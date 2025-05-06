Vi testade de bästa HR-programvarorna på Malta

Malta är ett land med en uppåtgående trend inom HR-sektorn. Det finns en växande efterfrågan på duktiga HR-specialister, och organisationer är beredda att betala extra för de bästa. Det finns också ett snabbt växande fokus på integration av artificiell intelligens och strategisk personalhantering.

Men branschen har fortfarande sina utmaningar.

En undersökning gjord av Lovin Malta visade att 20 % av de tillfrågade kände sig utbrända på jobbet, vilket belyser den ökande stress som HR-personal på Malta utsätts för.

Det finns många orsaker som ökar en HR-chefs ansvar och orsakar utbrändhet:

Företag kan komma att anställa i stor skala, vilket leder till en ökning av nyanställningar och pappersarbete.

Anställda kan förvänta sig mer än bara en lönecheck, till exempel en mer inkluderande arbetsmiljö.

Framväxten av distans- och hybridarbetsmodeller kan kräva att HR utvecklar nya policyer och rutiner.

Global rekrytering kan göra HR-processerna mer komplexa på grund av faktorer som efterlevnad av betalningsregler och skattehantering.

Men den goda nyheten är att många HR-plattformar kan lösa dessa problem.

I det här blogginlägget har mitt team och jag undersökt 10 av de bästa HR-programvarorna på Malta för att hjälpa dig att lösa de mest akuta HR-utmaningarna och förstå vilken som passar bäst för dina processer.

Vad ska du leta efter i en HR-programvara?

Om det finns ett team som generellt sett är överbelastat med administrativt arbete och operativa arbetsflöden, så är det HR-avdelningen. Om du lägger för mycket tid på att jonglera med kalkylblad och dokument, så har vi lösningen för dig.

När vi testade dessa HR-programvaruplattformar fokuserade vi främst på dessa fem viktiga faktorer som kan spara tid åt dig:

Medarbetarportal : Medarbetarna kan komma åt sina lönebesked och uppdatera uppgifter som närvaro och ledighetsansökningar utan att du behöver agera mellanhand.

Automatisering : Sträva efter att outsourca repetitiva uppgifter så att du inte fastnar i manuella processer.

Data och rapportering : Detaljerade rapporter ger dig omedelbar tillgång till viktiga mått såsom närvarotrender, lönebenchmarks och mångfaldsprocent.

GDPR-kompatibilitet : Eftersom Malta är en del av Europeiska unionen (EU) och därmed omfattas av GDPR, prioriterade mitt team och jag plattformar som gjort extra ansträngningar för att uppfylla de senaste reglerna.

Användarvänlighet: Med så mycket att göra är det sista du behöver en plattform som är svår att lära sig. Helst ska den vara enkel att använda och inte kräva någon extra utbildning. Men om så inte är fallet bör den åtminstone ha bra support för att komma igång.

Vi har också lyft fram några av de mest framstående funktionerna i varje plattform, såsom AI-funktioner och platsspecifikt stöd, så att du kan välja det bästa verktyget utifrån din företagsstruktur och HR-teamets mål.

De 10 bästa HR-programvarorna att använda

Låt oss ta en titt på de 10 bästa HR-programvarorna på Malta och se hur de kan hjälpa dig att förbättra dina arbetsflöden och spara tid.

1. ClickUp: Bäst för HR-projektledning

Genomför undersökningar, hantera din rekryteringsprocess och centralisera medarbetardata med ClickUp.

Under min karriär har jag lärt mig att det sparar massor av tid att ha ett enda ställe för att hantera det mesta av sitt arbete. Och det är precis vad ClickUp erbjuder!

ClickUp är en kombinerad plattform för projekt-, dokument- och kommunikationshantering som kan hjälpa HR-personal att planera projekt, hålla koll på sina mål och dokumentera sina arbetsflöden.

Eftersom ClickUp minskar datasilos – genom att samla all information om företaget och de anställda – underlättar det också introduktionen av nya medarbetare.

Här är några exempel på hur ClickUps HR-lösning och mallar kan hjälpa dig:

Dokumentera dina processer

Skapa offentliga och privata sidor och wikis, samarbeta med team om anställningsrutiner och skapa centraliserade HR-resurser som personalhandböcker med ClickUp Docs.

Till att börja med kan du skapa omfattande wikis för olika aspekter av din rekryteringsprocess, såsom intervjun, introduktionen och prestationsutvärderingar, med hjälp av ClickUp Docs. Denna dokumenthanteringsfunktion säkerställer transparens och ger alla team en uppfattning om hur rekryteringen sker på ditt företag och vem de ska vända sig till.

Dessutom gör ClickUp Docs samarbetsfunktioner, såsom samskapande, samredigering och kommentarer, det enkelt att dela dessa dokument med ledningen för granskning och godkännande. Ett annat sätt att utnyttja Docs är att skapa en personalhandbok med information om företagets protokoll, ledighetspolicy, avdelningsfunktioner och förmånsplaner.

Ladda ner den här mallen Anpassa ClickUp Knowledge Base-mallen med din företagsinformation och dela den med anställda och nyanställda.

ClickUp Knowledge Base Template är en av våra favoriter för detta! Den gör det möjligt för vår HR-avdelning att fastställa företagspolicyer och definiera kärnvärden på en central och lättillgänglig plats. Den hjälper dig att:

Skapa en helt anpassad personalhandbok med detaljer som uppförandekod, ledighetspolicy och lagkrav. med detaljer som uppförandekod, ledighetspolicy och lagkrav.

Samarbeta med ditt ekonomiteam eller dina avdelningschefer så att de kan lägga till specifika detaljer, till exempel din löneprocess eller resepolicy.

Gör kunskapsbasen offentlig och dela den med potentiella kandidater för att ge dem en bild av företagets arbetskultur.

Centralisera medarbetaruppgifter

Om du använder olika programvaror för personalhantering, rekrytering, molnbaserad lönehantering och bokföring är risken stor för datasilos, dubbelarbete och förvirring. Men eftersom ClickUp integreras med de flesta HRIS-system och har automatiseringsfunktioner kan du samla all data på en enda instrumentpanel och skapa en central databas för dina anställda.

Du kan till exempel ställa in en automatisk trigger för att lägga till nyanställda i din medarbetarförteckning eller organisationsschema i ClickUp när de läggs till i din löneplattform. Enligt vår erfarenhet är ClickUps mall för medarbetarförteckning en utmärkt resurs för detta.

Ladda ner den här mallen Centralisera alla medarbetarregister genom att skapa en lättanvänd sökbar databas med hjälp av ClickUp Employee Directory Template.

Med den här mallen kan du:

Skapa anpassade taggar för olika typer av anställda – heltidsanställda, frilansare, praktikanter

Lägg till personliga uppgifter som anställdas födelsedagar, arbetsjubileer och mer (och schemalägg automatiska gratulationer på dessa dagar).

snabbt hitta rätt DRI i olika team för Ge dina anställda möjlighet atti olika team för tvärfunktionellt samarbete.

Hantera din rekryteringsprocess

Skapa uppgifter, deluppgifter och checklistor för att hålla koll på rekryteringsfaserna för olika roller med ClickUp Tasks.

ClickUp Tasks är utmärkt för att hantera alla HR-uppgifter på ett ställe, uppdelade efter projekt eller slutförandestadium. Använd den här funktionen för att skapa projekt för olika roller, tillsammans med deluppgifter och checklistor. Du kan också använda automatiseringar för att flytta kandidater genom olika stadier i intervjun eller påminna intervjuare om nästa steg.

Gör onboarding smidigt

Förbättra onboarding genom att skapa ett nytt onboarding-projekt för varje nyanställd med en checklista över uppgifter i ClickUp – de verktyg de behöver tillgång till, de dokument de måste läsa och mycket mer.

Nyanställda (och deras chefer) kan också använda funktionen ClickUp Goals för att spåra sina introduktionsuppgifter. Jag använder till exempel den här funktionen för att ställa in ja/nej-mål som nya medarbetare i mitt team kan markera när de går igenom introduktionsprocessen.

En annan idé är att skapa ett gemensamt mål för varje nyanställd grupp för att få en samlad bild av deras framsteg.

Ställ in enkla ja/nej-mål eller procentbaserade mål för att följa nyanställdas introduktionsprocess med ClickUp Goals.

Minska arbetsbördan med AI

Skapa utkast, hitta information och lokalisera kommunikation med ClickUp Brain.

ClickUp Brains AI-funktioner kan spara tid för HR-team och effektivisera arbetsflöden. Du kan använda det för att sammanfatta långa dokument, utarbeta policyer genom att ange de detaljer som behöver tas upp och snabbt hitta rätt information från dina uppgifter och projekt.

Globala team kan också använda dess översättningsfunktioner för att skapa lokaliserade policyer, fakturor och formulär. Här är några fler sätt som ClickUp Brain kan öka produktiviteten hos ditt HR-team:

Förbättrad självbetjäning för anställda: Förse anställda med en AI-driven kunskapsbas. Systemet kan svara på vanliga frågor om förmåner, policyer och introduktionsprocesser, vilket minskar belastningen på HR när det gäller rutinfrågor.

Skapa en självbetjäningsbaserad kunskapsbas som ger dina anställda större inflytande med hjälp av ClickUp Brain.

Smartare introduktion : Använd Brain för att automatisera och anpassa introduktionsuppgifterna. Det kan generera anpassade välkomstmejl, guida nyanställda genom introduktionsstegen och föreslå relevant utbildningsmaterial.

Mindre partiskhet vid rekrytering : Hjärnan kan hjälpa till att sålla CV och jobbansökningar utifrån fördefinierade kriterier, vilket minimerar omedveten partiskhet i de inledande faserna av rekryteringen.

Proaktiv problemlösning: ClickUp Brain kan analysera medarbetarnas åsikter utifrån interna undersökningar och feedback. Detta gör det möjligt för HR att identifiera potentiella problem i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att lösa dem innan de eskalerar.

ClickUps bästa funktioner

Spåra rekryteringsprocesser : Använd : Använd ClickUp Hierarchy för att anpassa din arbetsyta med dedikerade mappar eller listor för olika funktioner som rekrytering och onboarding, lönehantering, prestationshantering, offboarding etc. Bygg vidare på dem genom att skapa specifika uppgifter och tilldela dem till relevanta teammedlemmar för att säkerställa att du inte missar något.

Introduktion av nyanställda : Skapa personalhandböcker, organisationsscheman och anpassade introduktionsprojekt för varje nyanställd för att säkerställa en smidig introduktionsprocess.

Spara tid med ClickUp Automations : Ställ in automatiseringar för att uppdatera rekryteringschefer om intervjustadiet, synkronisera data från HRIS-verktyg och till och med önska anställda grattis på födelsedagen.

Genomför prestationsutvärderingar : Utnyttja : Utnyttja ClickUps kostnadsfria mallar för prestationsutvärderingar för att planera årliga utvärderingar och följa upp en anställds karriärutveckling.

Få feedback från anställda: Använd : Använd ClickUp Forms för att genomföra undersökningar och mäta anställdas inställning till arbetskulturen, organisationens policyer, arbetsmiljön och mycket mer.

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare har rapporterat att det är svårt att lära sig programmet.

ClickUp Brain kan ännu inte utföra komplexa numeriska analyser.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare per månad

Företag : 12 USD/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4000 recensioner)

2. Paychex Flex: Bäst för företag som behöver hantera företagsförsäkringar

via Paychex Flex

Paychex Flex är en HR-plattform som utmärker sig genom sitt stöd för försäkringshantering. Den stöder försäkringsskydd inte bara för anställdas hälsa utan även för affärsverksamhet, såsom allmänna och cyberrelaterade ansvarsförsäkringar.

Jag har själv sett hur detta har hjälpt kunder att undvika stora problem. Ett dataintrång kan vara förödande för ett litet företag, men de kunde återhämta sig snabbt och utan ekonomisk ruin eftersom de hade en cyberansvarsförsäkring inkluderad genom Paychex Flex.

Paychex Flex erbjuder också många funktioner som tillägg, till exempel ett system för lärandehantering, ett verktyg för pensionsplanering och ersättning vid arbetsskador. Detta gör det till en kostnadseffektiv plattform för småföretag, och du kan välja de funktioner du behöver allteftersom företaget växer.

Paychex Flex bästa funktioner

Hantera löner och deklarera skatter från både din dator och din mobiltelefon.

Skapa rapporter om till exempel likviditetsbehov och jobbkostnader med ett enda klick.

Rapportera nyanställda till myndigheter och lägg till dem i dina anställdas förmåner och pensionsplaner.

Begränsningar för Paychex Flex

Tidrapportering och närvarohantering är två olika funktioner som kan leda till en splittrad användarupplevelse.

Begränsade anpassningsmöjligheter för rapporter, och du kan inte heller ladda ner dem till Excel.

Priser för Paychex Flex

Anpassade priser

Paychex Flex – betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 1500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1500 recensioner)

3. Justworks: Bäst för småföretag som behöver en okomplicerad plattform för lönehantering

via Justworks

Justworks är en allt-i-ett-plattform för personalhantering för små och medelstora företag. Den passar företag där de flesta anställda finns på en plats, men som också anlitar internationella frilansare eller konsulter, till exempel byråer och kreativa företag.

Justworks gör det till exempel enklare för amerikanska företag att anställa maltesiska medarbetare och entreprenörer genom att låta dem skräddarsy introduktionsprocessen och följa maltesiska regler för socialförsäkring och ledighet som standard.

Två funktioner i plattformen som jag gillade var tidrapportering och förmåner riktade till småföretag. Du kan rapportera tid från Slack, mobilappen och till och med automatiserade geofencing-alternativ, vilket innebär att klockan startar så snart en anställd kommer in på kontoret.

Det ger dig också tillgång till förmånliga sjukförsäkringsplaner med tjänster som psykisk hälsovård, primärvård och fertilitetsvård utan extra kostnad. Detta kan vara en stor fördel för att attrahera och behålla topptalanger, särskilt med tanke på de stigande kostnaderna för sjukförsäkring.

Justworks bästa funktioner

Automatisera hanteringen av löner för både anställda och internationella uppdragstagare med funktioner som återkommande och engångsbetalningar samt stöd för skattedeklarationer.

Låt anställda välja och hantera sina förmånsplaner från självbetjäningsportalen

Ställ in policyer och spåra ledighetssaldon direkt från mobilappen.

Justworks begränsningar

Stöder inte heltidsanställda internationella medarbetare

Vissa användare har rapporterat att mobilappen är buggig.

Justworks priser

Lön : 50 dollar i grundavgift + 8 dollar per anställd och månad

PEO Basic : 59 USD/anställd per månad

PEO Plus: 109 USD/anställd per månad

Justworks betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

4. Rippling: Bäst för företag som behöver en allt-i-ett-lösning för personal-, IT- och lönehantering.

via Rippling

Om du behöver allt-i-ett-verktyg som uppfyller alla krav från HR-, löne- och IT-team, bör du överväga Rippling. Enligt min erfarenhet har det varit en livräddare för företag som hanterar komplexa globala verksamheter.

Få tillgång till en stor uppsättning funktioner, från global rekrytering, global lönehantering och prestationsutvärderingar till enhetshantering och ett lärandehanteringssystem för att hålla kurser om regelefterlevnad.

Rippling gör det också superenkelt att anställa lokala entreprenörer på Malta. Från att klassificera korrekt i Employment Status National Standard Order till att registrera ditt företag hos Malta Inland Revenue Department (IRD) – Rippling sköter allt. Och onboarding-tiden för nya entreprenörer är mindre än fem minuter.

Den sista funktionen kan vara särskilt användbar för företag med strikta processer och riktlinjer för efterlevnad och säkerhet. Du kan be anställda att genomföra kurser om ämnen som säkerhetsutbildning, dataskydd och avdelningsspecifika efterlevnadsprotokoll, hålla koll på deltagandet och dela ut utmärkelser.

Ripplings bästa funktioner

Tilldela enheter till distansanställda och konfigurera dem varifrån som helst, så att introduktionen blir enkel.

Se anställda, uppdragstagare och lediga tjänster på en enda instrumentpanel och prognostisera enkelt rekryteringsplaner.

Få feedback från anställda med hjälp av automatiserade enkäter med regelbaserade triggers, till exempel efter att de har slutfört sin introduktion eller när du utvärderar anställdas prestationer.

Ripplings begränsningar

Att gå igenom flera implementeringscykler för varje land kan vara tidskrävande.

Listan över anställda kan endast sorteras när den filtreras, vilket gör standardlistan rörig.

Vissa användare har också tyckt att Ripplings prisstruktur är komplicerad.

Rippling-prissättning

Anpassade priser

Rippling-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 2300 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 3000 recensioner)

5. Multiplier: Bäst för globala företag som behöver flyttjänster tillsammans med lönehantering

via Multiplier

Oavsett om du anlitar frilansare, anställer heltidsanställda lokalt eller flyttar dem från deras hemland till ditt, så effektiviserar Multiplier hela processen. Multiplier är en HR-plattform för startups och medelstora företag som snabbt vill expandera till globala marknader.

Deras Employer of Record (EOR)-tjänst är tillgänglig i över 150 länder och deras VISA-supporttjänster är tillgängliga i över 140 länder. I båda fallen hanterar deras expertteam alla regionala processer och administrativt arbete. Allt du behöver göra är att följa utvecklingen på instrumentpanelen.

Dessutom kan du som standard följa gällande regler när du överlåter lokala skatter till Multiplier. Denna trygghet har varit ovärderlig för många när de har byggt upp sina internationella team.

Multipliers bästa funktioner

Skapa globala, gränsöverskridande ersättningspaket som inkluderar ESOP

Se till att dina policyer för ledighet och närvaro följer maltesiska arbetslagar.

Erbjud kostnadseffektiva och Maltaspecifika försäkringspaket

Skicka ut företagsdatorer och andra enheter till dina anställda innan de börjar jobba.

Starta visumansökningar med bara några klick i Multiplier

Begränsningar för multiplikatorer

Vissa användare har rapporterat problem med återkommande betalningar och sena betalningar.

Begränsade anpassningsmöjligheter. Du kan till exempel inte skicka in utgifter i utländsk valuta.

Multiplikatorprissättning

Employer of Record : Från 400 USD/månad

Oberoende uppdragstagare : Från 40 USD/månad

Global Payroll: Anpassade priser

Multiplikatorbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

6. Papaya Global: Bäst för företag med stor personalstyrka som behöver Agent-of-Record-tjänster

via Papaya Global

Papaya Global är särskilt utformat för företag inom energibranschen och sjöfartssektorn med tusentals anställda, varav många kan befinna sig utomlands. Därför anlitar man även juridiska konsulter i lokala regioner för att säkerställa att kontrakten följer lokala lagar och regler.

En av de största utmaningarna för dessa branscher är att säkerställa snabb och korrekt löneutbetalning över gränserna. Papaya Global hanterar detta direkt genom att stödja gränsöverskridande direktinsättningar och lokala betalningsgateways.

Papaya Global är också en av få HR-lösningar jag har hittat som har AI-funktioner. Deras AI-lösning för efterlevnadsövervakning kan hjälpa till att flagga problem, optimera betalningsvägar och prognostisera framtida betalningar.

En annan cool funktion är ”land date commitment”, som garanterar att anställda får sina pengar i tid.

Papaya Globals bästa funktioner

Sätt in betalningar direkt på anställdas konton i lokala länder utan att behöva gå via olika banker.

Få omfattande rapporter om trender för anställdas ledighet, finansiella prognoser och mångfaldsmätvärden.

Betala nya anställda och uppdragstagare inom två dagar efter att de har registrerats på plattformen.

Papaya Globals begränsningar

Begränsade alternativ för anpassning av fakturor

Det är besvärligt att uppdatera anställdas data i bulk, och du måste kontakta deras kundsupport för att göra det.

Priser för Papaya Global

Payroll Plus Grow Global: Från 25 USD/anställd per månad Scale Global: Från 20 USD/anställd per månad Enterprise Global: Från 15 USD/anställd per månad

Grow Global: Från 25 USD/anställd per månad

Scale Global: Från 20 USD/anställd per månad

Enterprise Global: Från 15 USD/anställd per månad

Betalningar och hantering av uppdragstagare: 30 USD/uppdragstagare per månad

Employer of Record (EOR): Från 599 USD/anställd per månad

Global Workforce Payments : Från 2,5 dollar per transaktion

Agent of Record (AOR): Från 200 USD/entreprenör per månad

Grow Global: Från 25 USD/anställd per månad

Scale Global: Från 20 USD/anställd per månad

Enterprise Global: Från 15 USD/anställd per månad

Papaya Global – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (31+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 30 recensioner)

7. Patriot Payroll: Bäst för små och medelstora företag med färre än 500 anställda

via Patriot Payroll

Patriot Payroll är utformat för företag med grundläggande HR-behov som lönehantering, närvaroregistrering och utgiftshantering. Det är en enkel plattform som prioriterar användarvänlighet.

Jag tyckte att det var särskilt användbart för små HR-team. Funktioner som e-postmeddelanden för att påminna anställda om tidrapporter och möjligheten att godkänna tidrapporter och utgifter i bulk kan spara mycket tid för HR-team med en eller två personer.

Den bästa funktionen är dock tidskortshantering. Anställda kan skapa och dela sina tidrapporter med löneavdelningen, godkänna tidssammanfattningar och beräkna övertidsersättning automatiskt. Du kan också skapa anpassade övertidspolicyer för olika typer av anställda, till exempel tillfälliga, praktikanter och fast anställda.

Patriot Payrolls bästa funktioner

Effektivisera administrativa uppgifter genom att låta anställda uppdatera sina betalningsuppgifter och chefer uppdatera ersättningspaket och tidssammanfattningar.

Hantera löner, närvaro och fakturerbara timmar från en och samma plattform

Få detaljerade rapporter om din ekonomiska hälsa med AR-åldersrapporter, betalningshistorik och balansräkningar.

Begränsningar för Patriot Payroll

Att ställa in olika betalningscykler för anställda (varannan vecka, varje månad osv.) är en manuell process som måste göras individuellt.

Om du har W2-anställda måste du betala avgiften "per anställd" för ett helt år, även om den anställde slutar mitt i året.

Priser för Patriot Payroll

Grundläggande lönehantering : 17 USD (fast avgift) + 4 USD per anställd/entreprenör per månad

Fullservice lönehantering: 37 $ (fast avgift) + 4 $ per anställd/entreprenör per månad

Betyg och recensioner av Patriot Payroll

G2 : 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3400 recensioner)

8. Deel: Bäst för globala företag med komplexa HR-processer och efterlevnadskrav

via Deel

Deel är en heltäckande personalplattform för stora företag med globala expansionsplaner. Du kan skapa lokaliserade kontrakt, deklarera skatt i olika regioner och göra globala bakgrundskontroller. Detta gör Deel till ett utmärkt val för företag med strikta processer för regelefterlevnad. Ännu bättre är att Deel lovar en onboarding-tid på fem dagar för Malta, vilket gör det till ett utmärkt val för företag som vill komma igång snabbt.

Deel följer maltesiska lokala bestämmelser och hanterar skatter direkt. De samarbetar också med två försäkringsbolag på Malta – Unisure och Allianz – vilket gör det enklare för dig att erbjuda dina anställda sjukförsäkring.

Även om jag inte har hanterat löner direkt via Deel, utforskade jag dess funktioner under min utvärdering. En funktion som fångade min uppmärksamhet var Deel Slack-plugin. Med detta kan du skapa automatiserade Slack-arbetsflöden från Deel, såsom att dela meddelanden, spåra engagemang och ställa in veckovisa incheckningar. Häftigt, eller hur?

Det innebär dock också att Deel är en av de dyrare lönehanterings- och EOR-tjänsterna på marknaden.

Deels bästa funktioner

Följ de maltesiska lokala bestämmelserna om minimilöner, övertid, semester och skatt.

Hantera alla löneaktiviteter – lönebesked, godkännanden, fakturor och mer – från en enda plattform.

Automatisera programvaruåtkomsten genom att ge anställda tillgång till de verktyg de behöver så snart de har börjat på företaget.

Håll koll på uppdateringar av lokal arbetsrätt i realtid och undvik dyra böter

Deels begränsningar

Deel erbjuder endast begränsade rapporteringsfunktioner.

Mobilappen är endast tillgänglig i vissa länder.

Anställda och uppdragstagare kan inte ha sina pengar på Deel-plattformen i mer än 30 dagar.

Deels priser

Deel Contractor management : 49 $/månad

Deel EOR : 599 $/månad

Deel Payroll : 29 USD/anställd per månad

Deel US Payroll: 19 USD/anställd per månad

Deel US PEO: 79 USD/anställd per månad

Deel HR : Gratis

Deel Engage: 20 dollar per anställd och månad

Deel-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 3300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

9. OnPay: Bäst för revisionsbyråer som behöver en allt-i-ett-programvara för personaladministration

via OnPay

OnPay är utvecklat för företag som vanligtvis arbetar på plats – särskilt revisorer och andra medelstora företag som advokatbyråer, tandläkare, restauranger och ideella organisationer.

En funktion som jag tyckte var imponerande i OnPay – främst eftersom den minskar det manuella arbetet – är den automatiska synkroniseringen mellan ersättningspaket och löner.

Anta att du introducerar en ny medarbetare eller justerar förmånerna för en befintlig medarbetare – alla ändringar du gör i HR-modulen uppdateras automatiskt i löneberäkningen. Detta kan spara HR-teamet mycket tid och säkerställa noggrannhet över hela linjen.

Om du är en revisionsbyrå som hanterar löner för olika företag kan OnPay vara ett utmärkt val. Det gör att du kan hantera alla dina kunder från ett och samma ställe och delegera arbete till olika personer i ditt team eller din kunds team.

OnPays bästa funktioner

Ge anställda möjlighet att dela upp sina betalningar på flera bankkonton

Skapa en offentlig organisationsplan med uppgifter om anställda och rapporteringshierarkier

Skapa anpassade onboarding-arbetsflöden för att säkerställa att varje nyanställd får en personlig upplevelse baserad på sin karriärnivå och avdelning.

Begränsningar med OnPay

OnPay erbjuder ingen mobilapp för Android-användare.

Du kan bara ställa in löneutbetalningar för en månad i taget.

OnPay har en ”gör-det-själv”-inställning och erbjuder inte mycket support vid onboarding.

OnPay-priser

Total avgift: 40 USD/månad (bas) + 6 USD/person per månad

OnPay-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 400 recensioner)

10. Oyster HR: Bäst för distansföretag som söker en Employer-of-Record-tjänst

via Oyster HR

Efter att ha arbetat med många distansarbetande team kan jag med säkerhet säga att Oyster HR passar utmärkt för företag som vill bygga upp och hantera en distribuerad arbetsstyrka.

Oyster HR är i första hand en Employer of Record-tjänst (EOR) för distansföretag och distribuerade team. Den stöder över 180 länder (inklusive Malta) och erbjuder fullständig personalhantering, inklusive löner, förmåner och aktiehantering. Det innebär att deras team sköter de juridiska processerna, till exempel att skicka en nyanställds FS4-rapport till skattemyndigheten (IRD).

Jag tyckte också att deras medarbetarportal var väldigt bra. Den var enkel att använda med ett intuitivt gränssnitt och hanterade alla grundläggande uppgifter såsom att markera närvaro, ansöka om ersättning och få tillgång till kontrakt och lönebesked.

En fantastisk funktion i Oyster HR är dess Talent Network, som gör att du kan outsourca din rekrytering till dess partners i lokala regioner. Det är ett smidigt sätt att hitta fantastiska talanger!

Oyster HR:s bästa funktioner

Omvandla kontraktsanställda till heltidsanställda med bara några få klick

Hantera globala löneutbetalningar utan att behöva oroa dig för lokala regler och bestämmelser.

Skapa omfattande ersättningspaket som tar hänsyn till förmåner, rättvisa och till och med löneskillnader för att behålla de bästa talangerna.

Begränsningar med Oyster HR

Bristen på HRIS-plattformsintegrationer innebär att det kan uppstå datasilos mellan löneuppgifter och grundläggande medarbetardata.

Vissa användare har rapporterat att Oyster HR:s kundsupport är långsam att svara.

Priser för Oyster HR

Entreprenör : 29 USD/entreprenör per månad (27 EUR/entreprenör per månad)

Global Payroll : 50 USD/anställd per månad (47 EUR/entreprenör per månad)

Employer of Record : 699 USD/månad (649 EUR per månad)

Skala: Anpassade priser

Oyster HR-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Förbättra din personalhantering med ClickUp

HR-plattformar kan underlätta administrativa uppgifter och förbättra den övergripande kommunikationen och samarbetet. De kan också frigöra resurser för ditt HR-team så att de kan fokusera på andra viktiga uppgifter, såsom medarbetarnas välbefinnande och att skapa en positiv arbetsmiljö.

Men det räcker inte att bara välja vilken HR-plattform som helst. För att välja rätt verktyg måste du känna till dina specifika behov och teamets dynamik. Det är också viktigt att välja plattformar som kan hjälpa dig med flera funktioner så att du inte behöver spendera tid på att jonglera mellan olika verktyg.

Här kommer ClickUp in i bilden – dess allt-i-ett-lösning för projekt-, kommunikations- och dokumenthantering (tillsammans med gratis HR-mallar och AI-funktioner) gör att du kan hantera de flesta av dina personalrelaterade uppgifter från ett enda ställe.

Registrera dig på ClickUp idag och njut av funktioner och automatiseringar som hjälper dig att utföra ditt arbete bättre och snabbare!