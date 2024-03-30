14 tips för att öka produktiviteten när du arbetar hemifrån

Den traditionella arbetsplatsen har förändrats avsevärt efter pandemin, och många företag har gått över till en hybridmodell eller helt distansbaserad modell. Distansarbete ökar produktiviteten, bidrar till att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv och sparar tid.

Det är inte konstigt att 98 % av arbetstagarna säger att de vill arbeta på distans, åtminstone en del av tiden. Men att arbeta hemifrån har också sina utmaningar. Det kan leda till utbrändhet, göra det svårt att hålla kontakten med kollegor och till och med påverka dina gränser.

Därför har vi sammanställt de bästa tipsen för att arbeta hemifrån i denna blogg. Dessa tips hjälper dig att övervinna utmaningar när du arbetar på distans och säkerställer att du utnyttjar din tid på bästa sätt.

Utmaningarna med att arbeta hemifrån

Innan vi diskuterar de bästa knepen för att arbeta hemifrån som hjälper dig att vara produktiv, låt oss snabbt titta på några vanliga utmaningar som är förknippade med att arbeta hemifrån. 🏠

Utbrändhet

Enligt en undersökning från Forbes Advisor uppger 69 % av distansarbetare att de känner sig utbrända av digitala kommunikationsverktyg. Den ständiga strömmen av Slack-meddelanden, e-post, Zoom-samtal och telefonsamtal kan påverka balansen mellan arbete och privatliv och orsaka mental trötthet vid distansarbete.

Svårigheter att sätta gränser

Att skilja arbetslivet från privatlivet blir en utmaning när du arbetar hemifrån, eftersom det inte finns någon fysisk åtskillnad mellan arbetsplatsen och den privata bostaden. Många distansarbetare arbetar också för mycket och känner sig pressade att vara ständigt tillgängliga på grund av bristande rutiner och definierade arbetstider.

Bristande kontakt med kollegor

Bristen på personlig interaktion gör det svårt att knyta an till sina kollegor. På lång sikt leder detta ofta till känslor av isolering, ensamhet och dålig psykisk hälsa, eftersom distansarbetare går miste om de sociala aspekterna av en kontorsmiljö.

Fler distraktioner

Hemmet kan ibland vara en hektisk plats med många distraktioner. Du kanske har andra familjemedlemmar som arbetar bredvid dig, vänner och familj som tittar förbi, och det kan finnas sysslor och barn att ta hand om. Detta kan påverka din produktivitet och hindra dig från att koncentrera dig på arbetet.

Tips för att öka produktiviteten när du arbetar hemifrån

Här är de bästa tipsen för att arbeta hemifrån som ökar din produktivitet och hjälper dig att övervinna dessa utmaningar:

1. Skapa en arbetsplats

Att arbeta från soffan eller sängen låter lockande. Men kom ihåg att de är fiender till din produktivitet, eftersom din hjärna associerar dem med avkoppling och nöje. Du behöver en separat arbetsplats för att skapa en fysisk gräns mellan arbete och hem.

Skapa en dedikerad arbetsplats som får dig att komma i rätt sinnesstämning för arbete, oavsett om det är ett extra rum eller en liten hörna i vardagsrummet. Här är några tips för ditt hemmakontor:

Inred din arbetsplats bredvid ett fönster som ger dig frisk luft och solljus☀️

Håll din arbetsplats borta från köket, vardagsrummet eller ett fönster som vetter mot en livlig gata om du lätt blir distraherad.

Arbeta med det du har. Om du inte har ett extra rum, ställ upp en arbetsstol och ett skrivbord i ett hörn av ditt rum.

Skaffa ergonomiska möbler (inklusive ergonomiska tangentbord) till ditt hemmakontor om du blir obekväm efter att ha suttit länge.

Välj ett ståbord om du ofta behöver byta tempo.

2. Optimera din arbetsplats

Du har redan en avsedd arbetsplats. Bra! Men fungerar den verkligen för dig? Det är viktigt att skapa en arbetsplats som främjar arbete och produktivitet. Det första steget är att hålla den ren och fri från röran. Du kan också göra följande för att optimera den ytterligare:

Lägg till lite grönska i ditt utrymme med luftrenande växter som ökar syreproduktionen🪴

Ha en stor flaska vatten i närheten så att du kommer ihåg att dricka vatten regelbundet.

Liva upp med dina favoriter. Lägg till ett konstverk, en färgklick eller något annat som ger dig energi.

Ha en musikspelare och en whiteboardtavla till hands om det behövs.

Det hjälper mig att ha ett eget kontor 🙂 Jag har några vänner som bara har skrivbord i vardagsrummet och de klagar över produktiviteten! Jag måste kolla in spellistan Brain Food på Spotify!

3. Skapa en rutin

En betydande fördel med att arbeta hemifrån är flexibiliteten att själv bestämma dina arbetstider och arbeta när du vill. Denna fördel kan dock snabbt bli en utmaning om du inte kan etablera en konsekvent rutin. En bra rutin är nyckeln till en produktiv dag.

Bestäm dina arbetstider och använd en app för arbetsscheman för att skapa ditt dagliga schema. Ett schema ger dig förutsägbarhet och säkerställer att din dag är välstrukturerad.

Skapa din dagliga schemaläggning och lägg snabbt till oplanerade uppgifter i din kalender med ClickUp

Börja med en morgonritual som markerar början på din arbetsdag. Det kan vara att koka kaffe eller till och med ta en kort promenad. Avsluta dagen med att gå igenom allt du har åstadkommit och planera nästa dag.

Och slutligen, glöm inte att få en fullständig natts sömn. En utvilad hjärna hjälper dig att hålla fokus och ha en lyckligare dag.

4. Ta regelbundna pauser

Att arbeta hemifrån innebär att du tillbringar större delen av din tid sittande vid skrivbordet och arbetar. Att sitta hela dagen är dock dåligt för både din kropp och din produktivitet.

Därför är det viktigt att ta regelbundna pauser. Sträck på kroppen, gör lite yoga, promenera, vila ögonen, vattna dina växter och koppla bort dig från jobbet. Även en paus på 10 minuter kan hjälpa dig att återhämta dig mentalt. Du kan också ta en kort tupplur under dagen för att få ny energi om det behövs.

Fysisk aktivitet är ett av de bästa tipsen för att arbeta hemifrån som förhindrar utbrändhet, skärper din koncentration och gör underverk för produktiviteten. Gör därför regelbundna pauser till en permanent del av ditt schema. Och om du behöver påminnelser, använd ett verktyg för distansarbete för att ställa in påminnelser om att ta regelbundna pauser.

5. Använd ett produktivitetsverktyg

Se dina framsteg och pågående arbete med ett ögonkast med ClickUp Dashboard

Ett av de bästa tipsen för att arbeta hemifrån är att använda ett verktyg för att organisera och hantera din arbetsdag. Använd organisationsappar, kommunikationstjänster, uppgiftshanteringssystem och produktivitetsmallar.

Många verktyg för fjärrsamarbete gör det möjligt för team att arbeta självständigt och samtidigt hålla kontakten. Om det känns tröttsamt att använda olika appar för olika ändamål kan du överväga att använda ett allt-i-ett-produktivitetsverktyg som ClickUp. Så här använder du ClickUp för fjärrteam för att förvandla din upplevelse av att arbeta hemifrån:

Skriv snabbare, få snabba sammanfattningar och hitta svar på dina frågor med ClickUp Brain

Arbeta smidigt med Docs: Skapa, organisera och dela projektdokument med Skapa, organisera och dela projektdokument med ClickUp Docs , hemmet för alla dina dokument och annat arbete i ClickUp. Lägg till sidor och undersidor, formatera och utforma dem som du vill, ställ in behörigheter för att kontrollera åtkomsten och lägg till medarbetare. Du kan också konvertera ofta använda dokument till mallar. Lägg till filer och länka dina dokument till arbetsflöden.

Utnyttja kraften i AI: ClickUp Brain är den ultimata AI-assistenten. Ställ frågor om ditt arbete var som helst i ClickUp, automatisera uppgifter och uppdateringar om framsteg, skapa snabbt en mängd olika innehåll och mycket mer.

Brainstorma tillsammans: Samarbeta på distans med ditt team för att brainstorma nya idéer med hjälp av ClickUp Whiteboards och mind maps. Detta hjälper till att inkludera alla i idéskapandet, oavsett var de befinner sig.

Håll alla på samma sida: Distansarbete behöver inte betyda bristande samordning. Team använder Distansarbete behöver inte betyda bristande samordning. Team använder ClickUp Goals för att sätta upp och följa upp team- och individuella mål och skapa ansvarstagande. Teamledare kan använda mallen för distansarbetsplan för att övervaka projektets framsteg för distansarbetare var som helst och sätta upp förväntningar och roller.

Ladda ner den här mallen Skapa en omfattande övergångsplan för dina anställda med hjälp av mallen för distansarbetsplan.

Organisera dig: Håll allt ditt arbete strömlinjeformat med Håll allt ditt arbete strömlinjeformat med ClickUp Tasks ; skapa uppgifter och deluppgifter utifrån dina mål, dokument och kommentarer och följ dem med hjälp av en rad anpassningsbara vyer.

Visualisera framsteg : Spåra dina och ditt teams framsteg och granska väntande uppgifter – allt på ett ögonblick med anpassningsbara och delbara : Spåra dina och ditt teams framsteg och granska väntande uppgifter – allt på ett ögonblick med anpassningsbara och delbara ClickUp-instrumentpaneler.

Minska kontextväxling : Integrera ClickUp med över 1000 appar, inklusive Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox och Loom, så att du inte behöver växla mellan olika skärmar. Integrera ClickUp med över 1000 appar, inklusive Zoom, Slack, Google Kalender, Google Drive, Dropbox och Loom, så att du inte behöver växla mellan olika skärmar.

Spara tid: Få tillgång till ett omfattande bibliotek med färdiga Få tillgång till ett omfattande bibliotek med färdiga mallar för produktivitet och projektledning så att du snabbt kan komma igång.

6. Avsätt tid för fokus

Tidsblockering är ett av våra favoritknep för att arbeta hemifrån. Forskning har visat att man får bäst resultat när man ägnar sin fulla uppmärksamhet åt en specifik uppgift. Blockera därför tid i din kalender för att fokusera på arbete som kräver energi och koncentration. Gör detta till en permanent del av ditt schema, precis som pauser.

Du kan åstadkomma så mycket när du ägnar dig åt en specifik uppgift utan avbrott. Se därför till att det inte finns några avbrott, inte ens för ett meddelande. För bättre tidsplanering kan du använda ClickUps mall för tidsplanering.

Ladda ner den här mallen Övervaka dina tidigare, nuvarande och kommande aktiviteter med mallen för tidsblockering.

Med mallen kan du hålla koll på dina möten, avsätta tid för fokus, förstå uppgiftsberoenden och undvika överbokning. Du kan också använda den för att avsätta tid för vila och återhämtning.

7. Skapa balans mellan arbete och privatliv

Att uppnå en balans mellan arbete och privatliv kan bli en utmaning när din arbetsplats är ditt hem. Det är dock viktigt att sätta upp några regler och gränser. Här är några tips:

Fastställ fasta arbetstider, till exempel kl. 9–17 eller kl. 10–18. Sluta arbeta när din arbetsdag är slut.

Skapa din dagliga schemaläggning med hjälp av kalendervyn i ClickUp och ställ in återkommande påminnelser med Reminders.

Kommunicera dina arbetstider med din familj och be dem att inte störa dig under den tiden.

Om du har barn som bor hemma, försök att planera ditt arbete efter deras scheman.

Kommunicera med dina teammedlemmar när du inte är tillgänglig för chatt. Det enklaste sättet att göra detta är att ställa in din status som "upptagen" i teamets kommunikationsverktyg eller stänga av aviseringar under den tiden.

Håll fast vid dessa gränser även på din fritid. Svara inte på arbetsrelaterade meddelanden eller notiser utanför arbetstid om det inte verkligen är ett nödfall.

Var flexibel. Det är viktigt att skapa en rutin, men var tillräckligt flexibel för att ändra den när behovet uppstår.

💡 I fokus: Chris Cunningham, vår chef för social marknadsföring, har en intressant syn på balansen mellan arbete och privatliv

8. Klä dig för framgång

En av de bästa sakerna med att arbeta hemifrån är att du kan arbeta i pyjamas. Men vad skulle du säga om vi berättade att det också är det sämsta för din produktivitet?

Att arbeta i pyjamas eller från sängen eller soffan är ett stort nej. Det beror på att din hjärna associerar dessa saker med avkoppling och sömn. Klä dig därför för framgång, även om du inte har några virtuella möten inplanerade.

Gör detta till en del av din rutin. Att klä på sig arbetskläder och genomföra ditt morgonritual blir ett tecken på att din arbetsdag har börjat. Och när arbetsdagen är slut, byt tillbaka till dina bekväma pyjamas och koppla av.

Detta hjälper dig också att koppla bort jobbet mentalt. Återigen, detta betyder inte att du måste ha på dig arbetskläder varje dag. Ta en paus när det känns nödvändigt.

9. Ät hälsosamma måltider

Distansarbete leder ofta till att man hoppar över lunchen eftersom man inte har sina kollegor som påminner om att det är lunchtid eller för att man har ätit ohälsosamma snacks under dagen medan man har arbetat.

Planera istället in en lunchpaus för att ladda om batterierna och ta en paus från arbetet. Ät hälsosamma måltider som ger dig energi. För att stilla plötsliga hungerkänslor, ha hälsosamma snacks (frukt, nötter, hummus, grekisk yoghurt osv.) till hands. Och glöm inte att dricka tillräckligt med vätska. 🥤

Blockera lunchtider och se till att det inte påverkar ditt arbetsschema genom att använda integrationen mellan Google Kalender och ClickUp.

10. Gör en plan B

För att kunna arbeta effektivt hemifrån måste man kunna lita på tekniken. Tyvärr kan teknik och verktyg vara opålitliga med plötsliga avbrott, WiFi-problem etc. Gör därför en plan B för när du oundvikligen stöter på sådana problem.

Här är några möjliga steg att inkludera i denna reservplan:

Förbered en handlingsplan för vad du ska göra i varje troligt scenario.

Om ett strömavbrott förväntas, förbered dig med en nödreserv för din teknik och internetuppkoppling.

Skaffa ett mobilt dataabonnemang ifall det uppstår problem med WiFi.

Ha en reservdator eller surfplatta redo ifall något händer med din vanliga maskin.

Använd onlinetjänster och verktyg för att säkerhetskopiera dina data och se till att du inte förlorar dina dokument eller filer vid ett strömavbrott.

Hitta några kontorshotell eller kaféer där du kan arbeta om du av någon anledning inte kan arbeta hemifrån.

11. Förändra din arbetsmiljö då och då

Byt arbetsplats då och då för att bryta monotonin. Gå till ett lokalt kafé, hitta en coworking-lokal eller besök biblioteket. Du kan också arbeta tillsammans med en vän eller i en park. Valet är ditt!

Att ändra din arbetsmiljö gör underverk för din kreativitet och koncentration. Det förbättrar också ditt humör och gör att du kan kommunicera med människor utanför familjen.

12. Håll kontakten med dina kollegor

Håll möten och samarbeta effektivt, oavsett var du befinner dig, med ClickUp.

Att arbeta hemifrån begränsar din interaktion med kollegor, vilket ofta leder till isolering och ensamhet. Därför är det viktigt att hålla kontakten med dina kollegor och vänner. Många företag uppmuntrar idag detta för att hålla sina distansarbetare nöjda och engagerade.

Reservera tid i din kalender för personliga interaktioner med ditt team. Delta i teambuildingaktiviteter online och ta virtuella kaffepauser. Dela berättelser, erfarenheter, personliga anekdoter och slumpmässiga saker för att knyta band med andra. Du kan använda virtuella samarbetsverktyg som ClickUp för att kommunicera med dina kollegor i realtid.

Träffa ditt team via videosamtal (du kan starta Zoom-samtal från ClickUp ) för en kaffepaus, spela roliga spel och skicka meddelanden med ClickUp Chat.

Du kan också kommunicera asynkront i dokument, filer och uppgifter med kommentarer och @-omnämnanden.

13. Undvik att skjuta upp saker och distraktioner

Fokusläget i ClickUp Docs hjälper dig att koncentrera dig på en del av en uppgift i taget och håller dig produktiv.

Det är otroligt lätt att skjuta upp saker när man sitter bekvämt hemma, särskilt eftersom det finns så många distraktioner. Här är några tips för att undvika att bli distraherad:

Dela upp uppgifter som verkar överväldigande i små, hanterbara delar.

Minimera distraktioner som tv och sociala medier. Om du har för vana att svara på sms inom några minuter, aktivera fokusläget på din telefon.

Du kan också använda fokusläget när du arbetar i Docs i ClickUp för att hålla distraktioner borta.

Informera dina familjemedlemmar eller rumskamrater om dina arbetstider.

Använd musik för att överrösta bakgrundsljudet

Använd hörlurar med brusreducering för att hålla fokus om musik inte är din grej.

Bestäm specifika tider för att kolla din e-post och dina sms.

Använd appar som Forest eller BlockSite för att hålla dig borta från distraherande webbplatser.

14. Belöna dig själv efter en produktiv vecka

Människor mår bra av uppskattning och bekräftelse. Belöna därför dig själv med något du gillar efter en framgångsrik och produktiv vecka. Besök din favoritplats, träffa dina vänner eller gör något annat du tycker om.

Detta kommer att stärka och motivera dig att arbeta hårt nästa vecka. Det kommer också att hjälpa dig att ladda batterierna och förbättra din sociala interaktion.

Här är en sammanfattning av din lista med tips för att arbeta hemifrån:

Skapa en dedikerad arbetsplats

Optimera den för produktivitet

Skapa en konsekvent rutin

Ta pauser för att ladda batterierna

Använd verktyg för att organisera dig bättre

Tidsblockering hjälper

Skapa gränser mellan arbete och privatliv

Klä upp dig

Ät bra och drick mycket

Ha en reservplan för tekniska problem

Prova olika arbetsmiljöer

Håll kontakten med kollegor

Minimera distraktioner

Belöna och motivera dig själv

Din väg till produktivitet i distansarbetsvärlden

Att arbeta hemifrån är en trend som verkar bli allt starkare över hela världen. Anställda uppskattar de många fördelarna, bland annat att man sparar tid och pengar, får en bättre balans mellan arbete och privatliv och mycket mer. Det finns också en del utmaningar, men de kan hanteras på ett smart sätt.

De tips för att arbeta hemifrån som beskrivs i den här artikeln hjälper dig att få ut mer av din arbetsdag. Att utse en arbetsplats, skapa en rutin, fokusera på din hälsa, sätta gränser och hålla kontakten med dina kollegor kan göra det roligare och mer produktivt att arbeta hemifrån.

Ett arbetshanteringsverktyg som ClickUp kan vara din perfekta partner. Registrera dig gratis idag och gör din distansarbetsdag mer produktiv.

Vanliga frågor

Vad är ditt bästa personliga tips för distansarbete?

Att ta regelbundna pauser är ett av de bästa tipsen för distansarbete. Det ger din hjärna tid att slappna av och återhämta sig. Du kan också använda den här tiden till att röra på dig och byta position.

Hur kan jag fördriva tiden när jag arbetar hemifrån?

Det är bäst att göra en schemaläggning när du arbetar hemifrån. En schemaläggning hjälper dig att strukturera din dag, ger förutsägbarhet och förhindrar att du missar viktiga uppgifter och arbete.

Hur kan jag göra det roligt att arbeta hemifrån?

Gör din hemarbetsupplevelse trevlig genom att ta hand om din kropp, få lite sol och lägga till växter och rolig inredning i din arbetsmiljö. Du kan också skapa en spellista för "arbetstid" och schemalägga tid för aktiviteter du gillar, till exempel att gå på promenad.