De 15 bästa marknadsundersökningsverktygen för datadrivna beslut

Har du någonsin lanserat en produkt eller kampanj som inte fått någon respons? Det är vad som händer när du hoppar över marknadsundersökningar.

Låt oss säga att du skapar en hudvårdsserie för tonåringar, bara för att upptäcka att din målgrupp föredrar miljövänliga förpackningar och cruelty-free-märkning. Missade du det? Då missade du just dina kunder.

Här är lösningen: använd kostnadsfria marknadsundersökningsverktyg. Dessa tekniskt avancerade resurser hjälper dig att upptäcka vad din målgrupp verkligen vill ha utan att behöva gissa.

Ditt varumärke riskerar att hamna på efterkälken om du ignorerar marknadstrender, konsumentinsikter eller din konkurrenssituation. Snabbt. Men oroa dig inte.

Denna guide utforskar de bästa marknadsundersökningsverktygen som hjälper dig att samla in data, upptäcka trender och fatta smartare affärsbeslut.

🔍 Visste du att? 69 % av forskarna använder syntetiska datapunkter för att förbättra sina insikter. Och cirka 47 % förlitar sig regelbundet på AI i sin marknadsundersökning.

Verktygets namn Bäst för Viktiga funktioner Prissättning ClickUp Projektledningsgrupper, marknadsföringsteam, forskningsanalytiker, produktchefer och nystartade företag av alla storlekar. Anpassade formulär, automatiserade arbetsflöden, integrerad AI, teamsamarbete Gratis plan tillgänglig; anpassade priser tillgängliga för företag. Google Trends Innehållsskapare, marknadsförare och företagare Upptäck populära ämnen, analysera sökvolym, regionala intressen, trenddiagram Gratis för alltid Qualtrics Stora onlineföretag och byråer Riktade undersökningar, svarsanalys, sentimenttracking Anpassad prissättning BuzzSumo Innehållsskapare, marknadsförare, företagare Innehållsskapare, marknadsförare och företagare Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 199 $/månad per användare. Tableau Marknadsförare och dataanalytiker på medelstora till stora företag Datavisualisering, interaktiva instrumentpaneler, kampanjspårning i realtid Anpassad prissättning Pew Research Center Marknadsförare, forskare och företag av alla storlekar Nedladdningsbara dataset, sociala och demografiska trender, typologiquiz Gratis för alltid BrandWatch Marknadsförare, forskare och varumärkeschefer på företag Övervakning av online-rykte, analys av varumärkesuppfattning, konsumentinsikter i realtid Anpassad prissättning Semrush Marknadsförare, SEO-experter och stora till medelstora byråer Sökordsforskning, konkurrentanalys, SEO-korrigeringar för webbplatser Ingen gratisplan; från 139,95 $/månad per användare Ubersuggest Småföretagare, marknadsförare och SEO-experter Nyckelordsanalys, kontroll av bakåtlänkar, innehållsgranskningar Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 12 $/månad per användare. Answer The Public Innehållsskapare, marknadsförare och SEO-experter Generering av innehållsidéer, analys av sökmönster Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad per användare. Statista Företagsägare, marknadsförare, forskare och analytiker Nedladdningsbara diagram och statistik, trendanalyser och uppdateringar, branschspecifika data Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 199 $/månad per användare (faktureras årligen) Census Bureau Företagare, marknadsförare, forskare och stadsplanerare Befolkningsutvecklingsanalys, mönsterigenkänning, ekonomiska indikatorer Gratis för alltid Typeform Marknadsförare, produktchefer och experter på kundupplevelser Anpassade formulär, redigerbara mallar, delning på sociala medier Ingen gratisplan; från 29 $/månad per användare BrandMentions Marknadsförare och varumärkeschefer på stora företag Spårning av varumärkesomnämnanden, sentimentanalys, konkurrentstudie Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 299 $/månad per användare. Tänk med Google Marknadsförare, företagare och strategiska planerare Konsumentinsikter, marknadsföringsfallstudier, trendövervakning Gratis för alltid

De bästa kostnadsfria marknadsundersökningsverktygen hjälper dig att förstå din målgrupp, upptäcka nya trender och fatta säkra beslut utan att det kostar dig tid eller pengar.

Här är några funktioner att hålla utkik efter när du utvärderar marknadsundersökningsprogramvara:

Målgruppssegmentering: Hitta ett Hitta ett AI-marknadsföringsverktyg för att dela upp din målmarknad i detaljerade kundprofiler för precis inriktning och djupare konsumentförståelse.

Realtidsåtkomst till data: Hitta aktuella insikter om marknadstrender, kundbeteende och sökfrågor i realtid för att fatta välgrundade beslut.

Verktyg för att skapa enkäter: Välj en undersökningsprogramvara som låter dig skapa enkäter med mallar eller anpassade frågor för att samla in svar, få feedback och identifiera kundernas problemområden.

Sentimentanalys: Välj ett Välj ett verktyg för kundfeedback som kan spåra allmänhetens åsikter och kundernas sentiment i recensioner, forum och sociala medier för att styra produktkommunikationen.

Konkurrensanalys: Överväg att använda programvara som kan övervaka dina konkurrenters prestanda, strategier och kundernas åsikter för att ligga steget före i en konkurrensutsatt bransch.

Funktion för sökordsanalys: Välj marknadsundersökningsverktyg som hjälper dig att upptäcka sökvolym, autofullständiga data och populära sökfrågor för att anpassa ditt innehåll efter kundernas intressen.

Visuell datapresentation: Kontrollera att verktyget kan visualisera data med hjälp av grafer, värmekartor och instrumentpaneler för att tolka rådata och snabbt upptäcka mönster.

Robust analys: Välj en Välj en programvara för marknadsanalys för att analysera trender som formar din bransch med hjälp av datapunkter från trovärdiga källor.

➡️ Läs mer: Frågor för att upptäcka kunder och fullt ut förstå din marknad och produktpotential

Här är några av de bästa marknadsundersökningsverktygen som inte bara hjälper dig att genomföra marknadsundersökningar. De ger dig självförtroendet att agera utifrån resultaten, oavsett om det gäller att förfina en produkt, förstå dina målkunder eller utforska nya branschtrender.

1. ClickUp (Bäst för projektledning och forskningssamarbete)

ClickUp, appen som innehåller allt för arbetet, samlar dina uppgifter, dokument, konversationer, demografiska undersökningar, enkäter och värdefulla insikter i ett organiserat arbetsutrymme. Den ger dig den struktur, snabbhet och intelligens du behöver för att gå från råa idéer till polerade strategier – utan att behöva hoppa mellan flera appar.

Skapa formulär för att samla in detaljerad kundfeedback med ClickUp Forms

Med ClickUp Forms kan du skapa anpassningsbara enkäter för att samla in åsikter, produktfeedback eller konkurrensinsikter. Lägg till villkorlig logik för att skräddarsy frågor och använd svarsfält för att samla in detaljerade svar.

När ditt formulär publiceras blir varje svar och användarfeedback automatiskt en uppgift.

Om en kund till exempel delar med sig av ett problem kan det utlösa en uppgift för ditt produktteam. Smart, eller hur? Tillsammans med AI analyserar ClickUp dessa uppgifter för att lyfta fram trender eller avvikelser – till exempel om de flesta användare klagar på en funktion eller är entusiastiska över något nytt.

Skapa en koncis konkurrentanalysrapport med enkla uppmaningar med hjälp av ClickUp Brain

ClickUp Brain är inget mindre än en AI-forskningsassistent. Be den att sammanfatta resultat, skapa enkätfrågor, utarbeta konkurrentanalyser eller brainstorma kampanjrubriker.

Anta att du vill veta vad dina användare har mest problem med – då kan du använda Brain för att skanna dina formulärresultat och skapa en snabb sammanfattning. Det är som att ha en strateg på snabbuppringning.

📮 ClickUp Insight: 88 % av respondenterna i vår undersökning använder AI för sina uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren är brist på smidig integration, kunskapsluckor och säkerhetsproblem. Men vad händer om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår kommandon i klarspråk och löser alla tre problem med AI-implementering samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap i hela arbetsytan.

Organisera innehåll och redigera dokument tillsammans med teamen med hjälp av ClickUp Docs

Du kan också organisera allt i ClickUp Docs. Tänk på dem som ditt centraliserade forskningsbibliotek. Skapa wikis för konkurrenter och sidor för personprofiler, och samarbeta enkelt med ditt team.

Du kan direkt tagga, kommentera, tilldela åtgärdspunkter och konvertera text till uppgifter.

Spåra dina undersökningsdata enkelt med ClickUp Tasks

På tal om uppgifter, ClickUp Tasks håller dig igång. Du kan skapa dem var som helst – kommentarer, formulär eller till och med konversationer. Markera dem med anpassade fält som "forskning", "idé" eller "milstolpe" för enkel spårning.

Med ClickUp Dashboards kan du visualisera undersökningsresultat, kampanjresultat, forskningsframsteg och tidslinjer – allt på ett och samma ställe. Skapa din egen instrumentpanel. Lägg till diagram, beräkningswidgets eller förloppsindikatorer. Nu behöver du inte längre jaga efter rapporter.

Det bästa av allt? ClickUp erbjuder flera mallar som du kan använda för att hjälpa dig med dina kampanjer också!

Om du vill effektivisera hela forskningsprocessen – allt på ett och samma arbetsområde – är ClickUp Market Research Template din kompletta lösning. Från att definiera forskningsmål till att samla in data och skapa rapporter kommer du att ha full kontroll över varje steg utan att missa något.

Få en gratis mall Håll dig konkurrenskraftig och fatta välgrundade beslut med hjälp av ClickUps marknadsundersökningsmall.

Dessutom kan du använda färdiga enkätmallar för en helhetsinriktad strategi. ClickUps mall för produktfeedback används för att samla in feedback från målkunder, förstå deras behov och identifiera förbättringsområden.

Använd ClickUp-mallen för marknadsanalys för att förstå potentiella kunders behov, konsumenternas preferenser och beteenden.

ClickUps bästa funktioner

Skapa enkäter enkelt med ClickUp Forms för att samla in marknadsdata, kundfeedback och undersökningssvar direkt.

Samarbeta i realtid på ClickUp Docs för delad forskning, rapporter, anteckningar och live-brainstorming-sessioner.

Fråga ClickUp Brain vad som helst för att omedelbart analysera undersökningsdata och generera relevanta insikter eller innehållsidéer.

Visualisera projektrapporter med hjälp av ClickUp Dashboards för att spåra kampanjstatistik, tidsåtgång och forskningsframsteg i realtid.

Spåra forskningsprojekt, milstolpar, deadlines eller mål med hjälp av ClickUp Tasks

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga via ClickUps desktop-app.

Nya användare kan initialt tycka att ClickUps omfattande funktioner är något förvirrande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Här är vad Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager på Lulu Press, har att säga om ClickUp:

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

En projektledningsplattform är viktig för ett marknadsföringsteam, och vi uppskattar att den hjälper oss att hålla kontakten med andra avdelningar. Vi använder ClickUp bokstavligen varje dag för allt. Det har varit till stor hjälp för vårt kreativa team och har gjort deras arbetsflöde bättre och mer effektivt.

➡️ Läs mer: De bästa mjukvarulösningarna för digital marknadsföringsrapportering

2. Google Trends (bäst för att upptäcka trender och innehållsidéer)

via Google Trends

Med Google Trends kan du se vad världen söker efter. Oavsett om du utforskar populära sökord eller jämför söktermer hjälper detta kostnadsfria marknadsundersökningsverktyg dig att ta reda på vad din målgrupp verkligen vill ha.

Du kommer att uppskatta möjligheten att jämföra sökvolym över tid, visualisera data med tydliga diagram och upptäcka regionalt intresse. Använd det för att spåra säsongsbetonad efterfrågan, analysera konsumentbeteende eller identifiera trender inom specifika branscher.

Google Trends bästa funktioner

Jämför söktermer mellan olika platser och tidpunkter för att snabbt upptäcka målgruppens preferenser.

Analysera sökvolymsmönster över åren för att förutsäga säsongsbetonad efterfrågan och trender.

Se relaterade sökfrågor direkt för att upptäcka nya sökordsidéer och problemområden.

Begränsningar i Google Trends

Det återspeglar endast Google-sökningar, data från andra plattformar saknas.

Google Trends använder ett urval av Google-sökningar, vilket kan medföra potentiella snedvridningar eller felaktigheter.

Priser för Google Trends

Gratis för alltid

Google Trends-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 230 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

💡 Proffstips: Har du någonsin känt att din marknadsföring når fel målgrupp? Försök skapa effektiva användarprofiler för riktad marknadsföring. Här är ett idiotsäkert sätt att skapa användarprofiler: Använd enkäter, intervjuer eller ClickUp-formulär för att samla in verkliga användardata.

Leta efter gemensamma drag och behov för att skapa dina personas.

Spara tid och håll ordning på allt med ClickUps kostnadsfria mall för användarprofiler.

Dela dina personas och förfina dem med hjälp av teamets input.

Använd dem inom marknadsföring, försäljning och UX.

3. Qualtrics (Bäst för att skapa detaljerade och riktade onlineundersökningar)

via Qualtrics

Qualtrics är ett av de bästa marknadsundersökningsverktygen för att hitta information och samla in användbara insikter. Det ger dig möjlighet att skapa enkäter, analysera svar och spåra konsumenternas åsikter som ett proffs.

Du kan använda det för att skapa riktade undersökningar med avancerad logik, visualisera data för intressentrapporter och genomföra målgruppssegmentering. Det är perfekt för onlineföretag och marknadsförare som vill förstå kundernas preferenser, minska kundbortfallet och optimera affärsbeslut.

Qualtrics bästa funktioner

Skapa riktade undersökningar med avancerad förgreningslogik och hoppa över mönster enkelt

Analysera fritextsvar med hjälp av inbyggd AI för sentimentanalys.

Segmentera målgruppsdata för att förstå beteende utifrån demografi och beteende.

Qualtrics begränsningar

Detta marknadsundersökningsverktyg är dyrt, vilket kan vara ett hinder för mindre onlineföretag.

Gränssnittet för utformning av undersökningar känns mindre intuitivt jämfört med konkurrenterna.

Qualtrics prissättning

Anpassad prissättning

Qualtrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2900 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qualtrics?

Här är vad en G2-recensent sa:

Kraften. Det finns så mycket jag kan göra med Qualtrics – och jag fortsätter att hitta nya sätt att använda plattformen för att leverera värde till mina kunder.

Kraften. Det finns så mycket jag kan göra med Qualtrics – och jag fortsätter att hitta nya sätt att använda plattformen för att leverera värde till mina kunder.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för forskningsplaner för team och yrkesverksamma

4. BuzzSumo (Bäst för att upptäcka trendigt innehåll och virala ämnen)

via BuzzSumo

BuzzSumo hjälper dig att upptäcka det mest engagerande innehållet, trendande ämnen och konkurrenters strategier på några sekunder. Oavsett om du är innehållsskapare, marknadsförare eller företagare ger detta undersökningsverktyg dig en inblick i vad som tilltalar din målgrupp.

Detta marknadsundersökningsverktyg kan utföra sökordsundersökningar, analysera användningen av sociala medier, övervaka omnämnanden av varumärken och upptäcka målgruppens smärtpunkter. Det kan också stödja innehållsundersökningar, utforska sökfrågor och hjälpa dig att planera kampanjer baserade på värdefulla insikter.

BuzzSumos bästa funktioner

Spåra snabbt populärt innehåll baserat på engagemang på flera plattformar

Identifiera de mest effektiva sökorden, influencers och innehållsformaten inom din nisch.

Övervaka omnämnanden av ditt och dina konkurrenters varumärken

BuzzSumo-begränsningar

Verktygets influencers, innehåll och övervakning av sociala medier är inte alltid korrekta.

BuzzSumo erbjuder inte längre någon gratisplan, utan kräver att användarna tecknar sig för betalda planer.

BuzzSumo-priser

Innehållsskapande : 199 USD/månad per användare

PR & kommunikation: 299 $/månad per 5 användare

Paket : 499 $/månad per 10 användare

Företag: 999 $/månad per 30 användare

BuzzSumo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

➡️Läs också: Förklaring av marknadsföringsplaneringsprocessen

5. Tableau (Bäst för att visualisera komplexa data genom interaktiva instrumentpaneler)

via Tableau

Tableau är värt att kolla in för marknadsförare och analytiker som vill omvandla komplexa data till tydliga, användbara insikter. Marknadsundersökningsprogramvaran gör det möjligt för användare att ansluta till olika datakällor, visualisera trender och enkelt dela interaktiva dashboards.

Oavsett om du spårar kampanjresultat eller analyserar kundbeteende hjälper Tableaus användarvänliga gränssnitt och kraftfulla analysverktyg dig att fatta datadrivna beslut. Du kan till exempel övervaka försäljningsdata i realtid för att snabbt anpassa strategier.

Tableaus bästa funktioner

Anslut till flera datakällor på ett smidigt sätt för att effektivt samordna din datamiljö.

Skapa interaktiva dra-och-släpp-instrumentpaneler för att visualisera komplexa data på ett intuitivt sätt.

Använd realtidsdataanalys för att snabbt kunna reagera på förändringar på marknaden.

Tableaus begränsningar

Vissa användare rapporterar fördröjningar eller fel vid hantering av stora datamängder.

Tableau tillåter inte användare att importera anpassade bilder.

Priser för Tableau

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Tableau

G2: 4,4/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tableau?

Här är vad en G2-recensent sa:

Det är ett bra verktyg för att hantera data och utföra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.

Det är ett bra verktyg för att hantera data och utföra dataanalyser. Det ger tydlig information och bra jämförelser mellan olika datum. Det är lätt att förstå när man har ägnat tillräckligt med tid åt att lära sig det.

6. Pew Research Center (Bäst för att förstå allmänhetens åsikter och sociala trender)

via Pew Research Center

Pew Research Center är ett kostnadsfritt marknadsundersökningsverktyg som genomför opinionsundersökningar och tillhandahåller omfattande data om allmänhetens åsikter, sociala trender och demografiska insikter.

Som företagare, marknadsförare eller forskare har du tillgång till en mängd opartisk information för att förstå din målgrupps beteenden och preferenser.

Du kan använda deras omfattande datamängder för att informera din marknadsföringsplanering, identifiera nya marknadstrender och fatta datadrivna beslut.

Pew Research Center bästa funktioner

Få tillgång till datamängder som täcker olika ämnen och demografiska uppgifter för omfattande analyser.

Utforska interaktiva verktyg för att visualisera datatrender och mönster på ett effektivt sätt.

Använd opartisk forskning för att fatta objektiva beslut.

Pew Research Centers begränsningar

Erbjuder begränsad täckning av nischmarknader och hanterar inte branschspecifika förfrågningar.

Fokuserar främst på data från USA, vilket begränsar den internationella tillämpligheten.

Pew Research Center-prissättning

Gratis för alltid

Pew Research Center betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. BrandWatch (Bäst för att lyssna på sociala medier och analysera stämningar)

via BrandWatch

BrandWatch ger marknadsförare, forskare och varumärkeschefer möjlighet att utnyttja konsumentinsikter i realtid genom att övervaka onlinekonversationer på sociala medier, bloggar, forum och nyhetssajter. Du får en omfattande förståelse för din målgrupps åsikter och beteenden.

BrandWatchs anpassningsbara instrumentpaneler gör det möjligt för dig att visualisera trender, utföra konkurrensanalyser och spåra varumärkets rykte. Du kan också övervaka diskussioner om dina produkter för att identifiera nya problem eller möjligheter.

BrandWatch bästa funktioner

Övervaka konversationer på digitala plattformar för att få omfattande konsumentinsikter.

Anpassa instrumentpaneler för att visualisera trender och spåra varumärkets prestanda på ett effektivt sätt.

Analysera sentimentet för att förstå allmänhetens uppfattning om ditt varumärke eller dina produkter.

BrandWatch begränsningar

Mängden data som genereras kan vara svår att filtrera.

BrandWatch erbjuder endast anpassade planer.

Priser för BrandWatch

Anpassad prissättning

BrandWatch-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 620 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BrandWatch?

Här är vad en G2-recensent sa:

Möjligheten att använda enkla eller komplexa söksträngar som hämtar data från globala medietitlar (från olika typer, inklusive sociala medier) är mycket användbar för att utvärdera kampanjers effekt inom kommunikationsvärlden.

Möjligheten att använda enkla eller komplexa söksträngar som hämtar data från globala medietitlar (från olika typer, inklusive sociala medier) är mycket användbar för att utvärdera kampanjers effekt inom kommunikationsvärlden.

8. Semrush (Bäst för omfattande sökordsforskning och analys)

via Semrush

Om du vill förbättra din SEO-prestanda, analysera konkurrenter och förfina din innehållsstrategi, bör du överväga specialiserade marknadsundersökningsverktyg som Semrush. Denna omfattande marknadsundersökningsprogramvara ger insikter om din webbplats sökmotorranking och konkurrenternas strategier.

Med Semrush kan du göra djupgående sökordsanalyser, spåra din webbplats synlighet och identifiera tillväxtmöjligheter. Till exempel hjälper verktyget Keyword Magic Tool dig att upptäcka sökord med hög volym som är relevanta för din nisch, så att du kan skräddarsy innehåll som tilltalar din målgrupp.

Semrush bästa funktioner

Genomför omfattande sökordsundersökningar för att identifiera söktermer med hög trafik.

Analysera konkurrenternas strategier för att upptäcka deras styrkor och svagheter.

Utför webbplatsgranskningar för att upptäcka och åtgärda SEO-problem snabbt.

Semrushs begränsningar

Avancerade funktioner är endast tillgängliga med dyrare abonnemang, vilket kan begränsa småföretag.

Gränssnittet kan upplevas som rörigt och överväldigande för nya användare.

Semrush-priser

Pro : 139,95 $/månad per användare

Guru : 249,95 $/månad per användare

Företag: 499,95 $/månad per användare

Semrush-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (2280+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Semrush?

Här är vad en G2-recensent sa:

SEMRush har en rad fantastiska funktioner och kan integreras med verktyg som GA4 och LI för bättre insikter. SEO-instrumentpanelen är ett utmärkt sätt att få en överblick över hur du spårar. Det är fantastiskt att du kan hämta dina GA-data för att få mer exakta uppgifter om hur din webbplats spårar.

SEMRush har en rad fantastiska funktioner och kan integreras med verktyg som GA4 och LI för bättre insikter. SEO-instrumentpanelen är ett utmärkt sätt att få en överblick över hur du spårar. Det är fantastiskt att du kan hämta dina GA-data för att få mer exakta uppgifter om hur din webbplats spårar.

9. Ubersuggest (Bäst för sökordsforskning och identifiering av möjligheter till bakåtlänkar)

via Ubersuggest

Ubersuggest är utmärkt för att förbättra din SEO-strategi, upptäcka sökord med hög trafik och analysera dina konkurrenters onlineprestanda. Detta kostnadsfria marknadsundersökningsverktyg erbjuder värdefulla insikter om sökordstrender, möjligheter till bakåtlänkar och innehållsidéer, så att du kan optimera din webbplats effektivt.

Genom att använda Keyword Overview kan du identifiera söktermer med betydande volym och låg konkurrens, vilket gör att du kan skräddarsy ditt innehåll för att möta målgruppens behov.

Ubersuggests bästa funktioner

Spåra din webbplats sökmotorranking över tid

Utvärdera backlink-profiler för att förbättra dina länkbyggnadsinsatser

Generera innehållsidéer baserade på trendiga ämnen och nyckelord

Begränsningar för Ubersuggest

Det kostnadsfria verktyget kanske inte räcker för användare som behöver en djupgående SEO-analys.

Enligt uppgift påverkar sporadiska förseningar i datauppdateringar realtidsanalysen.

Priser för Ubersuggest

Gratis för alltid

Individuell : 12 $/månad per användare

Företag: 20 $/månad per 2 användare

Enterprise : 40 $/månad per 5 användare

Anpassade priser tillgängliga

Ubersuggest-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 90 recensioner)

🔍 Visste du att? En av de tidigaste formerna av marknadsundersökningar var dörr-till-dörr-enkäter, där forskare direkt frågade konsumenterna om deras preferenser och behov.

10. Answer The Public (Bäst för att generera innehållsidéer baserade på målgruppens frågor)

via Answer The Public

Answer The Public hjälper dig att förstå din målgrupp genom att avslöja de frågor och ämnen som de aktivt söker efter online. Genom att ange ett nyckelord får du tillgång till en mängd relaterade sökfrågor, vilket ger dig en guldgruva av innehållsidéer.

Om du till exempel söker på ”digital marknadsföring” genereras frågor som ”Vad är digital marknadsföring?” och ”Hur kommer jag igång med digital marknadsföring?”. Denna insikt gör att du kan skapa innehåll som direkt tillgodoser din målgrupps intressen och behov, vilket förbättrar engagemanget och SEO-prestandan.

Answer The Publics bästa funktioner

Upptäck ett brett utbud av relaterade sökfrågor utan ansträngning

Visualisera data genom engagerande och intuitiva format

Identifiera långsvansade sökord för att förbättra SEO-strategier

Answer The Public-begränsningar

Det kostnadsfria verktyget begränsar antalet sökningar per dag och ger begränsade resultat per sökning.

Answer The Public-priser

Gratis för alltid

Individuell : 5 $/månad per användare

Pro: 49 $/månad per 3 användare

Expert : 99 $/månad för obegränsat antal användare

Anpassad prissättning

Answer The Public – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

✨ Bonus: Vill du upptäcka trender, analysera konkurrenter eller förstå kundbeteende snabbare? Lär dig hur du använder AI för marknadsundersökningar och få bättre insikter! 🤖🔍

11. Statista (Bäst för branschspecifik forskning och analys)

via Statista

Statista, ett välkänt marknadsundersökningsverktyg, ger dig tillgång till över en miljon statistiska uppgifter från 170 branscher och mer än 150 länder. Det är en omfattande plattform för att utforska marknadstrender, kundbeteende och branschspecifik information.

Det användarvänliga gränssnittet låter dig hitta och visualisera data, vilket underlättar snabba och välgrundade beslut.

Om du till exempel analyserar e-handelslandskapet erbjuder Statista detaljerade intäktsanalyser och prognoser. Detta gör det möjligt för dig att identifiera tillväxtmöjligheter och utforma effektiva strategier.

Statistas bästa funktioner

Få tillgång till ett stort utbud av statistik från flera branscher globalt.

Visualisera data med högkvalitativa diagram och infografik

Få personliga svar på frågor med verktyget Research AI.

Köp trend- och marknadsrapporter inom hundratals teman

Statistas begränsningar

Prenumeration krävs för full tillgång till detaljerade rapporter.

AI-svaren kan sakna djup inom vissa områden.

Statista-prissättning

Gratis för alltid

Startpaket : 199 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Personligt: 599 $/månad per användare (faktureras årligen)

Professional : 1299 $/månad per 5 användare (faktureras årligen)

Business Suite: Anpassad prissättning

Statista-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Bonus: Nyfiken på vad som driver dina kunders beslut? Lär dig hur du kan upptäcka insikter med hjälp av kundbehovsanalys för att omvandla feedback till strategiskt guld! 🧠💡

12. Census Bureau (Bäst för att analysera lokala demografiska och ekonomiska trender)

via Census Bureau

Census Bureau är ett annat kostnadsfritt marknadsundersökningsverktyg som erbjuder en mängd demografiska och ekonomiska data som hjälper dig att förstå din marknadsmiljö. Det ger insikter om befolkningstrender, affärsmönster och finansiella indikatorer.

Dess användarvänliga plattformar, som Census Business Builder, gör det möjligt för dig att visualisera data för specifika regioner eller branscher.

Om du till exempel planerar att öppna ett nytt café kan du använda detta verktyg för att analysera lokal demografi och konsumenternas konsumtionsvanor. Detta säkerställer att din verksamhet är anpassad efter samhällets behov.

Census Bureau bästa funktioner

Få tillgång till omfattande demografiska och ekonomiska data för datadrivna beslut.

Använd Census Business Builder för skräddarsydd marknadsanalys

Visualisera data med hjälp av interaktiva kartor och verktyg

Begränsningar hos Census Bureau

Uppdateringar av ekonomiska data kan ligga efter aktuella händelser.

Vissa datamängder är komplexa och kräver statistisk expertis.

Priser från Census Bureau

Gratis för alltid

Census Bureau-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

✨ Bonus: Undrar du hur du verkligen kan förstå dina användares beteenden och problem? Lär dig hur du genomför användarundersökningar och samlar in insikter som formar bättre produkter och upplevelser! 🔍👥

13. Typeform (Bäst för att samla in kundfeedback med personliga formulär)

via Typeform

Typeform hjälper dig att samla in information genom engagerande, interaktiva formulär och enkäter som känns som naturliga konversationer. Dess intuitiva design presenterar frågorna en i taget, vilket håller respondenterna fokuserade och ökar andelen som slutför enkäten.

Oavsett om du genomför marknadsundersökningar, samlar in kundfeedback eller genererar leads, erbjuder Typeforms mallar och logiska förgreningar en personlig upplevelse. När du till exempel söker produktfeedback kan du använda Typeform för att ställa relevanta följdfrågor baserade på tidigare svar, vilket ger djupare insikter.

Typeforms bästa funktioner

Skapa konversationsformulär som engagerar respondenterna på ett effektivt sätt

Anpassa mallar så att de stämmer överens med din varumärkesidentitet.

Skapa personliga frågesträngar med logiska förgreningar

Begränsningar för Typeform

För att få tillgång till avancerade funktioner krävs ett abonnemang på högre nivå.

Det innehåller ett begränsat antal frågetyper jämfört med vissa andra konkurrenter.

Priser för Typeform

Basic : 29 $/månad per användare

Plus : 59 $/månad per 3 användare

Företag: 99 $/månad per 5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Typeform?

Här är vad en G2-recensent sa:

Jag gillar att man kan lägga till sitt varumärkeskit i verktyget så att man kan säkerställa att organisationens varumärkeskonsistens förblir intakt trots att det är ett tredjepartsverktyg. Jag gillar också att man kan bädda in undersökningen på sin egen webbsida så att man inte behöver lämna den för att gå till en annan webbplats/kanna stanna kvar på sin egen webbplats.

Jag gillar att man kan lägga till sitt varumärkeskit i verktyget så att man kan säkerställa att organisationens varumärkeskonsekvens förblir intakt trots att det är ett tredjepartsverktyg. Jag gillar också att man kan bädda in undersökningen på sin egen webbsida så att man inte behöver lämna den för att gå till en annan webbplats/kanna stanna kvar på sin egen webbplats.

14. BrandMentions (Bäst för att övervaka varumärkets närvaro på digitala plattformar)

via BrandMentions

BrandMentions erbjuder en omfattande lösning för företag som vill övervaka sin närvaro online, analysera konkurrenterna och hantera varumärkets rykte. Med hjälp av verktyget kan du spåra alla omnämnanden av ditt varumärke på webben, inklusive sociala medier, bloggar och nyhetssajter.

Genom att tillhandahålla realtidsvarningar möjliggör BrandMentions snabb kontakt med din målgrupp, vilket stärker relationerna. Funktionen sentimentanalys hjälper dig att förstå allmänhetens uppfattning, vilket gör det möjligt att reagera strategiskt på beröm och kritik.

BrandMentions bästa funktioner

Övervaka omnämnanden av varumärket på webben och sociala plattformar

Få realtidsvarningar för omedelbara möjligheter till engagemang

Analysera sentiment för att effektivt förstå allmänhetens uppfattning

BrandMentions begränsningar

Begränsad förmåga att fånga upp bredare konversationer eller nya trender relaterade till ditt varumärke

Funktionerna för dataanalys och rapportering är mindre intuitiva jämfört med andra verktyg.

Priser för BrandMentions

Gratis för alltid

Startpaket : 299 $/månad per användare

Pro : 499 $/månad per användare

Expert: 699 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

BrandMentions betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om BrandMentions?

Här är vad en G2-recensent sa:

Verktyget är superenkelt att använda och ger snabba, exakta resultat. Jag uppskattar verkligen hur anpassningsbara kampanjerna är. Du kan lägga till negativa sökord eller utesluta vissa konton och webbplatser. Dessutom är det billigare än många liknande alternativ på marknaden.

Verktyget är superenkelt att använda och ger snabba, exakta resultat. Jag uppskattar verkligen hur anpassningsbara kampanjerna är. Du kan lägga till negativa sökord eller utesluta vissa konton och webbplatser. Dessutom är det billigare än många liknande alternativ på marknaden.

15. Think with Google (Bäst för att förstå konsumentbeteende och branschtrender)

via Think with Google

Det sista verktyget på vår lista över marknadsundersökningsverktyg, Think with Google, hjälper dig att få tillgång till de senaste marknadsinsikterna, konsumenttrenderna och branschundersökningarna. Det förser dig med datadrivna artiklar och fallstudier som du kan använda som underlag för dina strategier.

Att utforska nya konsumentbeteenden kan till exempel hjälpa dig att bättre förstå din målgrupps föränderliga behov. Dessutom kan verktyg som Google Trends och Market Finder hjälpa dig att identifiera nya marknadsmöjligheter och optimera din närvaro online.

Tänk med Googles bästa funktioner

Utforska konsumentinsikter för att förstå målgruppens beteenden och konsumenternas preferenser.

Få tillgång till fallstudier som visar framgångsrika marknadsföringsstrategier.

Använd Google Trends för att övervaka sökbeteendet över tid.

Tänk med Googles begränsningar

Det är begränsat till insikter och verktyg som tillhandahålls av Google.

Innehållet fokuserar främst på digitala marknadsföringsstrategier.

Priser för Think with Google

Gratis för alltid

Tänk med Google-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

✨ Särskilda omnämnanden Utöver de många marknadsundersökningsverktyg som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: SurveyMonkey: Bäst för att skapa och distribuera enkäter för att samla in kvantitativa data

Mintel: Bäst för omfattande marknadsundersökningsrapporter och analys av konsumenttrender.

TacNielsen: Bäst för mätdata inom detaljhandeln, insikter från konsumentpaneler och medieanalyser.

Euromonitor International: Bäst för globala marknadsundersökningsrapporter, Bäst för globala marknadsundersökningsrapporter, branschanalyser och konsumenttrender.

➡️ Läs mer: Alternativ och konkurrenter till SurveyMonkey

Optimera din marknadsundersökning med ClickUp!

Marknadsundersökningsverktygen på denna lista erbjuder kraftfulla funktioner för att skapa undersökningar, analysera konkurrenter, spåra trender och visualisera data. Dessa verktyg hjälper team att samla in insikter, förstå målgrupper och fatta beslut snabbare.

Med ClickUp får du en helhetslösning som kombinerar formulärinsamling, AI-driven forskning, teamsamarbete, uppgiftshantering och visuell rapportering – allt på en och samma plattform.

Skapa enkäter med ClickUp Forms, analysera svaren med ClickUp Dashboards, skapa gratisrapporter i ClickUp Docs och upptäck insikter snabbare med ClickUp Brain. Tilldela uppgifter, sätt deadlines och samarbeta enkelt med ditt team. Registrera dig på ClickUp idag för att förenkla ditt marknadsundersökningsflöde och omvandla insikter till handling – snabbare än någonsin!