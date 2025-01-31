De 10 bästa HIPAA-kompatibla programvarorna 2025

Har du hört? HIPAA Journal rapporterade att det största dataintrånget inom hälso- och sjukvården 2023 drabbade över 11 miljoner personer. Att veta att mina hälso- och sjukvårdsdata kan hamna i fel händer är oroande.

Med det ökande antalet dataintrång varje år har det blivit mer komplicerat än någonsin att skydda patientdata. Att hantera användning, överföring och säker lagring är inte bara en utmaning, det är en överväldigande uppgift.

Nya regler och växande elektroniska register har fått oss att undra: Hur kan vi säkerställa att vården fortsätter att följa HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) samtidigt som den fortsätter att fungera smidigt?

Efter mycket forskning kom vi fram till att svaret kanske ligger i specialiserad programvara.

Vi har sammanställt tio av de bästa HIPAA-kompatibla programvarorna 2024, utformade för att förenkla datasäkerhet och hantering av vårdpraktiker.

Men innan vi gör det, låt oss förstå vad du bör leta efter i HIPAA-kompatibel programvara.

Vad ska du leta efter i HIPAA-kompatibel programvara?

HIPAA är en federal lag som fastställer nationella standarder för att skydda känslig patientinformation. Den amerikanska regeringen antog lagen för att skydda patienternas rättigheter och säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för deras hälsouppgifter.

Efterlevnad av HIPAA-reglerna är ett måste för vårdgivare, eftersom överträdelser kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive höga böter och skador på anseendet. Det kan dock vara överväldigande att söka igenom programvarualternativ som uppfyller dessa regler.

Här är min sammanställning av viktiga funktioner som kan hjälpa dig att begränsa din sökning:

Säkerhet: Leta efter stark kryptering för data i vila och under överföring. Multifaktorautentisering, där extra steg verifierar användarens identitet, är också ett plus.

Åtkomstkontroller: HIPAA kräver att åtkomsten till patientdata begränsas utifrån arbetsroller. Programvaran ska göra det möjligt att ställa in behörighetsnivåer för personalen, så att endast behörig personal kan se specifik information.

Revisionsloggning: Ett bra system registrerar vem som har haft åtkomst till vilka data och när. Denna revisionsspår hjälper till att upprätthålla efterlevnaden och identifiera eventuella säkerhetsöverträdelser.

Hjälp med efterlevnad: Erbjuder programvaran resurser eller support som hjälper dig att förstå och implementera HIPAA-reglerna? Detta kan spara tid och säkerställa att du är på rätt spår.

Användarvänlighet: Även den säkraste programvaran är otillräcklig om den är för komplex för ditt team. Leta efter användarvänliga gränssnitt och funktioner som integreras sömlöst med dina befintliga arbetsflöden.

Skalbarhet: När din verksamhet växer måste även dina programvarubehov växa. Välj en lösning som kan anpassas efter dina föränderliga behov utan att kräva en total omgörning.

Genom att prioritera dessa viktiga funktioner kan du hitta HIPAA-kompatibla lösningar som skyddar patientdata, förenklar arbetsflöden och ger dig sinnesro.

De 10 bästa HIPAA-kompatibla programvarorna att använda

Jag har sammanställt följande lista över de tio bästa HIPAA-kompatibla programvarorna och projektledningsverktygen för hälso- och sjukvård som du kan använda under 2024:

1. ClickUp: Bästa verktyget för projektledning inom hälso- och sjukvården

Skydda patientdata och projektledning inom hälso- och sjukvården med ClickUp Healthcare Project Management Software.

ClickUp är en GDPR-kompatibel projektledningsplattform som är utformad för att uppfylla HIPAA-kompatibilitetsstandarder för vårdorganisationer.

Med ClickUp kan vårdteam arbeta tryggt med säkerhet i världsklass. ClickUp är SOC 2-kompatibelt och dess Enterprise Plan är HIPAA-kompatibel.

HIPAA-kompatibilitet kräver att åtkomsten till patientdata begränsas utifrån arbetsroller. Vi använder ClickUps programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården för att få detaljerad kontroll över användarbehörigheter och exakt kunna definiera vilken information varje teammedlem kan se och ändra.

Jag kan till exempel ge läkare full tillgång till patientjournaler samtidigt som receptionisterna endast kan se grundläggande information om bokade tider. Denna detaljerade strategi minimerar risken för obehörig åtkomst till känslig information.

Att förstå och implementera HIPAA-reglerna kan vara en komplex uppgift. Jag kan använda ClickUps resurser och support för att navigera bland dessa krav.

Detta inkluderar tillgång till omfattande dokumentation, vanliga frågor eller till och med direkt support från mitt team. Att ha dessa resurser tillgängliga säkerställer att du aldrig är ensam om att navigera i HIPAA-reglerna, vilket sparar värdefull tid och säkerställer att din verksamhet håller sig på rätt spår med HIPAA-kompatibilitet.

Den funktion som sticker ut för mig är ClickUps säkerhetspolicy, som är bäst i sin klass. De använder branschstandardiserad kryptering både vid lagring och överföring, vilket krypterar patientinformationen både när den lagras på deras servrar och under överföringen.

Skydda hälsovårdsdata utan att kompromissa med applikationens prestanda och den övergripande användarupplevelsen med ClickUp Security.

Detta säkerställer att även om någon skulle fånga upp data, skulle de inte kunna dekryptera den. ClickUp genomför också regelbundna säkerhetsrevisioner och penetrationstester. Dessa proaktiva åtgärder hjälper mig att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter innan de kan utnyttjas.

Denna programvara för projektledning inom hälso- och sjukvården går dessutom utöver säkerhet och erbjuder funktioner som uppgifts- och dokumenthantering, kommunikationsverktyg och rapportering. Genom att utnyttja dessa funktioner kan din vårdorganisation förbättra samarbetet, öka effektiviteten och leverera bättre patientvård.

ClickUps bästa funktioner

För detaljerade revisionsloggar som spårar användaraktivitet, så att administratörer kan övervaka vem som har åtkomst till vilka data och när, vilket är viktigt för att uppfylla HIPAA:s loggningskrav.

Stöd för multifaktorautentisering (MFA), vilket kräver att du tillhandahåller ytterligare verifiering utöver lösenord, vilket förbättrar säkerheten och skyddar mot obehörig åtkomst.

Lita på robusta säkerhetskopierings- och återställningsmekanismer som säkerställer att skyddad hälsoinformation (PHI) förblir tillgänglig även i händelse av dataförlust eller korruption.

Konfigurera policyer för datalagring för att automatiskt radera eller arkivera föråldrad PHI.

Använd säkra kommunikationskanaler , inklusive krypterade meddelanden och fildelningsfunktioner, som underlättar samarbetet mellan vårdpersonal samtidigt som PHI skyddas.

Få resurser och support för att förstå och implementera HIPAA-kompatibla åtgärder effektivt, inklusive dokumentation, utbildningsmaterial och kundsupport.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp erbjuder starka säkerhetsfunktioner, men för att vårdgivare ska uppnå fullständig HIPAA-kompatibilitet med ClickUp är det nödvändigt att uppgradera till Enterprise-planen och underteckna ett BAA-avtal.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgänglig i alla betalda abonnemang för 7 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Sprinto: Bästa verktyget för automatisering av efterlevnad

via Sprinto

Vårdkoncerner måste kunna agera snabbt, och Sprinto hjälper dem att göra just det. Under vårt test hjälpte det mig att springa igenom revisioner utan att tappa takten. Denna smidighet är ovärderlig inom vårdbranschen, där regelverket ständigt förändras.

Jag kunde avsevärt minska den manuella arbetsinsatsen som krävs för efterlevnadshantering genom att utnyttja automatiseringsfunktioner. Detta förbättrade effektiviteten och minimerade risken för mänskliga fel, vilket säkerställde noggrannhet och tillförlitlighet i efterlevnaden av reglerna.

Integration är kärnan i Sprintos filosofi. Plattformen har en integrationsinriktad strategi som säkerställer kompatibilitet med befintliga system och arbetsflöden inom vårdorganisationer. Denna integration underlättar efterlevnadsprocessen, minskar friktionen och förenklar driften.

Sprintos bästa funktioner

Förbered din organisation för revisioner med proaktiv övervakning och experthjälp.

Gör det möjligt för din organisation att snabbt genomföra revisioner och säkerställa noggrannhet i efterlevnaden av regler och föreskrifter.

Anslut, centralisera och kontrollera säkerhetsriskhantering efterlevnad

Sprintos begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter kanske inte helt tillgodoser unika organisatoriska behov.

Beroendet av automatiserade processer kan innebära utmaningar i situationer som kräver manuella ingripanden eller flexibilitet.

Sprinto-priser

Anpassad prissättning

Sprinto-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 20 recensioner)

3. Updox: Bästa samarbetsverktyget

via Updox

Updox är en välkänd plattform för kommunikation och efterlevnad inom hälso- och sjukvården. Updox låter dig chatta säkert med kollegor, patienter och andra viktiga personer. Det är som att ha ett privat chattrum där endast rätt personer kan delta, vilket håller känslig information, såsom medicinska journaler, under lås och bom från nyfikna ögon.

Att hantera dokument med Updox var som att ha mitt eget organiserade arkivskåp i molnet. Jag kunde lagra medicinska journaler, samtyckesformulär och laboratorieresultat på ett säkert ställe, vilket gjorde det enkelt att hitta det jag behövde och säkerställde att allt förblev HIPAA-kompatibelt.

Updox bästa funktioner

Kommunicera konfidentiellt med krypterade meddelanden

Skicka och ta emot fax digitalt med bitkryptering för ökad säkerhet, vilket garanterar HIPAA-kompatibilitet.

Minska antalet uteblivna besök med automatiska påminnelser

Genomför säkra virtuella möten på ett enkelt sätt

Begränsningar för Updox

Det kan ta tid för personalen att anpassa sig till det nya systemet, vilket kan leda till tillfälliga störningar i arbetsflödets effektivitet.

Updox prissättning

Anpassad prissättning

Updox-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 110 recensioner)

4. Weave: Bästa kommunikationsverktyget

via Weave

Genom att integrera ett telefonsystem i världsklass med en serie kommunikationsverktyg erbjuder Weave en centraliserad plattform för hantering av patientkontakter, bokning av tid och administrativa uppgifter.

Konsolidering minskar behovet av olika system och minimerar risken för HIPAA-överträdelser i samband med fragmenterad datalagring, enligt min mening.

Oavsett om du hanterar patientförfrågningar, skickar påminnelser om bokade tider eller samlar in feedback kan du kommunicera tryggt, med vetskapen om att dina interaktioner skyddas av robusta krypteringsprotokoll som uppfyller HIPAA:s krav för skydd av elektroniskt skyddad hälsoinformation (ePHI).

Från att genomföra riskbedömningar till att hantera policydokumentation och utbildningsinitiativ – Weaves automatiseringsfunktioner förenklar efterlevnadsprocessen, minskar den administrativa bördan för din vårdpersonal och säkerställer enhetlighet i efterlevnaden av HIPAA-reglerna.

Weave förser dig med verktyg för snabb incidenthantering och omfattande rapportering, så att du kan mildra effekterna av överträdelser samtidigt som du uppfyller dina skyldigheter enligt HIPAA:s krav på anmälan av överträdelser.

Weave bästa funktioner

Förenkla klinikhantering och tidsbokning

Påskynda faktureringscyklerna genom att integrera betalningshanteringen i kommunikationsplattformen.

Underlätta insamlingen av patientomdömen genom automatiska uppmaningar och påminnelser

Begränsningar

Traditionella SMS-meddelanden som används av Weave Messages kanske inte är lämpliga för all kommunikation på grund av bristande kryptering under överföringen.

Weave-prissättning

Väsentligt: Anpassad prissättning

Fördel: Anpassad prissättning

Elite: Anpassad prissättning

Weave-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 450 recensioner)

5. TigerConnect: Bästa verktyget för snabbmeddelanden inom hälso- och sjukvården

via TigerConnect

Kärnan i varje interaktion inom hälso- och sjukvården är en mänsklig relation – en patient som söker vård, en vårdgivare som erbjuder stöd och ett team som samarbetar för att uppnå bättre resultat. TigerConnect är ett verktyg som kan hjälpa dig att göra dina vårdmetoder och processer mer människocentrerade.

När jag testade detta verktyg kunde jag enkelt dela meddelanden, bilder och filer, vilket säkerställde att viktig information nådde rätt personer vid rätt tidpunkt. Detta smidiga informationsutbyte påskyndar beslutsfattandet och stärker banden mellan vårdgivare, vilket främjar en kultur av lagarbete och stöd.

TigerConnects bästa funktioner

Skydda känslig data med end-to-end-kryptering och robusta säkerhetsåtgärder

Förenkla kommunikationsflöden och främja smidigt teamarbete med Clinical Collaboration Platform.

Hämta meddelanden som skickats av misstag och radera data säkert från förlorade enheter

Anslut till hälso- och sjukvårdsapplikationer och verifiera användaridentiteter

Spåra användarinteraktioner och säkerställ efterlevnad och säkerhet genom kontinuerlig övervakning.

Begränsningar för TigerConnect

Kan ha begränsad flexibilitet när det gäller att anpassa sig till högt specialiserade eller unika kommunikationsbehov inom vissa vårdmiljöer.

Priser för TigerConnect

Anpassad prissättning

TigerConnect-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (190+ recensioner)

Capterra: 4,7 (40+ recensioner)

6. Jotform: Bästa verktyget för onlineformulär inom hälso- och sjukvården

via Jotform

JotForm hjälper dig med HIPAA-kompatibla formulär. Det innebär att när dina patienter fyller i ett formulär online är deras information i säkra händer från början till slut – du behöver inte oroa dig för att den hamnar i fel händer.

Dina kunders data skickas inte bara ut i tomma intet, utan är säkert låsta med SSL-kryptering. Med JotForm kan du själv bestämma vem som får se vad.

Behöver du ansluta till andra verktyg inom hälso- och sjukvården? JotForm hjälpte mig att smidigt integrera med molnlagring, CRM-plattformar och mer, samtidigt som jag förblev HIPAA-kompatibel. Det förde också en detaljerad logg över all formuläraktivitet, så jag visste exakt vem som hade åtkomst till data, var och när.

Jotforms bästa funktioner

Spara tid med färdiga mallar

Anpassa formulär efter dina exakta behov och se till att allt flyter på rätt sätt.

Ställ in automatiska påminnelser för formulärinlämningar, så att du får svar i tid.

Jotforms begränsningar

JotForm krypterar data, men du kan ha ytterligare säkerhetskrav beroende på dina specifika behov.

HIPAA-kompatibla funktioner finns endast tillgängliga i Gold- och Enterprise-abonnemangen.

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1800 recensioner)

7. Google Workspace: Bästa produktivitetsverktyget för hälso- och sjukvården

via Google Workspace

Google Workspace består av en rad produktivitets- och samarbetsverktyg som Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets och Google Meet.

Dessa verktyg är sömlöst integrerade. Detta gjorde det möjligt för mig att växla mellan uppgifter utan ansträngning.

Du kan starta en videokonferens via Google Meet för att diskutera patientfall i realtid, samarbeta om behandlingsplaner med Google Docs och Sheets och lagra patientjournaler på ett säkert sätt på Google Drive – allt på samma plattform.

Denna integration ökar produktiviteten genom att minska behovet av att växla mellan flera applikationer. Den säkerställer också att känsliga hälsouppgifter och patientinformation förblir skyddade under hela samarbetsprocessen.

Google Workspaces bästa funktioner

Säkerställ datakryptering både under överföring och lagring

Hantera åtkomsten till känslig data genom robusta kontroller för identitets- och åtkomsthantering.

För detaljerade revisionsloggar som spårar användaraktivitet

Underlätta smidig kommunikation mellan vårdpersonal samtidigt som sekretessen säkerställs.

Begränsningar i Google Workspace

Google tecknar inte affärspartneravtal (BAA) för sina konsumenttjänster, men erbjuder HIPAA-affärspartneravtal för Google Workspace, vilket säkerställer att det uppfyller HIPAA-kraven när det används på rätt sätt.

Priser för Google Workspace

Business Starter: 6 $/användare per månad

Business Standard: 12 USD/användare per månad

Business Plus: 18 USD/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Workspace

G2: 4,6/5 (över 40 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 15 000 recensioner)

8. TrueVault: Bästa verktyget för dataskydd inom hälso- och sjukvården

via TrueVault

Kärnan i hälso- och sjukvården är förtroendet mellan patienter och vårdgivare, förtroendet för säkerheten kring personlig information och förtroendet för att sekretessen upprätthålls.

TrueVault hjälper till att bygga upp det förtroendet. De erbjuder en programvarusvit för dataskydd som heter TrueVault Polaris och som kan vara relevant för alla vårdgivare.

Polaris hjälpte mig att automatisera arbetsflöden och uppgifter relaterade till dataskydd, vilket sparade mig mycket tid och arbete.

Plattformen hjälpte mig också att följa olika dataskyddsbestämmelser, inklusive HIPAA, CCPA och GDPR. Detta var avgörande för mig när jag jonglerade med komplexa efterlevnadskrav.

TrueVaults bästa funktioner

Automatisera efterlevnadsuppgifter för att förenkla arbetsflöden

Dela data säkert med behöriga parter

Hantera och återkalla åtkomstbehörigheter med lätthet och autentisera användare med multifaktorautentisering.

Säkerställ dataintegriteten med regelbundna säkerhetskopieringar och redundansåtgärder.

Begränsningar för TrueVault

Vissa användare kan tycka att anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med andra plattformar.

Priser för TrueVault

Anpassad prissättning

TrueVault-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

9. CareCloud: Bästa IT-verktyget för hälso- och sjukvård

via CareCloud

Under testningen visade CareCloud upp strikta datasäkerhetsåtgärder, vilket gav mig sinnesro, eftersom jag visste att patientinformationen var skyddad mot potentiella intrång.

CareClouds intuitiva gränssnitt förenklar administrativa uppgifter, från säker hantering av patientjournaler till kryptering av känslig data. Det frigör värdefull tid som du kan ägna åt det som verkligen är viktigt: att ge exceptionell patientvård.

CareCloud underlättar också smidiga kommunikationskanaler samtidigt som det säkerställer efterlevnad av HIPAA-reglerna, så att du kan samarbeta effektivt utan att äventyra patienternas integritet.

CareClouds bästa funktioner

Lägg till ett extra säkerhetslager med multifaktorautentisering

Genomför regelbundna säkerhetsgranskningar för att identifiera och åtgärda potentiella sårbarheter.

Upprätthåll dataintegriteten genom robusta mekanismer för säkerhetskopiering och återställning.

CareClouds begränsningar

Standardiserade erbjudanden uppfyller inte alltid alla organisationers unika krav.

CareCloud-priser

Anpassad prissättning

CareCloud-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,5/5 (över 100 recensioner)

10. Axcient: Bästa verktyget för affärskontinuitet och katastrofåterställning

via Axcient

Med Axcients omfattande lösningar för säkerhetskopiering och katastrofåterställning kunde jag snabbt återställa förlorade data, mildra attackens effekter och upprätthålla kontinuiteten i vården för patienterna.

Axcients engagemang för HIPAA-kompatibilitet sträcker sig bortom ren datasäkerhet. Genom att anpassa dina rutiner efter HIPAA-reglerna säkerställer Axcient att patienternas integritet upprätthålls i varje steg av dataräddningsprocessen.

Detta engagemang för regelefterlevnad skyddar känslig information och främjar förtroendet mellan dig och dina patienter.

Axcient säkerställer att din organisations och dina patienters data är säkra, så att du kan fokusera på att leverera exceptionell vård utan att behöva oroa dig för att äventyra integriteten eller regelverket.

Axcients bästa funktioner

Implementera strikta åtkomstkontroller som säkerställer att endast behörig personal kan komma åt känslig patientinformation.

Förenkla efterlevnadsprocessen genom att generera omfattande rapporter som kan påskynda revisioner och underlätta dokumentationen.

Utveckla anpassade katastrofåterställningsplaner för att minimera driftstopp och säkerställa kontinuiteten i verksamheten i händelse av dataintrång eller katastrof.

Ge personalen utbildning och resurser om bästa praxis för HIPAA-efterlevnad och främja en kultur av säkerhetsmedvetenhet inom organisationen.

Axcients begränsningar

Att implementera och konfigurera Axcients lösningar för säkerhetskopiering och katastrofåterställning kan kräva betydande tid och resurser.

Axcients prissättning

Anpassad prissättning

Axcient-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Säkerställ HIPAA-kompatibilitet med rätt programvara

Oavsett om du är vårdgivare, försäkringsbolag eller teknikentusiast erbjuder dessa tio bästa lösningar tillförlitlighet, säkerhet och efterlevnad när det gäller att skydda känslig patientinformation.

Men om du vill ha en plattform som har allt, är min bästa rekommendation – ClickUp – det ultimata valet.

Med sina omfattande funktioner, inklusive robusta säkerhetsåtgärder, smidiga integrationsmöjligheter och ett intuitivt gränssnitt, erbjuder ClickUp oöverträffad mångsidighet.

Registrera dig gratis för ClickUp nu och upplev effektivitet, efterlevnad och sinnesro med ClickUp som din pålitliga HIPAA-kompatibla programvarulösning.