa funktioner

Hantera data och kontrollera digitala dokument på en central plats

Skapa revisionsspår automatiskt

Integrera verktyget med tredjepartsprogramvara för hantering av regelefterlevnad

Begränsningar för CMW Tracker

Användarna upplever ibland långsamhet och buggar

Priser för CMW Tracker

Gör det själv: Kontakta oss för prisuppgifter

Shoulder-to-Shoulder: Kontakta oss för prisuppgifter

Count On Partner: Kontakta oss för prisuppgifter

CMW Tracker-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (390+ recensioner)

4. Risk Hawk

via Risk Hawk

Risk Hawk erbjuder förkonfigurerade, anpassningsbara efterlevnadsarbetsflöden för att automatisera dina processer för regelefterlevnad. Med Risk Hawk kan du hantera risker, incidenter, policyer, kontroller och revisioner av regelefterlevnad på ett heltäckande sätt.

Du kan konfigurera det som en molnbaserad lösning eller en lokal lösning. Användarna uppskattar Risk Hawk för dess funktion för anonym eller namngiven visselblåsning, som gör efterlevnad till ett kollektivt ansvar för alla individer på arbetsplatsen.

Risk Hawks bästa funktioner

Hantera konsekvensbedömningar baserade på medierapporter

Få aviseringar och vidta åtgärder vid interna och externa klagomål

Säkerställ säkerheten kring efterlevnadsdata och digitala dokument

Utnyttja supporten som är tillgänglig dygnet runt för att förbättra anpassningarna utifrån dina föränderliga affärsbehov

Risk Hawk-begränsningar

Användare stöter ibland på barnsjukdomar

Begränsad möjlighet att anpassa riskregistret

Priser för Risk Hawk

Kontakta oss för prisuppgifter

Risk Hawk-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 30 recensioner)

5. HIPAA One

via HIPAA One

HIPAA, eller ”Health Insurance Portability and Accountability Act”, regleras av Department of Health and Human Services (HSS) och tillämpas av Office of Civil Rights (OCR). HIPAA-efterlevnad är nödvändig för vårdorganisationer för att säkerställa patienternas dataintegritet, säkerhet och integritet.

HIPAA One är en automatiserad lösning som hjälper dig att snabbt och enkelt genomföra din HIPAA-säkerhetsriskbedömning.

HIPAA One har användarnas förtroende tack vare sin stegvisa metod för riskanalys, åtgärdande och dokumentation. Det genererar också en omfattande rapport som är uppskattad och erkänd av styrelser och tillsynsmyndigheter.

HIPAA One:s bästa funktioner

Öka medarbetarnas kunskap om HIPAA-policyn med onlinekurser

Gör en bedömning av integritetsintrång i din känsliga databas och vidta proaktiva skyddsåtgärder

Få systemgenererade riskbedömningar och rekommendationer för åtgärder för att stärka din efterlevnadshantering

Hantera och lägg till delegater efter behov. Håll dem informerade med automatiska påminnelser.

Utnyttja HIPAA Ones team av branschexperter för att navigera i komplexa policyuppdateringar

HIPAA One:s begränsningar

Den initiala installationen kan kräva viss teknisk expertis.

HIPAA One-prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

HIPAA Ones betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

6. Ziflow

via Ziflow

Ziflow är en onlineplattform för korrekturläsning i företagsklass som levereras med revisionsklara funktioner för marknadsföringscompliance och kontroller. Ziflow hjälper till att genomdriva regelbaserade arbetsflöden, upprätthålla detaljerade aktivitetsloggar och möjliggöra säker samverkan för ditt företag.

Ziflow är ett utmärkt verktyg för att eliminera alla efterlevnadsrisker som är förknippade med dina offentliga innehållstillgångar eller marknadsföringsmaterial. Det används främst av marknadsföringsteam och kreativa byråer för att skydda sina företag och kunder.

Ziflows bästa funktioner

Hantera anpassade och automatiserade godkännandeprocesser för kreativa granskningar

Kontrollera åtkomsten till konfidentiella och känsliga projekt

Säkerställ ansvarsskyldigheten för kreativ feedback med Ziflows checklistor och e-signaturer

Spåra efterlevnaden effektivt genom detaljerade aktivitetsloggar

Begränsningar för Ziflow

Det har förekommit fall av längre laddningstider för korrektur

Priser för Ziflow

Gratis

Standard: 249 USD/månad för 15 användare

Pro: 399 $/månad för 20 användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Ziflow-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (380+ recensioner)

7. Donesafe

via Donesafe

Donesafe är en molnbaserad plattform som hjälper moderna företag att undvika problem genom att uppfylla sina efterlevnadskrav. Med Donesafe kan du proaktivt kontrollera och följa dina risk-, myndighets-, säkerhets- och arbetsplatsregler – allt under ett och samma tak.

Donesafe är mest känt för sitt integrerade ramverk som hjälper dig att övervaka hela din riskhanteringscykel. Du kan automatiskt identifiera risker i god tid, formulera processer, utöva kontroller och utnyttja kontrollbibliotek.

Donesafes bästa funktioner

Identifiera risker genom att samla in data i realtid från flera olika datakällor

Genomför systematiskt revisioner, checklistor och inspektioner i rätt tid

Underhåll och hantera riskregister genom att spåra orsaker, effekter och kontroller mot efterlevnadsprocesser och KRI (Key Risk Indicators).

Gör regelbundna utvärderingar och identifiera möjligheter att förbättra dina efterlevnadsprocesser

Begränsningar för Donesafe

Första installationen och utbildning tar tid

Användare har rapporterat om enstaka buggar

Priser för Donesafe

Kontakta oss för prisuppgifter

Donesafe-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

8. Libryo

via Libryo

Libryo-plattformen består av ett ekosystem av Software as a Service (SaaS), inklusive programvaruapplikationer, innehåll, professionella tjänster och integrationer av programvara från tredje part. Den är uppbyggd på en global API-driven dataset för regelverk.

Libryo förenklar din tillgång till och förståelse av alla typer av lagstiftning. Det identifierar vad du behöver följa baserat på din affärsstadie och plats, och hjälper dig att vidta åtgärder för att bli helt efterlevande.

Libryos bästa funktioner

Översätt och förenkla komplexa juridiska frågor för dina globala team med hjälp av flerspråkiga funktioner.

Håll dig uppdaterad med meddelanden om nya regler

Utnyttja Libryos platsspecifika juridiska spårning för att följa lokala policyer och efterlevnadskrav.

Få råd från juridiska experter från Libryo eller via livechatt när som helst med supportteamet

Libryos begränsningar

Användargränssnittet är något komplicerat och navigeringen kan vara svår.

Libryos prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Libryo-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

9. Netwrix

via Netwrix

Netwrix är en lösning för efterlevnad och revisionshantering som kommer att göra dina revisorer nöjda!

Netwrix hävdar att man kan minska förberedelsetiden för revisioner med upp till 85 % genom att eliminera behovet av att gå igenom kalkylblad, sammanställa rapporter och samla loggar för interna och externa revisioner.

Netwrix går längre än bara regelefterlevnad med sin heltäckande säkerhetslösning. Verktyget kan hjälpa dig att minska risken för dataintrång och skydda din känsliga information från att komprometteras.

Netwrix bästa funktioner

Säkerställ att dina IT-system förblir säkra med hjälp av Netwrix Change Tracker

Identifiera och minska potentiella risker för dina känsliga data genom att utnyttja StealthAUDIT-lösningen

Upptäck ovanligt beteende som överskrider förinställda tröskelvärden med hjälp av realtidsvarningssystemet

Automatisera arbetsflöden för att befria dina team från bördan av repetitiva uppgifter

Netwrix begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är relativt begränsade

Rapporteringsfilter kan vara förvirrande

Netwrix prissättning

Kontakta oss för prisuppgifter

Netwrix betyg och recensioner

G2: 4,4 / 5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

10. Filestage

via Filestage

Filestage är en omfattande plattform för granskning och godkännande av innehåll. Med Filestage kan du skapa anpassade arbetsflöden och granskningsgrupper för att avsevärt påskynda dina innehållsgodkännandecykler.

Filestage säkerställer efterlevnad av FCA-regler och hjälper dina marknadsföringsteam att publicera sina kampanjer och erbjudanden med trygghet.

Filestages bästa funktioner

Befria teamen från kaotiska granskningsprocesser med automatiska kommentar-, taggnings- och meddelandesystem

Använd färdiga mallar för att påskynda nya projekt och granskningsprocesser

Skapa centraliserade och automatiserade arbetsflöden för granskning och godkännanden

Integrera med dina andra projektledningsverktyg för att hantera alla uppgifter på ett holistiskt sätt

Filestages begränsningar

Användarna upplever ibland buggar

Priser för Filestage

Gratis

Grundläggande: 59 $/månad

Professional: 299 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Filestage-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Regelefterlevnad och riskhantering är avgörande för alla företag, men kan också vara utmanande och kostsamt.

Därför behöver du ClickUp, en projektledningsplattform som erbjuder en mer holistisk uppsättning AI-drivna funktioner för att förenkla dina arbetsflöden för risk- och regelefterlevnad, förbättra tvärfunktionellt samarbete och öka produktiviteten hos dina team.

ClickUp

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som låter dig skapa och hantera alla dina projektarbetsflöden, inklusive de för risk- och regelefterlevnadshantering.

Med ClickUp kan du automatisera rutinuppgifter, prioritera viktiga aktiviteter, spåra dina framsteg och generera rapporter i realtid – alla viktiga ingredienser för en framgångsrik riskhanteringsprocess.

Riskhantering med ClickUp

ClickUp kan användas som ett effektivt riskhanteringsverktyg för att hantera allt arbete och alla projekt som rör en organisation eller ett team. Du kan anpassa dina riskhanteringsarbetsflöden med hjälp av ClickUp Project Management-lösningen.

De bästa riskhanteringsplanerna utformas i samarbete med viktiga intressenter. Med ClickUp Whiteboard kan du visualisera din föreslagna riskminimeringsprocess tillsammans med ditt team och be om deras synpunkter och kommentarer offline eller i realtid.

Brainstorma och samarbeta med ClickUp Whiteboard för att ta fram en riskhanteringsplan som bäst passar din organisations behov

När din riskhanteringsplan är på plats kan du implementera den med hjälp av ClickUp Tasks. Du kan dela upp din riskminimeringsplan i mindre uppgifter och fördela dem till ansvariga resurser. Du kan också övervaka ditt teams framsteg för varje delmål mot uppsatta tidsplaner.

Håll koll på framstegen i din riskminimeringsplan med ClickUp Tasks

Undvik operativa risker genom att följa din riskhanteringsplan i realtid med ClickUp Dashboard. Du kan också ställa in automatiska påminnelser och realtidstaggar för att hålla dina teammedlemmar på rätt spår och uppdaterade.

Spåra uppgifter relaterade till riskhantering i realtid med ClickUp Gantt-vyn

Om du är orolig för datasäkerheten behöver du inte vara det.

ClickUp är ISO-certifierat, SOC 2- och PCI-kompatibelt och erbjuder end-to-end-datakryptering med AES-256-kryptering.

Det kan vara svårt att implementera en idiotsäker riskhanteringsprocess. För att spara tid och hjälpa dig komma igång har vi skapat en detaljerad ClickUp-mall för riskhantering som kan vara till hjälp. Du kan också ta del av denna detaljerade ClickUp-projektplan för regelefterlevnad för att få idéer.

Vi är övertygade om att dessa kommer att förbättra dina risk- och efterlevnadshanteringsprocesser avsevärt.

Ladda ner denna mall Initiera en riskhanteringsprocess med ClickUp Risk Management Template

ClickUps bästa funktioner

Dela interna policyer, regler, efterlevnadskrav och styrningsrelaterad information med dina team på ett säkert sätt

Utnyttja ClickUps projektledningsfunktioner för att tilldela roller och ansvar, fastställa tidsplaner och övervaka framstegen i din riskhanteringsplan.

Använd automatiska varningar och påminnelser för att hålla ditt team uppdaterat och på rätt spår med sina riskhanteringsmål.

Upprätta en regelbunden granskningsrytm och diskutera framstegen i planerna med realtidsrapportering med hjälp av ClickUp Views.

Begränsningar för ClickUp

Förstagångsanvändare kan behöva tid för att vänja sig vid alla funktioner som ClickUp erbjuder.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

ClickUp AI är tillgängligt med alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Ha full kontroll över dina efterlevnadskrav

När det gäller regelefterlevnad finns det inget utrymme för fel.

Effektiv regelefterlevnad är avgörande för att uppfylla lagstadgade krav och främja en etisk arbetsplatskultur.

Det är omöjligt att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga branschspecifika policyerna och reglerna, vilket gör verktyg för regelefterlevnad till en viktig del av ett modernt företags teknikstack.

Se till att du väljer de bästa verktygen för att hantera och förbättra dina processer för regelefterlevnad. ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg som hjälper dig med alla aspekter av ditt arbete samtidigt som det stärker dina riskhanteringsfunktioner.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag!