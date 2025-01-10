De 10 bästa AI-baserade målsättningsverktygen för 2025

Att sätta upp mål som håller kan kännas som ett spel av försök och misstag.

Oavsett om du är en yrkesverksam som planerar din karriär, en student som drunknar i deadlines eller någon som följer upp sina månatliga besparingar, är det inte alltid enkelt att omvandla dina mål till en tydlig, genomförbar plan.

Tack och lov är tiden för att skriva vaga att göra-listor och hoppas på det bästa över. AI-drivna SMART-målgeneratorer finns här för att göra det tunga arbetet – att omvandla dina stora idéer till specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART) mål och bidra till personlig utveckling.

I denna sammanställning av de 10 bästa AI-smarta målsättningsverktygen utforskar vi de mest innovativa verktygen som hjälper dig att organisera dina tankar, skapa väl definierade mål och fokusera på det som är viktigast.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Letar du efter den bästa SMART-målgeneratorn? Här är våra 10 bästa rekommendationer för att skapa SMART-mål: ClickUp (Bäst för smart målsättning och integrerad uppgifts-/projektledning) Notion AI (Bäst för flexibel målplanering med AI-assistans) Trello (bäst för att visualisera mål med Kanban-tavlor) Monday.com (Bäst för att hantera mål över flera team) Todoist (Bäst för att sätta personliga mål och organisera uppgifter) Asana (bäst för att anpassa SMART-mål till teamets arbetsflöden) Weekdone (bäst för att följa upp OKR och teamets prestationer) Smartsheet (Bäst för målhantering i strukturerade arbetsflöden) Taskade (Bäst för gemensam målsättning i distansarbetande team) Wrike (bäst för att hantera mål i team på företagsnivå)

Vad ska du leta efter i AI-smarta målsättningsgeneratorer?

Att välja rätt gratis SMART-målgenerator förenklar målsättningen och skapandet av effektiva mål. Här är de viktigaste funktionerna du bör prioritera för att din SMART-målgenerator ska fungera:

Tydliga och koncisa målsuggestioner: AI-genererade mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna.

Anpassning: Möjlighet att skräddarsy mål för specifika roller, team eller branscher.

Spårning i realtid: Funktioner för att övervaka framsteg, ställa in påminnelser och justera mål efter behov.

Datadrivna insikter: Använd AI för att analysera prestationsdata och föreslå förbättringar.

Samarbetsverktyg: Alternativ för teammedlemmar att bidra till Alternativ för teammedlemmar att bidra till målsättning och uppföljning

Integration: Sömlös integration med befintliga projektlednings- eller produktivitetsverktyg

Användarvänligt gränssnitt: Intuitiv design för enklare navigering och målsättning.

De 10 bästa AI-generatorerna för smarta mål

Låt oss nu titta på de 10 bästa AI-smarta målsättningsgeneratorerna som du kan använda för att uppnå dina mål:

1. ClickUp (Bäst för smart målsättning och integrerad uppgifts-/projektledning)

Om du letar efter en AI-baserad målgenerator som enkelt kopplar dina mål till dina uppgifter och projekt är ClickUp ett utmärkt val.

Samordna ditt team genom att följa mätbara framsteg med ClickUp Goals och skapa smarta mål på ett framgångsrikt sätt.

ClickUp Goals tar dina SMART-mål och delar upp dem i mindre, hanterbara delmål och milstolpar. För riktade marknadsföringskampanjer kan du till exempel dela upp ditt övergripande mål att öka antalet registreringar med 20 % i delmål som att öka webbplatsens trafik med 15 %, förbättra konverteringsgraden på landningssidan med 10 % och öka klickfrekvensen i e-postmeddelanden med 5 %.

Med ClickUp Tasks kan du lista enskilda uppgifter inom varje milstolpe och enkelt följa deras framsteg. Visuella framstegsfält tydliggör var saker och ting står, och du kan uppdatera eller justera målen efter behov.

Det är viktigt för mig att ha koll på hur vi utvecklas mot våra större mål. ClickUp ger mig snabbt den överblick jag behöver, vilket vi inte hade med våra tidigare verktyg.

Det är viktigt för mig att ha koll på hur vi utvecklas mot våra större mål. ClickUp ger mig snabbt den övergripande översikt jag behöver, vilket vi inte hade med våra tidigare verktyg.

Dessutom erbjuder ClickUp färdiga mallar, såsom ClickUp SMART Goals Template, som gör det enklare att visualisera och dokumentera dina SMART-mål. Den innehåller särskilda avsnitt för att definiera dina SMART-mål, såsom fält för måldeskriptioner, framgångsmått och deadlines, vilket säkerställer tydlighet och samstämmighet från början.

Inbyggda kalkylblad och whiteboards gör det möjligt för dig och ditt team att samarbeta i målsättningsprocessen och samordna insatserna.

Du kan också använda mallen för att sätta upp, följa upp och nå dina personliga mål.

Ladda ner den här mallen Definiera och följ upp tydliga, genomförbara mål med hjälp av ClickUps SMART Goals Template för fokuserad framgång.

Mallen innehåller en projektförloppsindikator för att övervaka slutförandegraden och milstolpar i realtid, med inbyggda verktyg för att tilldela ansvar och koppla uppgifter direkt till mål.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, är utformad för att eliminera gissningar vid målsättning. Genom att förstå dina inmatningar och projektkrav kan den föreslå tydliga, genomförbara mål som stämmer överens med dina målsättningar. Den automatiserar också skapandet av deluppgifter från dina uppgifter så att du enkelt kan ta itu med större mål steg för steg.

Fånga upp och organisera nya idéer och befintlig kunskap på ett smart sätt med ClickUp Brain.

Om ett mål innebär att flera uppgifter måste slutföras kan ClickUp Brain automatiskt rangordna uppgifterna så att de viktigaste uppmärksammas först. AI hjälper också till att automatisera repetitiva eller rutinmässiga uppgifter genom att låta dig skapa anpassade if-then-automatiseringar med hjälp av naturliga språkkommandon.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan behöva en viss inlärningsperiod på grund av det omfattande utbudet av funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

💡Proffstips: Börja med att integrera all din arbetsdokumentation i ClickUp, inklusive mötesanteckningar, rapporter, företagspolicyer och projekthandböcker. Ju mer omfattande dina data är, desto effektivare kan ClickUp Brain generera precisa, kontextuella och tidsbundna mål.

2. Notion AI (Bäst för flexibel målplanering med AI-assistans)

via Notion AI

Om du letar efter ett verktyg som kombinerar flexibilitet med AI-drivna insikter för att driva din målsättning och måluppfyllelse, kan Notion AI vara ett perfekt val.

De hjälper dig att sätta upp SMART-mål genom att ge intelligenta förslag, förbättra målen struktur och se till att varje mål är specifikt, mätbart, tidsbundet och genomförbart.

Använd Notions anpassningsförmåga och mångsidiga byggstenar för att utforma anpassade måltrackers. Samarbetet är smidigt, med redigering i realtid, delade arbetsytor och detaljerade behörigheter, vilket gör det idealiskt för team av alla storlekar att tillsammans sträva efter sina stora, hårda och djärva mål (BHAG).

Notion AI:s bästa funktioner

Skapa anpassade milstolpar för att effektivt mäta och följa upp framstegen mot ditt SMART-mål.

Skapa dagliga att göra-listor genom att skanna dagboksanteckningar och identifiera specifika åtgärder som behövs för att nå målen.

Utnyttja personliga mallar för målhantering, projektuppföljning och dokumentation som är anpassade efter individuella behov.

Begränsningar för Notion AI

Inkluderar inte inbyggd spårning av milstolpar eller nyckelresultat som dedikerade målavverktyg.

Inlärningskurvan för modulära installationer kan vara utmanande för nya användare.

Priser för Notion AI

Gratis plan

Plus : 12 $/plats per månad

Företag : 18 $/plats per månad

Företag : Anpassad prissättning

Notion AI: Tillägg för 10 dollar per medlem och månad

Notion AI-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

🧠Rolig fakta: Notion har medvetet utformat sin AI-assistent med en lekfull estetik – med ”vågiga ögonbryn och snirkliga handstil” – för att göra AI:n mer tillgänglig och mänsklig.

3. Trello (bäst för att visualisera mål med Kanban-tavlor)

via Trello

Om du föredrar att visualisera dina mål som uppgifter på en tavla är Trello ett enkelt men effektivt målplaneringsprogram som du måste prova.

Dess Kanban-inspirerade tavlor hjälper dig att bryta ner SMART-mål i genomförbara uppgifter, organisera dem i olika stadier (som att göra, pågår och klart) och följa framstegen visuellt.

Även om dess kärnfunktioner inte inkluderar AI-funktioner, integreras Trello med verktyg från tredje part som Butler och Power-Ups för att automatisera arbetsflöden och analysera måluppfyllelse.

Trellos bästa funktioner

Skapa hierarkisk måluppföljning med listor för årliga, kvartalsvisa, månatliga och dagliga personliga och professionella mål.

Skapa anpassade listor som "Backlog", "Pågående" och "Slutfört" för att följa målets framsteg.

Sätt upp exakta deadlines för varje mål och uppgift. Tilldela mål till specifika teammedlemmar för personlig ansvarighet.

Trellos begränsningar

Begränsade AI-funktioner jämfört med konkurrenterna

Grundläggande vyer, rapportering och analyser utan Power-Ups

Trellos prissättning

Gratis plan

Standard : 6 $/användare per månad

Premium : 12,50 $/användare per månad

Företag: 17,50 $/användare per månad (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

💡Proffstips: Börja med en enkel tavelstruktur för att organisera dina mål och lägg gradvis till komplexa lager av uppgifter och deluppgifter när du blir mer bekväm med Trellos målspårningsfunktioner.

4. Monday.com (Bäst för att hantera mål över flera team)

Monday.com är utformat för team som behöver sätta upp och följa upp SMART-mål i flera projekt.

Det intuitiva gränssnittet låter dig skapa arbetsflöden för måluppföljning, tilldela uppgifter och övervaka framsteg med visuella verktyg som Gantt-diagram, kalendrar och tidslinjer.

Med sina automatiseringsfunktioner eliminerar Monday.com repetitiva uppgifter, vilket hjälper dig att fokusera på högvärdigt arbete och snabbare nå framsteg inom det som är viktigt.

Detta gör det till ett utmärkt alternativ för team som behöver projekt- och målhanteringsfunktioner under ett och samma tak.

Monday.com bästa funktioner

Använd anpassningsbara dashboard-vyer för olika målperspektiv.

Dra nytta av smart uppgiftsgenerering baserad på historiska prestationsdata.

Anpassa professionella mål och arbetsflöden med hjälp av anpassningsbara mallar.

Integrera smidigt med Slack, Zoom, Google Workspace och mer.

Monday.com begränsningar

AI-funktionerna är begränsade jämfört med konkurrenterna.

Plattformen kan kännas överväldigande för hantering av mindre projekt som inte kräver så många extrafunktioner.

Priser för Monday.com

Gratis plan

Grundläggande : 12 $/plats per månad

Standard : 14 $/plats per månad

Pro : 24 $/plats per månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

💡Proffstips: Utnyttja Monday.com:s vy "Arbetsbelastning" för att förhindra utbrändhet hos teammedlemmarna samtidigt som du följer upp ambitiösa mål, säkerställer en balanserad målfördelning och realistiska tidsplaner för att uppnå målen.

5. Todoist (Bäst för att sätta personliga mål och organisera uppgifter)

via Todoist

Todoist är utformat för personlig produktivitet och låter dig dela upp dina personliga mål i genomförbara uppgifter, sätta prioriteringar och följa upp deadlines.

Den AI-drivna funktionen Smart Schedule föreslår optimala deadlines för dina uppgifter baserat på din arbetsbelastning och dina vanor, vilket hjälper dig att uppnå dina mål på ett balanserat sätt.

Med funktioner som återkommande uppgifter, etiketter och anpassade filter håller Todoist dina mål organiserade och hanterbara.

Todoists bästa funktioner

Organisera uppgifter effektivt med etiketter, filter och prioriteringar

Få tillgång till dina mål när som helst med stöd för flera plattformar.

Integrera arbetsflöden med tredjepartsverktyg som du använder varje dag, till exempel Google Kalender, Slack och Outlook.

Todoists begränsningar

Begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra teamfokuserade verktyg för målsättning.

Inte idealiskt för komplex målhantering eller målhantering för flera team.

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro : 4 $/användare per månad

Företag: 6 $/användare per månad

Todoist-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2500 recensioner)

6. Asana (bäst för att anpassa SMART-mål till teamets arbetsflöden)

via Asana

En bra smart målsättningsgenerator fungerar för team som vill anpassa sina mål till bredare projektarbetsflöden. Och Asana gör just det. Det låter dig sätta upp mål, koppla dem till uppgifter och följa deras framsteg i realtid.

Plattformens målfunktion säkerställer att teamets 1-, 5- och 10-åriga mål är tydligt definierade, mätbara och kopplade till konkreta åtgärder.

Asana erbjuder också anpassningsbara vyer, inklusive tidslinjer, kanban-tavlor och listor, vilket gör det enkelt att anpassa det till ditt teams föredragna arbetsflöde.

Asanas bästa funktioner

Få omedelbar insyn i måluppfyllelsen med uppdateringar i realtid när uppgifter slutförs.

Automatisera prioriteringar med Asana AI som drivs av Work Graph.

Koppla samman arbetsflöden med över 100 appintegrationer, inklusive Slack, Zoom och Microsoft Teams.

Asanas begränsningar

Brantare inlärningskurva för nya användare

Anpassade vyer är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt : Gratis

Startpaket : 8,50 $/användare per månad

Avancerad : 19,21 $ per användare och månad

Företag : Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

💡Proffstips: Utnyttja Asanas målmallar och AI-funktioner för att standardisera målsättningen i hela organisationen och säkerställa konsekvens och överensstämmelse med de strategiska målen.

7. Weekdone (Bäst för att följa upp OKR och teamets prestationer)

via Weekdone

Om du fokuserar på att följa upp teamets prestationer och anpassa individuella SMART-mål till företagsövergripande OKR (mål och nyckelresultat) är Weekdone ett specialiserat verktyg som förenklar denna process.

De hjälper dig att dela upp dina mål i mätbara OKR, tilldela ansvar och följa upp framstegen genom veckovisa avstämningar och rapporter.

Med sina intuitiva instrumentpaneler och analyser säkerställer Weekdone transparens och ansvarstagande i teamet. Det är perfekt för chefer och ledare som vill ha ett strukturerat sätt att följa teamets mål och prestationer.

Weekdones bästa funktioner

Visualisera måluppfyllelsen på flera organisationsnivåer med hjälp av OKR-instrumentpaneler och analyser.

Skapa veckovisa e-postrapporter med insikter om måluppfyllelse

Dela och få feedback genom samarbetsverktyg.

Weekdones begränsningar

Saknar avancerade funktioner för uppgiftshantering

Begränsade integrationer jämfört med andra verktyg

Priser för Weekdone

Gratis för små team (upp till 3 användare)

Paket för 10 användare: 108 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Weekdone-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

8. Smartsheet (Bäst för målhantering i strukturerade arbetsflöden)

För yrkesverksamma som trivs med strukturerade arbetsflöden kombinerar Smartsheet funktioner som liknar kalkylblad med verktyg för mål- och projektledning.

Det är perfekt för att hantera SMART-mål i detaljerade, rutbaserade format samtidigt som de integreras i större projektplaner.

Smartsheets dashboards och rapporter ger dig en tydlig överblick över framstegen, medan automatiseringsfunktionerna sparar tid på tidskrävande arbete. Dess funktioner i företagsklass är idealiska för stora team som hanterar komplexa arbetsflöden.

Smartsheets bästa funktioner

Utnyttja flera mallalternativ för olika måltyper och komplexitetsnivåer.

Dra nytta av möjligheten att ställa in start- och slutmått.

Integrera med företagsverktyg som Salesforce och Microsoft Office.

Smartsheets begränsningar

Brantare inlärningskurva för icke-tekniska användare

Begränsade samarbetsfunktioner för uppdateringar i realtid

Priser för Smartsheet

Gratis

Pro : 12 $/medlem per månad

Företag : 24 $/medlem per månad

Företag : Anpassad prissättning

Avancerad arbetshantering: Anpassad prissättning

Smartsheet-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 17 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

9. Taskade (Bäst för gemensam målsättning i distansarbetande team)

via Taskade

För distansarbetande team utmärker sig Taskade med sina funktioner för samarbete i realtid.

Med mallarna för målsättning kan du skapa SMART-mål, dela upp dem i genomförbara steg och samarbeta med ditt team med hjälp av delade arbetsytor, livevideosamtal och snabbmeddelanden.

Dess AI-drivna funktioner, som automatisering av uppgifter och intelligenta förslag, hjälper till att förbättra arbetsflödets effektivitet och säkerställa att målen uppnås i tid. Taskades minimalistiska design gör det enkelt att hålla fokus och vara organiserad utan att överväldiga användarna med komplexitet.

Taskades bästa funktioner

Anpassningsbara AI-agenter som anpassar sig efter din specifika metod för målsättning.

Skapa och visualisera mål med hjälp av listor, tavlor, tankekartor och flödesscheman.

Dra nytta av gemensam målsättning med teamsynkronisering.

Begränsningar för Taskade

Saknar avancerad rapportering och analys

Kan kännas för grundläggande för stora, komplexa projekt.

Priser för Taskade

Gratis plan

Pro : 10 $/användare per månad

Teams: 20 $/användare per månad

Taskade-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Läs också: Målsättning för prestationsutvärdering

10. Wrike (Bäst för att hantera mål i team på företagsnivå)

via Wrike

För företagsteam som hanterar storskaliga projekt och SMART-mål erbjuder Wrike avancerade verktyg som håller allt samordnat.

Wrikes målfunktion hjälper dig att följa framsteg, tilldela ansvar och säkerställa att målen uppnås på ett effektivt sätt.

Plattformens AI Work Intelligence förbättrar produktivitetsmålen genom att prioritera uppgifter, förutsäga risker och balansera arbetsbelastningen.

Wrikes bästa funktioner

Koppla projekt och uppgifter direkt till strategiska mål

Utnyttja fördefinierade mappar för att avgränsa affärsmål och teammål.

Spåra framstegen på ett omfattande sätt med hjälp av detaljerade rapporter och analyser.

Wrike-begränsningar

En brant inlärningskurva för nya användare

Överväldigande för grundläggande målhanteringsbehov

Wrike-priser

Gratis plan

Team : 10 $/användare per månad

Företag : 24,80 $/användare per månad

Företag : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

💡Proffstips: Utnyttja Wrikes arbetsmodeller för att omvandla bredare mål till genomförbara, spårbara uppgifter på alla teamnivåer.

Hitta din perfekta SMART-målgenerator

Att välja rätt AI-driven SMART-målgenerator kan avsevärt förbättra din planering, uppföljning och uppnåendet av mål – oavsett om du är en individ som strävar efter personlig utveckling eller ett team som vill anpassa sig till större affärsmål.

Från flexibla AI-plattformar som Notion AI och Taskade till robusta teamorienterade verktyg som Monday.com och Wrike – varje alternativ har sina unika styrkor.

Om du letar efter den ultimata kombinationen av målsättning, projektledning och samarbete är ClickUp det bästa valet.

Dess avancerade AI-funktioner, anpassningsbara mallar och omfattande instrumentpaneler gör det till en allt-i-ett-lösning för att dokumentera och uppnå dina SMART-mål.

Oavsett om du sätter upp mål för dig själv eller ditt team, ser ClickUp till att varje delmål är genomförbart, mätbart och lätt att följa upp.

Är du redo att förbättra din målsättningsprocess? Registrera dig på ClickUp idag och börja enkelt omvandla dina komplexa mål och målsättningar till prestationer.