De 10 bästa Klaxoon-alternativen och konkurrenterna 2025

Har du någonsin känt en stark lust att ta en penna och klottra över hela skärmbilden under ett distansmöte med teamet? Med en virtuell canvas kan du göra just det!

Även om din arbetsplats förändras, behöver inte brainstormingen med ditt team göra det. Med digitala whiteboardtavlor kan alla delta och vara kreativa samtidigt.

Klaxoon är till exempel en populär programvara för visuellt samarbete med ett intuitivt användargränssnitt och interaktiva funktioner. Oavsett om du har ett projekt att lansera eller ett team att utbilda kan du använda den.

Men det kan ha funnits dagar då du önskat bättre integrationsmöjligheter, exportalternativ osv. Vi förstår dig! Denna lista beskriver 10 alternativ till Klaxoon som hjälper dig att hitta rätt lösning för dina projektplanerings- och visuella samarbetsbehov.

Klaxoons begränsningar: Varför du behöver ett alternativ

via Klaxoon

Oavsett om du är projektledare, agil coach eller teamledare kan Klaxoon tillgodose dina samarbetsbehov. Du kan skapa omröstningar för att utvärdera en situation, utbyta feedback med teammedlemmar eller få tillgång till mallbiblioteket för snabba lösningar.

Men det har några begränsningar som kan göra att du letar efter alternativa AI-whiteboardverktyg:

Även om funktionaliteten är omfattande kan den vara överväldigande för nya användare.

Användargränssnittet kan bli rörigt på grund av flera funktioner.

För mindre team kan verktyget vara dyrt.

Det saknas ett clipart-bibliotek och versionshistorik för utförda åtgärder.

Klaxoon Boards kategorival och färgidéer är begränsade.

Det kan vara svårt att skapa en Post-it-lapp vid rätt tidpunkt.

Funktionerna kan överlappa med befintliga verktyg, vilket kan leda till förvirring och redundans.

Klaxoon-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över de 10 alternativen till Klaxoon och deras olika användningsområden.

Klaxoon-alternativ Användningsfall Bäst för ClickUp Brainstorming, samarbete och projektledning Frilansare, nystartade företag, småföretag, storföretag Miro Samarbete, planering och hantering Kreativa team, produktchefer, företag FigJam Interaktiv brainstorming och designsamarbete UX/UI-designers, kreativa team, designstudior MS Whiteboard Samarbete med Microsofts ekosystem Team som använder Microsoft Teams för samarbete Mural Kreativa workshops och design thinking Facilitatorer, produktchefer, designteam Collaboard Omvandla diskussioner till genomförbara planer Arbeta på flera enheter Lucidspark Diagramskapande och uppgiftshantering Designteam, projektledare, affärsstrateger Sketch Realtidsdesign, feedback och överlämning till utvecklare UI/UX-designers, kreativa byråer Creately Visuell projektplanering Designers, produktchefer, team inom tekniska branscher Stormboard Verktyg för idégenerering och rapportering Kreativa team, lärare, projektteam

De 10 bästa Klaxoon-alternativen att använda

Teamsamarbete kan öka kundnöjdheten med 41 % och försäljningen med 27 %.

Dessa Klaxoon-alternativ lovar effektivt teamsamarbete med större flexibilitet, enkla och intuitiva gränssnitt och många andra fördelar.

Är du redo att välja den bästa plattformen för att förbättra ditt teamarbete?

1. ClickUp (Bäst för brainstorming, samarbete och projektledning)

Använd samarbetsfunktionerna i ClickUp Whiteboards för att komma på idéer tillsammans med ditt team.

Ett av de bästa alternativen till Klaxoon är ClickUp, den kompletta appen för arbete, som kombinerar projektledning, kunskapsdelning och chatt – allt drivet av AI för automatiserade arbetsflöden.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards kopplas till uppgifter, chattar och dokument och förvandlar varje idé från ett koncept till en handling. Kartlägg koncept, processer och arbetsflöden visuellt med hjälp av dra-och-släpp-funktionen.

Inbäddade dokument och uppgifter ger uppdateringar i realtid; alla idéer kan omvandlas till uppgifter och kopplas till specifika projekt. Du kan till och med koppla in externa intressenter med länkdelnings- och PDF-exportalternativ. (Det är också bra om du vill arkivera ditt arbete för referens).

Den bästa funktionen? En AI-driven bildgenerator som omedelbart visualiserar idéer! Vad sägs om det som kreativt stöd?

Använd AI-bildgeneratorn i ClickUp Whiteboards för att uttrycka dina kreativa idéer visuellt.

ClickUp Mind Maps

Anpassa din ClickUp Mind Map för att uppfylla specifika behov och hålla koll på uppgifterna.

ClickUp Mind Maps förenklar komplexa projekt genom att dela upp stora idéer i hanterbara delar. Anpassningsalternativ som färgkodade kopplingar och kaskadvyer förenklar visualiseringen av relationer mellan uppgifter eller idéer.

Team kan snabbt omorganisera kartor med en omlayoutningsfunktion med ett enda klick, vilket skapar struktur utan manuella justeringar.

ClickUp för projektledningslösningar

Gruppera uppgifter efter status i ClickUp Board View

När dina idéer blir uppgifter blir genomförandet och uppföljningen mycket enklare med ClickUp för projektledningslösningar.

Anpassningsbara vyer, realtidsdashboards och automatiserade arbetsflöden håller teamen produktiva och på rätt spår. Med ClickUps interaktiva verktyg som Gantt-diagram och Kanban-tavlor blir arbetsorganisationen smidig – och till och med rolig.

ClickUps bästa funktioner

Få personliga sammanfattningar av viktiga uppdateringar och åtgärdsbara punkter från tidigare chattar med AI CatchUp i ClickUp Chat.

Visa, hantera och lösa tilldelade kommentarer på ett enda organiserat ställe.

Automatisera repetitiva processer som uppgiftsfördelning och statusuppdateringar via ClickUp Automations.

Definiera framgång med numeriska, monetära eller sant/falskt-mål med hjälp av måluppföljning.

Planera och hantera projekt effektivt med verktyg som tidslinjer, kalendervyer och sprintspårning.

Begränsningar i ClickUp

Det kan vara överväldigande för nybörjare

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Bazza Gilbert, produktchef på AccuWeather, har testat ClickUp:

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och smidigt tillhandahålla statusuppdateringar. Brainstorming med whiteboards är enkelt, omorganisering av prioriteringar är enkelt och att lägga till referensbilder etc. är mycket smidigt.

🧠 Rolig fakta: 36,08 % av den globala arbetskraften anser att virtuellt samarbete är bättre än personligt samarbete, eftersom de känner sig mindre intimiderade när de följer upp med teammedlemmar online.

2. Miro (Bäst för samarbete, planering och hantering)

via Miro

Använd tabeller, diagram och tidslinjer för att organisera och visualisera projekt med Miro Intelligent Canvas. Denna AI-drivna samarbetsplattform omvandlar brainstorming-sessioner till prototyper, briefs och planer på några sekunder med hjälp av funktioner som video-/ljudgenomgångar, interaktiva aktiviteter och automatiserade sammanfattningar.

Teammedlemmarna kan också rösta på idéer, designer eller förslag under sessionerna, vilket möjliggör kollektivt beslutsfattande och prioritering samtidigt som samarbetet förblir visuellt engagerande och effektivt.

Miros bästa funktioner

Beskriv bilden på tavlan genom att skapa en alt-text.

Rita för hand och aktivera funktionen smarta objekt så att Miro kan försköna det.

Använd presentationsläget för att se allt i helskärmsläge och känna att du arbetar med en bildspel.

Tilldela varje deltagare ett antal röster och ange en tidsgräns för omröstningen.

Miro-begränsningar

Att ändra storlek på rader kan orsaka ihållande buggar

Behöver ständigt konfigurera om pilinställningarna eftersom tidigare justeringar inte sparas.

CTRL+Z eller ångra slutar fungera under gemensam idéskapande

Miro-priser

Gratis

Starter: Från 10 $/månad per användare

Företag: Från 20 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Miro?

Miro övertygade mig för ett eller två år sedan och är nu mitt främsta whiteboardverktyg. Min största utmaning är att få andra att använda det utanför möten med mig.

➡️ Läs också: Den ultimata guiden till visuell projektledning

3. FigJam (Bäst för interaktiv brainstorming och designsamarbete)

via FigJam

Har du ett stort team och kan inte hitta en plattform som rymmer alla? FigJam välkomnar obegränsat antal medarbetare. Det organiserar komplexa arbetsflöden, kartlägger användarresor och delar feedback direkt med klisterlappar, röstanteckningar och reaktioner. FigJam kan också användas som ett alternativ till Miro.

FigJams bästa funktioner

Centralisera arbetsflödet med verktyg som Jira och Figma

Använd FigJam för att skapa diagram och visualisera processer

Använd mallar för roadmaps, retrospektiver och tidslinjer för att kickstarta idéer och involvera alla.

Visualisera planer, skapa Gantt-diagram och integrera anpassade arbetsflödeswidgets.

FigJams begränsningar

Det kan vara svårt att hitta integrationer

Det är komplicerat att dela länkar till FigJam-filer

Det är inte tillåtet att lägga till anpassade former, gradienter eller mönster.

Priser för FigJam

Gratis

Professional: 5 $/månad per fullständig licens

Organisation: 5 $/månad per fullständig licens

Företag: 5 $/månad per fullständig licens

FigJam-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FigJam?

Jag använder figjam och det är otroligt användbart att använda en referensguide efter att jag har byggt upp den för att se till att allt stämmer. Det hjälper också intressenterna att se hur undersökningen skulle fungera bättre än att bara ge dem ett 100-sidigt Word-dokument eller låta dem förhandsgranska undersökningen flera gånger.

➡️ Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till FigJam

4. MS Whiteboard (bäst för team som arbetar i Microsofts ekosystem)

via MS Whiteboard

Arbetar du med Microsoft Teams och vill samarbeta med hjälp av en whiteboard? Microsoft Whiteboard är integrerat med Teams och har en interaktiv yta där teamen kan låta sin kreativitet flöda.

Funktioner som reaktioner, klisterlappar och anpassningsbara mallar gör det enkelt att dela och strukturera tankar visuellt. Dessutom är alternativet "Infoga bild" en av många fördelar, som ger utrymme för illustrationer och interaktioner.

MS Whiteboards bästa funktioner

Använd mallar för uppgifter som brainstorming, Kanban-tavlor och teammöten.

Kontrollera vilken teammedlem som har lagt till vilken input och upprätthåll fullständig transparens.

Samarbeta på en enda tavla över flera enheter

Använd avancerade pennverktyg för precisa ritningar och skisser

Begränsningar med MS Whiteboard

Mallar och visuella whiteboardtavlor i Microsoft Teams saknar kvalitet

Värderingsverktyget är inte användarvänligt.

Begränsade formateringsalternativ för teckensnitt

MS Whiteboard Prissättning

Tillgängligt som en del av MS Teams

MS Whiteboard – betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 150 recensioner)

💡Proffstips: Gör din MS Whiteboard läsbar genom att inaktivera "andra deltagare kan redigera" i inställningarna. Snabb installation: Inställningsmenyn → Inaktivera "Andra deltagare kan redigera" → Klart! Din tavla förblir låst även efter att mötet har avslutats.

5. Mural (Bäst för kreativa workshops och designtänkande)

via Mural

Använd Mural för interaktiva whiteboardtavlor och färdiga mallar för tankekartor som gör brainstorming och planering både snabbt och roligt.

Du kommer också att uppskatta dess sömlösa integration med Microsoft Teams och Google Workspace, som hjälper alla att hålla sig uppdaterade. Verktygets förmåga att kartlägga användarresor och prioritera uppgifter är en betydande fördel, vilket gör det till en värdefull tillgång för effektivt teamarbete.

Mural bästa funktioner

Snabba upp brainstormingen med AI-baserade insikter och förslag.

Använd det omfattande mallbiblioteket för att konfigurera dina arbetsflöden.

Manipulera processkartläggningen medan du pratar med kunder för större flexibilitet

Sammanfatta diskussioner direkt till viktiga slutsatser och åtgärdspunkter med AI-sammanfattningar.

Begränsningar med Mural

Integrationer med andra verktyg för affärsanalys är begränsade.

Stora murals kan göra användarens enhet långsammare.

Att gruppera ark i arbetsytor och rum kan bli förvirrande, vilket gör att man måste kontrollera om och om igen.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 12/månad per användare

Företag: 17,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (1 380 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (130 recensioner)

➡️ Läs också: Mallar och tekniker för brainstorming

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare riskerar att förlora viktiga beslut som är utspridda i chattar, e-postmeddelanden och kalkylblad. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinformationer förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

6. Collaboard (Bäst för arbete på flera enheter)

via Collaboard

Collaboard stöder ett obegränsat antal deltagare, vilket möjliggör produktivt teamarbete. Integrationsalternativ och exportfunktioner säkerställer också att diskussioner omvandlas till praktiska resultat. Användare kan skissa, lägga till klisterlappar och organisera idéer visuellt, oavsett om de arbetar på distans eller i en hybridmiljö.

Collaboards bästa funktioner

Importera och exportera innehåll enkelt, inklusive PDF-filer och högkvalitativa bildfiler.

Integrera med Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira och andra för smidiga arbetsflöden.

Presentera idéer interaktivt under videosamtal med det inbyggda presentationsläget.

Collaboards begränsningar

Mind mapping-funktionen är grundläggande jämfört med konkurrenterna.

Redigeringsalternativen kan verka begränsade

Priser för Collaboard

Gratis för alltid

Avancerat: 10 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Collaboard-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

👀 Visste du att? 63 % av alla människor känner att de har slösat bort tid på grund av kommunikationsproblem i sina affärsverksamheter.

7. Lucidspark (bäst för diagram och uppgiftshantering)

via Lucidspark

Kommunicera i realtid med hjälp av chatt och emojis i Lucidspark. Använd funktionen "call others to me" för att hålla koll på läget och upprätthålla samordningen under sessionerna. Med sin oändliga arbetsyta, frihandsteckning och klisterlappar blir Lucidspark ett komplett interaktivt verktyg.

Lucidsparks bästa funktioner

Organisera och strukturera idéer med hjälp av taggning, gruppering och sorteringsfunktioner, med stöd av den dynamiska tabellfunktionen.

Arbeta snabbare med mallar för arbetsflöden, sprintplanering och kartläggning av användarupplevelsen.

Lär dig av de förskrivna användningsinstruktionerna för legend och symboler.

Håll fokuserade gruppdiskussioner med hjälp av funktionen för breakout-tavlor.

Lucidsparks begränsningar

Begränsat utbud av mallar och former att välja mellan

Den kostnadsfria provversionen tillåter endast 3 dokumentuppdateringar åt gången.

Lucidspark-priser

Gratis

Individuellt: 9 $ per användare

Team: 10 $ per användare

Företag: Anpassad prissättning

Lucidspark-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

8. Sketch (Bäst för realtidsdesign, feedback och överlämning till utvecklare)

via Sketch

Med Sketch kan flera team arbeta på samma dokument och utveckla en kreativ process. Ge feedback direkt på arbetsytan eller prototyper med kommentarer i appen och använd mallarna för att skapa högkvalitativa designer, från app-mockups till kompletta webbplatser.

Sketchens bästa funktioner

Skapa högkvalitativa mockups utan onödiga komplikationer

Håll alla på samma sida med samarbetsverktyg i realtid, såsom synkroniserade kommentarer och överlämningsfunktioner.

Automatisera skapandet av lager och andra objekt

Spåra ändringar, hantera behörigheter och dela design med tittare eller intressenter på ett enkelt sätt.

Begränsningar i Sketch

Verktyget är inte tillgängligt på iPad, vilket begränsar flexibiliteten för designers.

Komplexa 3D-modelleringsfunktioner saknas

Molnlagring saknas i Sketch

Priser för Sketch

Standard: 12 $/månad per redaktör

Licens endast för Mac: 120 dollar per licens

Företag: 22 $/månad per redaktör

Sketch-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sketch?

Ett omfattande bibliotek med plugins förbättrar funktionaliteten och möjliggör uppgifter som animering, kodexport och proffstypning. Med verktyg som Sketch for teams kan designers samarbeta på filer samtidigt.

9. Creately (Bäst för visuell projektplanering)

via Creat ely

Interagera som om ni satt i samma rum med Createlys oändliga visuella arbetsyta. Varje teamåtgärd synkroniseras i realtid med funktionen Preview Sync, och kommentar- och diskussionstrådarna ger utrymme för att dela idéer, ge feedback och upprätthålla arbetsflödet.

Välj bland över 50 diagram exempel och 1000 malltyper för att ta itu med tekniska och kreativa utmaningar. Creately erbjuder också musspårning och videosamtal, vilket lägger till ytterligare ett samarbetslager och håller alla medlemmar uppkopplade.

Createlys bästa funktioner

Välj från ett omfattande bibliotek med mallar

Skapa enkelt flödesscheman, tankekartor, organisationsscheman och wireframes

Utnyttja tvåvägssynkronisering för att länka databaser, kalkylblad och externa verktyg.

Integrera med Microsoft Teams, Slack och Confluence för produktiv projektplanering.

Begränsningar för Creately:

Komplexa diagram kan göra gränssnittet rörigt och göra det långsammare.

Kommentarer kan skapas eller raderas, men inte redigeras.

Export- och samarbetsalternativen i gratispaketet är begränsade.

Priser för Creately

Gratis

Personligt: 8 $/månad

Team: 8 $/månad per användare

Företag: 149 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Creately-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 200 recensioner)

via Stormboard

Om interaktionen i ditt team känns för splittrad eller oorganiserad kan du använda Stormboard. Det är en datadriven plattform för samarbetsflöden som omvandlar ostrukturerad interaktion till användbara insikter.

Dess funktioner för samarbete i realtid , såsom live-integrationer med verktyg som Jira, Azure DevOps och Rally, är till stor hjälp för agila team som hanterar sprintar, beroenden och prioriteringar.

StormAI, en AI-samarbetspartner, förbättrar brainstorming, idégenerering och handlingsplanering, vilket bidrar till samarbetsdiskussioner.

Stormboards bästa funktioner

Få tillgång till verktyg för projektledning som PI-planering, riskhantering och strategiutveckling.

Skapa exporterbara rapporter, uppgiftsöversikter och kalkylbladsanalyser utan att förlora data.

Prioritera, gruppera och utveckla idéer med hjälp av det användarvänliga gränssnittet.

Använd den digitala whiteboardtavlan för brainstorming, mind mapping och strategisk planering.

Stormboards begränsningar

Whiteboardtavlan har begränsade anpassningsmöjligheter.

Användare kan inte spara viktiga bokmärken i verktyget.

Begränsat antal platser och licenser tillgängliga

Priser för Stormboard

Personligt: Gratis för alltid

Företag: 10 dollar per användare

Företag: Anpassad prissättning

Stormboard-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Stormboard?

Mitt huvudsakliga stormboard används som min digitala whiteboard som jag kan ta med mig överallt. Det är där jag samlar mina att göra-listor, sparar idéer, planerar, organiserar och strategiserar allt jag har på gång som verkställande direktör för ett nystartat företag. Nu när jag har kunnat länka min stormboard till min Google Workspace (dokument) kan jag lägga till/komma åt viktiga dokument på min stormboard och snabbt komma åt dem.

🧠 Kul fakta: 42 % av kontorsanställda ägnar sin tid åt att samarbeta med andra teammedlemmar och kollegor. Medan 28 % arbetar med andra personligen, samarbetar 14 % med andra virtuellt.

Börja använda ClickUp för visuellt samarbete och kommunikation

Att välja rätt samarbetsverktyg handlar om mer än bara gränssnittet – det ska integreras med ditt teams arbetsflöde och öka produktiviteten. Klaxoon är utmärkt för interaktiva workshops, men verktyg som ClickUp erbjuder ett mer omfattande utbud av funktioner.

Förutom dataskydd erbjuder det ett komplett arbetsflöde för projekt- och teamhantering, vilket gör det till ett idealiskt alternativ för team som vill hantera, brainstorma och komma med idéer.

Med över 200 integrationer och en samlad plats för din arbetsyta kan ClickUp göra teamsamarbetet enklare och teamarbetet roligare.

