De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Bluebeam 2026

Bluebeam används ofta av bygg-, arkitekt- och ingenjörsteam för att hantera PDF-filer, markeringar och dokumentation. Men det kanske inte passar alla team – vissa tycker att det är komplicerat eller begränsat i vissa arbetsflöden.

Oavsett om du behöver ett enklare gränssnitt, förbättrade dokumenthanteringsfunktioner, lägre kostnader eller verktyg utformade för fjärrsamarbete finns det många alternativ att överväga.

I den här bloggen utforskar vi de bästa alternativen och konkurrenterna till Bluebeam för byggbranschen, så att du kan hitta ett verktyg som passar bättre för ditt teams arbetssätt.

Innan vi dyker in i alternativen, låt oss ta reda på varför Bluebeam inte är tillräckligt bra.

Bluebeams begränsningar

Baserat på användarfeedback och recensioner är här några vanliga begränsningar med Bluebeam:

Brant inlärningskurva: Många användare tycker att Bluebeam är svårt att bemästra, särskilt de som inte har tidigare erfarenhet av PDF-redigering eller byggnadsprogramvara. Dess omfattande funktioner kan kännas överväldigande, vilket resulterar i längre inlärningstider.

Begränsad lagerfunktionalitet: Lagerverktygen är grundläggande och saknar avancerade alternativ som blandningslägen, överlägg och individuell lagerkontroll, vilket gör det svårare att hantera visuella markeringar.

Integrationsproblem: Användare rapporterar problem när de ansluter Bluebeam till andra plattformar – markeringar synkroniseras kanske inte korrekt, filer kanske inte återställs och API-baserade anslutningar kan vara opålitliga.

Prestandaproblem med stora filer: Stora projektfiler orsakar ofta fördröjningar eller krascher. Programvaran förbrukar mycket CPU-kraft och minne, vilket påverkar produktiviteten under kritiska bygguppgifter.

Begränsningar för molnhosting: Bluebeam Revu är beroende av en stabil internetanslutning. När anslutningen bryts kan avsaknaden av tydliga varningar leda till förvirring, osparade arbeten eller störda arbetsflöden.

Bluebeam stöder visserligen dokumentsamarbete, PDF-redigering och hantering av byggprojekt, men dessa begränsningar kan störa byggprocessen.

10 Bluebeam-alternativ i korthet

Här är en snabb överblick över de bästa alternativen till Bluebeam:

Namn Bäst för Viktiga funktioner *Priser ClickUp Allt-i-ett-projekt- och uppgiftshantering för byggteam av alla storlekar Uppgiftshantering, tidslinjer, arbetsflöden, dokument, automatisering, AI och AI-agenter, tidsspårning, Gantt-/tavlevisningar Gratis plan tillgänglig; Anpassningar tillgängliga för företag Drawboard Projects Samarbetsbaserade designgranskningar för medelstora AEC-team Markeringar i realtid, spårning av uppgifter/problem på ritningar, revisionshistorik, gäståtkomst, dokumentdelning Betalda abonnemang från 29 $/månad/användare Fieldwire Uppgiftshantering och samordning av byggarbetsplatser för små till medelstora fältteam Uppgiftsfördelning, punch lists, planvisning, problemspårning, rapportering Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 54 $/användare/månad Adobe Acrobat Pro Professionell PDF-redigering och säker dokumenthantering för enskilda personer och stora team PDF-skapande/redigering, e-signaturer, OCR, dokumentjämförelse, säker delning Betalda abonnemang från 19,99 $/månad PDF XChange Editor Lättviktig, högpresterande PDF-markering och redigering för enskilda användare och små team PDF-redigering, anteckningar, OCR, digitala signaturer Gratisversion tillgänglig; användarlicens från 62 $/år Foxit PDF Editor Prisvärd PDF-redigering med molnsamarbete för små till stora team PDF-redigering, samarbete, säkerhet, molnintegration Betalda abonnemang kostar från 10,99 $/månad. Nitro PDF PDF-skapande, konvertering och automatisering i affärsklass för små till stora team Skapande/redigering av PDF-filer, e-signering, säker delning, batchbearbetning Betalda abonnemang börjar på 17,70 $/användare/månad. Procore Heltäckande byggprojekt- och ekonomihantering för medelstora till stora byggföretag Projektledning, budgetering, RFI-arbetsflöden, schemaläggning, dokumentkontroll, rapportering Anpassad prissättning Autodesk Construction Cloud Anslutna BIM-arbetsflöden och projektlivscykelhantering för stora team Designsamarbete, dokumenthantering, BIM-arbetsflöden, analys Anpassad prissättning Buildertrend Byggledning och kundkommunikation för små till medelstora bostadsbyggnadsteam Schemaläggning, anbud, fakturor, kundportal, dokumenthantering, finansiella verktyg Anpassad prissättning

De bästa alternativen till Bluebeam

Det är inte lätt att hitta rätt alternativ till Bluebeam med så många olika programvaror för hantering av arbetsflöden inom byggbranschen på marknaden. Vi har valt ut de bästa alternativen och jämfört deras viktigaste funktioner, priser, begränsningar och vad byggteam faktiskt tycker om dem.

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projekt- och dokumenthantering)

Missa aldrig en uppgift eller en deadline med ClickUps programvara för byggprojektledning.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Medan Bluebeam fokuserar på PDF-markeringar, låter ClickUp dig lagra, organisera och samarbeta på alla typer av dokument – inklusive ritningar, kontrakt och RFI:er.

Skriv och samarbeta bättre med ditt team och dina kunder med ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du skapa levande dokument, dela dem med ditt team och hålla allt versionskontrollerat och tillgängligt var du än befinner dig. Den inbyggda AI:n, ClickUp Brain, hjälper till att förhindra fel och göra snabba ändringar i dina dokument.

Integrerade korrekturverktyg för bilder, PDF-filer och videor gör att du kan skriva kommentarer direkt i filerna, tilldela kommentarer som uppgifter och spåra feedback till dess att den är klar – perfekt för att granska planer och ritningar.

Granska och kommentera ditt arbete enkelt på ClickUp

Med ClickUp för byggteam kan du effektivisera varje steg i byggprocessen, från initial planering till realtidshantering och KPI-uppföljning.

Med över 15 anpassningsbara ClickUp-vyer, inklusive listor, Kanban-tavlor, kalendrar och Gantt-diagram, kan byggteamet planera och visualisera varje fas i ditt projekt.

Vill du visualisera hela din byggtidslinje? ClickUp Gantt Chart- vyn visar uppgifters varaktighet, beroenden och milstolpar.

Använd ClickUp Gantt Chart för att enkelt visualisera milstolparna i ditt projekt.

ClickUps anpassningsbara statusar, automatiseringar och mallar låter dig skapa arbetsflöden som är skräddarsydda för byggprocesser, såsom inlämningar, ändringsorder, punch lists och inspektioner. Du kan automatisera repetitiva uppgifter och se till att ingenting faller mellan stolarna.

Med ClickUps AI-agenter kan du delegera rutinmässiga processer, få omedelbar insikt och låta AI hantera uppföljningar eller påminnelser, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigast.

Bonus: Effektivisera hanteringen av arbetsflödet inom byggbranschen med AI-agenter Byggprojekt drabbas ofta av förseningar, missförstånd och dokumentkaos mellan olika team och arbetsplatser. AI-agenter förändrar hanteringen av arbetsflöden inom byggbranschen genom att koppla samman alla intressenter, automatisera rutinuppgifter och hålla projekten på rätt spår. Automatisera dagliga framstegsrapporter och platsloggar med AI, vilket garanterar korrekta uppdateringar i realtid för alla intressenter.

Automatisk tilldelning av uppgifter och uppföljningar baserat på mötesanteckningar, inspektionsresultat eller ändringsorder

Centralisera dokumenthanteringen med AI-driven sökning och versionskontroll för ritningar, tillstånd och RFI:er.

Använd AI-chattassistenter för att omedelbart hämta säkerhetsprotokoll, scheman eller leverantörskontakter – du behöver inte längre leta igenom papper.

Möjliggör smidig samordning genom att omvandla fältuppdateringar och punch lists till åtgärdsbara punkter för teamen på plats och på kontoret. Ambient Agents i ClickUp håller informationen flödande över hela arbetsytan, med minimalt manuellt ingripande.

ClickUps inbyggda AI, ClickUp Brain, tar bort repetitiva uppgifter från din lista genom att skriva statusuppdateringar, generera projektsammanfattningar och till och med köra standups automatiskt.

Se hur ClickUp Brain omedelbart genererar en strukturerad projektrapport – med en sammanfattning av resultat, hinder och nästa steg med bara en prompt👇

Utnyttja ClickUp Brain för att enkelt hantera dina byggprojekt

Spåra projektets framsteg, resursfördelning och deadlines med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler och rapporter. Få insikter i realtid för att hålla dina projekt inom tidsramen och budgeten.

Och om du vill ha en flygande start är ClickUp Construction Management-mallarna utformade för att hantera allt från schemaläggning till säkerhetschecklistor. Ange bara dina uppgifter och kom igång. Du behöver inte börja från scratch.

Få en gratis mall Effektivisera hela ditt byggprojekts livscykel med hjälp av ClickUps mall för byggledning.

⭐ Bonus: Vad kan ClickUp göra för byggledning? Få mer information i webbinariet ClickUp för byggledning.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det har en omfattande uppsättning funktioner, vilket kräver en viss inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

ClickUp samlar alla våra uppgifter, dokument, mål och tidrapportering i ett enda arbetsutrymme. Vi har använt det sedan 2018 och det är otroligt flexibelt för att hantera både interna arbetsflöden och kundprojekt. De anpassningsbara vyerna (lista, tavla, kalender osv.) och detaljerade automatiseringsalternativen sparar oss timmar varje vecka. Dessutom visar deras frekventa funktionsuppdateringar att de menar allvar med att förbättra plattformen.

2. Drawboard Projects (bäst för gemensamma designgranskningar)

via Drawboard Projects

Drawboard Projects är en programvara för samarbetsbaserad designöversyn som är specialutvecklad för team inom arkitektur, teknik och konstruktion (AEC) som behöver en snabb lösning i realtid för att markera upp planer och samordna arbetet.

Till skillnad från programvara som enbart fokuserar på PDF-redigering skapar Drawboard Projects en enda, live arbetsyta där interna team och gäster med begränsad åtkomst samtidigt kan markera samma ritningar eller dokument.

Plattformen kopplar kommunikation och åtgärder direkt till den visuella dokumentationen. Genom att låta teamen lägga spårbara uppgifter och problem direkt på ritningarna omvandlas passiva markeringar till aktiva, tilldelningsbara arbetsuppgifter. Detta eliminerar förvirringen med flera e-postmeddelanden eller spridda filer.

Drawboard Projects bästa funktioner

Spåra uppgifter och problem direkt på ritningarna genom att placera markörer, tilldela arbete och hantera framsteg från en central lista.

Behåll en fullständig revisionshistorik och revisionsspår, och koppla konversationer och ändringar till motsvarande ritningsfil.

Förenkla dokumentdelningen med externa intressenter genom att bjuda in gäster med begränsad åtkomst för att visa och markera dokument.

Begränsningar för Drawboard Projects

Kan kräva tillägg för användare som behöver integrera direkt med BIM-modeller, vilket gör den inbyggda 3D-koordineringen mindre smidig än plattformar som Autodesk Construction Cloud.

Priser för Drawboard Projects

Team: 29 $/månad per användare (upp till 25 användare)

Tillväxt: 39 $/månad per användare (upp till 150 användare)

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Drawboard Projects

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inga recensioner tillgängliga

Vad säger verkliga användare om Drawboard Projects?

En G2-användare säger:

Jag älskar verkligen möjligheten att interagera direkt med kollegor i samma dokument nästan helt sömlöst i realtid. Denna typ av samordning är inte möjlig ens med något som Bluebeam Studio, som är snabbt, men inte i realtid och användbart för möten när de äger rum.

Jag älskar verkligen möjligheten att interagera direkt med kollegor i samma dokument nästan helt sömlöst i realtid. Denna typ av samordning är inte möjlig ens med något som Bluebeam Studio, som är snabbt, men inte i realtid och användbart för möten när de äger rum.

3. Fieldwire (bäst för uppgiftshantering och samordning av byggarbetsplatser)

via FieldWire

Om du är ute på arbetsplatsen och behöver att allt ska fungera smidigt, kan du lita på Fieldwire. Det är skapat för fältteam som vill arbeta med precision, snabbhet och mindre kaos. Du kan enkelt tilldela uppgifter efter plats, sätta deadlines och följa framstegen i realtid – så att ingenting missas.

Behöver du visa eller markera ritningar? Du kan göra det direkt från din enhet – även om du är offline. Hanterar du punch lists eller inspektioner? Det är också enkelt. Med anpassade formulär och smarta rapporter hjälper Fieldwire dig att hålla ordning och vara effektiv genom att optimera ditt arbetsflöde.

Fieldwires bästa funktioner

Behåll en komplett, sökbar historik över ritningar med alla markeringar och uppdateringar bevarade för slutlig projektöverlämning.

Förenkla samordningen på arbetsplatsen genom att länka uppgifter, punch lists och inspektioner direkt till planerade platser.

Ange förfallodatum, tilldela kritikalitetsnivåer och visualisera uppgiftstidslinjer för att anpassa fältaktiviteterna till projektplanerna.

Identifiera, tilldela, spåra och verifiera punkter på punch listan från upptäckt till slutförande direkt på planeringsplatserna.

Skapa automatiserade och anpassade rapporter om projektets framsteg, checklistor och punch lists för smidiga överlämningar.

Begränsningar med Fieldwire

Användare har uttryckt oro över den begränsade möjligheten att anpassa formulär och rapporter till specifika projektkrav , vilket kan hindra flexibiliteten i arbetsflödena.

Begränsade avancerade markerings-/redigeringsfunktioner jämfört med Bluebeam, eftersom det främst är utformat för fältarbete snarare än för djupgående dokumentgranskning eller beräkningar.

Priser för Fieldwire

Grundläggande: Gratis

Pro-plan: 54 USD/månad per användare

Affärsplan: 79 $/månad per användare

Business Plus-abonnemang: 104 USD/månad per användare

Fieldwire-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fieldwire?

En recension på G2 lyder:

Jag använder det främst för att ta bilder på plats baserat på befintliga ritningar eller flygbilder som jag laddar upp. Det är väldigt enkelt att arbeta med det när jag är tillbaka på kontoret och försöker visualisera platserna i mina ritningar. Jag gillar att jag kan skapa en rapport med fotologg väldigt enkelt. Jag behöver inte bearbeta så mycket om jag använder den här appen effektivt på fältet. Jag gillar att kategorisera dem och lägga till kategorier till var och en av mina taggar, vilket gör det väldigt enkelt att bearbeta dem på kontoret.

Jag använder det främst för att ta bilder på plats baserat på befintliga ritningar eller flygbilder som jag laddar upp. Det är väldigt enkelt att arbeta med det när jag är tillbaka på kontoret och försöker visualisera platserna i mina ritningar. Jag gillar att jag kan skapa en rapport med fotologg väldigt enkelt. Jag behöver inte bearbeta så mycket om jag använder den här appen effektivt på fältet. Jag gillar att kategorisera dem och lägga till kategorier till var och en av mina taggar, vilket gör det väldigt enkelt att bearbeta dem på kontoret.

4. Adobe Acrobat Pro (bäst för professionell PDF-redigering och säker dokumenthantering)

via Adobe Acrobat Pro

Behöver du ett pålitligt PDF-verktyg som arbetar lika hårt som du? Adobe Acrobat Pro DC är lösningen. Med det kan du enkelt redigera text, bilder och layouter direkt i PDF-filen utan att behöva leta efter originalfilerna. Det har också inbyggda verktyg för elektroniska signaturer, så att du kan samla in godkännanden snabbt, säkert och utan papper.

Oavsett om du är på kontoret eller på plats kan byggföretag komma åt det via molnet. Enhetskompatibiliteten gör det enkelt att hålla kontakten och samarbeta med ditt team. Det är alltså kraftfullt, smidigt och skapat för proffs.

För byggteam hjälper Acrobat Pro till att hantera dokumentation som inte är ritningsspecifik, inklusive kontrakt, RFI (i dokumentform), inlämningar, säkerhetsmanualer och HR-formulär.

Adobe Acrobat Pro – de bästa funktionerna

Spåra ändringar i projektdata och spara en historik över dokumentrevideringar för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet under hela projektets livscykel.

Öppna och hantera PDF-filer på olika enheter via Adobe Document Cloud, vilket garanterar smidig samverkan och fildelning.

Kommentera ritningar och tekniska dokument med precision med hjälp av anpassningsbara verktyg för text, former och mått.

Samla in juridiskt bindande e-signaturer och spåra dokumentstatus i realtid med hjälp av den integrerade Adobe Sign-funktionen.

Redigera känslig eller konfidentiell information permanent från dokument för att säkerställa säkerhet och efterlevnad.

Begränsningar i Adobe Acrobat Pro

Sämre hantering av ritningar jämfört med Bluebeam; det är svårt att navigera, skapa lager och jämföra stora, komplexa plansatser som är specifika för AEC-arbetsflöden.

Det kraftfulla gränssnittet kan vara överväldigande för vardagliga uppgifter, och appen i sig är större än jämförbara lättviktiga alternativ.

Priser för Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: 19,99 $/månad

Adobe Acrobat Pro for Teams: 23,99 $/månad

Betyg och recensioner av Adobe Acrobat Pro

G2: 4,5/5 (3 490+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe Acrobat Pro?

En G2-recensent skriver:

Adobe är ett fantastiskt verktyg som gör att jag kan skapa dokument från grunden, redigera befintliga filer och konvertera alla dokument till PDF-format. Dessutom är möjligheten att skicka dokument för säker fjärrunderteckning en av de funktioner jag uppskattar mest. Det är definitivt en omfattande och pålitlig lösning för att hantera alla mina dokument effektivt och säkert. Enkel implementering, kundservice, 10/10*

Adobe är ett fantastiskt verktyg som gör att jag kan skapa dokument från grunden, redigera befintliga filer och konvertera alla dokument till PDF-format. Dessutom är möjligheten att skicka dokument för säker fjärrunderteckning en av de funktioner jag uppskattar mest. Det är definitivt en omfattande och pålitlig lösning för att hantera alla mina dokument effektivt och säkert. Enkel implementering, kundservice, 10/10*

5. PDF XChange Editor (bäst för lättviktig, högpresterande PDF-markering och redigering)

via PDF XChange

PDF XChange Editor är en snabb, lättviktig PDF-lösning som är utvecklad för proffs inom bygg- och designbranschen. Med den kan du kommentera ritningar, markera ändringar och lägga till exakta mått direkt i dina dokument. Med verktyg för att beräkna avstånd, ytor och omkretsar är den perfekt för snabba valideringar på plats.

Med denna programvara för dokumentsamarbete kan du samarbeta i realtid och hålla alla uppdaterade med versionskontroll och delade markeringar. Oavsett om du är på kontoret eller ute på fältet gör PDF-XChange Editor PDF-arbetsflödena skarpare, snabbare och effektivare.

Den viktigaste skillnaden med PDF-XChange Editor är dess prismodell – den använder en permanent licensstruktur, vilket innebär att en engångsbetalning ger en livstidslicens, vilket står i stark kontrast till de årliga prenumerationer som många konkurrenter kräver.

PDF XChange Editors bästa funktioner

Lägg till JavaScript-åtgärder i dokument för förbättrad interaktivitet och automatisering

Konvertera PDF-filer till och från olika filformat och använd batchbearbetning för att kombinera eller manipulera flera dokument samtidigt.

Öppna och spara dokument direkt från molntjänster som SharePoint, Dropbox, Google Drive och Microsoft Office 365.

Bädda in ljud- och videofiler i PDF-filer för förbättrad interaktivitet

Begränsningar i PDF XChange Editor

Användare har rapporterat att den kostnadsfria versionen automatiskt lägger till vattenstämplar på redigerade dokument, vilket kan påverka den professionella kvaliteten på resultatet.

Samarbetet är begränsat till asynkrona kommentarer och markeringar.

Priser för PDF XChange Editor

Användarlicenser: Från 62 $/år

Företagslicenspaket: Från 10 151 USD/år

Betyg och recensioner av PDF XChange Editor

G2: 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om PDF XChange Editor?

En recension på Capterra säger:

Det är alltid enkelt att läsa och redigera filer i denna programvara. Jag använder den för stora filer som kräver virtuell utskrift. Jag kan erkänna att det redan är det bästa verktyget på min lista. Verktyget är enkelt att använda även för nybörjare. Annoteringar är en fantastisk funktion för mig. Jag tycker att PDF-XChange är mycket lämpligt. Det är också kostnadseffektivt.

Det är alltid enkelt att läsa och redigera filer i denna programvara. Jag använder den för stora filer som kräver virtuell utskrift. Jag kan erkänna att det redan är det bästa verktyget på min lista. Verktyget är enkelt att använda även för nybörjare. Annoteringar är en fantastisk funktion för mig. Jag tycker att PDF-XChange är mycket lämpligt. Det är också kostnadseffektivt.

6. Foxit PDF Editor (bäst för prisvärd PDF-redigering med molnsamarbete)

via Foxit

Trött på klumpiga PDF-verktyg som saktar ner dig? Foxit PDF Editor gör det enkelt att hantera och samarbeta på dokument. Det är utformat för upptagna yrkesverksamma och låter dig redigera text, bilder och layouter direkt – utan att behöva leta fram originalfilerna.

Vad är det som verkligen utmärker det? Den inbyggda AI-assistenten. Du kan sammanfatta dokument, förbättra texter, översätta innehåll till över 30 språk och till och med ställa frågor på vanlig engelska för att få snabba insikter.

För byggteam erbjuder Foxit robusta funktioner för anteckningar, kommentarer och delade granskningar, så att teamen snabbt kan markera planer, förslag och kontrakt.

Foxit PDF Editor – de bästa funktionerna

Få åtkomst till och samarbeta på dokument i realtid på olika enheter med 20 GB till 150 GB molnlagring.

Automatisera arbetsflöden som att konvertera, slå ihop eller komprimera flera PDF-filer samtidigt, vilket ökar effektiviteten för stora projekt.

Konvertera skannade dokument till redigerbara och sökbara PDF-filer med hjälp av optisk teckenigenkänning.

Använd funktionerna Smart Redact och AI Assistant för att automatiskt ta bort känslig information och sammanfatta långa kontrakt eller rapporter.

Begränsningar i Foxit PDF Editor

Priserna är relativt höga, särskilt för småföretag eller enskilda användare, med tanke på de funktioner som erbjuds.

Saknar specialiserade verktyg för kvantitetsberäkning som Bluebeams Dynamic Fill eller avancerade mätberäkningar som krävs för detaljerade beräkningsarbetsflöden.

Priser för Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor: 10,99 $/månad (årsprenumeration)

Foxit PDF Editor+: 13,99 $/månad (årsprenumeration)

Foxit PDF Editor – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Foxit PDF Editor?

En recension på G2 lyder:

Jag använder den molnbaserade versionen av Foxit PDF Editor på min dator i arbetet, och den har varit mycket pålitlig. Den gör det enkelt att snabbt redigera och fylla i PDF-filer utan att behöva ladda ner programvara. Gränssnittet är enkelt och allt fungerar smidigt. Det är ett utmärkt alternativ för alla som behöver en pålitlig, webbaserad PDF-redigerare för sitt arbete.

Jag använder den molnbaserade versionen av Foxit PDF Editor på min dator i arbetet, och den har varit mycket pålitlig. Den gör det enkelt att snabbt redigera och fylla i PDF-filer utan att behöva ladda ner programvara. Gränssnittet är enkelt och allt fungerar smidigt. Det är ett utmärkt alternativ för alla som behöver en pålitlig, webbaserad PDF-redigerare för sitt arbete.

7. Nitro PDF (bäst för skapande, konvertering och automatisering av PDF-filer i affärsklass)

via Nitro PDF

Nitro PDF är en professionell lösning för PDF-redigering och e-signaturer som låter dig redigera text, bilder och layouter direkt. Med OCR blir även skannade dokument sökbara och redigerbara, vilket sparar tid vid datainmatning.

Teams kan exportera komplexa PDF-filer tillbaka till redigerbara Microsoft Office-format (Word, Excel, PowerPoint), vilket är ovärderligt när originaldesignfilerna inte är tillgängliga.

Du kan batchbehandla filer, automatisera uppgifter och slå samman dokument utan ansträngning. Dessutom är godkännanden bara ett klick bort tack vare inbyggda eSign-verktyg. Det handlar om snabbhet, precision och att få mer gjort, och dessutom utan papper.

Nitro PDF:s bästa funktioner

Skapa PDF-filer direkt från över 300 filformat med bibehållen layout och formatering.

Ta bort känsligt innehåll som konfidentiella namn, nummer eller information permanent från ett dokument

Omvandla skannade dokument till sökbara och redigerbara PDF-filer genom att känna igen text och layout i skannade bilder.

Automatisera skapandet av ifyllbara PDF-formulär och identifieringen av signaturfält med hjälp av AI-drivna verktyg.

Centralisera licenshantering och distribution via en enda plattform

Begränsningar för Nitro PDF

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med andra PDF-redigerare, vilket leder till en brantare inlärningskurva.

Enligt vissa användarrapporter kan prestandan ibland bli långsam när man hanterar extremt stora eller komplexa konstruktionsritningar.

Priser för Nitro PDF

Nitro PDF Classic: 318,60 $/licens (faktureras en gång)

Nitro PDF Standard: 17,70 $/månad per användare

Nitro PDF Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Nitro PDF

G2: 4,3/5 (över 320 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (560+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nitro PDF?

En G2-recensent säger:

Vi använder Nitro Pro på hela vårt kontor för en rad olika ändamål. Från att granska kontraktsdokument och skaffa underskrifter till att markera civila ritningar, godkänna fakturor och göra anteckningar för referens. Felfritt från början till slut för alla dessa ändamål.

Vi använder Nitro Pro på hela vårt kontor för en rad olika ändamål. Från att granska kontraktsdokument och skaffa underskrifter, till att markera civila ritningar, godkänna fakturor och göra anteckningar för referens. Felfritt från början till slut för alla dessa ändamål.

8. Procore (Bäst för byggprojekt och ekonomisk förvaltning inom hela spektrumet)

via Procore

Procore är en omfattande, molnbaserad plattform för byggledning som är utformad för att samordna alla aspekter av ett projekt, från förberedelser till avslutning.

Den samlar team, arbetsflöden och data på ett och samma ställe. Från budgetuppföljning och kontraktshantering i realtid till att hålla koll på ändringsorder – den hjälper dig att ha full kontroll över kostnaderna.

Dess kvalitets- och säkerhetsverktyg låter dig standardisera inspektioner och minska risker, medan dokumenthanteringen säkerställer att alla arbetar med de senaste filerna. Med Procore hanterar du inte bara projekt, utan bygger smartare, säkrare och mer lönsamt från start till mål.

Bluebeam är utmärkt för PDF-markeringar, medan Procore centraliserar hela byggprocessens livscykel.

Procore bästa funktioner

Spåra kostnader och budgetar i realtid genom att integrera med redovisningssystem för att få aktuell finansiell översikt.

Samla projektdata och dokument under hela byggprojektets livscykel, från den första anbudsgivningen till projektets avslutning.

Hantera komplexa arbetsflöden, inklusive RFI, inlämningar och ändringsorder, med automatiserad dirigering och historiska revisionsspår.

Gör det möjligt för fältteam att logga problem, utföra säkerhetsinspektioner och ta bilder av framsteg direkt via robusta mobilappar.

Visualisera projektdata geografiskt så att teamen kan följa framsteg och problem på en interaktiv karta.

Procore-begränsningar

Systemet kan generera ett överdrivet antal e-postmeddelanden, vilket kan leda till en potentiell informationsöverbelastning för användarna.

Höga initiala och återkommande kostnader kan vara begränsande och göra det dyrt, särskilt för mindre entreprenörer eller företag med begränsade budgetar.

Procore-priser

Anpassad prissättning

Procore-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Procore?

En recension på G2 säger:

Jag har gått en kurs om Pro Core-verktygen i Pro Core Learning-programmet och hur man använder dem. Jag måste säga att videoklippen är mycket informativa, korta och rakt på sak! Systemet är lätt att använda och det kommer bokstavligen att göra dig av med arkivskåpet på kontoret!

Jag har gått en kurs om Pro Core-verktygen i Pro Core Learning-programmet och hur man använder dem. Jag måste säga att videoklippen är mycket informativa, korta och rakt på sak! Systemet är lätt att använda och det kommer bokstavligen att göra dig av med arkivskåpet på kontoret!

9. Autodesk Construction Cloud (bäst för sammankopplade BIM-arbetsflöden)

via Autodesk Construction Cloud

Håll dina byggprojekt på rätt spår och felfria med Autodesk Construction Cloud. Dess kärnprodukt, Autodesk Build, innehåller den tidigare PlanGrid-tekniken.

Det fungerar som en gemensam data miljö (CDE) som integrerar alla aspekter av byggprojektets livscykel och kopplar samman team och data från design till byggnation. Samarbeta på modeller i realtid, minska designfel och undvik kostsamma omarbetningar.

Med inbyggd kostnadshantering kan projektledare spåra budgetar, hantera kontrakt och prognostisera utgifter med säkerhet. Dessutom hjälper kollisionsdetektering till att lösa problem innan de uppstår på byggarbetsplatsen. Det är allt du behöver för en smidigare och smartare byggprocess.

Autodesk Construction Clouds bästa funktioner

Identifiera och lösa konflikter tidigt med automatiserad konfliktdetektering och samordningsarbetsflöden, vilket minskar omarbetningar och förseningar på fältet.

Effektivisera projektledningsarbetsflöden för RFI, inlämningar och ändringsorder med automatiserad vidarebefordran och historiska revisionsspår.

Gör exakta 2D- och 3D-beräkningar direkt från koordinerade modeller för att få mer exakta kostnadsberäkningar och materialprognoser.

Dela ritningar, RFI:er, inlämningar, punch lists och dagliga rapporter direkt mellan fält- och kontorspersonal och förbättra produktiviteten på plats.

Begränsningar i Autodesk Construction Cloud

Vissa recensenter har nämnt att applikationen kan vara långsam eller laggig, särskilt när man hanterar stora projekt eller utför resurskrävande uppgifter.

Markeringsverktyg är visserligen användbara, men i allmänhet mindre avancerade för komplexa mängdberäkningar och PDF-redigering på datorn.

Priser för Autodesk Construction Cloud

Anpassad prissättning

Autodesk Construction Cloud – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Autodesk Construction Cloud?

En recension på G2 lyder:

Det jag gillar mest är att alla projektets intressenter och all information samlas på en enda central plattform. För M&E-leveranser, där samordning är absolut avgörande, är det en enorm fördel att ha tillgång till de senaste modellerna, ritningarna, RFI:erna och fältdata i realtid.

Det jag gillar mest är att alla projektets intressenter och all information samlas på en enda central plattform. För M&E-leveranser, där samordning är absolut avgörande, är det en enorm fördel att ha tillgång till de senaste modellerna, ritningarna, RFI:erna och fältdata i realtid.

10. Buildertrend (Bäst för byggledning och kundkommunikation)

via Buildertrend

Buildertrend är ditt verktyg för smidigare byggledning. Oavsett om du är husbyggare eller renoverare hjälper det dig att hålla ordning på dina projekt med funktioner som schemaläggning, tidrapportering och dagliga loggar.

Viktiga funktioner som klientportalen gör det möjligt för husägare att följa projektets framsteg, godkänna val och ändra beställningar samt göra betalningar.

För byggteamet effektiviserar Buildertrend komplexa finansiella arbetsflöden, inklusive anbud, budgetering, jobbkostnader och fakturering, och kopplar dem direkt till fältaktiviteter som dagliga loggar och tidrapportering.

Dessutom hjälper dess försäljningsverktyg dig att spåra leads, skicka offerter och genomföra e-postkampanjer för att hålla kontakten med potentiella kunder och öka konverteringsgraden. Allt är molnbaserat och lättillgängligt, så Buildertrend hjälper ditt team att hålla sig synkroniserat.

Buildertrends bästa funktioner

Erbjud underleverantörer en dedikerad portal för arbetsscheman, att göra-listor, fildelning och meddelanden.

Få tillgång till finansiella och operativa rapporter i realtid för att fatta datadrivna beslut som optimerar lönsamheten.

Begär, ta emot och jämför anbud från underleverantörer och leverantörer i Buildertrend för bättre priskontroll.

Effektivisera fältarbetet med hjälp av mobilappen för dagliga loggar, tidrapportering, fotodelning och hantering av punch listor.

Begränsningar i Buildertrend

Vissa recensenter nämner ineffektivitet på grund av manuella datainmatningsprocesser, särskilt när nya jobb skapas, vilket kan leda till dubbelarbete.

Höga prenumerationskostnader gör det ofta svårt för mycket små entreprenörer eller de med lägre årliga byggvolymer.

Buildertrend-priser

Anpassad prissättning

Buildertrend-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buildertrend?

En recension på G2 säger:

Jag älskar att Buildertrend är en one-stop-shop för allt som har med byggande att göra. Det är ett utmärkt sätt att göra val, hantera en kalender och visa alla dina dokument. Det går också att göra inköpsorder och ändringsorder.

Jag älskar att Buildertrend är en one-stop-shop för allt som har med byggande att göra. Det är ett utmärkt sätt att göra val, hantera en kalender och visa alla dina dokument. Det går också att göra inköpsorder och ändringsorder.

Hantera byggprojekt framgångsrikt med ClickUp

Bluebeam är ett bra verktyg för dokumentmarkering och samarbete, men det är inte det enda alternativet, särskilt om du letar efter större flexibilitet, kommunikation i realtid och heltäckande projektledning.

Oavsett om du behöver avancerad uppgiftshantering, smidig dokumentkontroll eller snabbare teamsamarbete kan rätt Bluebeam-alternativ avsevärt förbättra hanteringen av ditt arbetsflöde inom byggbranschen.

ClickUp erbjuder en kraftfull, allt-i-ett-plattform som är utformad för att effektivisera alla faser av dina byggprojekt, från planering och genomförande till kommunikation och leverans. Med anpassningsbara mallar, samarbete i realtid och inbyggd automatisering anpassar sig ClickUp efter ditt teams behov och hjälper dig att ligga steget före varje projektdeadline.

Är du redo att förändra hur du hanterar byggprojekt? Prova ClickUp gratis idag och upplev skillnaden.