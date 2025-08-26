De 11 bästa HIPAA-kompatibla formulärverktygen för säker datainsamling

Om du är vårdgivare eller driver en vårdklinik är du väl medveten om nackdelarna med traditionella pappersbaserade samtyckesformulär för HIPAA-kompatibilitet.

Pappersformulär kan lätt gå förlorade, skadas eller komma i händerna på obehöriga personer. Teamet kommer att lägga timmar på att arkivera och hantera dem, bara för att upprepa arbetet vid revisioner.

Dessutom kan det vara tidskrävande och felbenäget att flytta dem mellan avdelningar eller till elektroniska patientjournaler. Och naturligtvis är det ineffektivt och tar plats att lagra och hämta pappersformulär.

HIPAA-kompatibla formulärskapare erbjuder ett säkrare sätt att samla in och hantera skyddad hälsoinformation (PHI). De minskar administrativa omkostnader, minimerar efterlevnadsrisker, låter patienter skicka in formulär säkert från vilken enhet som helst och hjälper dig att vara redo för revision.

Om du letar efter ett HIPAA-kompatibelt formulärverktyg som ersätter pappersarbetet i väntrummet med säker, digital bekvämlighet, har du hittat rätt.

De bästa HIPAA-kompatibla verktygen för formulärskapande i korthet

När du arbetar inom hälso- och sjukvården och hanterar känslig patientinformation är det inte ett alternativ att skapa enkäter i Google Forms. Använd istället dessa HIPAA-kompatibla formulärskapare.

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Formulär-till-uppgift-mappning, automatiseringar, instrumentpaneler, AI-sammanfattningar Team som behöver automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter i en säker plattform Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Formstack Dra-och-släpp-verktyg, villkorlig logik, e-signaturer, analysverktyg Medelstora vårdorganisationer som söker säkra och skalbara dataflöden Betalda abonnemang från 99 $/månad per användare FormDr Mobilanpassade formulär, filuppladdningar, automatiska påminnelser Enskilda praktiker och småföretag som vill ha en DIY-lösning Betalda abonnemang från 59 $/månad FormHippo API-inbäddning, QR-delning, filuppladdning, Drive-synkronisering Administrativa team som använder Google Drive Betalda abonnemang från 8,95 $/månad per användare. HIPAAtizer Konvertering från PDF till formulär, visuell redigerare, skydd mot skräppost Små till medelstora team som behöver HIPAA-formulär med dra-och-släpp-funktion och webbinbäddning. Betalda abonnemang från 34 $/månad Cognito Forms Beräknade fält, betalningsintegrationer, revisionsloggar Patienthanteringsteam som behöver avancerad logik och beräkningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 19 $/månad. BlockSurvey Blockchain-säkerhet, formulär utan kunskap, anonyma undersökningar Företag som prioriterar datainsamling med integriteten i första rummet Betalda abonnemang från 29 $/månad Jotform Mallbibliotek, automatiskt ifyllda PDF-filer, samtyckesfält, AI-verktyg, revisionsloggar Stora vårdorganisationer som vill kombinera intagsformulär med schemaläggning Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 39 $/månad. 123FormBuilder Flerspråkigt, Salesforce, WCAG-stöd, arbetsflödeslogik Team av alla storlekar som skapar flerspråkiga formulär Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 37 $/månad. Zoho Forms Offline-data, e-signaturer, villkorlig logik, integrationer Användare av Zoho-ekosystemet som behöver formulärskapare med villkorlig logik Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 12 $/månad. MakeForms AI-formulärskapare, engångslösenord, analysverktyg, flera vyer Medelstora till stora organisationer som söker formulär med responsiv design som uppfyller kraven. Betalda abonnemang från 29 $/månad

De bästa HIPAA-kompatibla verktygen för att skapa onlineformulär

Oavsett om du samlar in patientintagsformulär, samtyckesdokument eller feedback efter besök, hjälper dessa HIPAA-kompatibla formulärskapare dig att uppfylla reglerna utan att kompromissa med användbarheten.

1. ClickUp (bäst för automatisering av arbetsflöden och integrering av uppgifter)

Skapa anpassade och säkra HIPAA-kompatibla formulär med ClickUp Forms.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar uppgifter, dokument, rapporter och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det hjälper team att hantera patientförfrågningar, personalens inmatningar och interna klinikarbetsflöden på ett och samma ställe, från första svaret till det slutliga resultatet.

Det börjar med ClickUp Forms. Låt oss säga att din klinik samlar in patientdata eller interna förfrågningar om laboratoriearbete på ett säkert sätt. Du kan skapa ett enkelt formulär med ditt varumärke med rullgardinsmenyer, kryssrutor och till och med villkorslogik för att anpassa frågorna utifrån patientens svar.

Omvandla svar från ClickUp-formulär direkt till ClickUp-uppgifter

Varje formulär som skickas in skapar en uppgift i ClickUp Tasks, förifylld med alla detaljer: patientens namn, begärd åtgärd, prioritetsnivå och till och med ett skannat dokument om de har laddat upp ett. Baserat på regler som du har ställt in i förväg tilldelas uppgiften omedelbart till rätt koordinator eller sjuksköterska.

Om uppgiften till exempel är markerad som "Brådskande" kommer uppgiftshanteringsprogrammet automatiskt att meddela teamledaren, uppdatera statusen till "Pågår" och flytta uppgiften till toppen av kön.

ClickUp har också fördefinierade intagningsformulär, vilket sparar dig besväret att skapa dem från grunden varje gång. Till exempel är ClickUps formulärmall förstrukturerad för att hjälpa dig att samla in viktig patientinformation digitalt i ett standardiserat format och omedelbart vidarebefordra den till din arbetsyta.

Få en gratis mall Minska pappersarbetet och undvik fel vid datainmatning med ClickUps formulärmall för HIPAA-kompatibilitet.

Det innehåller:

Anpassade fält för sjukdomshistoria, kontaktuppgifter och samtycke

Automatiseringsalternativ för att meddela personalen eller tilldela uppgifter så snart ett formulär har skickats in.

Inbyggda uppgiftsvyer i EHR-stil för att spåra inlämningar och intagningssteg

Integrationsstöd för synkronisering med ditt bredare kliniska arbetsflöde eller berörda enheter

ClickUps bästa funktioner

Kontrollera åtkomsten med detaljerade behörigheter: Begränsa vem som kan visa, redigera eller hantera formulärinlämningar, uppgifter, känsliga anteckningar och till och med arbetsytor.

Håll alla på samma sida: Länka relaterade förfrågningar eller uppgifter, som en patients intag och försäkringsformulär, med Länka relaterade förfrågningar eller uppgifter, som en patients intag och försäkringsformulär, med ClickUp Task Dependencies.

Skapa en kunskapsbas: Skapa SOP:er, PDF-filer och interna kunskapswikis med Skapa SOP:er, PDF-filer och interna kunskapswikis med ClickUp Docs och lägg till dem i efterföljande uppgifter.

Filtrera och sortera data: Lägg Lägg till ClickUp-anpassade fält som "Remiss typ" eller "Försäkringsstatus" till uppgifter så att dina intagnings- och triagedata förblir strukturerade.

Sammanfatta inskrivningsuppgifter med inbyggd AI: Använd Använd ClickUp Brain för att generera en sammanfattning av viktiga detaljer – sjukdomshistoria, symtom, tidigare besök inom den uppgift som skapats från formuläret.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna recension säger allt:

ClickUp gör det otroligt enkelt att hantera uppgifter, listor och arbetsflöden på ett och samma ställe. Möjligheten att växla mellan flera vyer (som lista, tavla, Gantt och kalender) ökar produktiviteten avsevärt. De inbyggda automatiseringarna är kraftfulla och sparar massor av manuellt arbete. Det är det perfekta verktyget för teamsamarbete. Flexibelt, intuitivt och mycket anpassningsbart. ClickUp har verkligen effektiviserat hur vårt team planerar, spårar och levererar arbete.

2. Formstack (bäst för säkra och skalbara dataflöden)

via Formstack

Med Formstack kan du skapa säkra, HIPAA-kompatibla formulär för patientintag, samtycke, uppföljningar och mycket mer.

Funktioner som inbyggd kryptering och rollbaserad åtkomstkontroll säkerställer att dina data förblir säkra. Drag-and-drop-verktyget gör det enkelt att justera formulär i takt med att dina processer utvecklas, och du kan till och med lägga till villkorlig logik i formulär, så att patienter kan hoppa över onödiga frågor.

Med inbyggda e-signaturer behöver du inte jaga patienter för att få handskrivna samtycken. Det är ett pålitligt alternativ för små till medelstora mottagningar som vill modernisera intaget.

Formstacks bästa funktioner

Analysera formulärets prestanda, konverteringar och avbrottsfrekvens för dina digitala formulär för att optimera datainsamlingen.

Förfyll formulär och dokument baserat på data från tidigare inlämningar eller externa källor.

Skicka data direkt till team eller system med hjälp av villkorlig logik, fältmappning och dataroutningsfunktioner.

Utnyttja Formstack Go, en AI-assisterad funktion, för att samla in data offline och synkronisera den automatiskt när anslutningen återställs.

Formstacks begränsningar

Det tar lång tid att uppdatera formulär när du vill redigera dem i bulk.

Prissättningen kan vara bättre lämpad för större organisationer.

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad

Paket: 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 450 recensioner) 4,3/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 110 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Formstack?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Jag använder Formstack Forms minst en gång i veckan, och ofta flera gånger per vecka. Jag älskar att vi kan lägga till så mycket logik som behövs i varje formulär. Mitt företag har några riktigt långa, komplexa formulär, och det är fantastiskt att jag kan dölja avsnitt och fält efter behov för att förhindra att teammedlemmarna måste skriva "N/A" som svar hundratals gånger. E-postautomatiseringen är ett stort plus.

3. FormDr (Bäst för enskilda praktiker som vill ha en DIY-lösning)

via FormDr

Med FormDr:s HIPAA-kompatibla onlineformulär kan dina patienter fylla i formulär från sin telefon eller bärbara dator före besöket. Dessa inlämningar skickas direkt till rätt medarbetare.

Du kan anpassa patientupplevelsen med villkorlig logik, flersidiga paket och varumärkesspecifika tack-sidor när du skapar formulär.

Eftersom det är ett formulärverktyg utan kod behöver du ingen teknisk support för att göra alla dessa ändringar; du kan göra det själv. Det erbjuder också ett bibliotek med fördefinierade formulärmallar för olika medicinska specialiteter.

FormDr:s bästa funktioner

Skicka formulär till patienter via e-post eller sms så att de kan fylla i papper var de än befinner sig och minska väntetiden i väntrummet.

Samla in digitala signaturer, foton och filuppdateringar direkt i programvaran för kundregistrering

Automatisera påminnelser för att uppmana patienter att fylla i formulär, vilket minskar antalet uteblivna besök.

Exportera patientdata i bulk till Excel-kompatibla CSV-filer för att analysera formulärsvar.

FormDr-begränsningar

Saknar anpassningsalternativ i sina fördefinierade formulärmallar.

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med större, mer generaliserade plattformar

FormDr-priser

Essential: 59 $/månad

Plattform: Anpassad prissättning

Team: Anpassade priser

Enterprise: Anpassad prissättning

FormDr-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om FormDr?

En recension uttrycker det så här:

Innan vi började använda FormDr använde vi ett helt pappersbaserat system som var förknippat med många hinder, bland annat kostnader för utskrift och postning av formulärpaket, långa leveranstider för formulär och oförmåga att säkerställa att vissa fält var ifyllda innan de skickades in. Med FormDr kan kvinnor som anmäler sig till vårt program fylla i formulären på cirka 15 minuter från det att de får dem.

4. FormHippo (Bäst för administratörer som vill vidarebefordra ifyllda formulär direkt till Google Drive)

via FormHippo

Med FormHippo kan du skapa HIPAA-kompatibla anpassade patientintagsformulär, samtyckesdokument och flöden för elektroniska signaturer. Dessa formulär kan integreras i din plattform via API eller med hjälp av hostade länkar.

Plattformen kan konvertera befintliga PDF-formulär till interaktiva, ifyllbara online-dokument som patienter kan fylla i och underteckna elektroniskt på valfri enhet. Det användarvänliga drag-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att skapa nya formulär från grunden.

Du kan också välja mellan anpassningsbara, HIPAA-kompatibla fördefinierade mallar för olika specialområden inom hälso- och sjukvården.

FormHippos bästa funktioner

Publicera formulär direkt och distribuera dem via unika webblänkar eller QR-koder.

Få tillgång till ett brett utbud av HIPAA-kompatibla fälttyper, inklusive text, rullgardinsmenyer, kryssrutor, alternativknappar, bilder och filuppladdningar.

Samla in juridiskt bindande elektroniska signaturer på alla formulär eller dokument.

Skicka automatiskt inlämnade formulär och uppladdade filer till din Google Drive och organisera dem i mappar för enkel åtkomst.

FormHippos begränsningar

Gränssnittet kan se lite föråldrat ut jämfört med konkurrenterna.

FormHippo-priser

Gratis provperiod

Grundläggande: 8,95 $/månad per användare

Pro: 11,95 $/månad per användare

FormHippo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. HIPAAtizer (bäst för HIPAA-kompatibla formulär med dra-och-släpp-funktion)

via HIPAAtizer

HIPAAtizer är ett HIPAA-kompatibelt formulärverktyg och dokumentlösning som är utformat för att konvertera pappers-, PDF- eller befintliga webbformulär till säkra, digitala format. Du kan bädda in dessa formulär direkt på din mottagnings webbplats med bara några få klick.

Datainsamlingsprocessen är enkel. Patienterna kan fylla i formulär från valfri enhet, och inlämningarna skickas säkert till ditt team. De kan få aviseringar eller exportera data efter behov.

FIPS 140-2-kompatibel kryptering och detaljerade åtkomstloggar garanterar datasäkerheten i din vårdorganisation. Det erbjuder också fördefinierade mallar för samtycke till telemedicin, COVID-19-screening och intagsformulär som du kan anpassa med en visuell redigerare.

HIPAAtizers bästa funktioner

Skapa anpassade formulär med ett dra-och-släpp-redigeringsprogram som innehåller över 40 komponenter, såsom e-signaturer och filuppladdningar.

Aktivera ReCAPTCHA för att skilja mellan människor och automatiserade användare och undvika spam.

Konvertera befintliga digitala formulär, PDF-formulär, pappersformulär eller Word-formulär till säkra onlineformulärpaket.

Maskera och dölj PHI i formulärinlämningar och e-postmeddelanden för att säkerställa HIPAA-kompatibilitet.

Begränsningar för HIPAAtizer

Plattformen är starkt inriktad på formulärkompatibilitet och erbjuder kanske inte ett bredare utbud av verktyg för automatisering av arbetsflöden.

Användarupplevelsen kan förbättras

Priser för HIPAAtizer

Sandbox-konto för utvecklare: Gratis

Simple Compliance Gold: 34 $/månad

Simple Compliance Gold Plus: 45 $/månad

Simple Compliance Platinum: 125 USD/månad

Anpassad prissättning

HIPAAtizer-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om HIPAAtizer?

Ett kort utdrag från en användare:

Verktyget är mycket mångsidigt och supportteamet är mycket hjälpsamt. Möjligheten att skapa komplexa arbetsflöden och frågeformulär inom hälso- och sjukvården. De kan till och med konvertera pappersformulär till HIPAA-kompatibla onlineformulär.

6. Cognito Forms (bäst för avancerad formulärlogik och beräkningar)

via Cognito Forms

Cognito Forms erbjuder avancerad villkorslogik, beräknade fält och stöd för flersidiga formulär. Det är användbart för att skapa komplexa medicinska formulär som patientintag, riskbedömningar eller symptomchecklistor.

En anmärkningsvärd funktion är dess AI-drivna formulärgenerator, som gör det möjligt för användare att skapa en funktionell formulärmall genom att helt enkelt beskriva sina behov i klartext.

Dessa HIPAA-kompatibla onlineformulär har inte inbyggda EHR-integrationer. Cognito Forms stöder dock webhooks, och du kan anpassa arbetsflöden för att vidarebefordra inlämningar eller utlösa uppföljningsåtgärder.

Utvecklare och produktteam kan använda säker API-åtkomst för att hämta eller överföra data till andra system och integrera den i bredare arbetsflöden inom hälsoteknik.

Cognito Forms bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden med villkorlig logik, dynamisk fältvisning och aviseringar.

Skapa anpassade PDF- eller Word-dokument, till exempel patientsammanfattningar eller samtyckesdokument, direkt från inlämnade formulär.

Integrera med betalningsgateways som Stripe, PayPal och Square för att ta emot betalningar via dynamiska formulär, inklusive PCI-kompatibel bearbetning.

Granska all aktivitet med hjälp av detaljerade loggar, spåra ändringar i inlämningar, arbetsflödesåtgärder och e-postleveransstatus.

Begränsningar för Cognito Forms

HIPAA-kompatibilitet och det tillhörande Business Associate Agreement (BAA) är endast tillgängligt i den dyrare Enterprise-planen, vilket kan göra det oåtkomligt för mindre mottagningar.

Formatet ändras vid utskrift, vilket är obekvämt.

Priser för Cognito Forms

Privatperson: Gratis

Pro: 19 $/användare/månad

Team: 39 $/användare/månad

Enterprise: 129 $/månad

Betyg och recensioner för Cognito Forms

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner) 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Cognito Forms?

Enligt en recensent:

Enkelt att skapa responsiva formulär med hjälp av villkorslogik, svarspiping och automatisering med Stripe/Zapier. Enkelt att dela mallar mellan konton. Enkelt att bädda in formulär på en webbplats.

7. BlockSurvey (bäst för datainsamling med fokus på integritet)

via BlockSurvey

BlockSurvey är en programvara för automatisering av formulär med ett integritetsbaserat tillvägagångssätt som använder blockchain -teknik. Istället för att lagra formulärsvar på centraliserade servrar krypteras data från början till slut och ägs uteslutande av respondenten.

Ditt team kan inte komma åt rådata om de inte uttryckligen har beviljats åtkomst. Med andra ord kan det användas för hälsotekniska produkter där dataminimering och zero-trust-arkitektur är viktigt.

Plattformen ger dig också anpassade domäner, säker inbäddning och API-åtkomst för att kontrollera hur och var dina formulär används.

BlockSurveys bästa funktioner

Skapa enkäter och formulär med ett AI-drivet verktyg som genererar högkvalitativa frågor, adaptiv uppföljningslogik och automatiserad dataanalys.

Samla in svar anonymt utan annonser, spårare eller cookies för att öka förtroendet.

Whitelabel dina enkäter med anpassade domäner, logotyper och teman.

Analysera insamlade data via en realtidsdashboard med diagram och sammanfattningar.

Begränsningar för BlockSurvey

Inloggningen med lösenord kan utgöra en säkerhetsrisk; alla som har lösenordet kan komma åt kontot, och kontoägaren har ingen möjlighet att återställa säkerheten för kontot.

Plattformens avancerade, decentraliserade säkerhetsmodell kan utgöra en utmaning för vissa traditionella IT-avdelningar inom hälso- och sjukvården.

Priser för BlockSurvey

Standard: 29 $/månad

Premium: 49 $/månad

Team: 69 $/månad

Företag: 499 $/månad

BlockSurvey-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 120 recensioner) 4,8/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BlockSurvey?

En användare delade med sig av följande feedback:

Blocksurvey är mycket enkelt att använda och implementera. Det har snabbt blivit mitt favoritverktyg för formulärskapande. Innovationen ligger i att resultaten lagras i blockkedjan, vilket är ett extra säkerhetslager som jag uppskattar.

8. Jotform (Bäst för mönstervariation och integrationer)

via Jotform

Med sin HIPAA-kompatibla option som finns tillgänglig i Gold- och Enterprise-paketen ger Jotform dig ett användarvänligt dra-och-släpp-verktyg för PDF-mappning. Med PDF Editor kan kliniker generera automatiskt ifyllda PDF-filer från formulärinlämningar som ser identiska ut med befintliga interna dokument.

Jotforms AI-drivna verktyg kan generera formulär från textprompter eller sammanfatta inlämnade data direkt. Biblioteket med färdiga mallar för registreringsformulär gör att du kan komma igång snabbt.

Du kan också aktivera bokning av tid direkt i formuläret. Patienterna kan välja en tid som synkroniseras med din anslutna kalender.

Jotforms bästa funktioner

Skydda känslig information genom att aktivera PHI-skydd för specifika fält.

Samla in betalningar, boka tid och samla in e-signaturer – allt i ett enda säkert formulär.

Integrera med över 150 tredjepartsapplikationer, inklusive EMR, molnlagringstjänster och betalningsprocessorer.

Spåra arbetsflödesåtgärder, e-postleveranser och betalningar med dess detaljerade granskningslogg.

Tvinga automatisk utloggning efter en timmes inaktivitet för HIPAA-aktiverade konton.

Begränsningar för Jotform

Det har begränsningar när det gäller designflexibilitet jämfört med andra anpassade formulär.

Jotforms prissättning

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Gold: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3600 recensioner) 4,7/5 (över 3600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jotform?

Här är en förstahandsupplevelse:

Jotform är SÅ flexibelt när det gäller vilka typer av formulär jag kan skapa. Från registreringsformulär, intresseformulär, anmälningsformulär och betalningsformulär (och det är bara toppen av isberget)... När jag ändrar namnet på fältet glömmer jag ibland att ändra de villkor jag har ställt in, och då fungerar inte formuläret som det ska. Det skulle vara bra med en varning eller påminnelse! Annars har jag väldigt lite att klaga på.

9. 123FormBuilder (bäst för att skapa flerspråkiga formulär)

via 123FormBuilder

123FormBuilder erbjuder HIPAA-kompatibilitet i sin Enterprise-plan. Den skyddar integriteten med GDPR-kompatibla formulär, avancerade säkerhetsprotokoll som SSO, anpassade roller, revisionsspår, SPF/DKIM-e-postautentisering och dagliga säkerhetskopior.

Du kan ställa in ett villkorligt arbetsflöde där, om en patient väljer ett specifikt symptom, det utlöser en annan uppsättning frågor eller vidarebefordrar inlämningen till en viss avdelning. Du kan också använda dess flerspråkiga formulärstöd för att betjäna olika patientgrupper.

123FormBuilders bästa funktioner

Samla in data på ett säkert sätt med 256-bitars SSL-kryptering, data- och formulärkryptering samt säker lagring på AWD-servrar med konfigurerbar datalagring.

Förbättra tillgängligheten med formulär som uppfyller WCAG 2. 1 nivå A- och AA-standarder, inklusive alt-text-funktionalitet för användare med kognitiva funktionsnedsättningar.

Skapa fakturor eller kontrakt direkt från inlämnade formulär.

Automatisera rutinuppgifter genom att skicka formulärdata direkt till andra verktyg i din vårdstack.

Begränsningar för 123FormBuilder

Formulär kan vara buggiga; till exempel klagar användare över svårigheter att tilldela en URL-omdirigering för tack-sidor.

Det övergripande användargränssnittet är mycket funktionellt, men kanske inte lika modernt som hos vissa av de nyare konkurrenterna.

Priser för 123FormBuilder

Grundläggande: Gratis

Guld: 37 $/månad

Platinum: 49 $/månad

Diamond: 99 $/månad

Enterprise: 225 USD/månad (faktureras årligen)

123FormBuilder betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner) 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 123FormBuilder?

Se vad denna recensent hade att säga:

Det är mycket enkelt att skapa formulär. Användargränssnittet är bra och uppdateras ibland för att underlätta arbetet. Integrationen med Salesforce och metoden för förifyllda och skickade data är tydlig... Ibland stöter man på något som inte går att göra, men i dessa fall finns det oftast en lösning eller en annan metod som fungerar. Hjälpresurserna är visserligen omfattande och användbara, men kan ibland vara lite svåra att navigera i (jag har förstått att de arbetar på detta).

10. Zoho Forms (bäst för integration med Zoho-ekosystemet)

via Zoho Forms

Zoho Forms är ett bra alternativ för hälsoteknikteam som redan arbetar inom Zoho-ekosystemet. Det är ett formulärverktyg som enkelt kan kopplas till CRM-system, helpdesks eller interna dashboards. Detta gör att du kan hämta formulärdata direkt till appar eller utlösa logikbaserade arbetsflöden.

HIPAA-kompatibilitet är endast tillgängligt i Premium- och Enterprise-planerna, men erbjuder ett undertecknat BAA, SSL-kryptering, datamaskering på fältnivå och revisionsspår.

Zoho Forms kan integreras i patientinriktade verktyg som hanterar PHI och insamling av känslig patientinformation.

Zoho Forms bästa funktioner

Distribuera formulär via sociala medier, e-post, QR-kod eller genom att bädda in dem på din webbplats.

Samla in data offline och använd funktioner som geolokaliseringsmärkning, QR-kodskanning, villkorade logikformulär, e-signaturer, fil-/bilduppladdningar, kortskanning och kioskläge.

Samarbeta med teammedlemmar genom att dela obegränsat med formulär (i betalda abonnemang), ställa in behörigheter och arbeta tillsammans i realtid.

Analysera formulärets prestanda med inbyggda rapporter och analyser för att spåra inlämningar och slutförandegrader.

Begränsningar för Zoho Forms

Även om villkorslogik stöds beskrivs den ofta som besvärlig och svår att hantera, särskilt i flersidiga eller mycket dynamiska formulär.

Även om det är kraftfullt inom sitt eget ekosystem, kan det erbjuda färre fördelar som ett fristående verktyg.

Priser för Zoho Forms

Gratis: Gratis

Grundläggande: 12 $/månad

Standard: 30 $/månad

Professional: 60 $/månad

Premium: 110 $/månad

Betyg och recensioner för Zoho Forms

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner) 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Forms?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Det är enkelt och smidigt att ange vilka uppgifter du behöver, till exempel kundens namn och adress, utfört arbete och allt annat du vill registrera i arbetsorder.

11. MakeForms (Bäst för modern, responsiv formulärdesign)

via Makeforms

MakeForms är ett formulärverktyg som uppfyller kraven i HIPAA, GDPR, CCPA, PIPEDA och den australiska dataskyddslagen (DPA).

Beroende på dina behov av användarinteraktion kan du välja mellan olika formulärtyper, till exempel enstaka sidor, flersidiga flöden eller formulär som fylls i på en gång. AI-assistenten föreslår fält och strukturer baserat på din formulärbeskrivning.

Dessutom kan du ställa in en engångskod för att verifiera användare innan de skickar in känslig information. Denna funktion är användbar inom telemedicin eller vid onboarding av appar.

MakeForms bästa funktioner

Använd "källor" för att spåra svar för varje distributionskanal för detaljerad analys .

Välj mellan tre formulärtyper: Ett i taget, stegformulär och alla på en gång.

Anpassa formulär med över 160 mallar, till exempel mallar för feedbackformulär, och 100 designteman med anpassad branding, logotyper och typsnitt.

Samarbeta med ditt team i delade arbetsytor för att effektivisera skapandet, granskningen och hanteringen av formulär.

Hantera och analysera data från inlämnade formulär med hjälp av flera vyer, till exempel tabell- och sammanfattningsvyer.

Begränsningar för MakeForms

Den kostnadsfria prisklassen inkluderar inte HIPAA-kompatibilitet (Business Associate Agreement, BAA, signering). För detta behöver du betalda planer.

Priser för MakeForms

Essentials: 29 $/månad

Pro: 69 $/månad

Agentur: 149 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för MakeForms

G2: 4,9/5 (över 30 recensioner) 4,9/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om MakeForms?

Direkt från en G2-recension:

För det första är värdet utmärkt. Med 5 000 inlämningar för bara 29 dollar i månaden är det prisvärt för att hantera stora volymer utan att det kostar skjortan. Jag har också märkt att det laddas snabbt när det är inbäddat på min webbplats, vilket gör att allt fungerar smidigt för besökarna – ett stort plus för användarupplevelsen... Integrationsalternativen känns begränsade. Det finns anslutningar till automatiseringsverktyg som Zapier, men jag vill helst inte lägga extra pengar på Zapier bara för att kunna ansluta till mina andra verktyg. Att utöka direktintegrationerna skulle göra saker och ting mycket enklare.

Funktioner att leta efter i ett HIPAA-kompatibelt formulärverktyg

Om du samlar in patientdata digitalt är det absolut nödvändigt att välja ett HIPAA-kompatibelt verktyg för att skapa onlineformulär. Enligt HIPAA-reglerna måste alla plattformar som hanterar skyddad hälsoinformation (PHI) uppfylla strikta krav på integritet och säkerhet.

Här är de viktigaste funktionerna att leta efter:

Säkerställer ett affärspartneravtal (BAA): Säkerställer att leverantören erbjuder ett undertecknat BAA, grunden för HIPAA-kompatibilitetsriktlinjer, när en tredje part hanterar skyddad hälsoinformation.

Krypterar all data från början till slut: Skyddar känslig information med stark kryptering under säker dataöverföring (formulärinlämning) och i vila (när den väl lagrats).

Kontrollerar användaråtkomst: Sätter tydliga gränser inom ditt team med rollbaserade åtkomstkontroller för att minimera riskerna.

Erbjuder detaljerade revisionsloggar: Loggar alla visningar, redigeringar, inlämningar och exporter för att hjälpa dig att visa efterlevnad under revisioner.

Integreras med dina EHR/EMR-system: Ansluts till dina befintliga elektroniska journaler eller praxisadministrationssystem.

Samlar in säkra e-signaturer för samtycke: Inhämtar patienters underskrifter på ett lagligt sätt på intagningsformulär, samtyckesdokument eller godkännanden efter besök.

Automatiserar rutinuppgifter: Snabbar upp ditt arbetsflöde med automatiseringar som patientpåminnelser, meddelanden till personalen om nya inlämningar och Snabbar upp ditt arbetsflöde med automatiseringar som patientpåminnelser, meddelanden till personalen om nya inlämningar och användning av villkorslogik för att skräddarsy frågor.

HIPAA-kompatibla vs. icke-kompatibla formulärskapare: Kort jämförelse

Funktion HIPAA-kompatibel formulärskapare Formulärskapare som inte uppfyller kraven Dataskydd Krypterar data under överföring och lagring Kan inte garantera kryptering eller säker lagring. Åtkomstkontroller Användarautentisering, rollbaserade behörigheter, granskningsloggar Grundläggande inloggningsskydd, ingen detaljerad revisionsspår Affärspartneravtal (BAA) Tillhandahåller ett undertecknat BAA, vilket är ett lagkrav för hantering av PHI. Erbjuder inte BAA, inte juridiskt lämpligt för PHI Användningsfall Insamling av patientdata, sjukdomshistoria och försäkringsuppgifter Allmänna enkäter, feedbackformulär och leadgenerering Risk vid användning inom hälso- och sjukvården Uppfyller HIPAA-reglerna, minimerar juridiska/ekonomiska risker Användning för PHI kan leda till böter och dataintrång.

Håll dina formulär säkra med ClickUp

Att hitta ett HIPAA-kompatibelt formulärverktyg är ett viktigt steg mot att skydda patientdata. HIPAA-formulär är dock bara en liten del av helheten.

När patientinformationen har samlats in behöver du ett säkert och organiserat sätt att spåra uppgifter, överlämningar, godkännanden och dokumentation.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för ditt arbete, samlar dina formulär, filer, uppgifter, rapporter och konversationer på en användarvänlig AI-driven plattform. Deras Enterprise-plan erbjuder HIPAA-kompatibilitet med ett undertecknat Business Associate Agreement (BAA).

Dina formulär och patientuppgifter skyddas med kryptering, åtkomstkontroller och granskningsloggar, vilket uppfyller HIPAA-kraven för elektronisk PHI (ePHI).

Det är flexibelt, säkert och fungerar perfekt för vårdteam.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅