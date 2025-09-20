Gratis Asana-mallar för att planera projekt och nå milstolpar

Trött på att dina nya projektplaner spårar ur? 😩

Om ditt team ständigt kämpar för att samordna uppgifter, hålla deadlines eller bara lista ut vad som ska göras härnäst, saknar du förmodligen en viktig sak: en tydlig, färdig roadmap.

Men låt oss vara ärliga... att bygga en från grunden i Asana kan kännas som att uppfinna hjulet på nytt varje gång 🔁

Och att hitta rätt mall som faktiskt passar ditt arbetsflöde? Ännu svårare.

Det är precis därför vi har skapat den här guiden. Här hittar du allt du behöver i form av gratis Asana-mallar för roadmaps som hjälper dig att effektivisera planeringen, nå milstolpar och hålla ditt team på rätt spår. ✅

Vad är Asana-roadmap-mallar?

Asanas roadmap-mallar är färdiga planeringsverktyg som hjälper dig att organisera och visualisera projektets tidsplan, mål och viktiga milstolpar. De visar vad som behöver göras, när och av vem. Du kan planera kommande produktlanseringar, marknadsföringsplaner, funktionsuppdateringar och allt annat som behöver en tydlig riktning. 🎯

Dessa mallar innehåller vanligtvis:

Avsnitt för övergripande mål och resultat

Tidslinjer eller Gantt-vyer för att spåra deadlines

Uppgiftslistor tilldelade teammedlemmar

Milstolpsmarkörer för att spåra framsteg längs vägen

De gör planeringen snabbare, tydligare och mer samarbetsinriktad.

🧠 Kul fakta: Den numera populära snabbstartsmetoden T‑Plan för roadmapping har sitt ursprung i Cambridge i slutet av 1990-talet. Den gjorde roadmaps tillgängliga för små och medelstora företag.

Vad kännetecknar en bra Asana-roadmapmall?

En bra Asana-roadmapmall ska vara lätt att följa, flexibel och hjälpa ditt team att hålla sig samordnat från start till mål. Här är några viktiga element att leta efter 👇

Avsnitt om målsättning som kopplas till genomförande: Hjälper dig att definiera dina mål och dela upp dem i genomförbara uppgifter

Tidslinje eller Gantt-vy för tydlig överblick: Visualiserar hela projektet på ett ställe och visar uppgiftsberoenden och viktiga faser

Milstolpsmarkörer för att fira framsteg: Lägger till kontrollpunkter under hela projektet så att teamen kan spåra framgångar och justera efter behov

Uppgiftsfördelning med tydliga ansvariga: Säkerställer att alla vet exakt vad de ansvarar för, utan överlappningar eller missade arbetsuppgifter

Statusuppdateringar och prioritetsetiketter: Låter dig spåra vad som är brådskande, blockerat, klart och statusen för varje funktion med ett ögonkast

Inbyggt utrymme för teamsamarbete: Håller diskussioner, filer och anteckningar sammankopplade så att kommunikationen förblir i sitt sammanhang

Anpassningsbara fält och taggar för personalisering: Gör det möjligt att anpassa mallen till ditt arbetsflöde med etiketter som fas, prioritet eller avdelning.

Dashboards för framstegsspårning: Ger en visuell sammanfattning av hur det går för ditt team samt interna och externa intressenter

Mobilvänlig och enkel att uppdatera när du är på språng: Håller din roadmap tillgänglig oavsett var du arbetar, på datorn eller mobilen

Gratis Asana-mallar för roadmaps

Asana erbjuder en gedigen samling gratis mallar för roadmaps som sparar tid och hjälper ditt team att hålla sig samordnat. Låt oss utforska de bästa:

1. Mall för produktplan

via Asana

Asanas produktplaneringsmall hjälper produktteam att planera och visualisera lanseringar av produktfunktioner, uppdateringar och långsiktiga mål i en central vy. Den kopplar samman dagliga uppgifter med övergripande mål, vilket gör det enklare att hålla tvärfunktionella team samordnade och projekt på rätt spår.

Du kan organisera initiativ efter prioritet, fastställa tidsplaner med beroenden och koppla uppgifter till produktmål. Du kan också anpassa vyer (som lista, tavla eller tidslinje) efter ditt teams arbetsstil.

Viktiga funktioner:

Planera funktionslanseringar över månader eller kvartal, justera tidslinjer och upptäck överlappningar eller förseningar

Sortera och filtrera din backlog efter prioritet (hög, medel, låg) och spåra vad som är på gång, under granskning eller slutfört.

Koppla funktioner till produkt- eller affärsmål i Asana så att ditt team kan se hur det dagliga arbetet bidrar till strategin.

✅ Perfekt för: Produktchefer och tvärfunktionella team som planerar lanseringar, samordnar med utveckling, design och marknadsföring samt spårar funktioner genom produktens livscykel.

2. Mall för programplanering

Program Roadmap Template by Asana är utformad för att hantera storskaliga program med flera projekt som körs parallellt. Den ger teamen ett enhetligt utrymme för att samordna mål, spåra framsteg och hantera leveranser mellan avdelningar eller affärsenheter.

Denna mall är idealisk när du spårar flera arbetsflöden, såsom kvartalsvisa OKR, tvärfunktionella initiativ eller företagsomfattande lanseringar. Du kan strukturera varje program efter team eller mål, tilldela ägare och spåra framsteg med hjälp av milstolpar. Tidslinje- och listvyer hjälper dig att övervaka framsteg både på hög nivå och på uppgiftsnivå, vilket ger ledningen en tydlig översikt samtidigt som teamen hålls synkroniserade på fältet.

Viktiga funktioner:

Använd milstolpar för att markera viktiga datum som granskningar, lanseringar eller interna överlämningar inom programmet

Tilldela tydliga ansvarsområden, uppdatera status i realtid och prioritera ärenden som kräver omedelbar uppmärksamhet.

Effektivisera veckovisa ledningsgenomgångar eller avstämningar med intressenter med anpassningsbara rapporteringswidgets

✅ Perfekt för: Programchefer, verksamhetschefer eller avdelningschefer som hanterar flera projekt inom ramen för ett strategiskt initiativ och som behöver både tydlighet på teamnivå och överblick på ledningsnivå.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

3. Mall för projektets tidsplan

via Asana

Med mallen för projektets tidsplan kan du planera och följa ditt projekt från start till mål på ett visuellt sätt.

Den har en tidslinjevy i Gantt-stil, så att du kan kartlägga varje uppgift, ställa in beroenden och flytta tidslinjer med drag-och-släpp-funktionen. Layouten är ren och kronologisk, vilket hjälper ditt team att förstå vad som behöver göras när och hur förseningar kan påverka framtida steg. Du kan tilldela uppgifter, ställa in förfallodatum och använda milstolpar för att markera viktiga faser i projektet.

Viktiga funktioner:

Ställ in uppgiftsrelationer av typen ”detta före det” för att undvika förseningar och göra överlämningar smidigare

Gruppera uppgifter i tydliga faser som planering, genomförande och leverans för att spåra varje del av resan.

Markera viktiga kontrollpunkter som interna granskningar, driftsättningar eller slutgiltiga godkännanden direkt på tidslinjen.

✅ Perfekt för: Team som driver detaljerade, tidspressade projekt som kräver ett tydligt visuellt flöde, såsom marknadsföringskampanjer, kundarbete eller produktcykler.

💡 Proffstips: Betrakta din roadmap som ett ”levande dokument” och uppdatera tidslinjer och prioriteringar regelbundet för att återspegla förändrade externa och interna krav.

4. Mall för projektplanering

via Asana

Asanas mall för projektplanering ger dig ett enkelt och strukturerat sätt att planera uppgifter, ange deadlines och hålla ditt team ansvarigt under hela projektets livscykel. Den är perfekt för team som vill ha en tydlig översikt över leveranser utan komplexiteten eller tekniken i ett Gantt-diagram.

Mallen delar upp ditt projekt i schemalagda faser som planering, genomförande och leverans. Den är också lätt att duplicera för återkommande projekt eller arbetsflöden.

Viktiga funktioner:

Tilldela varje uppgift ett slutdatum och en ansvarig person, så att teamen kan ta ansvar och undvika flaskhalsar.

Välj den vy som passar din stil, zooma ut med tidslinjen eller planera din vecka i kalendervyn.

Lägg till extra detaljer i ditt schema, till exempel beräknade timmar eller aktuell framsteg, för bättre uppföljning

✅ Perfekt för: Projektledare som vill ha en tydlig struktur med deadlines i fokus för att hålla ordning och leverera flera projekt effektivt, särskilt när tidslinjerna är desamma för flera kunder eller kampanjer.

⚡ Mallarkiv: Har du deadlines som närmar sig? Prova projektmallar med Gantt-diagram som förvandlar tidslinjer till enkla, visuella planer som håller alla uppgifter och milstolpar på rätt spår.

5. Mall för strategisk planering

via Asana

Mallen för strategisk planering hjälper dig att koppla samman långsiktiga affärsmål med det dagliga arbetet. Den är utformad för tekniska och affärsmässiga team som vill gå bortom uppgiftshantering och börja anpassa projekt efter större resultat.

Denna mall ger dig utrymme att definiera din mission, vision, viktiga mål och mätbara resultat. Därifrån kan du dela upp dem i genomförbara initiativ, tilldela ansvariga och fastställa tidsplaner. Den är idealisk för kvartals- eller årsplanering, särskilt när flera avdelningar behöver samarbeta mot gemensamma mål.

Viktiga funktioner:

Omvandla mål till initiativ och initiativ till faktiska uppgiftslistor med ansvariga och deadlines.

Koppla varje uppgift till ett mål och mät framstegen genom statusuppdateringar, anpassade fält eller instrumentpaneler.

Se till att olika team vet hur deras insatser bidrar till helheten med delade vyer och tidslinjer

✅ Perfekt för: Ledningsgrupper, avdelningschefer eller affärsstrateger som samordnar kvartals- eller års mål med tvärfunktionella team.

📚 Läs också: Hur man skapar en teknisk roadmap för produktiv genomförande

6. Mall för produktlansering

via Asana

Mallen Produktlansering är din bästa vän när det gäller att planera, samordna och spåra allt som behövs för en lyckad lansering. Från tidiga förberedelser till analys efter lanseringen hjälper den teamen att hålla sig uppdaterade och övervaka sina produktinitiativ i varje steg.

Den innehåller avsnitt för uppgifter före lansering (kvalitetssäkring och granskningar av intressenter), leveranser på lanseringsdagen (meddelanden eller funktionsflaggor) och åtgärder efter lansering (kundfeedback och prestationsspårning). Roller och tidsplaner är tydligt utformade så att marknadsförings-, produkt-, support- och teknikteam kan arbeta synkroniserat. Du kan också ställa in beroenden för att förhindra hinder innan de uppstår.

Viktiga funktioner:

Tilldela uppgifter till olika team, till exempel kvalitetssäkring, marknadsföring, produktutveckling eller support, så att ansvarsfördelningen blir tydlig.

Visualisera din lanseringsplan med dra-och-släpp-uppgifter eller växla till Kanban-tavlor för sprintplanering

Lägg till interna granskningar, godkännandesteg och samla in feedback direkt i ditt arbetsflöde

✅ Perfekt för: Produkt-, marknadsförings- och supportteam som lanserar nya funktioner eller produkter som kräver noggrann samordning och genomförande av flera team.

💡 Proffstips: Med Asanas GitHub-integration kan du automatiskt synkronisera statusuppdateringar för GitHub-pullförfrågningar med din Asana-produktplan. Detta gör det enklare att spåra framsteg för pullförfrågningar, anpassa uppgifter efter projektmål och effektivisera dina sammankopplade arbetsflöden mellan tekniska och affärsmässiga team.

Begränsningar för Asana-projektledning

Asana är utmärkt för att organisera uppgifter och planera projekt, men det är inte utan brister. Baserat på användarrecensioner från plattformar som G2 och Capterra är här några vanliga begränsningar som team har rapporterat:

Stöd för återkommande uppgifter är begränsat: Det kan vara svårt och begränsande för dynamiska team att skapa flexibla återkommande arbetsflöden.

Begränsning till en enda ansvarig: Varje uppgift kan bara ha en ansvarig, vilket gör det svårare att hantera delade ansvarsområden.

Mallhantering är besvärligt: Mallar måste skapas och redigeras per projekt, utan någon central metod för att hantera dem.

Meddelanden och överbelastning: Användare rapporterar att de blir överbelastade av e-post och meddelanden i appen, vilket leder till distraktion och oordning.

Arbetsplatsbehörigheter och säkerhetsbegränsningar: Större team tycker att Asanas åtkomstkontroller är för rigida, särskilt när känslig data behöver delas upp i olika fack.

Gränssnittets komplexitet för avancerade användare: Även om det är intuitivt i början, rapporterar avancerade användare att gränssnittet blir rörigt och mindre intuitivt när komplexiteten ökar.

Alternativa Asana-mallar

När teamen växer och projekten blir mer komplexa börjar många känna av Asanas begränsningar, oavsett om det gäller rigida mallar, regler för en enda ansvarig eller betalväggar för funktioner. Det är där alternativa Asana-mallar kommer in.

ClickUp erbjuder många kraftfulla alternativ. Som världens första konvergerade AI-arbetsyta kombinerar plattformen (och dess mallar) dina uppgifter, dokument, tidslinjer, mål och instrumentpaneler och driver dem med kontextmedveten AI. Med över 100 anpassningsbara mallar (inklusive roadmaps!) ger den dig den flexibilitet som Asana ofta saknar, så att ditt team kan planera smartare och skala upp snabbare.

Här är de bästa ClickUp-mallarna som fungerar som perfekta alternativ till Asana-mallar 👇

1. ClickUp enkel roadmap-mall

Hämta gratis mall Spåra veckovisa uppdateringar och releaseplaner i en överskådlig dokumentstil ClickUp enkel roadmap-mall

ClickUp Simple Roadmap Template är ett överskådligt planeringsverktyg i dokumentformat som anpassas efter ditt projekt. Det är inbyggt i ClickUp Doc och har förinställda avsnitt som hjälper dig att beskriva mål, faser och uppgifter utan komplicerade inställningar. Du kan länka det till dina uppgifter, mål eller tidslinjer och till och med dela det med ditt team för fullständig transparens.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Ställ tydliga förväntningar på tidsplaner, framsteg, risker och beroenden för att hålla alla samordnade

Bädda in bilder, videor, länkar och lägg till kommentarer direkt i dokumentet för att samla allt på ett ställe.

Använd flexibla formaterings- och behörighetskontroller för att hålla innehållet anpassningsbart utan att kompromissa med säkerheten

Definiera milstolpar i din roadmap för att markera viktiga deadlines eller prestationer, och skapa sedan uppgifter kring dem för att visa vägen till slutförandet.

✅ Perfekt för: Team som vill ha en dokumentliknande roadmap som är enkel att anpassa och visuellt spåra för små eller växande projekt.

2. ClickUp kvartalsvis roadmap-mall

Hämta gratis mall Skissa upp kvartalsmål, följ upp initiativ och bädda in anpassade vyer för bättre sammanhang med ClickUps mall för kvartalsvis roadmap.

ClickUps kvartalsvisa roadmap-mall hjälper team att hålla fokus på högprioriterade mål under en tre månaders period. Den är perfekt för att samordna kortsiktiga åtgärder med långsiktiga strategier och säkerställa att uppgifter, deadlines och leveranser är strukturerade och lätta att följa upp.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd listvyn för att se alla uppgifter och deras detaljer i en strukturerad lista, eller Gantt-diagramvyn för att plotta uppgifter på en tidslinje och hantera beroenden visuellt.

Förstå teamets kapacitet och balansera arbetsbelastningen effektivt med arbetsbelastningsvyn

Använd anpassade fält för att ställa in prioritet, ägarskap, målkategori och mer för att berika dina roadmap-data

Lägg till kommentarer, tilldela flera ägare, bifoga underordnade deluppgifter och använd prioritetsetiketter för att hålla kommunikationen och samordningen tydlig.

✅ Perfekt för: Produkt-, strategi- och driftsteam som arbetar i kvartalsvisa sprintar eller hanterar OKR som kräver regelbunden uppföljning och snabba omställningar

💡 Visste du att? Konceptet med roadmaps utvidgades bortom hårdvara 2008 när Apple introducerade iPhone SDK-roadmapen och öppnade upp App Store-ekosystemet.

3. ClickUp-mall för roadmap-whiteboard

Hämta gratis mall Kartlägg teamets uppgifter visuellt och planera projektfaser över flera månader med hjälp av ClickUp Roadmap Whiteboard Template.

ClickUp Roadmap Whiteboard Template är idealisk för team som trivs med visuell, kollaborativ planering. Den ger dig en flexibel digital yta där du kan brainstorma idéer, kartlägga tidslinjer, tilldela ägare och organisera uppgifter med hjälp av klisterlappar, former och kopplingar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Spåra faser som Planerad, Pågående eller Slutförd för varje punkt i roadmappen

Lägg till kontextuell data, såsom prioritet, funktionstyp eller teamägare,r till varje uppgift för bättre översikt

Brainstorma produktfunktioner, releaseplanering eller strategiska milstolpar i ClickUp Docs

Ordna uppgifter, gruppera efter tidslinje, färgkod efter behov och koppla samman relaterade objekt med linjer eller former.

✅ Perfekt för: Produktchefer, utvecklingsteam och UX-designers som förlitar sig på visuellt samarbete för att planera, lansera eller iterera produkter.

Vill du förenkla projektplaneringen visuellt? Titta på den här korta handledningen om hur du använder ClickUp Whiteboards för att brainstorma idéer, tilldela uppgifter och planera tidslinjer.

4. ClickUp Business Roadmap med tidslinjemall

Hämta gratis mall Visualisera affärsmål över avdelningar och spåra tidslinjer efter kategori med hjälp av ClickUp Business Roadmap med tidslinjemall.

ClickUp Business Roadmap med tidslinjemall är utformad för att hjälpa lednings- och strategiteam att skapa en tydlig, långsiktig bild av affärsmål och viktiga initiativ. Med tidslinje-, Gantt- och listvyer kan du skapa interaktiva, sammankopplade arbetsflöden för att visualisera övergripande planer samtidigt som du effektivt hanterar den dagliga driften.

Inbyggda anpassningsbara fält som rullgardinsmenyer, siffror och formler låter dig samla in rätt data i rätt format, medan förloppsindikatorer och beroenden hjälper dig att ligga steget före eventuella hinder. Du kan tilldela uppgifter, definiera omfattning eller erforderlig insats och dess inverkan samt uppdatera planer med bara några få klick.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dela upp målen i milstolpar eller initiativ och logga dem som spårbara ClickUp-uppgifter.

Gruppera uppgifter efter kvartal eller strategiskt mål, så att det blir enkelt att fokusera på det som är viktigast.

Använd inbyggd tidsspårning, taggar, beroendevarningar och e-postmeddelanden för att hantera genomförandet effektivt

Kartlägg deadlines och tidslinjer i vyn Alla initiativ per kvartal och övervaka enkelt uppgiftsflödet per kategori i vyn Tidslinje per affärskategori.

✅ Perfekt för: Företagsledare, start-up-grundare och projektledare som vill ha en strategisk, skalbar roadmap för att hantera affärsinitiativ över kvartal eller år.

5. ClickUp Strategisk roadmap-mall

Hämta gratis mall Spåra långsiktiga affärsmål, samordna teamets prioriteringar och hantera framsteg med ClickUps mall för strategisk roadmap.

ClickUps mall för strategisk roadmap är utvecklad för team som vill kartlägga sina strategiska initiativ och anpassa dem till ett bredare företagsmål. Oavsett om det handlar om att hantera verksamheten, sätta kvartalsvisa OKR eller samordna mellan avdelningar, ger denna mall en tydlig, visuell struktur för att prioritera arbete med stor påverkan.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Se alla strategiska initiativ organiserade efter avdelning i Initiativlista och framstegen för varje initiativ i Framstegstavla .

Se och omplanera beroenden och justera tidslinjer när mer tid behövs med hjälp av Gantt-vyn.

Spåra upp till åtta viktiga attribut per initiativ (t.ex. Varaktighet, Inverkan, Framsteg, Enkel implementering) för att fatta datainformerade beslut

Använd anpassade fält för att kategorisera varje initiativs inverkan, enkelhet att genomföra, förväntade framsteg och tidsplaner för poängsättning/prioritering.

✅ Perfekt för: Strategiteam och projektledare som vill samordna taktiska uppgifter med bredare affärsmål och långsiktiga visioner

6. ClickUp UX-roadmapmall

Hämta gratis mall Organisera UX-mål över tidslinjerna Nu, Nästa och Framtid med ClickUp UX Roadmap Template.

Till skillnad från traditionella roadmaps som följer strikta tidsplaner använder ClickUps UX Roadmap Template modellen ”Nu, Nästa, Framtid”, vilket hjälper team att kategorisera arbetet efter hur brådskande det är istället för efter en strikt definierad kronologi.

Denna visuella roadmap är baserad på ClickUps whiteboards och innehåller avsnitt för mål, målgruppssegment, teamansvar, teman, underteman och konfidensnivåer. Den fungerar som ett levande dokument som utvecklas i takt med synpunkter från intressenter och förändrade prioriteringar. Team kan använda detta format för att samarbeta, utforska idéer visuellt, bedöma genomförbarhet och anpassa sin roadmap när nya insikter dyker upp.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera produktens framsteg över tid och se till att intressenterna kan se dess aktuella status och framtida utveckling.

Lägg till ditt huvudsakliga fokusområde högst upp i roadmappen, klicka på formen för att skriva din text och använd knappen Ladda upp för att lägga till stödjande bilder.

Samla in insikter, såsom användarfeedback, personas och problemområden, och omvandla dem till genomförbara uppgifter med ett enda klick, direkt från arbetsytan.

✅ Perfekt för: UX-designers, produktteam och användarforskare som vill organisera designarbetet visuellt och samordna arbetet med användarupplevelsen med affärsstrategin.

💡 Visste du att? Roadmap-formatet Now‑Next‑Later populariserades av Janna Bastow och används nu av agila team inom dussintals branscher, från SaaS till hårdvara. ”Nu” representerar den aktuella veckan eller sprinten, ”Nästa” den kommande månaden och ”Senare” kommande kvartal.

7. ClickUp-mall för projektplanering

Hämta gratis mall Spåra prioriteringar, insatser och teamansvar i olika projektfaser med hjälp av ClickUp-mallen för projektplanering.

ClickUp-projektets roadmap-mall hjälper projektledare att effektivt planera, spåra och hantera flera aspekter av ett projekt på ett och samma ställe. Med anpassade uppgiftsstatusar, anpassade fält och automatiska uppdateringar gör denna projekt-roadmap-mall det enkelt att anpassa sig efterhand som projektet utvecklas.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Skissera viktiga projektfaser, milstolpar och leveranser med fördefinierade listor för varje kvartal.

Växla till Gantt - eller Kalender -vyer för att förstå beroenden och kommande deadlines

Använd arbetsbelastningsvyn för att se till att ingen är överbelastad och att teamets kapacitet utnyttjas väl.

Kanban-tavlan för att visuellt flytta uppgifter från att-göra-listan till gjorda, och listvyn för att spåra varje detalj med ett ögonkast. Användför att visuellt flytta uppgifter från att-göra-listan till gjorda, och listvyn för att spåra varje detalj med ett ögonkast.

✅ Perfekt för: Produktchefer, marknadsföringsteam och alla team som vill effektivisera kommunikationen och uppföljningen i komplexa projekt.

⚡ Mallarkiv: Vill du få fart på dina projekt? Mallar för projektplaner är perfekta för att visualisera faser, tilldela uppgifter och spåra milstolpar från start till mål.

8. ClickUp-mall för projektplanering på whiteboard

Hämta gratis mall Planera, testa och spåra leveranser mellan team och etapper i en visuell tidslinje med hjälp av ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template.

Med lättförståeliga visuella block och flexibla uppgiftsfördelningar är ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template särskilt användbar för projekt med flera team eller tvärfunktionella avdelningar.

Denna mall förbättrar visualiseringen av roadmaps genom att teamen kan tilldela ägare, spåra beroenden och justera tidslinjer efter behov. Det visuella formatet är särskilt effektivt för agil projektledning, eftersom det stöder uppdateringar och ändringar i realtid som hjälper ditt produktteam att hålla sig samordnat under projektets gång.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera projekt i tydliga faser eller milstolpar för förbättrad struktur och uppföljning

Samarbeta i realtid på en digital whiteboard och lämna kommentarer och reaktioner på viktiga punkter.

Omvandla brainstormade element från whiteboardtavlan till ClickUp-uppgifter med förfallodatum, ansvariga, prioriteringar osv.

Använd anpassade fält för att märka uppgifter efter kategori, prioritet eller fas, och anpassade statusar för att övervaka framstegen.

✅ Perfekt för: Team som hanterar komplexa, avdelningsöverskridande projekt som kräver visuellt samarbete och justeringar i realtid

9. ClickUp-mall för produktplanering

Hämta gratis mall Spåra produktidéer från idé till lansering med denna ClickUp-mall för produktplanering.

ClickUp-mallen för produktplanering hjälper dig att effektivisera hela produktutvecklingscykeln, från den initiala idégenereringen till den slutliga lanseringen. Denna mångsidiga mall låter dig visualisera varje steg i produktens resa och samordna team och projekt med strategiska mål.

Genom att inkludera fördefinierade anpassade fält för attribut som påverkan, säkerhet och insats säkerställer denna kostnadsfria produktplaneringsmall att varje uppgift är väl definierad och anpassad till den övergripande produktstrategin.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd vyer som Kvartalsvis roadmap eller Process för att se tidslinjer, etapper och arbetsflöden visuellt.

Uppdatera status, ändra tidslinjer i Gantt - eller Listvyer och håll koll på den veckovisa utvecklingen med hjälp av vyn Weekly Execution Tracking .

Prioritera funktioner baserat på påverkan på verksamheten eller användarna med Product Master Backlog + Impact Effort Matrix .

Kommunicera uppdateringar internt eller externt och håll team och intressenter samordnade med hjälp av dokumentet Release Notes .

✅ Perfekt för: Produktchefer, projektledare och produktägare som behöver en centraliserad plattform för att hantera produktutvecklingscykler och kommunicera framsteg till intressenter.

10. ClickUp SEO-roadmapmall

Hämta gratis mall Planera och övervaka alla SEO-uppgifter, från granskningar till implementering, med hjälp av ClickUp SEO Roadmap Template.

ClickUp SEO Roadmap Template hjälper marknadsförare och SEO-team att hålla sig i linje med sina SEO-mål samtidigt som processen för att spåra SEO-uppgifter förenklas. Den fungerar som en fokuserad förlängning av en bredare marknadsföringsplan och låter dig organisera och hantera viktiga SEO-aktiviteter, såsom sökordsforskning, innehållsskapande, länkbyggande och SEO-optimering på sidan.

Med förinställda fält för att spåra uppgifter, ett inbyggt Gantt-diagram för att kartlägga din SEO-tidslinje och anpassningsbara statusar för att övervaka framsteg, ger denna mall ett tydligt och organiserat ramverk för att hantera SEO-mål.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Använd SEO Roadmap View för att lägga upp strategiska uppgifter på en tidslinje eller i en sekvens.

Byt till SEO-uppgiftslista för att hantera och prioritera enskilda åtgärder.

Spåra ägarens uppgifter och slutförandegrader via anpassade fält

Spåra framsteg med ClickUp Dashboards och justera din strategi utifrån data

Så här kan du ställa in en anpassad instrumentpanel i ClickUp:

✅ Perfekt för: Digitala marknadsförare, SEO-specialister och e-handelsföretag som fokuserar på att öka organisk trafik och uppnå SEO-mål samt använder insikter för att mäta framgång.

💡 Proffstips: Låt ClickUp Brain ta bort gissningarna från SEO-planeringen. Det skapar översikter, föreslår nyckelord, genererar SEO-vänliga bloggtitlar och metabeskrivningar och identifierar luckor i din SEO-strategi. Använd ClickUp Brain för att brainstorma innehållsstrategier, nyckelordskluster, idéer till inlägg och till och med utkast till fullständiga artiklar ClickUp Brain kan också skanna din roadmap och markera initiativ med stor påverkan, snabba vinster och flaskhalsar, så att du kan fokusera på det som verkligen påverkar din SEO-strategi.

11. ClickUp visuell roadmap-dokumentmall

Hämta gratis mall Skissera projektdetaljer, tilldela teamroller och dokumentera tidsplaner tydligt med ClickUps mall för visuella roadmaps.

ClickUp Visual Roadmap Document Template är ett kraftfullt verktyg för att centralisera och dokumentera specifika kampanj- och projektmål samtidigt som tydliga milstolpar fastställs. Med särskilda fält för teamprofiler, projektsammanfattningar och mål gör denna mall det enklare att samordna uppgifter, övervaka framsteg och kommunicera förväntningar med ditt team.

Mallens mångsidighet omfattar funktioner som färgkodade milstolpar och kvartalsvis uppföljning av roadmaps. Dessutom kan du snabbt utvärdera varje avdelnings framsteg genom att tilldela unika färger till varje teams mål och följa upp resultaten i realtid.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lista projektets huvudmål och syften i ClickUp Docs för att ge tydlig riktning och syfte från början.

Lägg till dina uppgifter eller händelser i den ordning de kommer att inträffa och skapa en visuell layout som hjälper alla att förstå projektets flöde med ett ögonkast.

Markera viktiga projektpunkter som lanseringar, granskningar eller beslutspunkter och omvandla dessa roadmap-poster till uppgifter.

✅ Perfekt för: Projektledare, kampanjledare och marknadsföringsteam som vill centralisera projektmål och övervaka framsteg på ett effektivt sätt

12. ClickUp NFT-roadmapmall

Hämta gratis mall Planera NFT-lanseringar, spåra uppgifter för att bygga upp gemenskapen och kartlägg varje projektmilstolpe med ClickUp NFT Roadmap Template.

ClickUp NFT Roadmap Template är ditt perfekta ramverk för att strukturera och visualisera din NFT-projektstrategi. Den hjälper dig att skissera din långsiktiga vision, sätta upp tydliga mål och samordna tvärfunktionella team. Med inbyggda sektioner för att definiera prioriteringar och dela upp projektet i hanterbara faser säkerställer den att alla är på samma sida – kreatörer, utvecklare, marknadsförare och viktiga intressenter.

Du kan dela upp din roadmap i fem strukturerade faser, från lansering av kollektionen och uppbyggnad av communityn till utforskning av virtuella upplevelser i metaversumet och planering för nästa generations releaser.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Identifiera viktiga projektfaser och använd vyn Uppgiftslista efter faser för att strukturera uppgifterna därefter.

Skapa tydlighet med hjälp av anpassade fält för attribut som NFT-team (ansvarig grupp) och fas (t.ex. planering, implementering).

Få en tydlig översikt över schemat med vyn Projektets tidslinje och växla till vyn NFT Roadmap Gantt för att spåra beroenden.

Ställ in återkommande granskningar med ClickUps återkommande uppgifter för att uppdatera tidslinjer och justera strategier allteftersom ditt projekt utvecklas.

✅ Perfekt för: NFT-skapare, Web3-team, community managers och marknadsförare som planerar flerfasiga NFT-initiativ eller strategier för engagemang i metaversum.

📚 Läs också: De bästa verktygen för produktledning

13. ClickUp-mall för produktutvecklingsplanering på whiteboard

Hämta gratis mall Visualisera alla produktutvecklingsstadier med hjälp av ClickUps mall för produktutvecklingsplanering.

ClickUp Product Development Roadmap Whiteboard Template är ett visuellt verktyg som är utvecklat för att hantera alla steg i produktutvecklingen, från idé till lansering. Det kombinerar flexibel uppgiftsuppföljning med en interaktiv whiteboard, så att du kan dela upp processen i tydliga, genomförbara faser. Börja med att ange uppgifter i List View och växla sedan till Whiteboard View för att kartlägga tidslinjer, beroenden och ägare med hjälp av klisterlappar och kopplingar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Dra och släpp uppgifter, gruppera dem och ordna dem efter fas eller tidslinje

Använd funktioner som kommentarer, reaktioner och deluppgifter för att diskutera, tilldela eller dela upp uppgifter

Lägg till prioritetsetiketter och färgkodade statusindikatorer för att förbättra visualiseringen av uppgifter

✅ Perfekt för: Produktchefer, utvecklingsteam och UX-designers som vill ha ett samarbetsutrymme för att planera, visualisera och hantera varje steg i produktutvecklingsprocessen.

14. ClickUp-mall för teknikroadmap

Hämta gratis mall Prioritera arbete, spåra kostnader och kategorisera teknikprojekt efter påverkan och insats med hjälp av ClickUp Technology Roadmap Template.

ClickUp Technology Roadmap Template hjälper IT- och utvecklingsteam att organisera och övervaka varje fas av teknikinitiativ. Från strategisk planering till resursallokering och slutlig implementering erbjuder denna mall ett strukturerat, visuellt format för hantering av komplexa teknikprojekt. Dess dra-och-släpp-design stöder kvartalsvis roadmap-planering, matriser för påverkan och insats samt färgkodad uppgiftsuppföljning för att identifiera prioriteringar och flaskhalsar.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Hantera och övervaka aktiva uppgifter och ansvarsområden i projektpanelvyn .

Använd triggerbaserade ClickUp-automatiseringar för att skicka påminnelser/meddelanden, justera tidslinjer, publicera uppdateringar, automatiskt skapa uppgifter/checklistor och mycket mer

Ge ledningen en anpassad översikt med Roadmap for Managers View och växla till Project Managers View för mer fokuserad spårning på genomförandenivå.

✅ Perfekt för: IT-strateger, projektledare och tekniska chefer som vill effektivisera uppföljningen av initiativ, resursplanering och kvartalsvis genomförande.

15. ClickUp IT-roadmapmall

Hämta gratis mall Planera infrastrukturuppgraderingar, kartlägg beroenden och schemalägg IT-initiativ med ClickUp IT Roadmap Template.

ClickUp IT Roadmap Template hjälper dig att anpassa alla långsiktiga IT-initiativ till din organisations övergripande mål. Denna mall är utformad för flerårig planering och hjälper dig att prioritera större IT-projekt som ERP-uppgraderingar, molnmigrering och förbättringar av cybersäkerheten. Den gör det möjligt för team att fastställa en strategisk inriktning, budgetera effektivt och förbättra samordningen mellan avdelningarna.

Med flera visningsalternativ erbjuder den tydlighet och effektivitet i varje steg. Du kan övervaka arbetsbelastningen genom Team Bandwidth View, spåra uppgifter med Gantt-diagram och gruppera uppgifter efter faser i Board View.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Organisera projekt efter status (på rätt spår, inte på rätt spår eller i riskzonen) och lägg till färgmärken för attribut som kategori, påverkan, insats och tilldelat team på fliken Projektlobbyn .

Se projektuppgifter, deluppgifter och varaktigheten för varje uppgift på fliken Projektplan , där du också kan sortera uppgifter efter prioritet, förfallodatum, tidsuppskattning etc.

Växla till vyn Projektplan för att se alla uppgifter, färgkodade och grupperade efter kategori, på en tidslinje för bättre visualisering av framstegen.

✅ Perfekt för: IT-avdelningar, projektledare och strategiska planerare som söker en strukturerad, långsiktig roadmap för att effektivt hantera komplexa IT-operationer

16. ClickUp Agile Team Roadmap Template

Hämta gratis mall Spåra sprintframsteg, prioritera uppgifter efter påverkan och samordna strategiska mål med ClickUp Agile Team Roadmap Template.

ClickUp Agile Team Roadmap Template är utformad för att hjälpa Agile-team att förbli flexibla, transparenta och samordnade när det gäller sprintmål och skiftande prioriteringar. Med visuella tidslinjer i realtid kan teamen övervaka framstegen, justera planerna och kommunicera strategin tydligt, särskilt när insikterna om produktmarknaden utvecklas. Med den här mallen kan du dela upp utvecklingen i hanterbara sprintar och uppdatera framstegen baserat på live-feedback från din produktbacklog.

Den är utrustad med olika vyer som Produktplan, Sprint Board och Agile Product Roadmap Gantt, så att du kan hantera sprints och spåra deluppgifter visuellt.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Lägg till sammanhang till uppgifter med anpassade fält som påverkan, strategiskt mål, strategisk betydelse, varaktighet (dagar), uppskattad arbetsinsats och mer.

Använd en backlog-vy i kombination med en matris för påverkan kontra insats för att organisera inkommande idéer och förfrågningar innan du flyttar dem till roadmappen.

Skissa på agila roadmap-strategier eller sprintmål i ClickUp Docs, samarbeta i realtid och spara lanseringsanteckningar eller retrospektiver.

✅ Perfekt för: Scrum-mästare, agila produktchefer och SaaS-team som planerar sprintar, anpassar sig till marknadsförändringar och lanserar frekventa funktionsuppdateringar

17. ClickUp Kanban View Roadmap Template

Hämta gratis mall Spåra roadmap-framsteg i olika stadier med en visuell dra-och-släpp-tavla med hjälp av ClickUp Kanban View Roadmap Template.

ClickUp Kanban View Roadmap Template hjälper team att snabbt anpassa sig till förändrade prioriteringar samtidigt som de behåller översikten över pågående arbete. Du kan skapa kort för specifika milstolpar, uppdatera ansvariga och kategorisera prioriteringar med anpassade statusar och fält, vilket gör hela utvecklings- eller marknadsföringsflödet intuitivt och spårbart.

Tidslinjevyn hjälper dig att övervaka deadlines, medan Gantt-diagram och roadmap-integration ger en helhetsbild för strategisk planering. Denna dubbla synlighet säkerställer ansvarsskyldighet, samordnar teamets bidrag med långsiktiga mål och minimerar risken för att projektet spårar ur.

Varför du kommer att gilla den här mallen:

Visualisera din roadmap tillsammans med uppgifter, tidslinjer, ansvariga, framsteg och status på en drag-and-drop-Kanban-tavla .

Använd Backlog View för en omfattande lista över väntande uppgifter och Priority Board View för att fokusera på det som är mest brådskande.

Lägg till uppgiftsberoenden för att hantera och visualisera sekventiellt arbete på ett effektivt sätt

✅ Perfekt för: Produktutvecklings- och marknadsföringsteam som hanterar långsiktiga mål med föränderliga deadlines och behov av flexibel, visuell uppgiftshantering

