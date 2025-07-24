Hur man bygger skalbara marknadsföringsstrategier för teknikföretag

Över 70 % av B2B-köpare definierar sina behov fullständigt innan de kontaktar en leverantör. Och nästan hälften har redan en kortlista i åtanke.

I en värld där första intrycket skapas långt innan försäljningssamtalet inleds kan din marknadsföringsstrategi inte bara vara bra – den måste vara smartare, snabbare och mer fokuserad på kundupplevelsen än någonsin.

För digitala teknikföretag som navigerar på snabbrörliga marknader och komplexa köpresor räcker traditionella taktiker inte längre till.

I den här bloggen utforskar vi de mest effektiva moderna marknadsföringsstrategierna som hjälper teknikvarumärken att inte bara synas utan också förbli relevanta och växa hållbart i dagens digitala ekonomi.

Så, hur skapar man en marknadsföringsplan som kan skalas över team, marknader och plattformar? Låt oss dyka in i det.

⭐ Utvalda mallar Mallen för strategisk marknadsföringsplan från ClickUp hjälper dig att kartlägga tydliga mål, målgrupper, viktiga kampanjer och prestationsmått. Få en gratis mall Håll dina marknadsföringsinsatser fokuserade, samordnade och spårbara – oavsett om du lanserar en ny produkt eller förfinar varumärkesstrategin.

Varför behöver teknikföretag specialiserade marknadsföringsstrategier?

Marknadsföring av ett teknikföretag handlar inte bara om att synas online – det handlar om att koppla komplexa produkter till verkliga problem, på ett språk som din målgrupp faktiskt förstår.

En universallösning fungerar inte. Teknikvarumärken behöver skräddarsydda marknadsföringsstrategier som tar hänsyn till deras unika kombination av innovation, skala och ständig iteration. Här är varför:

Din målgrupp är inte alla: Köpare inom teknikbranschen är ofta själva experter. Du behöver precisionsberättande som tilltalar beslutsfattare, utvecklare och alla däremellan.

Produkten förändras mycket ofta: Med regelbundna uppdateringar, lanseringar av nya funktioner och omställningar måste din Med regelbundna uppdateringar, lanseringar av nya funktioner och omställningar måste din produktmarknadsföringsstrategi vara flexibel. Statiska kampanjer räcker inte – du behöver system som utvecklas i realtid.

Flera intressenter, flera problemområden: B2B-teknikinköp är inte en ensam sport. Du pratar med ingenjörer, CTO:er och ekonomichefer – alla med olika prioriteringar. Ett enda budskap kommer inte att tillfredsställa dem alla.

Det tar längre tid att bygga upp förtroende: Folk satsar inte pengar på oprövad teknik. Trovärdighet kommer från konsekvens, tydlighet och långsiktig utbildning, inte från clickbait-kampanjer.

Kanaler fungerar annorlunda inom teknikbranschen: Det som fungerar för e-handel fungerar inte här. Du marknadsför ofta via nischforum, partnerekosystem, gated demos och mycket riktade innehållsvägar.

Vilka är de mest effektiva marknadsföringsstrategierna för teknikföretag?

Marknadsföring för teknik- och mjukvaruföretag kräver en nyanserad strategi som balanserar teknisk djup med engagerande berättande.

Här är tio viktiga marknadsföringsstrategier som är skräddarsydda för både B2C- och B2B-teknikföretag:

1. Innehållsmarknadsföring som utbildar, inte bara säljer

Istället för att marknadsföra produkter, utbilda användarna. Teknikmarknadsförare bör bygga upp ett tankeledarskap genom bloggar, vitböcker, videor och fallstudier som förklarar komplexa ämnen.

Skapa innehållshubbar baserade på olika stadier i köparens resa, anpassade efter centrala marknadsförings-KPI:er som tid på webbplatsen och konverteringsfrekvens.

📌 Exempel Ahrefs är ett av de bästa exemplen på innehållsmarknadsföring för teknikprodukter. Deras pedagogiska blogginlägg och YouTube-tutorials hjälper användarna att förstå SEO innan de utforskar deras verktyg. Sådana insatser förbättrar den organiska trafiken och genereringen av leads, samtidigt som de hjälper företagen att bygga upp förtroende.

2. Influencer-marknadsföring med ämnesexperter

Influencer-marknadsföring för teknikföretag handlar inte om kändisars inflytande – det handlar om förtroende och expertis. Teknikköpare är kräsna, särskilt inom B2B-området.

Det är därför framgångsrika teknik- och mjukvaruföretag samarbetar med branschutbildare, SaaS-konsulter och tekniska kreatörer som talar samma språk som deras målgrupp.

Detta hjälper dem att öka produktanvändningen, generera leads och etablera en stark varumärkesauktoritet. Innehåll från experter känns inte som reklam, utan som en rekommendation från en kollega.

📌 Exempel Ta HubSpot som exempel. Istället för att satsa på flashiga influencerkampanjer samarbetar de med sälj- och marknadsföringsproffs på YouTube och LinkedIn. Dessa kreatörer publicerar CRM-tutorials, genomgångar av inbound-strategier och recensioner av marknadsföringsteknik som riktar sig direkt till HubSpots ideala användare.

via Emailtooltester

3. SEO och organisk trafik som långsiktiga tillväxtmotorer

SEO är inte valfritt – det är grundläggande. Högkvalitativt innehåll, teknisk optimering och länkbyggande driver organisk trafik, sänker anskaffningskostnaderna och förbättrar marknadsförings-KPI:er.

Verktyg som Surfer SEO hjälper teknikmarknadsförare att bakåtkonstruera konkurrenters innehåll och snabbt nå en hög ranking. Dessa kombinerar AI med datavetenskap för att hjälpa teknikmarknadsförare att skapa innehåll som rankas högt.

📌 Exempel Hostinger använde Surfer SEO för att effektivt skala upp produktionen av SEO-innehåll, vilket ökade den organiska trafiken med över 200 000 besökare per månad. Med hjälp av Surfers innehållsredigerare och granskningsverktyg optimerade deras team innehållet i stor skala, anpassade det till bästa praxis för on-page SEO och förbättrade sökordsinriktningen, vilket hjälpte dem att dominera konkurrenskraftiga SERP:er inom webbhotellsbranschen.

📖 Läs också: Hur man skapar en plan för hantering av innehållsmarknadsföring

4. E-postmarknadsföring med segmentering och personalisering

Att segmentera användare efter beteende eller livscykelstadium är avgörande för effektiv e-postmarknadsföring inom teknik- och mjukvaruföretag.

Det gör det möjligt för teknikmarknadsförare att leverera högst personliga, aktuella budskap som guidar användarna mot att anamma produkten.

via Really Good Emails

📌 Exempel Canva är mycket duktiga på detta – deras e-postflöden är anpassade efter var användarna befinner sig i sin resa. Nya användare får skräddarsydda onboarding-sekvenser för att förbättra aktiveringsgraden, medan engagerade användare får uppdateringar om mallar eller nyutgivna funktioner som matchar deras användningsmönster. Dessa beteendebaserade automatiseringar förbättrar avsevärt KPI:er som engagemang, kundlojalitet och kundnöjdhet.

📮 ClickUp Insight: Endast 10 % av våra undersökningsdeltagare använder regelbundet automatiseringsverktyg och söker aktivt efter nya möjligheter till automatisering. Detta belyser en viktig outnyttjad produktivitetsfaktor – de flesta team förlitar sig fortfarande på manuellt arbete som skulle kunna effektiviseras eller elimineras. ClickUps AI-agenter gör det enkelt att skapa automatiserade arbetsflöden, även om du aldrig har använt automatisering tidigare. Med plug-and-play-mallar och naturliga språkbaserade kommandon blir automatisering av uppgifter tillgängligt för alla i teamet! 💫 Verkliga resultat: QubicaAMF minskade rapporteringstiden med 40 % genom att använda ClickUps dynamiska instrumentpaneler och automatiserade diagram – och omvandlade därmed timmar av manuellt arbete till realtidsinsikter.

5. Produktledd tillväxt (PLG) med inbyggd viralitet

PLG vänder på marknadsföringsmodellen och låter produkten själv driva marknadsföringsinsatserna. Din produkt blir den främsta marknadsföraren och spelar en ledande roll när det gäller att skaffa, behålla och glädja kunder.

Den inbyggda delningsmekanismen i PLG-metoden förvandlar användarna till distributionskanaler, vilket avsevärt sänker CAC (kundanskaffningskostnaden) och förbättrar kundbehållningen.

📌 Exempel Figma använder PLG och erbjuder en gratis nivå som uppmuntrar delning och samarbete, vilket genererar exponentiell organisk trafik. De har gjort det enkelt för användare att bjuda in teammedlemmar, kunder eller intressenter direkt till designprocessen. Denna virala loop, där varje nytt projekt naturligt lockar fler användare, skapade massiv organisk trafik och påskyndade produktadoptionen utan traditionella marknadsföringskostnader.

📖 Läs också: Hur man implementerar produktledda tillväxtmarknadsföringsstrategier

6. Riktade betalda kampanjer med iterativa tester

Betald marknadsföring ger omedelbar synlighet, men teknikmarknadsförare måste ständigt testa annonsbudskap, målgrupper och kreativa lösningar.

Använd verktyg som Meta Ads, LinkedIn Campaign Manager och Google Ads för kontobaserad marknadsföring eller leadgenerering.

Fortsätt med A/B-testning av dina annonstexter, kreativa element och CTA:er för att kontinuerligt förfina budskapet.

Använd mallar för marknadsföringskampanjer för att påskynda iterationer

Fokusera på viktiga nyckeltal som kostnad per lead (CPL), avkastning på annonsutgifter (ROAS) och demo-bokningar.

🧠 Kul fakta: År 1477 skapade William Caxton, Englands första tryckare, det som anses vara den äldsta bevarade tryckta annonsen på engelska. Denna lilla broschyr marknadsförde hans utgåva av Sarum Ordinal, en handbok för präster. Annonsen sattes upp utanför hans butik nära Westminster Abbey och uppmanade läsarna att köpa boken till ett ”bra pris”. Denna smarta marknadsföring visade inte bara upp boken utan också den tryckteknik som Caxton var pionjär inom.

7. Webbseminarier och virtuella evenemang för att bygga auktoritet

Liveevenemang gör det möjligt för teknikföretag att interagera direkt med sin målgrupp.

Dessa sessioner fungerar både som utbildnings- och leadgenereringsverktyg, särskilt när de återanvänds i bloggar, sociala klipp eller e-postserier. Mät deltagande, engagemang och konverteringar efter evenemanget.

📌 Exempel Många SaaS-varumärken, däribland ClickUp, håller regelbundet webbseminarier med kunder och produktexperter för att visa upp praktiska tillämpningar. Utforska ClickUps webbseminarier.

8. Community-byggande för långsiktig lojalitet

En stark användargemenskap gör mycket mer än att svara på supportfrågor. Den blir en kraftfull marknadsföringsstrategi för teknikföretag som vill öka förtroendet, synligheten och engagemanget.

Så småningom utvecklas vissa communitymedlemmar till varumärkesambassadörer. De undervisar och stöder andra, bidrar till att öka produktanvändningen, minska kundbortfallet och främja lojaliteten. Detta påverkar direkt viktiga produktivitetsmått inom marknadsföring, såsom kundbehållning och aktiv användning.

📌 Exempel Plattformar som Amazon Web Services har byggt upp framgångsrika ambassadörsprogram där entusiastiska användare skriver teknikbloggar, anordnar workshops, delar tutorials och marknadsför produkten organiskt i sociala kanaler.

9. Kundframgång som marknadsföringskanal

Nöjda kunder är inte bara ett bevis på att din produkt fungerar – de är också en av dina mest värdefulla marknadsföringskanaler.

Genom att dela med sig av sina framgångar via detaljerade fallstudier, citat och verkliga framgångshistorier bidrar man till att bygga upp förtroendet hos framtida köpare.

📌 Exempel Gong gör detta på ett briljant sätt. Deras kundberättelser belyser hur säljteam uppnår rekordresultat med hjälp av plattformen. Varje berättelse läses som en mini-handbok, med konkreta resultat, insikter från teamet och direkta citat från användarna. Det här är inga generiska vittnesmål; de visar exakt hur Gong hjälpte till att lösa verkliga problem och förbättra prestandan.

via Gong

📖 Läs också: Hur man framgångsrikt implementerar ny teknik i en organisation

10. Teknikfokuserad marknadsföring i sociala medier

Plattformar som TikTok, LinkedIn och Instagram belönar kreativt, relaterbart innehåll som känns mänskligt, inte företagsmässigt.

Varumärken kan använda trendiga ljudklipp, memes och samarbeten med kreatörer för att väcka engagemang och nå icke-traditionella målgrupper som kanske inte aktivt söker efter tekniklösningar, men som upptäcker din produkt på ett naturligt sätt via sina flöden.

📌 Exempel Canva är ett utmärkt exempel på hur ett teknikföretag kan förvandla sociala medier till en kraftfull tillväxtmotor. På TikTok använder Canva korta, tempofyllda videoklipp som visar snabba designtips, användartips och humoristiska tolkningar av vardagliga kreativa utmaningar. Dessa klipp är inte inriktade på försäljning, utan på att hjälpa, underhålla och förbli relevanta.

Här är några råd om marknadsföring i sociala medier från ClickUps eget marknadsföringsteam!

📖 Läs också: Bästa programvaran för marknadsföringsautomatisering för företag

Hur ClickUp stöder marknadsföringsteam på teknikföretag

Marknadsföring av en teknikprodukt innefattar många olika delar – från kampanjplanering och innehållsskapande till förfining av budskap och hantering av marknadsföringstidsplanen. I takt med att konkurrensen hårdnar är det inte bara bra att ha rätt verktyg, det är nödvändigt.

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Som Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, uttrycker det:

En projektledningsplattform är oumbärlig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är oumbärlig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag, för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

ClickUp för marknadsföringsteam samlar allt på ett ställe – uppgifter, tillgångar, kalendrar, godkännanden och data – så att ingen behöver leta igenom e-postmeddelanden eller jonglera mellan flera plattformar.

Så här kan teknikmarknadsföringsteam använda ClickUp för att bygga ett starkt varumärke och nå sina mål.

Strategisk marknadsföringsplanering med anpassningsbara mallar

Teknikföretag som verkar i snabbrörliga miljöer behöver struktur för att kunna skala upp sin marknadsföringsprocess utan att offra flexibiliteten.

Få en gratis mall Samordna ditt team med en tydlig färdplan – sätt upp mål, tilldela uppgifter och driv resultaten med ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan.

ClickUps mall för strategisk marknadsföringsplan ger marknadsföringschefer ett ramverk för att anpassa strategin till genomförandet.

Skapa tydlighet genom att definiera kampanjens mål och koppla dem till marknadsförings-KPI:er.

Dela upp uppgifterna i specifika initiativ över olika kanaler

Ge teamen sammanhang med anpassade fält som persona, trattstadium eller prioritet.

Övervaka framstegen visuellt från planering till analys efter kampanjen.

När din strategi är fastställd krävs tydlighet och kontroll vid genomförandet av kampanjen.

Få en gratis mall Effektivisera ditt kampanjflöde – spåra tidslinjer, hantera budgetar och övervaka resultat på ett och samma ställe med ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer.

ClickUps mall för hantering av marknadsföringskampanjer är utformad för teknikmarknadsföringsteam som hanterar flera lanseringar eller säsongsbetonade kampanjer.

Underlätta kampanjuppföljningen med visuella tidslinjer och inbäddade deluppgifter.

Skapa realtidsöversikt över budgetar och viktiga prestationsmått som avkastning på investering (ROI) och klickfrekvens (CTR).

Spara tid genom att använda inbyggd marknadsföringsautomatisering för repetitiva uppgifter.

Håll marknadsföringsinsatserna samordnade och effektiva med hjälp av filter för målgrupp, plattform eller mål.

Samarbetsbaserad innehållsskapande

Skapa ClickUp Docs och länka dem till dina uppgifter för att lägga till sammanhang till ditt arbete.

ClickUp Docs är platsen där din teknikmarknadsföringshjärna bor. Från produktmeddelanden till lanseringskalendrar är det byggt för team som jonglerar med SEO, e-postarbetsflöden, tillväxtstrategier och mycket mer.

Förbättra teamsamarbetet genom att arbeta tillsammans med briefs, bloggar och GTM-planer i realtid.

Gör anteckningar användbara genom att tilldela åtgärdspunkter direkt i dokumentet.

Ge teamen fullständig kontext med inbäddade produktlänkar, instrumentpaneler och media.

Håll allt versionskontrollerat och enkelt att dela mellan teamen.

Skapa innovativa bilder för dina marknadsföringskampanjer med ClickUp Brain inom whiteboards.

ClickUp Whiteboards är din kreativa sandlåda – perfekt för att utan begränsningar utveckla tillväxtloopar, kampanjtrattar och användarresor.

Kartlägg kampanjidéer, personas och innehållsflöden visuellt och länka dem till dokument, uppgifter och arbetsflöden.

Håll live-brainstorming-sessioner med design-, utvecklings- och marknadsföringsteam

Omvandla klisterlappar till uppgifter med ett enda klick

Skapa bilder med hjälp av den integrerade AI-assistenten

Tillsammans hjälper dokument och whiteboards teknikmarknadsförare att tänka stort och bygga snabbt.

📖 Läs också: Viktiga nyhetsbrev om teknik som håller dig uppdaterad

E-postmarknadsföring med AI-stöd

ClickUp Brains AI-skrivassistent hjälper teknikmarknadsförare att omvandla spridda tankar och halvfärdiga idéer till välstrukturerat e-postinnehåll som är anpassat till varumärket, utan att behöva hoppa mellan olika verktyg eller flikar.

Använd ClickUp Brain och få omedelbart personlig e-post och sociala medier-texter.

Skriv utkast till e-postmeddelanden på några minuter utan att kompromissa med ditt varumärkes tonfall.

Förbättra engagemanget genom att skräddarsy budskap till specifika kundsegment.

Experimentera med ton, vinkel och struktur för att se vad som faktiskt fungerar.

Skala upp utan att offra konsekvens eller kvalitet

Rapportering och visualisering med anpassade instrumentpaneler

Använd ClickUps marknadsföringspanel för att kontrollera prestationsmått i realtid och analysera framgången för dina kampanjer.

ClickUp Dashboards hjälper dig att övervaka allt från din produkts adoptionskurva till kampanjresultat.

Om du till exempel driver kampanjer i sociala medier kan du skapa en instrumentpanel som visar:

Engagemangsnivåer per plattform

Klickfrekvens på annonser

Antal konverterade leads

Kostnad per förvärv

Det bästa av allt? Dessa siffror uppdateras automatiskt när nya data kommer in. Inget mer manuellt datainmatning eller föråldrade kalkylblad med över 200 inbyggda integrationer med HubSpot, Miro, Notion, GSuite och mer.

👀 De viktigaste marknadsförings-KPI:erna för teknikföretag Marknadsförings-KPI:er på företagsnivå: Konverteringsfrekvens, CAC (kundanskaffningskostnad), marknadsförings-ROI, kundlivstidsvärde etc.

KPI:er för produktmarknadsföring: Antagande- och avhoppningsfrekvens, användaraktiveringsfrekvens etc.

KPI:er för innehållsmarknadsföring: Innehållsvisningar, genomsnittlig tid på sidan, innehållspåverkad pipeline osv.

SEO-KPI: Sökordsrankning, organisk trafik, domänautoritet etc.

KPI:er för betald marknadsföring: Annonskonverteringsfrekvens, CTR (klickfrekvens), CPL (kostnad per lead) etc.

KPI:er för e-postmarknadsföring: Konverteringsfrekvens för e-post, CTOR (klick-till-öppningsfrekvens), avregistreringsfrekvens

KPI:er för sociala medier: andel av röster, engagemangsgrad, tillväxt i antal följare etc.

Visuell uppgiftshantering med Kanban-tavlor

Få tillgång till alla dina uppgifter och mål på ett och samma ställe med ClickUps Kanban-vy.

Föreställ dig följande: Du genomför tre parallella lanseringar – en för en ny produktfunktion, en för en integrationspartner och en för ett webinar om tankeledarskap.

ClickUps Kanban-vy ger dig en tydlig, visuell översikt över var varje uppgift befinner sig med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. Skapa kolumner som:

Kampanjplanering

Innehållsskapande

Godkännande av design

Förberedelser inför lansering

Övervakning efter lansering

Nu kan du upptäcka problemområden utan att behöva ringa ett statusmöte. Om du märker att designuppgifterna hopar sig i en kolumn är det ett tecken. Kanske är en designer överbelastad. Kanske var briefen otydlig. Oavsett vilket vet du var du ska sätta in insatserna.

💡 Proffstips: Så här använder marknadsföringsteamet på ClickUp ClickUp!

📖 Läs också: Tillväxtmarknadsföringsstrategier för att skala upp din verksamhet

Vanliga marknadsföringsutmaningar för teknikföretag

Teknikföretag ligger ofta i framkant när det gäller innovation, men att marknadsföra den innovationen? Det är en helt annan sak. Snabba produktcykler, komplexa värdeerbjudanden och ständigt föränderliga kundbehov skapar ett minfält av misslyckade budskap och förlorade möjligheter.

Nedan följer de vanligaste utmaningarna som teknikmarknadsförare står inför och hur man kan ta itu med dem.

1. För mycket teknik, för lite tydlighet

Tekniska produkter är ofta fyllda med funktioner som inte kommuniceras tillräckligt bra för att lösa de problem som människor möter dagligen.

🎯 Vad som hjälper:

Översätt funktioner till vardagliga fördelar

Använd berättelser, analogier och verkliga användningsfall.

Samarbeta med marknadsförare och ingenjörer för bättre samordning och tydligare budskap.

💡 Proffstips: ClickUps mall för produktpositionering kan hjälpa dig att effektivt kommunicera fördelarna med din produkt till din målgrupp.

2. Smälta in i mängden

När alla företag skriker innovation är det svårt att fastställa produktionsadoptionskurvan.

🎯 Vad som hjälper:

Hitta din nisch

Vänd dig inte till alla, utan till dem som behöver din produkt.

Bygg upp auktoritet i dessa mikrosamhällen genom genomtänkta bloggar, nyhetsbrev eller till och med en podcast ledd av grundaren.

💡 Proffstips: Ska du starta ditt första företagspodcast? Hämta dessa gratis podcastmallar för att minska din att göra-lista.

3. Det tar evigheter att konvertera leads

Långa köpcykler och flera beslutsfattare bromsar upp allt.

🎯 Vad som hjälper:

Stöd varje steg i den potentiella kundens resa med rätt innehåll.

Använd jämförelsetabeller, fallstudier, förklarande videor och ROI-verktyg för att hjälpa köpare att känna sig trygga i varje steg.

💡 Proffstips: Prova den här guiden för att skapa effektivt innehåll för säljstöd.

4. Försäljning och marknadsföring kommunicerar inte tillräckligt

När dessa team inte är samordnade går budskapet förlorat och leadsen blir kalla.

🎯 Vad som hjälper:

Sätt upp gemensamma mål och samla alla på en plattform

Genomför gemensamma utvärderingar där båda teamen tillsammans kan bedöma innehållets prestanda och leadkvaliteten.

💡 Proffstips: Mallen för försäljnings- och marknadsföringsplan från ClickUp hjälper marknadsförings- och försäljningsteam att samordna sina gemensamma mål.

5. Allt förändras hela tiden

Idag är det AI, imorgon är det communitymarknadsföring. Det är utmattande att hänga med.

🎯 Vad som hjälper:

Håll dig till din kärnverksamhet. Bygg din strategi kring de verkliga problem du löser.

Använd trender som inspiration, inte som själva strategin.

💡 Proffstips: Reddit är inte bara ännu en social feed – det är en plats där passionerade, kunniga användare samlas. Framgångsrika varumärken ser det inte som en reklamkanal utan som samtal som är värda att lyssna på. Reddit-användare är mycket engagerade och skeptiska till marknadsföring. 90 % av användarna litar på plattformen för att lära sig om nya produkter och varumärken.

Ace Tech-marknadsföringsstrategier med ClickUp

Att bygga skalbara digitala marknadsföringsstrategier för teknikföretag kräver en solid grund. En central plats där ditt team kan planera, skapa, spåra och förbättra kampanjer. Det är där en marknadsföringshub kommer till nytta.

ClickUp är en komplett marknadsföringshub som ger teknikmarknadsförare en verklig fördel. Dess intuitiva samarbetsfunktioner hjälper team att kartlägga projektprioriteringar, skapa detaljerade kundförslag och samordna gemensamma mål.

Vill du mäta framgång? ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler visar kampanjresultat i realtid med över 40 olika visualiseringsalternativ. Dessutom kan du visa ditt arbete i den stil som bäst passar ditt arbetsflöde.

Med inbyggd AI och Autopilot Agents till ditt förfogande, samt hundratals mallar som sparar tid och arbete, kan du fokusera på att vara kreativ och strategisk marknadsförare!

Är du redo att skapa marknadsföringsstrategier som verkligen fungerar? Registrera dig på ClickUp idag!