De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro 2026

Miro har varit ett populärt val för whiteboard-användning, men när dina tavlor växer blir de ofta röriga. Anteckningslapparna blir fler och fler, men det verkliga samarbetet avstannar. Och om du hanterar komplexa projekt eller behöver mer kontroll över struktur och kostnader kan Miro börja kännas begränsande.

Flera Miro-alternativ erbjuder robusta funktioner för visuellt samarbete. Om du letar efter diagramfunktioner är Creately ett starkt val. För designintegrerat samarbete sticker ClickUp ut. Mural är ett annat bra alternativ, särskilt om ditt team arbetar inom Microsofts ekosystem, tillsammans med Microsoft Whiteboard. ClickUp erbjuder också verktyg för visuellt samarbete, inklusive whiteboards och mind maps, vilket gör det till ett utmärkt allt-i-ett-alternativ för team som vill ha projektledning och brainstorming på en och samma plattform. Lucidchart och Whimsical är också populära val inom whiteboard-området. Oavsett om det handlar om bättre anpassningsmöjligheter, smidigare projektöverlämningar eller mer budgetvänliga priser, så fyller dessa Miro-konkurrenter de luckor där Miro brister. Vi har sammanställt de bästa alternativen för team som vill ha visuellt samarbete utan att känna sig överväldigade. 👇

Miros begränsningar

Även om vi uppskattar Miros samarbetsfunktioner, är vi inte särskilt förtjusta i följande avgörande nackdelar:

Oordning på tavlan: När tavlorna växer kan de bli lite överväldigande, vilket gör det svårare att hålla sessionerna fokuserade och produktiva

Komplexitet för stora team: Att hantera användarroller och behörigheter kan vara tidskrävande för större team, och plattformen kanske inte skalar lika bra som förväntat för behov på företagsnivå

Klumpiga kontroller och gränssnitt: Miros kontroller är ointuitiva, särskilt när man använder mus eller styrplatta, vilket leder till frustration vid navigering eller redigering

Prestandaproblem på stora tavlor: Miros prestanda försämras när tavlorna fylls med innehåll som bilder, videor och klisterlappar, vilket gör stora tavlor långsamma att navigera och frustrerande att använda, vilket hämmar produktiviteten

Miro-alternativ i korthet

Här är en tabell som sammanfattar hur samarbets- och visuella projektledningsfunktionerna hos Miros alternativ presterar bättre:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – AI-drivna whiteboards + dokument, uppgifter, chatt – Förvandla idéer på whiteboarden till uppgifter – Automatiseringar, mallar, tankekartor – Extern delning + Gantt-/tidslinjeöverlägg Bäst för små till stora team som behöver AI-driven visuell samverkan kopplad till projektgenomförande Gratis abonnemang tillgängligt; Anpassningsmöjligheter för företag Mural – Oändlig arbetsyta, mallar, klisterlappar, timers – Gästsamarbete utan full åtkomst – AI-strukturering och gruppering av anteckningar Perfekt för kreativa team och facilitatorer som håller designworkshops på distans eller i hybridform Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Lucidchart – Synkronisering av data i realtid, samarbete mellan flera användare – Dra och släpp för flödesscheman, organisationsscheman och arbetsflöden – Presentationsläge och export till olika plattformar Bäst för stora tekniska och affärsmässiga team som kartlägger komplexa system Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 9 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Creately – Diagram + projekt- och databasverktyg – Gantt-, ERD- och tankekartor – Anpassade databaser + framstegsuppföljning Bäst för multifunktionella team som behöver diagramverktyg för projektplanering Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 8 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Whimsical – Wireframes, tankekartor, dokument, klisterlappar – Översiktsläge för struktur – Rent gränssnitt och snabbt samarbete Bäst för små design- och produktteam som behöver en smidig och intuitiv whiteboard Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag FigJam – Integrerat med Figma-designsviten – Widgets (omröstningar, timers), livechatt, reaktioner – Röstchatt och samarbetsmarkörer Bäst för små till medelstora designteam och produktgrupper som arbetar i Figma-ekosystemet Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Microsoft Whiteboard – Integrerat med Teams, Outlook och OneDrive – Form- och handskriftsigenkänning – Digitala anteckningar och projektmallar Bäst för företagsteam i Microsoft 365-ekosystemet som behöver enkelt visuellt samarbete Gratis Conceptboard – Oändlig arbetsyta, versionshistorik, @-taggning av uppgifter – Säker fildelning, stöd för hybridteam – Inbyggd video, SSO för företag, Data Center Edition Perfekt för distans-/hybridteam och konsulter som behöver säkra visuella workshops Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 7,50 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Klaxoon – Interaktiv whiteboard med omröstningar, spel och frågesporter – Capsule-funktion för multimediaträning – Ordmoln och sammanställning av feedback Perfekt för ledare inom utbildning, HR och teamengagemang som behöver interaktiva workshops Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 27 $/användare/månad; Anpassade priser för företag Sketch – Mac-anpassat verktyg för UI/UX-design – Smart layout, linjaler, delade bibliotek – Responsiv design och prototyputveckling Perfekt för UI/UX-designers och kreativa team som behöver skapa wireframes med hög precision Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; 120 $ för Mac-licens; skräddarsydda priser för företag

De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är våra bästa val av whiteboard-programvara för samarbete i realtid, brainstorming, uppgiftshantering, integrationsmöjligheter och mycket mer. 📋

Oavsett om du letar efter flexibla arbetsflöden, faciliteringsfunktioner eller förbättrat teamsamarbete, erbjuder dessa Miro-konkurrenter allt du behöver för att öka produktiviteten och kreativiteten.

1. ClickUp (Bäst för visuell projektledning och samarbete)

Börja använda ClickUp gratis Kom på idéer, skissa och samarbeta smidigt när du omvandlar tankar till genomförbara uppgifter på ClickUp Whiteboards

ClickUp är inte bara ännu ett whiteboardverktyg på en lång lista. Det är faktiskt den ultimata arbetsappen som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med ClickUp Whiteboards är varje arbetsyta blixtsnabb, elegant och skapad för kreativt samarbete. Du kan smidigt integrera brainstorming, planering och genomförande i en enda plattform, vilket skapar en vacker, enhetlig upplevelse. Inget mer skissande på virtuella post-it-lappar utan uppföljning – idéer kan nu omvandlas direkt till ClickUp-uppgifter med ett klick, vilket integrerar dem smidigt i ditt arbetsflöde.

Utöver visuella sessioner sammanför ClickUp dokument, chatt och uppgifter till ett sammanhängande ekosystem. Du kan länka ClickUp Docs och multimediaelement direkt på whiteboarden, vilket ger dig frihet att brainstorma, dokumentera och tilldela uppgifter – allt utan att behöva byta flik.

Med pekskärmsgränssnittet kan du skissa och bygga upp visioner på ett intuitivt sätt.

Och när det gäller genomförandet tar ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, det ett steg längre: generera bilder från textinmatningar, sammanfatta diskussioner, omvandla chattar till strukturerade att-göra-listor och till och med bygga upp hela projekt – allt inom samma arbetsyta. Delningen är enkel: du kan bädda in whiteboards i ClickUp, dela dem direkt eller exportera dem som PDF-filer.

Konvertera text till bilder och idéer till uppgifter direkt från whiteboards med ClickUp AI

Dessutom hjälper ClickUp Mind Maps dig att visualisera koncept från grunden. Med bara några få klick kan du enkelt bryta ner komplexa projekt och justera organisationen och layouten av idéer.

Använd ClickUp Mind Maps för att brainstorma användarresor och andra arbetsflöden

ClickUp erbjuder också en mängd färdiga mallar, såsom Roadmap Whiteboards, Visualization Whiteboards och Project Update Whiteboards, som kan anpassas efter ditt teams behov. Överväg att prova ClickUps Simple Mind Map-mall för att granska dina förslag och fatta snabba beslut på plats. Jag blev imponerad av mallens flexibilitet när det gäller att dynamiskt anpassa min mind map tillsammans med andra inblandade medlemmar.

Få en gratis mall ClickUps mall för fiskbensdiagram är utformad för att hjälpa dig att visualisera och spåra orsaker och effekter av ett problem eller en idé.

Ett annat utmärkt verktyg är ClickUp Fishbone Diagram Template, som låter dig identifiera de bakomliggande orsakerna till ett fel. Dessutom kan du utveckla och gruppera idéer i relevanta kategorier.

ClickUps bästa funktioner

Se var dina teammedlemmar befinner sig på whiteboarden, samarbeta live och undvik överlappande redigeringar eller förvirring under brainstorming-sessioner genom att följa deras markörer

Koppla samman whiteboard-element med uppgifter som har beroenden, hinder eller relationer – perfekt för att visuellt planera arbetsflöden eller projektplaner

Lägg till Gantt-diagram, tidslinjer eller instrumentpaneler direkt på whiteboarden för att få visuell kontext och realtidsuppföljning av projekt i ditt brainstormingutrymme

Bjud in externa medarbetare att samarbeta på whiteboards utan att ge dem full tillgång till ditt arbetsutrymme – perfekt för byråer, frilansare eller kundgranskningar

Skapa kreativa arbetsflöden som passar ditt projekts behov och automatisera dem för att spara tid och minska manuellt arbete

Anslut till över 1000 andra verktyg för omfattande samarbetsfunktioner över olika plattformar

Med ClickUp Automations kan du automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela åtgärder, sätta deadlines eller uppdatera framsteg, så snart du är klar med brainstorming och planering

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare tycker att ClickUps funktionsrika gränssnitt känns överväldigande i början på grund av en något brant inlärningskurva

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare beskriver ClickUp som ett ”kraftfullt allt-i-ett-verktyg för projektledning”:

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma våglängd. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @-nämningar och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de samarbetar direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.

Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma våglängd. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @-nämningar och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de samarbetar direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.

👀 Bonus: Läs den här guiden till ClickUp Whiteboards för att få en bredare bild av vilka visuella projekt du kan genomföra.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda använder i genomsnitt 15 eller fler verktyg, medan högpresterande team bibehåller sin effektivitet genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

2. Mural (Bäst för visuellt samarbete och kreativa workshops)

via Mural

Murals digitala arbetsyta är särskilt anpassad för design thinking och strategisk planering som bygger på visuella element. Du kan skapa dynamiska, interaktiva tavlor för att ge liv åt idéer i realtid.

Det här verktyget passar bäst för kreativa team och facilitatorer som anordnar workshops eller utvecklar storyboards. Oavsett om ditt team arbetar på distans eller i en hybridmodell kan du med Murals samarbetsmiljö kartlägga användarresor.

Mural – de bästa funktionerna

Dra nytta av den oändliga arbetsytan utan utrymmesbegränsningar, som ger flexibilitet för stora projekt

Ge besökare åtkomst så att de kan samarbeta med externa medarbetare utan fullständiga behörigheter till arbetsytan

Utforska interaktiva verktyg som klisterlappar, omröstningar och timers för att förbättra samarbetet

Gå till mallbiblioteket för att komma igång med projekt med färdiga layouter

Begränsningar i Mural

Flera användare rapporterar problem med hastigheten vid samarbete med stora filer

Det kan vara besvärligt att ändra tillbaka den oändliga arbetsytan till en avgränsad tavla

Priser för Mural

Gratis

Team+: 12/månad per användare

Företag: 18 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Mural

G2: 4,6/5 (över 1 420 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mural?

En G2-användare berättar:

De fördefinierade mallarna hjälper dig att snabbt och effektivt komma igång. Den nya AI-funktionen hjälper dig att ta fram och strukturera bättre idéer och ger dig full kontroll över anteckningar, bilder och diagram. Det finns få problem med webbläsarkompatibilitet och få prestandaproblem när du arbetar med stora tavlor med många interaktiva element.

De fördefinierade mallarna hjälper dig att snabbt och effektivt komma igång. Den nya AI-funktionen hjälper dig att ta fram och strukturera bättre idéer och ger dig full kontroll över anteckningar, bilder och diagram. Det finns få problem med webbläsarkompatibilitet och få prestandaproblem när du arbetar med stora tavlor med många interaktiva element.

💡 Proffstips: Om du arbetar med ett globalt team, använd asynkron whiteboard. Verktyg som kommentarer eller anteckningar gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra även efter att livesessionen har avslutats, vilket håller samarbetet igång.

3. Lucidchart (Bäst för att skapa diagram och visualisera komplexa processer)

via Lucidchart

Denna kraftfulla webbaserade plattform är idealisk för att skapa detaljerade tekniska diagram, flödesscheman och visualisera arbetsflöden, vilket gör den perfekt för teknik, IT och affärsanalys. Lucidchart är känt för sin dra-och-släpp-funktion och låter dig snabbt bygga och designa mjukvaruarkitekturer.

Använd det här verktyget för att skapa organisationsscheman eller omvandla tekniska och affärsmässiga idéer till konkreta åtgärder.

Lucidcharts bästa funktioner

Anslut till live-datakällor för uppdateringar i realtid och smidig integration i dina diagram

Samarbeta med flera teammedlemmar samtidigt på samma diagram

Dela uppdateringar och insikter direkt via presentationsläget, vilket eliminerar behovet av programvara från tredje part

Exportera dina projekt till liknande plattformar för enkel delning och fortsatt arbete i olika verktyg

Begränsningar i Lucidchart

Vissa användare tycker att användargränssnittet verkar föråldrat jämfört med andra konkurrenter till Miro

Prestandan kan försämras vid större dokument eller många öppna flikar

Priser för Lucidchart

Gratis

Enskild användare: 9 $/månad, faktureras årligen

Team: 10 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Lucidchart

G2: 4,5/6 (över 6 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lucidchart?

En Capterra-användare berättar:

Lucid är extremt användarvänligt och har en fantastisk uppsättning inlärningsmoduler. Mallarna är också mycket användbara utgångspunkter. Det enda jag har att klaga på när det gäller Lucidchart är att jag önskar att jag hade möjlighet att stänga av AI-verktygets förslag eller ta bort det från verktygsfältet. Jag gillar inte heller att jag inte kan trippelklicka på ett specifikt ord eller en bokstav i en form för att placera markören precis där, eftersom den som standard hamnar i slutet av texten.

Lucid är extremt användarvänligt och har en fantastisk uppsättning inlärningsmoduler. Mallarna är också mycket användbara utgångspunkter. Det enda jag har att klaga på när det gäller Lucidchart är att jag önskar att jag hade möjlighet att stänga av AI-verktygets förslag eller ta bort det från verktygsfältet. Jag gillar inte heller att jag inte kan trippelklicka på ett specifikt ord eller en bokstav i en form för att placera markören precis där, eftersom den som standard hamnar i slutet av texten.

4. Creately (Bäst för mångsidig diagramskapande och projektplanering)

via Creately

Createlys multifunktionella plattform kombinerar teknisk diagramskapande, projektledning och databasbyggande i en enda plattform. Det gör den perfekt för team som behöver skapa flera diagram samtidigt som de hanterar uppgifter inom projekt.

Du kan också använda tankekartor, Gantt-diagram och ER-diagram samtidigt som du snabbt växlar mellan planering och genomförande för att hålla teamen fokuserade.

Createlys bästa funktioner

Skapa anpassade databaser direkt i plattformen för att organisera och hantera information effektivt

Gör liveuppdateringar som syns direkt för alla deltagare, så att alla hålls informerade

Följ projektets framsteg, tidsplaner och beroenden med hjälp av inbyggda verktyg för att hålla koll på ditt arbete

Skapa diagram anpassade för både små och stora projekt, vilket garanterar tydliga och detaljerade visualiseringar

Begränsningar i Creately

Användare rapporterar långsamma laddningstider och att programmet inte svarar vid mycket stora diagram

Ibland förekommer fördröjningar vid synkronisering

Priser för Creately

Gratis

Privat: 8 $/månad

Team: 8 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Createlys betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 210 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Creately?

En G2-recension lyfter fram:

Jag älskar hur enkelt det är att skapa och samarbeta kring diagram med Creately. Funktionen för samarbete i realtid är otroligt användbar för teamprojekt, och det omfattande biblioteket med mallar och former sparar mycket tid. Även om Creately generellt sett är mycket användarvänligt upplever jag ibland att laddningstiderna är lite långa, särskilt vid större projekt.

Jag älskar hur enkelt det är att skapa och samarbeta kring diagram med Creately. Funktionen för samarbete i realtid är otroligt användbar för teamprojekt, och det omfattande biblioteket med mallar och former sparar mycket tid. Även om Creately generellt sett är mycket användarvänligt upplever jag ibland att laddningstiderna är lite långa, särskilt vid större projekt.

💡 Proffstips: Om du arbetar med komplexa diagram eller arbetsflöden kan du använda ankare och kopplingar för att visa relationer mellan olika element. Det hjälper dig att skapa en visuell karta som är lätt att följa och förstå.

5. Whimsical (Bäst för enkel, visuell planering med ett intuitivt gränssnitt)

via Whimsical

Whimsical är ett fantastiskt val för UX/UI-designers, distansarbetande team och produktchefer.

Dess enkelhet och snabbhet gör det lätt att använda. Du kan snabbt skapa wireframes och visuella ramverk utan det krångel som ofta förknippas med mer funktionsspäckade verktyg.

Det kan hjälpa dig att organisera och kategorisera idéer på ett effektivt sätt, vilket gör det perfekt för sprintplanering och snabba brainstorming-sessioner. Du kan också bjuda in ditt team till din tavla för att redigera tillsammans i realtid.

De bästa funktionerna

Använd översiktsläget för att organisera element i en tydlig hierarkisk struktur, vilket hjälper dig att kartlägga komplexa idéer

Få tillgång till specialfunktioner för wireframes för att skapa prototyper och visualisera designen innan utvecklingen påbörjas

Strukturera tankekartor och diagram med tilläggsdesignelement för ökad tydlighet och kreativitet

Kreativa begränsningar

AI-integrationer är inte tillräckligt utvecklade för att ge intelligenta resultat

De inbyggda funktionerna för dokumentredigering är något begränsade

Ovanliga priser

Gratis

Pro: 12 $/månad per redigerare

Företag: 18 $/månad per redigerare

Enterprise: 20 $/månad per redigerare

Whimsicals betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Whimsical?

En åsikt på G2 lyder:

Jag letar alltid efter sätt att samla så mycket som möjligt av mina tankar, anteckningar, diagram och fantasifulla lösningar på ett och samma ställe.

Jag letar alltid efter sätt att samla så mycket som möjligt av mina tankar, anteckningar, diagram och fantasifulla lösningar på ett och samma ställe.

6. FigJam (Bäst för designteam och kreativ brainstorming)

via FigJam

FigJam är utvecklat av Figma och är en samarbetsplattform för online-whiteboards som passar utmärkt tack vare sin smidiga integration med Figmas designpaket.

Det här verktyget utmärker sig genom sin smidiga övergång mellan brainstorming och detaljerat designarbete. Det fungerar som en effektiv länk för team som arbetar inom Figmas ekosystem.

FigJams bästa funktioner

Lägg till widgets som timers, reaktionsknappar och omröstningar för att öka interaktionen och engagemanget

Lämna kommentarer och feedback direkt på tavlan för att underlätta smidig kommunikation och synpunkter

Använd pekverktyg och användarkursorer för att leda möten och workshops med smidig navigering och fokus

Ring röstsamtal direkt i appen för diskussioner i realtid, vilket eliminerar behovet av externa kommunikationsverktyg

Begränsningar i FigJam

Begränsad fristående funktionalitet utan Figma

Begränsningar för anpassning av mallar och tavleelement

Priser för Figma

Få tillgång till FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw och Figma Design:

Starter : Gratis

Professional: 20 $/månad per fullständig licens

Organisation: 55 $/månad per fullständig licens

Enterprise: 90 $/månad per fullständig licens

Betyg och recensioner för FigJam

G2: 4,6/5 (över 440 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FigJam?

Här är vad en G2-användare hade att säga:

Jag använder det mycket regelbundet för att förklara komplexa mekanismer och enkelt kartlägga enkla processer… Det är lite svårt att hitta kundsupporten eller hjälpen, och jag kunde inte lista ut hur man integrerar Figjam med andra produkter eller tjänster. Det var svårt att hitta integrationerna

Jag använder det mycket regelbundet för att förklara komplexa mekanismer och enkelt kartlägga enkla processer… Det är lite svårt att hitta kundsupporten eller hjälpen, och jag kunde inte lista ut hur man integrerar Figjam med andra produkter eller tjänster. Det var svårt att hitta integrationerna

7. Microsoft Whiteboard (Bäst för team som arbetar i Microsofts ekosystem)

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard är ett visuellt samarbetsverktyg som är utformat för att fungera intuitivt med Microsoft Teams, OneDrive och Outlook, vilket möjliggör ett enhetligt och smidigt arbetsflöde.

Det stöder flera visuella element, såsom ritning och formigenkänning, som alla är tillgängliga via pekskärm, penna eller mus. Interaktiva funktioner som digitalt bläck gör det möjligt för ditt team att smidigt fånga upp och organisera brainstormingtekniker, och omvandla idéer till genomförbara uppgifter.

De bästa funktionerna i Microsoft Whiteboard

Känn igen former och handskrivna anteckningar för att förbättra projektminnet och öka organisationen

Automatisera omvandlingen av grovt innehåll till snygga, välorganiserade element för snabbare och smidigare projektledning

Få tillgång till whiteboard-mallar för vanliga scenarier som planering och projektuppföljning, vilket gör det enkelt att komma igång

Använd digitalt skrivande med pennor och pekfunktioner för ett mer intuitivt och praktiskt sätt att skapa och redigera innehåll

Begränsningar i Microsoft Whiteboard

Otillgängligt vid nätverksavbrott eller i offline-miljöer

Krångligt att använda på enheter som inte kör Windows

Priser för Microsoft Whiteboard

Gratis

Betyg och recensioner för Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (över 45 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft Whiteboard?

En Capterra-användare säger:

Fördelar: Mångsidigt och ”det näst bästa” efter en fysisk whiteboard och att alla är på plats. Nackdelar: Lite krångligt att rita på, och det finns inget enkelt sätt att se till att tittarna fokuserar på samma del av tavlan som presentatören.

Fördelar: Mångsidigt och ”det näst bästa” efter en fysisk whiteboard och att alla är på plats. Nackdelar: Lite krångligt att rita på, och det finns inget enkelt sätt att se till att tittarna fokuserar på samma del av tavlan som presentatören.

🧠 Visste du att? Tony Buzan populariserade begreppet mind mapping på 1960-talet, men människor har använt visuella diagram i århundraden som ett sätt att organisera tankar och idéer.

8. Conceptboard (Bäst för distans-/hybridteam och konsulter som behöver säkra visuella workshops)

via Conceptboard

Tänk på Conceptboard som din virtuella verkstad – ett avslappnat men kraftfullt alternativ till Miro, utformat för kreativa sinnen som vill skissa, planera och brainstorma online. Det erbjuder en oändlig arbetsyta där du kan zooma in för detaljer eller zooma ut för att se helheten, lägga till klisterlappar, skisser, former och till och med hålla videosamtal – allt på ett och samma ställe.

Det är särskilt praktiskt för distans- eller hybridteam som genomför agila sprintar, designgranskningar eller projektplanering med realtidsmarkörer, versionshistorik och kommentarer för att hålla alla på samma sida. Dessutom har det säkerhet på företagsnivå och integrationer som passar perfekt in i din befintliga verktygslåda.

Conceptboards bästa funktioner

Använd den oändliga arbetsytan för att brainstorma, skapa wireframes eller genomföra retrospektiv utan några utrymmesbegränsningar

Bifoga filer (PDF-filer, bilder, videor) och kommentera dem direkt på din tavla

Tilldela uppgifter och @-nämn teammedlemmar för att hålla igång arbetet

Återställ tavlans historik för att ångra ändringar eller återvända till tidigare versioner

Kontrollera åtkomst och behörigheter med säkerhet i företagsklass (TLS, AES-256, SSO)

Begränsningar i Conceptboard

Prestandan kan bli trög – särskilt på stora tavlor – vilket leder till långsam laddning, fördröjningar i markörens rörelser och fördröjningar

Textformateringen är begränsad: du kan inte fetstilta, ändra storlek på eller formatera enskilda ord i en textruta, vilket många användare tycker är frustrerande

Priser för Conceptboard

Gratis

Premium: 7,5 $/användare/månad

Företag: 15 $/användare/månad

Enterprise: Från 16 $/användare/månad (minst 100 årliga licenser)

Offentlig sektor: 18 $/användare/månad (minst 50 årliga licenser)

Data Center Edition: Anpassad prissättning (250 årliga licenser ingår)

Betyg och recensioner för Conceptboard

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Conceptboard?

Direkt från en G2-recension:

Användningen är intuitiv och enkel och lämnar gott om utrymme för kreativitet och helhetsorienterat, systemiskt arbete. Det breda utbudet av funktioner, från ikoner och mallar till frihandsritning, underlättar kreativt arbete… För mig som konsult, coach och utbildare är fördelningen av roller och behörigheter för deltagarna inte tillräckligt sofistikerad. Här finns ett tydligt behov av förbättringar.

Användningen är intuitiv och enkel och lämnar gott om utrymme för kreativitet och helhetsorienterat, systemiskt arbete. Det breda utbudet av funktioner, från ikoner och mallar till frihandsritning, underlättar kreativt arbete… För mig som konsult, coach och utbildare är fördelningen av roller och behörigheter för deltagarna inte tillräckligt sofistikerad. Här finns ett tydligt behov av förbättringar.

🧠 Visste du att? Det mest kända diagrammet i världen är förmodligen Venn-diagrammet, som uppfanns av John Venn 1880. Det användes ursprungligen för att visa logiska samband mellan olika grupper.

9. Klaxoon (Bäst för interaktiva och spelifierade workshops)

via Klaxoon

Klaxoon är ett högkvalitativt och mångsidigt verktyg utformat för team som trivs med engagerande workshops. Dess interaktiva digitala whiteboard integrerar frågesporter, enkäter och spelifierade upplevelser för att säkerställa att varje deltagare blir fullt engagerad.

Plattformens spelifierade element, som liveutmaningar och ordmoln, förvandlar vanliga möten till engagerande och effektiva brainstorming-sessioner. Klaxoon erbjuder också en ”Capsule”-funktion för att skapa interaktiva presentationer som kombinerar multimedia, vilket gör den perfekt för kunskapsöverföring och utbildningssessioner.

Klaxoons bästa funktioner

Sammanställ feedback till ordmoln under sessionerna, vilket ger en tydlig och visuell översikt över viktiga punkter

Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika scenarier, såsom projektledning och agila arbetsflöden

Skapa omröstningar och samla in omedelbara omdömen för att få feedback i realtid från deltagarna

Spela in sessioner och spela upp diskussioner för att gå igenom viktiga ögonblick och se till att inga viktiga punkter missas

Begränsningar i Klaxoon

Inget offline-läge för whiteboard

Begränsade exportalternativ

Priser för Klaxoon

Gratis

Startpaket: 27 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Klaxoon

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Klaxoon?

En användare på G2 kommenterar:

De två mest populära funktionerna är den interaktiva whiteboarden och de roliga kurserna som engagerar medarbetarna. Klaxoon gör kommunikationen mer gemytlig och stärker agentens stöd… Verktyget kräver utbildning för att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Det är inte alltid lätt att använda för någon som är nybörjare.

De två mest populära funktionerna är den interaktiva whiteboarden och de roliga kurserna som engagerar medarbetarna. Klaxoon gör kommunikationen mer gemytlig och stärker agentens stöd… Verktyget kräver utbildning för att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Det är inte alltid lätt att använda för någon som är nybörjare.

🧠 Visste du att? Flödesscheman användes först på 1920-talet av Frank Gilbreth, en pionjär inom rörelsestudier. Hans idé var att förbättra effektiviteten i industriella arbetsuppgifter, men idag används flödesscheman för allt från mjukvarudesign till problemlösning.

10. Sketch (Bäst för UI/UX-designers och interaktiv prototyputveckling)

via Sketch

Sketch är känt för sina styrkor inom vektorbaserad design och passar utmärkt för designers som vill snabbt skapa, testa och iterera på sina designer. Det stöder team genom sina kraftfulla layoutverktyg, smarta guider och ett omfattande ekosystem av plugins, vilket utökar dess kärnfunktioner till att inkludera animering och avancerad prototyputveckling.

Det som är intressant är det omfattande biblioteket med komponenter och symboler som hjälper teamen att upprätthålla enhetligheten i designen och snabbt uppdatera prototyper efter behov.

Sketchs bästa funktioner

Justera automatiskt komponenter och element i designerna så att de passar olika skärmstorlekar för responsiva layouter

Anpassa arbetsytor för att skapa skärmar och användarflöden med flexibilitet, anpassade efter dina specifika projektbehov

Använd avancerade funktioner för lagerhantering för att organisera och effektivisera komplexa designer

Använd smarta hjälplinjer och linjaler för att upprätthålla layoutens precision och säkerställa enhetlighet

Begränsningar i Sketch

Plattform endast för Mac

Inga avancerade verktyg för projektledning eller samarbete

Priser för Sketch

Standard: 12 $/månad per redigerare

Licens endast för Mac: 120 $ per användare (inkluderar ett års uppdateringar)

Företag: 22 $/månad per redigerare (endast årlig fakturering)

Betyg och recensioner för Sketch

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Mural?

En G2-användare lyfter fram:

Den smidiga exporten av teckningsytor och det obegränsade arbetsutrymmet är utmärkande funktioner, och den automatiska skapandet av lager och objekt effektiviserar designprocessen avsevärt. Medan Sketch är fantastiskt för användning på datorn, skulle det vara en game-changer om det fanns tillgängligt på iPad. Detta skulle erbjuda oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet för designers som arbetar på språng.

Den smidiga exporten av teckningsytor och det obegränsade arbetsutrymmet är utmärkande funktioner, och den automatiska skapandet av lager och objekt effektiviserar designprocessen avsevärt. Medan Sketch är fantastiskt för användning på datorn, skulle det vara en game-changer om det fanns tillgängligt på iPad. Detta skulle erbjuda oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet för designers som arbetar på språng.

Byt till ClickUp för bättre visuell projektledning

Att hitta rätt samarbetsverktyg handlar om mycket mer än bara visuella whiteboards – du behöver en plattform som passar in i ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten utan att vara komplicerad.

Även om Miro fortfarande är ett kraftfullt alternativ, erbjuder samarbetsverktyg som ClickUp en uppsjö av funktioner som kan förbättra ditt projektledningsarbete.

Att hitta rätt samarbetsverktyg handlar om mycket mer än bara visuella whiteboards – du behöver en plattform som passar in i ditt teams arbetsflöde och ökar produktiviteten utan att vara komplicerad.

Även om Miro fortfarande är ett kraftfullt alternativ, erbjuder samarbetsverktyg som ClickUp en uppsjö av funktioner som kan förbättra ditt projektledningsarbete.

I slutändan beror valet av rätt verktyg på ditt teams storlek, tekniska krav och budget.