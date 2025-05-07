9 bästa MediaWiki-alternativ som gör det enklare än någonsin att organisera wikis!

Du har säkert besökt Wikipedia fler gånger än du kan räkna. Men vad är det som gör plattformen så fantastisk att över 60 miljoner människor använder den dagligen?

MediaWiki kan ha spelat en stor roll här. Det är inte många som vet att MediaWiki driver många webbplatser under Wikimedia Foundation, inklusive andra wikiprojekt som Wiktionary och Wikiquote.

Har du någonsin klickat på fansidan för din favoritprogram? Dessa wikisidor har troligen skapats med MediaWiki! 🤔

MediaWiki är visserligen fantastiskt, men kan på sikt bli för komplicerat att installera och hantera. Därför är det smart att ha ett reservverktyg för komplexa samarbetsprojekt som syftar till att skapa en kunskapsbas.

Med det i åtanke har vi sammanställt en lista över de nio bästa MediaWiki-alternativen för att hjälpa dig att fatta rätt beslut!

Vad är MediaWiki?

MediaWiki är en gratis programvara med öppen källkod som gör det möjligt för vem som helst att skapa, organisera och presentera information i ett enkelt och lättillgängligt format. Den används av tusentals företag världen över och utnyttjar skriptspråket PHP för att visa databaser.

För team som inte är så tekniskt kunniga erbjuder MediaWiki ett wikitekstformat som hjälper dig att skapa en wiki utan att behöva dyka in i komplicerade HTML- eller CSS-koder. Plattformens Sandbox fungerar utmärkt som ett testfält för nybörjare. Inom den kan användare skapa och ändra dummy-sidor genom att experimentera med olika funktioner.

MediaWiki har revolutionerat samarbete och kunskapsdelning, särskilt inom området online-uppslagsverk. På grund av sin öppen källkodskaraktär erbjuder det dock i allmänhet inte företag några avancerade redigeringsalternativ. 🖥️

Vad ska du leta efter i ett MediaWiki-alternativ?

Här är några egenskaper att tänka på innan du börjar leta efter ett alternativ till MediaWiki:

Skalbarhet: Leta efter en wiki-motor som erbjuder tillräckligt med lagringsutrymme för att rymma ständigt växande databaser. Säker samverkan: Skaffa en lösning för kunskapsdelning som gör det möjligt för hela teamet att kommunicera och arbeta tillsammans på samma wiki. Det är ännu bättre om den låter dig styra åtkomstnivåerna till din databas baserat på hierarki eller användarnivå. Användarvänligt: Det är bäst om du väljer ett dokumenthanteringssystem som använder ett enkelt markup-språk och har funktioner som inte kräver kodning, såsom dra-och-släpp. Flerspråkigt stöd: Helst bör du skaffa en flerspråkig wiki-motor som stöder flera språk för att bredda din målgrupp. Textsökning: Att leta efter ett visst ord i en massa stycken kan vara mycket tidskrävande. En robust textsökningsfunktion gör det snabbare att bläddra och redigera wikis. Filtaggning: Med filtaggning kan du enkelt sätta etiketter på alla dokument för att hitta dem eller tilldela dem till medarbetare för vidare arbete. Versionskontroll: Du kanske föredrar en plattform som låter dig spåra ändringar och visa och återställa tidigare versioner av ett dokument.

9 skalbara MediaWiki-alternativ för mångsidiga projekt!

Vi har sammanställt en lista över nio av de bästa alternativen till MediaWiki som finns idag. Våra recensioner hjälper dig att utforska konfigurationerna för varje lösning – men kom ihåg att det slutgiltiga valet beror på vilken typ av wiki du bygger. Låt oss dyka in! 🎉

Använd ClickUp AI för att redigera, sammanfatta, stavningskontrollera eller justera längden på innehållet i Docs.

ClickUp är din kompletta dokumentationslösning fullspäckad med förstklassiga funktioner för att skapa wikis och projektdokumentation, samt dataorganisation och samarbete i realtid.

Använd ClickUp Docs för att skapa och underhålla omfattande kunskapsbaser samtidigt som du hanterar dokumentrelaterade uppgifter eller projekt. Detta kostnadsfria verktyg ger dig möjlighet att:

Skapa kapslade sidor i dokument med ett enkelt dra-och-släpp-kommando

Koppla samman dokument

Arkivera objekt istället för att radera dem

Utnyttja rich text-formatering för att skapa snygga wikis

Ett bonustips: Du behöver inte börja från scratch – använd ClickUp Wiki Template för att centralisera alla dina wiki-uppgifter och skapa en tillgänglig kunskapsbas med företagets varumärke för alla användningsområden!

Med ClickUp kan du skapa en hierarkisk struktur för arbetsytan och justera visnings-/redigeringsbehörigheter för användare. Använd Everything View och Spaces för att få en överblick över dina wikis och se vem som ansvarar för vad. Med ClickUps universella sökfunktion och praktiska filtaggningsfunktioner kan du hitta objekt på nolltid! 😍

ClickUp Universal Search gör det möjligt för användare att snabbt hitta uppgifter, dokument, filer, användare, chattar och instrumentpaneler i hela arbetsytan och till och med andra anslutna arbetsappar.

ClickUp Docs är ett inbyggt wiki-verktyg som är utformat för samarbete. Med funktionen Instant and Live Collaboration kan flera användare redigera en wiki i realtid. De kan följa namntaggar och flera markörer för att se vad som håller på att arbetas med!

Vill du komma på idéer till wiki-projekt tillsammans med ditt team? ClickUp Whiteboards är en plats där ditt team kan samlas för att brainstorma och skapa fantastiska kunskapsartiklar. Du har också möjlighet att tagga teammedlemmar i specifika kommentarer eller be dem granska arbetsflöden!

För att spara tid kan du utnyttja kraften i ClickUp AI och aldrig få slut på idéer för att färdigställa en wiki! Ge bara denna AI-hjälpreda några uppmaningar så får du omfattande dokument som projektbeskrivningar och testplaner skrivna på några sekunder! Den fungerar också som en heltidsöversättare med förmågan att navigera i över 10 språk.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid att vänja sig vid ClickUps omfattande funktioner.

Användarna har ännu inte fått tillgång till fullfjädrade mobilappar.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. DokuWiki

Precis som MediaWiki körs även DokuWiki på programmeringsspråket PHP. Det kräver ingen databas eftersom det sparar ditt arbete som vanliga textfiler. Dess rena och läsbara syntax gör det enkelt för nybörjare att organisera sina wikis.

DokuWiki har inbyggda åtkomstkontroller och autentiseringsanslutningar. Dessutom kan du använda plattformen som ett internt innehållshanteringssystem (CMS) eller till och med som en arbetsyta för projektutveckling för ditt företag.

Användarna kan ladda ner och anpassa valfri mall och skapa wikis för ett specifikt användningsområde. Det finns bland annat mallar för kunskapsbaser, WordPress och webbplatser.

DokuWikis bästa funktioner

Enkel installation och konfiguration

Låga systemkrav

Stöder flera språk

Tillhandahåller mallar för specifika användningsfall

Inbyggd autentiseringsanslutning

Begränsningar för DokuWiki

Kan uppfattas som ett enkelt verktyg för dem som söker extra funktioner.

Den initiala renderingsprocessen kan vara något långsammare.

Priser för DokuWiki

Gratis

DokuWiki-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (under 10 recensioner)

3. TiddlyWiki

TiddlyWiki är en icke-linjär anteckningsbok online där du kan spara anteckningar, påminnelser, berättelser eller andra dokument, inklusive wikis. Du kan även välja var du vill spara dina data, så att dina wikis alltid är tillgängliga.

Aktivera autosave för att förhindra att dina wikis och dokument raderas av misstag. Funktionen aktiveras av både Ok- och Delete-knapparna under redigering, medan dra-och-släpp-funktionen möjliggör portabilitet av dokument. 🆗

Om du känner dig kreativ och vill krydda dina wikis kan du navigera i TiddlyWikis anpassade vektorikongalleri. Med olika ikoner som bockar, pilar och till och med det ursprungliga Twitter-logotypen (nu X) kan du göra dina texter mer presentabla. Plattformen låter dig dessutom begränsa anpassningarna med sitt säkra läge.

TiddlyWikis bästa funktioner

Autosave-funktionen aktiveras vid vissa knappar

Enkel redigerare med dra-och-släpp-funktion

Stort galleri med vektorikoner

Säkerhetsläget begränsar anpassningsmöjligheterna

Begränsningar med TiddlyWiki

Det kanske inte passar företag som behöver professionella wikis.

Community-supporten är begränsad

Priser för TiddlyWiki

Gratis

TiddlyWiki-betyg och recensioner

Inga recensioner finns tillgängliga ännu.

4. Nuclino

Som ett alternativ till MediaWiki är Nuclino exceptionellt lättviktigt och fokuserar främst på att tillhandahålla det väsentliga och vara snabbt. Med en enkel dra-och-släpp-redigerare kan team redigera på ett enda arbetsområde utan problem.

Trots det minimalistiska gränssnittet kan du skapa omfattande wikis på plattformen. Lägg till anteckningar, tilldela uppgifter, bädda in filer och mycket mer!

Med flera vyer kan du hämta allt du behöver, oavsett om det är ett dokument eller en specifik uppgift. Samma funktion låter dig filtrera data och få mer precisa kunskapsposter för alla teammedlemmar.

Nuclino låter dig lämna kommentarer och ge feedback på wikis, vilket möjliggör snabb produktion. Du kan också utnyttja Nuclino Sidekick, en AI-assistent som kan skriva blogginlägg och förenkla tekniskt innehåll.

Nuclinos bästa funktioner

Samarbete i realtid

Dra-och-släpp-redigerare

Möjlighet att lägga till kommentarer och feedback

Flera vyer för snabb sökning

AI-skrivassistent

Nuclinos begränsningar

Versionskontrollen behöver förbättras

Begränsade integrationer kan vara ett problem för dem som vill importera sitt arbete.

Nuclinos priser

Gratis

Standard : 5 $/månad

Premium: 10 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Nuclino-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (70+ recensioner)

5. GitBook

GitBook är en modern dokumentationsplattform där tekniska team kan dokumentera allt från produktlanseringar till olika interna kunskapsbaser och API:er. Den har ett överskådligt gränssnitt som kräver minimal installation för att fungera.

GitBook används främst som en plattform för att lagra omfattande projektdata och stöder import från andra plattformar som Google Docs. Detta hjälper dig att fortsätta där du slutade, om du skrev ditt wiki-innehåll i Google Docs. 📝

GitBook är utmärkt för team som behöver ett okomplicerat och kollaborativt verktyg för att skapa, organisera och publicera dokumentation, till exempel produktutvecklingsprocesser eller forskningsplaner.

Med flera integrationer kan du få aviseringar från andra appar inom GitBook och föreslå ändringar under alternativet Diskussioner .

GitBooks bästa funktioner

Stöd för import från andra verktyg

Teamaktivitetsflöde

Minimal installation

Integrationer med plattformar som Slack, Jira och mer

GitBooks begränsningar

Användare kan ha problem med redigeringsfel som orsakar formateringsproblem.

Det kanske inte är så intuitivt under den första körningen.

GitBook-priser

Gratis

Plus: 6,70 $/månad

Pro : 12,50 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

GitBook-betyg och recensioner

G2: 4,7 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (15+ recensioner)

6. WackoWiki

WackoWiki är en funktionell wiki-motor som erbjuder en intuitiv WYSIWYG (What You See Is What You Get) -redigerare som hjälper dig att göra dokumentändringar på några minuter. Plattformen stöder flera språk och är kompatibel med MariaDB/MySQL.

Dina teammedlemmar kan lämna kommentarer med förbättringsförslag för alla dina wikis. Kommentarerna utlöser e-postmeddelanden, vilket gör det enkelt för skaparna att hålla sig uppdaterade.

Dessutom har WackoWiki flera designteman som du kan använda för dina projekt och miniatyrbilder. För nördar har plattformen flera cache-nivåer som minskar tiden det tar att svara på dina klick – denna funktion optimerar ditt arbetsflöde genom snabba bearbetningshastigheter! 😏

WackoWikis bästa funktioner

WYSIWYG-redigerare

Full kontroll över revisioner

Flera cache-nivåer gör bearbetningen effektiv

Samarbete genom kommentarer

Skapande av rika miniatyrbilder

WackoWikis begränsningar

Det kanske inte är det bästa alternativet för team som söker efter djupgående wiki-redigering.

Har inga integrationer

Priser för WackoWiki

Gratis

WackoWiki-betyg och recensioner

Inga recensioner finns tillgängliga ännu.

7. Walling

Som namnet antyder låter denna plattform dig skapa väggar i form av whiteboard-liknande visuella utrymmen där du och ditt team kan samarbeta. Walling använder frasen Beauty Meets Function för att beskriva sig själv. Sött, eller hur? 😊

Oavsett om det gäller tabeller, uppgifter, dokument eller ditt wiki-innehåll kan du skriva och utforma nästan vad du vill. Med produktivitet som huvudfokus får användarna push-meddelanden om uppgifters förfallodatum på sina telefoner.

Tack vare omfattande anpassningsmöjligheter kan du ändra färgen på allt från bakgrunden till varje avsnitt och text. Användarna har också Walling AI-assistenten till sitt förfogande för att delegera uppgifter och ställa in sin visuella whiteboard på ett mer effektivt sätt.

Walling bästa funktioner

AI-assistent för att utföra uppgifter

Användarvänliga visuella utrymmen

Gör det möjligt att lägga till tabeller och kalendrar på väggar

Anpassade aviseringar för deadlines

Walling AI för att planera projekt

Begränsningar

Det kan ta ett tag att lära sig verktyget.

Funktioner som sökning kan vara otillgängliga i gratispaketet.

Walling-prissättning

Gratis

Premium: 6 $/månad

Team: 6 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Walling-betyg och recensioner

Product Hunt: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

8. XWiki

XWiki är en öppen källkodsbaserad wikilösning skriven i Java. Den erbjuder användarna en enkel WYSIWYG-redigerare. Du kan importera filer som CSV och Excel, samt exportera dem till flera format, inklusive PDF, RTF och XML.

En av de viktigaste funktionerna i XWiki är att det möjliggör lagring av strukturerade data i relationsdatabaser samtidigt som det tillhandahåller ett RESTful API för att integrera det med dina andra applikationer.

När det gäller samarbete gör XWiki det möjligt för team att lägga till och ta bort medlemmar från en wiki, redigera behörigheter och få aviseringar via RSS-flöden för att få reda på när en ändring har gjorts. Med hjälp av versionskontroll kan du spåra ändringar som gjorts i en wiki eller till och med återställa en tidigare version.

XWikis bästa funktioner

Stöder gemensam redigering

Strukturerad information lagrad i relationsdatabaser

Tillhandahåller RESTful API för integration

WYSIWYG-redigerare

Importerar och exporterar olika filtyper

Stöder versionskontroll

Begränsningar för XWiki

XWikis grundläggande funktioner kanske inte passar alla team.

Det kan förekomma tillfällen när plattformen krånglar under dagen.

Priser för XWiki

Gratis

Standard Bronze : 1,92 €/månad per användare

Pro Silver : 3,83 €/månad per användare

Pro Gold : 19,17 € per månad per användare

Pro Platinum: 38,33 € per månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

XWiki-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

9. Wiki. js

Wiki.js finns tillgängligt på AWS- och DigitalOcean-marknadsplatserna och är en wiki-motor som körs på node.js och är skriven i Javascript. Denna gratisprogramvara erbjuder ett antal kraftfulla konfigurationer, såsom möjligheten att aktivera Pandoc för att konvertera mellan markup-format.

Här kan du använda flera redigerare, inklusive WYSIWYG, WikiText eller till och med den gamla goda HTML. Med Wiki.js kan du också anpassa det övergripande utseendet på din wiki – ställ in den i ljust eller mörkt läge eller designa och infoga visuella element som flödesscheman och UML-diagram.

Du kan välja att lagra data antingen i molnet, på GitHub eller på din lokala lagringsenhet. Lägg till teammedlemmar med bara några klick, redigera deras behörigheter och stärk säkerheten med 2FA. 🔏

Wiki. js bästa funktioner

Flera redigeringsalternativ

Många anpassningsmöjligheter tillgängliga

Flerspråkigt stöd

Möjliggör diagramskapande

Tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet

Begränsningar för Wiki.js

Användarupplevelsen kan förbättras

Det kan ta ett tag att vänja sig vid gränssnittet.

Priser för Wiki.js

Gratis

Wiki. js betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 20 recensioner)

Bästa MediaWiki-alternativet? Organisera, redigera och utnyttja AI i ClickUp!

De MediaWiki-alternativ som vi presenterat hjälper dig att skapa wikis med minimal ansträngning.

Men om du fortfarande tvekar är det värt att prova ClickUp! Använd detta projektledningsverktyg för att hantera din dokumentation, generera skriftligt innehåll med AI och få din wiki att sticka ut från mängden!

Registrera dig för ett gratis konto och börja skapa förstklassiga wikis på några minuter! 💃