De 11 bästa alternativa verktygen till Folk CRM

Du har använt Folk CRM ett tag, men på senare tid har det inte levt upp till dina förväntningar.

Kanske är dina kunddata svårare att organisera, eller kanske utforskar du ett alternativ till Folk CRM för att se om det finns något som passar dina behov bättre. Oavsett vilket är du på rätt plats! 😀

I den här bloggen utforskar vi några av de bästa alternativen till Folk CRM som hjälper dig att organisera dina data bättre, automatisera marknadsföringsinsatser och förbättra teamsamarbetet. 👇

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de bästa Folk CRM-alternativen som finns tillgängliga idag: ClickUp: Allt-i-ett-CRM och projektledning HubSpot CRM: Automatisering av marknadsföring, försäljning och service Airtable: Flexibelt CRM med anpassningsbara arbetsflöden Pipedrive: Förenklade försäljningspipelines för små team Copper: CRM integrerat med Google Workspace Salesforce Sales Hub: AI-driven försäljningsanalys och samarbete Monday CRM: Visuell försäljningsuppföljning och arbetsflöden Bigin by Zoho CRM: Lättviktigt, pipelinebaserat CRM Microsoft Dynamics 365: CRM för företag med Microsoft-verktyg Nimble: CRM integrerat med sociala medier Freshsales Suite: AI-driven CRM för försäljningstillväxt

Vad ska du leta efter i alternativa verktyg till Folk CRM?

Du kan behöva ett alternativ till Folk CRM om du behöver mer avancerade funktioner, såsom robust pipelinehantering, detaljerad försäljningsanalys eller en starkare CRM-strategi för hantering av stora kontaktlistor – områden där Folk kan komma till korta.

När du utforskar alternativ är det viktigt att hitta en lösning som åtgärdar dessa brister och bättre passar dina behov. Här är vad du ska leta efter. 👀

Avancerad analys och rapportering: Leta efter ett verktyg som erbjuder djupgående insikter om försäljningsresultat, kundtrender och leadgenerering för att kunna fatta datadrivna beslut.

AI-drivna insikter: Välj ett CRM-system som använder AI för att ge värdefulla insikter om kundbeteende, förutsäga försäljningstrender och automatisera uppgifter som leadscoring och uppföljningar.

Automatiserad spårning: Välj programvara som automatiskt spårar samtal, möten och e-postmeddelanden, vilket minskar manuellt arbete och säkerställer datakvaliteten.

Anpassningsalternativ: Välj ett CRM-system med flexibla arbetsflöden, anpassningsbara fält och anpassningsbara pipeline för att hantera komplexa försäljningsprocesser.

Integrerade kommunikationskanaler: Välj ett CRM-system som integrerar olika kommunikationskanaler (e-post, telefon, chatt etc.) för att centralisera alla interaktioner.

Mobilapp: Se till att alternativet till Folk CRM har en mobilapp för att hantera kontakter och affärer när du är på språng, så att du kan hålla kontakten och vara produktiv var du än befinner dig.

De 11 bästa alternativen till Folk CRM

Här är 11 av de bästa alternativen till Folk CRM som hjälper dig att optimera kundrelationshanteringen och öka produktiviteten. 📋

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-integration av CRM och projektledning för team)

Spåra leads, hantera kunder och övervaka projektleveranser med anpassade arbetsflöden i ClickUp CRM.

ClickUp är en omfattande plattform som kombinerar CRM och projektledning med försäljning, vilket gör den till den ultimata allt-i-ett-lösningen. ClickUp samlar allt du behöver på ett ställe och eliminerar behovet av flera verktyg, vilket hjälper dina team att arbeta mer effektivt.

Det är ett utmärkt alternativ till Folk CRM, med mycket anpassningsbara funktioner och samarbetsverktyg för att hantera kundrelationer, öka teamets produktivitet och visualisera pipeline.

ClickUp CRM-lösningen går utöver traditionella funktioner genom att integrera projektledning med kundrelationshantering. På så sätt blir det enklare att hantera leads, kundinteraktioner och försäljningsprocesser.

Medan Folk CRM fokuserar på kundrelationer, lägger ClickUp till funktioner som automatisering och rapporter, vilket ger teamen en enhetlig plattform för CRM och mycket mer.

ClickUp Sales samlar hela din försäljningstratt på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra kontoaktivitet, samarbeta kring affärer och automatisera försäljningsprocesser. Verktyg som kolumnberäkningar hjälper dig att spåra affärsstorlekar eller anpassa formulär för att kvalificera leads, så att du alltid ligger steget före.

ClickUp erbjuder också helt anpassningsbara CRM-mallar som sparar tid och gör att du kan börja enkelt eller skala upp till mer komplexa system efter behov.

Ladda ner den här mallen ClickUps CRM-mall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på kunder och försäljningsleads.

ClickUp CRM-mallen hjälper företag av alla storlekar att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt. Den erbjuder ett organiserat system för att spåra leads, hantera försäljningspipelines och centralisera kundinformation.

Du kan också effektivisera kommunikationen och automatisera repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiska insatser. Denna mall hjälper också till med:

Spåra leads och möjligheter i varje steg

Lagra alla kontaktuppgifter, affärer och konton

Organisera uppgifter efter försäljningsstadier för att fokusera på de viktigaste aktiviteterna

Få användbara insikter för att optimera kundinteraktioner

ClickUps bästa funktioner

Anpassningsbar kunddatabas: Skapa det perfekta systemet för att lagra och analysera kontakter, affärer och kunduppgifter. Använd länkar mellan uppgifter, dokument och arbetsflöden för att hålla allt sammankopplat.

Samarbetsverktyg: Arbeta med ditt team på kundkonton med hjälp av Arbeta med ditt team på kundkonton med hjälp av ClickUp Docs Chat och Assign Comments . Samarbeta i realtid, lämna feedback eller brainstorma strategier för att avsluta affärer snabbare.

Organiserad kontohantering: Skapa skalbara hierarkier med hjälp av mappar och listor för att hantera konton. Ställ in detaljerade behörigheter för att kontrollera vem som ser vad, vilket gör kontohanteringen säker och organiserad.

Anpassad automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter som överlämningar, statusuppdateringar och uppföljningar med Automatisera repetitiva uppgifter som överlämningar, statusuppdateringar och uppföljningar med ClickUp Automations

Intuitiva instrumentpaneler: Spåra viktiga mått som kundens livstidsvärde och affärsstorlek med hjälp av Spåra viktiga mått som kundens livstidsvärde och affärsstorlek med hjälp av ClickUp Dashboards . Över 50 anpassningsbara widgets hjälper dig att visualisera dina data på ett och samma ställe.

Färdiga mallar: Kom igång snabbt med att hantera kundrelationer med Kom igång snabbt med att hantera kundrelationer med ClickUp CRM-mallen , perfekt för nybörjare som letar efter en enkel och effektiv lösning. För mer avancerade behov erbjuder ClickUp Sales CRM-mallen en kraftfull kodfri databas för att optimera din pipeline.

Begränsningar med ClickUp

ClickUps omfattande anpassningsfunktioner kan vara en inlärningskurva för nya användare.

Mobilappen erbjuder kanske inte samma funktionalitet som datorappen.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: Konceptet CRM uppstod på 1980-talet i samband med databasmarknadsföring, där företag registrerade kunddata för att kunna skräddarsy direktreklam. Denna praxis utvecklades i takt med ny teknik, vilket ledde till de första CRM-programvarorna på 1990-talet.

2. HubSpot CRM (bäst för omfattande automatisering av marknadsföring, försäljning och kundservice)

via HubSpot

HubSpot är en CRM-plattform som kombinerar verktyg för marknadsföring, försäljning och kundservice i en enda smidig lösning. Den hjälper dig att avsluta affärer snabbare, leverera bättre kundupplevelser och fatta datadrivna beslut.

Med HubSpot kan du också automatisera e-postmeddelanden, schemalägga möten och analysera teamets prestationer, så att allt hålls organiserat och genomförbart.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Få en 360-graders överblick över varje kundinteraktion i en centraliserad databas för att hålla dig fullt informerad.

Använd en anpassningsbar drag-and-drop-pipeline för att övervaka affärer när de går igenom varje steg.

Skapa personliga e-postutkast på några sekunder med HubSpots AI-e-postskrivare.

Låt potentiella kunder boka möten direkt med ditt team med hjälp av HubSpots kalenderintegration.

Skapa CRM-arbetsflöden i HubSpot för att automatiskt lägga till data i Google Sheets.

Begränsningar med HubSpot CRM

Arbetsflöden kan vara förvirrande och svåra att navigera i.

Programvaran är inriktad på stora företag, vilket begränsar dess användning för mindre team eller enskilda personer.

HubSpot CRM-priser

Gratis för alltid: Gratis

Startpaket: 20 USD/månad per användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4000 recensioner)

3. Airtable (Bäst för flexibel, samarbetsinriktad CRM med anpassningsbara arbetsflödesalternativ)

via Airtable

Airtable är en flexibel, kalkylbladsbaserad plattform som även fungerar som en lättviktig CRM-lösning. Oavsett om du spårar leads, hanterar en försäljningspipeline eller organiserar kunddata, gör Airtable det enkelt att skapa anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda efter dina behov.

Det är ett samarbetsinriktat CRM-system som utökar sin funktionalitet genom att ansluta till tredjepartsappar som Slack, Zapier och Google Workspace.

Airtables bästa funktioner

Standardisera viktiga arbetsflöden som leadhantering, uppföljningar och onboarding, så att kunderna får en enhetlig upplevelse.

Anpassa hur du visar dina data med alternativ som Kanban-tavlor, kalendrar och gallrivyer.

Skapa personliga CRM-databaser för att spåra information med hjälp av färdiga mallar.

Möjliggör realtidssamarbete mellan team och bryt ner silos för att säkerställa smidiga kundöverlämningar.

Airtables begränsningar

Det finns ingen möjlighet att ladda upp anpassade ikoner för baser, vilket begränsar personaliseringen.

Användargränssnittet kan vara komplicerat, med otillräcklig dokumentation om länkade fält.

Airtables prissättning

Gratis för alltid: Gratis

Team: 24 $/månad per användare

Företag: 54 $/månad per användare

Företagsklass: Anpassad prissättning

Airtable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

🔍 Visste du att? Med en förväntad årlig tillväxttakt på 10,34 % från 2024 till 2029 förväntas CRM-programvarumarknaden nå ett värde på 145,60 miljarder dollar år 2029. Denna stadiga expansion understryker den växande globala efterfrågan på dessa programvarulösningar.

4. Pipedrive (bäst för förenklad hantering av försäljningspipeline för små team och nystartade företag)

via Pipedrive

Pipedrive är ett CRM-verktyg som är skräddarsytt för små och medelstora företag för att hantera försäljningspipelines, automatisera repetitiva uppgifter och avsluta affärer snabbare.

Som ett CRM-system för nystartade företag gör Pipedrives intuitiva design och fokus på enkelhet det tillgängligt för team med minimal teknisk expertis.

Pipedrives bästa funktioner

Hantera okvalificerade leads i en särskild inkorg tills du är redo att agera.

Få aviseringar när affärer ligger stilla för länge, så att du kan undvika missade möjligheter.

Skapa en katalog över dina produkter eller tjänster med detaljerade beskrivningar, kostnader och anteckningar.

Engagera webbbesökare direkt med Pipedrives chatbot, som interagerar dygnet runt för att samla in data och kvalificera leads.

Begränsningar med Pipedrive

Saknar robusta marknadsföringsfunktioner, fokuserar främst på försäljning

Det tar tid att utforska och utnyttja alla funktioner fullt ut, särskilt för nya användare.

Pipedrive-priser

Essential: 14 $/månad per användare

Avancerat: 29 $/månad per användare

Professional: 59 $/månad per användare

Kostnad: 69 $/månad per användare

Företag: 99 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 500 recensioner)

5. Copper (bäst för sömlös integration med Google-appar för relationsbyggande)

via Copper

Nästa på listan är Copper, en användarvänlig molnbaserad CRM-lösning utformad för nystartade företag och småföretag som värdesätter enkelhet och effektivitet. Den integreras med Google Workspace, vilket gör den praktisk om du redan använder Gmail, Google Kalender eller Google Drive.

Copper prioriterar relationsbyggande framför komplex kundhantering och erbjuder en intuitiv upplevelse som hjälper dig att fokusera på det som är viktigast – dina kunder.

Copper bästa funktioner

Arbeta direkt från Gmail och Google Kalender för att hantera kontakter, spåra konversationer och uppdatera ditt CRM.

Använd verktyg som "Relationsstadier" och "Livshändelser" för att spåra personliga och professionella milstolpar.

Anpassa dina e-postmeddelanden med Mail Merge direkt i Gmail och logga automatiskt dina e-postinteraktioner för en tydlig kommunikationshistorik.

Spåra affärers framsteg och identifiera möjligheter med intuitiva, visuella funktioner.

Begränsningar för Copper

Förlitar sig starkt på Google Workspace, vilket gör det mindre lämpligt för dem som inte använder Googles ekosystem.

Begränsad funktionalitet gör det olämpligt för snabbt växande företag.

Copper-priser

Startpaket: 12 USD/månad per användare

Grundläggande: 29 $/månad per användare

Professional: 69 $/månad per användare

Företag: 134 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Copper

G2: 4,5/5 (‎1 120+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 580 recensioner)

6. Salesforce Sales Hub (bäst för avancerad AI-driven försäljningsanalys och teamsamarbete)

via Salesforce

Salesforce Sales Hub är en globalt erkänd teknisk lösning som används av företag i alla storlekar.

Här kan du utforska utvalt innehåll, inklusive guider, artiklar och moduler, för att vässa dina försäljningsfärdigheter. Från att bemästra prospektering till avancerad affärshantering erbjuder Sales Hub resurser som matchar din expertis.

Salesforce Sales Hubs bästa funktioner

Utnyttja verktyg som Einstein AI för att prioritera leads, prognostisera försäljning och analysera prestanda.

Underlätta teamsamarbetet med delade instrumentpaneler, uppgiftshantering och integrerad kommunikation.

Använd Salesforce Sales Engagement-verktyg för att anpassa din marknadsföring, spåra interaktioner och följa upp leads vid rätt tidpunkt.

Kom i kontakt med andra säljare genom Salesblazer Community.

Begränsningar i Salesforce Sales Hub

Systemet kräver noggrann datainmatning och hantering. Utan noggrann användning kan resultatet bli mindre exakt eller tillförlitligt.

Kundservicen kan vara undermålig, med rapporter om ohjälpsamma och frustrerande interaktioner.

Priser för Salesforce Sales Hub

Startpaket: 25 USD/månad per användare

Pro-paket: 100 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Enterprise: 165 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Einstein: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Sales Hub

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 400 röster)

🔍 Visste du att? Användningen av CRM varierar mellan olika branscher, där 71 % av tillverkarna och 75 % av företagstjänsteföretagen har integrerat CRM i sin verksamhet. Dessutom ökar utgifterna för CRM, eftersom 57 % av de tillfrågade organisationerna planerar att öka sina investeringar under de kommande 12 månaderna, vilket speglar den växande betydelsen av dessa verktyg i affärsstrategier.

7. Monday CRM (Bäst för visuell försäljningsuppföljning och anpassningsbara arbetsflöden för små till medelstora team)

via Monday

Monday är ett annat alternativ till Folk CRM som erbjuder en flexibel, visuellt tilltalande plattform för att kombinera försäljnings- och projektledningsverktyg. Det hjälper säljteam att avsluta fler affärer och samarbeta bättre.

Denna CRM-programvara erbjuder en blandning av visuell försäljningsuppföljning, anpassningsbara arbetsflöden och integrationsvänliga verktyg, vilket gör den lämplig för små nystartade företag eller växande säljteam.

Monday CRM:s bästa funktioner

Använd Kanban-tavlor för att spåra affärer, uppdatera leadstatus och samarbeta visuellt med ditt säljteam.

Skapa anpassade arbetsflöden eller använd färdiga mallar för kundresan för att förenkla försäljningsprocessen.

Automatisera lead nurturing och använd AI-assisterad e-postkomposition för att skriva snabbare och skicka personliga e-postmeddelanden i bulk.

Spåra prognostiserad försäljning jämfört med faktisk försäljning, uppdelat per månad, säljare eller affärsstadium.

Begränsningar med Monday CRM

Användargränssnittet kan vara långsamt och desktopversionen för Mac är mindre tillförlitlig än onlineversionen.

Begränsade verktyg för att prioritera uppgifter och konsolidera ofullständiga åtgärder för en enskild kontakt.

Priser för Monday CRM

Basic CRM: 15 USD/månad per användare

Standard CRM: 20 $/månad per användare

Pro CRM: 33 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

8. Bigin by Zoho CRM (Bäst för lätta, pipelinebaserade CRM-system för småföretagsteam)

via Bigin av Zoho CRM

Bigin by Zoho är ett lättviktigt men funktionsrikt CRM-system som är utformat för små företag och team som vill gå bortom kalkylblad eller ersätta komplexa äldre system.

Det erbjuder en lättanvänd, pipelinebaserad layout som organiserar varje steg i kundresan, från att fånga upp leads till att hantera eftermarknadsuppgifter – allt på en och samma plattform. Med Bigin kan du komma igång på mindre än 30 minuter och anpassa arbetsflödena efter dina försäljningsmål.

Bigins bästa funktioner

Håll kontakten med kunderna via e-post, telefonsamtal, WhatsApp, sociala medier och webbformulär utan att byta plattform.

Skapa arbetsflöden för att hantera repetitiva uppgifter som att skicka uppföljningsmejl eller uppdatera affärsstadier.

Logga samtal, spåra affärer eller uppdatera kundinformation var du än befinner dig med Bigins mobilvänliga app.

Organisera försäljning, kundonboarding, orderleverans och mycket mer med Bigins Team Pipelines.

Bigins begränsningar

Tillfälliga driftstörningar kan störa arbetsflödet, även om de så småningom löses.

Saknar automatiserad leadfördelning, vilket kan vara frustrerande för användarna.

Bigin-priser

Gratis

Express: 9 $/månad per användare

Premier: 15 $/månad per användare

Bigin 360: 21 $/månad per användare

Bigin-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en molnbaserad CRM-plattform som går utöver grunderna. Den integreras sömlöst med andra Microsoft-verktyg, vilket gör den till ett bra val för företag av alla storlekar.

Det gör att du kan arbeta smidigt i Office 365, Teams och Power Platform. Från att spåra leads i Excel till att samarbeta i Teams – allt kopplas samman för en enhetlig upplevelse.

Microsoft Dynamics 365:s bästa funktioner

Använd inbyggda AI-verktyg som Copilot för att förutsäga kundbehov, identifiera möjligheter och avsluta affärer snabbare.

Utforma, genomför och spåra personaliserade kampanjer med hjälp av avancerad segmentering för att nå rätt målgrupp.

Hantera kundförfrågningar och supportärenden med lätthet och ge ditt team verktyg för att kunna svara snabbt.

Anpassa Dynamics 365 för att skapa anpassade arbetsflöden och appar utan omfattande kodningskunskaper.

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

Plattformens omfattande funktioner gör den komplex att implementera och använda, vilket kräver omfattande utbildning och support.

Stora datamängder kan orsaka prestandaförsämringar, och beroendet av internetuppkoppling kan vara en utmaning i områden med opålitlig åtkomst.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Essentials: 70 $/månad per användare

Premium: 100 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft Dynamics 365

G2: 4/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

10. Nimble (Bäst för CRM integrerat med sociala medier för ensamföretagare och små team)

via Nimble

Nimble är ett CRM-program för att bygga och vårda kundrelationer. Det integrerar kontakter, kalendrar, e-post och interaktioner på sociala medier på ett och samma ställe.

Dessutom registrerar Nimble alla kundinteraktioner, oavsett om de sker via e-post, telefon eller sociala medier. Detta ger dig en fullständig historik över dina konversationer, vilket hjälper dig att bygga meningsfulla relationer.

Nimble bästa funktioner

Använd Nimble för att hitta potentiella kunder på plattformar som LinkedIn och Twitter.

Samla in, uppdatera och hantera kontaktuppgifter direkt från valfri plats på webben och använd AI för att fylla i saknade uppgifter som e-postadresser.

Hantera flera försäljningspipelines samtidigt som du håller koll på uppgifter, samtal och uppföljningar med hjälp av anpassningsbara instrumentpaneler.

Ställ in personliga e-postsekvenser för att engagera leads och följa upp automatiskt.

Begränsningar med Nimble

Kräver frekventa siduppdateringar vid användning av genvägar, vilket stör arbetsflödet.

Gränssnittet kan vara förvirrande för mindre erfarna användare.

Nimble-prissättning

29,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

11. Freshsales Suite (Bäst för AI-driven CRM för att öka försäljningen och förbättra teamets produktivitet)

via Freshsales Suite

Freshsales Suite är ett AI-drivet CRM-system som är utformat för att förenkla försäljningen, förbättra teamets produktivitet och öka intäkterna. Detta verktyg hjälper dig att hantera din försäljningspipeline, effektivisera verksamheten och leverera fantastiska kundupplevelser – allt på ett och samma ställe.

Du kan också spåra affärsstadier och använda Freddy AI-insikter för att prognostisera och rekommendera affärer.

Freshsales Suites bästa funktioner

Prioritera prospekt efter region eller andra regler, så att ditt team fokuserar på rätt möjligheter.

Visualisera varje interaktion som en kund har haft med ditt företag för att förstå deras resa med hjälp av aktivitetslinjen.

Kommunicera med kunder via e-post, SMS, WhatsApp, livechatt och till och med telefonsamtal direkt från CRM-systemet.

Automatisera uppföljningar och påminnelser med dagbaserade eller beteendestyrda kampanjer.

Markera de mest lovande leads, prognostisera affärers framgång och automatisera till och med uppgifter som att skriva e-postmeddelanden med Freddy AI.

Begränsningar för Freshsales Suite

Automatisk fakturering är aktiverat som standard, och det kan vara svårt att lösa faktureringskonflikter.

Att hitta kundernas tidszoner eller leveransadresser kan vara besvärligt för globala företag.

Priser för Freshsales Suite

Tillväxt: 11 USD/månad per användare

Pro: 47 $/månad per användare

Företag: 71 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Freshsales Suite

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

ClickUp uppfyller alla dina CRM-behov

Att välja rätt CRM kan förändra hur ditt team samarbetar och uppnår resultat. Om du letar efter ett verktyg som inte bara är ett CRM utan en allt-i-ett-lösning, är ClickUp ett av de bästa alternativen.

Från att spåra försäljningspipelines till att hantera kundrelationer och effektivisera uppgiftshantering – ClickUp täcker allt. Det som utmärker det är dess flexibilitet. Oavsett om du behöver en detaljerad försäljningsdashboard, projektledningsverktyg eller samarbete i realtid är det enkelt att anpassa plattformen.

Med allt på ett ställe får ditt team tydlighet och kan hålla sig samstämmiga om prioriteringar, vilket gör ClickUp till ett komplett produktivitetsverktyg.

Registrera dig på ClickUp och börja bygga ditt ideala CRM-arbetsflöde!