13 alternativ och konkurrenter till Seamless AI som ger din leadgenerering en extra boost

Att hitta rätt prospekt och hålla leadflödet igång kan vara en svår uppgift. Men med AI-drivna verktyg som Seamless. AI kan du enkelt vända trenden och generera leads. 🌟

Seamless. AI automatiserar leadgenerering och hjälper sälj- och marknadsföringspersonal att upptäcka potentiella kunder, samla in kontaktuppgifter och påskynda kontaktsatsningar.

Varje team har dock unika behov, och Seamless. AI kanske inte uppfyller alla dina krav. Leta efter kraftfulla konkurrenter till Seamless. AI som passar din försäljningsstrategi bättre.

I den här guiden går jag igenom några av de bästa alternativen till Seamless. AI och lyfter fram verktyg som ger en ny twist åt leadgenerering.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för leadgenerering förväntas nå 15 524,35 miljoner dollar år 2031.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Seamless. AI förenklar leadgenerering genom att leverera korrekta kontaktuppgifter i realtid. Men om det inte är det perfekta valet för dig, här är 13 andra verktyg som är värda att utforska: ClickUp : Bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationer Bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationer

ZoomInfo: Bäst för stora företag som behöver omfattande B2B-data

Apollo. io: Bäst för säljteam som vill rikta in sig på specifika leads

UpLead: Bäst för SaaS B2B-data

Lusha: Bäst för att skapa riktade prospektlistor

Clearbit: Bäst för avancerad databerikning

Lead411: Bäst för team som vill automatisera arbetsflöden

Cognism: Bäst för intelligent prospektering

Nimble: Bäst för relationshantering

LinkedIn Sales Navigator: Bäst för att utnyttja LinkedIns professionella nätverk

Hunter. io: Bäst för lösningar för prospektering via e-post

Snov. io: Bäst för e-postdriven leadgenerering

LeadIQ: Bäst för att effektivisera leadgenerering och insamling

Vad är Seamless. AI?

Seamless. AI är en AI-driven plattform för leadgenerering och försäljning som är utformad för att hjälpa säljare att hitta och komma i kontakt med potentiella kunder.

Den använder avancerade algoritmer för att söka efter realtidsdata om potentiella leads på webben, inklusive kontaktinformation, jobbfunktioner och företagsuppgifter, och synkroniserar dem direkt med CRM-system som Salesforce och HubSpot.

Den största fördelen? Automatisering av de tidskrävande delarna av prospektering för snabbare och mer exakt kontakt.

Varför välja Seamless. AI-alternativ?

Här är varför det kan vara smart att utforska Seamless AI:s konkurrenter:

Kostnadsöverväganden: Få liknande funktioner till ett mer budgetvänligt pris

Avancerade funktioner: Få tillgång till djupare analyser, AI-insikter eller avancerad lead-poängsättning.

Datakvalitet: Hitta verktyg som är anpassade efter din bransch och målgrupp.

Användarvänlighet: Njut av renare gränssnitt och smidigare Njut av renare gränssnitt och smidigare CRM-arbetsflöden och integrationer.

De 13 bästa alternativen och konkurrenterna till Seamless. AI

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Seamless. AI – med fokus på vad varje verktyg gör bäst, dess viktigaste funktioner och hur mycket det kostar att komma igång.

Verktyg Bästa användningsfall Viktiga funktioner Startpris ClickUp Försäljningsprojektledning och CRM AI-assistent (ClickUp Brain), CRM, formulär, instrumentpaneler, automatisering, mallar Gratis, betalda planer från 7 $/användare/månad ZoomInfo Omfattande B2B-databas för stora företag 70 miljoner samtal, 170 miljoner e-postmeddelanden, SalesOS, AI-e-postskript Anpassade priser Apollo. io Precis lead-inriktning för säljteam AI-leadscoring, multikanal-marknadsföring, 97,5 % e-postnoggrannhet Gratis, betalda planer från 59 $/användare/månad UpLead SaaS B2B-data med hög noggrannhet 95 % noggrannhet, över 50 filter, teknikfilter, verifiering i realtid Gratis provperiod, kostar från 99 $/månad Lusha Riktade prospektlistor i USA/EU GDPR/CCPA-kompatibilitet, ICP-baserade AI-rekommendationer, Chrome-tillägg Gratis, betalt från 49 $/månad Clearbit Avancerad databerikning och leadsegmentering Uppdateringar i realtid, dynamiska formulär, besökardashboards NA Lead411 Automatisera arbetsflöden med data om köparnas avsikter Lead scoring, försäljningsutlösare, Growth Intent Data Gratis provperiod, kostar från 99 $/användare/månad Cognism Intelligent prospektering i enlighet med GDPR Diamond Data®, avsiktsignaler, firmografiska/tekniska filter Anpassade priser Nimble CRM med fokus på relationshantering Synkronisering av e-post och sociala data, arbetsflödesmallar, detaljerade prospektdokument 29,90 $/användare/månad LinkedIn Sales Navigator Utnyttja LinkedIn:s professionella nätverk InMail, rekommendationer för leads, Relationship Explorer 99,99 $/månad (Core) Hunter. io E-postprospektering och kampanjspårning E-postfinnare, TechLookup, kampanjanalys Gratis, betalt från 34 $/månad Snov. io E-postdriven leadgenerering med automatisering AI-e-post, LinkedIn-automatisering, drip-kampanjer, CRM-integration Prova, betalas från 39 $/månad LeadIQ Effektivisera leadgenerering och berikning Chrome-tillägg, AI-e-postgenerator, användningsanalys Gratis, betalt från 45 $/användare/månad

Låt oss nu utforska varje alternativ till Seamless. AI mer detaljerat för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för din försäljnings- och marknadsföringsstrategi.

1. ClickUp (bäst för försäljningsprojektledning och kundrelationer)

ClickUp är ett av de bästa alternativen till Seamless. AI. Det är en app för allt som har med arbete att göra och ett kraftpaket för försäljnings- och marknadsföringsteam.

Kvalificera leads med ClickUp Forms

Med ClickUp Forms kan du samla in och kvalificera leads i ett strukturerat, anpassningsbart format. Du kan skapa intagsformulär för kundsegment och automatiskt tilldela svaren till relevanta säljare. Bädda in formulär för leadkvalificering direkt i Docs för smidig överlämning mellan marknadsföring och försäljning.

Kvalificera leads genom att skapa anpassade formulär med ClickUp Forms

Skapa smartare kampanjer med ClickUp Brain

ClickUp är inte ett traditionellt verktyg för leadgenerering, men dess AI-drivna funktioner, ClickUp Brain, gör det till en game changer för marknadsförings- och säljteam. Det hjälper till att generera kampanjidéer, skriva säljmejl och sammanfatta tidigare kundinteraktioner.

Det använder AI för att utnyttja CRM- och projektdata, vilket hjälper dig att skapa hyperpersonliga meddelanden och automatisera repetitiva uppgifter.

Skapa kampanjtexter, säljpresentationer eller dokument på några sekunder

Sammanfatta automatiskt viktiga affärer, möten eller uppgifter

Få nya idéer till din nästa strategi – allt från en enda AI-assistent.

Brainstorma din nästa framgångsrika strategi med ClickUp Brain

Spela in, transkribera och sammanfatta säljmöten med ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker hjälper säljteam att hålla fokus under möten genom att automatiskt spela in, transkribera och sammanfatta konversationer.

Det är särskilt användbart under upptäcktsamtal, kunduppdateringar eller interna överlämningar – så att du aldrig missar viktiga detaljer. Sammanfattningarna innehåller viktiga beslut, åtgärdspunkter och uppföljningar, som kan länkas direkt till uppgifter eller CRM-poster.

Synkroniserar automatiskt anteckningar med relaterade uppgifter och affärer

Skapar strukturerade sammanfattningar som ditt team kan agera på

Stöder mer exakt och konsekvent kommunikation genom hela processen.

Använd ClickUp Brain för att ta detaljerade anteckningar och koppla dem till resten av ditt arbete

ClickUp för säljteam automatiserar säljprocesser, visualiserar och hanterar dem samt spårar affärsförloppet. Funktioner som chatt, tilldelning av kommentarer, uppgifter och checklistor säkerställer att alla är på samma sida.

Så här hjälper ClickUp dig med försäljningsprojektledning:

ClickUp Brain för strategi för leadgenerering

Skapa personlig kommunikation med ClickUp Brain

ClickUp Brain för marknadsförings- och säljteam säkerställer att alla dina säljprocesser är strömlinjeformade och effektiva. Från att skapa utåtriktade meddelanden till att utforma arbetsflöden hjälper det till att automatisera repetitiva uppgifter som annars skulle slösa bort ditt teams tid.

Det utnyttjar också CRM-data för att skapa personlig kommunikation för potentiella kunder. Genom att hämta insikter från tidigare interaktioner, försäljningsaktiviteter och annan data skapar ClickUp Brain e-postmeddelanden och kampanjer som verkligen når ut till leads.

Och det bästa av allt? Det genererar sammanfattningar direkt, skriver innehåll för försäljningsstöd och föreslår nya idéer för nästa kampanj.

Centralisera leadhanteringen med ClickUp CRM

Skapa en centraliserad kunddatabas med ClickUp CRM

ClickUp CRM förenklar hanteringen av leads genom att erbjuda en tydlig översikt över försäljningsprocessen. Du kan spåra leadstatus, anpassa datafält och få automatiska påminnelser om uppföljning – allt från ett och samma ställe.

Organisera kunddatabaser

Analysera försäljningsdata för insikter

Centralisera kundkontakterna

Anpassa din pipeline-spårning med anpassade fält och övervaka framstegen med försäljningsdashboards i realtid.

Förenkla processer med ClickUp Automations

Skapa anpassad automatisering med ClickUp Automations

ClickUp Automations sparar tid genom att automatisera rutinuppgifter, som att skicka uppföljningsmejl eller uppdatera uppgiftsstatus. Du kan ställa in anpassade arbetsflöden med hjälp av AI som utlöser specifika åtgärder, vilket gör lead nurturing och uppgiftshantering mer effektivt och mindre manuellt.

Spara tid med ClickUp-mallar

ClickUp har ett stort arkiv med mallar, inklusive försäljningsrapporter och mallar för försäljningsplaner. Här är tre som vi rekommenderar:

ClickUp Sales Tracker Template : Övervaka teamets och individernas prestationer i realtid Övervaka teamets och individernas prestationer i realtid

ClickUp Försäljningsplanmall : Sätt upp mål, utveckla strategier och organisera kampanjer Sätt upp mål, utveckla strategier och organisera kampanjer

ClickUp CRM-mall: Spåra leads, kontaktinformation och kundinteraktioner Spåra leads, kontaktinformation och kundinteraktioner

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Tillhandahåller inte databaser med leadkontakter (används tillsammans med verktyg för leadgenerering).

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp AI Notetaker: Lägg till i valfri betald plan för så lite som 6 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Här är vad Max Segal, chef för dator- och informationssystem på XYZ, har att säga om ClickUp:

Automatiserad uppgiftsskapande från mapp-e-postadresser och integration med företagets Slack har gjort en enorm skillnad i arbetsflödets effektivitet!

Automatiserad uppgiftsskapande från mapp-e-postadresser och integration med företagets Slack har gjort en enorm skillnad i arbetsflödets effektivitet!

2. ZoomInfo (Bäst för stora företag som behöver omfattande B2B-data)

via ZoomInfo

ZoomInfo är ett av de mest omfattande alternativen till Seamless. AI. Dess databas innehåller över 70 miljoner direktnummer och 170 miljoner verifierade e-postadresser.

Programvaran stöder marknadsföringskampanjer och optimerar försäljningspipelines. Funktionen SalesOS, som är fullspäckad med firmografiska, teknografiska och avsiktsdata, gör det enklare att komma i kontakt med potentiella kunder.

ZoomInfo Copilot ger dig också AI-fördelen med interaktiva chattöversikter och AI-skrivna e-postmeddelanden för att få bättre rekommendationer om leads.

ZoomInfos bästa funktioner

Utvärdera interaktioner över olika kanaler för att konvertera kunder bättre med Chorus.

Få tillgång till en omfattande informationsdatabas

Spåra webbplatsbesökare för att komma i kontakt med beslutsfattare

Integreras med populära försäljnings- och marknadsföringsverktyg

ZoomInfos begränsningar

Många användare har klagat på felaktiga och föråldrade data.

ZoomInfo-priser

Försäljning: Anpassade priser

ZoomInfo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 200 recensioner)

3. Apollo. io (Bäst för säljteam som vill rikta in sig på specifika leads)

Apollo. io är en mångsidig plattform för försäljningsinformation som kombinerar leadgenerering, multikanalmarknadsföring och affärshantering i ett kraftfullt verktyg. Dess databas innehåller över 210 miljoner professionella kontakter och mer än 35 miljoner företagsprofiler.

Dessutom identifierar den anpassningsbara AI-funktionen för lead-scoring högkonverterande prospekt med hjälp av framgångshistorik och parametrar som kriterier, viktningar och variabler.

Apollo.io erbjuder också verktyg för att personalisera kontakter, automatisera kommunikation och spåra resultat.

Apollo. io:s bästa funktioner

Få 97,5 % e-postnoggrannhet

Undersök potentiella kunder bättre och anpassa e-postmeddelanden med hjälp av Apollos AI.

Anpassa din marknadsföring efter typ av lead med villkorlig logik.

Apollo. io-begränsningar

Vissa användare har rapporterat föråldrade verifierade e-postadresser.

Många användare tyckte också att det var svårt att nå kundsupporten.

Apollo. io-priser

Gratis

Grundläggande: 59 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Organisation: 149 USD/månad per användare

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Här är vad en G2-användare har att säga om Apollo. io:

Apollo. io tillhandahåller mycket noggranna och uppdaterade kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser och telefonnummer, som är otroligt användbara för att nå personer jag inte kände tidigare. Användargränssnittet är mycket enkelt och ger tillgång till alla alternativ.

Apollo. io tillhandahåller mycket noggranna och uppdaterade kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser och telefonnummer, som är otroligt användbara för att nå personer jag inte kände till tidigare. Användargränssnittet är mycket enkelt och ger tillgång till alla alternativ.

4. UpLead (bäst för SaaS B2B-data)

via UpLead

UpLead har ett fokuserat tillvägagångssätt för B2B-prospektering och erbjuder en kurerad databas med över 160 miljoner professionella kontakter och över 16 miljoner företagsprofiler med en imponerande datanoggrannhet på 95 %.

Även om dess databas är mindre än vissa av Seamless. AI:s konkurrenter, prioriterar den kvalitet framför kvantitet.

En utmärkande funktion är dess fokus på teknisk insikt. Detta gör att du kan söka efter företag baserat på deras teknikstack, vilket är idealiskt för dem som specialiserar sig på specifika verktyg eller tjänster.

UpLeads bästa funktioner

Få kundsupport dygnet runt från mänskliga agenter

Verifiera dina data i realtid med e-postverifiering

Använd över 50 sökfilter för att hitta kontakter som matchar din köparprofil.

Integrera med CRM- och försäljningsautomatiseringsverktyg som HubSpot, Salesforce etc.

Begränsningar för UpLead

Funktioner som avsiktsdata och konkurrentinformation är endast tillgängliga i dyra abonnemang.

Begränsade anpassningsmöjligheter

UpLead-priser

Gratis provperiod (i 7 dagar)

Essentials: 99 $ per månad (för 170 krediter)

Plus: 199 $ per månad (för 400 krediter)

Professionell: Anpassad prissättning

UpLead-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

💡 Proffstips: Vill du skapa en framgångsrik kundresa för att få ditt företag att växa? Kolla in dessa kostnadsfria mallar för kundresekartor för att säkerställa en fantastisk kundupplevelse under hela kundens livscykel.

5. Lusha (bäst för att skapa riktade prospektlistor)

via Lusha

Lusha är ett bra val för B2B-team som fokuserar på den amerikanska och europeiska marknaden. En av dess mest anmärkningsvärda funktioner är dess fokus på efterlevnad – Lusha säkerställer att all data är GDPR-, CCPA- och ISO 27701-kompatibel.

En annan fantastisk funktion är dess AI-drivna lead finder. Den ger skräddarsydda rekommendationer baserade på din ideala kundprofil (ICP), vilket gör prospektering smartare och effektivare.

Lushas bästa funktioner

Få aviseringar om dina prospekts aktiviteter när de gör relevanta ändringar.

Använd avancerade sökfilter, som finansiering och teknik, samt intresseindex för att hitta intresserade företag.

Hämta validerade kontaktuppgifter direkt från olika plattformar med hjälp av Chrome- och Firefox-tillägg.

Lushas begränsningar

B2B-data är endast inriktad på europeiska och amerikanska marknader.

Datakvaliteten är lägre än hos vissa andra verktyg.

Lusha-priser

Gratis för en plats

Pro : 49 $/månad (för tre användare)

Premium : 99 $/månad (för fem användare)

Skala: Anpassade priser

Lusha-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

Låt oss ta reda på varför G2-användare anser att Lusha är det bästa verktyget för att hitta leads:

Fantastiskt verktyg för att hitta leads och kontakta direktprospekt för att få dem att delta i en demonstration.

Fantastiskt verktyg för att hitta leads och kontakta direktprospekt för att få dem att delta i en demonstration.

6. Clearbit (Bäst för avancerad databerikning)

via Clearbit

Clearbit är mer än ett verktyg för databerikning. I kombination med HubSpot är det ett bra val för att effektivisera leadhantering och försäljningsprocesser.

Detta alternativ till Seamless. AI hjälper företag att förbättra sina realtidsregister för att få korrekt, användbar information som underlag för datadrivna beslut.

Dess smarta listor och AI-drivna rekommendationer gör det möjligt för team att prioritera och segmentera kvalificerade leads på ett precist sätt, vilket förenklar prospektering och förbättrar konverteringsgraden.

Clearbits bästa funktioner

Integrera sömlöst med plattformar som Marketo och Salesforce.

Markera endast nödvändiga fält och ta bort otillgängliga värden med funktionen Dynamic Form Shortening.

Markera företag som matchar din ICP på besökardashboarden.

Clearbits begränsningar

Brant inlärningskurva

Vissa användare har klagat på kundsupporten.

Clearbit-priser

NA

Clearbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

📮ClickUp Insight: Endast 7 % av yrkesverksamma förlitar sig främst på AI för uppgiftshantering och organisation. Detta kan bero på att verktygen är begränsade till specifika appar som kalendrar, att göra-listor eller e-postappar. Med ClickUp driver samma AI din e-post eller andra kommunikationsflöden, kalender, uppgifter och dokumentation. Fråga bara: "Vilka är mina prioriteringar idag?". ClickUp Brain söker igenom din arbetsyta och berättar exakt vad du har att göra baserat på brådskande och viktiga uppgifter. På så sätt konsoliderar ClickUp mer än 5 appar åt dig i en enda superapp!

7. Lead411 (Bäst för team som vill automatisera arbetsflöden)

via Lead411

Lead411 hjälper företag att hitta, kontakta och engagera sina ideala B2B-prospekt. Dataleverantören erbjuder en Cadence-funktion som ditt team kan ha nytta av.

Funktionen förenklar försäljningsautomatisering genom att låta dig skapa "om detta, då det" arbetsflöden, som att trigga ett e-postmeddelande baserat på marknadsaktivitet. Det är ett smart sätt att ligga steget före utan att ständigt behöva övervaka varje rörelse.

Lead411:s bästa funktioner

Identifiera beslutsfattare inom dina målorganisationer med hjälp av data om köparnas avsikter.

Använd Growth Intent Data för att få information om företag som växer aktivt och utökar sina tjänster.

Få tillgång till de snabbast växande företagen med lead score

Lead411:s begränsningar

Vissa användare har klagat på filtreringsproblem.

Intentdata är endast tillgänglig för årsabonnemang.

Lead411-priser

Gratis provperiod i 7 dagar

Basic Plus Unlimited : 99 $/månad per användare

Enterprise Limited: Anpassade priser

Lead411-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

Låt oss se varför denna G2-användare anser att Lead411 är bäst för B2B-kontakter:

Jag började använda Lead 411 för B2B-kontakter och på något sätt ser jag resultaten. Det är ännu för tidigt att avgöra något, men ja, jag fick ett bättre erbjudande än någon annanstans med Lead411.

Jag började använda Lead 411 för B2B-kontakter och på något sätt ser jag resultaten. Det är ännu för tidigt att avgöra något, men ja, jag fick ett bättre erbjudande än någon annanstans med Lead411.

8. Cognism (bäst för intelligent prospektering)

via Cognism

Cognism är en B2B-plattform för försäljningsinformation som tillhandahåller korrekta kontaktuppgifter som uppfyller GDPR-kraven. Med tillgång till över 400 miljoner professionella kontakter och 10 miljoner företagsprofiler i EMEA, NAM och APAC är det ett starkt alternativ för globala prospekteringsinsatser.

Det som skiljer Cognism från andra konkurrenter till Seamless. AI är dess Diamond Data®-funktion, som erbjuder verifierade direktuppringningar med AI och manuella kontroller för högre noggrannhet.

En annan styrka är användningen av kontextuella data, såsom avsiktsignaler och försäljningsutlösare, för att identifiera leads som redan visar intresse för dina erbjudanden.

Cognisms bästa funktioner

Prioritera kontakter som är mest benägna att konvertera med avsiktsignaler och försäljningsutlösare.

Skapa snabbt riktade leadlistor med korrekta kontaktuppgifter

Få tillgång till avancerad försäljningsinformation, inklusive när stora konton är tillgängliga och vad du ska säga.

Kombinera firmografi, teknografi och signaler om köparens avsikter.

Använd AI-sökning för snabbare resultat och effektivare arbetsflöden.

Cognisms begränsningar

Priserna är höga för små företag.

Vissa personer har rapporterat om kontinuerliga försök till merförsäljning.

Cognisms priser

Anpassade priser

Cognism-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 160 recensioner)

9. Nimble (bäst för relationshantering)

via Nimble

Nimble är ett relationsfokuserat CRM-system som förenklar hanteringen av kontakter med potentiella kunder och befintliga kunder. Det samlar in och uppdaterar företags- och kontaktuppgifter från e-post, sociala medier och webbplatser, vilket garanterar korrekta och uppdaterade uppgifter.

Du kommer att älska hur Nimble integreras sömlöst med verktyg från Microsoft och Google. Oavsett om du hanterar din inkorg eller organiserar uppgifter passar Nimble perfekt in i ditt arbetsflöde.

Nimble bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden med mallar och automatisering för att öka effektiviteten.

Fånga leads med anpassade webbformulär

Få detaljerade dossierer och försäljningsinformation om dina potentiella kunder.

Begränsningar för Nimble

Erbjuder begränsade funktioner jämfört med vissa större CRM-system.

Kanske inte lämpligt för stora organisationer med komplexa försäljningsprocesser.

Nimble-prissättning

29,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

Här är varför en G2-användare anser att Nimble är ovärderligt för deras verksamhet:

Nimble ger mig en komplett bild av mina kunder, prospekt, leads och affärer, allt på ett och samma ställe. Inga mer röriga kalkylblad, allt jag behöver se finns här, och det är absolut ovärderligt för min verksamhet.

Nimble ger mig en komplett bild av mina kunder, prospekt, leads och affärer, allt på ett och samma ställe. Inga röriga kalkylblad längre, allt jag behöver se finns här, och det är absolut ovärderligt för min verksamhet.

10. LinkedIn Sales Navigator (bäst för att utnyttja LinkedIns professionella nätverk)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator är perfekt för att hitta och komma i kontakt med högvärdiga leads genom att utnyttja LinkedIn:s skattkista av professionella kontakter och företag.

Dess avancerade sökfunktioner är perfekta för säljare. Du kan filtrera efter jobbtitel, företagsstorlek, bransch, plats och karriärhistorik. Denna detaljerade metod säkerställer att dina leadlistor är både relevanta och precisa.

LinkedIn planerar också att lägga till AI-funktioner för bättre leadgenerering. Dessa inkluderar Lead Finder, Message Assist och Lead IQ för att automatisera leadgenerering, skapa personliga utkast och sammanfatta viktiga insikter om leads.

LinkedIn Sales Navigators bästa funktioner

Aktivera InMail-kommunikation

Visualisera dina viktigaste affärspartners med hjälp av relationskartor.

Identifiera de bästa vägarna till dina mål med rekommendationer om leads.

Använd Relationship Explorer för att hitta dolda kopplingar till målkonton.

Begränsningar för LinkedIn Sales Navigator

Vissa användare har klagat på kvaliteten på sökresultaten.

Vissa användare tyckte att gränssnittet var lite klumpigt.

Priser för LinkedIn Sales Navigator

Kärnfunktioner: 99,99 $ per månad

Avancerat: 179,99 $ per månad

Advanced Plus: Anpassade priser

Betyg och recensioner för LinkedIn Sales Navigator

G2: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

🔍 Visste du att? Enligt LinkedIn har företag som Hyland Software minskat sin försäljningsprocess med hela 30 % till 60 % tack vare kraften i Sales Navigator!

11. Hunter. io (Bäst för lösningar för e-postprospektering)

Hunter.io är ett strömlinjeformat verktyg för att hitta e-postadresser och nå ut till kunder, utvecklat för precision och enkelhet. Det uppfyller GDPR- och CCPA-standarderna, vilket säkerställer att du inte bryter mot sekretessbestämmelserna.

En utmärkande funktion är dess tillvägagångssätt för e-postupptäckt. Du kan söka efter domän och individuella namn eller verifiera e-postadresser direkt. Detta gör det enkelt att skräddarsy dina prospekteringsinsatser efter din ideala kundprofil (ICP).

Hunter.io går också längre än att bara hitta e-postadresser med funktioner som kampanjhantering och e-postspårning.

Hunter. io:s bästa funktioner

Använd domänsökning för att hitta den bästa personen att kontakta bland dina potentiella kunder.

Få precisa och korrekta rapporter om din kampanjprestanda.

Få tillgång till de mest värdefulla potentiella kunderna med inbyggda filter för köpintentioner.

Sök företag baserat på de teknikstackar de använder med TechLookup.

Begränsningar för Hunter.io

Begränsade verktyg för försäljningsprospektering

Hunter. io-priser

Gratis

Startpaket: 34 $/månad

Tillväxt: 104 $/månad

Skala: 209 $/månad

Hunter. io-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

En G2-användare älskar att använda Hunter.io för dess pålitliga och lättanvända gränssnitt:

Jag älskar hur enkelt verktyget är att navigera. Det har ett rent användargränssnitt som gör det enkelt att hitta e-postadresser för LinkedIn-kontakter... Jag gillar också möjligheten att spara alla dina leads i en lista. Det gör det enkelt att se över den data du har samlat in.

Jag älskar hur enkelt verktyget är att navigera. Det har ett rent användargränssnitt som gör det enkelt att hitta e-postadresser för LinkedIn-kontakter... Jag gillar också möjligheten att spara alla dina leads i en lista. Det gör det enkelt att se över den data du har samlat in.

12. Snov. io (Bäst för e-postdriven leadgenerering)

Snov. io är en dynamisk plattform för e-postprospektering och försäljningsprojektledning som är skräddarsydd för företag som är starkt beroende av e-post för att generera leads. Dess robusta databas med GDPR-kompatibla e-postadresser har en imponerande noggrannhet på 98 %.

Med Snov. io kan du finjustera sökningar efter bransch, företagsstorlek och plats. Det är som att ha en radar som hjälper dig att snabbt hitta de perfekta prospekten! Utöver e-postprospektering erbjuder Snov. io funktioner som drip-kampanjer, e-postspårning och CRM-integration.

Snov. io:s bästa funktioner

Använd AI-konversationsgenerator och mallspecifik uppvärmning för att förbättra e-postleveransbarheten.

Kombinera e-post och LinkedIn-kontaktpunkter för att öka leadengagemanget.

Använd Email Finder för att hitta e-postadresser efter domän och företag.

Öka ditt LinkedIn SSI-betyg och hantera dagliga aktiviteter med LinkedIn Automation.

Begränsningar för Snov. io

Vissa användare har haft problem med e-postens noggrannhet.

Vissa användare tyckte att gränssnittet var överväldigande.

Priser för Snov. io

Prova

Startpaket: 39 $/månad

Fördel: Från 99 $/månad

Snov. io-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

13. LeadIQ (Bäst för att effektivisera leadgenerering och insamling)

via LeadIQ

Vi avslutar listan över konkurrenter till Seamless. AI med LeadIQ. Det är utformat för att hjälpa säljteam att öka sin räckvidd genom att upptäcka och berika prospektprofiler.

Dess förmåga att snabbt identifiera och enkelt spåra rätt kontakter är mycket användbar. Dessutom integreras LeadIQ sömlöst med populära CRM-system, vilket förenklar överföringen av berikade profiler till din försäljningspipeline.

LeadIQ:s bästa funktioner

Kombinera datainsamling i realtid och spårning av användbara signaler

Använd Scribe, LeadIQ:s AI-e-postgenerator, för att skapa personliga meddelanden.

Få användningsanalyser för att hantera och övervaka ditt team

LeadIQ:s begränsningar

Vissa användare har efterfrågat mer avancerade funktioner.

Brant inlärningskurva

LeadIQ-priser

Gratis

Essential: 45 $/månad per användare

Pro: 89 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

LeadIQ-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Låt oss ta reda på varför denna G2-användare föredrar LeadIQ för försäljning:

Det är mycket enkelt att hämta verifierade e-postadresser/mobilnummer från LinkedIn och popup-funktionen i Chrome-tillägget är lätt att använda.

Det är mycket enkelt att hämta verifierade e-postadresser/mobilnummer från LinkedIn och popup-funktionen i Chrome-tillägget är lätt att använda.

Särskilt omnämnande UpLead: Ökar leadgenereringen med verifierade kontakter och avancerad filtrering.

Kaspr: Effektiviserar leadgenerering med verifierade kontakter och automatisering

RocketReach: Förbättrar leadgenerering med exakta kontakter och CRM-integration.

Stärk försäljnings- och marknadsföringsinsatserna med ClickUp

De alternativ till Seamless. AI som vi har utforskat här erbjuder mer än bara leadgenerering – de stärker roller och marknadsföringsinsatser med automatisering, AI-drivna insikter och sömlösa integrationer.

Oavsett om du vill effektivisera arbetsflöden, vårda leads eller förbättra engagemanget har varje verktyg sina styrkor.

Men när det gäller en omfattande plattform som kan öka produktiviteten och förenkla hela processen är ClickUp den klara vinnaren.

Med kraftfulla CRM-funktioner, AI-drivna arbetsflöden och verktyg för sälj- och marknadsföringsteam har ClickUp allt du behöver för att förbättra dina strategier och uppnå resultat. 🙌

Registrera dig gratis idag!