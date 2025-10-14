De 10 bästa AI-verktygen för OKR för att spåra och uppnå mål på ett smartare sätt

Hur många gånger har ditt team inlett ett kvartal med ambitiösa OKR, bara för att de sedan samlat damm i ett glömt kalkylblad?

Alltför ofta sätts mål med entusiasm, men de tappar snabbt synlighet när dagliga prioriteringar tar över. Detta leder till missade mål och skuldbeläggande, vilket stör din sinnesro.

Det är där AI-verktyg för OKR hjälper team att hålla koll på sina mål med realtidsinsikter, automatisering och datadrivna påminnelser.

Här är de bästa AI-drivna OKR-verktygen som hjälper dig att nå dina mål med självförtroende. 🎯

Vissa AI-verktyg fokuserar på att öka produktiviteten med automatisering, medan andra utmärker sig inom analys eller teamsamarbete. Rätt verktyg ska göra mer än bara spåra mål – det ska hjälpa dig att hålla dig på rätt spår, ge dig användbara insikter och förenkla beslutsfattandet.

Här är några viktiga funktioner att tänka på när du väljer en app för måluppföljning:

Smart målsättning: Sätter upp ambitiösa men genomförbara mål baserade på data. Extra poäng om det delar upp stora drömmar i mindre teamuppgifter!

Spårning i realtid: Automatiska uppdateringar av framsteg med Automatiska uppdateringar av framsteg med OKR-instrumentpaneler , Kanban-tavlor eller Gantt-diagram

Strategisk anpassning: Kopplar samman teamets OKR:er med företagsövergripande mål och håller koll på beroenden för smidigt teamarbete.

AI-driven feedback: Föreslår justeringar för att göra målen tydligare, mer ambitiösa och lättare att uppnå.

Prediktiva insikter och analyser: Upptäck trender, flagga risker och få reda på om du är på rätt kurs eller behöver korrigera kursen.

Förstå målinriktade agenter för AI-optimering.

Innan vi diskuterar deras funktioner i detalj, låt oss ta en snabb titt på hur dessa verktyg står sig mot varandra:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Prissättning* ClickUp AI-driven måluppföljning, ClickUp Brain och AI Agents för insikter i realtid, anpassningsbara instrumentpaneler, OKR-mallar Allt-i-ett AI-driven målhantering för team av alla storlekar Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Asana Mål kopplade till uppgifter, strategikartor, AI-teammates, tidslinjevy Mål för teamsamarbete för små till medelstora företag Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 13,49 $/månad/användare 15Five Veckokontroller, pulsundersökningar, kollegialt erkännande, prestationsutvärderingar Spårning av medarbetarengagemang för små team Betalda abonnemang från 4 $/månad/användare (faktureras årligen) Lattice SMART-målgenerator, 30-60-90-planer, Analytics Explorer, social feedback Prestationshanteringsmål för små till stora team Betalda abonnemang från 11 $/månad/användare; tillägg tillkommer separat. Leapsome Flexibla målramverk, AI-vägledning, målträd, realtidsdashboards Allt-i-ett-personalhantering för stora team och företag Anpassad prissättning Perdoo Check-ins, KPI-tavlor, roadmap-verktyg, Vadoo AI-integration Enkel OKR-hantering för nystartade företag och små team Gratis plan tillgänglig; Betalda planer från 7,20 $/månad/användare (faktureras årligen) Weekdone PPP-rapportering, kollegialt erkännande, coachningsdashboards, spårning av välbefinnande OKR-coachingstöd för frilansare och team Gratis provperiod tillgänglig; anpassade priser Betterworks Målassistans, konversationsassistans, feedback i realtid, AI-prestationsutvärderingar OKR på företagsnivå för team Anpassad prissättning Profit. co Steg-för-steg-OKR, prediktiv analys, KPI-spårning, webhook-automatisering Allomfattande OKR-inställningar för stora team Anpassad prissättning WorkBoard AI-assistent, Gantt-diagram, affärsöversikter, milstolpsuppföljning Spårning av framsteg i realtid för team av alla storlekar Anpassad prissättning

De bästa AI-verktygen för målsättning hjälper dig att fatta datastödda beslut. Här är en lista över de bästa AI-verktygen för OKR som kan påskynda ditt företags tillväxt. 💁

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-målhantering med AI)

Först på listan har vi ClickUp! 🤩

ClickUp är en konvergerad AI-arbetsplats som kombinerar projektledning, kunskapshantering, chatt och integrerad AI för att hjälpa dig att arbeta snabbare och smartare samtidigt som du eliminerar AI-spridning.

Prova ClickUp Goals Skapa mål som passar dina behov med ClickUp Goals.

I centrum för dess målhanteringssystem står ClickUp Goals. Oavsett om du är en försäljningschef som sätter kvartalsvisa intäktsmål, en marknadschef som spårar innehållsproduktion eller en HR-ansvarig som övervakar medarbetarnas engagemang, så finns det där för dig!

Sätt upp numeriska, monetära eller sant/falskt-mål för att spåra målsättningar som engagemang, intäkter eller milstolpar. Framstegen uppdateras automatiskt när länkade uppgifter slutförs, vilket eliminerar behovet av manuell spårning.

Team kan använda målmappar för att organisera mål efter avdelning, sprint eller OKR, så att allt förblir synligt och strukturerat.

Förutom att spåra mål förbättrar prestationshanteringsprogramvaran också utförandet med ClickUp Brain!

Eftersom ClickUp Brain är djupt integrerat i din arbetsyta erbjuder det intelligenta rekommendationer baserade på ditt teams projekt och historiska data. Du kan också be det att hjälpa dig att prioritera uppgifter baserat på brådskandehet och påverkan.

Spåra åtgärder och uppnå dina mål i tid med ClickUp Brain.

Tänk på det som en AI-driven projektledare som kan skriva mötesreferat, generera statusuppdateringar och till och med föreslå nästa steg baserat på framstegen.

För att sammanfatta allt fungerar de helt anpassningsbara ClickUp-instrumentpanelerna som ett kontrollcenter som ger en realtidsöversikt över framstegen i olika team och initiativ.

Visualisera dina KPI:er och teamets framsteg med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Istället för att gå igenom spridda rapporter kan företagsledare visualisera teamets prestationer genom interaktiva kort och spåra allt från sprintfart och projektets tidsplan till resursallokering och arbetsbelastningsfördelning.

ClickUp OKRs-mall gör det enkelt, tydligt och praktiskt att sätta upp och följa upp mål och nyckelresultat (OKR). Dela upp stora mål i mätbara resultat så att ditt team alltid vet vad framgång innebär.

Få en gratis mall Använd ClickUp OKR-mallen för att sätta upp och följa upp individuella mål och teammål.

Oavsett om du är en HR-chef som spårar medarbetarnas engagemang, en projektledare som ser till att leveranserna håller sig på rätt spår eller en företagsledare som driver på intäktstillväxten, så håller denna OKR-mall allt strukturerat.

Eftersom ClickUp automatiserar uppdateringar av framsteg behöver du inte jaga rapporter eller manuellt justera procenttal. Allt uppdateras i realtid allteftersom ditt team går framåt.

⚙️ Bonus: ClickUps mall för smart målhandlingsplan säkerställer att dina mål är väl definierade och fokuserade genom att dela upp större mål i mindre delmål.

ClickUps bästa funktioner

Samarbete i realtid : Samla alla OKR-relaterade konversationer och strategisk planering på ett ställe, samarbeta i realtid, dela uppdateringar om viktiga resultat och lösa snabbt problem med : Samla alla OKR-relaterade konversationer och strategisk planering på ett ställe, samarbeta i realtid, dela uppdateringar om viktiga resultat och lösa snabbt problem med ClickUp Chat.

Uppgiftshantering : Dela upp stora mål i genomförbara steg med deadlines, prioriteringar och beroenden med : Dela upp stora mål i genomförbara steg med deadlines, prioriteringar och beroenden med ClickUp Tasks

Anpassning : Spåra framstegen för viktiga OKR-mått med skräddarsydda datapunkter som är viktiga för ditt team med hjälp av : Spåra framstegen för viktiga OKR-mått med skräddarsydda datapunkter som är viktiga för ditt team med hjälp av anpassade fält.

Automatisering av arbetsflöden: Automatisera åtgärder som att tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka aviseringar etc. baserat på triggers och villkor som du definierar med hjälp av Automatisera åtgärder som att tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka aviseringar etc. baserat på triggers och villkor som du definierar med hjälp av ClickUp Automations

Virtuella whiteboards : Brainstorma, kartlägg strategier och planera OKR visuellt med en samarbetsinriktad digital canvas med hjälp av : Brainstorma, kartlägg strategier och planera OKR visuellt med en samarbetsinriktad digital canvas med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Mallar: Få ett strukturerat ramverk för att sätta upp, följa upp och granska OKR utan att behöva börja från scratch med : Få ett strukturerat ramverk för att sätta upp, följa upp och granska OKR utan att behöva börja från scratch med ClickUp-mallar.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Här är en recension från G2:

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt. Det är tillräckligt flexibelt för att passa alla arbetsflöden, och de anpassningsbara vyerna (som Lista, Tavla och Gantt) låter dig se projekt i vilket format du än föredrar. Dessutom hjälper funktioner som automatiseringar och mallar dig att spara massor av tid. Det är som en produktivitetshub som anpassar sig efter dina behov!

Jag älskar hur ClickUp samlar flera produktivitetsverktyg på ett ställe – uppgiftshantering, dokument, whiteboards, rapportering – vilket gör det enkelt att hålla ordning på allt. Det är tillräckligt flexibelt för att passa alla arbetsflöden, och de anpassningsbara vyerna (som Lista, Tavla och Gantt) låter dig se projekt i vilket format du än föredrar. Dessutom hjälper funktioner som automatiseringar och mallar dig att spara massor av tid. Det är som en produktivitetshub som anpassar sig efter dina behov!

Kolla in vår lista med OKR-exempel för att sätta upp tydliga, genomförbara mål för ditt team!

2. Asana (bäst för mål för teamsamarbete)

via Asana

Asana håller teamen synkroniserade, även när projekten hopar sig. Funktionen "Mål" kopplar samman dagliga uppgifter med övergripande mål, så att ingen bara kryssar i rutor.

Vill du snabbt kontrollera framstegen? Med anpassade fält kan du spåra viktiga målmått, medan instrumentpaneler ger insikter i realtid med diagram och rapporter. Och med tidslinjevyn kan teamen enkelt kartlägga beroenden och deadlines.

Asanas AI-funktioner kan sammanfatta framsteg, identifiera hinder och generera statusuppdateringar, vilket säkerställer att de strategiska målen förblir i fokus.

Asanas bästa funktioner

Automatisera repetitiva uppgifter, såsom att tilldela arbete, justera förfallodatum eller meddela intressenter med Regler .

Anpassa företagsövergripande mål till teamprojekt med hjälp av strategikartor

Använd AI Teammates för att utföra uppgifter, få råd och optimera arbetsflödet.

Sprid målen från företagsnivå till avdelningar och individer för fullständig samordning.

Asanas begränsningar

Information från överordnade uppgifter överförs inte alltid till relaterade uppgifter, vilket gör arbetsflödet förvirrande.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerat: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Här är en recension från G2:

Jag använder Asana varje dag, även för mina personliga uppgifter, och jag är övertygad om att det är det bästa verktyget på marknaden... Ibland tycker jag att det är svårt att förstå hierarkin mellan uppgifter och deluppgifter. Jag har arbetat mycket med automatiseringar och anpassade fält, och ibland är det svårt att avgöra vilket som är det bästa sättet att hantera dem.

Jag använder Asana varje dag, även för mina personliga uppgifter, och jag är övertygad om att det är det bästa verktyget på marknaden... Ibland tycker jag att det är svårt att förstå hierarkin mellan uppgifter och deluppgifter. Jag har arbetat mycket med automatiseringar och anpassade fält, och ibland är det svårt att avgöra vilket som är det bästa sättet att hantera dem.

Bästa alternativ och konkurrenter till Asana

3. 15Five (Bäst för att spåra medarbetarnas engagemang)

via 15Five

Att hålla medarbetarna engagerade skapar en kultur där människor känner sig hörda, stödda och motiverade. 15Five hjälper till med detta, särskilt eftersom AI på arbetsplatsen förändrar hur teamen kommunicerar med varandra.

Behöver du djupare insikter om dina anställda? 360-gradersutvärderingar ger väl avvägd feedback, medan realtidsundersökningar håller koll på moralen. Plattformen gör också 1-mot-1-möten mer effektiva med sina strukturerade mötesverktyg.

Dess AI-funktioner kan ge insikter om teamets moral och potentiella hinder genom att analysera stämningen i incheckningskommentarer, vilket skapar en mer proaktiv approach till målhantering.

15Five bästa funktioner

Säkerställ samstämmighet mellan anställda och chefer med funktionen Weekly Check-ins .

Använd verktyget High Fives för kollegialt erkännande och främja en positiv arbetsplatskultur.

Implementera Pulse Surveys för att mäta medarbetarnas engagemang och identifiera viktiga förbättringsområden.

Spåra framsteg med intuitiva instrumentpaneler som visar målsstatus och ägarskap.

15Five-begränsningar

Det kombinerar inte undersökningsresultat från olika granskningscykler för att hjälpa dig att få en bättre överblick.

Kan vara alltför komplicerat för team som söker en enkel lösning för måluppföljning.

Priser för 15Five

Engage: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Perform: 11 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Total plattform: 16 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Manager Products/Compensation: Anpassad prissättning

15Five betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 15Five?

Här är en recension från G2:

De veckovisa avstämningarna är ett enkelt men effektivt sätt att hålla koll på hur alla mår, både personligt och professionellt. Cheferna får realtidsinsikter om teamets moral och utmaningar, vilket har hjälpt oss att vara mer proaktiva och stödjande.

De veckovisa avstämningarna är ett enkelt men effektivt sätt att hålla koll på hur alla mår, både personligt och professionellt. Cheferna får realtidsinsikter om teamets moral och utmaningar, vilket har hjälpt oss att vara mer proaktiva och stödjande.

En nyckel till OKR är att sätta upp stretchmål; ambitiösa men uppnåbara mål som driver teamen att innovera och prestera över förväntningarna.

4. Lattice (Bäst för prestationshanteringsmål)

via Lattice

Lattice är en plattform för personalens framgång som kombinerar OKR och mål med prestationsutvärderingar, engagemangsundersökningar och karriärutveckling. Från målsättning till feedback från medarbetare, samordnar den teamen och håller HR-cheferna informerade.

Dess AI-drivna insikter belyser trender i prestanda och engagemang, medan anpassningsbara OKR och instrumentpaneler håller alla fokuserade.

Prediktiva analys- och benchmarkingverktyg hjälper också till att upptäcka områden som kan förbättras innan de blir problem.

Lattices bästa funktioner

Använd vetenskapligt baserade mallar som SMART-målgeneratorn eller 30-60-90-dagarsplaner för att strukturera målen på ett effektivt sätt.

Utforska realtidsdata med Analytics Explorer för att hitta användbara insikter för affärsstrategin.

Skapa AI-drivna sammanfattningar och diskussionspunkter för chefer att diskutera måluppfyllelse.

Möjliggör erkännande mellan kollegor genom en social feedbackportal för att främja samarbete.

Begränsningar i Lattice

Begränsade alternativ för nedladdning av data från engagemangsundersökningar

Den initiala installationen och konfigurationen kan vara komplex för att säkerställa att alla sammankopplade moduler fungerar effektivt tillsammans.

Lattice-prissättning

Talanghantering: 11 $/månad per användare

HRIS: 10 USD/månad per användare

Tillägg: Anpassad prissättning

Lattice-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lattice?

Här är en recension från Capterra:

Sammantaget har det varit fantastiskt, men det tar ett bra år och påminnelser för att få personal och chefer att använda de verktyg som erbjuds. Men när de väl börjar använda systemet tycker de om det och får ut nytta av det. Detta var särskilt tydligt under utvärderingsperioderna, då mycket av den information som behövdes redan fanns tillgänglig i målen och de individuella mötena.

Sammantaget har det varit fantastiskt, men det tar ett bra år och påminnelser för att få personal och chefer att använda de verktyg som erbjuds. Men när de väl börjar använda systemet tycker de om det och får ut nytta av det. Detta var särskilt tydligt under utvärderingsperioderna, då mycket av den information som behövdes redan fanns tillgänglig i målen och de individuella mötena.

88 % av alla använder AI i någon form, och hela 55 % använder det flera gånger om dagen. Endast en liten andel av respondenterna, 12 %, använder inte AI alls. AI har blivit en del av vardagen för de flesta, och ClickUp Brain tar det ett steg längre genom att integrera AI direkt i dina arbetsflöden – automatisera uppdateringar, sammanfatta framsteg och hålla dina OKR på rätt spår utan ansträngning.

5. Leapsome (Bäst för enhetlig personalhantering)

via Leapsome

Leapsome är en allt-i-ett-plattform för personalutveckling som kopplar samman OKR och målhantering med prestationsutvärderingar, undersökningar om medarbetarengagemang och utbildningsmoduler.

Plattformen är utformad för att skapa en kontinuerlig cykel av prestanda och utveckling, där mål inte bara sätts upp utan också diskuteras aktivt i individuella möten och utvärderingar.

Leapsomes AI-funktioner hjälper chefer genom att sammanfatta feedback, föreslå diskussionspunkter för möten baserat på måluppfyllelse och generera insikter från prestationsdata.

Leapsomes bästa funktioner

Samordna hela organisationen med ett visuellt målträd som visar hur individuella och teamets OKR bidrar till företagets mål.

Automatisera uppdateringar av framsteg genom att koppla mål till datakällor som Salesforce, HubSpot och Jira.

Utnyttja AI för att sammanfatta prestationer, generera utvecklingsförslag och ge insikter till chefer.

Visualisera framsteg genom anpassningsbara instrumentpaneler och få automatiska påminnelser för att hålla målen på rätt spår.

Koppla kompetenser till mål och lärandevägar, så att medarbetarna får tydlig insyn i sin utveckling och nästa steg i karriären.

Leapsomes begränsningar

Vissa användare nämner att plattformen visserligen är kraftfull, men att det stora antalet funktioner kan leda till en brantare inlärningskurva för nya administratörer och chefer.

Leapsome-priser

Anpassad prissättning

Leapsome-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Leapsome?

Här är en recension från G2:

Leapsomes användarvänliga gränssnitt är det som sticker ut mest. Plattformen täcker ett brett spektrum av HR-funktioner, från prestationshantering till lärande och utveckling, och det är enkelt att anpassa mina personliga mål efter företagets mål. De anpassningsbara granskningscyklerna och funktionerna för kontinuerlig feedback gör den också perfekt för att främja personlig utveckling och engagemang.

Leapsomes användarvänliga gränssnitt är det som sticker ut mest. Plattformen täcker ett brett spektrum av HR-funktioner, från prestationshantering till lärande och utveckling, och det är enkelt att anpassa mina personliga mål efter företagets mål. De anpassningsbara granskningscyklerna och funktionerna för kontinuerlig feedback gör den också perfekt för att främja personlig utveckling och engagemang.

I sin bok The Practice of Management, 1954, föreslog Peter Drucker "Management by Objectives" (MBO) som ett ramverk för att anpassa organisatoriska mål till individuella mål genom tydliga, mätbara mål. Detta lade grunden för OKR som vi känner dem idag.

6. Perdoo (Bäst för enkel OKR-hantering)

via Perdoo

Perdoo är en specialbyggd plattform för OKR och strategigenomförande som fokuserar på enkelhet. Den låter dig lägga upp dina mål och se exakt hur de hänger ihop med viktiga resultat.

Det använder också AI för att effektivisera spårningen med KPI-tavlor som automatiskt uppdaterar framstegen, så att teamen alltid har insikter i realtid.

Funktioner som Check-ins, 1:1-möten och Prestationsutvärderingar gör att alla kan ta ansvar, medan Kudos-funktionen lägger till ett lager av erkännande för att hålla motivationen hög.

Perdoos bästa funktioner

Planera långsiktiga strategier med hjälp av roadmap-verktyg som ger en tydlig visuell representation av mål och milstolpar.

Definiera och övervaka mål och OKR för team, individer och företag för att säkerställa samstämmighet på alla nivåer.

Anslut det till Vadoo AI via Zapier för att automatisera repetitiva uppgifter och genomföra strategier mer effektivt.

Integrera med verktyg som Slack, Jira och Google Sheets för att automatisera uppdateringar av framsteg.

Skapa insiktsfulla rapporter om framsteg, samordning och bidrag inom hela företaget.

Perdoos begränsningar

Saknar integration av 1:1-schemaläggning med Microsoft Kalender.

Användargränssnittet är funktionellt, men känns mindre modernt jämfört med vissa nyare konkurrenter.

Priser för Perdoo

Gratis

Premium: 7,20 $/månad per användare (faktureras årligen)

Supreme: 8,80 $/månad per användare (faktureras årligen)

Perdoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 3 900 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Perdoo?

Här är en recension från G2:

Perdoo är otroligt enkelt att använda och hjälper vårt team att hålla sig på rätt spår. Eftersom vi alla hanterar olika uppgifter är det lätt att komma av spåret. Perdoo ser till att alla håller sig fokuserade och visar hur varje uppgift bidrar till vårt huvudmål: att generera intäkter. Det hjälper varje teammedlem att känna sig ansvarig för att föra oss närmare det målet.

Perdoo är otroligt enkelt att använda och hjälper vårt team att hålla sig på rätt spår. Eftersom vi alla hanterar olika uppgifter är det lätt att komma av spåret. Perdoo ser till att alla håller sig fokuserade och visar hur varje uppgift bidrar till vårt huvudmål: att generera intäkter. Det hjälper varje teammedlem att känna sig ansvarig för att föra oss närmare det målet.

Behöver du hjälp eller inspiration för att utarbeta OKR för dig själv och ditt team? Fråga bara ClickUp Brain MAX. Med tillgång till din arbetsplats och institutionell kunskap kan det göra ett ganska bra jobb. Behöver du hjälp med att omvandla dessa till uppgifter i ClickUp? Diktatera bara din begäran med Clickup Talk-to-Text och spara tid och ansträngning. 🗣️

7. Weekdone (Bäst för OKR-coachingstöd)

via Weekdone

Weekdone kombinerar kvartalsvisa OKR-mål med en veckovis PPP-rapporteringsstruktur (planer, framsteg, problem), vilket håller teamen samordnade och ansvariga.

Dess realtidsdashboards ger dig en tydlig bild av OKR-framstegen, så att du enkelt kan upptäcka hinder. Funktionen Weekly Check-ins kopplar samman dagliga uppgifter med större företagsmål, medan de inbyggda verktygen för kollegialt erkännande och feedback uppmuntrar teamsamarbete.

Dessutom erbjuder plattformen unika funktioner som personliga coachningspaneler och spårning av välbefinnande, vilket gör den till mer än bara ett OKR-verktyg.

Weekdones bästa funktioner

Implementera PPP-metoden så att anställda kan rapportera veckovisa uppdateringar på några minuter.

Använd Newsfeed -instrumentpanelen för teamkommunikation och kollegialt erkännande.

Visualisera OKR-anpassning och hierarki med en tydlig, lättförståelig trädvy.

Dra nytta av expertcoaching, teamutbildning och tillgång till Learning Center dygnet runt för att bemästra bästa praxis för OKR.

Begränsningar i Weekdone

Fokus på veckovis PPP-rapportering kan vara fördelaktigt för vissa, men kan upplevas som ett extra administrativt steg för team med andra arbetsflöden.

Användarna rapporterar att de vill ha mer stöd vid utformningen av åtgärdsbara objekt och navigering i användargränssnittet.

Priser för Weekdone

Gratis provperiod

Anpassad prissättning

Weekdone-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Weekdone?

Här är en recension från G2:

Weekdone baseras på bästa praxis för OKR och anpassar därför våra mål efter företagets mål. Under målsättningen uppmuntras användarna att skapa en målsättning för att effektivisera insatserna.

Weekdone baseras på bästa praxis för OKR och anpassar därför våra mål efter företagets mål. Under målsättningen uppmuntras användarna att skapa en målsättning för att effektivisera insatserna.

Som VD för Intel på 1970-talet anpassade Andy Grove teorin om målstyrning till ett mer flexibelt ramverk som kallades OKR. Han introducerade begreppet mätbara "nyckelresultat" för att mäta framsteg mot ambitiösa "mål" och betonade flexibilitet.

8. Betterworks (Bäst för OKR på företagsnivå)

via Betterworks

Betterworks tar prestationshantering ett steg längre med AI-drivna verktyg som gör målsättning, feedback och coaching mer effektivt. Istället för att ersätta mänskligt omdöme är dess AI-verktyg en smart assistent som hjälper chefer och anställda att arbeta smartare.

Goal Assist hjälper dig att sätta meningsfulla, väl anpassade mål genom att analysera företagets prioriteringar och individuella roller. Conversation Assist ger intelligenta förslag för prestationsdiskussioner, vilket säkerställer att samtalet förblir fokuserat och produktivt.

Betterworks bästa funktioner

Begär och ge feedback i realtid till anställda för konstruktiv kommunikation.

Förbättra kommunikationskvaliteten genom att använda AI för att analysera medarbetarnas mål, feedback och erkännande för opartiska prestationsutvärderingar.

Öka samarbetet och samordningen med 1:1-möten och hantera produktiviteten.

Integrera djupt med HRIS och kommunikationsplattformar som SAP SuccessFactors och Microsoft Teams.

Betterworks begränsningar

Det saknas en kontrollpanel på ledningsnivå.

Det passar bäst för företag som använder en heltäckande modell för kontinuerlig prestationshantering och kan vara för omfattande för dem som bara behöver spåra OKR.

Betterworks prissättning

Anpassad prissättning

Betterworks betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Betterworks?

Här är en recension från Capterra:

Enkelt att skapa och hantera årliga mål. Extremt enkelt för förstagångsanvändare med liten eller ingen utbildning krävs för frontlinjen... Ibland kan jag ha svårt att hitta historiska eller gamla poster från tidigare år.

Enkelt att skapa och hantera årliga mål. Extremt enkelt för förstagångsanvändare med liten eller ingen utbildning krävs för frontlinjen... Ibland kan jag ha svårt att hitta historiska eller gamla poster från tidigare år.

Det är enkelt att hantera och spåra OKR med hjälp av ClickUps AI-agenter. De kan: Uppdatera automatiskt statusen för dina OKR genom att övervaka slutförda uppgifter, förändringar i viktiga resultat och framsteg mot målen.

Påminn teammedlemmarna om kommande deadlines eller när viktiga resultat behöver uppmärksammas.

Skapa dagliga, veckovisa eller månatliga uppdateringar om OKR-framsteg, lyft fram hinder och ge ditt team praktiska insikter.

9. Profit. co (Bäst för team som söker en heltäckande OKR-plattform)

Profit. co är en mångsidig OKR-plattform som hjälper företag av alla storlekar att effektivisera målsättningen, följa upp prestationer och driva engagemang. Dess AI-drivna verktyg ger automatiska påminnelser, prediktiv analys och intelligenta instrumentpaneler till ditt arbetsflöde för insikter i realtid.

Med över 300 inbyggda KPI:er, anpassningsbara mallar och justeringsverktyg kan du sätta upp precisa mål och hålla dig på rätt spår med minimal ansträngning.

Profit. co bästa funktioner

Sätt upp ambitiösa mål med steg-för-steg-skapandet av OKR.

Genomför strategier med hjälp av integrerad uppgiftshantering, projektpaneler och KPI:er.

Automatisera processer med webhook-triggers som utför fördefinierade åtgärder.

Använd analyser för att få insikter om prestandatrender genom KPI-spårning, anpassningsbara mallar och användbara datapunkter.

Engagera medarbetarna genom funktioner för kontinuerlig feedback, erkännande och prestationsutvärderingar.

Profit. co begränsningar

Det stora antalet funktioner kan vara överväldigande för nya användare och små team.

Begränsad personalisering i erkännandemodulen

Profit. co prissättning

Anpassad prissättning

Profit. co betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Betterworks?

Här är en recension från G2:

Profit. co utmärker sig genom sin flexibilitet när det gäller att anpassa OKR-ramverket efter olika teams arbetssätt. Vi behövde inte anpassa våra processer efter verktyget – istället anpassade verktyget sig efter oss. Från att justera vyer till att finjustera arbetsflöden har det gjort det möjligt för oss att stödja tvärfunktionella team på deras egna unika sätt, samtidigt som alla fortfarande arbetar mot ett gemensamt strategiskt mål.

Profit. co utmärker sig genom sin flexibilitet när det gäller att anpassa OKR-ramverket efter olika teams arbetssätt. Vi behövde inte anpassa våra processer efter verktyget – istället anpassade verktyget sig efter oss. Från att justera vyer till att finjustera arbetsflöden har det gjort det möjligt för oss att stödja tvärfunktionella team på deras egna unika sätt, samtidigt som alla fortfarande arbetar mot ett gemensamt strategiskt mål.

Enligt Fortune Business Insights beräknas marknadsvärdet för OKR-programvara, inklusive AI-verktyg, nå 2,98 miljarder dollar år 2030.

10. WorkBoard (Bäst för spårning av framsteg i realtid)

via WorkBoard

Workboard är en strategisk genomförandeplattform i företagsklass som är utformad för stora organisationer som vill samordna och hantera OKR i stor skala.

Plattformen automatiserar affärsgranskningsprocessen med hjälp av Workboard AI för att hämta data från olika system och generera smarta dagordningar, instrumentpaneler och mötesreferat.

Behöver du en snabb statusuppdatering? Running Business Reviews genererar automatiskt sammanfattningar så att du kan fokusera på genomförandet.

WorkBoards bästa funktioner

Använd verktyg som Gantt-diagram, arbetsflöden och milstolpsuppföljning för att hantera projekt.

Automatisera kvartalsvisa affärsgenomgångar med AI-drivna verktyg för datainsamling och presentation.

Visualisera resultaten med sofistikerade instrumentpaneler, värmekartor och analyser för kommunikation med intressenter.

Förenkla och förbättra OKR med AI Co-Author

Coacha team med expertledda strategier och certifieringar inbyggda i plattformen.

Begränsningar för WorkBoard

Plattformen har en brant inlärningskurva och kräver vanligtvis betydande organisatoriska förändringar och engagemang för att kunna implementeras framgångsrikt.

Beräkningen av procentuell OKR-uppfyllelse är inte direkt tillgänglig.

Priser för WorkBoard

Anpassad prissättning

WorkBoard-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om WorkBoard?

Här är en recension från G2:

Workboard-verktyget är enkelt att använda och ger alla anställda insyn i OKR:er i hela organisationen... Verktyget kan ibland vara långsamt, vilket kan vara frustrerande. Med det sagt förbättrar WorkBoard ständigt verktyget och tar alltid emot önskemål om funktioner för att förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Workboard-verktyget är enkelt att använda och ger alla anställda insyn i OKR:er i hela organisationen... Verktyget kan ibland vara långsamt, vilket kan vara frustrerande. Med det sagt förbättrar WorkBoard ständigt verktyget och tar alltid emot önskemål om funktioner för att förbättra den övergripande användarupplevelsen.

Nå dina vinnande mål med ClickUp

Kalkylblad, spridda uppdateringar och missade deadlines? Du behöver inget av det.

Oavsett om du behöver AI-drivna insikter, spårning i realtid eller smidigt teamsamarbete, så gör rätt OKR-verktyg hela skillnaden.

ClickUp utmärker sig som den ultimata allt-i-ett-lösningen. Med sina AI-drivna målanbefalningar, automatiserade framstegsspårning och anpassningsbara instrumentpaneler förenklar det OKR-hantering som ingen annan.

Varför nöja sig? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅