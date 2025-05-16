De 10 bästa CRM-systemen med lagerhantering för företag

Du har byggt upp en solid kundbas, dina siffror ser bra ut och du är redo att skala upp.

För att hålla momentumet uppe behöver du robusta och prisvärda verktyg som stöder dina ambitioner utan att överväldiga dig.

Du startade ju inte ett företag för att spendera timmar på att leta efter rätt lagerhanteringsappar. 💁🏽‍♂️

Vi har gjort grovjobbet åt dig.

Efter att ha utvärderat flera alternativ för lagerhantering har vi valt ut de bästa programvarulösningarna för lagerhantering som är enkla, kostnadseffektiva och perfekt anpassade för små och medelstora företag.

Dessa 11 CRM-system med lagerhanteringslösningar integreras också väl med verktyg för lagerplanering, spårar lagernivåer, förenklar lagerhanteringen och ökar kundengagemanget.

De 10 bästa CRM-systemen med lagerhantering i korthet

Låt oss börja med en snabb jämförelsetabell över de 10 bästa CRM-systemen med lagerhanteringsverktyg. Vissa har till och med automatiserad lagerhantering!

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp Allt-i-ett-app för arbete med CRM och lagerhantering Team som behöver smidig CRM + lagerhantering, projektledning och samarbete på en och samma plattform (alla teamstorlekar) Gratis plan tillgänglig Betalda planer börjar på 7 dollar Zoho CRM Plus Enhetlig CX-plattform (9 Zoho-appar)OmnikanalengagemangAI-assistent (Zia)Sales Signals-varningar Företag som vill ha en enhetlig kundupplevelse, omnikanalsförsäljning och djupgående analyser (medelstora till stora team) 30 dagars gratis provperiod Betalda abonnemang från 57 dollar Vtiger CRM Allt-i-ett-CRMProjektledningE-postkampanjerLivechatt Små företag som behöver integrerade CRM-, lager- och supportverktyg Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 15 dollar monday. com Visuella tavlor (Kanban, tidslinje, kalender) Anpassade arbetsflöden Automatiseringar Lageruppföljning Team som vill ha anpassningsbara arbetsflöden, visuell projekt- och lageruppföljning (alla storlekar) Gratis plan tillgänglig Betalda planer från 12 dollar Odoo Lageruppföljning i realtidStreckkodsläsningAutomatiserad lager- och leverantörshanteringOptimering av leveranskedjan Företag som behöver robust order-/lagerhantering med automatisering (alla storlekar) Gratis plan tillgänglig Betalda planer börjar på 7,25 $. Dolibarr Öppen källkod CRM & ERPModulär design Community-support Budgetmedvetna team, nystartade företag eller de som vill ha öppen källkods flexibilitet Öppen källkodslösning med gratisabonnemang samt anpassade prisplaner. Onpipeline Anpassningsbara databasfältCentraliserade kunddataSpårning av teamets prestandaEnkel rapportering Distributörer och säljteam som behöver ett enkelt CRM-system + lagerhantering med enkel användargränssnitt Gratis provperiod tillgänglig Betalda abonnemang från 25 $ HashMicro CRM IntäktsprognoserDetaljerade försäljningsrapporterModulära integrationerSkalbar för tillväxt Företag som behöver ett omfattande, skalbart CRM-system + lagerhantering Gratis demo tillgänglig Anpassade priser CRM Creatio Automatisering av arbetsflödenFördesignade mallarMarknadsplatsintegrationerAnpassning utan kod Företag som behöver automatiserad försäljning, lagerhantering och arbetsflödeshantering Gratis provperiod tillgänglig Betalda abonnemang från 25 $. Katana LageroptimeringStreckkodsläsningShopify/QuickBooks-integrationerProduktionshantering Tillverkare och produktbaserade företag som behöver produktions- och lagerkontroll Gratis provperiod tillgänglig Betalda abonnemang från 179 $ (faktureras årligen)

Vad ska du leta efter i ett CRM-system med lagerhantering?

Här är de lagerhanteringsfunktioner du bör prioritera när du väljer ett CRM-lagersystem:

Live-synkronisering: Se till att lageruppgifterna uppdateras omedelbart i alla lager och försäljningskanaler med justeringar i realtid.

Streckkodsläsning: Integrera streckkodsläsning för att förenkla produktspårning och identifiering.

Lagermeddelanden: Ställ in varningar för låga lagernivåer eller artiklar som behöver fyllas på för att upprätthålla en smidig lagerhantering.

Realtidsdata och rapportering: Få tillgång till liveuppdateringar av lagret och utnyttja robusta rapporteringsverktyg för att förhindra överlager eller lagerbrist samtidigt som du får insikt i försäljningstrender och lageromsättning.

Lagermallar: Använd fördesignade lagermallar för att effektivisera arbetsuppgifter och upprätthålla konsekvens.

Integrationsmöjligheter: Integrera lagerhanteringssystem smidigt med befintliga verktyg som ERP-plattformar, e-handelsprogramvara för lagerhantering och orderhanteringssystem för att automatiskt synkronisera kunddata och lagernivåer.

👀 Visste du att? Cirka 74 % av företagen håller med om att CRM-programvara hjälper dem att se kundinformation på ett enklare sätt.

De 10 bästa CRM-systemen med lagerhantering

Här är de 10 bästa lagerhanteringsprogrammen med CRM-funktioner som erbjuder en perfekt kombination av lageruppföljning, kundrelationshantering och smidiga integrationer:

1. ClickUp (bäst för smidig CRM- och lagerintegration)

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete, som möjliggör teamsamarbete och spårning och hantering av lager i realtid. Istället för att växla mellan flera verktyg kan du lita på ClickUp CRM för att hantera uppgifter, spåra lager och hålla ordning.

Börja med att använda tabellvyn i ClickUp för att organisera lagerdata på ett tydligt och anpassningsbart sätt. Du kan ställa in kolumner för att spåra SKU-nummer, lagerkvantiteter och andra produktdetaljer. Dessutom kan du enkelt övervaka olika lagerkriterier med anpassade statusar och prioriteringar.

Visualisera dina lageruppgifter i organiserade strukturer med ClickUps tabellvy.

Det är bara utsikten! Hur ser det ut med det faktiska arbetet? Med ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, och dess AI-agenter kan du automatisera nästan alla aspekter av ditt arbetsflöde, från att skriva personliga e-postmeddelanden till att generera sammanfattningar och larma om lagernivån, allt via intelligent, triggerbaserad automatisering.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar i naturligt språk med hjälp av ClickUp Brain.

En annan användbar plattformsfunktion är ClickUp Dashboards, som låter dig anpassa gränssnittet helt och hållet. Med dem kan du se alla viktiga lageruppgifter på ett ögonblick, vilket gör det enklare att spåra lagerrörelser och tillgänglighet i realtid.

Skapa enkelt anpassade instrumentpaneler med ClickUp. Ingen kodning krävs!

Det hjälper dig också att ställa in widgets för att snabbt få tillgång till viktiga mätvärden och automatisera manuella uppgifter som aviseringar om lågt lager.

Med ClickUp kan du enkelt skapa CRM-mallar för att effektivisera dina kundleveranser och lagerprocesser. Till exempel är den nybörjarvänliga CRM-mallen från ClickUp perfekt för att hantera kundrelationer snabbt och effektivt.

Få gratis mall Håll alla dina leads, kundrelationer och försäljningar organiserade på ett ställe med ClickUp CRM-mallen.

Det erbjuder sju anpassade statusar för att spåra uppgiftsförloppet och fem sätt att visualisera ditt arbete, vilket hjälper dig att hålla ordning på dina konton.

Med praktisk dra-och-släpp-funktionalitet kan du organisera kundinformation i kalender-, dokument- eller listvy. Denna mall hjälper dig också att hålla kontouppgifter och avslutade affärer i separata listor, vilket förtydligar din kundpipeline.

På samma sätt är ClickUp Inventory Management Template utformad för att hjälpa dig att hantera ditt lager effektivt. Med den här mallen kan du enkelt spåra lagernivåer, optimera lagernivåer och se till att ditt lager alltid är aktuellt. Den hjälper dig också att hålla koll på lagerrörelser och förändringar i lagerkostnader.

Få gratis mall Få fullständig översikt över ditt lager med ClickUps mall för lagerhantering.

Med den här mallen kan du spåra aktuella lagernivåer för att upprätthålla optimala lagerkvantiteter. Du kan snabbt kontrollera tillgängligt lager för att effektivisera orderhanteringen och undvika överlager eller brist på varor.

Övervaka lagerflödet och användningstrender för att fatta välgrundade beslut och fördela resurser på ett klokt sätt. Det gör det också möjligt för dig att hålla dig uppdaterad om fluktuationer i lagerkostnaderna och hantera din budget effektivt.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att omvandla idéer till detaljerade handlingsplaner. Du kan samarbeta i realtid och hålla allt organiserat på ett ställe. Det är ett utmärkt sätt att tilldela uppgifter, följa upp framsteg och samordna allas ansvarsområden.

ClickUps bästa funktioner

Ställ in triggers för återkommande uppgifter, som att beställa varor eller skicka lager, med ClickUp Automations.

Dela viktiga lagerrelaterade SOP:er och processer via ClickUp Docs och samarbeta effektivt genom korrekturläsning och anteckningar.

Integrera med över 1000 verktyg som Google, Slack och HubSpot.

Organisera lageruppgifter enkelt med över 10 flexibla CRM -vyer i ClickUp

Begränsningar för ClickUp

Anpassningsalternativen kan kännas överväldigande för vissa användare.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Ju mer jag använder ClickUp, desto mer blir det en central punkt i mitt arbete. De olika kommunikationsdelarna – anteckningar, PDF-filer, e-post, online-lagring – kan alla samlas och utnyttjas på ett ställe för enkel åtkomst medan jag arbetar med en aktivitet, oavsett om det är projekt- eller kundfokuserat. Denna funktion har hjälpt mig att spara enormt mycket tid, eftersom jag inte behöver leta på olika ställen.

Ju mer jag använder ClickUp, desto mer blir det en central punkt i mitt arbete. De olika kommunikationsdelarna – anteckningar, PDF-filer, e-post, onlinelagring – kan samlas och utnyttjas på ett ställe för enkel åtkomst medan jag arbetar med en aktivitet, oavsett om det är projekt- eller kundfokuserat. Denna funktion har hjälpt mig att spara enormt mycket tid, eftersom jag inte behöver leta på olika ställen.

2. Zoho CRM Plus (Bästa plattformen för enhetlig kundupplevelse)

via Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus är en affärssvit som kombinerar CRM, logistikhantering, lagerhantering och mycket mer. Den kombinerar nio Zoho-applikationer för att skapa ett komplett system för hantering av kundupplevelser (CX).

Plattformen integreras också med viktiga kundkanaler som e-post, sociala medier, telefon och chatt, och samlar in omnikanaldata för djupgående insikter och skräddarsydda åtgärder.

Zoho CRM Plus bästa funktioner

Spåra webbplatsbesökare med SalesIQ och engagera dem genom intelligent livechatt.

Få omedelbara aviseringar via SalesSignals-funktionen när en kund engagerar sig i en köprelaterad aktivitet i någon kanal.

Utnyttja Zia, AI-assistenten, för kontextuella varningar, sentimentanalys och snabb kundkontakt.

Begränsningar för Zoho CRM Plus

Vissa användare rapporterar en inlärningskurva på grund av omfattande funktioner.

Priser för Zoho CRM Plus

CRM Plus: 57 $/användare per månad (faktureras årligen)

Zoho CRM Plus betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

3. Vtiger CRM (Bästa allt-i-ett-CRM för småföretag)

via Vtiger CRM

För småföretag är Vtiger en idealisk CRM-programvara. Den håller kontakter och affärer organiserade samtidigt som den samlar lager, marknadsföring, helpdesk, projektledning och dokument under en enda plattform.

Det som utmärker sig är hur dessa moduler fungerar tillsammans. Om du avslutar en affär kan du omvandla den till ett projekt med bara ett klick. Att lägga till ofta använda produkter eller tjänster för en kund är lika smidigt. Allt är sammankopplat, vilket sparar tid och arbete.

Vtiger CRM:s bästa funktioner

Organisera kontakter med ett enkelt formulär för snabba uppdateringar

Hantera kundärenden med hjälp av helpdesk-skärmen och livechatten.

Skapa e-postkampanjer med mallar och personaliseringsalternativ

Begränsningar för Vtiger CRM

Överdriven anpassning skapar komplexitet och försvårar användbarheten.

Vissa funktioner, som projektmodulen, kan kännas komplexa och ointuitiva.

Priser för Vtiger CRM

One Pilot: Gratis

One Growth : 15 USD/månad per användare

One Professional : Från 42 $/månad per användare

One Enterprise : Från 58 $/månad per användare

One AI: Från 66 $/månad per användare

Vtiger CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vtiger CRM?

En G2-användare säger :

Den största hjälpen från vtiger är att kunna tillhandahålla spårningsverktyg till kunderna för att förbättra deras kundsupport. Skapa solida databaser, tilldelning av uppgifter och relevanta aktiviteter för varje kund, en komplett vision erhålls på organisationsnivå och med olika tillvägagångssätt såsom kommersiella, marknadsföringsmässiga, strategiska, bland andra.

Den största hjälpen från vtiger är att kunna tillhandahålla spårningsverktyg till kunderna för att förbättra deras kundsupport. Skapa solida databaser, tilldela uppgifter och relevanta aktiviteter för varje kund, få en fullständig överblick på organisationsnivå och med olika tillvägagångssätt, såsom kommersiella, marknadsföringsmässiga, strategiska och andra.

4. monday. com (Bäst för anpassningsbara arbetsflöden och lageruppföljning)

Som molnbaserad CRM-programvara erbjuder monday.com en unik blandning av CRM- och projektledningsverktyg. Dess visuella design gör det enkelt att se helheten samtidigt som man övervakar försäljningsaktiviteterna. Anpassningsalternativen gör att du kan skräddarsy den efter olika arbetsflöden och organisera data över flera försäljningskanaler.

monday.com bästa funktioner

Spåra uppgifter och problem med hjälp av visuella tavlor med färgkodade varningar för snabba uppdateringar.

Använd alternativa vyer som tidslinjer, kanbantavlor och kalendrar för att hantera projekt.

Automatisera repetitiva uppgifter och få aviseringar för att minska manuellt arbete.

monday.com begränsningar

Erbjuder begränsade integrationer med färre alternativ för populära verktyg från tredje part.

monday. com prissättning

Gratis

Basic : 12 $/användare per månad

Standard : 14 $/användare per månad

Pro : 24 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

monday. com betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 12 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

5. Odoo (bästa lagerappen för orderhantering)

via Odoo

Odoo, en omfattande lösning för lagerhantering och orderhantering, snabbar upp lagerhanteringen genom att ge dig realtidsöverblick över lagernivåerna. Programvaran automatiserar också uppgifter som lagerpåfyllning och leverantörsuppföljning, vilket bidrar till att minska manuella fel och risker.

En av Odoos bästa funktioner är möjligheten att ställa in påminnelser, vilket säkerställer att du håller koll på viktiga uppgifter. Det förenklar rapportering, orderhantering, manuell datainmatning och systemintegrationer.

Odoos bästa funktioner

Spåra förseglade paket med streckkodsläsning

Skicka automatiskt produkter till lagerplatser baserat på realtidskapacitet

Optimera din leveranskedjehantering med Odoos konsulttjänster.

Begränsningar för Odoo

Erbjuder begränsade rapporteringsalternativ och anpassningsflexibilitet

Odoo-priser

Odoo One: Gratis

Odoo Standard: 7,25 $/användare per månad

Odoo Custom: 310,90 $/användare per månad

Odoo-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Odoo?

En G2-användare säger:

Det jag gillar mest med Odoo CRM är dess användarvänliga gränssnitt och anpassningsbara plattform för hantering av affärsverksamhet, särskilt kundrelationshantering, kundsupport och enkel dataintegration.

Det jag gillar mest med Odoo CRM är dess användarvänliga gränssnitt och anpassningsbara plattform för hantering av affärsverksamhet, särskilt kundrelationshantering, kundsupport och enkel dataintegration.

6. Dolibarr (Bästa öppen källkods-CRM med lagerfunktioner)

via Dolibarr

Dolibarr är en öppen källkodsbaserad CRM- och ERP-lösning, vilket gör den till ett utmärkt val för företag som letar efter ett budgetvänligt verktyg. Den stöds av en stor gemenskap av utvecklare. Det är ganska enkelt att installera Dolibarr, och dess användarvänliga gränssnitt gör den lätt att använda för alla, även de utan teknisk bakgrund.

Dolibarr bästa funktioner

Modulär design för enkel anpassning efter specifika affärsbehov

Omfattande CRM-, försäljnings-, lagerhanterings- och redovisningsprogramvarufunktioner

Aktivt community-stöd via forum och dokumentation

Dolibarr-begränsningar

Kanske inte lämpligt för mycket komplexa affärsverksamheter.

Kan uppleva tillfälliga buggar som kräver felsökning och uppdateringar.

Dolibarr-priser

Gratis plan tillgänglig

Anpassade priser för specifika användningsfall/teamstorlekar

Dolibarr-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

7. Onpipeline (bästa CRM-systemet för distributörer)

via Onpipeline

Med ett användarvänligt gränssnitt och anpassningsbara databasfält gör Onpipeline hanteringen av kundrelationer enklare och effektivare.

Plattformen förenklar försäljningsprocessen, förbättrar teamsamarbetet och ökar produktiviteten. Det som verkligen utmärker Onpipeline är dess förmåga att möjliggöra personaliserade aktiviteter, vilket gör det anpassningsbart till ett brett spektrum av affärsbehov.

Onpipelines bästa funktioner

Samla alla kunduppgifter och historik på ett ställe för enkel åtkomst.

Håll ordning på försäljningsprocesserna med lättanvända rapporter.

Spåra prestanda för varje teammedlem eller säljare

Begränsningar för Onpipeline

Saknar vissa avancerade funktioner som finns i mer komplexa CRM-lagerhanteringssystem.

Onpipeline-prissättning

Pipeline : 25 $/månad per användare

Standard : 39 $/månad per användare

Avancerat : 58 $/månad per användare

Anpassad: 99 $/månad per användare

Onpipeline-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Onpipeline?

En G2-användare säger:

Jag har använt många andra CRM-system och det här är mycket enkelt, överskådligt och användarvänligt.

Jag har använt många andra CRM-system och det här är mycket enkelt, överskådligt och användarvänligt.

8. HashMicro CRM (Bäst för omfattande företagsledning)

via HashMicro CRM

HashMicro är en webbaserad CRM-lösning som passar alla typer av företag. Den är idealisk för företag som söker ett skalbart CRM-system som kan anpassas efter deras unika behov. Den förenklar spårningen av försäljningsstadier genom att förutse framtida intäkter och förfina försäljningsstrategier med hjälp av datastödda insikter.

HashMicro CRM:s bästa funktioner

Förutse framtida inkomsttrender med noggranna intäktsprognoser

Skapa detaljerade försäljningsrapporter för datadrivna strategier

Integrera flexibla moduler sömlöst med befintliga system

HashMicro CRM-begränsningar

Passar kanske inte små och medelstora företag med enklare affärskrav.

HashMicro CRM-priser

Anpassad prissättning

HashMicro CRM-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. CRM Creatio (bäst för automatisering av försäljnings- och lagerprocesser)

via CRM Creatio

Creatio är mycket mer än ett vanligt CRM-system och kombinerar verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice i en sammanhängande plattform. Det är utvecklat med branscher som finans, tillverkning och telekom i åtanke, vilket gör det perfekt för att hantera komplexa arbetsflöden och personlig kundonboarding.

Verktyget fokuserar också på affärsprocesshantering (BPM) och hjälper företag att kartlägga och skapa unika arbetsflöden.

CRM Creatios bästa funktioner

Använd Creatio Studio för att skapa arbetsflöden och anpassade försäljningserbjudanden utan kodning.

Få tillgång till fördesignade mallar för att snabbt komma igång med arbetsflödena.

Utforska den omfattande marknadsplatsen för att integrera med verktyg för försäljning, marknadsföring och kundservice.

Begränsningar för CRM Creatio

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga tekniska problem och buggar.

Priser för CRM Creatio

Tillväxt: 25 $/månad per användare

Enterprise: 55 $/månad per användare

Obegränsat: 85 $/månad per användare

CRM Creatio betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

10. Katana (bäst för produktionshantering)

via Katana

Katana utmärker sig som en molnbaserad programvara för lageroptimering utformad för produktionshantering. Plattformen är intuitiv och hjälper dig att hålla koll på försäljningskanaler, fysiskt lager, inköpsorder och lagerhanteringssystem – allt på en och samma plattform.

Katanas integration med plattformar som Shopify är praktisk. När en produkt till exempel tar slut i lager återspeglar Katana denna förändring i Shopify så att du kan vidta omedelbara åtgärder.

Katanas bästa funktioner

Använd streckkodsläsare, inventarieverktyg och programvara för lageroptimering för att spåra lager.

Samla online- och offlineförsäljningen i en enda instrumentpanel

Ställ in återbeställningspunkter för att undvika lagerbrist och säkerställa att inköp görs i rätt tid.

Katana-begränsningar

Avsaknad av backup-funktion, vilket gör att lagerdata inte kan återställas om de går förlorade.

Priser för Katana

Startpaket: 179 $/månad (faktureras årligen)

Standard : 359 $/månad (faktureras årligen)

Professional: 799 $/månad (faktureras årligen)

Katana-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Katana?

En G2-användare säger:

Vi gillar verkligen Katana. Vi har vuxit in i det och det har vuxit med oss sedan vi började använda det i slutet av 2020. Det är ganska enkelt att använda. Det integreras med Shopify och Quickbooks. Och om du har några problem är deras kundtjänst verkligen hjälpsam och försöker lösa det snabbt.

Vi gillar verkligen Katana. Vi har vuxit in i det och det har vuxit med oss sedan vi började använda det i slutet av 2020. Det är ganska enkelt att använda. Det integreras med Shopify och Quickbooks. Och om du har några problem är deras kundtjänst verkligen hjälpsam och försöker lösa det snabbt.

