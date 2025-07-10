Gratis mallar för konstinventering för att katalogisera och hantera din samling

Din konst är värdefull, både kreativt och ekonomiskt – det förstår vi fullständigt.

Utan rätt system för inventarieoptimering kan du tappa koll på vad du säljer, var ett verk visas eller hur många verk som finns i lager.

Om du är trött på att leta igenom anteckningsböcker, e-postmeddelanden eller röriga kalkylblad har du kommit rätt. I den här guiden har vi samlat de bästa mallarna för konstinventering.

Oavsett om du är konstnär, gallerist eller kurator hjälper dessa verktyg dig att katalogisera, spåra och hantera dina konstverk på ett och samma ställe.

Vad är mallar för konstinventering?

Mallar för konstinventering är färdiga verktyg som hjälper dig att dokumentera och hantera detaljer om dina konstverk, inklusive tillståndsrapporter. De erbjuder ett konsekvent sätt att spåra och organisera din samling utan att behöva bygga upp ett inventarieplaneringssystem från grunden.

De flesta mallar innehåller vanligtvis fält som:

Titel och beskrivning av konstverket 🎨

Skapandedatum och medium (t.ex. olja, akvarell, blandteknik) 🗓️

Mått och vikt 📏

Inventarienummer för enkel spårning 🆔

Proveniens (ägande- och utställningshistorik) 🧾

Priser och försäljningshistorik 💲

Plats eller aktuell status (t.ex. i förvaring, utställd, såld) 🖼️

Dessa mallar kan vara kalkylblad, digitala formulär eller inbyggda i projektledningsverktyg.

🧠 Kul fakta: En felplacerad inventarieregistrering ledde till upptäckten av en länge försvunnen van Gogh-målning på en norsk vind. Organisation är viktigt!

Vad kännetecknar en bra mall för konstinventering?

Ett bra system för hantering av konstinventering gör det enklare, snabbare och mer tillförlitligt att hantera din specifika samling.

Här är vad du ska leta efter i en bra mall för konstinventering:

Intuitivt och enkelt: Ingen manual behövs – bara en ren layout som håller fokus på dina konstverk, inte formateringen.

Lätt att anpassa: Lägg till eller ta bort fält som pris, plats eller inventarienummer för att passa ditt arbetsflöde – oavsett om du spårar några skisser eller ett helt galleri.

Skalbar: Håll ordning när din samling växer, från ett litet antal verk till en omfattande portfölj.

Verktygskompatibel: Fungerar smidigt med plattformar du redan använder, som Microsoft Excel eller Google Sheets.

Visuellt organiserad: Väl avgränsade sektioner och tydlig formatering hjälper dig att snabbt upptäcka luckor, dubbletter eller nödvändiga uppdateringar.

Samarbetsredo: Dela och uppdatera enkelt med kuratorer, assistenter eller gallerier.

Rätt mall hjälper dig att hantera din konstverksamhet. Du ska känna att du har kontroll utan att gå vilse i de administrativa aspekterna av verksamheten.

14 mallar för konstinventering

Att organisera konst ska inte kännas som att göra skattedeklarationen i akvarell. Vad du behöver är en digital organisatör för ditt konstgalleri.

Oavsett om du är en enskild konstnär som katalogiserar skisser eller ett galleri som hanterar hundratals verk, ger dessa mallar dig anpassningsbara fält, samarbete i realtid, visuella instrumentpaneler och till och med automatisering som påminner dig när det är dags att fylla på med nya dukar eller förbereda för en utställning.

1. ClickUp-inventariemall

Hämta gratis mall Organisera, spåra och visa upp din konst utan ansträngning med ClickUps kostnadsfria inventeringsmall.

ClickUp Inventory Template är din utgångspunkt för att organisera konstverk utan stressen med kalkylblad. Denna färdiga, flexibla inventeringsmall kräver ingen specifik eller ytterligare installation.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Visa ditt inventarium i list-, tavel- eller tabellformat – det som passar bäst för ditt arbetsflöde.

Lägg till anpassade fält för konstverkets titel, medium, mått, inventarienummer och pris. Bifoga högupplösta bilder eller certifikat för varje verk.

Samarbeta smidigt med gallerier, assistenter eller kuratorer med hjälp av inbyggda delningsverktyg.

Ställ in automatisering för att få påminnelser om påfyllning, kommande utställningar eller uppföljning av köpare.

📌 Perfekt för: Konstnärer, samlare eller små gallerier som behöver ett enkelt men skalbart system för att digitalt dokumentera och övervaka sitt lager.

💡 Proffstips: Märk varje verk med funktionen ”Anpassade statusar ”. Då kan du direkt se var allt finns: Tillgängligt, Utställt, Sålt eller Arkiverat.

👀 Visste du att? Louvren i Paris förvaltar över 500 000 konstverk. Denna omfattande samling är noggrant katalogiserad i deras digitala databas, vilket gör den till en av de mest omfattande konstinventeringarna i världen.

2. ClickUp-mall för lagerhantering

Hämta gratis mall Övervaka och analysera artiklar för att säkerställa maximal produktivitet med ClickUps mall för lagerhantering.

Vill du ha mer struktur när du hanterar inventeringar på olika platser, i olika medier eller i olika affärsenheter? ClickUps mall för inventariehantering kan vara den perfekta lösningen för dig!

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Använd förinställda arbetsflöden för att spåra objektstatus från förvärv till försäljning i alla skeden av inventeringen.

Dela upp inventeringen efter kategori, konstnär eller utställning med anpassningsbara fält och taggar.

Tilldela äganderätt eller nästa steg till teammedlemmar för att hantera överlämningar av gallerier och uppföljningar av försäljningar.

Se lagernivåer och inventariets värde via inbyggda instrumentpaneler – utan att behöva söka igenom rader av data.

Länka relaterade dokument som proveniensdokument eller fakturor för att hålla dina register organiserade och redo för revision.

📌 Perfekt för: Gallerier, konstkonsulter eller konstnärskollektiv som hanterar inventering för flera projekt eller kunder.

💡 Proffstips: Ställ in ClickUp-mål för att spåra dina månatliga eller kvartalsvisa försäljningsmål genom att koppla uppgifter till intäktsmätvärden. Det är ett smart sätt att hålla sig i linje med dina finansiella mål.

3. ClickUp-mall för lagerrapport

Hämta gratis mall Lista dina inventeringsdata på en central plats med ClickUp Inventory Report Template.

ClickUp Inventory Report Template är perfekt för att omvandla dina spridda inventeringsdata till tydliga, professionella rapporter utan att behöva lägga timmar på formatering.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa detaljerade rapporter i realtid för utställningar, revisioner eller försäkringsbehov.

Använd visuella instrumentpaneler och widgets för att spåra viktiga inventariemätvärden som totalt värde, sålda kontra osålda verk och försäljning per period.

Filtrera och exportera rapporter enkelt för att dela med intressenter, kunder eller galleripartners.

Håll allt dynamiskt – dina rapporter uppdateras automatiskt när ditt galleri eller lager förändras.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Docs tillsammans med denna mall för att skapa en rapportsammanfattning med anteckningar, kommentarer eller visuella höjdpunkter för möten eller presentationer.

📌 Perfekt för: Konstnärer, gallerichefer eller konstrådgivare som behöver snabb och tillförlitlig rapportering om sitt lager och sina försäljningsresultat.

Som Jodi Salice, kreativ chef på United Way Suncoast, uttrycker det:

Jag kan inte säga nog bra saker om det. Med automatisering, mallar och alla olika typer av spårning och vyer kan man helt enkelt inte gå fel med ClickUp.

4. ClickUp-mall för inköpsorder och inventering

Hämta gratis mall Hantera inköpsorder för konstmaterial eller nya förvärv – allt inom ClickUp-mallen för inköpsorder och inventering.

ClickUps mall för inköpsorder och inventering kombinerar två viktiga arbetsflöden (beställning och spårning) i ett lättanvänt inventariesystem.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Spåra beställningar, kvitton och dina lagernivåer

Automatisera flyttningen av artiklar från "Beställning gjord" till "Mottagen" till "Lagd till i inventariet".

Bifoga kvitton, leverantörslistor eller villkor för snabb och enkel referens.

Ställ in återkommande uppgifter för frekventa beställningar (som månatliga behov av dukar eller ramar).

📌 Perfekt för: Konstnärer eller ateljéer som regelbundet köper in material och behöver hålla reda på inkommande material och befintligt lager på ett och samma ställe.

🧠 Kul fakta: Vissa konstnärer signerar sina verk i hemlighet med osynligt bläck eller mikrotext – konstinventeringssystem inkluderar ofta denna information för autentisering!

5. ClickUp-mall för inventering av kontorsmaterial

Hämta gratis mall Använd ClickUps mall för inventering av kontorsmaterial för att organisera, automatisera och ta kontroll över ditt delade konstutrymme.

Håll koll på allt från skissböcker och papper till stafflier, markeringspennor och administrationsverktyg med ClickUps mall för inventering av kontorsmaterial. Denna mall är särskilt praktisk om du har en ateljé, ett delat utrymme eller ett konstklassrum där material används kontinuerligt.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Skapa anpassade kategorier som "Ateljématerial", "Teknisk utrustning" eller "Förpackningsmaterial" för en effektiv organisation.

Automatisera påminnelser om nybeställningar baserat på användningsnivåer eller tidslinjer.

Tilldela ansvaret för förbrukningsmaterial eller påfyllningsuppgifter till assistenter eller teammedlemmar.

Spåra kvantiteter, leverantörer, ombeställningsfrekvens och inköpshistorik – allt i en vy.

📌 Perfekt för: Konststudior, klassrum eller gallerier som delar material och behöver ett enkelt sätt att undvika brist på material i sista minuten.

💡 Proffstips: Skapa en filtrerad vy för "Lågt lager" för att direkt se vilka artiklar som håller på att ta slut (perfekt för att planera inköp eller onlinebeställningar!).

6. ClickUp Enkel mall för företagsinventarieregister

Hämta gratis mall Organisera dig med denna enkla mall för företagsinventarieregister från ClickUp.

ClickUp Simple Business Inventory Register Template är en enkel lösning för att hantera inventeringar inom olika produktkategorier, inklusive konstverk, varor, trycksaker och förpackningar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera nya objekt, uppdatera kvantiteter och övervaka status som i lager, såld, reserverad eller arkiverad.

Anpassa rullgardinsmenyerna för "Inventarietyp" (t.ex. "Originalkonst", "Begränsade tryck", "Förpackningar", "Reklamartiklar") för att hålla allt sorterat automatiskt.

Visualisera totalsummor, kategorier och rörelser direkt med en central instrumentpanel.

Använd uppgiftsvyer för att enkelt tilldela ansvar som påfyllning av lager eller packning av beställningar.

Exportera ditt register som en rapport eller kontrollera det under fysiska revisioner.

📌 Perfekt för: Enskilda konstnärer eller småföretag som säljer fysiska varor tillsammans med konstverk och vill ha ett lättviktigt men pålitligt system för inventariehantering.

7. ClickUp-mall för beställningsformulär

Hämta gratis mall Förbättra ditt företags inköpsprocess med ClickUps mall för beställningsformulär.

ClickUps mall för beställningsformulär gör det enkelt att hantera interna beställningar utan röriga e-posttrådar eller klisterlappar.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Förvandla varje inlämning till en spårbar uppgift – håll koll på vad som har begärts, godkänts eller utförts.

Anpassa formulärfält för leveranstyp, brådskande ärenden, kvantitet och länkar till föredragna leverantörer.

Koppla ihop den med din centrala inventarieträcker för ett smidigt arbetsflöde vid påfyllning av lager.

Ställ in en avisering när förfrågningar godkänns eller uppfylls för att hålla alla informerade och undvika dubbla köp.

📌 Perfekt för: Studior, skolor eller galleriteam som behöver ett enkelt och spårbart sätt att hantera interna leveransförfrågningar.

8. Mall för konstinventering från Coefficient

via Coefficient

Coefficents mall för konstinventering körs i Google Sheets, vilket gör det enkelt att dela, samarbeta och uppdatera i realtid. Den är utformad för dem som vill ha mer kontroll när de analyserar sin samling.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Sortera och filtrera inventariet efter konstnär, samling eller plats.

Använd inbyggda formler för att beräkna det totala inventariets värde och spåra försäljningen över tid.

Dela, samarbeta och uppdatera i realtid med hjälp av Google Sheets.

Använd villkorlig formatering för att markera sålda föremål, kommande inramade verk eller deadlines för utställningsförberedelser.

📌 Perfekt för: Konstnärer och samlare som är vana vid att använda kalkylblad och vill ha kontroll över sin inventering med flexibiliteten i Google Sheets.

9. Mall för konstinventering från Template. Net

via Template. Net

Mallen för konstinventering från Template. Net passar för konstnärer som föredrar ett pappersbaserat eller dokumentbaserat system.

Denna mall är ett smidigt sätt att snabbt registrera och hantera ditt konstinnehav, särskilt om du inte har någon erfarenhet av kalkylblad.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Ladda ner och redigera mallen i Word, Excel, Google Docs eller Sheets.

Fyll i dina uppgifter och spara eller skriv ut efter behov.

Duplicera filen för olika kategorier – personliga verk, galleriets lager eller försäljningsregister.

Använd det som ett pappersbaserat eller dokumentbaserat inventeringssystem som är skräddarsytt för konstnärer.

📌 Perfekt för: Oberoende konstnärer och hobbyutövare som vill ha ett enkelt sätt att katalogisera sina verk och föra register i dokumentformat.

💡 Proffstips: Om du ställer ut verk på flera platser kan du skapa en version av denna mall per galleri eller utställning för att underlätta spårning och samordning.

10. Mall för konstinventering från Template. Net

via Template. Net

Användarvänligheten gör denna mall för konstinventering från Template.net till ett populärt val.

Den har ett enkelt, redigerbart formulär som hjälper dig att spåra konstverkets detaljer för personligt bruk, galleriinlämningar eller försäkringsregister.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Fyll i avsnitten för konstverkets namn, medium, storlek, skapandedatum, pris och anteckningar.

Redigera formuläret i ditt föredragna format – Google Docs, Word, Excel eller Sheets.

Fokusera på tydlighet och användbarhet med en minimalistisk design utan distraktioner.

📌 Perfekt för: Konstnärer eller små gallerier som ofta skickar information om konstverk till externa partners eller utställningsarrangörer.

💡 Proffstips: Använd denna mall som en "utställningsversion" av din huvudinventarielista. Den är lätt att skicka eller skriva ut när kuratorer eller gallerier begär din katalog.

11. Mall för inventarielista över konstmaterial från Template. Net

via Template. Net

Håll koll på ditt lager med denna mall för inventarielista för konstmaterial från Template. Net.

Denna mall är perfekt för att hålla reda på allt material som stödjer din kreativa process, såsom färger, penslar, dukar och inramningsverktyg.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Ange artikelnamn, antal, enhetskostnad, leverantörsinformation och påfyllningsdatum i särskilda avsnitt.

Planera och budgetera effektivt, särskilt för beställningsverk eller större projekt.

Underhåll layouten utan ansträngning – även utan kunskaper i kalkylblad.

Ställ in påminnelser i din kalender baserat på tidigare användning för att undvika sista minuten-inköp.

📌 Perfekt för: Konstnärer, lärare eller ateljéchefer som vill ha ett enkelt sätt att hålla koll på verktyg och material.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete.

12. Mall för inventarielista för konstgalleri från Template. Net

via Template. Net

Denna mall för konstgalleriförteckning från Template. Net gör det enkelt att hantera flera konstverk från olika konstnärer, utställningar och försäljningskanaler.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Fyll i strukturerade fält för konstverkets titel, konstnärens namn, medium, pris och gallerianmärkningar.

Spåra både fysiska och digitala konstverk tillsammans med utställningsstatus eller försändelseinformation.

Dela enkelt med konstnärer, kunder eller värderingsmän med hjälp av den professionella layouten.

📌 Perfekt för: Gallerister, chefer eller kuratorer som behöver ett pålitligt och organiserat sätt att registrera konstverk och utställningsdetaljer.

13. Mall för konstinventering i kalkylblad från Superjoin

via Superjoin

Om du letar efter ett modernt och datavänligt gränssnitt kan du prova Spreadsheet Art Inventory Template från Superjoin.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Samarbeta i realtid och få tillgång till register var som helst med Google Sheets och molnlagring.

Använd rullgardinsmenyer för att filtrera, sortera, snabbt hitta och organisera data.

Anpassa den rena, minimalistiska layouten så att den passar din stil för dokumentation.

📌 Perfekt för: Gallerichefer eller konstnärers representanter som spårar konstverk.

💡 Proffstips: Använd färgkodade rader för att spåra statusen på dina verk – till exempel ”I ateljén”, ”Utlånad”, ”Såld” eller ”Behöver ramas in” för snabb visuell överskådlighet.

14. Mall för konstinventering från Scribd

via Scribd

Denna nedladdningsbara mall för konstinventering i formulärformat från Scribd hjälper dig att hålla ordning på detaljerna i din konstsamling i ett strukturerat, utskrivbart format.

🌼 Varför du kommer att älska den här mallen

Registrera detaljer i enkla fält som konstverkets titel, konstnär, storlek, medium, pris och anteckningar.

Använd den tydliga, lättöverskådliga mallen för att snabbt kunna referera, skriva ut eller presentera under försäljningar, utställningar eller värderingar.

Organisera både fysiska och digitala samlingar och skapa en pålitlig säkerhetskopia på papper när det behövs.

📌 Perfekt för: Konstnärer, gallerier eller värderingsmän som vill ha en utskrivbar, enkel lösning för att spåra konstverk.

Sammanfatta din konstinventering på ett enkelt sätt

Att hålla reda på dina konstverk behöver inte vara en kaotisk blandning av kalkylblad, anteckningsböcker och e-postmeddelanden i sista minuten. Allt du behöver är rätt mall för konstinventering.

ClickUp har också den perfekta mobila inventarieappen för att spåra konst när du är på språng!

Tänk dig att ha en enkel katalogiseringsprocess som hjälper dig att hålla ordning på projekt och utställningar. Då får du mer tid över att fokusera på det kreativa arbetet.

Oavsett om du hanterar en växande samling, förbereder en utställning eller helt enkelt försöker få ordning på dina konstmaterial finns det mallar som passar alla behov.

Vi rekommenderar att du börjar i liten skala. Välj en mall som passar ditt nuvarande arbetsflöde och bygg vidare därifrån.

Det viktigaste är att hitta ett system som fungerar för dig – och hålla fast vid det. Ditt framtida jag (och dina gallerikontakter) kommer att tacka dig. Registrera dig för ClickUp idag!