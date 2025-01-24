De 10 bästa webbaserade CRM-verktygen du behöver känna till 2025

🔎 Visste du att? Hela 40 % av affärskritiska data är instängda i datasilor!

Tänk på det – nästan hälften av den information som kan leda till smartare beslut finns i fragmenterade system och är otillgänglig när du behöver den som mest.

För företagare och chefer är detta inte bara en statistik, utan ett dagligt huvudbry.

Det är därför webbaserad CRM-programvara har blivit en game changer.

Genom att samla kunddata på en enda molnbaserad plattform bryter dessa CRM-system ner silos och automatiserar tråkiga uppgifter samtidigt som de ger användbara insikter. ⚡

Oavsett om du vill uppgradera din nuvarande lösning eller skaffar din första CRM-programvara för första gången, presenterar denna guide de bästa webbaserade CRM-alternativen som kan förändra hur du hanterar dina kundrelationer.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Webbaserad CRM-programvara är en game changer för hantering av kundrelationer, effektivisering av arbetsflöden och eliminering av datasilos. Dessa verktyg stärker företag genom att centralisera kunddata, automatisera repetitiva uppgifter och tillhandahålla praktiska insikter för att öka produktiviteten. Här är en snabb överblick över de bästa alternativen för 2025 och vad de utmärker sig inom: ClickUp (Den bästa allt-i-ett-appen för CRM och projektledning)

Salesforce (Bäst för AI-drivna försäljningsinsikter)

HubSpot (Bäst för växande företag med gratis CRM-verktyg)

Zoho CRM (Bäst för omfattande 360°-kundinsikter)

Pipedrive (Bäst för visuell hantering av försäljningspipeline)

Monday. com (Bäst för anpassningsbar CRM med automatisering av arbetsflöden)

Freshsales (Bäst för AI-driven CRM för smartare försäljning)

Insightly (Bäst för team som behöver en projektledningslösning med CRM)

Less Annoying CRM (Bäst för enkelhet och småföretag)

Copper CRM (Bäst för integration med Google Workspace)

Vad ska du leta efter i webbaserad programvara för kundrelationshantering?

🔎 Visste du att? Mitch Muhney och Mike Sullivan utvecklade den första programvaran för kundrelationshantering (CRM), ACT! (Activity Control Technology), 1987!

När du väljer ett webbaserat CRM-program bör du fokusera på funktioner som tillgodoser ditt företags behov och eliminerar ineffektivitet. Dessa SaaS-plattformar (Software-as-a-Service) erbjuder flexibilitet och tillgänglighet, så att du kan hantera kundrelationer var du än befinner dig.

Här är några viktiga funktioner att prioritera:

Centraliserad lagring av affärsdata: Förenkla åtkomsten till kundinformation genom att använda webbaserade eller molnbaserade CRM-system och ersätt spridda kalkylblad med en enhetlig plattform som organiserar allt på en säker plats.

Automatiseringsverktyg: Automatisera repetitiva uppgifter – som uppföljningar, datainmatning och leadspårning – så att ditt team kan fokusera på meningsfullt arbete.

Tillgänglighet: Se till att ditt team kan hålla kontakten oavsett var de befinner sig med molnbaserade CRM-lösningar som fungerar på alla enheter med internetuppkoppling, vilket underlättar samarbete på distans.

Anpassningsbara instrumentpaneler: Anpassa hur du visar dina affärsstatistik – spåra försäljningsresultat, övervaka leads och mäta kundnöjdhet med instrumentpaneler som anpassas efter dina behov.

Integrerade verktyg: Förena dina försäljnings-, marknadsförings- och projektledningsinsatser under ett och samma tak genom att välja ett CRM-system som synkroniseras sömlöst med din befintliga teknikstack för Förena dina försäljnings-, marknadsförings- och projektledningsinsatser under ett och samma tak genom att välja ett CRM-system som synkroniseras sömlöst med din befintliga teknikstack för effektiv försäljningsstöd.

Realtidsanalys: Utnyttja detaljerade, uppdaterade rapporter för att identifiera trender, kundbeteenden och prestationsgap, vilket möjliggör datadrivna beslut som ger resultat 💻

Spårning av leads och affärer: Få fullständig insyn i din Få fullständig insyn i din försäljnings-CRM-process med verktyg som hanterar leads och affärer från första kontakten till avslut, så att inga möjligheter går förlorade.

De 10 bästa webbaserade CRM-programvarorna

Med rätt webbaserad CRM-programvara kan du spara tid och arbete. Låt oss ta en närmare titt på de bästa webbaserade CRM-programvarorna:

1. ClickUp (Den bästa allt-i-ett-appen för CRM och projektledning)

Börja använda ClickUp CRM Effektivisera din försäljningsprocess och kundhantering med ClickUp CRM.

ClickUp CRM erbjuder en omfattande lösning för hantering av kundrelationer genom att kombinera anpassningsbara verktyg med kraftfulla arbetsflöden. ClickUp är utformat för att passa team av alla storlekar och gör det möjligt för dig att skräddarsy ditt CRM-system efter dina affärsbehov, vilket garanterar en smidig kundhanteringsupplevelse.

Med anpassade fält i ClickUp kan du skapa en CRM-databas som spårar allt från leadstatus och affärsvärde till kontaktuppgifter och nästa steg – allt synligt på ett och samma ställe. Du kan till exempel skapa ett nytt fält för Leadkälla och lägga till det tillsammans med "Prioritet" och "Uppföljningsdatum" för att säkerställa att ditt team aldrig missar en möjlighet.

Med ClickUps Dashboards kan du utvärdera statusen för din pipeline i realtid, liksom ditt teams prestanda och relevanta intäktssiffror. Du kan använda diagram och kort för att utvärdera statistik som "Avslutade affärer denna månad" eller "Bäst presterande säljare". Detta gör det möjligt för teamen att effektivisera prioriteringen av uppgifter och omedelbart identifiera hinder i försäljningsprocessen.

Visualisera försäljningspipeline, följ framstegen tydligt och övervaka teamets prestationer med ClickUp CRM

Med ClickUps anpassade arbetsflöden kan du visuellt hantera din försäljningspipeline med hjälp av Kanban-tavlor, listor eller Gantt-diagram. Du kan till exempel skapa steg som "Ny lead", "Kontaktad", "Förhandling" och "Avslutad" på en pipeline-tavla och dra och släppa affärer mellan stegen för att spåra framstegen.

Samarbeta och redigera i realtid med ClickUp Docs från ClickUp CRM

ClickUps verktyg för samarbete i realtid gör det idealiskt för team som måste hålla kontakten och samarbeta.

Funktioner som uppgiftskommentarer, ClickUp Chat och samarbetsverktyget ClickUp Docs eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg, eftersom allt finns samlat på ett ställe. Detta främjar effektiv kommunikation och minskar risken för fel. ⚡

Integrera och synkronisera över 1 000 appar med ClickUp på några sekunder

Plattformens integrationsmöjligheter är en annan stor fördel, eftersom ClickUp stöder över 1 000 appintegrationer. Från e-postverktyg och fillagring till marknadsföringsprogramvara – dessa integrationer säkerställer att företag kan ansluta till alla sina favoritappar, vilket förbättrar den övergripande produktiviteten och datahanteringen. 🔗

Tilldela uppgifter automatiskt, utlösa statusuppdateringar och ändra prioriteringar för att styra ditt teams fokus på ClickUp

De AI-drivna funktionerna ClickUp Brain och ClickUp Automations är viktiga hörnstenar i ClickUps CRM-funktionalitet.

Genom att arbeta tillsammans hjälper dessa verktyg företag att spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter som påminnelser om uppföljning, uppgiftsfördelning och datainmatning. Detta gör att teamen kan fokusera på mer strategiska aktiviteter och förbättra effektiviteten. Brain tillhandahåller även uppdateringar om framsteg och smarta svar, vilket gör hanteringen av dina CRM-arbetsflöden snabbare, smartare och stressfri.

Ladda ner den här mallen Kom igång direkt, anpassa och börja spåra leads omedelbart med ClickUp CRM-mallen.

Dessutom är ClickUps CRM-mall en game changer för hantering av säljprocesser, spårning av leads och organisering av kunddata. Med anpassningsbara statusar, fält och vyer gör denna mall det möjligt för team att prioritera uppgifter efter säljstadier, eliminera ineffektivitet och upptäcka värdefulla insikter för att förbättra kundinteraktionerna.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera försäljningsuppföljningar, uppdateringar av säljprocessen och påminnelser.

Visualisera försäljningsdata och teamets prestationer med hjälp av instrumentpaneler.

Konfigurera e-postintegrationer för att effektivisera kommunikationen med kunderna.

Använd färdiga mallar för snabbare onboarding och anpassning.

Spåra intäkter, affärsstorlekar och kundinsikter med formelfält.

Begränsningar för ClickUp

Alla visningsalternativ är inte tillgängliga på mobila enheter.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp AI: Lägg till i befintliga abonnemang för 7 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp

Om ClickUps automatiserings- och projektledningsfunktioner säger en användare:

Clickup har varit det mest överskådliga och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljningen av uppgifter är superenkel med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta med styrelsen och uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjligt med många tillgängliga appar. Datadog- och Clickup-integrationer hjälper mycket när det gäller att skapa incidentuppgifter i Clickup för händelser som behöver hanteras, och teamet kan sedan börja arbeta med incidenterna.

Clickup har varit det mest överskådliga och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljningen av uppgifter är superenkel med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta med styrelsen och uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjlig med många tillgängliga appar. Datadog- och Clickup-integrationer hjälper mycket när det gäller att skapa incidentuppgifter i Clickup för händelser som behöver hanteras, och teamet kan sedan börja arbeta med incidenterna.

💡 Proffstips: Spara timmar av inställningsarbete med mallar för försäljningsplaner. Dessa mallar är perfekta för att komma igång med att strukturera din försäljningsstrategi. Anpassa dessa färdiga planer istället för att börja från scratch för att passa dina behov.

2. Salesforce (bäst för AI-drivna försäljningsinsikter)

via Salesforce Sales Cloud

Salesforces webbaserade CRM-program, Sales Cloud, är utformat för att ge säljteamet AI-driven insikt, vägledd försäljning och strömlinjeformad automatisering. Som företagsledare kan du spåra leads, hantera konton och optimera försäljningspipelines i realtid.

Denna molnbaserade CRM-programvara har funktioner som gör att du kan förutsäga framtida försäljning med detaljerade prognoser, automatisera arbetsflöden för att spara tid och centralisera all kunddata i en enda källa. Salesforce integreras också sömlöst med verktyg som Slack och Tableau, vilket möjliggör samarbete och datadrivna beslut i hela ditt team.

Salesforce Sales Clouds bästa funktioner

Automatisera leadspårning, kontohantering och uppdateringar av affärer för att öka produktiviteten.

Samla och synkronisera alla dina data med funktionerna Revenue Intelligence och Data Cloud.

Få tillgång till realtidsinformation om pipeline och prognoser för prediktiv försäljningshantering.

Begränsningar för Salesforce Sales Cloud

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera, särskilt för nya användare.

Verktyg med låg kodnivå kanske inte helt uppfyller avancerade affärsbehov utan anpassad kodning.

Priser för Salesforce Sales Cloud

Starter Suite : 25 USD/månad per användare

Pro Suite: 100 USD/månad per användare

Enterprise: 165 USD/månad per användare

Obegränsat: 330 USD/månad per användare

Einstein 1 Sales: 500 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Cloud

Capterra: 4,4/5 (över 18 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

via HubSpot

HubSpots webbaserade CRM är en dynamisk lösning för växande företag. Den kombinerar kraftfulla verktyg för marknadsföring, försäljning och service i en enda smidig plattform. Med spårning av försäljningspipeline i realtid, automatiska e-postmeddelanden och detaljerade rapporter får du full insyn i dina strategier för kundhantering.

HubSpot hjälper dig att hantera kontakter, spåra affärer och analysera teamets prestationer. Det använder AI-funktioner som e-postskrivare och livechatt för att förbättra kundinteraktionerna. Plattformen stöder också integrationer med tredjepartsappar, vilket garanterar skalbarhet och anpassningsförmåga för växande företag.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Få användbara insikter genom plattformens kraftfulla rapporterings- och analysfunktioner som hjälper dig att fatta datadrivna beslut.

Integrera med HubSpot-ekosystemet för att använda utmärkta verktyg för marknadsföringsautomatisering, säljstöd och kundservice.

Få aviseringar när potentiella kunder öppnar e-postmeddelanden, så att du kan följa upp i rätt tid.

Begränsningar för HubSpot CRM

Avancerade funktioner som automatiserade arbetsflöden är endast tillgängliga i betalda nivåer.

Vissa användare kan uppleva att plattformens anpassningsmöjligheter är begränsade utan ytterligare integrationer.

Priser för HubSpot CRM

Gratis CRM med Sales Hub och Marketing Hub finns tillgängligt, bland andra verktyg, som betald prenumeration.

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot

Om Hubspots CRM-program sa en användare som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn följande:

HubSpot Service Hub stack ut för oss eftersom det var enkelt att installera, mycket användarvänligt när vi introducerade det för teammedlemmarna som kommer att använda det varje dag, och det har den funktionalitet man kan förvänta sig av ett CRM-system och mycket mer. Det har varit mycket enkelt att installera automatisering för att spara tid för våra teammedlemmar i deras dagliga arbetsflöden, och alla tillgängliga resurser online/via HubSpots kundsupport har hjälpt oss att känna oss trygga i det vi gör.

HubSpot Service Hub stack ut för oss eftersom det var enkelt att installera, mycket användarvänligt när vi introducerade det för teammedlemmarna som kommer att använda det varje dag, och det har den funktionalitet man kan förvänta sig av ett CRM-system och mycket mer. Det har varit mycket enkelt att installera automatisering för att spara tid för våra teammedlemmar i deras dagliga arbetsflöden, och alla tillgängliga resurser online/via HubSpots kundsupport har hjälpt oss att känna oss trygga i det vi gör.

📚 Bonusläsning: Letar du efter rätt molnbaserad CRM-lösning som passar dina behov utan tekniska problem? Denna lista med molnbaserade CRM-verktyg hjälper dig att hitta den bästa lösningen för att effektivisera dina arbetsflöden och enkelt skala upp din verksamhet.

4. Zoho CRM (bäst för omfattande 360°-kundinsikter)

via Zoho

Zoho CRM är ett kraftfullt webbaserat verktyg som är utformat för att optimera försäljning, marknadsföring och kundengagemang samtidigt som det ger en omfattande 360°-vy av kundrelationer. Ett intuitivt gränssnitt och ett brett utbud av funktioner gör det möjligt för organisationer att automatisera dagliga försäljningsuppgifter och omvandla webbbesökare till leads.

Denna CRM-plattform förbättrar teamsamarbetet, kundinteraktionerna och beslutsfattandet genom att smidigt integreras med olika appar och erbjuda avancerade AI-drivna funktioner via en webbaserad approach. Dessutom erbjuder den verktyg för leadhantering, kontaktadministration och spårning av försäljningspipeline som hjälper dig att omvandla kundinformation till användbara insikter.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Interagera med leads och kunder direkt via sociala plattformar

Få omedelbar tillgång till kunddata och hantera uppgifter på språng med mobila applikationer.

Använd AI-drivna insikter från Zohos AI-assistent, Zia, för att upptäcka avvikelser, prioritera möjligheter och skapa smartare e-postutkast.

Begränsningar för Zoho CRM

Startpaket kan begränsa antalet anpassningsbara fält, vilket påverkar datapersonaliseringen.

Begränsad tillgänglighet för vissa tredjepartsapplikationsintegrationer

Priser för Zoho CRM

Gratis för alltid

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 60 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 800 recensioner)

5. Pipedrive (bäst för visuell hantering av försäljningspipeline)

via Pipedrive

Pipedrives webbaserade CRM-programvara är utformad för företag som vill organisera sin försäljningsprocess och samtidigt fokusera på att avsluta affärer. Den låter dig centralisera all din kundinformation, integreras med din teknikstack och använder AI för att effektivisera din försäljningsprocess och öka produktiviteten – samtidigt som datasäkerheten upprätthålls på en pålitlig plattform.

Detta molnbaserade CRM-verktyg stärker dina säljteam genom att automatisera repetitiva uppgifter och ge omedelbar insikt i försäljningen. Dessutom erbjuder Pipedrive funktioner som e-postintegration, aktivitetspåminnelser och målsättning för att hålla säljteamet organiserat och fokuserat på att avsluta affärer.

Pipedrives bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-gränssnittet för att hantera försäljningspipelines och spåra affärsprocesser.

Skaffa AI Sales Assistant för att få intelligenta förslag som optimerar försäljningsaktiviteterna och förbättrar prestandan.

Berika kundprofiler automatiskt med offentligt tillgänglig information och spara tid på datainmatning för kundregister.

Begränsningar i Pipedrive

Jämfört med mer omfattande CRM-system saknar Pipedrive avancerade funktioner för marknadsföringsautomatisering.

Begränsningar i djupare anpassningsalternativ utan ytterligare integrationer för sälj- och marknadsföringsteam

Pipedrive-priser

Essential : 14 USD/månad per användare

Avancerad : 29 $/månad per användare

Professional : 59 $/månad per användare

Power : 69 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Pipedrive

G2 : 4,3/5 (över 2 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive

När det gäller Pipedrives användningsfall för säljteam sa en säljutvecklingsrepresentant följande:

Pipedrive har varit ett fantastiskt verktyg för mig, det är det bästa CRM-systemet jag har arbetat med och det har funktioner som är mycket användbara för mig i B2B-prospekteringen. Det uppdateras ständigt, införlivar nya funktioner från marknadstrenderna och det bidrar med mycket värde.

Pipedrive har varit ett fantastiskt verktyg för mig, det är det bästa CRM-systemet jag har arbetat med och det har funktioner som är mycket användbara för mig i B2B-prospekteringen. Det uppdateras ständigt, införlivar nya funktioner från marknadstrenderna och det bidrar med mycket värde.

6. Monday.com (Bäst för anpassningsbar CRM med automatisering av arbetsflöden)

Monday.coms CRM är utvecklat för företag som kräver flexibilitet och skalbarhet i sina molnbaserade CRM-lösningar. Det har utvecklats för att anpassas till dina unika försäljningsprocesser och låter dig effektivisera allt från leadspårning till hantering av försäljningspipeline med intuitiv drag-and-drop-anpassning.

Denna anpassningsbara molnbaserade CRM-programvara förenklar uppgiftshanteringen och gör det möjligt för team att centralisera data, automatisera arbetsflöden och fokusera på att utveckla kundrelationer. Med anpassningsbara instrumentpaneler och olika vyer, såsom Kanban- och Gantt-diagram, gör plattformen det möjligt för team att visualisera sina försäljningspipelines, övervaka framsteg i realtid och förbättra teamsamarbetet.

Monday.com bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden efter din försäljningsprocess och dina lead-pipelines för att driva framgången för ditt företag.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningar och statusuppdateringar för att eliminera manuell datainmatning.

Prioritera leads utifrån anpassningsbara kriterier för att fokusera på potentiella kunder med hög potential.

Begränsningar för Monday.com

Den initiala installationen och anpassningen kan vara tidskrävande för nya användare.

Vissa användare kan tycka att prisnivåerna och funktionsfördelningen är förvirrande.

Priser för Monday.com

Dessa nivåplaner baseras på 10 användare:

Basic : 15 USD/månad per användare

Standard : 12 USD/månad per användare

Pro : 19 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (390+ recensioner)

➡️ Läs mer: Hur man hanterar projektledning för säljteam

7. Freshsales (bäst för AI-driven CRM för smartare försäljning)

via Freshsales

Freshsales, som ingår i Freshworks Suite, är ett AI-drivet webbaserat CRM-program som är utformat för att hjälpa företag att förbättra försäljningsproduktiviteten och effektivisera processerna. Säljteam använder detta webbaserade CRM-program för att effektivt hantera leads, spåra kundinteraktioner och automatisera repetitiva uppgifter, vilket förbättrar effektiviteten och påskyndar affärsavslut.

Freshsales erbjuder också en 360°-kundvy som ger sammanhang för kundinteraktioner över flera kanaler. Dess anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter ger användbara insikter om försäljningsresultat och pipeline-hälsa.

Freshsales bästa funktioner

Identifiera värdefulla leads och avsluta affärer snabbare med AI-drivna Freddy-assistenten för poängsättning, affärsrekommendationer och automatiserade e-postutkast.

Organisera och hantera hela din försäljningscykel och pipeline utan ansträngning med hjälp av en visuell Kanban-tavla med dra-och-släpp-funktion.

Kommunicera direkt med potentiella kunder och befintliga kunder med hjälp av inbyggda kommunikationsverktyg, inklusive e-post, telefon och chatt.

Begränsningar för Freshsales

Kan kräva ytterligare verktyg från tredje part eller API:er för att ansluta till vissa applikationer.

Funktioner som AI-baserad leadhantering och avancerad anpassning finns endast tillgängliga i dyrare paket.

Priser för Freshsales

Gratis : 0 dollar för tre användare

Tillväxt : 11 USD/månad per användare

Pro : 47 $/månad per användare

Enterprise: 71 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales

G2 : 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales

Om Freshsales UX sa en användare på G2 följande:

Som någon som har använt Freshworks CRM, Freshdesk för ärendehantering och Freshteam kan jag garantera deras användarupplevelse och några av de intuitiva, lättanvända funktionerna i CRM-programmet. Snabbheten med vilken deras kundtjänstteam fick igång saker och ting var beundransvärd.

Som någon som har använt Freshworks CRM, Freshdesk för ärendehantering och Freshteam kan jag garantera deras användarupplevelse och några av de intuitiva, lättanvända funktionerna i CRM-programmet. Deras kundorienterade teams snabbhet när det gäller att få saker och ting att fungera var beundransvärd.

8. Insightly (Bäst för team som behöver en projektledningslösning med CRM)

via Insightly

Insightly kombinerar CRM, marknadsföringsautomatisering och försäljningsprojektledning i en kraftfull plattform. Det hjälper dig att hantera försäljningsprocessen och skapa ett enhetligt system där dina försäljnings-, marknadsförings- och serviceteam kan arbeta harmoniskt tillsammans.

Insightly utmärker sig genom sin anpassningsbarhet. Det låter dig skräddarsy objekt, fält och arbetsflöden för att möta just dina affärsbehov, oavsett bransch. Dessutom gör denna molnbaserade CRM-leverantör det enkelt att spåra leads, hantera affärsmöjligheter och övervaka projekt efter försäljning utan att byta plattform.

Insightlys bästa funktioner

Säkerställ dataintegritet, noggrannhet och efterlevnad genom att implementera valideringsregler, avancerade behörigheter och rollbaserad åtkomst.

Skapa personliga kundresor med verktyg för marknadsföringsautomatisering

Hantera projekt och uppgifter direkt i CRM-systemet för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde från leadgenerering till projektleverans.

Insightlys begränsningar

Plattformens flexibilitet är överväldigande för team som är nya inom CRM-system.

Trots många integrationsmöjligheter kan vissa användare uppleva begränsningar när de ansluter till specifika tredjepartsapplikationer.

Insightlys priser

Plus : 29 $/månad per användare

Professional : 49 $/månad per användare

Enterprise: 99 $/månad per användare

Insightly-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 650 recensioner)

💡 Proffstips: Varje kundkontakt är en chans att bygga lojalitet – eller förlora den. Att införa ett CRM-system är avgörande för att stärka kundrelationerna, men det är i användningen som de flesta företag snubblar. Nyckeln? Prioritera en välplanerad implementeringsstrategi för CRM som är anpassad efter ditt teams behov, så att ditt CRM-system blir ett kraftfullt verktyg för tillväxt, inte en förlorad möjlighet. 🛠️

9. Less Annoying CRM (bäst för enkelhet och småföretag)

via Less Annoying CRM

Less Annoying CRM (LACRM) lever upp till sitt namn. Det är intuitivt, enkelt och skapat speciellt för småföretag. Plattformens fokus på enkelhet och dedikerad kundsupport gör att användarna snabbt kan anpassa sig och integrera den i sin dagliga verksamhet, vilket minimerar inlärningskurvan och maximerar effektiviteten.

Det finns ingen överväldigande lista med funktioner som du inte behöver – bara det som hjälper dig att spåra kundrelationer, hantera uppgifter och hålla ordning. Med obegränsat antal kontakter, pipelines och anpassade fält har du allt du behöver för att effektivisera din verksamhet utan komplexiteten eller dolda avgifter som finns i större CRM-system.

Less Annoying CRM:s bästa funktioner

Hantera ett obegränsat antal kontakter och pipelines för att vårda kundrelationerna.

Håll koll på uppgifter och uppföljningar med inbyggda verktyg för uppgiftshantering och kalender.

Få dagliga e-postmeddelanden med en sammanfattning av kommande uppgifter och händelser, vilket underlättar effektiv tidsplanering.

Mindre irriterande CRM-begränsningar

Begränsade tredjepartsintegrationer kan begränsa avancerad automatisering för vissa användare.

Saknar vissa avancerade funktioner, såsom avancerad rapportering och automatisering, som finns i mer komplexa CRM-system.

Mindre irriterande CRM-prissättning

Ett enda pris på 15 dollar per månad och användare.

Mindre irriterande CRM-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Less Annoying CRM

En recension på G2 säger:

LACRM sticker ut eftersom det inte är utformat enbart för ”försäljningsinriktade” företag. Istället passar det vår unika approach, utan att stå i vägen för oss, samtidigt som det konsekvent levererar pålitlig prestanda. Funktioner som robust export-/importfunktionalitet och möjligheten att slå samman kontakter och historik vid behov har varit ovärderliga.

LACRM sticker ut eftersom det inte är utformat enbart för ”försäljningsinriktade” företag. Istället passar det vår unika approach, står inte i vägen och levererar samtidigt pålitlig prestanda. Funktioner som robust export-/importfunktionalitet och möjligheten att slå samman kontakter och historik vid behov har varit ovärderliga.

10. Copper CRM (bäst för integration med Google Workspace)

via Copper CRM

Copper CRM är en molnbaserad plattform som är utformad för att integreras sömlöst med Google Workspace. Den ger företag en användarvänlig lösning för hantering av leads, kontakter och komplexa försäljningsprocesser.

Tack vare den djupa integrationen med Gmail och Google Kalender kan användarna spåra e-postkonversationer, schemalägga händelser och lägga till kontakter direkt från sin inkorg, vilket effektiviserar arbetsflödena och ökar produktiviteten. Copper har automatiseringsfunktioner, som uppgiftskapande och e-postuppföljning, som sparar tid genom att eliminera repetitiva uppgifter. Dessutom säkerställer mobilappen att du kan hålla koll på dina affärer även när du är på resande fot.

Copper CRM:s bästa funktioner

Spåra affärer, hantera projekt och övervaka lead-framsteg visuellt med anpassningsbara pipelines.

Aktivera automatiserad uppgiftsskapande, uppföljningar och statusuppdateringar för att spara tid och fokusera på att avsluta affärer.

Samla in och organisera kontaktinformation från e-postmeddelanden och andra interaktioner automatiskt.

Begränsningar för Copper CRM

Funktionen för lead-tratt kan kännas begränsad och skulle kunna förbättras med bättre listvyer och användarvänlighet för hantering av leads.

Vissa användare har klagat på att supportteamet inte är särskilt lyhört.

Priser för Copper CRM

Starter : 12 USD/månad per användare

Basic : 29 $/månad per användare

Professional : 69 $/månad per användare

Företag: 134 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Copper CRM

G2 : 4,5/5 (över 1100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Kom igång med din webbaserade CRM-resa med ClickUp

När du väljer ett webbaserat CRM-program ska du inte bara fokusera på funktionerna – tänk också på skalbarhet, användarvänlighet och hur väl det integreras i dina befintliga arbetsflöden. Ditt CRM-program ska växa med ditt företag, förenkla processer och ge en tydlig vägkarta till mätbara resultat. 🚀

Många av verktygen på denna lista erbjuder unika fördelar, men alla är inte utformade för att hantera kundhantering och internt samarbete på ett smidigt sätt.

Det är där ClickUp sticker ut. Genom att kombinera CRM- och projektledningsverktyg är det en heltäckande plattform som centraliserar dina arbetsflöden, automatiserar repetitiva uppgifter och gör det möjligt för ditt team att vara produktivt. 🏆

Registrera dig på ClickUp idag om du letar efter en flexibel, skalbar och intuitiv lösning för att förbättra din affärsverksamhet!