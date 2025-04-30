13 exempel på kundrecensioner som skapar förtroende

När människor funderar på att köpa en produkt eller tjänst förlitar de sig inte bara på annonser, funktioner eller säljargument. De letar efter bekräftelse – bevis på att andra har haft en bra upplevelse.

Det är där kundrecensioner väger tyngre än vad ett företag säger om sig själv. Det känns äkta, relaterbart och trovärdigt, som en rekommendation från en kollega istället för marknadsföringssnack.

Enligt Bright Local läser faktiskt 77 % av kunderna alltid eller regelbundet online-recensioner och omdömen när de söker efter lokala företag. Ofta använder de vad de lär sig för att fatta ett positivt (eller negativt) köpbeslut!

Om du vill lära dig vad, hur och varför man använder kundrecensioner, fortsätt läsa.

Vi delar också med oss av exempel på kundrecensioner som inspiration. Prata med dina mest lojala kunder för att utforska hur autentiska recensioner kan bidra till att öka försäljningen och minska osäkerheten hos dina onlinekunder.

Vad är ett kundomdöme?

En kundrecension är ett kraftfullt omdöme från en nöjd kund som bekräftar värdet av en produkt eller tjänst. Recensioner kan ha många former, inklusive skriftliga omdömen, videoklipp, fallstudier, inlägg på sociala medier och mycket mer.

🔮 Visste du att? Sannolikheten att köpa en produkt med fem recensioner är 270 % större än för en produkt utan recensioner!

Oavsett format kan du be om kundrecensioner för att visa upp ditt varumärke och dina produkter på bästa möjliga sätt för potentiella kunder.

Vissa omdömen är betalda rekommendationer, särskilt inom influencer-marknadsföring, men de flesta delas frivilligt av kunder på recensionssajter eller samlas in genom direktkontakt från företagen.

I kombination med stark copywriting, smarta strategier för kundlojalitet och riktade marknadsföringsinsatser spelar kundrecensioner en viktig roll för att övervinna köparnas tveksamhet, öka onlineförsäljningen och förvandla lojala kunder till passionerade förespråkare för varumärket.

Vad kännetecknar ett bra kundomdöme?

Här är vad som skiljer ett glömt vittnesmål från ett oförglömligt:

Tydlig identifiering av kunden: Inkluderar kundens namn, titel, företag och ibland även ett foto. Denna specificitet gör vittnesmålet mer trovärdigt och relaterbart.

Specifikt problem eller svårighet: Beskriver det exakta problemet som kunden stod inför innan de hittade lösningen.

Konkreta, mätbara resultat: I stället för vaga lovord citerar starka vittnesmål konkreta resultat, såsom "ökade konverteringsgraden med 30 %" eller "sparade 10 timmar per vecka".

Autentisk röst och ton: Låter som riktiga människor som pratar. Naturliga formuleringar, små brister och känslomässiga uttryck gör dem mer trovärdiga.

Viktiga differentierande faktorer: Framhäv hur din produkt är bättre än konkurrenternas när det gäller pris, support, användningsfall och exceptionell service etc.

Transformationsberättelse: Den skisserar en tydlig resa "före och efter" och hjälper potentiella kunder att visualisera sin egen potentiella framgångssaga.

13 kraftfulla exempel på kundutlåtanden (med mallar)

Om du letar efter inspiration för att visa upp verkliga kundframgångar (och kanske spara lite tid samtidigt), kolla in dessa 13 kraftfulla exempel på kundutlåtanden – plus färdiga mallar som gör det ännu enklare att skapa dina egna:

1. Kort citat som kundrecension

Det här är klassiska, korta och koncisa citat från kunder som beskriver sina positiva erfarenheter av ditt företag. De är enkla men mycket effektiva och fungerar utmärkt när du vill ha snabba bevis för din egen webbplats, sociala medier eller marknadsföringsmaterial.

ClickUp använder korta citat för att skapa omedelbar trovärdighet och visa hur det ökar teamets effektivitet med realtidssamarbete, AI, automatisering och skalbar projektledning.

ClickUP samlar alla våra team på ett och samma ställe

📌 Snabbtips: Kombinera citat med kundbilder eller företagslogotyper för att göra dem mer trovärdiga.

Här är en mall som du kan använda:‘ ”[Produkt/tjänst] hjälpte mig att [uppnå specifikt resultat] mycket snabbare än jag hade förväntat mig. Jag kunde inte vara nöjdare!” – [Kundens namn], [Befattning/företagsnamn]

💡 Proffstips: Visa upp pressrecensioner på en framträdande plats på dina rekommendationssidor för att öka trovärdigheten från tredje part. Omnämnanden i pålitliga medier kan vara mer övertygande än enbart kundcitat.

2. Resultatfokuserade vittnesmål

Denna typ av omdöme fokuserar specifikt på mätbara resultat. Det visar obestridliga bevis på att din produkt eller tjänst ger verklig effekt.

Dessa är perfekta för att rikta sig till resultatorienterade kunder som bryr sig om ROI (avkastning på investering) eller tidsbesparingar. För att fördjupa oss ytterligare, här är ett sådant exempel från ClickUp, som löser mycket specifika problem för CEMEX.

📌 Snabbtips: Ange specifika siffror och tidsramar för att göra effekten tydlig och imponerande.

⌛ Tidsbesparande mall: Använd ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning för att omedelbart hitta kunder som är redo att lämna vittnesmål. Kunder som ger din tjänst höga betyg och bekräftar att deras problem har lösts (”Löstes problemet? – JA”) är de bästa kandidaterna för snabba vittnesmål.

3. Videorecension

Video tar äktheten till en ny nivå. Att se och höra en riktig kund prata om din produkt skapar en stark känslomässig koppling och bygger snabbt upp förtroende.

I videon delar ClickUps kunder från olika branscher med sig av sina erfarenheter av ClickUp och betonar dess inverkan på teamsamarbete och övergripande produktivitet.

📌 Snabbtips: Håll videoklippen 1–2 minuter långa och fokusera på vilket problem kunden stod inför och hur ditt varumärke hjälpte till att lösa det.

4. Vittnesmål före och efter

Visa livet före och efter din produkt. Gör det lätt att relatera till genom att lyfta fram ett tydligt problem hos din målgrupp och erbjuda en relevant lösning, precis som OC Fitness Coach gjorde.

📌 Snabbtips: Fokusera på emotionella och praktiska förändringar utöver siffror. Visa hur kundens liv, verksamhet eller känslor förändrades efter att ha använt din produkt/tjänst.

5. Vittnesmål i form av fallstudie

En fallstudie ger djupgående insikter om hur du löste ett kundproblem, med statistik, resultat och lite storytelling för att göra det intressant. Denna fallstudie från ClickUp kombinerar mätbara resultat och praktiska fördelar i en fängslande berättelse för att visa på verkliga tillämpningar.

📌 Snabbtips: Strukturera din fallstudie tydligt: Utmaning → Lösning → Resultat → Kundcitat.

Använd denna mall i fallstudiemodell som referens: Bakgrund: ”Som [roll/bransch] behövde jag hjälp med [specifik utmaning]”.

Resan: ”Jag upptäckte [produkt/tjänst] och onboardingprocessen var [enkel/snabb/smidig]. De stack ut tack vare [viktig differentierande faktor].”

Effekt: ”Sedan dess har jag sett [detaljerade resultat] och känner mig mer säker på [uppgift/resultatområde]”.

Rekommendation: ”Jag rekommenderar [produkt/tjänst] varmt till alla som söker [fördel/resultat].”

6. Sociala bevis i kundutlåtanden

Ibland publicerar kunder spontant inlägg om ditt varumärke på plattformar som Twitter, LinkedIn eller Instagram. De fungerar som spontana rekommendationer som blir konkreta, oberoende bekräftelser av ditt varumärkes styrkor.

📌 Snabbtips: Med tillstånd kan du dela om vittnesmål på sociala medier och tagga kunden för att öka trovärdigheten och räckvidden.

7. Branschspecifika vittnesmål

Dessa vittnesmål är skräddarsydda för att visa på effekten inom en viss bransch. När du lyfter fram nischade utmaningar som din produkt eller tjänst har löst positionerar du din produkt som en specialiserad lösning.

Se hur AppLovins kundrecensioner hjälper till att etablera företaget som en ledande AI-driven reklam- och marknadsföringslösning för mobilapps- och spelbranschen.

📌 Snabbtips: Inkludera branschspecifik terminologi och utmaningar som potentiella kunder känner igen och kan relatera till.

8. Omdömen från influencers eller experter

Har ett stort namn i din bransch gett dig en shoutout? Det är ett betydande lyft för din trovärdighet!

När du går in på en ny marknad eller försöker ompositionera ditt varumärke kan du be influencers, kändisar eller experter inom området att låna ut sin auktoritet till ditt varumärke.

Om du vill nå ut till en bredare publik eller behöver hantera kundernas förväntningar på ett effektivt sätt kan du spela in ljudrecensioner med branschledare och göra podcasts av dem!

Och Serena Williams LinkedIn-inlägg för Shopify är det perfekta exemplet på en influencer-recension.

📌 Snabbtips: Se till att influencers omdömen stämmer överens med dina varumärkesvärden för att undvika att framstå som oäkta.

9. Jämförande vittnesmål

En kund förklarar varför de valde DIG framför dina konkurrenter. Med dessa kan du rikta dig till potentiella kunder som befinner sig i utvärderingsfasen och jämför liknande lösningar.

I denna G2-recension förklarar en teknisk projektledare hur ClickUp utmärker sig som en allt-i-ett-app för arbete.

📌 Snabbtips: Uppmuntra nöjda kunder att lämna omdömen och svara på både negativ och positiv feedback för att visa att du bryr dig.

10. Recensioner från kollegor

Det här är betyg och recensioner som samlats in på tredjepartsplattformar, såsom Reddit eller Trustpilot. Eftersom ett enda bra omdöme kan leda till organiska diskussioner om ditt varumärke kan dessa vara otroligt värdefulla.

Ta en titt på hur denna Reddit-tråd sprider information om ClickUp.

📌 Snabbtips: Skapa officiella konton bara för att delta i konversationer på ett naturligt sätt (t.ex. ”Hej, vi är [Varumärke], tack för feedbacken – vi lyssnar!”).

11. ”Skulle du rekommendera” – omdöme

En direkt rekommendation? Mycket övertygande när människor fortfarande funderar.

Om en kund säger att de skulle rekommendera dig visar det att de är genuint nöjda med det värde du tillhandahåller, inte bara som en engångsköpare utan som en lojal förespråkare för ditt varumärke.

📌 Snabbtips: Utforma dessa effektfulla vittnesmål och kundrekommendationer kring specifika aspekter som kunden uppskattade, till exempel användarvänlighet eller personlig service.

12. Långt skriftligt omdöme

Vill du förmedla djupet i problemet, lösningen och den emotionella påverkan på ett mer berättande sätt? Be kunderna att dela med sig av sina unika perspektiv i ett blogginlägg och ge dem ett ramverk som gör det enkelt för dem.

Här är en exempelmall för e-post som du kan använda: Ämne: Vi vill gärna höra om dina erfarenheter av [ditt företags namn]! Hej [kundnamn], jag hoppas att du mår bra! Jag kontaktar dig eftersom vi verkligen värdesätter din feedback och gärna vill höra mer om dina erfarenheter av [din produkt/tjänst]. Om du har några minuter över skulle vi vara oerhört tacksamma om du kunde dela med dig av ett längre omdöme. Du kan gärna ta upp frågor som: Vad fick dig att välja [din produkt/tjänst]?

Hur har det hjälpt dig att övervinna dina initiala utmaningar?

Vilka fördelar var mest framträdande för dig?

Hur har din totala upplevelse av oss varit? Om det passar dig bättre kan vi gärna ringa ett kort samtal för att höra dina tankar, eller så kan du helt enkelt svara på det här e-postmeddelandet. Tack så mycket för ditt fortsatta stöd. Vi ser fram emot att höra från dig snart! Med vänliga hälsningar, [Ditt namn] [Din befattning] [Din kontaktinformation]

📌 Snabbtips: Erbjud ett litet incitament, till exempel en rabatt, en gratisgåva eller en donation till en välgörenhetsorganisation som de stöder, som ett tecken på uppskattning.

💡 Proffstips: Blanda vittnesmål från anställda och intervjuer för att skapa en välbalanserad berättelse. Anställdas perspektiv bygger upp varumärkets trovärdighet internt, medan kundernas feedback ökar förtroendet och påverkar köpbesluten.

13. Känslomässigt omdöme

Alla framgångar handlar inte om siffror. Ibland handlar det om känslor som lättnad, glädje, tacksamhet eller självförtroende.

Se hur detta kundomdöme för WeightWatchers använder ett språk som väcker känslor för att nå potentiella kunder på ett emotionellt plan.

📌 Snabbtips: Låt kundens känslor styra deras ord och förvandla människocentrerade budskap till övertygande vittnesmål.

Hur man samlar in omdömen som konverterar

Att definiera bra vittnesmål är en del av ekvationen; att bygga ett tillförlitligt system för att samla in dem är det som förvandlar kundernas framgångar till marknadsföringsresurser.

Låt oss gå igenom hur du gör det:

Identifiera ögonblick med hög kundnöjdhet: Spåra kundernas milstolpar (som slutförd onboarding, stora framgångar, förnyelsedatum) och be om vittnesmål när kunderna är som mest nöjda och villiga att dela med sig.

Använd förberedda intervjufrågor: Istället för att be kunderna att "skicka något" kan du guida dem med 3–5 specifika frågor som ger starkare berättelser utan att lägga skrivbördan på dem.

Erbjud intervjuer som ett alternativ: Ibland föredrar kunder att prata istället för att skriva. Genom att erbjuda ett kort 10-minuterssamtal kan du få in innehållsrika, detaljerade vittnesmål som du senare kan redigera till polerade citat.

Samla in mikromeriter under resans gång: Istället för att vänta på en "slutgiltig" meritering, samla in korta utdrag från e-postmeddelanden, chattar, recensionssajter eller feedback efter webbinarier när de uppstår.

Gör processen smidig: Fyll i grundläggande kundinformation i Fyll i grundläggande kundinformation i verktyg för kundfeedback när det är möjligt, håll formulären korta (under 5 minuter) och gör det enkelt att ladda upp videor eller skärmdumpar.

När du INTE ska be om ett omdöme ❌ Omedelbart efter köpet: Direkt efter ett köp har kunderna ännu inte sett några resultat. Om du frågar för tidigt riskerar du att få vaga eller tomma kommentarer istället för meningsfulla bevis.

Under onboarding eller implementering: Kunderna håller fortfarande på att lära sig din produkt eller tjänst. Deras erfarenhet är ännu inte fullt utvecklad, och deras feedback kan snarare handla om förvirring än framgång.

När en kund har problem: Om en kund har fastnat, är frustrerad eller har olösta supportärenden kommer en begäran om vittnesmål att upplevas som okänslig och skada förtroendet.

Utan en tydlig framgångsfaktor: Om det inte finns någon tydlig projektframgång, resultat eller milstolpe att uppnå, kan du vänta och senare samla in ett mycket starkare, resultatinriktat omdöme.

Var du kan använda vittnesmål för maximal effekt

För att omvandla vittnesmål till verklig tillväxt måste du placera dem där de har störst inflytande på målgruppens beslut. Några exempel är:

Landningssidor: Placera dina starkaste vittnesmål nära call-to-action-knapparna på dina landningssidor. De skapar förtroende precis när besökarna beslutar sig för att ta nästa steg.

Produktsidor: Använd vittnesmål som direkt lyfter fram specifika funktioner eller fördelar. Placera dem nära motsvarande produktinformation så att läsarna kan koppla berömmet till det som är viktigast.

Prissättningssidor: Presentera vittnesmål som nämner valuta för pengarna, kostnadsbesparingar eller avkastning på investeringen. Dessa hjälper till att minska invändningar mot prissättningen och förstärker värdet av ditt erbjudande.

E-postkampanjer: Lägg in korta, effektfulla vittnesmål i dina uppföljningsmejl, produktmeddelanden eller uppföljningar efter demonstrationer. Konsekventa bevis håller ditt varumärke trovärdigt under hela köpresan.

Säljpresentationer och offerter: Förse ditt säljteam med vittnesmål som matchar den potentiella kundens bransch, företagsstorlek eller utmaningar. Genom att anpassa sociala bevis blir säljargumentet mycket mer övertygande.

Webbseminarier och live-demonstrationer: Nämn några kundcitat under dina webbseminarier eller demonstrationspresentationer. Att sprida in verkliga framgångshistorier skapar förtroende utan att det låter som en påträngande försäljning.

Tack- och efterköpssidor: Visa kundrecensioner efter en registrering, ett köp eller en nedladdning. Det försäkrar köparna om att de har fattat ett klokt beslut och minskar tvivlen efter köpet.

💡 Proffstips: De bästa vittnesmålen börjar långt innan du ber om dem. Använd ClickUps mall för kundframgångssamarbete för att hålla ditt team synkroniserat från det första kundmötet till den slutliga rekommendationen. När alla känner till kundens historia är det mycket lättare att fånga upp äkta, kraftfull feedback. Lite förberedande organisation ger stora resultat.

Använd ClickUp för att hantera förfrågningar om vittnesmål och tillgångar

Att samla in vittnesmål och spåra KPI:er för kundupplevelsen hjälper till att bygga förtroende, öka konverteringsgraden och främja kundlojaliteten. Men att hantera hela processen med vittnesmål är allt annat än enkelt.

Du kontaktar kunder men tappar bort uppföljningarna. Citat godkänns men hamnar aldrig i kampanjer. Några av dina bästa kundberättelser ligger glömda i slumpmässiga mappar eftersom marknadsförings-, försäljnings- och serviceteamen inte är samordnade.

Utan ett centraliserat system måste du ständigt kämpa för att samla in, organisera och faktiskt använda vittnesmål när de behövs som mest. ClickUp, appen som klarar allt på jobbet, ger dig ett kraftfullt, enhetligt sätt att hantera vittnesmål i alla skeden av kundresan, från den första förfrågan till löpande relationshantering.

Låt oss ta en titt på hur ClickUp fungerar som en mjukvara för kundframgångar för att effektivisera hela processen 👇

1. Samla in vittnesmål med ClickUp Forms

ClickUp Forms gör det enkelt att skapa formulär för att begära kundutlåtanden med ditt varumärke på bara några minuter. Istället för att skicka utspridda e-postförfrågningar, använda en särskild programvara för automatisering av formulär eller manuellt spåra svar, kan du skicka en enda formulärlänk till kunderna och samla in allt automatiskt i ClickUp.

Du kan lägga till fält för publiceringstillstånd, branschtyp, detaljer om användningsfall eller till och med valfria fotouppladdningar, så att ditt team kan samla in fullständiga, kampanjklara vittnesmål från dag ett.

När svaren börjar strömma in kan du ta det ett steg längre med ClickUp Brain. Det låter dig analysera kundfeedback från formulärinlämningar i realtid, vilket hjälper dig att upptäcka mönster, hitta lovande kundberättelser och prioritera uppföljningar på ett mer intelligent sätt.

Öppna helt enkelt utrymmet, mappen eller listan där dina formulärinlämningar lagras, klicka på Fråga AI i det övre högra hörnet och ställ frågor som ”Vilka omdömen nämner [produktfunktion]?” eller ”Visa mig inlämningar från kunder inom hälso- och sjukvården.”*

Analysera kundfeedback genom att ställa frågor i naturligt språk och få omedelbara insikter med ClickUp Brain.

På några sekunder hämtar Brain insikter från dina inlägg, så att du omedelbart kan omvandla dem till användbara marknadsföringsresurser.

📮ClickUp Insight: Hälften av våra respondenter har svårt att ta till sig AI; 23 % vet helt enkelt inte var de ska börja, medan 27 % behöver mer utbildning för att kunna göra något avancerat. ClickUp löser detta problem med ett välbekant chattgränssnitt som känns precis som att skicka sms. Teamen kan börja direkt med enkla frågor och förfrågningar och sedan naturligt upptäcka mer kraftfulla automatiseringsfunktioner och arbetsflöden utan den skrämmande inlärningskurva som hindrar så många människor.

ClickUp gör det ännu enklare att samla in omdömen genom att erbjuda färdiga mallar för feedbackformulär.

Du kan till exempel använda ClickUps mall för feedbackformulär för att skapa en plattform där dina kunder kan uttrycka sina åsikter och samla värdefulla insikter för produktförbättringar.

Få en gratis mall Organisera och spåra kundfeedback på ett strukturerat sätt med hjälp av ClickUps mall för feedbackformulär.

Så här hjälper det dig ytterligare👇

Samla in övergripande betyg på tjänsterna med hjälp av fördefinierade stjärnbetygsfält, så att ditt team direkt kan identifiera nöjda kunder som är värda att kontakta för vittnesmål.

Samla automatiskt in skäl till betyg och förslag på förbättringar, så att du får ett rikare sammanhang när du väljer de bästa citaten och kundberättelserna att lyfta fram.

Med inbyggda anpassade fält i ClickUp , såsom kundnivå, kan du prioritera insamlingen av vittnesmål från dina mest strategiska eller värdefulla kundgrupper.

Vet exakt vilken servicerepresentant eller leverantör feedbacken avser, vilket gör det enkelt att koppla kundernas framgångshistorier till specifika team eller initiativ när du skapar kampanjer.

2. Spåra och organisera omdömen med ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards går ett steg längre och ger dig realtidsinformation om var varje omdöme befinner sig.

Visualisera projektets resultat och följ teamets framsteg i realtid med hjälp av ClickUp Dashboards.

Här är vad du kan göra med Dashboards:

Övervaka status för inlämning och godkännande : Skapa statuswidgets för att se hur många omdömesförfrågningar som har skickats, hur många som väntar på svar och hur många som har godkänts, allt i realtid.

Visualisera omdömen efter personlighet eller bransch: Skapa cirkeldiagram eller stapeldiagram som kategoriserar omdömen efter kundtyp, produktanvändning eller bransch, vilket hjälper marknadsföringsteamen att skräddarsy kampanjer med precision.

Anpassa din arbetsyta genom att lägga till kort från olika kategorier med hjälp av ClickUp Cards.

Spåra användningen av vittnesmål i kampanjer : Lägg till diagram eller uppgiftslistor som visar vilka vittnesmål som har kopplats till aktiva marknadsförings-, försäljnings- eller kundframgångskampanjer och upptäck luckor där nya citat behövs.

Identifiera högpresterande vittnesmål: Spåra : Spåra kundservicemål och engagemangsmätvärden som klick, delningar eller konverteringar kopplade till specifika vittnesmål, så att du kan prioritera dina mest effektfulla berättelser.

3. Hantera relationer med rekommendationer med ClickUp CRM-lösningen

Hanteringen av vittnesmål slutar inte efter att du har samlat in några citat. Att bygga långsiktiga relationer med nöjda kunder leder ofta till rikare, fortlöpande berättelser, såsom fallstudier, rekommendationer, produktrecensioner eller kundintervjuer.

ClickUp CRM Team Solution hjälper sälj- och kundframgångsteam att hantera dessa relationer på ett mer strategiskt sätt.

Hantera kundrelationer och pipeline-stadier effektivt med ClickUp CRM Team Solution.

Du kan spåra personer som lämnat vittnesmål i en kunddatabas, ställa in påminnelser för uppföljning för att be om uppdaterade citat eller rekommendationer och skapa uppföljningssekvenser – allt medan du håller överlämningarna mellan teamen smidiga.

4. Fånga upp supportframgångar och stärk lojaliteten med ClickUp Customer Service Solution

Bra kundkommunikationshantering ger upphov till de starkaste och mest emotionella vittnesmålen – men bara om ditt team är redo att fånga dem i rätt ögonblick.

ClickUp Customer Service Team Solution ger supportteam möjlighet att aktivt identifiera, flagga och vårda möjligheter till vittnesmål när kundnöjdheten är som högst, inte veckor senare när entusiasmen har avtagit.

Organisera och effektivisera din kundtjänst med ClickUp Customer Service Team Solution.

I korthet:

Delegera och markera rekommendationsleads enkelt : Supportmedarbetare kan snabbt märka lösta ärenden som visar exceptionella resultat, utan att behöva lämna sitt arbetsflöde. Du kan tilldela dessa märkta ärenden till marknadsförings- eller kundframgångsteam för att sprida rekommendationerna.

Anpassa servicearbetsflöden för att samla in viktig kundinformation : Använd anpassade fält för att logga ytterligare data som kundnöjdhetsbetyg, lösningsanteckningar och emotionella höjdpunkter från interaktionen.

Prioritera kunder som är värda att omnämna: ClickUps prioritetsinställningar hjälper team att fokusera uppföljningsarbetet på kunder med stor påverkan – de som har upplevt stora framgångar eller visar stark lojalitet mot varumärket – så att du kan rikta in dig på de bästa kandidaterna först.

Förvandla vittnesmål till tillväxtresurser med ClickUp

Att samla in vittnesmål är en sak. Att omvandla dem till konsekventa, intäktsdrivande tillgångar är en annan. Utan rätt system hamnar även dina bästa kundcitat i e-posttrådar eller spridda över olika team.

ClickUp hjälper dig att gå långt bortom att bara samla in feedback. Med formulär, instrumentpaneler, CRM-verktyg och kundtjänstarbetsflöden på ett och samma ställe kan ditt team samla in, hantera och aktivera vittnesmål utan gissningar. Oavsett om du lyfter fram rätt berättelser i rätt skede eller samordnar försäljnings-, support- och marknadsföringsteam kring kundernas framgångar, ger ClickUp dig allt du behöver för att skala upp sociala bevis.

Prova ClickUp gratis och effektivisera hela ditt arbetsflöde för vittnesmål.