Smartsheet vs ClickUp: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Fråga vilken professionell som helst, så kommer de att säga att projektledningskunskaper är nödvändiga för att lyckas på jobbet. Men det är inte så enkelt som att vara en bra strateg och teamledare. Att ha rätt projektledningsverktyg gör processen ännu smidigare.

Om du har ägnat otaliga timmar åt att leta efter den bästa projektledningsprogramvaran för att hantera dina projekt, så slutar din sökning här.

Smartsheet och ClickUp är kompetenta verktyg för projektledning. Om du väljer något av dem kommer ditt team att tacka dig. Men du är inte här för att få ett kort svar.

Låt oss analysera varje verktyg och titta på översikten, de bästa funktionerna och prissättningen. I slutet av denna artikel kommer du att ha en klar uppfattning om vilken programvara som är bäst för dina behov av tidshantering.

Vad är ClickUp?

Anpassa affärsmål, följ upp framsteg, håll projektledningsmöten och samarbeta effektivt, oavsett var du befinner dig, med ClickUp Remote Team Project Management Software.

ClickUp är ett heltäckande projektledningsprogram och samarbetsverktyg som kombinerar alla dina aktiviteter på en och samma plattform. Skapa uppgifter, hantera arbetsflöden, bjud in dina teammedlemmar, lägg till ett obegränsat antal användare för fildelning, förbered Wiki med hjälp av dokument, följ projektets framsteg på realtidsdashboards och mycket mer.

Tänk på ClickUp som ett kontrollcenter där du kan analysera alla arbetsflöden och fatta snabbare beslut utan att behöva växla mellan olika verktyg och appar från tredje part.

Om du tror att det inte är någon större utmaning att byta verktyg med några få tangenttryckningar – något som för övrigt kallas ”kontextbyte” – så tänk om.

Varje medlem i ditt team kanske lägger 4 timmar i veckan på att växla mellan olika applikationer.

ClickUp-funktioner

ClickUp är ett kraftfullt projektledningsprogram som är känt för sitt breda utbud av funktioner. Vi har förklarat de tre mest populära funktionerna i ClickUp som projektledare och småföretag använder dagligen:

Uppgiftshantering

Att hantera uppgifter är kärnan i projektplanering. Det är dock komplicerat att hålla reda på uppgifter. ClickUp Tasks förenklar processen genom att låta dig organisera och visualisera uppgifter som du vill.

Dessutom kan du tilldela nya åtgärder till en befintlig uppgift genom att lägga till en kommentar och tagga en teammedlem.

Tabellvy

ClickUp Table View är det enklaste sättet att visualisera data i alla projekt. Det organiserar all data i tabellformat, så det är enkelt att hantera budget, lager eller kundinformation. Redigera data i bulk, lägg till anpassade fält från över 15 fälttyper och fäst kolumner.

När din tabell är klar kan du dela den med dina kunder via en delbar länk. Exportera data i tabellvyn till ett kalkylblad för att uppdatera din databas.

Kalkylbladsmall

Ladda ner den här mallen Kalkylbladsmall

Använd ClickUps över 1000 anpassningsbara mallar för att minska manuella inmatningar med automatiserad dataimport, skapa anpassade formler och ekvationer och spåra framsteg med hjälp av visuella hjälpmedel.

ClickUps prisplaner

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Smartsheet?

Anpassa dina arbetsflöden med hjälp av widgets och automatisera uppgifter med Smartsheet.

Smartsheet är en arbetshanteringsplattform för företag. Den erbjuder ett välbekant kalkylbladsgränssnitt för att registrera planer, resurser och scheman. Dela ditt arbete med interna och externa medarbetare även om de inte är Smartsheet-användare.

Det låter dig visualisera historiska data som diagram för att övervaka trender i format som burndown, kolumnserier och ögonblicksbilder.

Smartsheet kombinerar projektledning och Excel-funktioner. Användargränssnittet liknar formatet i Excel och Google Sheets.

Smartsheet underlättar innehållssamarbetet eftersom du kan ställa in aviseringar för att påminna medarbetare, låta leverantörer granska innehåll utan att ge dem tillgång till projektbladet och låsa den äldre versionen när det nya innehållet laddas upp.

Visa din uppgiftslista i Gantt-diagram för att skapa kritiska vägar, fastställa baslinjer och markera viktiga uppgifter i ditt projekts tidsplan.

Smartsheet-funktioner

Smartsheet erbjuder robusta projektledningsfunktioner som gör att du kan hantera projekt, organisera uppgifter, samarbeta med interna och externa intressenter och hålla ett vakande öga på varje steg i projektets livscykel.

Här är några av de bästa valen från listan över Smartsheet-funktioner som du inte bör missa att utvärdera:

Bridge

Bridge är ett dra-och-släpp-gränssnitt som låter dig anpassa dina arbetsflöden för att automatisera repetitiva uppgifter. Utforma arbetsflödet med hjälp av logik som passar din process och ställ in händelse- eller schemabaserade triggers. Med inbyggda integrationer eller lågkodsalternativ kan du också använda API-anrop och JavaScript.

Formulär

Smartsheet-formulär hjälper till att snabbt leverera viktig information i ett strukturerat format.

Skapa Smartsheet-formulär för att samla in data från vem som helst. Med villkorslogik blir dina frågor alltid relevanta för den som fyller i formuläret. Använd varumärkeselement som bakgrundsfärger, logotyper, GIF-bilder, text och bilder för att anpassa formuläret. Data från dessa formulär sparas direkt i ditt kalkylblad så att du kan vidta ytterligare åtgärder.

Automatisering av arbetsflöden

Automatisering av arbetsflöden är en av de mest populära funktionerna i Smartsheet. Det bästa är att Smartsheets intuitiva design gör det enkelt att optimera repetitiva och tidskrävande processer.

Använd ett visuellt flödesschema för att automatisera Smartsheets arbetsflöde. Dessa samarbets- och anpassningsbara funktioner är en smart lösning som ger dig en snabb översikt över de uppgifter som behöver automatiseras, tillsammans med utlösande villkor och konsekvenser.

Dessutom kan du ställa in regler för parallella arbetsflöden för att automatisera uppgifter i alla skeden, för projektledning för marknadsföringsbyråer, felspårning för mjukvaruutvecklingsteam eller inköpsfakturering för leverantörskedjeteam.

Den mest uppenbara nackdelen när man jämför Smartsheet och ClickUp är att automatiseringen av arbetsflöden i Smartsheet kräver att man känner till projektledningsverktyget och inte är nybörjarvänlig.

Smartsheets prisplaner

Gratis för alltid

Pro : 7 $/månad per användare

Företag : 25 $/månad per användare

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp vs. Smartsheet: Jämförelse av funktioner

Både Smartsheet och ClickUp kan göra det tunga arbetet åt dig, oavsett om det gäller processhantering, realtidssamarbete, arbetsbelastningshantering eller teamkommunikation. Dessutom erbjuder de ett gratisabonnemang, vilket är utmärkt för att testa verktygen innan du börjar använda fullfjädrade verktyg.

Det är dags att gå djupare in på att analysera funktionerna i varje verktyg och förstå hur de skiljer sig från varandra.

Vi har delat upp funktionerna i sex kategorier och gjort en direkt jämförelse mellan Smartsheet och ClickUp.

Projektets synlighet i ClickUp

ClickUp erbjuder över 15 anpassade projektvyer, inklusive kalendervy, tidslinje, tavla, arbetsbelastning och formulärvy. Mind Map är det bästa valet för att visuellt lägga upp idéer och arbetsflöden. Det är enkelt att omorganisera arbetsflödet, skapa logiska vägar och konvertera mind maps till åtgärdspunkter.

Box-vyn är också ett utmärkt val om flera team arbetar med ett projekt samtidigt. Den visar vad olika personer arbetar med, deras arbetsstatus och vem som har vilken roll. Genom att dra och släppa uppgifter kan du omfördela ansvar till teammedlemmar och ha full kontroll över resurshanteringen.

Projektets synlighet i Smartsheet

Smartsheet erbjuder fyra sätt att visualisera projektdata: rutnät, Gantt, kort och kalender. Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med ClickUp, men varje visningsalternativ kan tillgodose dina projektledningsbehov på olika sätt.

Rutnätsvy: Rutnätsvyn visar dina projektdata i ett kalkylbladsformat. Den låter dig lägga till rader och kolumner och bifoga dokument direkt till kalkylbladet.

Gantt-vy: Gantt-vyn presenterar information i form av ett kalkylblad till vänster, och till höger finns Gantt-diagram för att spåra varaktigheten för olika uppgifter.

Kortvy: Kortvy är ett utmärkt alternativ för Kortvy är ett utmärkt alternativ för agil projektledning eftersom du kan se data i en Kanban-tavla. Använd dra-och-släpp-funktionen för att omfördela uppgiftsberoenden.

Kalendervy: Kalendervy är det perfekta valet för att hålla koll på Kalendervy är det perfekta valet för att hålla koll på projektets tidsplan och undvika överlappningar.

Samarbetsfunktioner i ClickUp

Illustrera dina idéer, skissa strategier och brainstorma effektivt med ClickUp Whiteboard.

Teamsamarbete och teamkommunikation utgör grunden för framgångsrik projektledning.

ClickUp är specialist inom denna kategori och har ett användarvänligt gränssnitt med intuitiva funktioner som gör det möjligt att dela idéer och arbeta med teamet. Det finns knappt någon inlärningskurva för nya användare, vilket gör ClickUp till en av de bästa projektledningsprogramvarorna.

ClickUp Whiteboards och ClickUp Docs tillgodoser alla dina samarbetsbehov.

ClickUp Whiteboards är dina virtuella mötesrum där du kan visualisera nya idéer och arbetsflöden, brainstorma och planera nästa steg. Följ andra teammedlemmars aktiviteter i realtid och dela dina tankar med dem i form av anteckningar.

Det bästa med att använda Whiteboards är att ditt teams idéer omvandlas till samordnade åtgärder, vilket innebär att det inte uppstår något tidsglapp i genomförandet.

ClickUp Docs uppfyller alla dina innehållskrav för projektledning. Använd Docs för att skapa samarbetsdokument som wikis eller roadmaps med redigering i realtid, tilldela kommentarer som åtgärdspunkter och lägga till stöddokument, PDF-filer, presentationer och tabeller som referenspunkter.

Omvandla text till genomförbara uppgifter och tilldela dem till dina teammedlemmar för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.

Slutligen låter ClickUps korrekturfunktion dig markera anteckningar på dokument, kommentera PDF-filer, rita markeringar på designmockups och mycket mer.

Samarbetsfunktioner i Smartsheet

Samarbeta med ditt team i en lättanvänd plattform för arbetsutförande.

Smartsheet har några spännande samarbetsfunktioner som lockar användare som föredrar att arbeta i programvara med kalkylbladsliknande funktionalitet. Dela kalkylbladet med andra för att samarbeta, och du kan hålla dig uppdaterad om deras tillägg med spårning i realtid.

Dina leverantörer kan också kommentera Smartsheet även om de inte har åtkomst. Du har befogenhet att kontrollera behörighetsnivåerna och tilldela användartyper som anger vad de kan och inte kan göra med sitt Smartsheet-konto.

Samarbetsfunktionerna i Smartsheet är användbara, men de är begränsade. Större team som söker robusta samarbetsfunktioner kanske inte blir särskilt imponerade.

Analysfunktioner i ClickUp

Håll koll på projektets status med hjälp av avancerade analyser i ClickUp.

ClickUp är känt för sina funktioner för rapportering och analys i realtid.

ClickUp Dashboard ger dig en fullständig översikt över alla dina projekt och är anpassningsbar, så att du själv kan bestämma och prioritera vad du vill analysera och spåra.

ClickUp erbjuder över 50 widgets för att bygga din instrumentpanel, inklusive sprintledning, arbetsbelastning, tidsspårning, tabeller och anpassade diagram.

Skapa rapporter i realtid för att granska tidsuppskattningar och vilka uppgifter ditt team har utfört idag.

ClickUp Goals kompletterar dina anpassade instrumentpaneler. Skapa projektmål med tidslinjer och mål och spåra automatiskt framstegen. Samla dina mål i olika mappar per sprintcykler, OKR eller veckovisa medarbetarpoängkort.

ClickUp Milestones tar måluppföljningen till nästa nivå genom att låta dig lägga till milstolpar. Dessa milstolpar visas som diamantikoner, vilket gör det enklare att identifiera kritiska uppgifter i ett projekt.

Analysfunktioner i Smartsheet

Arbeta med realtidsdata från flera ark i en enda vy med hjälp av Smartsheets robusta rapporteringsfunktion.

Smartsheets kalkylbladsprogramvara är känd för sin robusta rapporteringsfunktion. Din rapport kan vara en radrapport eller en sammanfattande rapport.

Radrapporten sammanställer all radinformation från flera ark. Arköversiktsrapporterna presenterar en sammanfattning från flera ark för att ge dig en översikt över olika projekt på ett och samma ställe.

Filtrera data i dessa rapporter för att behålla det som är relevant. Detta är ett utmärkt sätt att dela anpassade rapporter med intressenter som är intresserade av att följa specifika områden i ett projekt.

Dessutom ger de visuella projektpanelerna realtidsanalyser för att sammanfatta projektportföljen och hantera konflikter.

Automatiseringsfunktioner i ClickUp

Sammanfatta dina uppgifter och dokument på några sekunder med ClickUp AI.

ClickUp AI är automatiseringens kraftpaket, en intelligent hjälpreda som kommer att göra ditt jobb mycket enklare.

ClickUp AI är skräddarsytt för olika roller och användningsfall. Skapa deluppgifter och åtgärdspunkter baserat på beskrivningen, sammanfatta kommentartrådar och skriv uppdateringar. Förbättra ditt skrivande för tydlighet, koncishet och engagemang med ClickUp AI som din smarta redigerare.

ClickUp har också över 100 fördefinierade automatiseringsalternativ för repetitiva uppgifter. Använd dessa automatiseringsalternativ som de är eller anpassa dem efter dina behov. Tilldela uppgifter automatiskt, lägg upp kommentarer och flytta statusar för att fokusera på viktigare områden.

Ställ in utlösaren för automatiseringen och exakta villkor för utlösaren så att allt fungerar smidigt, även i autopilotläget.

Automatiseringsfunktioner i Smartsheet

Smartsheet erbjuder automatiserade arbetsflöden utan kod för att eliminera repetitiva uppgifter och spara tid. De har en samling färdiga mallar för att skapa veckovisa statusförfrågningar och förfallodatum eller ställa in anpassade arbetsflöden.

Du kan använda enskilda arbetsflöden eller kombinera flera åtgärder och villkorade vägar. Om du planerar att använda det anpassade arbetsflödet regelbundet, markera det som återkommande.

Visa och svara på godkännandeförfrågningar från Smartsheet-mobilappen, datorn, e-post eller till och med Slack.

Både Smartsheet och ClickUp är imponerande när det gäller automatisering. Men tillgången till AI i ClickUp ger det ett övertag.

Kundsupport i ClickUp

ClickUp har en omfattande lista med resurser i ClickUp Help Center om du fastnar. Du kommer åt Help Center från din webbläsare, arbetsyta eller vilken ClickUp-webbsida som helst. Om du fortfarande behöver hjälp med att hitta en lösning kan du kontakta live support dygnet runt för prioriterad support, som också är tillgänglig för användare av Clickups gratispaket.

Förutom live-support har ClickUp fem andra supportalternativ:

ClickUp University: ClickUp University är en plattform för självstudier. Kurserna är skapade för nya och befintliga användare för att bygga upp grundläggande kunskaper. Du får också certifikat för godkända kunskapstester.

ClickUp-webbseminarier: ClickUp har webbseminarier på begäran som du kan titta på när som helst. Det finns också ett alternativ för livewebbseminarier för dig och ditt team som hjälper er att lära er användningsfall, arbetsflöden och avancerade funktioner.

C l ickUp API: Konfigurera integrationer i ditt ClickUp-konto med andra verktyg med hjälp av ClickUp AI-dokumentationen.

ClickUp-mallar: I mallcentret i ClickUp kan du välja mallar som är särskilt utformade för olika användningsområden. Sök efter en lämplig mall och anpassa den efter dina önskemål.

ClickUp-community: Följ Följ ClickUpper’s Facebook Group , en officiell grupp för ClickUp-användare där de ställer frågor, diskuterar nya funktioner och delar sina tankar om allt som rör ClickUp.

Kundsupport i Smartsheet

Smartsheets kundsupportportal har två syften: en självbetjäningsbaserad kunskapsbank och en central plats för att öppna och spåra supportärenden. Telefonstöd dygnet runt är tillgängligt för betalande användare som har valt specifika planer och erbjudanden.

Smartsheet erbjuder också två supportpaket: Standard och Professional. Standardpaketet är gratis för Enterprise-abonnemang och inkluderar kontinuerlig utbildning med Smartsheet University och global telefonsupport dygnet runt.

Det professionella paketet omfattar allt som ingår i standardpaketet och erbjuder dessutom Pro Desk. Pro Desk är en schemalagd individuell coachningssession med en Smartsheet-expert, din dedikerade kundansvarige.

Integrationer med ClickUp

Anslut ClickUp till över 1 000 andra arbetsverktyg för att effektivisera alla processer.

ClickUp integreras med över 1000 verktyg från tredje part för att centralisera all information på ett ställe, vilket hjälper dina team att undvika kontextbyten och gör det enkelt att effektivisera processer.

Tredjepartsintegrationer med CRM-system, projektledningslösningar, resurshanteringsplattformar och andra affärsapplikationer minskar fel och manuell datainmatning i olika system. Spara tid och få bättre överblick över företagets resultat med ClickUp.

Här är en lista över de mest populära verktygen som ClickUp integreras med:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integrationer med Smartsheet

Smartsheet-integrationer är effektiva för att undvika isolerade data och ger ditt team möjlighet att fatta mer välgrundade, datadrivna beslut. Integrationerna omfattar meddelande- och kommunikationsverktyg, programvara för innehållssamarbete samt säkerhets- och styrningslösningar.

Här är en lista över de mest populära verktygen som Smartsheet integreras med:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet på Reddit

Vi besökte Reddit för att se vad folk tycker om Smartsheet och ClickUp, och vilket av dem som är bäst. Överlag är rösterna till förmån för ClickUp. Här är några av recensionerna som stöder våra slutsatser:

Denna användare berömde ClickUps potential som uppgiftshanteringsprogram och dess samarbetsfunktioner:

”ClickUp är mycket bättre på uppgiftshantering, så det är utmärkt för att spåra sprintar och bygguppgifter på låg nivå. Det är det vårt utvecklingsteam arbetar med och instrumentpanelerna är utmärkta för granskning i våra dagliga standup-möten. Det är mycket bättre för samarbete inom teamet och listorna kan anpassas i stor utsträckning. Gantt-vyn har dock sina begränsningar och tidsspårningen och budgethanteringen lämnar en del att önska.”

Denna användare lyfter fram ClickUps överkomliga pris och de kontinuerliga produktuppdateringarna:

”ClickUp har också en kontinuerlig release-cykel och utökar ständigt sina funktioner. Det är mycket prisvärt. Communityn där du kan ställa frågor, föreslå funktioner osv. övervakas aktivt och interageras med av deras team.”

Vilket projektledningsverktyg är bäst för mjukvaruteam?

I dragkampen mellan Smartsheet och ClickUp leder ClickUp som det rätta projektledningsprogrammet.

Smartsheet är en mycket effektiv projektledningsprogramvara med många anpassningsmöjligheter och integrationer. Men om du försöker visualisera ditt programvaruteam med Smartsheet kommer det inte att uppfylla dina förväntningar.

Det kalkylbladsliknande gränssnittet, den begränsade automatiseringen och de begränsade rapporteringsalternativen motsvarar inte behoven hos moderna mjukvaruteam och nästa generations företag.

ClickUp, å andra sidan, utmärker sig inom dessa områden och är överlägset när det gäller samarbete i realtid. ClickUp är idealiskt för mjukvaruteam, inklusive team som arbetar på distans, för att hantera resurser effektivt och hantera flera projekt utan problem.

ClickUp anpassar sig snabbt efter din affärsplan och dina behov. ClickUp skalar med nya funktioner, integrationer och mjukvaruutvecklingsmallar i takt med att ditt företag växer. Är du redo att ta projektledning till nästa nivå? Registrera dig för ClickUp idag!