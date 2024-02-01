ServiceNow vs. SalesForce: Vilken CRM är bäst 2025?

Tror du att framgång i affärslivet bara beror på hur bra din produkt eller tjänst är? En fantastisk produkt kommer visserligen att öka intäkterna, vinsten och ryktet, men det räcker sällan för att katapultera ditt företag till framgång.

Du måste också investera tid och uppmärksamhet i att bygga och underhålla relationer med dina kunder. Det är ju trots allt de som köper det du säljer, står i kö för att köpa igen och övertygar andra att göra detsamma.

Men att upprätthålla dessa relationer när du har hundratals och tusentals kunder är ingen lätt uppgift. Du kan inte göra det manuellt och du kan inte göra det halvhjärtat.

Det är här plattformar för kundrelationshantering (CRM) som ServiceNow och Salesforce kommer in. De hjälper både stora och små företag att bygga äkta relationer, förstå kundernas behov och erbjuda en engagerande kundupplevelse. De är fyllda med praktiska funktioner och automatiseringar som gör kundrelationshanteringen enklare och effektivare.

Både Salesforce och ServiceNow är välkända namn på CRM-marknaden. Om du är osäker på vilken CRM-plattform som passar bäst för ditt företag kan du ta del av denna analys av Salesforce och ServiceNow, där deras viktigaste funktioner, kapacitet och övergripande lämplighet för företag som vill förbättra sina CRM-strategier utvärderas.

Vad är ServiceNow?

via ServiceNow

ServiceNow är en CRM-plattform på företagsnivå som fokuserar på IT-tjänstehantering (ITSM) och IT-driftshantering (ITOM). Den hjälper organisationer att automatisera och förenkla sina IT-processer, vilket gör det enklare att hantera incidenter, problem, förändringar och serviceförfrågningar.

ServiceNow har utökat sina funktioner för att erbjuda en automatiserad och integrerad approach till företagstjänstehantering. Dess kärnprodukter omfattar nu kundtjänsthantering, personalhantering och mycket mer, utöver IT-tjänstehantering, IT-driftshantering och IT-affärshantering.

Plattformen syftar till att konsolidera och automatisera arbetsflöden inom en organisation med en enhetlig arkitektur.

Det gör det möjligt för företag att förenkla hanteringen av kundrelationer genom att optimera sina interna affärsprocesser för ökad effektivitet och långsiktig tillväxt.

ServiceNow-funktioner

ServiceNow erbjuder olika funktioner som hjälper företag att integrera interna och externa processer, bättre förstå sina kunder och enkelt hantera arbetsflöden för hela organisationen på ett och samma ställe.

Här är några viktiga funktioner i ServiceNows CRM-kapacitet:

Enhetlig plattform för holistisk CRM

via ServiceNow

Tänk dig att ha allt – från verktyg för kundtjänsthantering till hantering av operativa processer – på ett och samma ställe.

ServiceNow gör just det med sin enhetliga plattform som använder en enda datamodell för alla produkter så att data delas smidigt.

Det eliminerar datasilos och säkerställer att informationen flödar sammanhängande mellan avdelningarna.

Detta förbättrar samarbetet och underlättar en helhetssyn på CRM, vilket gör det möjligt för företag att få insikter från sammankopplade processer för mer välgrundade beslut.

360-graders kundvy

ServiceNow ger en uttömmande 360-gradersvy av kundinteraktioner, preferenser och historiska data. För att uppnå detta perspektiv samlar den data från olika kontaktpunkter under kundens livscykel, inklusive kundtjänstinteraktioner, köphistorik och feedbackloopar.

Med hjälp av denna funktion kan du bättre förstå kundernas beteende och skräddarsy produkter, tjänster och kommunikationsstrategier med högre precision och relevans.

Automatisering och arbetsflöden för ökad effektivitet

via ServiceNow

ServiceNows automatiseringsfunktioner sträcker sig bortom uppgiftsacceleration; de är noggrant utformade för att optimera CRM-processer.

Automatiseringen i ServiceNow är inte en universallösning utan snarare ett anpassningsbart verktyg. Du kan utforma arbetsflöden som är skräddarsydda efter dina behov och automatisera rutinuppgifter som ärendehantering och uppföljningar.

Detta påskyndar svarstiderna och minimerar mänskliga fel, vilket förbättrar den operativa effektiviteten inom CRM-ramverket.

Självbetjäningsportaler för kundinflytande

via ServiceNow

ServiceNow ger kunderna möjlighet att själva lösa problem genom att erbjuda dem självbetjäningsportaler, som är strukturerade och intuitiva gränssnitt för självständig problemlösning.

Dessa portaler är inte bara informationsarkiv utan interaktiva plattformar som guidar användarna genom felsökning och ger tillgång till relevanta supportresurser.

Företag kan minska antalet supportärenden och öka den totala kundnöjdheten genom att göra det möjligt för kunderna att lösa problem på egen hand.

ServiceNows självbetjäningsportaler är utformade med användarupplevelsen i åtanke, vilket garanterar tillgänglighet och enkel navigering för olika användargrupper.

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning

Vad är Salesforce?

via Salesforce

Salesforce är den globala ledaren inom SaaS för företag med fokus på kundrelationshantering inom försäljning, service, marknadsföring och handelsflöden. Företaget var pionjär inom molnleveransmodellen för CRM och affärsapplikationer.

Den tillhandahåller CRM-mallar, verktyg och tjänster som hjälper dig att hantera dina kundinteraktioner, försäljningsprocesser och marknadsföringsinsatser. Du kan komma åt plattformen via en webbläsare utan att behöva installera hårdvara eller programvara lokalt.

Plattformen är mycket anpassningsbar och företag skräddarsyr den ofta efter sina specifika behov och arbetsflöden. Dess lösningar är inriktade på försäljning, kundservice, marknadsföringsautomatisering, kundsegmentering och mycket mer.

Salesforce-funktioner

Salesforce är en av de ledande CRM-plattformarna globalt och erbjuder företagstjänster med många funktioner som förenklar deras verksamhet. Här är några av Salesforces viktigaste CRM-erbjudanden:

Kund 360

via Salesforce

Salesforces Customer 360-funktion är kärnan i dess CRM-funktioner.

Det gör att du kan samla kunddata från olika kontaktpunkter och få en helhetsbild av varje kund.

Denna samlade vy innehåller information om leads, kontakter, affärsmöjligheter och interaktioner. Genom att centralisera dessa data kan du få en bättre förståelse för kundernas preferenser, historik och behov, vilket möjliggör mer personliga och riktade kontakter.

Sales Cloud

via Salesforce

Sales Cloud erbjuder funktioner för leadhantering, uppföljning av affärsmöjligheter och försäljningsprognoser.

Med detta verktyg kan säljteam hantera sina pipelines effektivt, prioritera leads och samarbeta smidigt.

Integrering av Sales Cloud med andra Salesforce-komponenter säkerställer också ett smidigt informationsflöde i hela organisationen, vilket gör det möjligt för säljteam att fatta datadrivna beslut och avsluta affärer på ett mer effektivt sätt.

Service Cloud

via Salesforce

Service Cloud är Salesforces lösning för kundservice och support.

Den innehåller funktioner som ärendehantering, en kunskapsbas och självbetjäningsportaler för kunder.

Service Cloud gör det möjligt för företag att leverera effektiv och personlig kundsupport, vilket förbättrar handläggningstiderna och kundnöjdheten.

Med en enhetlig plattform för alla kundtjänstverktyg, serviceförfrågningar och interaktioner kan du erbjuda enhetlig support över olika kanaler, vilket leder till starkare kundrelationer.

Priser för Salesforce CRM

Startpaket: 25 USD/användare per månad (faktureras månadsvis eller årsvis)

Professional: 80 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Enterprise: 165 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Obegränsat: 330 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Unlimited +: 500 USD/användare per månad (faktureras årligen)

ServiceNow vs. Salesforce: Jämförelse av funktioner

Valet mellan ServiceNow och Salesforce beror på din organisations behov.

ServiceNow är ett bra val för företag som investerar mycket i IT-tjänstehantering och företagsomfattande arbetsflöden. Salesforce är däremot en självklar lösning för företag som främst fokuserar på försäljning, marknadsföring och kundservice.

Tänk på de specifika kraven i din organisation för att avgöra vilken plattform för kundrelationer och incidenthantering som bäst passar dina mål.

Här är en jämförelse av funktionerna mellan CRM-funktionerna i ServiceNow och Salesforce som hjälper dig att bestämma dig:

Support för ITSM

ServiceNow har starkare inbyggda funktioner för IT-servicemanagement-arbetsflöden som incidenthantering, problemhantering, förändringshantering, kunskapshantering etc. Detta inkluderar färdiga bästa praxis och mallar.

ServiceNow kan vara att föredra om din organisation är starkt beroende av ITSM och önskar en enhetlig plattform för IT och kundservice. Salesforce är robust inom CRM, men kan kräva ytterligare integrationsinsatser för att uppnå en liknande nivå av sammanhållning med IT-processer.

Digitalt ekosystem

Salesforces AppExchange-marknadsplats erbjuder ett omfattande ekosystem av tredjepartsapplikationer och integrationer som kan utöka plattformens funktionalitet. Denna omfattande marknadsplats gör det möjligt för dig att anpassa och förbättra din CRM-implementering enligt dina unika krav. Den enkla integrationen och deklarativa anpassningen främjar också ekosystemets tillväxt.

ServiceNow har ett mindre men snabbt växande ekosystem som drivs av funktionerna i Now Platform. Men Salesforce har fortfarande ett övertag när det gäller tillgängliga appar och integrationspartners.

Anpassning och flexibilitet

Båda plattformarna möjliggör omfattande anpassning och konfiguration. ServiceNow föredras ofta för sin flexibilitet och enkla anpassning. ServiceNows plattform kan vara mer tillmötesgående om du behöver skräddarsydda lösningar för att uppfylla specifika affärskrav.

Salesforces deklarativa anpassningsmodell utan kod/med lite kod ger dock affärsanvändare och icke-utvecklare större flexibilitet att skräddarsy appar efter sina behov utan hård kodning. Lightning-plattformen och Visual Workflow möjliggör också anpassningar med pek-och-klicka-funktion.

En enhetlig plattform för flera processer

ServiceNow är utformat som en plattform för företagstjänstehantering och omfattar olika affärsprocesser utöver CRM och ITSM. Det erbjuder en enhetlig miljö för hantering av arbetsflöden, automatisering av processer och hantering av olika tjänstebehov. Detta möjliggör mer smidiga arbetsflöden mellan avdelningar och en samlad översikt.

Salesforce kräver mer integration och mellanprogramvara för att samordna data och arbetsflöden mellan sina olika molnprodukter.

Funktioner för försäljning och marknadsföring

Salesforce är känt för sina försäljnings- och marknadsföringsfunktioner, inklusive kraftfull automatisering, affärsmöjlighetshantering, försäljningsprognoser, marknadsföringsautomatisering, kampanjhantering, leadscoring, kundsegmentering och analysfunktioner.

Om din organisation lägger stor vikt vid att optimera försäljnings- och marknadsföringsprocesser kan Salesforces CRM anses vara mer funktionsrikt och väl lämpat för dessa specifika funktioner. Salesforces omfattande verktygssvit kan hjälpa organisationer att hantera sina försäljningspipelines och marknadsföringskampanjer på ett effektivt sätt.

Integrationsmöjligheter

Både ServiceNow och Salesforce utmärker sig när det gäller integrationsmöjligheter. ServiceNow erbjuder robusta integrationsfunktioner, särskilt inom IT-området, medan Salesforce erbjuder omfattande integrationsalternativ via sin AppExchange-marknadsplats, som stöder sömlös anslutning till tredjepartsapplikationer.

Salesforces långa erfarenhet på marknaden ger integrationsfördelar, men ServiceNow håller på att komma ikapp.

Användargränssnitt

Båda plattformarna har moderna och användarvänliga gränssnitt. ServiceNows gränssnitt är främst utformat för att vara lättnavigerat, medan Salesforce erbjuder ett rent och intuitivt gränssnitt, särskilt i Lightning Experience, vilket förbättrar användarupplevelsen och produktiviteten.

Engagemang för CRM-excellens

Salesforce är känt för att vara en pionjär och marknadsledande inom kundrelationshantering (CRM). Plattformen är specifikt utformad och dedikerad till CRM-funktionalitet, med starkt fokus på försäljning, marknadsföring och kundservice.

Organisationer som prioriterar en omfattande CRM-lösning med ett rikt ekosystem av appar och integrationer kan finna att Salesforce bättre motsvarar deras behov.

Funktion ServiceNow CRM Salesforce CRM Stöd för ITSM Känd för sina ITSM-funktioner och smidig integration med IT-processer Robust inom CRM; kan kräva ytterligare integration för IT-processer Digitalt ekosystem Ett mindre men snabbt växande ekosystem som drivs av funktionerna i Now Platform. Omfattande AppExchange-marknadsplats; stort CRM-specifikt ekosystem Anpassning och flexibilitet Mycket flexibel och anpassningsbar plattform Anpassning och flexibilitet Enhetlig plattform Plattform för företagstjänstehantering; mer än CRM och ITSM Fokuserar främst på CRM; ServiceNow är mer mångsidigt Funktioner för försäljning och marknadsföring Har grundläggande CRM-funktioner men saknar den djupgående funktionalitet för försäljning och marknadsföring som Salesforce erbjuder. Känd för sina försäljnings- och marknadsföringsfunktioner; guldstandard för funktionsrik CRM Integrationsmöjligheter En deklarativ anpassningsmodell utan kod/med lite kod ger större flexibilitet för icke-utvecklare. Omfattande integrationsmöjligheter via AppExchange; sömlös anslutning Användargränssnitt Modernt, användarvänligt gränssnitt; utformat för enkel navigering Ren, intuitiv gränssnitt; Lightning Experience förbättrar användbarheten Hängivenhet till CRM-excellens Mångsidig plattform; inte uteslutande CRM-fokuserad Pionjär och marknadsledande inom molnbaserade CRM-plattformar; specialiserade på CRM-funktionalitet

ServiceNow vs. Salesforce på Reddit

För att bättre förstå hur ServiceNow och Salesforce står sig mot varandra gick vi igenom diskussioner på Reddit. Vi insåg snabbt att Salesforce ofta framstår som det föredragna valet bland användarna tack vare sina omfattande CRM-funktioner, starka ekosystem och användarvänliga gränssnitt.

Här delar en Reddit-användare med sig av sina erfarenheter efter att ha använt ServiceNow och Salesforce:

”Jag har arbetat med ServiceNow ett tag och tycker inte att det ens kommer i närheten av Salesforce. Det får jobbet gjort, men det är också allt. Gränssnittet är som att använda något som Microsoft har utvecklat. UI UX är något du inte vill prata om när det gäller ServiceNow.”

”Jag har arbetat med ServiceNow ett tag och tycker inte att det ens kommer i närheten av Salesforce. Det får jobbet gjort, men det är också allt. Gränssnittet är som att använda något som Microsoft har utvecklat. UI UX är något du inte vill prata om när det gäller ServiceNow.”

Reddit-användare gav Salesforce tummen upp för dess avancerade funktioner för leadhantering, uppföljning av affärsmöjligheter och marknadsföringsautomatisering, som tillsammans utgör en helhetslösning för kundrelationshantering.

Många användare uppskattar också Salesforces rena och intuitiva gränssnitt, särskilt i Lightning Experience, vilket bidrar till en positiv användarupplevelse.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till ServiceNow och Salesforce

Vi förstår att Salesforce och ServiceNow är bland de mest populära CRM-programvarorna. Men har du någonsin övervägt att använda ClickUp tillsammans med andra verktyg?

Till att börja med är ClickUp den enda lösningen som ersätter de flesta programvaror du har använt för ditt företag. Den sätter kundservice i första rummet och erbjuder unika funktioner som enkel delegering, personliga arbetsflöden och enkel prioritering av uppgifter.

Med smidig automatisering och smidiga integrationer gör ClickUp också hanteringen av kundrelationer till en lek, vilket gör det till den självklara plattformen för teamsamarbete.

Följande funktioner skiljer ClickUp från sina konkurrenter:

CRM-plattform

ClickUp CRM är utformat för att hjälpa företag att hantera och förbättra kundrelationer. Det accelererar kundtillväxt och kundnöjdhet, vilket gör det möjligt för användare att visualisera sin pipeline, effektivisera kundflöden och samarbeta smidigt med sina team.

Med ett varierat utbud av över 10 mycket flexibla vyer kan användarna enkelt övervaka försäljningspipelines, hantera kundengagemang och övervaka order.

Den används av över 800 000 högproduktiva team och kan enkelt provas med ett gratis abonnemang som gäller för alltid. Inga kreditkortsuppgifter krävs.

Använd ClickUps CRM-vyer och navigera genom interaktiva funktioner för effektiv kundrelationshantering.

ClickUp Dashboards har över 50 widgets för att analysera data för värdefulla kundinsikter, vilket möjliggör skapandet av översikter på hög nivå för att övervaka mätvärden som kundens livstidsvärde och genomsnittliga affärsstorlek.

Utforska ClickUps prestationsdashboards, som visuellt analyserar mätvärden för att förbättra och optimera den övergripande affärsprestandan.

Med hjälp av ClickUps e-posthanteringsfunktion kan du skicka e-postmeddelanden direkt från ClickUp. Detta gör att du kan samarbeta kring affärer, skicka projektuppdateringar och välkomna kunder via en samlad e-posthubb.

Använd ClickUps verktyg för e-posthantering för att organisera och prioritera kommunikationen och få en smidig och effektiv e-posthantering.

ClickUp Relationships skapar en optimal kunddatabas som gör det möjligt för användare att lagra och analysera kontakter, kunder och affärer. Du kan göra allt detta samtidigt som du skapar länkar mellan uppgifter och dokument för enkel spårning.

Främja kontakter med ClickUps funktioner för relationshantering och säkerställ starka och varaktiga relationer med kunder och kontakter.

Plattformens automatiserings- och formulärfunktioner automatiserar uppgiftsfördelning, utlöser statusuppdateringar och prioriterar aktiviteter baserat på anpassade villkor, vilket effektiviserar hanteringen av pipeline.

Effektivisera arbetsuppgifterna med ClickUps automatisering och formulär, automatisera processer och skapa anpassningsbara formulär för ett effektivt arbetsflöde.

Kontohantering blir enkelt med ClickUps skalbara hierarki av mappar och listor. Använd organiserade strukturer för att dela projekt med kunder och ställa in åtkomstbehörigheter på ett smidigt sätt.

Navigera genom ClickUps verktyg för kontohantering och säkerställ en organiserad och effektiv företagsledning.

Oroar du dig för att anpassa ditt befintliga CRM-ekosystem till ClickUp?

Ingen fara! ClickUp integreras enkelt med andra CRM-verktyg och blir en knutpunkt för alla dina viktiga appar.

Ladda ner den här mallen Övervaka inkommande kundsupportärenden och hantera deras lösning från början till slut med ClickUp-mallen för kundservice.

Användare kan komma igång med sin CRM-resa med den färdiga ClickUp-mallen för kundtjänst, som ger en solid grund för effektiv och skräddarsydd CRM-drift.

Och det är inte allt. ClickUp erbjuder även gratis utbildning och support dygnet runt, samtidigt som säkerhet och integritet prioriteras och högsta möjliga drifttid upprätthålls.

Låter det intressant? Låt oss ta en närmare titt på ClickUps CRM-funktioner nu!

Kundservice

ClickUps kundtjänstlösning stöder kundernas framgång genom organiserade och effektiva arbetsflöden. Delegera effektivt med funktionen för flera uppdragstagare i ClickUp och diskutera ärenden tillsammans.

Det förenklar anpassningen av arbetsflödet med specifika anpassade fält i ClickUp baserat på projektrelaterade frågor, kunder eller typ av ärenden.

Anpassa arbetsflöden smidigt med hjälp av ClickUps anpassningsfunktioner

ClickUps prioritetsfunktion ser till att du aldrig tappar bort det som är viktigt och enkelt kan bestämma vad du ska arbeta med härnäst.

Fokusera på det som är viktigast genom att sätta prioriteringar med ClickUps intuitiva verktyg.

Plattformen underlättar också problemlösning genom att använda taggar för att markera vanliga problem och länka uppgifter mellan projekt.

Effektivisera kategoriseringen med hjälp av ClickUps taggar för organiserad ärendehantering.

För att samla alla viktiga CRM-funktioner integreras ClickUp med olika verktyg som Google Kalender, Slack, Google Drive, Dropbox och mycket mer.

Ännu bättre, ClickUp erbjuder mallar och egna funktioner för att öka produktiviteten ytterligare.

CRM-mallar

Ladda ner den här mallen Öka effektiviteten med ClickUps CRM-mall för strömlinjeformad kundrelationshantering.

ClickUps CRM-mall erbjuder effektiva verktyg för leadspårning, centraliserad kontaktdataorganisation och uppgiftsprioritering baserat på försäljningsstadier. Den förenklar kundrelationshanteringen för företag av alla storlekar.

Mallen ger fördelar som förenklad kommunikation, automatisering av uppgifter och användbara insikter från kunddata.

Med ClickUp Custom Statuses kan du markera uppgiftsförloppet. ClickUp erbjuder åtta anpassningsbara fält, inklusive CRM-objekttyp, kontaktnamn, e-postadress, bransch och jobbtitel.

Anpassa projektuppföljningen genom att skräddarsy uppgiftsstatusar med ClickUps anpassade statusar.

Är du orolig för att inte få tillräcklig insyn i dina CRM-data? Med ClickUp får du tillgång till all information med fyra olika vyer. Du kan också förbättra dina CRM-arbetsflöden med påminnelser, automatisering, uppgiftsberoenden och mycket mer.

Det är också ganska enkelt att använda ClickUps CRM-mall.

Först måste du samla in kunddata med hjälp av ClickUp Dashboards. Därefter måste du ställa in uppgifter och mål för varje kund utifrån deras behov med hjälp av ClickUps funktioner för uppgiftshantering.

Du kan sedan övervaka framstegen i din pipeline med ClickUps Gantt-diagramvy.

Planera och spåra uppgifter effektivt med ClickUps Gantt-diagramvy för tydliga projektplaner.

Du kan göra detta snabbt utan att kompromissa med effektiviteten genom att automatisera processer och aviseringar med ClickUps automatisering.

Slutligen kan du använda tabellvyn i ClickUp för att få insikter om kundbeteende och basera dina marknadsförings- och försäljningsstrategier på dessa.

Analysera kunddata enkelt med ClickUps tabellvy för strukturerad informationshantering.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp är inte bara ännu en CRM-plattform, utan en lösning som förändrar hur du arbetar och hanterar kundrelationer. Oavsett om du är ett litet företag eller ett stort företag anpassar sig ClickUp efter dina behov och erbjuder en lättanvänd plattform som förenklar CRM och höjer din totala arbetseffektivitet.

Kontakta oss nu, för varför nöja sig med bra när du kan få exceptionellt?