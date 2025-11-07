De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro 2026

Miro har varit ett populärt val för whiteboard-användning, men när dina tavlor växer blir de ofta röriga. Anteckningslapparna blir fler och fler, men det verkliga samarbetet avstannar. Och om du hanterar komplexa projekt eller behöver mer kontroll över struktur och kostnader kan Miro börja kännas begränsande.
Flera Miro-alternativ erbjuder robusta funktioner för visuellt samarbete. Om du letar efter diagramfunktioner är Creately ett starkt val. För designintegrerat samarbete sticker ClickUp ut. Mural är ett annat bra alternativ, särskilt om ditt team arbetar inom Microsofts ekosystem, tillsammans med Microsoft Whiteboard. ClickUp erbjuder också verktyg för visuellt samarbete, inklusive whiteboards och mind maps, vilket gör det till ett utmärkt allt-i-ett-alternativ för team som vill ha projektledning och brainstorming på en och samma plattform. Lucidchart och Whimsical är också populära val inom whiteboard-området. Oavsett om det handlar om bättre anpassningsmöjligheter, smidigare projektöverlämningar eller mer budgetvänliga priser, så fyller dessa Miro-konkurrenter de luckor där Miro brister. Vi har sammanställt de bästa alternativen för team som vill ha visuellt samarbete utan att känna sig överväldigade. 👇
Miros begränsningar
Även om vi uppskattar Miros samarbetsfunktioner, är vi inte särskilt förtjusta i följande avgörande nackdelar:
- Oordning på tavlan: När tavlorna växer kan de bli lite överväldigande, vilket gör det svårare att hålla sessionerna fokuserade och produktiva
- Komplexitet för stora team: Att hantera användarroller och behörigheter kan vara tidskrävande för större team, och plattformen kanske inte skalar lika bra som förväntat för behov på företagsnivå
- Klumpiga kontroller och gränssnitt: Miros kontroller är ointuitiva, särskilt när man använder mus eller styrplatta, vilket leder till frustration vid navigering eller redigering
- Prestandaproblem på stora tavlor: Miros prestanda försämras när tavlorna fylls med innehåll som bilder, videor och klisterlappar, vilket gör stora tavlor långsamma att navigera och frustrerande att använda, vilket hämmar produktiviteten
Miro-alternativ i korthet
Här är en tabell som sammanfattar hur samarbets- och visuella projektledningsfunktionerna hos Miros alternativ presterar bättre:
|Verktyg
|Viktiga funktioner
|Bäst för
|Priser*
|ClickUp
|– AI-drivna whiteboards + dokument, uppgifter, chatt – Förvandla idéer på whiteboarden till uppgifter – Automatiseringar, mallar, tankekartor – Extern delning + Gantt-/tidslinjeöverlägg
|Bäst för små till stora team som behöver AI-driven visuell samverkan kopplad till projektgenomförande
|Gratis abonnemang tillgängligt; Anpassningsmöjligheter för företag
|Mural
|– Oändlig arbetsyta, mallar, klisterlappar, timers – Gästsamarbete utan full åtkomst – AI-strukturering och gruppering av anteckningar
|Perfekt för kreativa team och facilitatorer som håller designworkshops på distans eller i hybridform
|Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Lucidchart
|– Synkronisering av data i realtid, samarbete mellan flera användare – Dra och släpp för flödesscheman, organisationsscheman och arbetsflöden – Presentationsläge och export till olika plattformar
|Bäst för stora tekniska och affärsmässiga team som kartlägger komplexa system
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 9 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Creately
|– Diagram + projekt- och databasverktyg – Gantt-, ERD- och tankekartor – Anpassade databaser + framstegsuppföljning
|Bäst för multifunktionella team som behöver diagramverktyg för projektplanering
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 8 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Whimsical
|– Wireframes, tankekartor, dokument, klisterlappar – Översiktsläge för struktur – Rent gränssnitt och snabbt samarbete
|Bäst för små design- och produktteam som behöver en smidig och intuitiv whiteboard
|Gratis abonnemang tillgängligt; Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|FigJam
|– Integrerat med Figma-designsviten – Widgets (omröstningar, timers), livechatt, reaktioner – Röstchatt och samarbetsmarkörer
|Bäst för små till medelstora designteam och produktgrupper som arbetar i Figma-ekosystemet
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 20 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Microsoft Whiteboard
|– Integrerat med Teams, Outlook och OneDrive – Form- och handskriftsigenkänning – Digitala anteckningar och projektmallar
|Bäst för företagsteam i Microsoft 365-ekosystemet som behöver enkelt visuellt samarbete
|Gratis
|Conceptboard
|– Oändlig arbetsyta, versionshistorik, @-taggning av uppgifter – Säker fildelning, stöd för hybridteam – Inbyggd video, SSO för företag, Data Center Edition
|Perfekt för distans-/hybridteam och konsulter som behöver säkra visuella workshops
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 7,50 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Klaxoon
|– Interaktiv whiteboard med omröstningar, spel och frågesporter – Capsule-funktion för multimediaträning – Ordmoln och sammanställning av feedback
|Perfekt för ledare inom utbildning, HR och teamengagemang som behöver interaktiva workshops
|Gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 27 $/användare/månad; Anpassade priser för företag
|Sketch
|– Mac-anpassat verktyg för UI/UX-design – Smart layout, linjaler, delade bibliotek – Responsiv design och prototyputveckling
|Perfekt för UI/UX-designers och kreativa team som behöver skapa wireframes med hög precision
|Betalda abonnemang från 12 $/användare/månad; 120 $ för Mac-licens; skräddarsydda priser för företag
De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Miro
Här är våra bästa val av whiteboard-programvara för samarbete i realtid, brainstorming, uppgiftshantering, integrationsmöjligheter och mycket mer. 📋
Oavsett om du letar efter flexibla arbetsflöden, faciliteringsfunktioner eller förbättrat teamsamarbete, erbjuder dessa Miro-konkurrenter allt du behöver för att öka produktiviteten och kreativiteten.
1. ClickUp (Bäst för visuell projektledning och samarbete)
ClickUp är inte bara ännu ett whiteboardverktyg på en lång lista. Det är faktiskt den ultimata arbetsappen som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.
Med ClickUp Whiteboards är varje arbetsyta blixtsnabb, elegant och skapad för kreativt samarbete. Du kan smidigt integrera brainstorming, planering och genomförande i en enda plattform, vilket skapar en vacker, enhetlig upplevelse. Inget mer skissande på virtuella post-it-lappar utan uppföljning – idéer kan nu omvandlas direkt till ClickUp-uppgifter med ett klick, vilket integrerar dem smidigt i ditt arbetsflöde.
Utöver visuella sessioner sammanför ClickUp dokument, chatt och uppgifter till ett sammanhängande ekosystem. Du kan länka ClickUp Docs och multimediaelement direkt på whiteboarden, vilket ger dig frihet att brainstorma, dokumentera och tilldela uppgifter – allt utan att behöva byta flik.
Med pekskärmsgränssnittet kan du skissa och bygga upp visioner på ett intuitivt sätt.
Och när det gäller genomförandet tar ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, det ett steg längre: generera bilder från textinmatningar, sammanfatta diskussioner, omvandla chattar till strukturerade att-göra-listor och till och med bygga upp hela projekt – allt inom samma arbetsyta. Delningen är enkel: du kan bädda in whiteboards i ClickUp, dela dem direkt eller exportera dem som PDF-filer.
Dessutom hjälper ClickUp Mind Maps dig att visualisera koncept från grunden. Med bara några få klick kan du enkelt bryta ner komplexa projekt och justera organisationen och layouten av idéer.
ClickUp erbjuder också en mängd färdiga mallar, såsom Roadmap Whiteboards, Visualization Whiteboards och Project Update Whiteboards, som kan anpassas efter ditt teams behov. Överväg att prova ClickUps Simple Mind Map-mall för att granska dina förslag och fatta snabba beslut på plats. Jag blev imponerad av mallens flexibilitet när det gäller att dynamiskt anpassa min mind map tillsammans med andra inblandade medlemmar.
Ett annat utmärkt verktyg är ClickUp Fishbone Diagram Template, som låter dig identifiera de bakomliggande orsakerna till ett fel. Dessutom kan du utveckla och gruppera idéer i relevanta kategorier.
ClickUps bästa funktioner
- Se var dina teammedlemmar befinner sig på whiteboarden, samarbeta live och undvik överlappande redigeringar eller förvirring under brainstorming-sessioner genom att följa deras markörer
- Koppla samman whiteboard-element med uppgifter som har beroenden, hinder eller relationer – perfekt för att visuellt planera arbetsflöden eller projektplaner
- Lägg till Gantt-diagram, tidslinjer eller instrumentpaneler direkt på whiteboarden för att få visuell kontext och realtidsuppföljning av projekt i ditt brainstormingutrymme
- Bjud in externa medarbetare att samarbeta på whiteboards utan att ge dem full tillgång till ditt arbetsutrymme – perfekt för byråer, frilansare eller kundgranskningar
- Skapa kreativa arbetsflöden som passar ditt projekts behov och automatisera dem för att spara tid och minska manuellt arbete
- Anslut till över 1000 andra verktyg för omfattande samarbetsfunktioner över olika plattformar
- Med ClickUp Automations kan du automatisera repetitiva uppgifter som att tilldela åtgärder, sätta deadlines eller uppdatera framsteg, så snart du är klar med brainstorming och planering
Begränsningar i ClickUp
- Vissa användare tycker att ClickUps funktionsrika gränssnitt känns överväldigande i början på grund av en något brant inlärningskurva
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,7/5 (över 9 800 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
En G2-användare beskriver ClickUp som ett ”kraftfullt allt-i-ett-verktyg för projektledning”:
Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma våglängd. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @-nämningar och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de samarbetar direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.
Det jag gillar mest med ClickUp är hur enkelt det får vårt team och våra kunder att vara på samma våglängd. Plattformen ger oss allt – från Kanban-tavlor och Gantt-diagram till dokument och whiteboards – på ett och samma ställe, så att vi kan brainstorma, planera och genomföra utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Kommentarer i realtid, enkla @-nämningar och detaljerade behörigheter innebär att kunderna kan se exakt vad de behöver (och inget de inte behöver) samtidigt som de samarbetar direkt i uppgiften eller dokumentet. Lägg till kraftfulla automatiseringar, anpassade fält och integrationer med Slack, Google Drive och Zoom, så blir ClickUp ett verkligt ”kommandocenter” som håller projekten igång och kommunikationen kristallklar.
2. Mural (Bäst för visuellt samarbete och kreativa workshops)
Murals digitala arbetsyta är särskilt anpassad för design thinking och strategisk planering som bygger på visuella element. Du kan skapa dynamiska, interaktiva tavlor för att ge liv åt idéer i realtid.
Det här verktyget passar bäst för kreativa team och facilitatorer som anordnar workshops eller utvecklar storyboards. Oavsett om ditt team arbetar på distans eller i en hybridmodell kan du med Murals samarbetsmiljö kartlägga användarresor.
Mural – de bästa funktionerna
- Dra nytta av den oändliga arbetsytan utan utrymmesbegränsningar, som ger flexibilitet för stora projekt
- Ge besökare åtkomst så att de kan samarbeta med externa medarbetare utan fullständiga behörigheter till arbetsytan
- Utforska interaktiva verktyg som klisterlappar, omröstningar och timers för att förbättra samarbetet
- Gå till mallbiblioteket för att komma igång med projekt med färdiga layouter
Begränsningar i Mural
- Flera användare rapporterar problem med hastigheten vid samarbete med stora filer
- Det kan vara besvärligt att ändra tillbaka den oändliga arbetsytan till en avgränsad tavla
Priser för Mural
- Gratis
- Team+: 12/månad per användare
- Företag: 18 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Mural
- G2: 4,6/5 (över 1 420 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 130 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Mural?
En G2-användare berättar:
De fördefinierade mallarna hjälper dig att snabbt och effektivt komma igång. Den nya AI-funktionen hjälper dig att ta fram och strukturera bättre idéer och ger dig full kontroll över anteckningar, bilder och diagram. Det finns få problem med webbläsarkompatibilitet och få prestandaproblem när du arbetar med stora tavlor med många interaktiva element.
De fördefinierade mallarna hjälper dig att snabbt och effektivt komma igång. Den nya AI-funktionen hjälper dig att ta fram och strukturera bättre idéer och ger dig full kontroll över anteckningar, bilder och diagram. Det finns få problem med webbläsarkompatibilitet och få prestandaproblem när du arbetar med stora tavlor med många interaktiva element.
💡 Proffstips: Om du arbetar med ett globalt team, använd asynkron whiteboard. Verktyg som kommentarer eller anteckningar gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra även efter att livesessionen har avslutats, vilket håller samarbetet igång.
3. Lucidchart (Bäst för att skapa diagram och visualisera komplexa processer)
Denna kraftfulla webbaserade plattform är idealisk för att skapa detaljerade tekniska diagram, flödesscheman och visualisera arbetsflöden, vilket gör den perfekt för teknik, IT och affärsanalys. Lucidchart är känt för sin dra-och-släpp-funktion och låter dig snabbt bygga och designa mjukvaruarkitekturer.
Använd det här verktyget för att skapa organisationsscheman eller omvandla tekniska och affärsmässiga idéer till konkreta åtgärder.
Lucidcharts bästa funktioner
- Anslut till live-datakällor för uppdateringar i realtid och smidig integration i dina diagram
- Samarbeta med flera teammedlemmar samtidigt på samma diagram
- Dela uppdateringar och insikter direkt via presentationsläget, vilket eliminerar behovet av programvara från tredje part
- Exportera dina projekt till liknande plattformar för enkel delning och fortsatt arbete i olika verktyg
Begränsningar i Lucidchart
- Vissa användare tycker att användargränssnittet verkar föråldrat jämfört med andra konkurrenter till Miro
- Prestandan kan försämras vid större dokument eller många öppna flikar
Priser för Lucidchart
- Gratis
- Enskild användare: 9 $/månad, faktureras årligen
- Team: 10 $/månad per användare, faktureras årligen
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Lucidchart
- G2: 4,5/6 (över 6 400 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 2 100 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Lucidchart?
En Capterra-användare berättar:
Lucid är extremt användarvänligt och har en fantastisk uppsättning inlärningsmoduler. Mallarna är också mycket användbara utgångspunkter. Det enda jag har att klaga på när det gäller Lucidchart är att jag önskar att jag hade möjlighet att stänga av AI-verktygets förslag eller ta bort det från verktygsfältet. Jag gillar inte heller att jag inte kan trippelklicka på ett specifikt ord eller en bokstav i en form för att placera markören precis där, eftersom den som standard hamnar i slutet av texten.
Lucid är extremt användarvänligt och har en fantastisk uppsättning inlärningsmoduler. Mallarna är också mycket användbara utgångspunkter. Det enda jag har att klaga på när det gäller Lucidchart är att jag önskar att jag hade möjlighet att stänga av AI-verktygets förslag eller ta bort det från verktygsfältet. Jag gillar inte heller att jag inte kan trippelklicka på ett specifikt ord eller en bokstav i en form för att placera markören precis där, eftersom den som standard hamnar i slutet av texten.
4. Creately (Bäst för mångsidig diagramskapande och projektplanering)
Createlys multifunktionella plattform kombinerar teknisk diagramskapande, projektledning och databasbyggande i en enda plattform. Det gör den perfekt för team som behöver skapa flera diagram samtidigt som de hanterar uppgifter inom projekt.
Du kan också använda tankekartor, Gantt-diagram och ER-diagram samtidigt som du snabbt växlar mellan planering och genomförande för att hålla teamen fokuserade.
Createlys bästa funktioner
- Skapa anpassade databaser direkt i plattformen för att organisera och hantera information effektivt
- Gör liveuppdateringar som syns direkt för alla deltagare, så att alla hålls informerade
- Följ projektets framsteg, tidsplaner och beroenden med hjälp av inbyggda verktyg för att hålla koll på ditt arbete
- Skapa diagram anpassade för både små och stora projekt, vilket garanterar tydliga och detaljerade visualiseringar
Begränsningar i Creately
- Användare rapporterar långsamma laddningstider och att programmet inte svarar vid mycket stora diagram
- Ibland förekommer fördröjningar vid synkronisering
Priser för Creately
- Gratis
- Privat: 8 $/månad
- Team: 8 $/månad per användare
- Företag: 149 $/månad
- Företag: Anpassad prissättning
Createlys betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (över 210 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Creately?
En G2-recension lyfter fram:
Jag älskar hur enkelt det är att skapa och samarbeta kring diagram med Creately. Funktionen för samarbete i realtid är otroligt användbar för teamprojekt, och det omfattande biblioteket med mallar och former sparar mycket tid. Även om Creately generellt sett är mycket användarvänligt upplever jag ibland att laddningstiderna är lite långa, särskilt vid större projekt.
Jag älskar hur enkelt det är att skapa och samarbeta kring diagram med Creately. Funktionen för samarbete i realtid är otroligt användbar för teamprojekt, och det omfattande biblioteket med mallar och former sparar mycket tid. Även om Creately generellt sett är mycket användarvänligt upplever jag ibland att laddningstiderna är lite långa, särskilt vid större projekt.
💡 Proffstips: Om du arbetar med komplexa diagram eller arbetsflöden kan du använda ankare och kopplingar för att visa relationer mellan olika element. Det hjälper dig att skapa en visuell karta som är lätt att följa och förstå.
5. Whimsical (Bäst för enkel, visuell planering med ett intuitivt gränssnitt)
Whimsical är ett fantastiskt val för UX/UI-designers, distansarbetande team och produktchefer.
Dess enkelhet och snabbhet gör det lätt att använda. Du kan snabbt skapa wireframes och visuella ramverk utan det krångel som ofta förknippas med mer funktionsspäckade verktyg.
Det kan hjälpa dig att organisera och kategorisera idéer på ett effektivt sätt, vilket gör det perfekt för sprintplanering och snabba brainstorming-sessioner. Du kan också bjuda in ditt team till din tavla för att redigera tillsammans i realtid.
De bästa funktionerna
- Använd översiktsläget för att organisera element i en tydlig hierarkisk struktur, vilket hjälper dig att kartlägga komplexa idéer
- Få tillgång till specialfunktioner för wireframes för att skapa prototyper och visualisera designen innan utvecklingen påbörjas
- Strukturera tankekartor och diagram med tilläggsdesignelement för ökad tydlighet och kreativitet
Kreativa begränsningar
- AI-integrationer är inte tillräckligt utvecklade för att ge intelligenta resultat
- De inbyggda funktionerna för dokumentredigering är något begränsade
Ovanliga priser
- Gratis
- Pro: 12 $/månad per redigerare
- Företag: 18 $/månad per redigerare
- Enterprise: 20 $/månad per redigerare
Whimsicals betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 180 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 50 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Whimsical?
En åsikt på G2 lyder:
Jag letar alltid efter sätt att samla så mycket som möjligt av mina tankar, anteckningar, diagram och fantasifulla lösningar på ett och samma ställe.
Jag letar alltid efter sätt att samla så mycket som möjligt av mina tankar, anteckningar, diagram och fantasifulla lösningar på ett och samma ställe.
6. FigJam (Bäst för designteam och kreativ brainstorming)
FigJam är utvecklat av Figma och är en samarbetsplattform för online-whiteboards som passar utmärkt tack vare sin smidiga integration med Figmas designpaket.
Det här verktyget utmärker sig genom sin smidiga övergång mellan brainstorming och detaljerat designarbete. Det fungerar som en effektiv länk för team som arbetar inom Figmas ekosystem.
FigJams bästa funktioner
- Lägg till widgets som timers, reaktionsknappar och omröstningar för att öka interaktionen och engagemanget
- Lämna kommentarer och feedback direkt på tavlan för att underlätta smidig kommunikation och synpunkter
- Använd pekverktyg och användarkursorer för att leda möten och workshops med smidig navigering och fokus
- Ring röstsamtal direkt i appen för diskussioner i realtid, vilket eliminerar behovet av externa kommunikationsverktyg
Begränsningar i FigJam
- Begränsad fristående funktionalitet utan Figma
- Begränsningar för anpassning av mallar och tavleelement
Priser för Figma
Få tillgång till FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw och Figma Design:
- Starter: Gratis
- Professional: 20 $/månad per fullständig licens
- Organisation: 55 $/månad per fullständig licens
- Enterprise: 90 $/månad per fullständig licens
Betyg och recensioner för FigJam
- G2: 4,6/5 (över 440 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)
Vad säger verkliga användare om FigJam?
Här är vad en G2-användare hade att säga:
Jag använder det mycket regelbundet för att förklara komplexa mekanismer och enkelt kartlägga enkla processer… Det är lite svårt att hitta kundsupporten eller hjälpen, och jag kunde inte lista ut hur man integrerar Figjam med andra produkter eller tjänster. Det var svårt att hitta integrationerna
Jag använder det mycket regelbundet för att förklara komplexa mekanismer och enkelt kartlägga enkla processer… Det är lite svårt att hitta kundsupporten eller hjälpen, och jag kunde inte lista ut hur man integrerar Figjam med andra produkter eller tjänster. Det var svårt att hitta integrationerna
7. Microsoft Whiteboard (Bäst för team som arbetar i Microsofts ekosystem)
Microsoft Whiteboard är ett visuellt samarbetsverktyg som är utformat för att fungera intuitivt med Microsoft Teams, OneDrive och Outlook, vilket möjliggör ett enhetligt och smidigt arbetsflöde.
Det stöder flera visuella element, såsom ritning och formigenkänning, som alla är tillgängliga via pekskärm, penna eller mus. Interaktiva funktioner som digitalt bläck gör det möjligt för ditt team att smidigt fånga upp och organisera brainstormingtekniker, och omvandla idéer till genomförbara uppgifter.
De bästa funktionerna i Microsoft Whiteboard
- Känn igen former och handskrivna anteckningar för att förbättra projektminnet och öka organisationen
- Automatisera omvandlingen av grovt innehåll till snygga, välorganiserade element för snabbare och smidigare projektledning
- Få tillgång till whiteboard-mallar för vanliga scenarier som planering och projektuppföljning, vilket gör det enkelt att komma igång
- Använd digitalt skrivande med pennor och pekfunktioner för ett mer intuitivt och praktiskt sätt att skapa och redigera innehåll
Begränsningar i Microsoft Whiteboard
- Otillgängligt vid nätverksavbrott eller i offline-miljöer
- Krångligt att använda på enheter som inte kör Windows
Priser för Microsoft Whiteboard
- Gratis
Betyg och recensioner för Microsoft Whiteboard
- G2: 4,1/5 (över 45 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 140 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Microsoft Whiteboard?
En Capterra-användare säger:
Fördelar: Mångsidigt och ”det näst bästa” efter en fysisk whiteboard och att alla är på plats. Nackdelar: Lite krångligt att rita på, och det finns inget enkelt sätt att se till att tittarna fokuserar på samma del av tavlan som presentatören.
Fördelar: Mångsidigt och ”det näst bästa” efter en fysisk whiteboard och att alla är på plats. Nackdelar: Lite krångligt att rita på, och det finns inget enkelt sätt att se till att tittarna fokuserar på samma del av tavlan som presentatören.
🧠 Visste du att? Tony Buzan populariserade begreppet mind mapping på 1960-talet, men människor har använt visuella diagram i århundraden som ett sätt att organisera tankar och idéer.
8. Conceptboard (Bäst för distans-/hybridteam och konsulter som behöver säkra visuella workshops)
Tänk på Conceptboard som din virtuella verkstad – ett avslappnat men kraftfullt alternativ till Miro, utformat för kreativa sinnen som vill skissa, planera och brainstorma online. Det erbjuder en oändlig arbetsyta där du kan zooma in för detaljer eller zooma ut för att se helheten, lägga till klisterlappar, skisser, former och till och med hålla videosamtal – allt på ett och samma ställe.
Det är särskilt praktiskt för distans- eller hybridteam som genomför agila sprintar, designgranskningar eller projektplanering med realtidsmarkörer, versionshistorik och kommentarer för att hålla alla på samma sida. Dessutom har det säkerhet på företagsnivå och integrationer som passar perfekt in i din befintliga verktygslåda.
Conceptboards bästa funktioner
- Använd den oändliga arbetsytan för att brainstorma, skapa wireframes eller genomföra retrospektiv utan några utrymmesbegränsningar
- Bifoga filer (PDF-filer, bilder, videor) och kommentera dem direkt på din tavla
- Tilldela uppgifter och @-nämn teammedlemmar för att hålla igång arbetet
- Återställ tavlans historik för att ångra ändringar eller återvända till tidigare versioner
- Kontrollera åtkomst och behörigheter med säkerhet i företagsklass (TLS, AES-256, SSO)
Begränsningar i Conceptboard
- Prestandan kan bli trög – särskilt på stora tavlor – vilket leder till långsam laddning, fördröjningar i markörens rörelser och fördröjningar
- Textformateringen är begränsad: du kan inte fetstilta, ändra storlek på eller formatera enskilda ord i en textruta, vilket många användare tycker är frustrerande
Priser för Conceptboard
- Gratis
- Premium: 7,5 $/användare/månad
- Företag: 15 $/användare/månad
- Enterprise: Från 16 $/användare/månad (minst 100 årliga licenser)
- Offentlig sektor: 18 $/användare/månad (minst 50 årliga licenser)
- Data Center Edition: Anpassad prissättning (250 årliga licenser ingår)
Betyg och recensioner för Conceptboard
- G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Conceptboard?
Direkt från en G2-recension:
Användningen är intuitiv och enkel och lämnar gott om utrymme för kreativitet och helhetsorienterat, systemiskt arbete. Det breda utbudet av funktioner, från ikoner och mallar till frihandsritning, underlättar kreativt arbete… För mig som konsult, coach och utbildare är fördelningen av roller och behörigheter för deltagarna inte tillräckligt sofistikerad. Här finns ett tydligt behov av förbättringar.
Användningen är intuitiv och enkel och lämnar gott om utrymme för kreativitet och helhetsorienterat, systemiskt arbete. Det breda utbudet av funktioner, från ikoner och mallar till frihandsritning, underlättar kreativt arbete… För mig som konsult, coach och utbildare är fördelningen av roller och behörigheter för deltagarna inte tillräckligt sofistikerad. Här finns ett tydligt behov av förbättringar.
🧠 Visste du att? Det mest kända diagrammet i världen är förmodligen Venn-diagrammet, som uppfanns av John Venn 1880. Det användes ursprungligen för att visa logiska samband mellan olika grupper.
9. Klaxoon (Bäst för interaktiva och spelifierade workshops)
Klaxoon är ett högkvalitativt och mångsidigt verktyg utformat för team som trivs med engagerande workshops. Dess interaktiva digitala whiteboard integrerar frågesporter, enkäter och spelifierade upplevelser för att säkerställa att varje deltagare blir fullt engagerad.
Plattformens spelifierade element, som liveutmaningar och ordmoln, förvandlar vanliga möten till engagerande och effektiva brainstorming-sessioner. Klaxoon erbjuder också en ”Capsule”-funktion för att skapa interaktiva presentationer som kombinerar multimedia, vilket gör den perfekt för kunskapsöverföring och utbildningssessioner.
Klaxoons bästa funktioner
- Sammanställ feedback till ordmoln under sessionerna, vilket ger en tydlig och visuell översikt över viktiga punkter
- Få tillgång till ett bibliotek med anpassningsbara mallar som är skräddarsydda för olika scenarier, såsom projektledning och agila arbetsflöden
- Skapa omröstningar och samla in omedelbara omdömen för att få feedback i realtid från deltagarna
- Spela in sessioner och spela upp diskussioner för att gå igenom viktiga ögonblick och se till att inga viktiga punkter missas
Begränsningar i Klaxoon
- Inget offline-läge för whiteboard
- Begränsade exportalternativ
Priser för Klaxoon
- Gratis
- Startpaket: 27 $/månad per användare
- Företag: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Klaxoon
- G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)
- Capterra: För få recensioner
Vad säger verkliga användare om Klaxoon?
En användare på G2 kommenterar:
De två mest populära funktionerna är den interaktiva whiteboarden och de roliga kurserna som engagerar medarbetarna. Klaxoon gör kommunikationen mer gemytlig och stärker agentens stöd… Verktyget kräver utbildning för att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Det är inte alltid lätt att använda för någon som är nybörjare.
De två mest populära funktionerna är den interaktiva whiteboarden och de roliga kurserna som engagerar medarbetarna. Klaxoon gör kommunikationen mer gemytlig och stärker agentens stöd… Verktyget kräver utbildning för att kunna utnyttjas till sin fulla potential. Det är inte alltid lätt att använda för någon som är nybörjare.
🧠 Visste du att? Flödesscheman användes först på 1920-talet av Frank Gilbreth, en pionjär inom rörelsestudier. Hans idé var att förbättra effektiviteten i industriella arbetsuppgifter, men idag används flödesscheman för allt från mjukvarudesign till problemlösning.
10. Sketch (Bäst för UI/UX-designers och interaktiv prototyputveckling)
Sketch är känt för sina styrkor inom vektorbaserad design och passar utmärkt för designers som vill snabbt skapa, testa och iterera på sina designer. Det stöder team genom sina kraftfulla layoutverktyg, smarta guider och ett omfattande ekosystem av plugins, vilket utökar dess kärnfunktioner till att inkludera animering och avancerad prototyputveckling.
Det som är intressant är det omfattande biblioteket med komponenter och symboler som hjälper teamen att upprätthålla enhetligheten i designen och snabbt uppdatera prototyper efter behov.
Sketchs bästa funktioner
- Justera automatiskt komponenter och element i designerna så att de passar olika skärmstorlekar för responsiva layouter
- Anpassa arbetsytor för att skapa skärmar och användarflöden med flexibilitet, anpassade efter dina specifika projektbehov
- Använd avancerade funktioner för lagerhantering för att organisera och effektivisera komplexa designer
- Använd smarta hjälplinjer och linjaler för att upprätthålla layoutens precision och säkerställa enhetlighet
Begränsningar i Sketch
- Plattform endast för Mac
- Inga avancerade verktyg för projektledning eller samarbete
Priser för Sketch
- Standard: 12 $/månad per redigerare
- Licens endast för Mac: 120 $ per användare (inkluderar ett års uppdateringar)
- Företag: 22 $/månad per redigerare (endast årlig fakturering)
Betyg och recensioner för Sketch
- G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)
Vad säger verkliga användare om Mural?
En G2-användare lyfter fram:
Den smidiga exporten av teckningsytor och det obegränsade arbetsutrymmet är utmärkande funktioner, och den automatiska skapandet av lager och objekt effektiviserar designprocessen avsevärt. Medan Sketch är fantastiskt för användning på datorn, skulle det vara en game-changer om det fanns tillgängligt på iPad. Detta skulle erbjuda oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet för designers som arbetar på språng.
Den smidiga exporten av teckningsytor och det obegränsade arbetsutrymmet är utmärkande funktioner, och den automatiska skapandet av lager och objekt effektiviserar designprocessen avsevärt. Medan Sketch är fantastiskt för användning på datorn, skulle det vara en game-changer om det fanns tillgängligt på iPad. Detta skulle erbjuda oöverträffad flexibilitet och bekvämlighet för designers som arbetar på språng.
