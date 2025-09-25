De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Vidyard 2026

Har du någonsin försökt spela in ett kort videomeddelande och varit tvungen att navigera mellan olika plattformar bara för att få det gjort? Det har jag också varit med om.

Enligt Wyzowl använder 89 % av företagen nu video som marknadsföringsverktyg, en ökning från bara 61 % år 2016. Men frågan är hur många olika verktyg som krävs för att skapa den där videon och sedan skicka den till någon med en hyfsad transkription?

Med den växande efterfrågan på snabba, flexibla och användarvänliga videoplattformar har Vidyard blivit ett populärt val. Men det är inte det enda alternativet som finns. Om du letar efter nyare funktioner, mer förmånliga priser eller ett verktyg som helt enkelt passar ditt arbetsflöde är det dags att utforska alternativ bortom det vanliga.

Är du redo att bryta dig fri från begränsningar och maximera din räckvidd? Låt oss utforska de bästa alternativen till Vidyard som kan förändra hur du engagerar, säljer och bygger varaktiga relationer.

Varför välja alternativ till Vidyard?

Vidyard är ett gediget videoverktyg, men det kanske inte uppfyller alla krav för varje team.

Om du letar efter liknande funktioner med större flexibilitet, smartare integrationer eller en intuitiv användarupplevelse kan det vara väl värt att undersöka en heltäckande lösning.

Begränsade redigeringsverktyg: Plattformen erbjuder grundläggande klippning, men saknar inbyggda kraftfulla funktioner som sammanfogning av flera klipp, övergångar eller anteckningar, vilket många användare behöver för att skapa polerat videoinnehåll

Brantare inlärningskurva: Gränssnittet är inte lika nybörjarvänligt som andra verktyg. Det kan ta längre tid för nya användare att känna sig bekväma och börja använda plattformen effektivt

Högre priser för avancerade funktioner: Grundläggande funktioner som detaljerad analys, anpassad branding och CRM-integrationer finns endast tillgängliga i dyrare abonnemang, vilket kan bli kostsamt för små team

Begränsade möjligheter till teamsamarbete: Vidyard är utmärkt för att skicka videor, men är inte utformat för att stödja samarbete från början till slut mellan projekt eller avdelningar, vilket begränsar dess användbarhet för teamarbetsflöden

Färre integrationer med produktivitetsverktyg: Vidyard integreras med de största CRM-systemen och e-postverktygen, men erbjuder inte samma bredd av inbyggda kopplingar till uppgiftshanterare, projektverktyg eller AI-drivna assistenter som vissa av sina konkurrenter

📚 Läs mer: Projektledning för videoproduktion

Vidyard-alternativ i korthet

Låt oss ta en snabb titt på denna tabell för att jämföra de bästa alternativen till Vidyard och hitta det som passar ditt team bäst.

Verktygets namn Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp ClickUp Clips, AI-transkription och anteckningar, uppgiftsintegration, anpassade arbetsflöden Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, stora företag Gratisabonnemang tillgängligt; skräddarsydda priser för företag Loom Snabb skärminspelning, videosidor med varumärkesprofilering, tittaranalys Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 18 $/användare/månad (faktureras årligen) Hippo Video Skräddarsydda videor i stor skala, heatmaps för tittare, inbäddad leadgenerering Småföretag, medelstora företag, storföretag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 30 $/användare/månad Wistia Videohosting, kanalprofilering, marknadsanalys Småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 19 $/månad (faktureras årligen) BombBomb Videoinspelning från e-post, spårning av engagemang, CRM-integrationer Privatpersoner, småföretag Betalda abonnemang kostar från 42 $ per användare och månad Vimeo Hosting, lösenordsskydd, teamsamarbete, anpassning av spelare Privatpersoner, småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 20 $/månad Sendspark Videopersonalisering, inbäddning i e-post, anpassning av varumärket Småföretag, medelstora företag Betalda abonnemang kostar från 49 $ per användare och månad VEED Skärminspelning, AI-verktyg, undertexter, videoredigeringspaket Privatpersoner, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 24 $/användare/månad Dubb CRM-integration, anpassningsbara landningssidor, automatiserade arbetsflöden Medelstora företag, stora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 59 $/användare/månad Bonjoro Videomeddelanden med personalisering, arbetsflöden och analysverktyg Privatpersoner, småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 25 $/användare/månad Zight Skärminspelning, bild-/GIF-inspelning, anteckningar, snabb delning Småföretag, medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 9 $/användare/månad (faktureras årligen)

De bästa Vidyard-alternativen att använda

Låt oss gå igenom vart och ett av dessa verktyg i detalj så att du kan fatta rätt beslut.

1. ClickUp (Bäst för projektledning och samarbetsflöden)

Spela in din skärm, app eller flik och dela direkt från uppgifterna med ClickUp Clips

Som en allt-i-ett-app för arbetet går ClickUp utöver grundläggande projektledning genom att samla videoproduktion, uppgiftshantering, AI-transkription och teamsamarbete i en enda arbetsyta.

Med ClickUp Clips kan du direkt spela in hela skärmen och webbkameran direkt från din arbetsyta. Det innebär att du kan förklara uppgifter, ge feedback eller dela snabba uppdateringar utan att behöva byta flik eller jonglera med flera verktyg.

Du kan använda dessa korta, personliga inspelningar istället för långa e-postmeddelanden eller möten. På så sätt får ditt team hela sammanhanget direkt och kan sätta igång snabbare.

Bakom kulisserna låter ClickUp Brain dig skapa transkriptioner på begäran genom att helt enkelt be programmet att ”skapa en transkription” för valfri video eller ljudfil. Detta produktivitetsknep omvandlar dina talade ord till sökbar text, vilket gör det enkelt att hitta, granska och dela viktig information utan att behöva titta på hela videon igen.

Transkribera videor och få transkriptioner utan att lämna ClickUp

Förutom transkribering lyssnar ClickUps AI Notetaker på dina möten eller inspelningar. Plattformen kan automatiskt transkribera dina mötesanteckningar, plocka ut åtgärdspunkter och hjälpa dig att bifoga relevanta anteckningar direkt till uppgifter. Allt detta levereras till dig i ett snyggt organiserat ClickUp-dokument.

Skapa exakta mötesutskrifter med ClickUp AI Notetaker

Så om din video innehåller en viktig uppdatering som ”Låt oss slutföra presentationen till torsdag”, kan ClickUp AI identifiera det och hjälpa dig att omvandla det till en uppgift. Denna AI-drivna transkription hjälper dig att hålla dig uppdaterad i konversationen utan att behöva oroa dig för att ta anteckningar.

Det som gör detta ännu mer kraftfullt är hur tätt video och anteckningar är kopplade till ClickUps uppgiftshanteringssystem. Du kan använda ClickUp Tasks för att konvertera klipp, transkriptioner och sammanfattningar direkt till uppgifter, så att ditt team har all nödvändig kontext samlad på ett ställe.

För att effektivisera ditt arbetsflöde ytterligare erbjuder plattformen över 1 000 anpassningsbara mallar som du kan börja använda direkt. ClickUp-mallen för videoproduktion är en bra utgångspunkt för att guida ditt team genom varje steg i produktionsprocessen, från planering och manus till redigering och publicering. Den hjälper dig att hantera deadlines och leveranser smidigt inom en och samma plattform.

Hämta gratis mall Hantera videoprojekt från manus till redigering med ClickUps mall för videoproduktion

Genomgångar, asynkron videokommunikation, interaktiva demonstrationer – oavsett vad du arbetar med hjälper ClickUp dig att omvandla det till något praktiskt användbart.

ClickUps bästa funktioner

Förvandla videor till insikter: Transkribera inspelningar, markera viktiga ögonblick och skapa sammanfattningar med Transkribera inspelningar, markera viktiga ögonblick och skapa sammanfattningar med ClickUp Brain

Koppla video till åtgärd: Bifoga klipp direkt till uppgifter så att ditt team kan agera på feedback eller uppdateringar direkt

Håll samarbetet smidigt: Använd kommentarer, omnämnanden och aviseringar för att hålla dig synkroniserad med ditt team

Effektivisera videoproduktionsflöden: Använd mallar och automatisering för att hantera varje steg i din videoproduktionsprocess mer effektivt

Begränsningar i ClickUp

Med så många funktioner kan plattformen kännas överväldigande för nya användare

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

ClickUp är den mest detaljerade, och samtidigt den mest flexibla, plattformen jag någonsin stött på för uppgiftslistor och samarbete. Det finns så många sätt att skapa listor och följa upp projekt. Det har gett mitt team ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterade om allt vårt kundarbete, kommunicera med varandra om specifika uppgifter och lagra all vår delade kunskap och våra resurser. Vi har knappt skrapat på ytan av vad den kan göra, och ändå har den gjort så mycket för att hjälpa oss att hålla ordning och få allt gjort.

via Loom

Med Loom kan du spela in dig själv och sedan dela videon direkt via en länk. Det är perfekt för team som behöver leverera snabba uppdateringar, genomgångar eller personliga svar utan att behöva anordna ett helt möte.

Du kan också använda Loom för olika användningsfall, till exempel att märka varje video med ditt logotyp och dina färger, lägga till call-to-action-knappar och spåra vem som tittar med detaljerad tittaranalys. Dessutom kan dina teammedlemmar lämna kommentarer direkt på videons tidslinje eller organisera allt i delade mappar för att hålla feedbacken strukturerad och lätt att följa.

Looms bästa funktioner

Trimma, klipp och sammanfoga klipp direkt i din webbläsare utan att behöva någon extern programvara

Lägg till interaktiva element med hjälp av inbyggda ritverktyg, emoji-reaktioner och klickbara uppmaningar för att uppmuntra till nästa steg

Integrera smidigt med populära verktyg som Slack, Gmail och Google Drive för att förenkla delning och samarbete

Begränsningar i Loom

Erbjuder inte avancerade redigeringsverktyg som tidslinjer med flera spår eller övergångar, vilket kan vara en nackdel för team som vill producera mycket polerat innehåll

Priser för Loom

Startpaket: 0 $

Företag: 18 $ per månad/användare (faktureras årligen)

Business + AI: 24 $ per månad/användare (faktureras årligen)

Enterprise: Anpassade priser för stora team

Betyg och recensioner för Loom

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 480 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Loom?

En recension på G2 säger:

Loom är otroligt enkelt att använda – det är bara att spela in och köra igång. Jag älskar hur snabbt jag kan skapa en video och sprida information till dem som behöver den genom att direkt dela en länk. Möjligheten att både spela in mig själv och min skärm gör det så mycket enklare att förklara ämnen eller guida människor genom en uppgift.

3. Hippo Video (Bäst för att skala upp hyperpersonliga försäljningsvideokampanjer)

via Hippo Video

Hippo Video gör det enklare för team att sticka ut i överfulla inkorgar med personlig videokommunikation. Du kan bädda in videor i verktyg som Salesforce, HubSpot, Gmail eller Outlook, och till och med spela in och skicka dem direkt från din inkorg.

Med dynamiska fält som tittarens namn, företag eller roll kan du anpassa varje meddelande så att det känns personligt och relevant. Dessutom ger detaljerad spårning av visningar, visningstid och klick dig den insikt du behöver för att förbättra engagemanget.

Hippo Videos bästa funktioner

Använd färdiga eller anpassade mallar för att skapa och skicka enhetliga videomeddelanden med ditt varumärke

Trigga automatiserade videomejl baserat på tittarnas åtgärder för att följa upp vid precis rätt tillfälle

Lägg till element för att fånga leads, såsom formulär, kalenderlänkar och klickbara CTA:er direkt i videon för att omvandla engagemang till handling

Begränsningar i Hippo Video

Kontrollpanelen och automatiseringsflödena kan kännas lite klumpiga eller mindre intuitiva för vissa användare

Priser för Hippo Video

Videomeddelanden:

Gratis för alltid

Pro: 30 $ per månad/användare

Teams: 75 $ per månad/användare

Enterprise-plan: 80 USD per månad/användare, minst 10 platser (faktureras årligen)

Text till video:

Gratis för alltid

Starter: 29 $ per månad/användare

Creator: 89 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Hippo Video

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 95 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hippo Video?

En recension på G2 säger:

Jag har använt Hippo Video för att spela in min skärm och mig själv samtidigt för att visa processguider eller instruktioner för mina kollegor. Det minskar verkligen antalet fram- och tillbaka-kommunikation och ser till att alla är på samma sida. Dessutom gör möjligheten att förklara saker i realtid samtidigt som jag visar vad jag gör det mycket enklare att dela komplexa saker. Rekommenderar det verkligen om du behöver ett pålitligt verktyg för kommunikation och utbildning.

4. Wistia (Bäst för marknadsförare som optimerar videor för att fånga leads och upprätthålla varumärkeskonsistens)

via Wistia

Wistia erbjuder pålitlig videohosting med inbyggda marknadsföringsverktyg som hjälper team att engagera tittare och få värdefull insikt. Plattformen låter dig anpassa din videospelare med varumärkets färger, kontroller och logotyper för att leverera en upplevelse som är skräddarsydd för ditt varumärke.

Detaljerade värmekartor visar vilka delar av dina videor som håller tittarnas uppmärksamhet och var de hoppar av, vilket hjälper dig att förbättra innehållets effektivitet. Du kommer troligen inte att behöva några alternativ till Wistia, eftersom Wistia integreras smidigt med populära CRM- och marknadsföringsautomatiseringsplattformar för att hjälpa dig att koppla videodata till dina bredare kampanjer.

Wistias bästa funktioner

Lägg till formulär för e-postinsamling och klickbara CTA:er i videoklippen för att generera leads utan att omdirigera tittarna

Jämför flera videoversioner för att avgöra vilken som ger bäst resultat när det gäller engagemang eller konverteringar

Hosta och marknadsför varumärkespodcasts tillsammans med videor på en enda plattform

Begränsningar hos Wistia

Plattformen saknar funktioner för snabb skärminspelning eller internt samarbete

Priser för Wistia

Gratis för alltid

Plus: 19 $ per månad (faktureras årligen)

Pro: 79 $ per månad (faktureras årligen)

Avancerat: 319 $ per månad (faktureras årligen)

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Wistia

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wistia?

En recension på G2 säger:

Wistia är en utmärkt videoplattform för företag. Jag har använt den i flera år nu och möjligheten att anpassa videovisningen, integrationen med CMS-verktyg och den snabba kundtjänsten gör det till ett självklart val för företag som vill använda video för marknadsföring, design av landningssidor och mycket mer.

👀 Rolig fakta: Det allra första icke-linjära videoredigeringssystemet, CMX 600, lanserades 1971. Det var stort som ett kylskåp och gjorde det möjligt för redigerare att hoppa till valfri bildruta direkt, utan att behöva spola tillbaka eller framåt som med en VHS-bandspelare. En verklig revolution för sin tid!

5. BombBomb (Bäst för att bygga kundrelationer med videobaserad marknadsföring)

via BombBomb

BombBomb hjälper sälj- och kundtjänstteam att bygga starkare relationer genom videomejl. Istället för att skicka vanlig text kan du spela in och skicka personliga videor direkt från din inkorg eller ditt CRM-system. Dessa videor visas som animerade förhandsvisningar som genererar fler klick och svar.

Du får också realtidsnotiser när någon öppnar ditt meddelande eller tittar på din video, så att du kan följa upp medan konversationen fortfarande är aktuell. BombBomb integreras med verktyg som Gmail, Outlook, Salesforce och HubSpot, vilket gör det enkelt att hålla sig inom ditt arbetsflöde.

BombBombs bästa funktioner

Lägg till personliga banners som visar ditt namn, din titel och ditt företag för att stärka ditt varumärke och hålla viktig information synlig genom hela videon

Bädda in klickbara CTA:er i dina videor för att guida tittarna mot önskade åtgärder

Planera och schemalägg videomejl så att de skickas vid optimala tidpunkter och öka effektiviteten i din kommunikation

BombBombs begränsningar

Saknar avancerade funktioner som att klippa, beskära eller lägga till överlägg

Priser för BombBomb

Core: 42 $ per månad/användare

Core + Copilot: 70 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

BombBombs betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 580 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om BombBomb?

En recension på G2 säger:

Jag har använt BombBomb sedan 2011 och rekommenderar det till alla mina kunder som vill använda video i sina e-post- och marknadsföringsstrategier. Det är otroligt enkelt att använda (från dator eller mobil) och ger e-postmeddelanden en personlig touch som hjälper dem att ”sticka ut” från textbaserade eller textintensiva e-postmeddelanden – direkt i inkorgen. I andra appar måste du länka till videohostingtjänster, och även om du ”på sätt och vis” måste göra det med BombBomb, är det mycket smidigare och mer transparent för mottagaren.

6. Vimeo (Bäst för kreatörer som söker högkvalitativ videohosting med integritetskontroll)

via Vimeo

Vimeo är ett starkt alternativ för team som prioriterar videokvalitet och behöver flexibel hosting med avancerade sekretessinställningar.

Med det kan du organisera innehåll i mappar, dela privata granskningslänkar och samla in feedback med tidsstämplade kommentarer. Vimeo stöder även livestreaming och erbjuder detaljerad videoanalys för att spåra tittarnas engagemang och prestanda.

Vimeos bästa funktioner

Ställ in avancerade sekretessinställningar för att kontrollera vem som kan visa, ladda ner eller bädda in dina videor

Utnyttja AI-drivna funktioner som manusgenerering, teleprompter i kameran och automatisk borttagning av pauser och fyllnadsord för att effektivisera videoproduktionsprocessen

Ladda upp videor i 4K-kvalitet med anpassningsbara spelare som speglar ditt varumärke

Vimeos begränsningar

Samarbetsfunktioner och omfattande anpassningsalternativ finns endast tillgängliga i de högre prisplanerna

Priser för Vimeo

Gratis för alltid

Starter: 20 $ per månad

Standard: 41 $ per månad

Avancerat: 125 $ per månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Vimeo

G2: 4,3/5 (över 650 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Vimeo?

En recension på G2 säger:

Under det senaste året har Vimeo OTT utökat sina horisonter och möjligheter för att fortsätta möta kreatörernas behov inom streamingvärlden. Med produkter som ser lika snygga ut som de från stora studior ger Vimeo OTT kreatörer möjligheten att visa upp sitt arbete i en miljö som är välorganiserad, elegant presenterad och enkel att använda.

👀 Visste du att? Jump cuts blev kända tack vare filmskaparna inom den franska nya vågen som älskade att bryta mot reglerna. Genom att snabbt klippa mellan två tagningar skapade de en överraskande, ryckig effekt som fångar din uppmärksamhet och kan få dig att känna en känsla av brådska eller förvirring.

7. Sendspark (Bäst för B2B-säljare som vill anpassa videor i stor skala utan att förlora varumärkesprofilen)

via Sendspark

Sendspark, ett av alternativen till Loom, hjälper dig att öka din B2B-försäljning, marknadsföring och kundframgång genom personlig videokommunikation. Du kan använda dess AI för att skapa anpassade manus till dina försäljnings- och marknadsföringsvideor, vilket sparar tid samtidigt som dina budskap förblir konsekventa och skräddarsydda.

Med varumärkesanpassade landningssidor kan du presentera dina videor på ett professionellt sätt och enkelt dela dem via e-post, sociala medier och CRM-plattformar för att öka din räckvidd.

Sendsparks bästa funktioner

Infoga dynamisk personalisering, som namn eller logotyper, i videor för att skapa en personlig känsla i stor skala

Möjliggör effektivt teamarbete med delade bibliotek och personliga mappar för smidigt samarbete kring videoinnehåll

Förbättra videokvaliteten och utseendet med hjälp av inbyggda verktyg för att skapa professionella videor

Begränsningar för Sendspark

Vissa användare kan tycka att analyserna och rapporterna är mindre detaljerade jämfört med plattformar som är mer inriktade på företag

Priser för Sendspark

Solo-abonnemang: 49 $ per månad/användare

Plus-paket: 249 $ per månad/användare

Scale-plan: 499 $ per månad/användare

Företag och byråer: Anpassade priser

Betyg och recensioner för Sendspark

G2: 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sendspark?

En recension på G2 säger:

Det har varit plug-and-play med resten av vår teknikstack (t.ex. Clay, Hubspot och Qwilr). AI-kvaliteten är hög – vi var osäkra på vad vi kunde förvänta oss när vi först tittade på verktyg inom detta område, men Sendsparks personalisering är välgjord. Det är också fantastiskt att prissättningen är tillgänglig. Vi jämförde kort några andra lösningar, men instegspriset var för högt för vad vi kunde motivera initialt.

👉🏽 Här är några snabba tips att tänka på: Planera ditt videomanus innan du spelar in

Se till att dina företagsvideor är korta, tydliga och fokuserade

Tala naturligt och undvik fyllnadsord

Titta in i kameran för att skapa en kontakt med din publik

Använd bra belysning och en professionell uppställning för att förbättra videokvaliteten

Säkerställ tydligt ljud med en pålitlig mikrofon

Lägg till personalisering (namn, sammanhang eller anpassade miniatyrbilder)

Anpassa tonen för småföretag jämfört med stora företag

Inkludera produktdemonstrationer eller säljmaterial när det är relevant

Avsluta med en stark uppmaning till handling (uppföljning, leadgenerering, CRM-integration)

via VEED

VEED är en webbläsarbaserad plattform som gör det enkelt att skapa videor, även om du aldrig har redigerat en video tidigare. Du kan spela in, redigera, lägga till undertexter och dela videor med bara några få klick, allt på ett och samma ställe.

Det erbjuder funktioner som automatisk textning, skärm- och webbkamerainspelning, borttagning av bakgrundsljud och varumärkesanpassning med ett klick. VEED stöder även teamsamarbete och videomallar för att påskynda ditt arbetsflöde.

VEED:s bästa funktioner

Få tillgång till ett brett utbud av färdiga mallar för olika ändamål, inklusive inlägg på sociala medier, marknadsföringskampanjer och utbildningsinnehåll

Justera ögonpositionen automatiskt för att simulera direkt ögonkontakt med kameran

Skapa professionella voiceovers med AI-drivna syntetiska röster för berättarröst och dubbning

Begränsningar i VEED

Större videoexporter och utdata med högre upplösning är begränsade till betalda abonnemang, vilket kan begränsa gratisanvändare

Priser för VEED

Gratis

Lite: 24 $ per månad/användare

Pro: 55 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

VEED-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 3,3/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om VEED?

En recension på G2 säger:

Jag är ett stort fan av deras funktion ”Magic Tools” för att ta bort tystnader och förbättra ljudkvaliteten i mina videor. Jag använder VEED nästan varje dag eftersom deras plattform är så enkel att använda och det är så lätt att redigera mina videor. Kundtjänsten är också förstklassig, jag får alltid snabba svar på alla frågor jag har, så mitt arbete drabbas inte av några avbrott. VEED är också otroligt enkelt att integrera.

9. Dubb (Bäst för att automatisera uppföljningar med prestationsinriktade videofunnels)

via Dubb

Dubb är en videokommunikationsplattform som är utformad för att hjälpa dig att engagera dig mer effektivt genom personligt anpassat, slagkraftigt videoinnehåll. Dess inbyggda AI-assistent, Caira, ger feedback i realtid på ditt framförande genom att bedöma tydlighet, empati, professionalism och den övergripande tonen.

Med en robust LinkedIn-integration kan du dela videor via meddelanden, kommentarer, kontaktförfrågningar, Sales Navigator och Recruiter, vilket utökar din räckvidd över viktiga kanaler. Plattformen erbjuder även detaljerad spårning på e-postnivå, vilket ger dig tydlig insikt i enskilda tittares beteende och möjliggör mer riktade och lägliga uppföljningar.

Dubbs bästa funktioner

Skapa automatiserade e-postsekvenser med videoklipp för att vårda leads och upprätthålla en konsekvent kommunikation med potentiella kunder och befintliga kunder

Synkronisera produktvideor med CRM- och e-postverktyg som Salesforce, HubSpot och Gmail för att effektivisera dina marknadsföringsflöden

Få tillgång till detaljerad tittaranalys, inklusive visningstid, avhopp och engagemang, för att finjustera ditt budskap

Begränsningar i Dubb

Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt, vilket kan fördröja introduktionen för nya teammedlemmar

Priser för Dubb

Starter: Gratis

Pro: 59 $ per månad/användare

Pro Plus: 129 $ per månad/användare

Företag: Anpassad prissättning

Dubb-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Dubb?

En recension på Capterra säger:

Med Dubb kan du prata direkt med dina potentiella kunder – tydligt, engagerande och med auktoritet. Inga fler kalla mejl. Inget mer gissande. Du spelar in det en gång… och det säljer för alltid.

👀 Visste du att? ”Match cut” är ett smart redigeringsknep där två olika scener kopplas samman genom att matcha former, färger eller handlingar — ett välkänt exempel är i 2001: A Space Odyssey när ett ben som kastas i luften övergår till en rymdfarkost.

10. Bonjoro (Bäst för att förvandla rutinmässiga uppföljningar till minnesvärda, personliga videostunder)

via Bonjoro

Bonjoro är en plattform för videomeddelanden som är utformad för välkomstmeddelanden, uppföljningar och tackmeddelanden, vilket hjälper dig att förvandla vardagliga interaktioner till minnesvärda upplevelser. Använd den för att bädda in videospelistor och appar från tredje part, såsom enkäter eller kalendrar, för att kombinera personligt anpassat och standardiserat innehåll.

Men vad händer om huvudvideon inte laddas? Du kan använda reservvideor för att säkerställa att ditt budskap når fram och garantera leveransen. Det bästa är att du kan välja mellan statiska och animerade GIF-miniatyrbilder för att få dina videor att sticka ut, samt ställa in att meddelanden som inte öppnats ska skickas om automatiskt efter några dagar för att öka dina chanser att bli sedd.

Bonjoros bästa funktioner

Inkorporera videospelistor och appar från tredje part, såsom enkäter eller kalendrar, i dina meddelanden för att kombinera personligt anpassat och standardiserat innehåll

Integrera med över 100 CRM-system och appar för att automatisera dina arbetsflöden för videomeddelanden och leverera personliga meddelanden i stor skala

Använd arbetsflödesfilter för att bättre rikta dina meddelanden utifrån specifika kriterier och förbättra relevansen och genomslagskraften

Begränsningar i Bonjoro

Plattformens anpassningsmöjligheter för videobranding och layouter är något begränsade jämfört med konkurrenterna

Priser för Bonjoro

Gratis för alltid

Starter: 25 $ per månad

Pro: 39 $ per månad

Growth: 99 $ per månad

Företag: Från 99 $ per månad

Bonjoro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Bonjoro?

En recension på G2 säger:

Bonjoro har hjälpt mig att anpassa mina e-postmeddelanden och skapa mer interaktion med mina potentiella kunder, vilket i slutändan leder till fler leads och konverteringar. Det är väldigt enkelt att använda, och när jag hade frågor löste deras support problemet supersnabbt. Upplevelsen och resultaten har varit positiva, och jag älskar plattformens gränssnitt eftersom det är väldigt användarvänligt och lätt att navigera.

11. Zight (Bäst för interna team som behöver snabba, kommenterade skärminspelningar för att snabbt klargöra uppgifter)

via Zight

Zight är en intern videokommunikationsplattform som hjälper dig att kommunicera snabbare och tydligare genom kommenterade skärmdumpar, skärminspelningar, GIF-bilder och webbkameravideor. Den är utformad för att förenkla feedback, påskynda samarbetet och minska fram- och återkommande kommunikation internt.

Med kraftfulla AI-funktioner kan Zight automatiskt generera transkriptioner, undertexter, sammanfattningar och översättningar på flera språk. Du kan också omvandla videor till strukturerad dokumentation som felrapporter, standardrutiner eller vanliga frågor, vilket hjälper dig att effektivisera arbetsflöden och minska manuella uppgifter.

Zights bästa funktioner

Spela in skärmen och webbkameran samtidigt och lägg till anteckningar för att snabbt förtydliga ditt budskap

Dela videor direkt via direktlänkar eller bädda in dem i Slack, Gmail och andra populära plattformar

Hantera inspelningar med molnlagring och organisera innehåll i mappar för enkel åtkomst och teamsamarbete

Begränsningar i Zight

Det stöder inte automatisk rullningsinspelning, vilket är avgörande för att spela in långa webbsidor eller dokument som sträcker sig utanför den synliga skärmen

Priser för Zight

Gratis för alltid

Pro: 9 $ per månad (faktureras årligen)

Team: 11 $ per månad/användare (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Zights betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 220 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zight?

En recension på G2 säger:

Med ett gratisalternativ som jag kan använda varje dag kan jag enkelt skapa videoklipp av mycket hög kvalitet. Det är lätt att använda och redigeringsfunktionerna är perfekta för mitt arbete. Jag älskade det som en molnapp och nu är det ännu bättre som Zight. Kundsupporten är fantastisk. En ny AI-funktion har lagts till. Prova det, du kommer inte ångra dig.

Vissa verktyg gör det enkelt att skicka snabba videomeddelanden. Andra ger dig större kontroll över varumärkesprofilering, analys eller anpassning.

Poängen är att du har alternativ, och det finns gott om dem.

Men om du letar efter en plattform som gör mer än bara spelar in och skickar videor kan det vara värt att titta närmare på ClickUp. Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, transkribera vad du säger med AI och koppla allt till dina arbetsflöden. Det innebär färre uppföljningar, snabbare beslut och att ingenting faller mellan stolarna.

