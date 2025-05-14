Öka delningen av innehåll: De 10 bästa verktygen för länkar i biografier för att öka din räckvidd

Som influencer eller innehållsskapare på sociala medier expanderar din verksamhet sannolikt över flera plattformar utöver Instagram eller TikTok. Chansen är stor att du använder bloggar, YouTube eller produktsidor för att dela extra innehåll och öka din publik.

Men här är haken: Instagram och TikTok begränsar antalet länkar du kan lägga in i din biografi, vilket gör det svårt att hålla följare uppdaterade om dina senaste samarbeten eller affärsbeslut. ?

Det är där verktyg för länkar i biografier kommer till undsättning! De hjälper dig att skapa en enda landningssida som innehåller allt ditt viktiga innehåll. Du kan sedan lägga till länken till denna sida i din biografi på sociala medier, vilket förenklar processen att guida dina följare till alla dina viktiga sidor.

Med så många verktyg att välja mellan kan det vara svårt att hitta det rätta. Därför har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen för länkar i biografier, med en översikt över deras för- och nackdelar samt priser.

Är du redo att hitta den perfekta lösningen? Låt oss utforska! ?

När du letar efter det perfekta verktyget för länkar i biografier för ditt företag bör du tänka på följande:

Anpassningsbarhet: Leta efter alternativ som låter dig leka med mallar, färger och typsnitt så att din sida matchar ditt varumärkes stil.

Användarvänlighet: Du vill ha något som är lätt att förstå och navigera. Du ska kunna ställa in och hantera din länk i biosidan utan krångel.

Analys: Verktyget ska ge dig detaljerad information om klick, visningar och andra viktiga statistikuppgifter. Denna översikt hjälper dig att se hur bra dina länkar fungerar och justera saker för bättre resultat.

Integrationer: Ett praktiskt verktyg bör fungera smidigt med alla populära sociala medier som Instagram och TikTok.

Pris: Se till att verktygets pris passar din budget. Vissa erbjuder gratisabonnemang med grundläggande funktioner, medan andra har mer avancerade alternativ och större variation.

Öka ditt inflytande på sociala medier i ljusets hastighet med förstklassiga verktyg för länkar i biografier som vi noggrant har valt ut åt dig. Vi gräver djupt i dessa verktygs fördelar, nackdelar och prisvärdhet för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för dina mål.

Som en bonus bjuder vi på ett praktiskt alternativ. Låt oss ta en titt! ?

1. Linktree

Linktree är ett av de mest populära verktygen för länkar i biografier globalt, med över 40 miljoner användare. ?

Verktyget låter dig välja mellan nio färdiga teman och justera dem med hjälp av en enkel dra-och-släpp-sidbyggare. Detta användarvänliga anpassningsverktyg låter dig personifiera din landningssida med ditt varumärkes färger, typsnitt och animationer för att få viktiga länkar att sticka ut.

Du kan också utforska mallbiblioteket för färdiga Linktree-sidor med olika visuella stilar, integrationer och länkappar. När du hittat en som passar din stil kan du leka med sidbyggaren för att ge den din personliga touch. ?

För effektivare marknadsföring integreras Linktree sömlöst med tredjepartsprogramvara som Amazon och Mailchimp. Dessutom kan du integrera verktyget Meta Pixel, som hjälper dig att återrikta besökare via Facebook Ads, Google och Instagram (specifikt Instagram-biografier), vilket effektiviserar dina marknadsföringsinsatser.

Linktrees bästa funktioner

Anpassningsbara Linktree-sidor med flera länkar

Schemaläggning och prioritering av länkar

Animationer för att markera länkar

Djupgående analys med Google Analytics och Meta Pixel

Länka via QR-kod för sociala medieplattformar

Begränsningar för Linktree

Den kostnadsfria appversionen av bioverktyget skulle kunna ha fler anpassningsalternativ.

Brist på avancerade funktioner som anpassade domäner eller inbäddade videor

Priser för Linktree

Gratis

Startpaket: 4 $/månad

Pro: 7,5 $/månad

Premium: 19,5 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Linktree-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

2. Milkshake

Milkshake lockar verkligen alla följare till din sida! ?

Det är ett favoritverktyg bland konstnärer och designers och är känt för sin Insta-webbplatsfunktion. Med detta verktyg kan du skapa en levande minisajt/landningssida från din smartphone. Sidan dirigerar dina följare till din webbplats, onlinebutik och sociala mediekanaler. ?

På din Milkshake-minisajt kan följare smidigt bläddra igenom innehållet, precis som när de surfar på Instagram Stories. Det är ett utmärkt ställe att visa upp dina senaste blogginlägg, YouTube-videor eller Instagram-inlägg, som alla kan anpassas med Milkshakes textfunktion. Dessutom kan du lägga till en Om-sektion, företagsinformation och olika länkar.

Det är också enkelt att spåra statistik – Milkshake tillhandahåller detaljerad analys av dagliga eller månatliga klick och visningar, precis som Instagram Story Analytics.

Milkshakes bästa funktioner

Integration med olika sociala medieplattformar

Lättanpassade mallar

Helt optimerad för mobila enheter

Möjlighet att länka till din designportfölj

Har ett kortbaserat gränssnitt

Milkshake-begränsningar

Du kan bara skapa ett konto för dess bioverktyg.

Vissa användare upplever fördröjningar när de laddar mallar och förhandsgranskningar.

Milkshake-prissättning

Gratis

Milkshake-betyg och recensioner

Apple: 4,9/5 (över 12 000 recensioner)

Google Play: 4,4/5 (över 21 000 recensioner)

3. elink

elink är ett praktiskt verktyg för länkar i biografier som förenklar skapandet av innehåll, driver trafik, delar resurser och ökar publikens engagemang. Det är perfekt för marknadsförare, säljteam, forskare, frilansare och webbutvecklare, eftersom det låter dig samarbeta med ditt team när det gäller att spara, undersöka, samla och dela innehåll.

Med över 50 responsiva mallar kan du enkelt växla mellan olika layouter, från enkel- till flerkolumner, karusell eller rutnät. Dessutom kan du ändra dem även efter publicering. ?

Bädda in din elink-sida smidigt på olika webbplatser eller dela den som ett nyhetsbrev via e-posttjänster. Integrera med Zapier för att sprida innehåll över mer än 1 000 populära appar och spara tid genom att automatisera skapandet och publiceringen av innehåll.

elinks bästa funktioner

Enkel teamsamarbete

RSS-läsare

Automatisering av innehåll

Över 1 000 integrationer

Bokmärkeshanterare

Begränsningar för elink

Användarupplevelsen kan förbättras.

Appens designalternativ är något begränsade.

Priser för elink

Gratis

Pro: 12 $/månad

Autopilot: 36 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

elink-betyg och recensioner

G2: 4/5 (10 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 30 recensioner)

4. LinkPilot

LinkPilot förenklar skapandet av mikrolandningssidor som är skräddarsydda för sociala medieplattformar. Du kan använda sidorna för att centralisera och hantera allt ditt innehåll, såsom videor, musik och portföljer.

LinkPilot integreras med Meta Pixel och Google Analytics och ger detaljerad information om besökarstatistik. Med lite hjälp från Meta Pixel kan du rikta om användare som besöker dina sidor eller länkar. ?

Dessutom kan du med LinkPilots funktion för schemalagda länkar tidsinställa publiceringen av länkar så att de sammanfaller exakt med dina schemalagda inlägg och innehåll.

LinkPilots bästa funktioner

Retargeting av besökare

Integreras med Google Analytics och Meta Pixel.

Schemalagda länkar

Anpassade biosidor

Avancerad spårning

Begränsningar för LinkPilot

Inga recensioner tillgängliga

Priser för LinkPilot

Ej tillgängligt online

LinkPilot-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga

5. Hopp av Wix

Oavsett om det handlar om att guida dina följare till din webbplats, dina profiler på sociala medier, din webbutik eller specifikt innehåll, ser Hopp by Wix till att de kommer fram säkert. ?

Denna plattform erbjuder obegränsade länkar, vilket möjliggör smidig marknadsföring av allt ditt innehåll utan begränsningar. En utmärkande funktion är dess robusta sökmotor. Varje länk som läggs till på din Hopp-sida blir sökbar, vilket gör det möjligt för besökare att enkelt hitta specifikt innehåll – vare sig det är produkter, tjänster eller kupongkoder.

Dessutom kan du anpassa och förkorta URL:er så att de passar ditt varumärke, indexera dem i din personliga länk i biosökmotor, ställa in automatiska kampanjer och få tillgång till prestationsanalyser.

Hopp by Wix bästa funktioner

Länkkortare

Mini-landningssideskapare

Anpassningsbar sökmotor

Olika widgets och anpassningsmöjligheter

Pre-rolls

Begränsningar för Hopp by Wix

Användarupplevelsen och arbetsflödena kan förbättras.

Mallutbudet är något begränsat.

Priser för Hopp by Wix

Gratis

Pro-plan: 8,33 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Hopp by Wix betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (20+ recensioner)

Trustpilot: 4/5 (mindre än 10 recensioner)

6. Lnk. Bio

Lnk. Bio hjälper dig att skapa personliga URL:er, spåra länkar och utforska statistik samtidigt som du kan skapa korslänkar mellan sociala medier. Dess estetik speglar Instagrams användargränssnitt, medan dess anpassningsalternativ inkluderar olika teman och layouter. ?️

Det tar bara några klick att skapa din sida – lägg till länkar och produkter genom att helt enkelt trycka på knapparna på skärmen och välja mellan list- eller rutnätslayout. Du kan bädda in musikspår, videor, anpassningsbara profilbilder och bildbakgrunder på din biografis landningssida.

Utöver detta har Lnk. Bio en speciell donationsfunktion som gör det möjligt för följare att ge dricks till kreatörer utan att ta ut några avgifter eller provisioner.

Lnk. Bio bästa funktioner

Instagram API

Dricks utan extra kostnad

Obegränsat antal länkar

Personlig URL

Olika mallar

Begränsningar för Lnk. Bio

Det kan vara fördelaktigt att lägga till anpassningsbara länkar.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid instrumentpanelen för länkhantering.

Priser för Lnk. Bio

Gratis

Mini-månadsvis: 0,99 $/månad

Mini-engångsavgift: 9,99 $/månad

Engångskostnad: 24,99 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Lnk. Bio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Google Play: 4,4/5 (över 200 recensioner)

7. Tryck på Bio

Tap Bio låter dig personifiera och branda minisajter som innehåller alla önskade länkar för din Instagram-profil. Dess användarvänliga gränssnitt är utmärkt för att förvandla länkbläddring till en Instagram-liknande upplevelse.

Att skapa din minisajt är lika enkelt som att lägga till kort. Dessa kort fungerar som Instagram-berättelser, så att användarna kan svepa mellan dem åt vänster och höger. Varje kort kan visa flera länkar samtidigt som det behåller en enda uppmaning till handling, vilket gör det mer troligt att följare engagerar sig. ?

Du kan spåra detaljerad statistik som antalet besökare och klick för varje kort. Dessutom kan du rikta om annonser till personer som klickat på länken via Facebook, Instagram och Google, vilket effektivt ökar din räckvidd.

Tap Bios bästa funktioner

Kort som liknar Instagram-berättelser

Dynamiska flöden

Statistik och länkspårning

Retargeting

Anpassningsbara minisajter

Begränsningar för Tap Bio

Det går inte att betala med kryptovaluta.

Det finns ingen möjlighet för publiken att donera eller ge dricks.

Priser för Tap Bio

Grundläggande: Gratis

Silver: 5 $/månad

Guld: 12 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Tryck på Bio-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,4/5 (mindre än 10 recensioner)

8. Stan Store

Stan Store är inte bara ett verktyg för länkar i biografier – det fungerar som en e-handelsplattform som gör det möjligt för kreatörer att sälja digitala produkter, hålla onlinekurser, samla in e-postadresser och boka möten.

Stan Stores användarvänliga gränssnitt med en drag-and-drop-redigerare underlättar enkel produktläggning utan krav på kodning, vilket gör det till ett utmärkt val för nybörjare. Du kan enkelt se separata sektioner för inkomstspårning, presentation av produktförsäljning, e-postregistreringar och bokningar.

Det bästa av allt? Du kan skapa flera Stan Stores, men varje butik behöver en egen e-postadress. Denna flexibilitet är särskilt användbar om du hanterar flera företag eller vänder dig till olika målgrupper. ?

Stan Stores bästa funktioner

Dra-och-släpp-gränssnitt

Ingen kodning behövs.

Inkomstspårning

Enkel produktförsäljning

Det är möjligt att skapa flera butiker.

Begränsningar för Stan Store

Användare kan inte lägga till kunder manuellt utan att begära betalning.

Det finns ingen möjlighet att anpassa datumintervallet när du kontrollerar analyserna.

Priser för Stan Store

Skapare: 29 $/månad

Creator Pro: 99 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Stan Store-betyg och recensioner

Trust Pilot: 4,9/5 (över 150 recensioner)

9. Linkin. bio

Linkin. bio by Later fungerar som en minisida som smidigt integreras i dina Instagram- och TikTok-profiler och förvandlar ditt innehåll till klickbara länkar som man kan handla via. Du kan skapa en personlig sida, lägga in länken i din biografi och ge dina följare möjlighet att utforska mer om dig, dina produkter och ditt varumärke.

Detta funktionsspäckade verktyg handlar inte bara om att skapa en webbsida – det är ett trafikökande tillgång. Med Linkin. bio kan du visa upp utvalda medier, länka till din webbplats, dela blogginlägg eller dirigera användare till din onlinebutik.

Linkin.bios sömlösa integration med Instagrams design ger en smidig användarupplevelse. Om du har en e-handelsverksamhet kan du dessutom integrera verktyget med Shopify, vilket gör det möjligt att sälja produkter direkt från din sida. ?

Linkin. bio bästa funktioner

Bannerwidget för att lyfta fram viktiga länkar

Schemalagda inlägg på sociala medier

Obegränsat antal länkar

Innehållsblock med upp till fem länkar per inlägg

Avancerad analys för att spåra länkarnas prestanda

Begränsningar för Linkin. bio

Analysdelen kunde vara mer detaljerad.

Vissa funktioner skulle kunna vara mer effektiva.

Priser för Linkin. bio

Startpaket: 16,67 $/månad per användare

Tillväxt: 30 $/månad per tre användare

Avancerat: 53,33 $/månad per sex användare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Linkin. bio-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Getapp: 4,4/5 (över 300 recensioner)

10. Sked Link

Sked Link, en del av Instagram-schemaläggningsverktyget Sked Social, gör det möjligt för dig att skapa en landningssida fullspäckad med länkar till allt ditt innehåll. Med dess galleri-funktion kan användare snabbt klicka på din Instagram-biolänk när dina inlägg publiceras för att utforska eller köpa från din webbplats. ?

Sidor som skapas med Sked Link är optimerade för blixtsnabb laddning, vilket ger besökarna en smidig upplevelse och ökar konverteringsgraden.

Verktyget lägger automatiskt till UTM-taggar (Urchin Tracking Module) för Google Analytics, så att du kan se hur dina Instagram-följare engagerar sig och konverterar. Det integreras också med Meta Pixel, så att du kan rikta om användare som har klickat på din länk tidigare.

Sked Links bästa funktioner

Obegränsad länkkapacitet

Schemaläggning av inlägg på sociala medier

Integration med Meta Pixel och Google Analytics

Detaljerad analys

UTM-spårad länkövervakning

Begränsningar för Sked Link

Ingen gratisplan

Relativt dyrt

Priser för Sked Link

Grundläggande: 25 $/månad

Essentials: 74 $/månad

Professionell: 133 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Sked Link-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

Även om många verktyg för länkar i biografier fokuserar på att lagra otaliga länkar på personliga sidor för delning på plattformar som Instagram och Facebook, går projektledningsplattformar som ClickUp ett steg längre!

ClickUp erbjuder AI-skrivverktyg, användarvänliga marknadsföringskalendrar och ett stort utbud av mallar som du kan anpassa till ditt arbetsflöde på sociala medier. Låt oss upptäcka hur ClickUp kan öka din online-närvaro och projektledning på sociala medier med minimal ansträngning.

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

ClickUp är inte en vanlig projektledningsplattform – det är ett kraftpaket för marknadsföringsteam, innehållsskapare, bloggare och influencers som vill optimera sin online-närvaro och effektivisera skapandet av innehåll. ✨

Letar du efter inspiration till blogginlägg eller vill du ge dina e-postmeddelanden en professionell touch? Skrivassistenten ClickUp AI fungerar som din användarvänliga sidekick och ett AI-verktyg för sociala medier, och erbjuder rollspecifika förslag för att höja kvaliteten på innehållet – samtidigt som du sparar tid.

Detta fantastiska AI-verktyg är perfekt för:

Brainstorma bloggidéer

Skapa bildtexter för sociala medier

Sammanfatta texter

Perfekt e-postkommunikation

Strukturera mötesagendor

Känner du dig oorganiserad när du arbetar? ClickUp Docs är ditt ultimata organisationsverktyg – perfekt för idégenerering, disposition och utformning av innehållsstrategier. Oavsett om det handlar om att skriva manus till videor, utforma blogginlägg eller organisera kampanjer på sociala medier, säkerställer Docs en strukturerad process för innehållsskapande.

Håll ordning på dina aktiviteter i kalendervyn, schemalägg uppgifter genom att dra och släppa, och följ enkelt upp dina mål med hjälp av ClickUp.

För blivande influencers som planerar sin resa fungerar ClickUp-kalendervyn som en ledstjärna! Den hjälper till att organisera, planera och optimera innehållsstrategier samtidigt som den är anpassningsbar till föränderliga trender och publikens preferenser. ?

Visa ditt innehållskalender per dag, vecka eller månad för att noggrant planera uppladdningar. Du kan filtrera uppgifter för att lyfta fram specifika uppgifter och omedelbart schemalägga innehållsuppdateringar genom att dra och släppa dem i din kalender.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Ett överflöd av funktioner kan kännas överväldigande för nya användare.

Fördröjningar vid laddning kan ibland förekomma.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Det kan vara svårt att hitta den perfekta metoden för att dela ditt innehåll med dina följare, men vår noggrant utvalda lista över de 10 bästa verktygen för länkar i biografin bör göra susen.

När du har begränsat ditt val kan du överväga att prova ClickUp gratis! Det är en heltäckande lösning som utmärker sig inom innehållsoptimering, kommunikationsplanering, förenklad marknadsföring med AI-verktyg och personalisering genom en rad fördesignade mallar.

Gå med i ClickUp för att göra din influencerresa smidig! ⛵