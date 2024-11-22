Många tror att det är enkelt att vara innehållsskapare. Men alla som har provat på sociala medier vet att det är en utmaning att publicera videor och få visningar utan att lägga ner mycket arbete.

Ta TikTok som exempel. Visst, det får trafik från över en miljard användare varje månad.

Men med en avvisningsfrekvens på över 50 % (hög jämfört med andra sociala medieplattformar) är det stor risk att även om dina virala TikTok-videor hamnar i någons flöde, så scrollar de bara förbi om de inte är tillräckligt fängslande.

Så, hur kan du skapa engagerande innehåll och högkvalitativa videor på ditt TikTok-konto och sticka ut bland andra TikTok-skapare?

I den här artikeln kommer vi att undersöka hur du får fler visningar på TikTok genom beprövade TikTok-marknadsföringsstrategier och ett fantastiskt verktyg (ledtråd: det är ClickUp ) som hjälper dig att skapa din nästa virala video.

Förbered dig för framgång på TikTok

Okej, innan vi går in på det, låt oss gå igenom några grundläggande saker: Vad räknas egentligen som en visning på TikTok, och hur mycket betalar TikTok dig per visning på ditt företagskonto?

På en TikTok-video räknas en "visning" när din video börjar spelas upp.

Om det spelas upp automatiskt, loopas eller om tittarna återvänder för att titta flera gånger, läggs allt detta samman (kolla in din TikTok-statistik för att få en fullständig översikt).

Nu till det roliga – hur får du visningar på dina egna videor och fångar din publiks uppmärksamhet?

Sätt upp tydliga mål

Håll fokus och följ dina mål med tydliga tidsplaner, mätbara mål och automatiska uppdateringar om framsteg

Låt oss prata om att sätta upp mål – utan dem publicerar du bara TikToks i tomma intet.

För alla som verkligen vill få fler visningar på TikTok börjar det med att definiera vad du vill uppnå.

Här kommer verktyg som ClickUp Goals väl till pass.

Med ClickUps målspårningsfunktion kan du hålla koll på dina framsteg med tidslinjer, mätbara mål och automatisk spårning, vilket gör det enkelt att hålla fokus på dina mål.

Börja med att bestämma vad du verkligen vill uppnå med ditt TikTok-innehåll. Följ sedan andra kreatörers virala TikTok-trender och skapa videoinnehåll baserat på dem (se till att följa TikToks communityriktlinjer när du gör detta).

📝 Kom ihåg: Dina mål bör vara specifika och uppnåeliga. Att till exempel säga ”Öka antalet följare på TikTok” är vagt. Ett bättre mål skulle vara att ”öka antalet TikTok-följare med 1 000 under de kommande tre månaderna”. Specifika mål som detta ger dig en tydlig väg att följa.

Överväg att använda SMART-målramverket för att förfina din TikTok-strategi.

Det innebär att du sätter upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål. Det är viktigt att identifiera dina nyckeltal (KPI:er), såsom räckvidd, engagemang och publiktillväxt på din sociala medieplattform.

Genom att övervaka dessa mätvärden kan du mäta dina framsteg mot dina mål och se var du eventuellt behöver justera din strategi.

Identifiera din målgrupp

Tänk dig att du håller en matlagningskurs för nybörjare. Du skulle väl inte börja med en komplicerad rätt?

Du bör hålla dig till något enkelt, som ett enkelt pastarecept, dansvideor eller instruktionsvideor, för att se till att din publik njuter av upplevelsen och lär sig något nytt.

Att skapa kvalitetsinnehåll för en specifik målgrupp är alltid viktigt för att öka antalet visningar i din TikTok-app. Du kan också använda återkommande ljudklipp eller andra populära ljudklipp för att nå nya målgrupper.

På samma sätt måste du känna till din publiks smak och kunskapsnivå för att kunna skapa TikTok-innehåll som tilltalar dem – annars riskerar du att förlora deras intresse.

Det är där ClickUps mall för användarprofiler kan hjälpa till.

Ladda ner den här mallen Få en djupgående förståelse för dina användare med ClickUps mall för användarprofiler.

Genom att skapa en användarprofil kan du bättre förstå din TikTok-publik så att du kan skapa innehåll som verkligen tilltalar dina tittare.

Med den här mallen kan du snabbt samla in viktig information om dina tittare, till exempel deras intressen, demografi och hur de vanligtvis interagerar med innehåll. Detta hjälper dig att skapa olika användarprofiler, vilket i sin tur hjälper dig att skapa specialiserat innehåll för din publik.

Genom att kartlägga dessa personas får du en tydligare riktning för att skapa TikTok-innehåll som väcker genklang, sticker ut och i slutändan hjälper dig att öka antalet visningar.

Strategier för att öka antalet visningar på TikTok

Du har alltså börjat publicera innehåll på TikTok, och det går bra så här långt.

Nu är du redo att ta det till nästa nivå och öka antalet visningar på TikTok.

Här är några strategier som hjälper dig att få fler visningar på TikTok och öka räckvidden för ditt innehåll.

1. Förstå TikTok-algoritmen

Du måste veta hur systemet fungerar för att kunna vinna i systemet.

TikTok-algoritmen är ett finjusterat system som rekommenderar videor baserat på flera faktorer. Dessa inkluderar användarengagemang, personliga preferenser, videodetaljer och till och med enhetsinställningar.

TikToks algoritm lär sig hela tiden vad TikTok-användare som du gillar för att skapa ett flöde på din "For You Page" som får dig att fortsätta scrolla.

Precis som Instagram Stories och andra populära sociala medieplattformar analyserar TikTok användarnas interaktioner med innehåll för att leverera personliga rekommendationer.

Sidan "For You" lever på engagemang – till exempel följare, interaktioner med TikTok-influencers och mycket mer.

Här är vad algoritmen letar efter: 🕰️ Hur länge tittar tittarna på dina videor, eftersom längre visningstider indikerar större intresse 💬 Gilla-markeringar, delningar och kommentarer på videor 🚶🏼‍➡️ Konton du följer och innehåll du skapar 💜 Videor som är färdiga, favoritmarkerade eller markerade som "Inte intresserad"

Nyligen har TikToks algoritm också prioriterat innehåll från kreatörer som du ofta interagerar med deras tittare snarare än de du bara följer.

Att känna till dessa signaler kan hjälpa dig att skapa innehåll som passar TikToks algoritm, vilket ökar dina chanser att få fler visningar på TikTok och hamna på fler "For You Pages".

2. Skapa intressant innehåll

Bra innehåll fungerar alltid till en videokreatörs fördel.

Men det skadar inte att ha några verktyg i ditt TikTok-arsenal – som ClickUp.

För att bättre förstå dess funktioner, låt oss titta på det ur användarens perspektiv.

Jennifer är social media manager för ett trendigt modemärke. Hennes uppdrag är att öka varumärkets synlighet och få fler visningar på TikTok.

Och det är där ClickUp Brain kommer in i bilden.

Skapa innehållsidéer som är anpassade efter din målgrupp med hjälp av ClickUp Brains AI-funktioner

Jennifer börjar med att använda ClickUp Brains AI-funktioner för att generera några idéer till sina kommande TikTok-inlägg. Inom några sekunder har hon en lista med intressanta koncept – från bakom kulisserna-videor från varumärkets senaste fotosession till stylingtips för kommande säsong.

ClickUp Brain ger henne nya idéer och hjälper henne att skapa fängslande bildtexter som fångar uppmärksamheten på några sekunder.

Jennifer vet dock att det krävs ett teamarbete för att skapa TikTok-innehåll, så hon går till ClickUp Docs för att samarbeta med sina kollegor.

Hon skapar ett delat dokument för att beskriva TikTok-innehållsplanen, där hennes team kan lägga till idéer, ge feedback via kommentarer och göra ändringar i realtid.

Skapa ett särskilt dokument i ClickUp Docs för att samarbeta kring ditt innehåll på sociala medier

När de arbetar tillsammans använder Jennifer ClickUp Tasks för att delegera uppgifter direkt från dokumentet – hon tilldelar videoredigering till sin innehållsskapare, bildtexter till sin copywriter och slutgiltigt godkännande till varumärkeschefen.

ClickUp Tasks gör det möjligt för henne att lägga till deluppgifter, prioritetsnivåer, förfallodatum, beroenden och mycket mer, så att teamet kan gå framåt tillsammans som en del av en sammanhängande strategi.

Med uppgifterna snyggt organiserade i ClickUp råder det ingen förvirring om vem som gör vad.

Jennifer använder ClickUp Chat under hela processen för att hålla sitt team informerat. När hon behöver snabba synpunkter på ett manus taggar hon relevanta teammedlemmar i chatten, så att de kan hoppa in och göra ändringar direkt.

Förbättra teamarbetet och effektiviteten genom att använda ClickUp Chat för samarbete

Och eftersom ClickUp integrerar uppgifter med specifika chattrådar kan hon enkelt omvandla all feedback till en åtgärd, så att alla vet vad de ska göra.

Jennifer använder också ClickUps moderna mall för sociala medier för att hålla sina TikTok-inlägg konsekventa.

Ladda ner den här mallen Spara tid och håll ordning med en kalender för sociala medier i ClickUp.

Denna mall hjälper henne att planera inlägg, kartlägga deadlines och justera efter behov baserat på de senaste trenderna. Nu behöver hon inte längre stressa med att lägga upp TikTok-videor i sista minuten – Jennifer har en tydlig plan för varje innehåll, från idé till publicering.

Jennifer skapar förstås inte innehåll bara för sakens skull.

Hon vet att TikToks algoritm gynnar korta videoklipp, så hon använder ClickUps verktyg för att klippa sina videoklipp och optimera dem för maximal visningstid.

💡 Proffstips: Kortare videor är mer benägna att ses till slutet, vilket ökar din slutförandegrad och chansen att hamna på For You-sidan. Se metoden vi följer när vi arbetar med TikTok-innehåll för ClickUp.

Jennifer nöjer sig inte med det. Hon använder också ClickUp Brain för analys, vilket hjälper henne att hitta rätt sökord och analysera konkurrenter.

När det är dags att publicera granskar Jennifer och hennes team allt i ClickUp Docs för att säkerställa att bildtexter och bilder är perfekta.

Med en välplanerad tidsplan och rätt verktyg kan vi konsekvent producera innehåll som maximerar räckvidden och samlar tusentals gillamarkeringar och kommentarer.

Genom att utnyttja ClickUps funktioner för samarbete och innehållsskapande kan vi finjustera vår strategi och hålla engagemanget uppe.

3. Utnyttja TikToks funktioner

Saken är den att du måste sluta tänka på TikTok som enbart en plattform för videodelning.

Det håller på att bli den självklara sökmotorn för generation Z, där 40 % av dem väljer TikTok framför traditionella sökmotorer som Google.

Om du vill öka dina visningar på TikTok måste du använda dess funktioner på ett klokt sätt – hashtags, ljud, bildtexter och överlägg – för att nå ut till så många som möjligt.

Låt oss börja med hashtags. De är som små brödsmulor som leder nya tittare till ditt innehåll. Och på TikTok kan hashtags göra underverk. Du har bransch- eller ämnesspecifika hashtags som #beauty eller #ferrari, som hjälper dig att kategorisera ditt innehåll.

Sedan finns det videospecifika hashtags som #skincareroutine eller #newborntips för att locka nischade tittare.

via TikTok

Varumärkesspecifika hashtags är utmärkta om du är ett välkänt namn, och du kan kontinuerligt utnyttja aktuella trender med TikToks verktyg Trend Discovery för att hitta populära hashtags.

En hashtag som du aldrig får glömma bort är #FYP, som står för For You Page. Det här är TikToks heliga graal – den sida som alla ser när de öppnar appen. Videor med #FYP har samlat miljarder visningar.

Trendigt ljud

Sedan finns TikToks kreativa verktygslåda, som börjar med ljud. TikTok är hem för några av de mest igenkännliga ljudklippen som finns.

Du kan välja populära ljud för att boosta din video, eftersom varje ljud har sin egen resultatsida.

När du använder ett populärt ljud visar du din video för en större grupp potentiella tittare, särskilt de som tittar på videor med samma ljud.

💈Bonus: Så här gör vi på ClickUp. PS: Våra marknadsförare på sociala medier är också kända som våra HR-medarbetare!

HR-möte jag aldrig kan glömma Del 1: @ClickUp Del 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

HR-möte jag aldrig kan glömma Del 1: @ClickUp Del 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor

Bildtexter och undertexter

Videotexter och undertexter är avgörande för att öka antalet visningar på TikTok.

Undertexter visas automatiskt under din video för att översätta talade ord till text, vilket hjälper tittarna att ta till sig ditt innehåll.

Dessutom är det mer troligt att tittarna kommer tillbaka för mer när de kommer ihåg ditt innehåll.

Undertexter, å andra sidan, är inbakade i videon. De gör ditt innehåll tillgängligt för användare som har ljudet avstängt, talar ett annat språk eller har nedsatt hörsel.

Genom att lägga till undertexter öppnar du upp din video för en bredare publik.

via TikTok

4. Använd strategiska publiceringstekniker

Strategisk publicering är nyckeln till att öka antalet visningar på TikTok, och det är viktigt att tänka på timing, konsekvens och till och med att gå live. Studier visar att de bästa tiderna att publicera varierar beroende på dag:

Måndag : 06:00, 10:00, 15:00 och 22:00

Tisdag : 9:00, 15:00–19:00

Onsdag : 07:00, 08:00, 15:00 och 23:00

Torsdag : 9:00, 12:00, 15:00 och 19:00

Fredag : 05:00, 12:00, 13:00 och 15:00

Lördag : 11:00, 19:00 och 20:00

Söndag: 07:00, 08:00, 10:00 och 16:00

Genom att publicera vid dessa tidpunkter kan du nå din publik när den är som mest aktiv, vilket ger dina TikTok-videor större chans att ses.

En annan sak att tänka på när det gäller att publicera är att göra det regelbundet. TikToks Live-funktion kan vara ett kraftfullt tillskott till din innehållsstrategi.

Genom att gå live kan du interagera med din publik i realtid via kommentarer, gillamarkeringar och virtuella gåvor, vilket ökar engagemanget och skapar starkare band.

För att planera och organisera livesessioner kan du använda ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier. Denna mall hjälper dig att kartlägga allt ditt innehåll på ett ställe, vilket gör det enkelt att upprätthålla ett regelbundet publiceringsschema och hålla din strategi på rätt spår.

Ladda ner den här mallen Skapa en strukturerad strategi för ditt innehåll på sociala medier med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Varför inte automatisera hela din kalender och ditt innehåll på sociala medier?

Med ClickUps automatisering kan du skapa anpassade regler eller använda färdiga mallar för att automatisera uppgifter som att tilldela teammedlemmar, uppdatera uppgiftsprioriteringar eller skicka aviseringar.

Du kan till exempel ställa in automatisering så att du får ett meddelande när ett inlägg behöver publiceras eller när det är dags att gå live.

Och med ClickUps återkommande uppgifter kan du schemalägga uppgifter som ska upprepas dagligen, veckovis eller till och med på specifika dagar i månaden, vilket gör skapandet och publiceringen av innehåll till en smidig process.

Schemalägg återkommande uppgifter i ClickUp för att automatisera repetitiva arbetsflöden

5. Bygg upp och engagera din community

TikTok är som en pågående konversation där fokus ligger på engagemang.

Community-marknadsföring på TikTok är en variant av traditionell marknadsföring. Istället för att bara publicera innehåll bygger du upp kontakter och förvandlar passiva tittare till aktiva deltagare.

Här är några viktiga sätt att bygga upp och engagera din community på TikTok:

✅ Svara på kommentarer: Engagemang börjar med den enkla handlingen att svara. Att regelbundet svara på kommentarer får följare att känna sig sedda och hörda. Och när du använder TikToks funktion "svara med en video" tillför det en personlig touch som text ensamt inte kan matcha.

✅ Använd omröstningar och frågor och svar: Uppmuntra dina följare att delta genom omröstningar och frågor och svar. Det är ett enkelt sätt att bjuda in din publik i processen och visa dem att deras åsikter är viktiga.

✅ Go Live: Genom att hålla livesändningar kan du kommunicera med din publik i realtid. Oavsett om det gäller produktlanseringar, informella chattar eller live-frågestunder, ger livesändningar ditt varumärke en mänsklig touch som fördjupar förtroendet och engagemanget.

✅ Rida på trendvågen: TikTok lever på trender, och genom att hoppa på dem kan du hålla dig relevant och öka din synlighet.

✅ Uppmuntra användargenererat innehåll: UGC och duetter uppmuntrar följare att skapa tillsammans med dig. Utmaningar och tävlingar engagerar din community och förvandlar tittare till bidragsgivare (mer om detta senare ⏬).

För att säkerställa att allt ditt TikTok-innehåll stämmer överens med ditt varumärkes identitet, använd ClickUps mall för varumärkesriktlinjer.

Ladda ner den här mallen Beskriv de viktigaste delarna av ditt varumärkes identitet med detta dokument med varumärkesriktlinjer.

Denna mall hjälper dig att definiera de element som utgör ditt varumärkes utseende, känsla och röst, vilket säkerställer konsekvens i allt ditt innehåll. Med detaljerade riktlinjer för logotyper, färger, typsnitt och mer kan du maximera effekten av ditt TikTok-innehåll genom att förbli trogen ditt varumärkes identitet.

Marknadsföringsteam kan också använda ClickUps Board View för att dra och släppa uppgifter för att uppdatera deras status direkt, så att alla är på samma sida. Denna struktur sparar tid och förbättrar samarbetet i ditt team.

Visualisera projektets framsteg och uppdatera uppgiftsstatus med hjälp av ClickUps Kanban-liknande tavelvy

6. Marknadsför ditt TikTok-innehåll

Det här är enkelt: Att marknadsföra ditt TikTok-innehåll är viktigt för att nå en större publik.

TikTok Promote är ett enkelt sätt att komma igång. Det är en funktion i appen som gör att du snabbt kan omvandla organiska videor till annonser.

Med bara några klick kan du sätta upp ett mål – till exempel att få fler visningar, webbplatsbesök, följare, meddelanden eller profilvisningar – definiera din målgrupp och fastställa en budget och varaktighet.

TikTok Promote tillhandahåller grundläggande analyser för att spåra visningar, gillanden, delningar och till och med ålder och kön på personer som interagerar med din video.

💸 Snabb matematik: För att använda TikTok Promote, öppna det från en video, Creator Tools eller Business Suite. Välj sedan ditt marknadsföringsmål, definiera din målgrupp, ange din budget och klicka på betala för att starta din kampanj. TikTok Promote-kampanjer kostar mellan 3 och 1 000 dollar per dag, beroende på din budget, vilket gör det till ett flexibelt alternativ för både kreatörer och varumärken.

Om du väljer att genomföra en kampanj på sociala medier? ClickUps mall för kampanjer på sociala medier är perfekt för att organisera detaljerna i din kampanj.

Ladda ner den här mallen Förbättra din strategi för sociala medier med ClickUps mall för kampanjer i sociala medier.

Denna mall hjälper dig att snabbt skapa, planera och schemalägga dina inlägg, så att du kan öka din närvaro på TikTok och spåra korsmarknadsföringsaktiviteter över olika plattformar.

7. Använd användargenererat innehåll

Hashtaggen #TikTokMadeMeBuyIt, med 10 miljoner visningar på en vecka, är ett bevis på TikToks kraft när det gäller att driva UGC och äkta engagemang.

Användargenererat innehåll (UGC) erbjuder mindre varumärken en gyllene möjlighet att nå ut till sin målgrupp. Förutom att TikTok behåller den gamla goda mun-till-mun-marknadsföringen.

Mindre varumärken kan samla in innehåll direkt från användarna med en positiv avkastning utan att behöva en stor marknadsföringsbudget.

UGC-kampanjhantering blir ännu enklare med ClickUp. Du kan spåra inskickade bidrag, övervaka engagemang och enkelt hålla ordning på alla kampanjdetaljer.

Använd ClickUps kalendervy för att planera din kampanjtidplan, sätta upp milstolpar och övervaka deadlines.

Om du till exempel driver en UGC-kampanj kan du planera varje steg i en innehållskalender, tilldela uppgifter till teammedlemmar och se till att alla är samordnade.

Visualisera ditt TikTok-arbetsflöde tydligt med ClickUps kalendervy.

8. Analysera dina resultat

På tal om prestanda, så finns det mycket mer som ClickUp kan göra för att hjälpa dig att analysera och optimera din TikTok-innehållsstrategi.

Först måste du fastställa rätt mätvärden för att mäta framgång. Dina marknadsförings-KPI:er bör vara direkt anpassade efter dina mål. Med ClickUps dashboards kan du samla alla dessa mätvärden i en översikt på hög nivå.

Få en heltäckande översikt över ditt arbete med Dashboards i ClickUp

Om du behöver gå mer i detalj har vi också det du behöver!

ClickUps mall för sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att dokumentera insikter, analysera trender och optimera din strategi – allt på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Förenkla din analys av sociala medier med en centraliserad instrumentpanel.

Denna mall innehåller:

Metrics Table View för att övervaka viktiga mätvärden som följare, engagemang och visningar.

Metrics Report Form View för att utvärdera dina resultat och skapa rapporter som du kan dela med intressenter.

Social Media View ger dig ett särskilt utrymme för att lagra och organisera alla dina inlägg på sociala medier.

9. Skapa en unik varumärkesidentitet

Trendspotting: ett begrepp som används för att beskriva förmågan att förutsäga och anpassa sig till marknadsförändringar. Trendspotting gäller även sociala medier.

Det är viktigt att hålla sig à jour med TikTok-trenderna för att hjälpa varumärket att förbli relevant.

Så här håller vi oss uppdaterade om trenderna på ClickUp-kontoret:

📌 Interagera ofta med din publik: Regelbunden interaktion kan avslöja nya preferenser. Om du till exempel märker fler kommentarer om miljövänliga material kan det tyda på en trend mot hållbarhet i din bransch. ClickUp Docs kan hjälpa dig att dokumentera och analysera dessa insikter systematiskt så att du kan hålla dig informerad och lyhörd.

Skapa ett centraliserat arkiv för kundfeedback

📌 Ställ in social lyssning för nyckelord och hashtags: Genom att övervaka konversationer kring specifika nyckelord kan du upptäcka trender tidigt. Integrera verktyg för social lyssning med ClickUp Dashboards för att visualisera trender, sentiment och diskussioner om nyckelord.

📌 Gör regelbundna konkurrensanalyser: Genom att spåra konkurrenternas agerande, till exempel produktlanseringar eller marknadsföringsstrategier, kan du identifiera förändringar på marknaden. Använd ClickUp Goals för att sätta upp och spåra mål baserat på dessa insikter.

Optimera din konkurrensanalysprocess med hjälp av ClickUp Goals

📌 Analysera ditt eget populära innehåll: Genom att granska ditt innehålls prestanda kan du se vad som tilltalar din publik. Använd ClickUp Dashboards för att spåra mätvärden och identifiera mönster i framgångsrika inlägg.

📌 Nätverka med influencers inom branschen: Influencers har ofta insiderinformation om nya trender. Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma trendrelaterade innehållsidéer och ClickUp Docs för att hålla koll på samarbeten med influencers.

Håll dig steget före genom att brainstorma idéer och spåra branschinsikter med hjälp av ClickUp Whiteboards

💡 Proffstips: Använd ClickUps automatiseringar för att effektivisera trendspårningen! Ställ in automatiserade arbetsflöden som markerar och kategoriserar nya insikter eller populära nyckelord så att ditt team håller sig uppdaterat om de senaste TikTok-trenderna utan att missa något.

Förstå den ekonomiska aspekten av TikTok genom att öka antalet visningar

Så mycket hårt arbete, men hur är det med belöningarna?

Låt oss prata om pengar.

År 2020 lanserade TikTok Creator Fund, som betalar kreatörer mellan 0,02 och 0,04 dollar per 1 000 visningar.

Det ersattes dock 2023 av Creator Rewards Program, som erbjuder upp till 20 gånger högre potentiella intäkter och fokuserar på originellt, längre innehåll.

Sedan dess har TikTok rapporterat en ökning på 250 % i totala intäkter för kreatörer och en kraftig ökning av högt avlönade kreatörer.

💸 Snabb matematik: För att kvalificera dig för Creator Rewards-programmet måste du ha minst 10 000 följare, 100 000 visningar under de senaste 30 dagarna, ett personligt konto och vara bosatt i vissa länder. Kvalificerat innehåll måste nå 1 000 visningar på For You-sidan, undvika Duets och Stitches och uppfylla andra kriterier som anges i TikToks riktlinjer.

Men det finns mer än ett sätt att tjäna pengar på TikTok.

💰 Varumärkessamarbeten: Ett sponsrat varumärkessamarbete innebär att en kreatör visar upp ett varumärkes produkter eller tjänster i sina TikTok-videor. Dessa samarbeten hjälper varumärken att nå nya målgrupper, öka engagemanget och potentiellt driva försäljningen.

💰TikTok shopping: Med lanseringen av TikTok Shopping har plattformen gått in på den sociala handelsarenan, vilket gör det möjligt för kreatörer att tagga produkter direkt i sina videor. TikTok har en unik fördel här, eftersom användarna är mer benägna att köpa produkter som de ser på plattformen, ofta på impuls.

💰 Live-gåvor: TikTok Live Gifts låter kreatörer samla diamanter från tittare som skickar virtuella gåvor under livestreamar. Denna funktion ger engagemang i realtid, eftersom tittarna visar sin uppskattning med gåvor som kan omvandlas till monetära belöningar, vilket ger kreatörerna en extra inkomstkälla.

➡️ Läs också: Hur man marknadsför sig mot millenniegenerationen

För att hantera och spåra dessa olika intäktsströmmar kan ClickUp även fungera som din budgetspårare. Använd den för att:

Skissa upp projektet : Börja med en detaljerad projektplan som bryter ner varje intäktskälla. Detta kan innefatta att skapa innehåll för varumärkessamarbeten, merchandising och planering för livesessioner.

Lista nödvändiga resurser : Identifiera alla resurser du behöver, från redigeringsverktyg för videoproduktion till marknadsföringsresurser för att marknadsföra produkter.

Tilldela kostnader : Uppskatta kostnaderna för varje intäktskälla. Du kan använda : Uppskatta kostnaderna för varje intäktskälla. Du kan använda ClickUps arbetsbelastningsvy för att fördela teamets resurser effektivt och justera efter behov utifrån din budget.

Övervaka och justera: Med : Med ClickUps dashboards kan du enkelt spåra intäkter, utgifter och övergripande framsteg. Regelbundna kontroller gör att du kan anpassa dina strategier och hålla dig inom budgeten, vilket säkerställer att du maximerar dina intäktsgenererande insatser på TikTok.

Få realtidsinsikter om ditt projekts framsteg med ClickUps omfattande mätvärden

Läs också: Hur man skapar en checklista för marknadsföringskampanjer

Övervinna vanliga utmaningar

Hantera negativ feedback

Att svara på kommentarer på TikTok är en konst, särskilt när det gäller negativa kommentarer. Här är fem gyllene regler för att hålla dina svar på rätt spår:

Kommentar: ”Det här verkar vara en kopia av vad [konkurrent] gjorde förra veckan. Varför inte vara originell?”

Svar: ”Tack för feedbacken! Vi strävar alltid efter att sätta vår egen prägel på saker och arbetar hårt med nya idéer. Vi skulle gärna vilja höra vad du vill se från oss härnäst. ”

📀 Svara med ett videosvar

Kommentar: ”Ärligt talat var det här förvirrande och hjälpte inte alls. ”

Svar: (Videosvar) ”Tråkigt att höra! Jag uppskattar din ärlighet och vill förtydliga saker och ting. Låt mig förklara steg för steg i den här videon. Tack för att du ger oss en chans att förbättra oss.”

🌻 Håll det roligt och autentiskt

Kommentar: ”Wow, ni har verkligen missat målet med den här. Har någon tänkt igenom det här?”

Svar: ”Vi antecknar för nästa gång! Tack för att du håller oss på tårna – vi lovar att göra vårt bästa. ”

🎧 Övervaka sentimentet regelbundet

Kommentar: ”Det här känns tonfallet, med tanke på allt som händer. Inte särskilt bra.”

Svar: ”Vi hör dig och uppskattar din feedback. Vi tar ett steg tillbaka för att bättre förstå sammanhanget och säkerställa att vi är respektfulla. Tack för att du håller oss ansvariga. ”

⏰ Var konsekvent och aktuell

Kommentar: ”Jag kommenterade här förra gången och fick inget svar. Du läser väl inte kommentarerna.”

Svar: ”Åh nej! Förlåt, vi missade dig förra gången. Nu är vi här och skulle gärna vilja chatta. Din feedback är viktig för oss, och vi ska se till att hålla koll på kommentarerna framöver. ”

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att snabbt identifiera och svara på negativa kommentarer. Det kan hjälpa dig att upptäcka trender i sentimentet, så att du kan ingripa och engagera dig på ett genomtänkt sätt, även när feedbacken är tuff.

Hantera innehållsmättnad

När TikTok-innehållet börjar kännas repetitivt är det ett tecken på att kreativ trötthet kan ha börjat infinna sig. Här är några tydligare tecken på kreativ trötthet på TikTok:

Klickfrekvens (CTR) : Om din CTR börjar sjunka kan det betyda att din annons eller ditt innehåll inte längre väcker samma uppmärksamhet som tidigare.

Cost Per Mille (CPM) : När TikTok justerar din CPM uppåt är det vanligtvis ett tecken på att din annons tappar sin dragningskraft.

Frekvens : Denna mätvärde visar hur ofta en annons visas för en enskild användare. Hög frekvens kan innebära överexponering.

Räckvidd: När räckvidden stagnerar eller minskar betyder det ofta att ditt innehåll inte längre når nya användare.

För att bekämpa dessa problem kan du använda ClickUp Brain under brainstorming-sessioner. Så här kan det hjälpa:

Marknadsföringskampanjer

ClickUp Brain kan analysera inlägg på sociala medier, online-recensioner och konsumentundersökningar för att identifiera din målgrupps värderingar och intressen.

Detta gör att du kan skapa budskap som väcker emotionella reaktioner och tillgodoser specifika behov.

Om du till exempel lanserar miljövänliga rengöringsprodukter kan AI hjälpa dig att skapa kampanjer som "Rengör ditt hem, rengör planeten" och positionera din produkt som miljövänlig.

Upptäck nya möjligheter och fatta välgrundade beslut med ClickUp Brains omedelbara forskningsinsikter

Innehållsskapande

AI kan effektivisera din brainstorming av innehåll genom att utforska trendiga hashtags, analysera populära bloggar och upptäcka luckor i innehållet.

Inom resenischen kan ClickUp Brain till exempel föreslå att du skapar guider till miljövänliga resmål eller intervjuar förespråkare för ekoturism.

🌈 Extramaterial: Här är ytterligare en pärla från vårt sociala team om du letar efter inspiration!

HR-mötet som lämnade livslånga ärr #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

HR-mötet som lämnade livslånga ärr #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

TikTok på klockan: ClickUp för att bli viral

Låt oss hålla det kort och koncist – precis som ditt TikTok-innehåll!

ClickUp erbjuder en serie verktyg som hjälper dig att enkelt planera, skapa och spåra ditt TikTok-innehåll, från brainstorming med ClickUp Brain till övervakning av mätvärden med Dashboards.

Den sista pusselbiten? En stark uppmaning till handling (CTA).

Led dina tittare till en målsida och öka engagemanget med ett tydligt nästa steg. Här är ett levande exempel.

ClickUp är det ultimata projektledningsverktyget för TikTok-innehåll, men det hjälper dig också att ligga steget före trenderna så att du förblir viral i dina följares flöden.

Är du redo att dyka in? Registrera dig gratis på ClickUp idag och börja förverkliga dina TikTok-drömmar!