De 10 bästa lagerhanteringsapparna du bör prova 2025

En typisk dag granskar en driftschef lagernivåerna i olika lager, beställer nya varor, spårar lagret och samordnar med leverantörer.

Med så mycket att göra är det lätt att missa saker som låga lagernivåer eller långsamt roterande artiklar. Det är här lagerhanteringsappar kan komma till undsättning.

Lagerhanteringsappar hjälper till att effektivisera lagerprocesserna. De spårar artiklar, skickar påminnelser om att lägga order och automatiserar arbetsflöden för att underlätta arbetet för lagerchefer.

Därför har mitt team och jag tagit oss tid att undersöka de mest effektiva lagerhanteringsapparna. Vi har undersökt flera lagerhanteringsverktyg och sammanställt en lista över de tio bästa lagerhanteringsprogrammen på marknaden idag.

Låt oss sätta igång.

Vad ska du leta efter i lagerhanteringsappar?

Här är några måste-ha-funktioner som du inte bör missa när du köper lagerhanteringsappar.

Användarvänlighet : Välj verktyg som är lätta att implementera så att du kan minska utbildningstiden och kostnaderna.

Uppdateringar i realtid : Kontrollera om verktyget synkroniserar lagerförändringar automatiskt, så att du får spårning av lagret i realtid med uppdateringar om produktinformation, priser och tillgänglighet.

Automatiska aviseringar : Välj verktyg som stöder anpassade beställningspunkter och automatiska lageraviseringar vid låga lagernivåer, ombeställningar och utgående artiklar.

Mobil responsivitet : Välj ett verktyg som erbjuder en mobilapp för att spåra och hantera lager från mobila enheter.

Anpassningsalternativ : Kontrollera om verktyget erbjuder funktioner som anpassade rapporter, fält, statusar, vyer etc. för att säkerställa en effektiv lagerhantering.

Rapportering och analys : Skaffa ett verktyg som analyserar lagerutvecklingen och genererar anpassade rapporter för att ge översikt och insikt i lagerhanteringen.

Enkel sökfunktion : Se till att appen har funktioner som gör att du snabbt kan hitta de lageruppgifter eller artiklar du behöver.

Integrationsmöjligheter: Välj lagerhanteringsappar som kan integreras med lösningar som bokföringsprogram och populära e-handelsplattformar.

De 10 bästa lagerhanteringsapparna att använda 2024

Vilken lagerhanteringsapp som är bäst beror på dina affärsbehov, bransch och teamets storlek.

Låt oss diskutera de tio bästa lagerhanteringsapparna som hjälper dig att bemästra lagerkontrollen och alla dina behov inom lagerplanering.

1. ClickUp (Bäst för att effektivisera och hantera lagerhanteringen från en enda plattform)

Ladda ner den här mallen Spåra och hantera lager med ClickUps mall för lagerhantering.

ClickUp är det mest praktiska verktyget för lagerhantering som jag har stött på. Det är en allt-i-ett-lösning som hjälper användare att spåra sin befintliga lagerlista, orderstatus, kostnader, leverantörer och mer, vilket förenklar lagerprocesserna.

ClickUps mall för lagerhantering ger dig fullständig översikt över lager, intäkter, order, inköpsorder, försäljningsdata och andra mätvärden.

De hjälper dig att organisera produktinformation med prissättning i lagerkataloger, lägga till flera produktfoton i en databas och analysera lagertrender för att fatta datadrivna beslut.

Och det bästa av allt? ClickUps mobilapp är det perfekta sättet att spåra och hantera lagernivåer när du är på språng.

Effektivisera verksamheten, spåra lager och optimera arbetsflöden med ClickUp Task Management

Med ClickUps uppgiftshantering blir det enkelt att spåra att göra-listor och lagerartiklar. Du kan enkelt spåra åtgärdsposter, kategorisera uppgifter med anpassade taggar och få lageruppdateringar i realtid.

ClickUp Dashboards är å andra sidan idealiska för att effektivt övervaka aktuella lagernivåer för olika produkter eller kategorier.

Genom att utnyttja funktionernas möjligheter kan företag få en omfattande översikt över sitt lagers hälsa, identifiera trender och fatta bättre beslut.

Upplev maximal produktivitet och säkerställ smidig lagerhantering med ClickUp Gantt Charts

Det är inte allt; ClickUps Gantt-diagram gör strategin för lagerhantering robust och effektiv.

De hjälper dig att planera, schemalägga och samordna uppgifter, spåra orderhantering och leverans, prognostisera lagernivåer och spåra leverantörers ledtider.

Om du vill skapa sammanfattningar av lagerprestanda eller specifika artikeluppgifter kan du använda ClickUps AI-personliga assistent, ClickUp Brain.

ClickUps bästa funktioner

Skapa uppgiftsfält med ClickUp Custom Fields för att hantera orderkvantitet och datum, kostnad per enhet etc.

Lägg till ClickUp Custom Task Statuses till lageruppgifter som "Slut i lager", "I lager" och "Används inte längre" för att spåra aktuella artiklar.

Få tillgång till sju vyer i olika ClickUp-konfigurationer, såsom tabell, lista, tidslinje, orderuppdateringar och värde, för att bättre förstå ditt lager.

Ställ in ClickUp Automations så att du får aviseringar när lagret når vissa tröskelvärden.

Ange start- och slutdatum för lageruppgifter så att de hålls på rätt spår.

Hitta medelvärdet, summan eller intervallet för numeriska fält som skapats i listvyn för att spåra mått som total kostnad och totalt antal beställda enheter.

Använd ClickUp Kanban Boards för att spåra de olika stegen i din lagerhanteringsprocess med anpassade kolumner, såsom "Under transport", "Att beställa" och "Såld".

Begränsningar för ClickUp

Med så många funktioner och anpassningsalternativ kan nya användare uppleva en inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Katana (bäst för hantering av försäljningskanaler)

via Katana

Katana är en molnbaserad programvara för lagerhantering. Den har en intuitiv plattform som hanterar försäljningskanaler, fysiskt lager, inköpsorder och lagersystem.

Katana integreras enkelt med plattformar som Shopify för att identifiera slutprodukter och visa dem i Shopify så att användaren kan vidta omedelbara åtgärder.

Det förbättrar också spårningen med tilläggsfunktioner som spårbarhet, inventering och en streckkodsläsare. Katana synkroniserar automatiskt lager- och redovisningsdata, vilket hjälper dig att bättre förstå kostnadseffekterna av din lagerhantering.

Katanas bästa funktioner

Spåra utgångsdatum, batcher och mer med spårbarhet från början till slut.

Samla och hantera online- och offlineförsäljning i en enda instrumentpanel.

Ställ in anpassade återbeställningspunkter för att säkerställa att inköp görs i rätt tid.

Katana-begränsningar

Begränsade funktioner och anpassningsmöjligheter

Användare har rapporterat att Katana saknar säkerhetskopieringsfunktion, vilket innebär att om du förlorar lageruppgifter finns det inget sätt att återställa dem.

Priser för Katana

Startpaket: 199 $/månad

Standard: 399 $/månad

Professional: 899 $/månad

Katana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

3. Ordoro (bäst för lagerhantering inom e-handel)

via Ordoro

Nästa på listan är Ordoro:s programvara för lagerhantering inom e-handel, som har funktioner för dropshipping. Dess lagerhanteringsfunktioner är utmärkta för att förenkla lagerhanteringen. Den synkroniserar automatiskt lagernivåer, ger automatiska varningar om låga lagernivåer, hjälper dig att spåra leverantörers ledtider, hanterar orderdirigering och mycket mer.

Bland alla funktioner sticker dock Ordoro:s leverantörsportal ut.

Med den här funktionen får leverantörer direkt tillgång till sina beställningar, vilket innebär att du inte behöver kommunicera spårningsuppdateringar. Detta effektiviserar kommunikationen och förbättrar relationerna med leverantörerna.

Ordoro bästa funktioner

Hantera flera leverantörer med drop shipping-funktioner

Automatisera lageråterföring och ordermärkning för snabbare hantering.

Automatisera snabb leverans och fraktrapportering

Ordoro-begränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner.

Användare har rapporterat att kundsupporten tar lång tid att svara.

Ordoro-priser

15 dagars gratis provperiod

Avancerad: 349 $/månad

Premium: 499 $/månad

Ordoro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (13 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 70 recensioner)

4. Zoho Inventory (bästa lagerhanteringsprogrammet för växande företag)

via Zoho Inventory

Zoho Inventory är en lättanvänd app för lagerhantering som växer i takt med ditt företag.

Precis som alla andra appar spårar och hanterar den order. Höjdpunkten är dess rapporteringsfunktion.

De hjälper dig att skapa detaljerade rapporter för att visuellt följa försäljningsfluktuationer, kundlojalitetsdata, leverantörsbetalningar, inköpsorder, FIFO-rapporter etc. utan manuellt arbete.

Zoho Inventory fungerar dock bäst tillsammans med de andra verktygen i Zoho-paketet. Om du är användare av Zoho Books kan du enkelt integrera det med Zoho Inventory för att synkronisera alla data, fakturor och inköpsräkningar.

Zoho Inventories bästa funktioner

Hantera lager på flera platser och spåra överföringar mellan lager

Använd den inbyggda streckkodsläsaren för snabb och enkel skanning.

Utnyttja den onlinebaserade SKU-generatorn för enhetlig namngivning av artiklar.

Begränsningar för Zoho Inventory

Prisplanerna skulle kunna anpassas bättre för att passa alla företagsstorlekar.

Funktionerna är mer inriktade på B2C-företag; B2B är något mer komplicerat att hantera.

Priser för Zoho Inventory

Standard: 39 $/månad per organisation

Professional: 99 $/månad per organisation

Premium: 159 $/månad per organisation

Företag: 299 $/månad per organisation

Betyg och recensioner för Zoho Inventory

G2 : 4,4/5 (90 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 350 recensioner)

5. Upserve (Bästa lagerhanteringssystemet för restauranger)

via Upserve

Upserve Inventory från Lightspeed är en app för inköp och lagerhantering för restauranger. Den fungerar tillsammans med restaurangens kassasystem för att minska svinnet, spara pengar och effektivisera verksamheten.

Dess lagerhanteringssystem har en tydlig, lättanvänd rapporteringsfunktion tillsammans med ett integrerat POS-system. Lagerhanteringsprogramvaran är intuitiv så att du enkelt kan ställa in den och hitta produkter och funktioner efter dina behov.

Upserve har även andra funktioner, såsom kupongapplikation, autentisering av onlinebeställningar och automatiska menybyten.

Det gör det möjligt för användare att skapa betalningstyper för att effektivisera order- och betalningshanteringen.

Upserves bästa funktioner

Uppdatera eller ändra obegränsat antal artiklar på menyn var du än befinner dig.

Spåra lager och försäljningsfluktuationer med rapportering och analys

Utnyttja POS-integration för lönsamhetsrapportering

Begränsningar för Upserve

Vissa användare noterar att kundsupporten slutar svara när lanseringsperioden är över.

Anslutningsproblem leder till felaktig lageruppföljning. En användare rapporterade förlorade försäljningar på grund av en kreditkortsdataöverföring från offline till online.

Priser för Upserve

Anpassade priser

Upserve-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 80 recensioner)

Capterra: NA

6. Lightspeed (Bäst för att spåra lager i realtid på olika online-marknadsplatser)

via Lightspeed

Lightspeed förenklar lagerhanteringen med sitt integrerade POS-system som hjälper till att hantera flera butikers lager. Det gör att du kan spåra order, ställa in återbeställningspunkter för att undvika lagerbrist och göra prisändringar.

Det bästa är att lagerappen har en inbyggd leverantörskatalog som kan läggas till i POS-systemet.

Du kan bläddra, kontakta leverantörer och göra inköp med några få klick. Lightspeed erbjuder också grundläggande rapporteringsfunktioner, vilket gör det enkelt att generera lager-, försäljnings- och inköpsrapporter.

Dessutom kan jag enkelt integrera rabatter och kundlojalitetskonton.

Lightspeeds bästa funktioner

Beställ nytt lager snabbt med inbyggda inköpsorder

Få en omedelbar översikt över artikelkvantiteter med lageruppslag.

Automatisk synkronisering av bokföringsdata med integrerat bokföringssystem

Lightspeeds begränsningar

Det finns inget centralt utrymme för att redigera lager på flera lagerplatser. Användarna måste växla mellan butiker för att kontrollera lagret.

Kundsupport som inte svarar

Lightspeed-priser

Anpassade priser

Lightspeed-betyg och recensioner

G2: 4/5 (280+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 900 recensioner)

7. Odoo (bästa lagerhanteringsappen för orderhantering)

via Odoo

Nästa är Odoo, en lagerhanteringsapp och orderhanteringsprogramvara.

De påskyndar verksamheten och ger realtidsöverblick över lagernivåer samtidigt som de automatiserar lagerpåfyllning och uppföljning av leverantörer. Med Odoo kan du också ställa in påminnelser för att minska riskerna.

Denna lagerhanteringsapp hjälper dig att spåra lagernivåer i realtid och spåra produktkvantiteter, platser och rörelser.

Odoo underlättar rapportering, integration och orderhantering. Dessutom erbjuder det konsulttjänster för hantering av leveranskedjan.

Odoos bästa funktioner

Automatisera inventering och produktdistribution till lagerplatser baserat på realtidskapacitet.

Spåra förseglade paket med streckkodsläsning

Skicka produkter automatiskt till lagerplatser baserat på realtidskapacitet

Odoos begränsningar

Begränsade rapporter och anpassningsmöjligheter

Odoo-priser

Anpassade priser

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

8. Spocket (bästa dropshipping-programvaran)

via Spocket

Spocket är en dropshipping-programvara som låter dig välja produkter från flera dropshipping-leverantörer, behandla beställningar, förbereda fraktetiketter och sälja dem.

Spocket erbjuder en intressant funktion – att testa gratisprover. Det låter dig beställa prover från specifika leverantörer för att se hur bra produkten är.

Dessutom har den en lång lista med amerikanska och europeiska dropshipping-leverantörer att välja mellan.

Spockets bästa funktioner

Lägg till kundrecensioner till produkter

Integrera med e-handelsplattformar som Shopify, WooCommerce, Wix osv.

Filtrera produkter som uppfyller specifika kriterier

Spockets begränsningar

Användare rapporterar att avgifterna är höga jämfört med funktioner och tjänster.

De flesta funktionerna är tillgängliga i premiumabonnemangen.

Spocket-priser

Startpaket: 39,99 $/månad

Pro: 59,99 $/månad

Empire: 99,99 $/månad

Unicorn: 299,99 $/månad

Spocket-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 3,1/5 (Otillräckligt antal recensioner)

9. Fishbowl Inventory (bäst för QuickBooks-användare)

via Fishbowl

Fishbowl Inventory är en utmärkt lagerhanteringsapp för QuickBooks-användare.

Den automatiserar synkroniseringen med QuickBooks när lager flyttas in och ut ur lagerlokalerna. Dessutom får du insikt i faktiska landningskostnader, påverkan på kassaflödet och COGS.

Med Fishbowl kan du hantera din tillverkning och lagerverksamhet från en enda plattform. Den erbjuder anpassade arbetsflöden och lagerrapporter samt skannings- och streckkodsfunktioner på olika platser.

Fishbowl Inventory – de bästa funktionerna

Skapa anpassade arbetsflöden och spåra inkommande lager för kvalitetskontroll.

Spåra alla operationer, från inköp till leverans till kunden, med spårbarhet från början till slut.

Begränsningar för Fishbowl Inventory

Användargränssnittet är inte intuitivt. Verktygets layout har en brant inlärningskurva.

Registrerar felaktiga lagerantal om det finns nätverksproblem

Priser för Fishbowl Inventory

Anpassade priser

Fishbowl Inventory – betyg och recensioner

G2: 4/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

10. Boxstorm – nu Fishbowl Drive (bäst för molnbaserad lagerhantering)

via Boxstorm

Boxstorms molnbaserade lagerhanteringsprogram centraliserar kärnverksamheten.

Du kan komma åt verktyget från vilken mobil enhet som helst med hjälp av en webbläsare utan att behöva ladda ner det. Det hjälper dig att hantera lager i realtid över flera lager.

Boxstorm hjälper till att snabbt automatisera olika processer. Jag får varningar i rätt tid för åtgärder som ombeställningar, vilket har gjort lagerhanteringsprocessen mer effektiv.

Boxstroms bästa funktioner

Snabb åtkomst till lageruppgifter med mobilappen

Öka effektiviteten med automatisering av hämtning, packning och leverans av lager.

Hantera flera valutor på en enda plattform

Boxstroms begränsningar

Det finns ingen funktion för att spåra redan sålda produkter i detta lagerhanteringssystem.

Grundläggande lagerrapporter; begränsad anpassning

Boxstroms prissättning

Grundläggande: 199 $/månad

Skalning: 476 $/månad

Boxstroms betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Hantera ditt lager bättre med ClickUp

Alla lagerhanteringsappar som listas ovan kan effektivisera dina lagerhanteringsprocesser.

Du måste dock välja en app som erbjuder alla funktioner du behöver inom din budget. Appen bör också passa dina specifika affärs- och branschkrav. För att uppfylla dessa behov, prova ClickUp.

Med ClickUp kan du spåra lager, hantera försäljning och kontrollera dina lageroperationer från en enda plattform. Det är idealiskt för småföretag, medelstora företag och stora företag.

