Gratis mallar för målgrupper för att definiera och förfina din ideala kund

Du känner säkert till den där obekväma stunden när någon frågar: ”Så, vem är din målgrupp?” och du får panik och slänger ur dig något i stil med: ”Eh... alla som är villiga att betala?” Tja, det är dags att hitta din ideala målgrupp.

Sanningen är att om du inte vet exakt vem du säljer till är det som att ropa i ett fullsatt rum och hoppas att rätt person svarar. Spoiler: Det gör de oftast inte. Detta gör det svårt att göra en effektiv målgruppsanalys.

Att definiera din ideala kund är inte bara något för stora varumärken. Det är något för alla som försöker sälja, bygga upp eller växa sitt företag. Oavsett om du har en bisyssla eller ett fullfjädrat startup-företag är den här guiden något för dig.

Vi har samlat gratis, enkla mallar som hjälper dig att gå från vaga gissningar (”kreativa millennials, kanske?”) till verkliga insikter. Bara onlineverktyg som hjälper dig att filtrera målgrupper bättre, för i slutändan kommer din försäljningsstrategi att tacka dig för det.

Vad är mallar för målgrupper?

Målgruppsmallar är strukturerade verktyg som används för att definiera och dokumentera egenskaperna hos din ideala kund. Dessa mallar innehåller vanligtvis fält för demografiska uppgifter (som ålder, platsdata, civilstånd, inkomst, socioekonomisk status), psykografiska data (som värderingar, intressen och livsstil), beteenden (köpvanor, digital aktivitet) och problemområden eller mål.

I stället för att börja från scratch erbjuder mallarna för målgrupper ett repeterbart ramverk som guidar konsumentundersökningar, filtrerar målgruppssegmentering och hjälper till att skapa personas.

👀 Visste du att? 74 % av CX-ledarna säger att förbättrad leverans av innehåll och kunskap till kunder och anställda är en högsta prioritet.

Vad kännetecknar en bra målgruppsmall?

Om du trodde att en väl utformad mall bara var viktig för att samla in data, tänk om. Den klargör också vem du vänder dig till och varför dina målkonsumenter bör bry sig. En bra mall bör innehålla:

Tydlig struktur : Organiserade avsnitt för demografi, psykografi, beteenden, mål och problemområden.

Handlingsbara frågor : Frågor eller ledtrådar som får dig att tänka bortom ytliga egenskaper.

Flexibilitet : Anpassningsbar till olika branscher, affärsmodeller och målgruppstyper

Fokusera på beslutsfattande : Hjälper till att omsätta kundinsikter till marknadsförings-, produkt- eller : Hjälper till att omsätta kundinsikter till marknadsförings-, produkt- eller ICP-försäljningsstrategier

Undviker jargong : Lätt att förstå och använda, även för icke-marknadsförare.

Utrymme för djupgående information : Ger utrymme för detaljerade insikter, inte bara kryssrutor.

Stöder segmentering: Hjälper till att skilja mellan olika målgruppstyper eller köparprofiler.

15 gratis mallar för målgrupper

Om du är trött på vaga köparprofiler och gissningar kommer dessa gratis mallar från ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, att rädda ditt förstånd.

ClickUp är utformat för att centralisera alla delar av ditt marknadsföringskommunikationsflöde – från forskning till genomförande – och hjälper dig att omvandla spridda insikter om målgruppen till användbara kundavatarer som hjälper dig att attrahera nya kunder och styra en effektiv marknadsföringsstrategi.

Från användarpersonligheter till onboarding-flöden – dessa mallar är utformade för att hjälpa dig att hitta din målgrupp snabbare. Använd dem för att analysera din nuvarande målgrupp, upptäcka potentiella kunder och filtrera målgruppssegment på ett mer strategiskt sätt.

1. ClickUp-mall för användarprofil

Hämta gratis mall Definiera din målgrupp och din ideala kund med ClickUp User Persona Template.

Tänk om ditt team faktiskt visste vem de pratade med och inte bara gissade att din ideala kundprofil (ICP) var "marknadsföringskunniga mammor" eller "teknikintresserade Gen Z:are"? ClickUp User Persona Template gör det möjligt.

Det hjälper dig att skapa detaljerade målgruppsprofiler, inklusive insikter om nuvarande kunder. Det finns utrymme för målgruppens demografi, mål, frustrationer, köpbeteende och mycket mer. Det är överskådligt, anpassningsbart och utformat för att utvecklas i takt med att din förståelse för målgruppen fördjupas. Skapa omfattande, forskningsbaserade personprofiler som ditt team kan agera utifrån.

Med den här mallen kan du:

Skapa detaljerade profiler med hjälp av anpassade fält för demografiska data, mål och frustrationer.

Tagga uppgifter, epics eller dokument efter persona för spårbar påverkan.

Koppla varje persona till användarfeedback, testresultat och funktionsidéer.

Visualisera personlighetens relevans mellan olika team, såsom produkt-, design- och marknadsföringsteam.

Organisera personas efter kundsegmentering , livscykelstadium eller engagemangsnivå.

Exportera eller dela profiler för externa intressenter

🎯 Perfekt för: Grundare, produktteam och marknadsförare som bygger upp kärnpersonligheter från grunden.

2. ClickUp-mall för användarprofil på whiteboard

Hämta gratis mall Visualisera viktiga insikter om personlighetstyper med hjälp av ClickUp User Persona Whiteboard Template.

ClickUp User Persona Whiteboard Template är utvecklad för live-brainstorming med ditt team. Använd den för att skissa på din ideala kund under möten eller workshops om försäljnings- och marknadsföringsstrategier.

De är visuella, interaktiva och perfekta för samarbetsmöten. Du kan använda dem för att visuellt utforska och tillsammans med ditt team skapa användararketyper.

Använd denna mall för att:

Dra och släpp element som klisterlappar, pilar och avatarikoner.

Gruppera beteendemönster, teknisk komfort eller produktanvändningsvanor.

Lägg till citat eller inspelade observationer direkt på personakort

Färgkoda sektioner efter känsla, analys av kundbehov eller trattstadium.

Bjud in intressenter att samskapa eller kommentera i realtid

Zooma in på en persona eller zooma ut för att jämföra olika typer.

🎯 Idealisk för: Workshops och strategimöten för team med fokus på personautveckling.

3. ClickUp-mall för kundupptäckt

Hämta gratis mall Upptäck potentiella kunder, deras mål och förväntningar med ClickUp Client Discovery Doc Template.

Trött på besvärliga kickoffs och ändlösa e-posttrådar för att försöka lista ut vad din potentiella kund egentligen vill ha? ClickUp Client Discovery Doc Template leder till färre besvärliga uppföljningar och mer tydlighet från början.

Den guidar dig genom att ställa rätt frågor för att förstå din kunds målgrupp, mål och problem innan du påbörjar arbetet.

Använd denna mall för att:

Förladda kundens bakgrund, mål och information om intressenter

Ställ frågor med dynamiska frågesektioner

Lägg till åtgärdspunkter direkt från dokumentet i din uppgiftsvy.

Spåra feedbackrundor, beslutsloggar och hinder

Koppla detta dokument till din CRM-pipeline för en smidig överlämning.

Bifoga relaterade tillgångar som varumärkespresentationer och tidigare rapporter.

🎯 Perfekt för: Frilansare och byråer som genomför kundintroduktioner eller projektstartssessioner.

4. ClickUp-mall för marknadsundersökning

Hämta gratis mall Utforska dina marknadssegment med hjälp av ClickUps marknadsundersökningsmall.

Behöver du ett smartare sätt att hantera alla dina röriga forskningsanteckningar? ClickUp Market Research Template samlar allt, inklusive konkurrentundersökningar, kundintervjuer, trendinsikter och mycket mer, på ett och samma ställe.

De är tillräckligt strukturerade för att hålla dig på rätt spår, men tillräckligt flexibla för att passa din stil. Du behöver inte längre bläddra igenom fem dokument och sju flikar för att hitta den där citatet eller statistiken.

Med den här mallen kan du:

Spåra konkurrenter när det gäller prissättning, positionering och budskap.

Skapa SWOT- och PESTLE-tavlor kopplade till faktiska uppgifter

Registrera undersökningsdata, intervjuer och beteendeinsikter

Bädda in bilder som grafer, skärmdumpar och videor

Betygsätt möjligheter baserat på påverkan, marknadsföringsinsats eller förtroende.

Kategorisera insikter efter region, bransch eller persona.

🎯 Perfekt för: Marknadsföringsteam och grundare som vill validera produkt-marknadsanpassning eller planera kampanjer.

👀 Visste du att? Spotify skapade fem fiktiva personer – Nick, Olivia, Shelley, Travis och Cameron – för att bättre förstå sina lyssnare. Var och en hade sina egna egenheter, vanor och musikaliska preferenser, från pendlande föräldrar till avslappnade rumskamrater. De gjorde till och med kartongfigurer i naturlig storlek av dessa karaktärer och använde dem i teamworkshops, som musikaliska ersättare för verkliga användare.

5. ClickUp-mall för upptäcktsfasen

Hämta gratis mall Kom igång med smartare planering med ClickUp Discovery Phase Template.

ClickUp Discovery Phase Template hjälper dig att samla in och utvärdera data innan du fattar stora produkt- eller marknadsföringsbeslut. Från målgruppens behov till branschtrender är den utformad för att informera ditt nästa steg för specifika grupper med faktiska bevis, inte gissningar.

Använd dem för att organisera tidiga undersökningar med tydliga mål och kontrollpunkter, särskilt när du definierar din marknadsförings-ICP. Det gör att ditt team kan arbeta samstämmigt, fokuserat och utifrån samma fakta från början.

Med den här mallen kan du:

Dela upp upptäckten i uppgifter som intervjuer, tester och syntes.

Dokumentera antaganden, tekniska begränsningar och okända faktorer

Tagga insikter efter användare, intressent eller funktionsuppsättning

Markera kunskapsluckor eller riskområden som behöver valideras.

Sätt upp tydliga milstolpar för samordning, granskning och fastställande av omfattning.

Länka slutresultat till roadmaps och briefs

🎯 Perfekt för: Produktteam eller konsulter som startar nya initiativ eller kundengagemang.

6. ClickUp-mall för analys av kundbehov

Hämta gratis mall Identifiera vad som verkligen är viktigt för dina kunder med ClickUps mall för analys av kundbehov.

Denna mall för analys av kundbehov från ClickUp hjälper dig att klargöra vad din målgrupp faktiskt vill ha, inte bara vad du tror att de vill ha. Använd den för att upptäcka verkliga kundbehov, hitta luckor, prioritera rätt funktioner och utforma budskap som verkligen når fram.

Det är ett praktiskt ramverk för att undvika antaganden och skapa något som din målgrupp bryr sig om (och använder).

Använd denna mall för att:

Dokumentera specifik målgruppsanalys, inklusive kunduttalanden, uppgifter och ouppfyllda behov.

Betygsätt varje behov utifrån brådskandehet, värde och komplexitet.

Organisera branschanalyser och insikter med hjälp av ramverk som MoSCoW eller Kano.

Gruppera överlappande behov i teman eller lösningsområden

Spåra hur varje behov motsvarar aktuella eller planerade funktioner.

Visualisera vilka problemområden som förekommer i flera segment.

🎯 Perfekt för: Produktchefer och marknadsförare som vill förfina erbjudanden eller budskap utifrån kundernas verkliga behov.

💡 Proffstips: Vet du inte var du ska börja för att förstå din målgrupp? Be ClickUp Brain, din personliga AI-assistent, att göra lite research åt dig. Skaffa ClickUp Brain för att generera svar, få hjälp att gå i rätt riktning och göra mer med din tid.

7. ClickUp-mall för kundresekarta

Hämta gratis mall Kartlägg varje kontaktpunkt tydligt med hjälp av ClickUps mall för kundresekarta.

Kartlägg varje steg som din målgrupp tar med ditt varumärke med hjälp av ClickUps mall för kundresan. Från första kontakten till uppföljning efter köpet hjälper den dig att upptäcka friktionspunkter och jämna ut upplevelsen.

Använd dem för att förstå dina kunders väg och skapa aha-upplevelser som får människor att komma tillbaka för mer.

Med den här mallen kan du:

Definiera kundresans faser från medvetenhet till förespråkande

Tagga varje ögonblick med känslor, friktion eller frågor om kundupptäckt.

Tilldela teamägare till varje kontaktpunkt eller fras

Lägg till bevis som skärmdumpar, inspelningar eller citat från undersökningar.

Identifiera viktiga avhopp, glädjestunder eller återhämtningspunkter.

Samarbeta mellan team med hjälp av en delad, interaktiv karta

🎯 Perfekt för: CX-team och marknadsförare som vill förbättra kundupplevelsen från början till slut.

🧠 Rolig fakta: 46 % av kunderna säger att de köper mer när deras upplevelse känns personlig. Det visar sig att relevanta anpassningar genererar mer intäkter.

8. ClickUp-mall för användarflöde

Hämta gratis mall Skissa intuitiva användarvägar med ClickUp User Flow Template.

Det är viktigt att skapa en smidig användarupplevelse, men det kan vara svårt att utforma ett tydligt användarflöde utan rätt verktyg. Det är där ClickUp User Flow Template kommer till hjälp.

Det kan hjälpa dig att upptäcka problemområden, utforma effektiva arbetsflöden och skapa intuitiva upplevelser som håller användarna engagerade, oavsett om det gäller en webbplats eller en app. Med praktiska ClickUp Docs, whiteboard-vyer, anpassade statusar och projektledningsfunktioner är det ditt självklara val för att visualisera och optimera varje steg i användarens resa.

Använd denna mall för att:

Kartlägg åtgärder, beslut och navigeringsvägar på whiteboardtavlor

Märk skärmar och interaktioner med status eller blockerare

Markera framgångar, friktion och utgångspunkter

Koppla steg till designfiler, wireframes eller biljetter

Skapa alternativa flöden för specialfall eller nya funktioner

Dela flöden med utvecklare, produktchefer och intressenter för att få feedback.

🎯 Perfekt för: UX-designers och tillväxtteam som vill förbättra försäljningskanaler och digitala kundresor.

9. ClickUp-mall för kundproblem

Hämta gratis mall Förtydliga det problem du löser med ClickUps mall för kundproblem.

Att identifiera kundernas problem är nyckeln till att utforma produkter som verkligen träffar rätt. ClickUps mall för kundproblem hjälper dig att identifiera de bakomliggande orsakerna till kundernas problem, så att du kan skräddarsy smartare lösningar.

Det hjälper ditt team att organisera feedback, analysera behov och prioritera produktbeslut på ett tydligt sätt. Med anpassade statusar, anpassade fält och vyer – inklusive dokument- och tavelvyer – har du full kontroll över problemspårning och samarbete från början till slut.

Använd den för att:

Följ anvisningarna för att skapa koncisa, kontextrika målgruppsbeskrivningar.

Identifiera symptom, grundorsaker och drabbade användare

Tilldela valideringsnivåer baserat på forskning eller data

Bifoga bevis såsom klagomål, loggar eller supportärenden.

Koppla varje problem till relaterade funktioner eller backlog-objekt

Spåra vilka frågor som aktivt behandlas

🎯 Perfekt för: Startups och produktteam som vill identifiera användarnas problem innan de utvecklar lösningar.

10. Mall för användarstudier från ClickUp

Hämta gratis mall Analysera användarbeteende och feedback med ClickUp-mallen för användarstudier.

Vill du skapa produkter som användarna verkligen älskar? ClickUp-mallen för användarstudier hjälper ditt team att samla in verklig feedback, organisera insikter och agera snabbt. Den är perfekt för nya produkter eller justeringar och hjälper dig att fokusera på vad användarna behöver.

Med anpassade statusar, anpassade fält och flera vyer – som dokument, tavla och tabell – kan du enkelt spåra allt från studiemål till dataanalys. Det är ett enkelt sätt att hålla ordning och snabbt fatta smartare, användarstyrda beslut.

Använd denna mall för att:

Schemalägg sessioner och hantera deltagare från ett och samma ställe.

Välj studietyper som användbarhetstester eller intervjuer.

Gör anteckningar i realtid taggade efter problem eller citat

Gruppera resultaten i insikter eller erfarenhetsteman

Omvandla feedback till förslag som är redo att läggas till i backloggen

Spåra hur forskning driver beslut om framtida riktlinjer

🎯 Idealisk för: Forskare och designers som genomför användartester eller målgruppsintervjuer.

🧠 Rolig fakta: Den allra första användarprofilen hette ”Kathy”. På 1980-talet skapade mjukvarudesignern Alan Cooper henne som en ersättning för en typisk användare så att utvecklare bättre kunde förstå vem de byggde för. Kathys arv levde vidare – Cooper delade senare hennes historia i sin bok The Inmates Are Running the Asylum från 1999.

11. ClickUp-mall för kundernas röst

Hämta gratis mall Fånga upp äkta kundfeedback med ClickUps mall för kundernas röst.

Med denna ClickUp-mall för kundernas röst kan du samla in och organisera feedback från alla kanaler genom social lyssnande, till exempel enkäter, support, sociala medier och mycket mer. Denna whiteboard-mall är utformad för nybörjare och använder klisterlappar för att tydliggöra användarnas behov och göra dem åtgärdbara.

Det är ditt verktyg för att testa målgrupper och omvandla rå feedback till värdefulla insikter som leder till smartare beslut.

Med den här mallen kan du:

Samla in information från NPS, support, försäljningsstrategi och communitykanaler.

Tagga feedback efter funktion, känsla eller brådskandehet

Markera de mest populära förfrågningarna med hjälp av volymindikatorer.

Koppla kundernas åsikter till utvecklingsuppgifter eller initiativ

Visualisera feedbacktrender med anpassningsbara instrumentpaneler

Använd mönster för att informera om prioriteringar och budskap.

🎯 Perfekt för: CX- och produktteam som centraliserar användarfeedback för att förbättra upplevelsen eller funktionerna.

12. ClickUp CRM-mall

Hämta gratis mall Organisera relationer och interaktioner med ClickUp CRM-mallen.

ClickUp CRM-mallen hjälper dig att spåra leads och möjligheter genom pipelines, lagra all din kontaktinformation på ett centralt ställe och prioritera uppgifter efter försäljningsstadium för bättre organisation.

Oavsett om det är ett litet företag eller ett stort företag, organiserar denna mall din befintliga kundbas med anpassade statusar, anpassade fält och vyer. Använd denna mall för att:

Spåra möjligheter i olika typer av anpassade pipeline-stadier för olika typer av försäljningsleads.

Skapa detaljerade kontaktprofiler med anteckningar och aktivitetsloggar för dina målgruppsexempel.

Automatisera uppföljningar och pipelineuppdateringar med ClickUp Automations

Tilldela affärsansvariga, nästa steg och uppföljningsdeadlines

Bifoga förslag, kontrakt och viktiga dokument relaterade till kundrelationshantering.

Rapportera om prestanda per säljare, region eller trattstadium

🎯 Idealisk för: Småföretag och säljteam som vill organisera och agera på kunddata eller deras bredare målgrupp.

💡 Proffstips: Förlita dig inte bara på demografiska data – gräv djupare i psykografiska data om din målgrupp, såsom deras värderingar och motivationer, var de spenderar sin tid och sina pengar, samt deras dagliga vanor, för att förstå dem på djupet.

13. ClickUp-mall för introduktion av nya användare

Hämta gratis mall Guida nya användare från dag ett med ClickUps mall för introduktion av nya användare.

ClickUps mall för onboarding av nya användare hjälper dig att planera dina kunders första steg efter registreringen. Använd listvyn för att dela upp dina uppgifter i överskådliga steg för alla dina team och skapa en resa som känns genomtänkt, välkomnande och i linje med dina kunders mål.

Använd denna mall för att:

Tilldela onboarding-uppgifter med inbyggda deadlines och beroenden

Bädda in utbildningsmaterial, policyer och genomgångar för strategier för kundförvärv

Automatisera påminnelser och påminnelser om framsteg

Spåra onboardingstatus per person eller avdelning

Samla in feedback för att förbättra onboarding-flödet

Kopiera för roller, kunder eller användningsfall för partners.

🎯 Perfekt för: SaaS- och produktteam som utformar onboarding-flöden som minskar kundbortfallet.

14. Mall för målgrupp från Thinkific

Segmentera och förstå din målgrupp med mallen för målgrupper från Thinkific.

Thinkifics målgruppsmall hjälper kursutvecklare att definiera sin nischade målmarknad och potentiella konsumenter genom att fokusera på inlärningsmål, problemområden och motivationsfaktorer. Mallen i arbetsboksformat är också utformad för att stödja planering av utbildningsinnehåll och anpassning till målgruppen.

Med den här mallen kan du:

Identifiera målgruppens mål, utmaningar och motivationer

Segmentera elever efter erfarenhetsnivå eller inlärningsstil

Lista invändningar och hur din kurs bemöter dem

Anpassa budskapet efter köparens psykologi och köpbenägenhet

Integrera insikter i läroplanen och försäljningssidorna

Exportera insikter för användning i olika team eller verktyg

🎯 Perfekt för: Lärare, coacher och kursskapare som utformar läroplaner utifrån en specifik elevprofil.

💡 Proffstips: Använd data från dina mest konverterande kunder för att skapa målgruppspersonligheter – verkligt beteende slår alltid antaganden.

15. PowerPoint-mall för målgrupper från SlidesGo

Presentera målgruppsinformation på ett effektfullt sätt med hjälp av PowerPoint-mallen för målgrupper från SlidesGo

PowerPoint-mallen för målgrupper från SlidesGo är en professionellt utformad presentation för att presentera målgruppspersonligheter och segmenteringsstrategier. Den är visuell, ren och redo att användas i presentationer.

Det gör att du kan:

Anpassa personabildspel med illustrationer och avatarer

Markera beteenden, mål och digitala vanor för hantering av kundlivscykeln.

Använd ikoner och infografik för tydlig segmentering.

Lägg till tidslinjer och trattar för att illustrera resor.

Ändra färgteman och typsnitt så att de passar din varumärkesidentitet.

Exportera som presentation eller PDF för pitchpresentationer.

🎯 Perfekt för: Marknadsförare och konsulter som presenterar kundundersökningar eller kampanjstrategier för intressenter.

💡 Proffstips: Använd Facebook Audience Insights för att upptäcka demografiska och intressebaserade trender om dina följare på sociala medier, och jämför sedan med Google Analytics för att se vem som faktiskt konverterar på din webbplats. Denna dubbla strategi hjälper dig att bekräfta om din antagna målgrupp stämmer överens med din verkliga målgrupp – inklusive insikter från Facebook-grupper och Google Trends – och var du behöver justera dina budskap eller kanaler.

