De 10 bästa RevOps-programvarorna för intäktsökning

Om du någonsin har haft att göra med försäljare som lovar rabatter som finansavdelningen aldrig godkänner, eller marknadsförare som genererar leads som försäljningen inte vill ta sig an, vet du exakt varför RevOps finns.

Det handlar om att samla marknadsföring, försäljning och kundframgång under Revenue Operations (RevOps). Med rätt RevOps-programvara kan du skapa ett smidigt informationsflöde och samarbete som förbättrar hela din intäktsstrategi.

Dessa kraftfulla verktyg, inklusive effektiv RevOps-datahanteringsprogramvara, hjälper till att förenkla processer, öka försäljningsengagemanget och säkerställa att ditt kundlivstidsvärde (CLTV) är så högt som möjligt.

I det här blogginlägget undersöker vi de bästa RevOps-plattformarna som ger företagsledare och verksamhetschefer möjlighet att öka intäkterna och uppnå varaktig kundframgång.

Vad ska du leta efter i RevOps-programvara?

Här är de viktigaste faktorerna att tänka på när du utvärderar programvara för intäktsdrift:

Centraliserad datahantering: Samla kund-, försäljnings- och finansdata för att eliminera silos och säkerställa välgrundade beslut.

Automatisering och optimering av arbetsflöden: Automatisera leadhantering, pipelineuppdateringar och prognoser för att minska manuellt arbete och förbättra effektiviteten.

Avancerad analys: Få realtidsinformation om intäktsprognoser, pipeline-status och teamets prestanda, med AI-drivna rekommendationer som ett plus.

Skalbarhet och flexibilitet: Välj en lösning som växer med ditt företag och anpassar sig efter förändrade RevOps-behov.

Tredjepartsintegrationer: Säkerställ kompatibilitet med CRM-, marknadsförings-, ekonomi- och supportverktyg som Salesforce, HubSpot, Stripe och QuickBooks.

Prissättning och avkastning: Utvärdera prissättningen för prenumerationer, användning eller per plats med fokus på effektivitetsvinster, Utvärdera prissättningen för prenumerationer, användning eller per plats med fokus på effektivitetsvinster, intäktsökning och kostnadsbesparingar.

👀 Visste du att? Företag som är duktiga på att hantera intäktstillväxt kan öka sin årliga bruttomarginal med 4–7 %.

De 10 bästa RevOps-programvarorna

Överväger du att skaffa programvara för intäktsdrift som bryter ner silos mellan marknadsföring och försäljning för att hjälpa dig att snabbare uppnå (och överträffa) dina intäktsmål? Här är de bästa alternativen:

1. ClickUp (bäst för enhetlig RevOps-hantering)

Prova ClickUp CRM för enhetlig RevOps Sätt upp intäktsmål, skapa en anpassad pipeline, spåra leadstatus och affärsstadier och rapportera om framsteg i ett enda RevOps-verktyg: ClickUp.

Intäktsdrivande verksamhet (RevOps) handlar om att bryta ner silos mellan försäljnings-, marknadsförings- och kundframgångsteam för att driva på intäktstillväxten. Men det är lättare sagt än gjort när dina team är spridda över olika verktyg, klumpiga processer och föråldrade kalkylblad.

ClickUp förändrar det. Denna app för arbete samlar hela din intäktsmotor.

Samordna strategin med anpassade instrumentpaneler och mål

I ClickUp kan intäktsansvariga sätta upp OKR eller kvartalsmål med hjälp av ClickUp Goals, koppla dem till realtidsstatistik från uppgifter, affärer eller kampanjer och följa framstegen på ett överskådligt sätt.

Prognosera intäktsmått, identifiera orsaker till kundbortfall och vidta åtgärder för att maximera CLTV med hjälp av ClickUp Dashboards.

Vill du se marknadsföringens bidrag till pipeline- eller CSAT-trender efter försäljningen? Skapa en anpassad ClickUp-instrumentpanel som samlar in intäktsdata från alla team på ett ställe – utan att du behöver uppdatera kalkylblad manuellt.

Du får en enda källa till sanningsenlig information om intäktsutvecklingen. Alla vet vad de strävar efter.

Effektivisera kampanjer och överlämning av leads med anpassade arbetsflöden.

När du har samordnat helhetsbilden kan marknadsföringen skapa och lansera kampanjer i ClickUp med anpassade uppgiftsstatusar, uppgiftsberoenden och automatiseringar – skräddarsydda för din marknadsföringsstrategi.

Genomför smartare kampanjer och spåra resultaten enkelt för varje kampanj med hjälp av ClickUp Custom Statuses.

När en kampanj genererar leads aktiveras automatiska överlämningar. Tack vare ClickUps egen CRM och dess integrationer med externa CRM-system som HubSpot eller Salesforce tilldelas leads omedelbart till rätt säljare, utan luckor eller gissningar.

Du kan även använda ClickUp Forms för att samla in information om potentiella kunder och vidarebefordra den till rätt team utifrån fördefinierade regler.

Slut affärer snabbare med samarbetsinriktad försäljning

Säljteamet hanterar sina affärer i ClickUp precis som i ett CRM-system, men med extra funktioner som samarbetsdokument, uppgiftshantering och teamchatt, allt i en och samma vy.

Säljare kan spåra varje affärsmöjlighet genom anpassningsbara pipelines, tagga lösningsingenjörer för direkt input i uppgifter och samla alla affärsrelaterade anteckningar på ett ställe med ClickUp Docs.

Dessutom uppmanas säljarna med ClickUp Automations att följa upp gamla affärer eller uppdatera fält efter ett samtal, så att ingenting stannar upp i pipelinen.

Håll leads automatiskt i rörelse genom pipelinen med hjälp av kodfria ClickUp-automatiseringar.

Varje lead blir en spårbar ClickUp-uppgift med egna anpassade fält som registrerar kontonamnet, affärsmöjlighetens storlek, kontaktuppgifter, affärsstatus och mer för fullständig kontext. När affären är klar får kundframgången automatiskt ett meddelande med all information de behöver: överlämningsanteckningar, kontrakt, tidsplaner, i uppgiftsaktiviteten.

💡 Proffstips: Skapa en repeterbar checklista för onboarding med hjälp av gratis ClickUp-mallar och fördela uppgifter mellan support, produkt och kundservice. Du kan ställa in milstolpar för att spåra viktiga händelser som kickoff-samtal eller första värdeleverans. Och med ClickUps inbyggda tidsspårning och arbetsbelastningsvy kan CS-chefer säkerställa att teamets kapacitet är balanserad och att ingenting missas.

Övervaka resultat och optimera i realtid

Med varje uppgift, kampanj och kund som spåras i ClickUp kan RevOps-team analysera data för att upptäcka flaskhalsar, identifiera risker eller bevisa effekter.

Använd instrumentpaneler för att spåra cykeltider, konverteringsfrekvenser och retentionstrender – utan att byta verktyg. Skapa sedan automatiserade rapporter med ClickUp Brains AI-kort eller AI-sammanfattningar för att regelbundet dela prestanda med ledningen eller enskilda team.

Använd AI-kort i ClickUp-dashboards för att identifiera och sammanfatta prestationer, nästa steg och risker för var och en av dina nyckelkonton.

ClickUp ger RevOps-team den översikt, kontroll och samordning de behöver för att öka intäkterna – utan att behöva koppla ihop fem olika verktyg och hoppas att de fungerar tillsammans.

Inga fler silos. Inga fler flaskhalsar. Bara en kraftfull plattform som kopplar samman alla delar av din intäktsmotor – från kalla leads till förnyelser.

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals – tusentals timmar, prioritera + fokusera på att finjustera affärsutvecklingen i processer värda 500 000–miljoner dollar dagligen. Vi övergår nu till att spåra konverteringar + resultat! ÄLSKAR ClickUp!

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ClickUps bästa funktioner

Organisera konton, affärer och förnyelser i ett strukturerat, anpassningsbart verktyg för kundrelationshantering.

Använd ClickUp Forms och CRM-integrationer (t.ex. Salesforce, HubSpot) för att automatiskt vidarebefordra leads till rätt säljare. Eliminera manuella överlämningar och förhindra att leads går förlorade.

Samla försäljnings- och marknadsföringsmaterial i ClickUp Docs

Samarbeta med interna team och kunder med hjälp av den inbyggda ClickUp Chat som håller dina uppgifter och diskussioner sammankopplade.

Eliminera data- och kommunikationssilos, öka synligheten och skala upp intäktsverksamheten effektivt genom att samla försäljning, marknadsföring och kundframgång i ett enda arbetsutrymme.

Begränsningar i ClickUp

De omfattande funktionerna kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recensent delar med sig:

Innan ClickUp brukade VD ställa frågor som ”hur mycket intäkter finns det i pipeline” eller ”vad är statusen för det här projektet?”, och svaret fanns i någons inkorg eller behövde räknas ut. Nu visar vår instrumentpanel allt detta och mer därtill.

👀 Visste du att? Företag med ett centraliserat RevOps-team når sina intäktsmål 10 % snabbare än företag med isolerade verksamheter.

2. Clari (Bäst för intäktsprognoser och översikt över försäljningsprocessen)

via Clari

Clari är en programvara för intäktsanalys som är utvecklad för att eliminera gissningar från prognoser och ge intäktsteam realtidsinsikter om pipeline-hälsa, affärsrisker och intäktsprognoser.

Så, vad är det som gör Clari annorlunda? Claris SaaS CRM ger välbehövlig insyn för organisationer som kämpar med felaktiga prognoser eller intäktsläckor. Den samlar allt – uppdateringar av pipeline, affärsutveckling, förnyelser – på ett ställe så att ditt team aldrig behöver gissa vad som pågår.

Clari bästa funktioner

Identifiera avstannade affärer och riskfyllda intäkter med hjälp av verktyg för pipeline-inspektion.

Mät säljarnas prestationer baserat på spårning av försäljningsaktiviteter.

Markera potentiella missade möjligheter innan de påverkar intäkterna.

Clari-begränsningar

Vissa mallar för försäljningsrapporter kan kräva externa BI-verktyg för djupare insikter.

Bäst lämpad för medelstora till stora företagsteam

Clari-priser

Anpassad prissättning

Clari-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clari?

En G2-användare säger:

Jag gillar hur enkelt och smidigt Clari är att använda när jag uppdaterar nästa steg för prissättning, fas och tidsstämplar när jag tittar på mina viktiga affärer. Det är också enkelt att prognostisera mina månads-, kvartals- och årsresultat tillsammans med min chef när vi tittar på rapporter och pipeline.

🧠 Rolig fakta: Företag som använder AI-driven intäktsprognosering ser en intäktsökning på 5 % på mindre än nio månader.

3. 6sense (Bäst för AI-driven kontobaserad marknadsföring och RevOps-insikter)

via 6sense

En av RevOps största utmaningar är att samordna försäljnings- och marknadsföringsinsatser för att analysera data och rikta in sig på högvärdiga kunder. Här kommer 6sense in, en AI-driven plattform för kundinformation och prediktiv analys som hjälper intäktsteamen att identifiera och engagera rätt köpare.

RevOps-team använder den för att prioritera konton med hög köpintention, optimera strategier för kundkontakter och förbättra effektiviteten i säljprocessen.

6sense bästa funktioner

Identifiera de konton som har störst sannolikhet att konvertera med AI-driven spårning av köparens avsikter.

Hjälp försäljnings- och marknadsföringsteamen att fokusera på högvärdiga möjligheter med prediktiv analys.

Spåra kundresor via e-post, webben och annonser med insikter om engagemang i flera kanaler.

Spåra signaler om köparens avsikter över digitala kanaler

6sense begränsningar

Kräver rena CRM-data för bästa resultat

Inga offentliga priser, vilket gör det svårt att jämföra kostnader

6sense-prissättning

Anpassad prissättning

6sense-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 6Sense?

Här är en G2-recension av verktyget:

6sense hjälper oss att identifiera konton med hög köpintention, vilket gör det enklare att rikta in oss på rätt prospekt och förbättra våra marknadsföringsinsatser. De insikter som programvaran ger oss hjälper oss att interagera med potentiella kunder på ett mer effektivt sätt.

4. Gong (Bäst för intäktsanalys och optimering av försäljningsresultat)

via Gong

RevOps-ledare behöver mer än bara data – de behöver insikter som förbättrar intäktsresultaten. Till skillnad från traditionella verktyg för försäljningsuppföljning spelar Gong in, transkriberar och analyserar samtal, e-postmeddelanden och möten och lyfter fram vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Gongs bästa funktioner

Analysera försäljningssamtal för att upptäcka risker och möjligheter med AI-drivna affärsinsikter.

Identifiera de mest framgångsrika beteendena och coachningsmöjligheterna

Spåra affärsmomentum baserat på verkliga engagemangsdata

Synkronisera med Salesforce, HubSpot och Microsoft Dynamics.

Gongs begränsningar

Måste hanteras noggrant i reglerade branscher

Premiumfunktioner kan vara dyra för små team.

Gongs prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 540 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

En G2-användare tycker att verktyget är fantastiskt:

Fantastiskt AI-verktyg för att ta anteckningar, lyssna på konversationer och ge sammanfattningar och feedback. Hjälper dig att fokusera på presentationen medan Gong tar anteckningar åt mig.

🧠 Rolig fakta: Konceptet med dynamisk prissättning utvecklades först för elsektorn av den franske ekonomen Marcel Boiteux för nästan 70 år sedan och har sedan dess använts i olika branscher, bland annat flygbolag, hotell och e-handel.

5. Revenue. io (Bäst för AI-driven försäljningsengagemang och coaching)

RevOps-team lägger mycket tid på att optimera hur säljare interagerar med potentiella kunder, men tänk om den processen kunde automatiseras och förbättras i realtid?

Revenue. io använder AI-drivna plattformar för konversation och intäktsinformation för att hjälpa säljare att följa bästa praxis, förbättra sina säljargument och avsluta affärer snabbare.

Revenue. io bästa funktioner

Få rekommendationer i realtid under säljsamtal

Analysera samtalsmönster och samtalsresultat med hjälp av konversationsintelligens.

Integrera med Salesforce och andra ledande verktyg

Begränsningar för Revenue.io

Vissa funktioner kräver fördefinierade arbetsflöden.

Kanske inte lika fördelaktigt för inbound-ledda säljteam.

Priser för Revenue.io

Anpassad prissättning

Revenue. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Revenue.io?

Positiva G2-recensioner bekräftar denna uppfattning:

Vår försäljningschef var mycket entusiastisk över Inbox-funktionerna, möjligheten att enkelt granska konversationer med Conversation AI och hur hon använder flaggade samtal för coachningsmoment eller för att förbättra samtalsskript baserat på samtalsbetyg.

6. HubSpot Operations Hub (bäst för RevOps-automatisering och datasynkronisering)

via HubSpot Operations Hub

En av de största utmaningarna för RevOps är fragmentering av data – marknadsföring, försäljning och kundframgångar hanteras i olika system, vilket leder till inkonsekvenser som stör prognoser och beslutsfattande. HubSpot Operations Hub löser detta genom att synkronisera, rensa och automatisera data mellan alla team.

HubSpot Operations Hubs bästa funktioner

Säkerställ uppdateringar i realtid och i båda riktningarna mellan integrerade verktyg.

Förbättra RevOps-processer som leadkvalificering och affärsvärdering.

Duplicera och rensa CRM-komponenter för att förhindra intäktsförluster.

Begränsningar för HubSpot Operations Hub

Avancerade automatiseringar kräver ett betalt abonnemang.

Integrationer utanför HubSpot är inte lika smidiga.

Priser för HubSpot Operations Hub

Gratis

Startpaket: 20 USD/månad per användare

Professional: 890 USD/månad per användare

HubSpot Operations Hub – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Operations Hub?

Här är vad en Capterra-användare delar med sig av:

Plattformen är intuitiv och har en enkel UX/UI-design. CRM-systemets funktioner för datahantering och kontakthantering är de bästa i branschen.

7. Salesloft (Bäst för intäktsengagemang och affärsacceleration)

via Salesloft

I RevOps är insyn i hur säljarna interagerar med potentiella kunder lika viktigt som att spåra rörligheten i säljprocessen. Salesloft är inte bara ännu ett verktyg för säljautomatisering – det är en plattform för engagemang och säljinformation som hjälper RevOps-team att optimera affärshastigheten.

Saleslofts bästa funktioner

Förstå vilka marknadsföringsmetoder som driver intäkterna

Spåra verkligt köparengagemang och visa vilka kontaktpunkter som driver affärer framåt.

Erbjud AI-driven coaching för att säkerställa att säljteamet fokuserar på de mest effektiva strategierna för att nå ut till kunderna.

Begränsningar med Salesloft

Vissa avancerade funktioner kräver onboarding.

Inte lika anpassningsbar som vissa konkurrenter

Priser för Salesloft

Anpassad prissättning

Salesloft-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesloft?

En Capterra-användare upplever att verktyget sparar tid:

Salesloft innebar att nya teammedlemmar kunde veta exakt vad som förväntades av dem när det gällde att nå ut till vissa potentiella kunder. Det innebär också att du nu har tillgång till en riktigt rik mängd data för att förstå vilka typer av kontakter som leder till framgång.

8. QuotaPath (Bäst för spårning av provisioner och hantering av försäljningsersättningar)

via QuotaPath

Att manuellt spåra provisioner i kalkylblad är en mardröm för RevOps-team, vilket ofta leder till fel, tvister och tidsspillan på omberäkningar. QuotaPath automatiserar spårning av provisioner och försäljningsprognoser, vilket säkerställer att säljteamet känner till sina exakta intäkter. Det låter RevOps-ledare modellera olika ersättningsstrukturer för att anpassa incitament till intäktsmål.

QuotaPaths bästa funktioner

Eliminera tvister och fel i utbetalningar med automatiserad provisionsspårning.

Testa olika strukturer för intäktsanpassning

Arbeta med molnbaserad CRM-programvara som Salesforce, HubSpot och QuickBooks.

Begränsningar för QuotaPath

Vissa provisionsstrukturer kan kräva lösningar.

Kan sakna avancerade företagsfunktioner

QuotaPath-priser

Essential: 25 USD/månad per användare

Tillväxt: 35 USD/månad per användare

Premium: 50 USD/månad per användare

QuotaPath-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuotaPath?

Här är en Capterra-användares åsikt:

Jag gillar att jag kan ansluta Quotapath direkt till mitt CRM-system och få affärer att flöda in för att automatiskt generera provisioner och utbetalningar.

9. Xactly (Bäst för hantering av incitamentsersättning i företag)

via Xactly

Xactly kan vara en idealisk lösning för stora företag med komplexa säljteam och invecklade ersättningsplaner. Till skillnad från grundläggande verktyg för provisionsspårning använder Xactly AI-driven analys för att optimera incitamentsstrukturer och säkerställa att säljarna är motiverade att avsluta affärer med högt värde.

Xactlys bästa funktioner

Utforma ersättningsplaner som driver intäkterna med AI-driven optimering av incitament.

Ge insikter om kvotuppfyllelse och affärsframgångar

Förhindra utbetalningsfel och tvister med automatiserad provisionshantering.

Se till att incitamentsprogram följer finansiella regleringar

Xactlys begränsningar

Kräver särskild introduktion för användning i företag.

Xactly-prissättning

Anpassad prissättning

Xactly-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Xactly?

En G2-användare tycker att verktyget är smidigt och anpassningsbart:

Med rätt implementering och användning av bästa praxis är Xactly Incent ett lättanvänt verktyg som kan automatisera alla kompensationsplaner.

10. Asana (Bäst för RevOps-arbetsflöde och projektledning)

via Asana

RevOps hanterar inte bara intäkterna – det hanterar också hur intäktsteamen samarbetar. Asana är inte ett dedikerat RevOps-verktyg, men det samordnar tvärfunktionella intäktsteam och säkerställer att marknadsförings-, försäljnings- och ekonomiteam samarbetar smidigt.

Asanas bästa funktioner

Effektivisera intäktsprocesserna med automatisering av arbetsflöden

Spåra projekt som påverkar intäkterna, automatisera godkännandeprocesser och säkerställ ansvarsskyldighet.

Samla sälj-, marknadsförings- och ekonomiteam på ett och samma ställe

Asanas begränsningar

Saknar inbyggd intäktsprognosering och analys

Avancerade rapporter kräver ett betalt abonnemang.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

En recension på Capterra lyder:

Jag uppskattar framför allt hur Asana samlar allt vårt team behöver för att få jobbet gjort, från att sätta upp projekt, tilldela och organisera uppgifter till att samarbeta.

ClickUp som den ultimata RevOps-programvaran

Oavsett om du optimerar försäljningsprocesser, effektiviserar överlämningar eller spårar KPI:er, anpassar sig ClickUp till din RevOps-strategi – inte tvärtom. Om du vill skala intäkterna effektivt och samtidigt hålla alla avdelningar synkroniserade är ClickUp den plattform du behöver.

Till skillnad från traditionella verktyg för intäktsdrift, som enbart fokuserar på kundframgångsdata och automatisering, samlar ClickUp allt under ett tak: spårning av försäljningspipeline, automatisering av arbetsflöden, samarbete och realtidsanalyser.

De anpassningsbara instrumentpanelerna ger fullständig insyn i dina intäktsoperationer, medan integrationer med CRM-system, marknadsföringsplattformar, digitala försäljningsrum och finansiella verktyg säkerställer ett smidigt informationsflöde mellan teamen.

