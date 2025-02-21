13 gratis mallar för projektpresentationer

Projektpresentationer kan ibland kännas som rena sömnpiller. Du vet hur det är – långa bilder, ändlösa punktlistor och den där personen som insisterar på att läsa varje ord.

Det är ännu värre när det är du som är mottagaren av gäspningar och ointresserade blickar. Du lägger ner massor av tid på att utforma din presentation på traditionella plattformar som Microsoft PowerPoint och Google Slides – helt i onödan.

Tänk om du kan fånga publikens uppmärksamhet bättre genom att byta ut din kostnadsfria presentationsmall?

Du har tur. Vi har samlat 13 gratis presentationsmallar som sparar tid och ger liv åt dina idéer med stil och elegans. (Spoilervarning: Ingen examen i grafisk design krävs!)

Vad är mallar för projektpresentationer?

En mall för projektpresentationer är en fördesignad bildlayout som utgör grunden för att skapa välorganiserade och visuellt tilltalande presentationer. Dessa mallar hjälper dig att visa upp dina projektmål, framsteg och resultat.

👀Visste du att? 92 % av arbetsgivarna förväntar sig numera att anställda i icke-designrelaterade positioner har grundläggande designkunskaper för att kunna kommunicera effektivt.

Dessa färdiga PowerPoint-mallar eller bildpresentationer har inbyggda kreativa layouter, färgpalettalternativ och platshållarsektioner för text, bilder, diagram och grafik. På så sätt kan du skapa en fantastisk presentation utan att behöva riva ditt hår!

Oavsett om du använder PowerPoint, Google Slides, Pitch eller andra verktygs teman, eliminerar dessa mallar behovet av att börja från scratch.

📖 Läs också: De bästa presentationsverktygen för att skapa engagerande presentationer

Vad kännetecknar en bra mall för projektpresentationer?

Enkelt uttryckt är alla mallar som är lätta att använda och hjälper dig att skapa en presentation med några få klick bra mallar. Men här är några viktiga funktioner som gör dem effektiva:

Anpassning: Du ska enkelt kunna redigera text, bilder och grafer så att de passar dina affärspresentationer.

Professionell design: Den måste ha ett rent, professionellt utseende med en balanserad färgpalett som matchar din varumärkesidentitet.

Datavisualisering: Mallen måste kunna visa data med hjälp av diagram, infografik och engagerande bilder, vilket gör presentationerna mer intressanta.

Användarvänlighet: Mallen ska vara kompatibel så att den fungerar smidigt med plattformar som Microsoft PowerPoint, Google Slides eller till och med Canva.

Relevans: Den ska passa din bransch, målgrupp och dina mål. En mall som är utformad för ett evenemangsplaneringsföretag är kanske inte den bästa för en investeringsrådgivare.

🧠 Rolig fakta: Uttrycket ”Death by PowerPoint” blev populärt i början av 2000-talet för att kritisera dåligt utformade och alltför textrika bilder som tråkade ut publiken. Det ledde till rörelser som uppmuntrade visuellt berättande i presentationer.

13 mallar för projektpresentationer

Här är våra rekommenderade bildmallar som gör det roligt för dig att skapa och hålla presentationer!

1. Presentationsmallen ClickUp

Ladda ner den här mallen Skapa engagerande presentationer på några minuter med ClickUp-presentationsmallen.

Att skapa den perfekta PowerPoint-presentationen (finns det ens något sådant?) kan ta timmar. Och sedan finns det en risk att du ändå tycker att den inte är tillräckligt bra.

Men tänk om du kunde hoppa över kaoset och gå direkt till en polerad, professionell presentation? Med ClickUp, appen som har allt för arbetet, är det möjligt.

ClickUp-presentationsmallen är den ultimata tidsbespararen för alla som är trötta på att brottas med bildspel.

Oavsett om du presenterar kvartalsrapporter eller förbereder nästa presentation, så har du allt du behöver med den här mallen.

Så här gör du:

Kom igång direkt med en färdig struktur och anpassa den efter din stil och ditt budskap.

Samla alla presentationsrelaterade uppgifter på ett ställe – följ framstegen med Gantt-diagrammet, ställ in anpassade statusar och hantera varje bild utan problem.

Samarbeta med ditt team om presentationsmaterialet i realtid med ClickUp Docs , kommentarer, reaktioner och prioritetsetiketter.

Utforska olika vyer, som startguiden och presentationswhiteboard, för att passa dina planeringsbehov.

🎨 Perfekt för: Projektledare, teamledare och yrkesverksamma som arbetar i snabba miljöer och letar efter effektiva alternativ till PowerPoint-mallar.

2. ClickUp-mallen för projektplanering

Ladda ner den här mallen Hantera allt från projektplanering till genomförande med ClickUp-projektplaneringsmallen.

Tänk om du kunde skapa presentationer och planera projekt på en och samma plattform? ClickUp Project Planner Template hjälper dig inte bara att skapa en projektplan, utan också att hantera den.

Denna mall kan mäta sig med vilket avancerat program för projektplanering som helst – men är anpassad för nybörjare. Den hjälper dig att hantera hela projektet med uppgiftsskapande, deadlinehantering och 10 anpassningsbara fält som Risk och Återstående budget för att spåra viktig information.

Använd den här mallen för att:

Dela idéer i Docs, tilldela uppgifter, lägg till kommentarer och bifoga filer.

Spåra uppgifter med statusar som Slutförd, Pågår, Väntar och Att göra.

Använd sex anpassade vyer i ClickUp , till exempel projektaktiviteter, budgetuppföljning och resplaner, för att hantera alla detaljer utan att byta app.

Använd Kanban-tavlor och Gantt-diagram för att upptäcka flaskhalsar, hantera beroenden och hålla tidsplanen.

🎨 Perfekt för: Team som letar efter mallar för projektöversikter för att planera och hantera hela projekt på en samarbetsplattform.

Jag har möten varannan vecka med min chef och vi använder ClickUp för vår agenda. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina evenemangs- och presentationsförfrågningar finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

Jag har möten varannan vecka med min chef och vi använder ClickUp för vår agenda. Jag känner mig mer på topp eftersom alla mina evenemangs- och presentationsförfrågningar finns här, tillsammans med en uppdaterad statusindikator som hon kan kolla.

3. ClickUp-mallen för projektrapportering

Ladda ner den här mallen Övervaka och kommunicera viktiga projektelement med ClickUp-mallen för projektrapportering.

Presentationer och projekt har sina upp- och nedgångar. Men misstag kan alltid korrigeras – vilket bara är möjligt om du genomför korrekt projektrapportering.

ClickUp-mallen för projektrapportering är en färdig mall som ger dig en översiktlig bild av projektets KPI:er och övergripande prestanda, vilket gör det enklare att identifiera områden som kräver uppmärksamhet.

Det här är varför du behöver den här mallen:

Använd aktivitetslinjen för att skapa en visuell representation av schemalagda aktiviteter med deras prioritetsnivåer.

Identifiera uppgifter som inte har hållit sina deadlines med funktionen "Aktiviteter med otillfredsställande scheman" och lägg till korrigeringar som behöver genomföras.

Använd anpassade statusar i ClickUp , såsom På rätt spår, På vänt, Försenad och Klar, för att spåra framsteg.

🎨 Perfekt för: Team och projektledare som vill spåra och övervaka sina prestationer för att fatta välgrundade beslut för bättre resultat.

📖 Läs också: Gratis mallar för projektledning

4. ClickUp-mallen för projektplanering

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla dina projektutvecklingar och förbättra produktiviteten med ClickUp Project Roadmap Template.

Tänk på ClickUp Project Roadmap Template som din schweiziska kniv för produktutveckling, projektledning och, ja, till och med för att skapa effektfulla presentationer!

Det ger dig den perfekta planen för att genomföra framgångsrika projekt med funktioner för att spåra framsteg, prioritera uppgifter och samarbeta effektivt med ditt team.

Denna mall kan hjälpa dig att:

Håll koll på projektets utveckling med fem anpassade statusar, såsom Ej påbörjat, Pågår och Avbrutet.

Förbättra teamsamarbetet genom att samla all information på ett ställe med fyra anpassningsbara fält.

Använd sex dynamiska vyer och fördefinierade kvartalslistor för att ha all relevant projektinformation precis där du behöver den.

Bestäm vilka milstolpar i projektet som förtjänar att stå i centrum vid ditt nästa möte och prioritera dem.

🎨 Perfekt för: Projektledare som hanterar komplexa projekt och vill förbättra sitt arbetsflöde och samarbete för att upprätthålla tydlighet under hela produktutvecklingscykeln.

5. ClickUp-mallen för projektuppföljning

Ladda ner den här mallen Håll koll på alla projektrelaterade aktiviteter med ClickUp Project Tracker Template.

E-postkonversationer som ”Hej, hur går det med förslaget?” kan snabbt bli utmattande. Att spåra projekt i en delad, centraliserad arbetsyta förbättrar inte bara kommunikationen utan hjälper dig också att planera nästa steg på ett mer effektivt sätt.

📮ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med 6 personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta 6 viktiga kontakter för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig utmaning – ständiga uppföljningar, förvirring kring olika versioner och bristande översiktlighet minskar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

ClickUp Project Tracker Template är det perfekta verktyget för att fastställa effektiviteten i ditt nuvarande arbetsflöde och göra det mer hanterbart – och presentabelt.

Här är vad du kan göra med den här mallen:

Lägg till teammedlemmar så att alla håller sig uppdaterade med all information.

Håll koll på varje steg i projektet med fem anpassade statusar, som Avslutat, Förslag och Okvalificerad prospekt.

Använd listvyn eller tavelvyn för att få en översikt över alla projektaktiviteter med ansvariga, förfallodatum, uppgiftsprioriteringar och deluppgifter.

🎨 Perfekt för: Projektledare och distansarbetande team som söker mer hanterbara sätt att samarbeta i projekt.

💡Proffstips: Oavsett om du spårar flera projekt, arbetar med ett tvärfunktionellt team eller helt enkelt försöker hålla koll på din att göra-lista, kan projektdashboards göra det enklare att samarbeta kring projektrapportering och presentationer.

6. Mallen för ClickUp-projektets implementeringsplan

Ladda ner den här mallen Gör projektgenomförandet till en succé med ClickUps mall för projektimplementeringsplan.

Du vet hur det går: Vissa projekt börjar med en stark idé, men går förlorade i översättningen eller dålig genomförande, vilket slutar med besvikelse och låg teammoral.

ClickUps mall för projektimplementeringsplan är till för att rädda dig (och ditt förstånd). Den delar upp varje mål, tidsplan och resurs i små uppgifter, så att ingenting missas. Det finns inget bättre sätt att presentera din färdplan!

Här är varför du behöver den här mallen, omedelbart:

Samarbeta i ClickUp Docs för att skapa projektbeskrivningar , dokumentera mål eller arbeta med lägesrapporter tillsammans i realtid.

Anpassade statusar som Pågående och Behöver granskas håller ordning på uppgifter och presentationsutkast och ser till att arbetet fortskrider.

Skissera viktiga milstolpar med Gantt-diagram.

Spåra budgetinformation, utgifter och till och med uppgifter med över 10 anpassningsbara fält.

🎨 Perfekt för: Teamchefer och ledare som söker verktyg för att planera, schemalägga och genomföra projekt på ett effektivt sätt.

7. ClickUp-mallen för projektplanering på whiteboard

Ladda ner den här mallen Visualisera dina projektmål och gör samarbetet roligt med ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template.

Att hantera ett projekt utan en färdplan är som att köra bil utan GPS – visst, du kanske kommer fram, men inte utan några felkörningar och heta diskussioner.

ClickUp Project Roadmap Whiteboard Template hjälper dig att visualisera dina projekt effektivt från idé till färdigställande. Den erbjuder ett enkelt sätt att planera, spåra och samarbeta kring projektmål samtidigt som alla berörda parter hålls informerade. Dess visuella rikedom gör den också effektiv som presentationsverktyg!

Här är de funktioner som gör denna mall unik:

Med ClickUp Whiteboards kan du visualisera hela din plan med ditt team i realtid. Redigera planer tillsammans, omvandla idéer till genomförbara uppgifter, få omedelbar feedback och ha kul!

Inbyggda taggar, deluppgifter och prioritetsetiketter säkerställer att inga uppgifter missas.

Projektets vägkarta ger en omfattande översikt över hela projektet – perfekt för att hålla intressenterna uppdaterade.

ClickUp Milestones hjälper dig att kartlägga viktiga framstegspunkter under hela projektet.

🎨 Perfekt för: Team som vill förenkla sina arbetsflöden och prioritera teamsamarbete för effektiva projekt.

🧠 Kul fakta: Overheadprojektorer, som en gång var ett vanligt inslag i kontorspresentationer, utvecklades först på 1940-talet för militär träning under andra världskriget. De blev ett verktyg för företag på 1950-talet.

8. ClickUp-mallen för hisspitchen

Ladda ner den här mallen Skapa din vinnande presentation på några minuter med ClickUp Elevator Pitch Template.

En bra dag har du mindre än 30 sekunder på dig att fånga någons uppmärksamhet när du pitchar. Och ClickUp Elevator Pitch Template hjälper dig att utnyttja varje sekund. Den hjälper dig att skapa skarpa, effektfulla pitchar som folk lyssnar på istället för att låtsas ta ett telefonsamtal.

Denna mall gör ditt budskap tydligt, koncist och övertygande, oavsett om det gäller jobbintervjuer, start-up-presentationer eller produktlanseringar.

Använd den här mallen för att:

Beskriv ditt värdeerbjudande, de viktigaste fördelarna och det oemotståndliga lockbetet – perfekt för bildrubriker eller talarnoter med

Skapa din presentation i ClickUp Docs med kraftfull grafik och strukturerade avsnitt som översätts till slagkraftiga presentationsbilder.

Skriv upp sista minuten-tips för repetitionen med checklistor i ClickUp – för även de bästa presentationerna kräver ett självsäkert framförande.

🎨Perfekt för: Företag och arbetssökande som vill presentera sina idéer och fånga publikens intresse på ett övertygande sätt.

9. ClickUp-mallen för säljargument

Ladda ner den här mallen Slut av din nästa stora affär med ClickUp Sales Pitch Template.

En säljpresentation som inte lyckas nå fram till publiken är helt enkelt en förlorad möjlighet. ClickUps mall för säljpresentationer hjälper dig att ta vara på den chansen med båda händerna. Använd den för att skapa övertygande, engagerande presentationer som faktiskt ger resultat (och kanske till och med ett leende).

Oavsett om du presenterar en produkt, en tjänst eller nästa stora idé, gör den här mallen att processen blir smidig, organiserad och perfekt.

Använd den för att:

Samarbeta med ditt team för att skapa presentationer och hålla koll på framstegen med anpassade statusar som Utkast och Slutlig granskning.

Få feedback från intressenter och teamet i realtid på ClickUp Docs.

Få tillgång till avancerade projektledningsfunktioner som skärminspelning, gemensam redigering och mycket mer.

Skapa anpassade aviseringar för uppgifter med ClickUp Automations

🎨 Perfekt för: Säljteam som vill skapa standardiserade och effektiva presentationsmaterial för alla viktiga möten och samtidigt förbättra sitt säljflöde.

👀 Visste du att: 1955 började Guinness Book of Records som en reklamkampanj för Guinness-öl. Den blev så populär att den blev en årlig bok utan koppling till ölförsäljningen.

10. ClickUps mall för årsrapport på en sida

Ladda ner den här mallen Kryssa av alla dina årliga mål med ClickUps mall för årsplanering på en sida.

Om dina årliga mål känns som nyårslöften – ambitiösa i januari och glömda i mars – finns här en mall som kan hjälpa dig.

ClickUps mall för årsplanering håller dina stora planer levande och framgångsrika hela året! Det är det ultimata verktyget för att sätta upp projektmål och vidta praktiska åtgärder utan att drunkna i kalkylblad.

Så här hjälper det dig:

Kategorisera mål och viktiga detaljer med anpassade fält så att du kan lägga till viktiga detaljer för att spåra framsteg utan att behöva spela detektiv.

Visualisera mål med anpassade vyer som Gantt-vy och kalendervy för att hålla dig uppdaterad om tidslinjerna.

Använd automatiseringar för att ställa in långsiktiga uppgifter och lägga till kommentarer så att du vet vad du har tänkt dig.

Planera för kort och lång sikt med ClickUp Goals

🎨 Perfekt för: Team som vill lägga mindre tid på detaljstyrning och mer tid på att uppnå sina ambitiösa mål med strategisk anpassning.

11. Mallen för ClickUp-dataanalysresultat

Ladda ner den här mallen Omvandla siffror till användbara insikter med ClickUp-mallen för dataanalysresultat.

Att hantera data är inte den roligaste delen av ett projekt, eller hur? Ena minuten analyserar du siffror, nästa minut är du begravd under kalkylblad och undrar om ”12345” är en datapunkt eller din bank-PIN-kod.

Med ClickUps mall för dataanalysresultat känns data mindre som ett matematiskt problem och mer som en berättelse som du faktiskt kan berätta (och inkludera i presentationer!).

Så här använder du det:

Lagra all data, inklusive kunddemografi, webbplatstrafik, försäljningssiffror, feedbackenkäter och mer, med tabellvyn.

Använd tavelvyn för att utforma en visuell representation av analysresultaten.

Kategorisera dina data i olika anpassade fält så att ditt team och dina intressenter är på samma sida.

🎨 Perfekt för: Team som vill omvandla rådata till användbara insikter som hjälper dem att fatta välgrundade affärsbeslut.

📖 Läs också: De bästa verktygen för projektplanering

12. Mall för affärsplan från ClickUp

Ladda ner den här mallen Kom igång med din entreprenörsresa med ClickUps mall för affärsplan.

Skapar du din första affärsplan och är osäker på vad du ska göra härnäst? ClickUps mall för affärsplaner erbjuder ett enkelt sätt att organisera och presentera viktig affärsinformation.

Oavsett om du vill locka investerare eller bara funderar på hur du ska erövra världen (eller åtminstone din bransch) är detta din mall för projektstart som håller allt organiserat, tydligt och klart för presentation.

Denna mall hjälper dig att:

Samla all information du vill inkludera i ett centralt ClickUp Doc-dokument där ditt team enkelt kan komma åt den.

Dela upp skapandeprocessen i hanterbara uppgifter

Markera viktiga avsnitt med anpassade fält som ekonomi, marknadsföring och strategi, så att din plan läses som en berättelse som alla vill vara en del av, inte som en lärobok.

Håll koll på alla dina presentationer med påminnelser eller använd ClickUp Gantt Chart View för att spåra tidslinjer.

🎨 Perfekt för: Nya entreprenörer eller team som vill kommunicera sina strategier och mål på ett effektivt sätt med fokus på tydlighet och samarbete.

13. Mall för tekniskt projektförslag från Slidesgo

via Slidesgo

Behöver du snabbt ta fram ett förslag till ett brådskande möte? Slidesgos mall för tekniska projektförslag hjälper dig att skapa en vinnande kundpresentation och få dina idéer att sticka ut utan ansträngning.

Ladda bara ner och anpassa ditt förslag med Google Slides, PowerPoint eller Canva och designa det.

Här är vad du kan förvänta dig av det:

100 % redigerbara bilder som låter dig justera text, bilder och layouter efter dina behov.

Över 500 anpassningsbara ikoner från Flaticon för att visuellt representera dina projektidéer.

Inbyggda diagram och tidslinjer för att visa dina projektdata på ett tydligt och stilfullt sätt.

En kreditbild för att ange källor och en resursbild med länkar till alla element som används i presentationen.

🎨 Perfekt för: Professionella som vill skapa visuellt tilltalande projektförslag för kunder med hjälp av professionellt utformade mallar.

💡Proffstips: Dessa mallar är en bra start, men gör dina presentationer interaktiva. Uppmuntra din publik att delta och ställa frågor eller dela med sig av sina åsikter för att skapa en konstruktiv diskussion där alla känner sig delaktiga.

Bildspel, insikter och att få saker gjorda med ClickUp

Presentationer är mer än bara snygga bilder – de är möjligheter att inspirera, övertyga och lämna ett bestående intryck. Men om du behöver mer än så från dina projektpresentationer, har ClickUps projektledningsplattform lösningen för dig. Den hjälper dig att skapa presentationer, hantera hela projekt, spåra framsteg och samarbeta i realtid, allt på ett och samma ställe.

Från att presentera nya idéer och dela rapporter till att planera evenemang och lansera produkter – ClickUp underlättar varje steg i processen.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto för att hantera dina projekt och förmedla deras betydelse på ett meningsfullt sätt!