Gratis mallar för videoproduktionsförslag för att vinna fler kunder

Alla trycker på play – så varför står dina förslag på paus?

Videospelningarna fortsätter att öka: små och medelstora företag ökade med 13 % och stora företag med 5 %. Efterfrågan finns, men de flesta videoproffs har svårt att skapa offerter som visar upp deras expertis, vilket leder till förlorade kunder.

Det är här rätt verktyg för innehållsskapande kommer till nytta. De gör offerterna professionella, polerade och övertygande.

Här är 20 mallar för videoproduktionsförslag som hjälper dig att vinna fler uppdrag och få ditt företag att växa.

Vad är mallar för videoproduktionsförslag?

En mall för videoproduktionsförslag är din perfekta grund för att presentera nya projekt. Den hjälper dig att tydligt beskriva omfattningen, tidsplanen och kostnaden för ditt arbete, utan att behöva börja om från början varje gång.

Oavsett om du är frilansande videoproducent eller del av ett produktionsteam, förenklar användningen av en mall ditt projektförslag och gör det mer konsekvent. Det ger också kunderna en tydlig bild av din produktionsprocess, från planering inför produktionen till slutleverans.

Vad kännetecknar en bra mall för videoproduktionsförslag?

Ett vinnande videoproduktionsförslag har rätt blandning av professionalism, tydlighet och övertygande detaljer. Här är vad som skiljer utmärkta mallar från resten:

Tydlig projektförståelse : Särskilda avsnitt som återspeglar din förståelse för kundens produkt eller tjänst, insikter om målgruppen, : Särskilda avsnitt som återspeglar din förståelse för kundens produkt eller tjänst, insikter om målgruppen, trendspaning , projektmål, avsedd effekt och eventuella initiala kreativa koncept som diskuterats.

Detaljerad beskrivning av omfattningen : Utrymme för att beskriva varje fas i projektet, inklusive planering före produktion, inspelningsschema och inspelningsplatser, tidsplan för efterproduktion, : Utrymme för att beskriva varje fas i projektet, inklusive planering före produktion, inspelningsschema och inspelningsplatser, tidsplan för efterproduktion, marknadsföringsplan för videon och alla behov av utrustning eller personal.

Professionell sammanfattning : En slagkraftig introduktion som lyfter fram ditt företags bakgrund, projektets huvudmål och resultat samt ditt unika värdeerbjudande.

Budgetöppenhet : Tydlig uppdelning av utrustningshyror, personalavgifter, studio-/lokalkostnader, efterproduktionskostnader och eventuella tilläggstjänster som musiklicenser.

Avsnittet om kreativ vision : Ett ställe där du kan visa upp din approach, inklusive visuell stil, ton, val av kameravinklar, ljuddesign, grafik och animationsidéer.

Projektets tidsplan : En detaljerad tidsplan med viktiga milstolpar, granskningsperioder och slutliga leveransdatum.

Teampresentation : Belys ditt teams roller, relevant erfarenhet och eventuella tidigare utmärkelser eller erkännanden.

Avsnittet Leveranser: En tydlig lista över slutliga resultat, inklusive format, revisionsomgångar, extra tillgångar som foton och användnings-/licensvillkor.

Mallar för videoproduktionsförslag i korthet

20 gratis och färdiga mallar för videoproduktionsförslag

Vill du vinna kunder snabbare? Börja med ett förslag som är lika polerat som dina produktionskunskaper.

För att förenkla saker och ting har vi samlat 20 färdiga mallar för videoproduktionsförslag som hjälper dig att presentera med tydlighet, kreativitet och självförtroende – utan att slösa tid på formatering.

🚀 De flesta av dem är inbyggda i ClickUp så att du kan komma igång direkt.

1. ClickUp-mallen för projektförslag på whiteboard

Hämta gratis mall Skapa professionella och övertygande projektförslag med ClickUps mall för projektförslag på whiteboard.

Om du är trött på klumpiga förslagsdokument och ändlösa diskussioner är ClickUp Project Proposal Whiteboard Template perfekt.

Du kan använda det här verktyget för att skapa övertygande förslag som förvandlar potentiella kunder till långsiktiga partners. Så här gör du:

Dela upp komplexa projekt i tydliga uppgifter och milstolpar

Lägg till en detaljerad projektbeskrivning som visar det värde du kommer att tillföra varje fas.

Spåra förslagets status med anpassningsbara alternativ som "Öppet" och "Slutfört".

Använd anpassade fält för att notera viktiga detaljer som budget, deadlines och omfattning.

Skapa visuella tidslinjer med Gantt-diagram för att hjälpa kunderna att förstå projektflödet.

📌 Perfekt för: Byråer och frilansare som vill skapa professionella offerter som vinner fler affärer och förbättrar kommunikationen med kunderna.

2. ClickUps mall för kreativa byråers offerter

Hämta gratis mall Skapa enastående förslag utan ansträngning med ClickUps mall för kreativa byråers förslag.

ClickUp Creative Agency Proposal Template erbjuder ett färdigt ramverk för att skapa vinnande offerter som förvandlar potentiella kunder till signerade avtal.

Skapa en tydlig berättelse om din byrås värde och se till att du får med alla viktiga detaljer i din presentation. Så här gör du:

Anpassade fält för att specificera projektets omfattning och KPI:er för innehållsmarknadsföring

Flera vyer för enkel utformning och granskning av offerter

Inbyggda samarbetsverktyg för feedback från teamet

Versionskontroll för att spåra dokumentändringar

Molnlagringsintegration för enkel fildelning

Utrymme för att skapa en solid avtalsstruktur

📌 Perfekt för: Marknadsföringschefer och kreativa byråer som vill ha ett strukturerat sätt att ta fram övertygande förslag, anpassa sig efter kundernas behov och vinna fler affärer genom tydliga, professionella presentationer.

3. Mallen för offertförfrågan från ClickUp

Hämta gratis mall Vinn fler videoprojekt med lätthet med hjälp av ClickUps RFP-mall, utformad för att göra dina förslag tydliga, professionella och kundklara.

ClickUp RFP-mallen hjälper dig att skapa en utförlig projektbeskrivning som, med relevanta RFP-exempel, kommer att övertyga alla potentiella kunder.

Med den här mallen kan du skapa en övertygande sammanfattning, beskriva din videoproduktionsprocess och inkludera ett detaljerat videografikontrakt organiserat på ett och samma ställe.

Denna mall är utformad för enkel anpassning och låter dig:

Spåra förslagets status med anpassade etiketter som Klar, Pågående och Att göra.

Lägg till viktiga detaljer via anpassningsbara fält för kundinformation, deadlines och budgetar.

Växla mellan dokumentvy för skrivning, tavelvy för att följa framsteg och listvy för uppgiftshantering.

Skapa tydliga avsnitt för projektets omfattning, tidsplan, leveranser och prissättning.

Ställ in automatiska påminnelser för uppföljning av offerter och kundkontakter.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag och frilansande videografer som vill effektivisera sin offertprocess och avsluta fler affärer.

4. Mallen för kommersiella förslag från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa vinnande kommersiella förslag med anpassade fält, samarbete i realtid och spårning av förslag i ClickUps mall för kommersiella förslag.

Kunderna läser inte varje ord – de skannar efter tydlighet och budget. Denna mall hjälper dig att uppnå båda delarna.

ClickUps mall för kommersiella förslag hjälper företag att skapa tydliga, övertygande förslag som vinner kundprojekt.

Mallen ger ett strukturerat format för att beskriva dina tjänster, priser och villkor samtidigt som ditt team hålls samordnat genom inbyggda samarbetsfunktioner.

Några viktiga funktioner i mallen:

Anpassade statusar hjälper dig att spåra förslagets olika stadier, från utkast till skickat till kund.

Anpassade fält samlar in viktiga detaljer som KPI:er för innehållsmarknadsföring för att mäta förslagets framgång.

Olika vyer ger fullständig insyn i förslagets framsteg.

Dokumentsamarbete i realtid med kommentarer och versionsspårning

📌 Perfekt för: Säljteam och affärsutvecklingsteam som pitchar storskaliga eller återkommande projekt där tydlighet kring villkor, leveranser och prissättning är avgörande.

Vårt ledningsteam minskade projektförseningarna med över 70 % under vårt första år med ClickUp. Det är enormt viktigt för oss att ha projektöversikt på ett sätt som passar alla inlärningsstilar och preferenser. ClickUp har också möjliggjort integrationer med Slack och Gmail som gör vårt arbete effektivare mellan olika plattformar.

5. Mallen för projektbeskrivning från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa strukturerad projektdokumentation och håll teamen samordnade med ClickUp Project Narrative Template.

Kämpar du med kaotiska projektplaner? ClickUps mall för projektbeskrivningar skapar ordning i projektplaneringen genom att hjälpa dig att skapa tydliga, strukturerade översikter över dina initiativ.

Så här kan du använda mallen:

Spåra projektets framsteg med hjälp av statusalternativen Utkast, Pågående och Slutfört.

Lägg till viktiga detaljer som tidsplaner och resurser i anpassade fält.

Växla mellan olika vyer, inklusive projektöversikt och tidslinje.

Håll all projektdokumentation organiserad på ett centralt ställe.

Dela uppdateringar och få feedback från intressenter direkt i mallen.

📌 Perfekt för: Projektledare och teamledare behöver ett systematiskt sätt att planera, dokumentera och följa projektets framsteg.

6. ClickUp-mallen för avtalshantering

Hämta gratis mall Spåra videoproduktionskontrakt, kundgodkännanden och betalningsvillkor med ClickUps mall för kontraktshantering.

Hantera alla videokontrakt från presentation till undertecknat avtal – allt med ett enda klick.

ClickUps mall för avtalshantering hjälper professionella videografer att organisera och spåra avtal från början till slut.

Vinn nya kunder och håll din videoproduktionsverksamhet igång smidigt genom att lagra all kontraktsinformation på ett centralt ställe. Så här gör du:

Håll koll på kontraktsstatus med anpassade etiketter som "Accepterat", "Utarbetande", "Förhandling", "Nytt kontrakt" och "Granskning".

Lägg till viktiga detaljer som underskriftsdatum, kontraktstyp och avdelning med hjälp av anpassade fält.

Se kontraktets framsteg på ett ögonblick genom olika vyer – från en huvudlista till visuella framstegsspårare.

Lagra och organisera alla videoproduktionskontrakt på ett och samma ställe.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag och frilansande videografer som vill förenkla hanteringen av kontrakt och ha tydliga register över kundavtal.

7. ClickUp-mallen för videoproduktion

Hämta gratis mall Hantera ditt videoproduktionsflöde från början till slut med ClickUps mall för videoproduktion.

ClickUp-mallen för videoproduktion är ett kraftfullt verktyg för att hålla videoteamen organiserade under hela produktionsprocessen.

Dela upp videoprojekt i tydliga faser – från initial planering till slutleverans – så att ingenting missas. Så här gör du:

Planera projektets tidslinjer med hjälp av inbyggda Gantt-diagram för att följa framsteg och deadlines.

Använd anpassade statusar som "Koncept", "Redigering" och "Publicering" för att övervaka varje steg.

Lägg till viktiga detaljer med anpassade fält för platser, personalbehov och videokategorier.

Övervaka prestanda med realtidsdashboards

Spåra tiden som läggs på uppgifter för att förbättra resursplaneringen

Redigera och uppdatera enkelt uppgiftsinformation när produktionsbehoven förändras.

📌 Perfekt för: Team som hanterar hela videoproduktionsprocessen – perfekt för att hantera komplexa inspelningar på flera platser, med olika roller och i olika faser.

8. ClickUp-mallen för tidsplan för videoproduktion

Hämta gratis mall Planera och genomför videoprojekt smidigt med ClickUps mall för videoproduktionens tidsplan.

ClickUps mall för videoproduktionens tidsplan hjälper team att skriva och strukturera sina videoprojekt från början till slut.

Se det som ditt teams centrala nav där du kan planera tagningar, organisera resurser och se till att alla är överens om projektmålen.

Några viktiga funktioner i mallen:

Flera vyer för att spåra projektets tidsplaner och uppgifters framsteg

Tidsspårning för att hantera teamets arbetsbelastning och resursfördelning

Uppgiftsfördelning för att klargöra teamets ansvarsområden

Särskilda avsnitt för att skapa och lagra projektinformation

Utrymme för att bygga upp din portfölj och visa upp videor och exempel på fallstudier

📌 Perfekt för: Team som fokuserar på schemaläggning och resursplanering – perfekt för att kartlägga tidsplaner, tilldela uppgifter och undvika produktionsförseningar.

9. ClickUp YouTube-mall för videoproduktion

Hämta gratis mall Håll din videoproduktion på rätt spår med ClickUps mall för YouTube-videoproduktion.

Skapa struktur i varje steg av din YouTube-resa – från brainstorming till slutredigering – allt på ett och samma ställe.

ClickUps mall för YouTube-videoproduktion organiserar alla faser i skapandet av YouTube-videor, från initial brainstorming till slutlig redigering.

Denna mall fungerar som programvara för hantering av förslag, organiserar hela ditt arbetsflöde för videoproduktion och gör det enkelt att följa framstegen och hålla deadlines.

Här är de viktigaste funktionerna:

Planera videoteman och skapa manus med hjälp av Board View.

Planera produktionsscheman med Gantt-diagram

Fastställ tydliga ansvarsområden och deadlines

Spåra videostatus från koncept till publicering

Övervaka framstegen med uppdateringar i realtid

Skapa anpassade statusar som "Manus", "Filmning" och "Redigering".

📌 Perfekt för: Innehållsskapare och videoproduktionsteam som vill ha ett strukturerat system för att planera, skapa och leverera högkvalitativa YouTube-videor.

10. ClickUps mall för planering och produktion på YouTube

Hämta gratis mall Håll din YouTube-videoproduktion organiserad och på rätt spår med ClickUps mall för planering och produktion av YouTube-videor.

ClickUps mall för planering och produktion på YouTube hjälper videokreatörer att organisera sitt produktionsflöde på ett och samma ställe.

Denna mall, skapad av Nate Black, kombinerar uppgiftshantering, samarbetsverktyg och måluppföljning för att göra videoproduktionen smidig och organiserad.

Du hittar praktiska funktioner som tillgodoser verkliga produktionsbehov:

Anpassade uppgiftsstatusar för att övervaka varje videos framsteg

Delade dokument för samarbete kring manus och feedback

Projektmål med spårbara mätvärden

AI-assistans för att påskynda repetitiva uppgifter

Verktyg för teamkommunikation i realtid

📌 Perfekt för: YouTube-skapare som hanterar samarbetsbaserad videoproduktion, manusutveckling och kreativ feedback i realtid.

11. ClickUp-mallen för YouTube-innehållsplan

Hämta gratis mall Planera ditt YouTube-innehåll, organisera och håll dig till schemat med ClickUps mall för YouTube-innehållsplanering.

ClickUps mall för YouTube-innehållsplan hjälper videokreatörer att organisera och hantera sin innehållspipeline på ett och samma ställe.

Denna praktiska mall för videoproduktionsförslag ger dig en översikt över ditt videoschema samtidigt som du kan hålla koll på viktiga detaljer som budgetar, målgrupper och marknadsföringsmål.

Här är några av funktionerna:

Planera och schemalägg innehåll med hjälp av flera vyer (tavla, tidslinje, kalender)

Spåra videoprogressen med anpassade statusar (koncept, under utveckling, klar).

Lagra viktiga detaljer i anpassade fält (budget, kanal, målgrupp)

Samarbeta med ditt team genom att tilldela uppgifter och lägga till kommentarer.

📌 Perfekt för: Kreatörer som skapar en innehållskalender och anpassar videoteman efter målgruppens mål, publiceringstidslinjer och marknadsföringskampanjer.

12. ClickUp-mallen för faktura för videoproduktion

Hämta gratis mall Skapa tydliga, välorganiserade fakturor för videoproduktion med hjälp av ClickUps fakturamall för videoproduktion.

ClickUps fakturamall för videoproduktion organiserar faktureringen för videoproduktionsarbete. Skapa tydliga, professionella fakturor som detaljerat beskriver alla dina tjänster, från förproduktionsplanering till slutredigering.

Spåra betalningsstatus med anpassade fält för belopp, kontaktinformation, betalningstyp, pris och timmar. Två statusalternativ – Öppen och Slutförd – gör det enkelt att se vilka fakturor som behöver följas upp.

Du får flera vyer för att hantera fakturering:

Kalendervyn visar förfallodatum för betalningar på ett överskådligt sätt.

Betalda inkomster Visa spårade slutförda betalningar

Fakturans förfallodatum hjälper dig att prioritera inkasso.

Vyn Alla fakturor ger en fullständig finansiell översikt.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag och frilansare som vill ha ett strukturerat, professionellt system för fakturering av kunder och spårning av betalningar.

13. ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcasts

Hämta gratis mall Håll din podcastproduktion organiserad och på rätt spår med ClickUps mall för produktion av video-/ljudpodcasts.

ClickUp-mallen för produktion av video-/ljudpodcast hjälper dig att organisera alla aspekter av din podcastskapandeprocess på ett och samma ställe.

Denna mall, som skapats av AskYvi, ger dig ett färdigt ramverk för att hantera gästbidrag, schemalägga inspelningssessioner, spåra innehållsskapande och hantera efterproduktionsuppgifter.

Några viktiga funktioner i mallen:

Sortera och hantera gästförslag med anpassade fält för att spåra kontaktinformation, ämnen och tillgänglighet.

Planera avsnitt med hjälp av uppgiftslistor som guidar dig genom förproduktion, inspelning och efterproduktion.

Skapa anteckningar och skriv manus tillsammans med ditt team

Ställ in automatiseringsregler för att uppdatera episodstatus och meddela teammedlemmarna.

📌 Perfekt för: Poddare och innehållsskapare som vill effektivisera sin produktionsprocess och hantera avsnitt på ett mer effektivt sätt.

14. Mall för videoproduktionsförslag från Proposify

via Proposify

Proposifys mall för videoproduktionsförslag hjälper videoproduktionsföretag att skapa övertygande, professionella förslag på några minuter.

Med denna mall för videoproduktionsförslag får du en solid grund för att visa upp din expertis inom videoproduktion genom ett anpassningsbart ramverk som anpassar sig efter din varumärkesidentitet och lyfter fram dina unika styrkor.

Mallens viktigaste funktioner:

Ändra färger, typsnitt och designelement så att de passar ditt företags varumärke.

Lägg till en övertygande sammanfattning med hjälp av det förskrivna exemplet på ett förslagsbrev.

Presentera kostnaderna tydligt med interaktiva prislistor som visar tillval.

Inkludera exempelvideor för att visa kvaliteten på ditt arbete.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag som vill skapa professionella, övertygande förslag som lyfter fram deras unika förmågor och hjälper dem att vinna fler kunder.

15. Mall för videoförslag från PandaDoc

via PandaDoc

Mallen för videoförslag från PandaDoc hjälper videoproduktionsteam att skapa skarpa, övertygande förslag som visar kunderna exakt vad de kommer att få.

Du kan anpassa varje avsnitt så att det passar ditt varumärkes stil samtidigt som du behåller den professionella struktur som gör att offerterna fungerar. Så här fungerar mallen:

Lägg in exempelvideor och bilder för att visa upp dina bästa arbeten.

Lägg till fält för digital signatur för snabba projektgodkännanden

Anpassa avsnitten för att lyfta fram specifika videotjänster.

Spåra när kunderna tittar på ditt förslag

Inkludera detaljerade projektplaner och milstolpar.

Ställ in automatiska påminnelser för uppföljning av offerter.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag och frilansande videografer som vill omvandla fler potentiella kunder till betalande kunder.

16. Mall för videoproduktionsförslag från Better Proposals

via Better Proposals

Mallen för videoproduktionsförslag från Better Proposals hjälper videoproduktionsteam att skapa snygga, professionella förslag som vinner kundprojekt.

Mallen innehåller:

En iögonfallande försättsblad som du kan märka med ditt logotyp och bakgrundsbilder.

Förskrivna tjänstebeskrivningar som anpassas till dina specifika videotjänster.

Tydliga avsnitt om produktionsprocess och tidsplan

Inbyggt format för fallstudier för att lyfta fram tidigare framgångar.

Smarta prislistor med automatiska beräkningar

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag och frilansare som vill skapa vinnande offerter snabbt samtidigt som de upprätthåller en professionell image och tydlig kommunikation om sina tjänster.

17. Mall för videoproduktionsförslag från Qwilr

via Qwilr

Mallen för videoproduktionsförslag från Qwilr hjälper videoproduktionsföretag att skapa förslag som väcker uppmärksamhet och vinner projekt.

Denna mall kombinerar en ren design med praktiska avsnitt som guidar potentiella kunder genom dina möjligheter, processer och priser.

Mallen innehåller:

Sammanfattningsavsnitt för att beskriva projektets mål och tillvägagångssätt

Företagets bakgrund för att visa upp tidigare arbeten och utmärkelser

Produktionsarbetsflöde med tydliga tidslinjer

Demorulle för att visa dina bästa videoklipp

📌 Perfekt för: Videoproduktionsföretag som vill skapa professionella, interaktiva offerter som visar deras expertis och effektiviserar kundengagemanget.

18. Mall för presentationsvideo från SlidesGo

via SlidesGo

Behöver du imponera på potentiella kunder med din videoproduktionspresentation?

Presentationsvideomallen från SlidesGo erbjuder ett rent och modernt ramverk för att visa upp din kreativa vision och din expertis inom videoproduktion.

Denna mall för videoproduktionsförslag är fullspäckad med praktiska funktioner som gör anpassningen till en barnlek:

Redigeringsklara grafik och kartor för att visualisera ditt produktionsflöde

Inbyggt ikonbibliotek för tydlig visuell kommunikation

Flera fördesignade bilder för att strukturera din presentation

Helt modifierbara designelement och layouter

Kompatibel med Google Slides, PowerPoint och Canva.

📌 Perfekt för: Videoproduktionsbyråer och frilansande videografer som vill skapa övertygande, visuellt drivna kreativa briefs som tydligt kommunicerar deras vision och produktionskapacitet.

19. Mall för videoproduktionsförslag i Doc/PDF-format från Papersign

via Papersign

Mallen för videoproduktionsförslag från Papersign hjälper frilansare och byråer att skapa vinnande projektpresentationer på några minuter.

Denna mall guidar dig genom produktionsprocessen, från den initiala definitionen av omfattningen till den slutliga budgetfördelningen. Så här gör du:

Dela upp projektets omfattning i tydliga delmål för att fastställa kundens förväntningar i förväg.

Planera detaljerade produktionsscheman för att hålla alla på rätt spår.

Presentera dina kostnader på ett transparent sätt med specificerade budgetavsnitt.

Lägg till din portfolio för att visa upp tidigare arbeten och bygga trovärdighet.

Ladda upp till Papersign för snabba digitala signaturer

Branda mallen med din logotyp och dina färger med hjälp av Papersigns redigeringsverktyg.

📌 Perfekt för: Frilansare och byråer inom videoproduktion som vill effektivisera sin offertprocess och samtidigt upprätthålla en professionell image.

20. Mall för projektförslag från Canva

via Canva

Canvas mall för projektförslag hjälper dig att skapa professionella, visuellt tilltalande förslag som väcker uppmärksamhet och vinner kundernas godkännande.

Denna rena, moderna mall använder ett enkelt grönt färgschema och mycket vitt utrymme för att hålla fokus på dina viktigaste projektdetaljer.

Med den här mallen kan du:

Ändra layouter och innehållsblock med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren.

Lägg till anpassade varumärkeselement, typsnitt och färger som matchar din stil.

Inkludera tilltalande bilder från Canvas omfattande mediebibliotek.

Arbeta tillsammans med teammedlemmar i realtid med hjälp av samarbetsverktyg.

Exportera din färdiga offert i flera format

📌 Perfekt för: Marknadsföringsbyråer, kreativa proffs och affärskonsulter som vill presentera projektidéer och mål på ett visuellt tilltalande sätt.

