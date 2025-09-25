Hur man loggar in på monday.com och åtgärdar vanliga problem

Din att göra-lista är klar och du är redo att dyka in i dagen, men din monday.com-tavla laddas bara inte.

När du äntligen lyckas logga in, går det inte att göra något. Ett felmeddelande visas, och oavsett hur många gånger du försöker ladda om sidan, fryser den eller kastar tillbaka dig till inloggningsskärmen.

Det kan verka som en bagatell, men i början av en hektisk dag är det en stor sak.

I den här bloggen går vi igenom hur du loggar in på ditt konto och åtgärdar de vanligaste problemen som kan uppstå. 🎯

Vad används monday.com till?

Monday.com är en mångsidig, molnbaserad plattform för arbetshantering som hjälper individer och organisationer att planera, spåra och automatisera sitt arbete inom olika affärsfunktioner.

När du planerar projekt, tilldelar uppgifter eller samarbetar med ditt team, effektiviserar monday.com arbetet med anpassningsbara arbetsytor, realtidsdashboards och arbetsbelastningsvyer. Det stöder också automatisering av arbetsflöden, teamkommunikation och specialiserade behov som innehållsplanering, evenemangskoordinering och rekrytering.

🔎 Visste du att? En undersökning från PwC visade att nästan 77 % av företagen använder någon form av projektledningsprogramvara och att användningen ofta är kopplad till högpresterande projekt.

Hur man loggar in på monday.com

Det går vanligtvis snabbt och enkelt att logga in på ditt monday.com-konto.

Så här loggar du in smidigt. ⚒️

Metod 1: Logga in via webbläsaren

Steg 1: Gå till startsidan

För att logga in, gå till inloggningssidan på monday.com och klicka på Logga in i det övre högra hörnet. Ange din arbets-e-postadress och klicka på Nästa.

via monday. com

Steg 2: Ange ditt lösenord

Om du blir ombedd att göra det, ange din kontos URL (t.ex. dittteam.monday.com) och klicka på Nästa. Ange ditt lösenord.

✅ Använder du monday.com för första gången? Om du har fått en inbjudan via e-post klickar du på Acceptera inbjudan. Du ombeds ange ditt namn, skapa ett lösenord och godkänna villkoren innan du får tillgång till din arbetsyta.

Steg 3: Tryck på Logga in

Ange ditt lösenord och klicka på Logga in. Du kan också logga in med ditt Google-konto.

via monday. com

Har du redan loggat in på flera konton? Du ser en lista, välj bara det du vill använda.

via monday. com

😎 Kul fakta: Företaget lanserades ursprungligen som Dapulse 2012, men bytte namn till monday.com 2017 för att bättre återspegla sin mission och undvika förvirring.

Metod 2: Logga in via skrivbordsappen

Steg 1: Ladda ner applikationen

Ladda ner appen monday.com från Mac eller Windows App Store. Starta appen så kommer du till inloggningsskärmen.

via monday. com

Steg 2: Välj din inloggningsmetod

Ange din e-postadress och följ de vanliga inloggningsstegen eller använd enklickinloggning via Google, Slack eller LinkedIn.

via monday. com

💡 Proffstips: Föredrar du att använda en lösenordshanterare eller SSO? Välj Använd webbläsarinloggning så loggar du in via din webbläsare och får en kod som du klistrar in i appen. Det är en säker genväg.

Steg 3: Ange ditt lösenord

Om din e-post är kopplad till flera konton anger du din unika arbetsplats-URL. Annars anger du ditt lösenord och loggar in.

via monday. com

Kan du inte logga in? Prova dessa felsökningstips

Om inloggningen på monday.com inte fungerar som förväntat, här är de vanligaste problemen och exakt vad du ska göra för att snabbt komma tillbaka:

1. Kontrollera din kontos URL noggrant

Ditt monday.com-konto har en unik webbadress. Om du fastnar på inloggningsskärmen eller anger fel konto kan det bero på att du använder fel länk.

✅ Prova detta Sök efter din ursprungliga inbjudan eller välkomstmejl i din e-post – den innehåller vanligtvis din korrekta kontos URL.

2. Profilen har inaktiverats

Ser du en röd banner med texten ”Användaren är inaktiv. Kontakta din kontoadministratör?” Det betyder att din profil har inaktiverats, antingen av en administratör eller på grund av kontoändringar eller inaktivitet.

✅ Prova detta Kontakta din kontoadministratör direkt. Endast administratörer kan återaktivera din profil. Be dem att: 1. Gå till Admin > Användare 2. Sök efter ditt namn och din e-postadress 3. Klicka på inställningsikonen bredvid din profil. 4. Välj Återaktivera användare

💡 Proffstips: Om du inte vet vem din administratör är kan du kolla tidigare e-postmeddelanden från monday.com (t.ex. inbjudningar eller projektuppdateringar). Dessa e-postmeddelanden innehåller ofta administratörens namn eller e-postadress.

3. Problem med tvåfaktorsautentisering (2FA)

Tvåfaktorsautentisering lägger till ett extra säkerhetslager genom att inte bara kräva ditt lösenord, utan också en andra form av verifiering, till exempel en kod som skickas till din telefon, vilket gör det mycket svårare för obehöriga användare att få tillgång till ditt konto.

Om du har bytt telefonnummer, raderat din autentiseringsapp eller inte kan komma åt din verifieringskod kommer du att låsas ute.

✅ Prova detta Kontakta din arbetsplatsadministratör för hjälp. Be dem att: 1. Öppna Admin > Användare 2. Hitta ditt namn i användarlistan 3. Klicka på menyn med tre punkter bredvid ditt namn. 4. Välj Återställ tvåfaktorsautentisering. När återställningen är klar kommer du att uppmanas att ställa in 2FA igen nästa gång du loggar in. Se till att spara dina reservkoder eller länka den nya enheten på ett säkert sätt.

💡 Proffstips: Använd en autentiseringsapp som Google Authenticator eller Authy och aktivera säkerhetskopieringsmetoder i ditt konto för framtidssäker åtkomst.

4. Kontrollera din internetanslutning

En svag eller instabil internetanslutning kan hindra monday.com från att laddas eller logga in, särskilt på datorn eller mobilappen.

✅ Prova detta Kör ett snabbt hastighetstest och sikta på minst 5 Mbps för smidig drift.

Byt till en stabil Wi-Fi-anslutning om du använder mobildata.

Starta om din router eller modem för att uppdatera anslutningen.

Inaktivera din VPN eller brandvägg (om du har någon) eftersom den kan blockera webbplatsen.

5. Problem med webbläsaren

Problem med webbläsaren är en vanlig orsak till inloggningsproblem. Föråldrade versioner, överaktiva tillägg eller lagrad cache kan störa hur monday.com fungerar.

✅ Prova detta Se till att din webbläsare är uppdaterad. Verktyget stödjer Chrome, Firefox, Safari och Edge.

Rensa webbläsarens cacheminne och cookies, vilket kan åtgärda fel som orsakas av sparade data.

Prova att använda ett inkognito-/privatfönster för att inaktivera tillägg som annonsblockerare eller skriptblockerare.

Byt till en annan webbläsare och försök logga in igen.

6. Problem med mobilappen

Ibland kan monday.com:s mobil- eller datorappar krångla eller hamna ur synk, men det går oftast snabbt att åtgärda.

✅ Prova detta: För telefon: Om du har loggat in på webben eller datorn kan du använda QR-koden i dina kontoinställningar för att snabbt logga in på mobilen. Detta fungerar först efter att ditt konto har konfigurerats helt igen. Se till att du använder den senaste appversionen och besök din enhets appbutik för uppdateringar.

Om du har loggat in på webben eller på datorn kan du använda QR-koden i dina kontoinställningar för att snabbt logga in på mobilen.

Detta fungerar endast efter att ditt konto har konfigurerats helt igen.

Se till att du använder den senaste appversionen och besök din enhets appbutik för uppdateringar.

För stationära datorer: Logga ut helt från appen och logga in igen Avinstallera och installera om appen Starta om datorn för att återställa eventuella fastnade processer Försök logga in från din webbläsare för att isolera om problemet är appspecifikt

Logga ut helt från appen och logga in igen.

Avinstallera och installera om appen

Starta om datorn för att återställa eventuella fastnade processer.

Försök logga in från din webbläsare för att avgöra om problemet är specifikt för appen. Om du har loggat in på webben eller på datorn kan du använda QR-koden i dina kontoinställningar för att snabbt logga in på mobilen.

Detta fungerar endast efter att ditt konto har konfigurerats helt igen.

Se till att du använder den senaste appversionen och besök din enhets appbutik för uppdateringar. Logga ut helt från appen och logga in igen.

Avinstallera och installera om appen

Starta om datorn för att återställa eventuella fastnade processer.

Försök logga in från din webbläsare för att avgöra om problemet är specifikt för appen.

monday.com Inloggning för team

Som en plattform för arbetshantering erbjuder monday.com verktyg som delade arbetsytor, SSO och domänkontroller för att förenkla och säkra inloggningar för ditt team.

Åtkomst till delade arbetsytor

I monday.com är arbetsytor ditt teams projekthubbar, till exempel en för marknadsföring, en annan för produktutveckling osv. Varje arbetsyta innehåller uppgiftstavlor, mappar och instrumentpaneler för att hålla allt organiserat och fokuserat.

Så, hur får du tillgång till en?

Steg 1: Bläddra och gå med i ett arbetsområde

För att få tillgång till en arbetsyta behöver du bara prenumerera på den.

Om du till exempel ingår i både marknadsförings- och produktteamet kan du prenumerera på båda för att få tillgång till deras uppgiftstavlor. När du har prenumererat visas dina arbetsytor i en rullgardinsmeny till vänster så att du enkelt kan växla mellan dem.

via monday. com

Steg 2: Förstå olika typer av arbetsytor

På monday.com kan team skapa två typer av arbetsytor:

Öppna arbetsytor: Alla som har tillgång till kontot kan gå med och se alla offentliga (huvudsakliga) anslagstavlor.

Stängda arbetsytor (endast Enterprise): Endast ägare eller administratörer av arbetsytor kan lägga till medlemmar, vilket är perfekt för känsliga projekt.

via monday. com

Steg 3: Organisera och anpassa

Administratörer och arbetsytans ägare kan:

Flytta tavlor mellan arbetsytor

Använd mappar för att gruppera relaterade tavlor

Ställ in anpassade ikoner och omslag för att visuellt skilja arbetsytor åt

Hantera administratörsroller

Administratörer ser till att allt är säkert, rent och fungerar. De är hjältarna bakom kulisserna på ett monday.com-konto.

Steg 1: Gå till admin-sektionen

Klicka på din profilbild i det övre högra hörnet och gå sedan till Administration.

via monday. com

Administratörer har full kontroll över kontot, inklusive:

Lägga till/ta bort användare och tilldela roller (administratör, medlem, läsare, gäst)

Ändra kontonamn, logotyp och URL

Hantera säkerhets- och sekretessinställningar

Visa fakturerings- och användningsstatistik

Ta kontroll över tavlor, automatiseringar och integrationer

Ta bort användare eller till och med hela kontot (med försiktighet!)

via monday. com

Aktivera säker inloggning med SSO

Ditt monday.com-konto stöder enkel inloggning så att team kan logga in säkert utan extra lösenord. Så här gör du:

Steg 1: Välj din SSO-typ

Här är vad du kan välja mellan:

SAML SSO (Enterprise): Används med leverantörer som Okta, Azure AD, etc.

Google SSO (Pro och Enterprise): Logga in via Google Workspace-konto

Steg 2: Konfigurera din SSO

Alternativ 1: SAML SSO

Här är stegen:

Admin > Säkerhet > SAML SSO Fyll i SAML SSO-URL, identitetsleverantör och offentligt certifikat Testa anslutningen innan du aktiverar

När du har aktiverat tjänsten får du introduktionsmejl eller kan logga in via ditt företags SSO-portal.

Om ditt företag använder Azure kan IT-avdelningen till exempel konfigurera SAML SSO så att alla anställda loggar in med sina Microsoft-konton.

via monday. com

Alternativ 2: Google SSO

Här är stegen:

Gå till Administration > Säkerhet > Lägg till SSO-policy Användare kommer att kunna logga in med sina Google-inloggningsuppgifter direkt.

Denna metod är snabbare att konfigurera än SAML och fungerar bra för användare av Google Workspace. Den är särskilt användbar för frilansare eller konsulter utan företags-e-postadresser och gör det möjligt att stödja flera inloggningsmetoder med tydliga användarinstruktioner.

via monday. com

Använd domänbaserad inloggning för automatisk anslutning (Enterprise)

Detta är utmärkt för att låta personer från din organisation ansluta sig till ditt monday.com-konto utan att behöva en inbjudan.

Så här gör du:

Gå till Admin > Säkerhet > Autentiseringspolicyer Klicka på tre punkter och välj Redigera Lägg till ditt företags domän, t.ex. @dittföretag.com, och klicka sedan på Spara ändringar .

via monday. com

Alla som registrerar sig med denna e-postdomän kan automatiskt ansluta sig till ditt konto. Till exempel kan nyanställda med @acme.com-e-postadresser bara logga in och läggas till i företagets monday.com-konto.

via monday. com

💡 Proffstips: Om SSO är aktiverat kommer domänbaserad inloggning att inaktiveras. Din identitetsleverantör tar över och kontrollerar vem som har åtkomst till vad.

Kontrollera gäståtkomst per domän

Arbetar du med externa partners? Du kan kontrollera vilka externa e-postdomäner som får bjudas in som gäster. Detta hjälper dig att kontrollera tvärfunktionellt samarbete och förhindra att känslig information lämnar ditt ekosystem.

I avsnittet Admin , under Gäster bjuder in domän godkännande, kan du:

Definiera vilka domäner som är tillåtna, till exempel @agency.com.

Blockera domäner (valfritt), till exempel förhindra att någon med @gmail.com läggs till.

via monday. com

Begränsningar för monday.com

Verktyget håller dina arbetsflöden centraliserade och passar för en rad olika användningsområden, men här är några begränsningar som kan få dig att överväga alternativ till monday.com:

Begränsade funktioner i gratisversionen: Du får bara två användare och går miste om viktiga funktioner som automatiseringar, integrationer och avancerade vyer.

Automatiseringsbegränsningar: Även med betalda abonnemang är du begränsad till ett visst antal automatiseringsåtgärder per månad. Har du nått gränsen? Då måste du vänta eller betala mer.

Prestandaproblem: Ju mer komplex din arbetsyta blir, desto fler fördröjningar och prestandaproblem kan du stöta på.

Begränsad anpassning: Det är svårt att tvinga fram obligatoriska fält eller ställa in dataregler, vilket kan leda till användarfel eller röriga tavlor.

Ingen inbyggd chatt: Du måste använda Slack eller ett annat externt verktyg för att kommunicera i realtid.

Begränsad delning med kunder: Du kan inte dela tavlor fritt om du inte har ett högre abonnemang, och även då finns det begränsningar.

Här är andra AI-drivna projektledningsplattformar som hjälper dig att övervinna begränsningarna hos monday.com.

ClickUp: Ett enhetligt alternativ till monday.com

Projektledare och teamledare som jonglerar med många verktyg hamnar ofta i inloggningsloopar, frånkopplade arbetsytor och ojämna arbetsflöden.

ClickUp, appen som innehåller allt du behöver för arbetet, utmärker sig som ett mer smidigt och enhetligt alternativ.

Den kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt, allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Du behöver inga workarounds eller appar från tredje part för att få saker gjorda.

Vill du jämföra monday.com med ClickUp?

Låt oss börja där det mesta av arbetet börjar: ClickUp Task Management. 🗃️

ClickUp erbjuder välbekanta vyer som listor, tavlor, kalendrar och Gantt, men med extra flexibilitet (tänk på över 15 visualiseringsalternativ).

Organisera alla projekt enkelt med ClickUp Project Hierarchy, som garanterar enkel åtkomst när du behöver det.

ClickUp Tasks har inbäddade deluppgifter, checklistor, anpassade fält, beroenden, automatiseringar och till och med inbäddade dokument, allt i ett kort. Spåra leveranser, buggar eller roadmaps med hjälp av statusar, taggar och prioriteringar som är anpassade efter dina processer.

📌 Exempel: För en uppgift som gäller omdesign av en webbplats kan du: Lägg till deluppgifter som copywriting, design och Webflow-byggande.

Använd checklistor för mobila layouter, animationer och kvalitetssäkring.

anpassade fält för sidtyp och lanseringsdatum Ställ inför sidtyp och lanseringsdatum

Länka en beroende så att utvecklingen startar efter designen

Automatisera kundmeddelanden när uppgiften är klar för granskning.

Bädda in ett ClickUp Doc med den kreativa briefen och Figma-länkarna med den kreativa briefen och Figma-länkarna

anpassade statusar som Pågående, QA, Granskning, Klar och tagga med Klientblockerad eller Hög prioritet. Användsom Pågående, QA, Granskning, Klar och tagga med Klientblockerad eller Hög prioritet. Kartlägg varje liten detalj i dina uppgifter med hjälp av ClickUps lösning för uppgiftshantering. ➡️ Behöver du en hjälpande hand? Använd mallar för uppgiftshantering från ClickUps bibliotek för att snabbt skapa arbetsflöden.

Sedan finns ClickUp Dashboards, som samlar allt på ett ställe. 📊

Visualisera och övervaka projektrapporter i realtid med ClickUp Dashboards.

Till skillnad från monday.com:s begränsade visningsbyggande är dashboards i ClickUp helt anpassningsbara med över 50 anpassningsbara kort som kan hämta live-data från din arbetsyta.

Behöver du en realtidsöversikt över sprintar för ditt utvecklingsteam? Skapa en instrumentpanel med burndown-diagram, tidsspårning och hastighetsmått. Driver du en kundkampanj? Skapa en instrumentpanel med uppgiftsstatus, försenade poster, teamets arbetsbelastning och inbäddade dokument, som alla uppdateras i realtid.

Du kan också dela dashboards externt, vilket gör dem idealiska för kunduppdateringar utan att ge fullständig åtkomst till arbetsytan.

📌 Exempel: Du hanterar en marknadsföringskampanj för en kund. Du skapar en instrumentpanel som visar uppgiftsuppföljning och framsteg, försenade uppgifter och teamets arbetsbelastning, allt uppdateras i realtid.

När dina projekt är kartlagda och igång blir dokumentation avgörande. Det är här ClickUp Docs samlar allt på en och samma plattform.

En av de mest komplexa utmaningarna med monday.com är att det är beroende av verktyg från tredje part, såsom Google Docs eller Notion. ClickUp Docs, å andra sidan, är inbyggt direkt i din arbetsyta.

Centralisera alla dokument, wikis och kunskapsbaser med ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du:

Skapa och centralisera dokument, wikis och kunskapsbaser

Skissa förslag, utforma kampanjer och för mötesanteckningar

Bädda in uppgifter, tilldela checklistor, länka till instrumentpaneler och hänvisa till andra dokument.

Förbättra samarbetet i realtid med kommentarer, @mentions och live-markörer.

Skapa visuellt tilltalande dokument med rik text, kodblock och multimedia

Dessutom kan du enkelt komma åt och hantera alla dina dokument i Docs Hub, där allt är sökbart, organiserat och länkat till ditt arbete.

För brainstorming och visuell planering erbjuder ClickUp Whiteboards ett alternativ till fristående verktyg som Miro.

Visualisera arbetsflöden, generera AI-drivna idéer och förvandla klisterlappar till uppgifter direkt med ClickUp Whiteboards.

Whiteboards är dynamiska, praktiska arbetsytor. Börja med en tom duk eller använd ClickUps mallar för att kartlägga processer, planer eller organisationsscheman. Varje element – klisterlappar, former och text – kan omedelbart omvandlas till uppgifter.

📌 Exempel: Låt oss säga att ditt team skissar upp en marknadsföringsstrategi på en whiteboard. Du skissar upp faserna, tilldelar ägare med hjälp av avatarer och omvandlar viktiga milstolpar till uppgifter, som alla omedelbart visas i dina projektlistor och dashboards.

ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten i programvaran för uppgiftshantering, är ditt projektmedvetna verktyg som finns i arbetsytan.

Automatisera hela ditt arbetsflöde med ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att:

Skriv, sammanfatta och hantera arbete direkt i uppgifter, dokument, kommentarer och chatt.

Sammanfatta långa dokument, utarbeta projektuppdateringar eller skapa innehåll

Automatisera arbetsflöden genom att beskriva åtgärder på ett enkelt språk

Sök på webben för att hitta information i realtid

Ger dig tillgång till flera LLM:er från ett enda gränssnitt

Skapa idéer och generera bilder baserat på dina uppgifter

Det som skiljer ClickUp Brain från generiska AI-verktyg är att det:

Förstår din arbetsyta och relaterade uppgifter, projekt, dokument och teamkontext

Upptäck hinder, identifiera försenat arbete och skapa sammanfattningar baserade på realtidsdata.

Tillgängligt från var som helst i ClickUp: uppgifter, dokument, instrumentpaneler och kommentarer

Slutligen vitaliseras kommunikationen med ClickUps integrerade chatt. Du kan skapa chattkanaler kopplade till specifika utrymmen, mappar eller projekt för att hålla konversationerna relevanta.

Effektivisera intern och extern kommunikation med ClickUp Chat

Om ditt designteam samarbetar om en uppdatering av webbplatsen.

I ClickUps integrerade chatt kan ditt designteam skapa ämnesbaserade kanaler för att dela idéer och filer och omedelbart omvandla meddelanden till uppgifter utan att förlora sammanhanget. Har du missat något? ClickUp Brain sammanfattar chattrådar, markerar viktiga beslut och föreslår nästa steg.

Behöver du ringa ett snabbt samtal? Använd SyncUps för röst- eller videomöten med AI-drivna sammanfattningar, så att du inte missar något.

Och så får dina uppgifter, dokumentation och samarbete en extra boost av AI, på en enda plattform! Upplev världens första konvergerade AI-arbetsyta med ClickUp!

Är du klar med felsökningen? Prova ClickUp istället

Om du har kommit så här långt har du antagligen antingen löst ditt inloggningsproblem på monday.com eller insett hur lång tid det tar att felsöka grundläggande åtkomst. Även om det erbjuder solida verktyg kan ibland småsaker (som inloggningar, behörigheter eller arbetsytans egenheter) stå i vägen för verklig produktivitet.

Det är där ClickUp, appen som har allt för arbetet, kommer in.

Med allt från uppgifter och dokument till instrumentpaneler och chatt i en vackert sammankopplad plattform gör verktyget det enklare att hantera ditt arbete utan krångel. Är du redo att byta?

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

monday.com erbjuder ett gratisabonnemang med begränsade funktioner för upp till två användare. För mer avancerade funktioner och större team finns betalda abonnemang tillgängliga.

monday.com är ett arbetsoperativsystem (Work OS) som är utformat för projektledning, uppgiftsuppföljning, teamsamarbete, automatisering av arbetsflöden och resursplanering inom olika branscher.

Din monday.com-URL har vanligtvis formatet: dittkontonamn.monday.com. Om du är osäker kan du kolla i ditt välkomstmejl eller fråga din administratör. Du kan också använda länken "Glömt URL?" på inloggningssidan för att hämta den.