10 gratis mallar för hushållsscheman för ett organiserat hushåll

Att bo under samma tak med en livlig familj, särskilt med barn, kan snabbt förvandla ditt hem till en virvelvind av aktiviteter. Istället för att ständigt tjata på dina nära och kära om deras ansvar finns det ett sätt att hålla allt under kontroll – en snabbt tillgänglig sysselsättningslista.

Det är precis därför det finns mallar för hushållsscheman! Dessa praktiska verktyg hjälper dig att effektivisera dina hushållssysslor. De har förinställda fält och avsnitt för schemaläggning, tidshantering och tilldelning av uppgifter, samtidigt som de är helt anpassningsbara till just din familjs dynamik.

För att göra ditt liv ännu bekvämare har vi sammanställt en lista över de bästa mallarna för sysslor som du kan ladda ner gratis. Låt oss se vad som gör dem så bra!

Vad är en mall för sysslor?

En mall för sysslor är ett fördesignat och anpassningsbart dokument som hjälper dig att organisera och spåra dagliga, veckovisa och månatliga sysslor samt varje medlems ansvar. Den används vanligtvis i familjer, delade hushåll eller klassrum för att fördela sysslor och säkerställa att alla inblandade bidrar till att uppgifterna slutförs smidigt. ✅

Dessa mallar finns i format som utskrivna ark, digitala dokument eller specialiserade appar för att-göra-listor. Att använda en sysslorstabell kan främja lagarbete och tidshantering, samt lära individer, särskilt barn, att ta ansvar.

Vanliga element som finns i mallar för sysslor inkluderar:

Lista över sysslor: Dessa kan vara allt från enkla dagliga sysslor som att diska till mer sällsynta uppgifter som att klippa gräset eller städa garaget. Ansvariga: Varje syssla tilldelas vanligtvis en specifik person för att klargöra vem som är ansvarig för vad. Schema: Anger hur ofta en viss syssla behöver utföras. Spårning: Bockar och klistermärken hjälper dig att markera uppgifter som du har slutfört. Belöningar eller straff: Detta kan innefatta att tjäna privilegier och ersättning för utförda sysslor eller straff för ofullbordade sysslor.

Vad kännetecknar en bra mall för sysslor?

Här är några viktiga egenskaper som gör en mall för sysslorstabell effektiv:

Tydlighet och enkelhet : Mallen ska vara lätt att förstå och tydligt ange sysslorna och schemat.

Visuell attraktionskraft : Det bör vara visuellt tilltalande, med element som färgkodning och klistermärken för att göra det mer engagerande.

Anpassningsbarhet : En bra mall bör kunna anpassas efter ditt hushålls specifika behov. Detta inkluderar att lägga till eller ta bort sysslor, ändra ansvariga och justera scheman.

Spårningselement : Mallen bör innehålla ett utrymme för att spåra och belöna prestationer för att hålla alla inblandade motiverade.

Tillgänglighet: En bra sysslorstabell bör vara tillgänglig för hela hushållet. En digital mall är särskilt praktisk för delad åtkomst och uppdateringar.

10 mallar för sysslor att använda

Säg adjö till kaoset med hushållssysslorna och välkomna ett mer organiserat och harmoniskt hem! Vi har handplockat 10 gratis mallar för sysslor i Canva, PDF och ClickUp för att göra ditt liv enklare och hålla dig motiverad längs vägen. Låt oss dyka in i de praktiska funktionerna som dessa mallar har att erbjuda!

1. ClickUp-mall för sysslor

Hämta gratis mall Se till att alla personliga eller familjerelaterade sysslor blir gjorda i tid med ClickUps mall för sysslor.

Letar du efter ett smidigt sätt att hålla koll på dina hushållssysslor? Sluta leta med ClickUps mall för sysslor! Den har förberedda utrymmen för dina uppgifter, deras tilldelade tidsintervall, de personer som ansvarar för dem, anteckningar för att skriva ner viktiga detaljer och till och med belöningar för att ha slutfört sysslorna.

Organisera hushållsarbetet effektivt med:

Dagligt sysselsättningsschema: Uppdelat i morgon- och eftermiddagssektioner, sorterade efter timmar. Veckoschema: Organiserat efter veckodagar Månadsvis sysselsättningsschema: Sorterat efter veckor, var och en med en tabell med kolumner för varje dag i veckan.

Mallen innehåller personliga sysslor som hjälper dig att klara av din dag, vecka eller månad och familjesysslor för att hålla allt i huset synkroniserat. Båda typerna har samma struktur, med särskilda utrymmen för uppgifter och anteckningar. Familjesysslorna innehåller dock en praktisk kolumn där du kan lägga till varje familjemedlems namn till deras tilldelade uppgifter.

Denna Doc-mall kan anpassas helt efter dina behov, så du kan inkludera eller exkludera valfria avsnitt. Dessutom kan familjer ge sina medlemmar åtkomst, så att alla kan redigera mallen. De kan markera uppgifter som slutförda eller lägga till nya i listan, vilket gör den superinteraktiv och användarvänlig.

2. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Organisera och följ upp dagliga sysslor genom att dela upp dem i morgon-, eftermiddags- och kvällssysslor med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Trött på att din dagliga rutin känns som ett virrvarr av kaos? Upptäck ClickUps mall för dagliga att göra-listor! Denna lättanvända uppgiftsmall hjälper dig att skapa vanor och hålla fast vid dem med hjälp av inbäddade deluppgifter och anpassningsbara statusar.

Spåra dina dagliga aktiviteter med följande anpassade fält:

Var : Notera var uppgiften ska utföras, oavsett om det är i mataffären, hos en vän, på gymmet eller på din favoritrestaurang.

Kategori : Klassificera uppgifter i karriär, hälsa och fitness eller sysslor så att du vet exakt var din tid går åt.

Streak Counter : Spåra dina uppgifter eller vanor

Anmärkningar: Skriv ner extra påminnelser eller orsaker till eventuella planändringar.

För en mer effektiv organisation kan du dela upp dagen i Morgon, Eftermiddag och Kväll. Lägg sedan till underordnade deluppgifter för varje del av dagen. Du kan till exempel skapa en deluppgift som heter ”Kvällsrutiner” och fylla den med saker som att laga middag, ta hand om huden och läsa innan du går och lägger dig.

3. ClickUp-mall för att få saker gjorda

ClickUp Get Things Done-mallen, som baseras på GTD-systemet av David Allen, hjälper dig att organisera projekt genom att enkelt dela upp dem i genomförbara uppgifter.

ClickUp Getting Things Done (GTD)-mallen gör det enkelt att hantera fullspäckade scheman! Den baseras på GTD-systemet av David Allen och skapar ordning i dina uppgifter, minskar stress och ökar processeffektiviteten genom en strukturerad metod för att hantera ansvar.

Denna praktiska mappmall är fylld med listor och vyer för att säkerställa en tydlig organisation. Använd inkorgslistan för att registrera och beskriva alla uppgifter. Uppskatta sedan hur lång tid de kommer att ta, betygsätt dem på en skala från ett till fem och bestäm om de är genomförbara.

Föredrar du visuell planering? Mallen har en anpassningsbar whiteboard med ett GTD-flödesschema. Den innehåller vägledande frågor som hjälper dig att sortera dina uppgifter och avgöra om de är redo att utföras.

Du kan sortera dina uppgifter på ett överskådligt sätt genom att använda taggar som hem, arbete eller skapa dina egna anpassade kategorier. För precisionssortering kan du utforska listor som

Schemalagt i kalendern : Ger en kalendervy för dina tidsbegränsade uppgifter.

Projektlista : Perfekt för att dela upp komplexa projekt och Perfekt för att dela upp komplexa projekt och prioritera uppgifter

Tickler/Someday Maybe: För uppgifter som du kanske kommer att slutföra i framtiden

Anpassa mallen så att den passar perfekt med ditt GTD-arbetsflöde. Lägg till dina egna fält och öppna valfri lista i Board-vyn för att se uppgifterna ordentligt ordnade som kort på en drag-and-drop-Kanban-tavla. På så sätt kan du enkelt göra uppdateringar efterhand.

📮ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna: förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra nödvändiga steg för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

4. ClickUp-mall för självomsorg och att göra-lista

Ta hand om dig själv genom att följa upp dina hälsovanor med ClickUps mall för självvård.

Med våra fullspäckade scheman är det lätt att glömma bort att ta hand om sig själv. Lyckligtvis finns ClickUps mall för självvård här för att hjälpa dig att prioritera ditt välbefinnande med en fördesignad layout som gör det enkelt att följa upp din självvårdsrutin.

Denna mall innehåller anpassningsbara fält, en praktisk uppgiftslista, en Kanban-tavla och en kalender – allt du behöver för att se till att ditt välbefinnande är på rätt spår.

I lista över självvård är dina aktiviteter snyggt organiserade efter deras välbefinnandetyp, som Sinne, Kropp och Ande. Du kan enkelt övervaka dina dagliga eller veckovisa självvårdsuppgifter och hålla koll på deras framsteg med hjälp av anpassade statusar. Dessutom kan du prioritera och hantera uppgifter som kanske har hamnat ur kurs eller är på vänt.

Självvårdskalendern hjälper dig att hålla koll på ditt schema. Använd den för att följa dina milstolpar, planera nya aktiviteter och lägga till påminnelser för att slutföra uppgifter i tid, så att du kommer ett steg närmare dina hälsomål!

5. ClickUp-mall för att-göra-lista för klassuppgifter

ClickUp Class Assignments To-Do List Template är perfekt för lärare som vill hålla koll på klassuppgifterna och prioritera olika uppgifter.

Läraryrket innebär ett stort ansvar, från lektionsförberedelser och betygsättning till hantering av oändliga administrativa uppgifter. ClickUp-mallen för lektionsuppgifter hjälper lärare att övervaka sina klasser, ta anteckningar och planera sin akademiska resa, allt inom en välorganiserad central hubb.

Mallen innehåller två separata mappar för vår- och höstterminerna. I var och en av dessa mappar hittar du listor för specifika ämnen, så att du kan kategorisera uppgifterna efter deras status – om de är slutförda, att göra eller pågående.

Du kan också sortera uppgifter efter uppgiftstyp i en separat lista för att enkelt hålla koll på antalet tentor, prov eller uppsatser för varje termin. Du kan anteckna viktiga detaljer som inlämningsdatum, kapitel som ska behandlas och beräknad tid för slutförande.

Organisera din lektionsplanering och dina studiematerial effektivt med två Doc-vyer, en för anteckningar från lektioner och en för anteckningar från läsning.

6. ClickUp-mall för flytt-att-göra-lista

Att flytta är jobbigt, men inte när du har en detaljerad lista att bocka av för att förbereda dig inför den stora dagen.

Oavsett om du förbereder dig för en enkel flytt eller en mer komplex flytt kan packning och planering vara ganska stressande. Men oroa dig inte – ClickUps mall för flytt-att-göra-lista är din pålitliga allierade när du flyttar till ditt nya hem!

Med denna praktiska mall kan du skapa en checklista över uppgifter som ska utföras och hålla reda på vad som redan är klart. När du öppnar uppgiftslistan får du en tydlig bild av de uppgifter som väntar i varje steg av flytten, snyggt kategoriserade i rullgardinsmenyn Flyttsteg.

Du kan prioritera och sätta deadlines för varje syssla eller utse personer som ansvarar för specifika sysslor. Dessutom finns det en förloppsindikator som hjälper dig att enkelt följa dina framsteg.

Flyttfaserna-tavlan är en Kanban-tavla där uppgifter omvandlas till kort som du enkelt kan flytta mellan kolumnerna för att matcha flyttens olika faser. Uppgifterna är snyggt grupperade efter flyttfas, vilket gör det enkelt att organisera dem i förberedelsefasen, på flyttdagen eller under inflyttningsperioden.

7. ClickUp Mall för att-göra-lista för renovering av hemmet

Håll koll på alla viktiga uppgifter, deadlines, inventering och kostnader med ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet.

Ett välstrukturerat projektledningssystem för renovering av hemmet är nyckeln till att kontrollera kostnaderna och hålla sig till budgeten under renoveringen. ClickUps mall för att-göra-lista för renovering av hemmet är din lösning för att skapa att-göra-listor för förberedelser inför renoveringen och själva renoveringsarbetet. Övervaka budgetar, projektets tidsplan och entreprenörens detaljer på ett effektivt sätt.

Inkludera alla material som krävs för dina renoveringsprojekt i materialistan. På så sätt kan du spåra mängden penslar, färg eller tejp som behövs, tillsammans med den beräknade och faktiska kostnaden för effektiv budgethantering.

Öppna projektlistan för att effektivisera renoveringsprocessen med vyer som:

Alla projekt: Visar alla dina renoveringsprojekt med viktiga detaljer som deadlines, nödvändiga artiklar, kostnaden för arbetskraft, material och projektet som helhet. Projektfaser-tavla: Hjälper dig Hjälper dig att prioritera projekt genom att ge en översikt över alla dina renoveringsprojekt, organiserade och grupperade efter faser som Pågående och Avslutade. Kalender för renoveringsprojekt: Ger dig en : Ger dig en kalendervy över alla renoveringsuppgifter, vilket förenklar uppföljningen av deadlines och omplanering.

Ge mallen en personlig touch genom att anpassa den med nya anpassningsbara fält. Fyll listorna med saker du behöver för att säkerställa att du är välorganiserad och får en kostnadseffektiv renoveringsprocess!

8. Canva-mall för dagligt sysselsättningsschema

Canvas mall för dagliga sysslor är ett enkelt sätt att planera och övervaka dina dagliga uppgifter.

Om du letar efter en enkel men effektiv metod för att hålla koll på dina dagliga sysslor är Canvas mall för dagliga sysslor precis vad du behöver. Denna mall på en sida har helt anpassningsbara sektioner så att du enkelt kan planera dina uppgifter för varje dag i veckan.

Mallen har tomma fält där du kan lista de veckovisa sysslorna du behöver göra, och det finns färgkodade cirklar som motsvarar varje dag. Använd dessa cirklar för att markera schemat för varje specifik syssla.

Alla element är redigerbara eller utbytbara, så att du kan släppa loss din kreativitet. Ändra färgerna, ersätt cirklar med en annan form eller ändra teckensnittet. Och om en enda sida inte räcker för din långa lista med sysslor kan du enkelt lägga till en till sida och fylla i den efter behov.

Du kan spara denna mall för sysslor i PDF- eller JPEG-format, skriva ut den och hänga upp den på väggen, eller använda den i digital form för enkla uppdateringar och delning av länkar.

9. PDF-mall för dagliga sysslor för barn av ThirtyHandMadeDays

Se till att dina barn enkelt klarar av sina dagliga och veckovisa sysslor med PDF-mallen för dagliga sysslor för barn från ThirtyHandMadeDays.

Att lära dina barn goda vanor och vikten av att utföra sysslor kan ibland kännas som en oändlig cykel av påminnelser. Lyckligtvis finns PDF-mallen för dagliga sysslor för barn från ThirtyHandMadeDays till hjälp.

Denna mall innehåller utrymme för dagliga loggar, med cirklar i olika färger tilldelade varje veckodag. Det är enkelt att markera när varje syssla ska utföras, oavsett om det är att borsta tänderna, göra läxor eller ta ut soporna. Dessutom finns det utrymme längst ner på mallen för veckovisa sysslor, perfekt för återkommande sysslor som städning eller sortering av tvätt.

Som en extra morot kan dina barn se fram emot en speciell belöning när de har fyllt i alla rutorna i slutet av veckan.

10. PDF-mall för sysslor för barn från PDFfiller

PDF-mall för sysslor för barn från PDFfiller hjälper dig att effektivt organisera och följa upp dina barns dagliga och veckovisa sysslor.

PDF-mallen för sysslor för barn från PDFfiller är ett praktiskt verktyg för att skapa personliga sysslor för barn, så att du kan få tillbaka lite ledig tid samtidigt som du lär dina barn personligt ansvar genom att hålla koll på grundläggande sysslor.

Så här fungerar det:

Välj åldersanpassade sysslor för ditt barn, till exempel att bädda sängen, duka bordet eller mata hunden.

Tilldela varje barn specifika sysslor utifrån deras ålder och förmågor (om det finns flera barn i hushållet).

Upprätta ett uppgiftsschema , vare sig det är dagligt, veckovis eller månadsvis.

Anpassa mallen efter dina behov genom att ändra texten, lägga till nya element eller ordna om sidorna.

Se till att sätta upp denna utskrivbara sysselsättningslista på en plats där den syns tydligt, till exempel på kylskåpet eller anslagstavlan, så att den fungerar som en daglig påminnelse för dina barn. För att se till att de håller sig till schemat kan du prova att använda klistermärken eller ge små belöningar för att de konsekvent slutför sina uppgifter.

Bonus: Familjekalenderappar!

Håll koll på dina sysslor med en gratis utskrivbar mall för sysslor.

Det är ett faktum att en syssla om dagen håller kaoset borta, men att se till att dessa sysslor blir utförda i tid garanterar en varaktig känsla av ordning. Med de bästa gratis utskrivbara schemana för hushållssysslor kan du enkelt planera och följa upp alla dina mål och sysslor, och uppnå harmoni i hushållet med minimal ansträngning!

Förlora aldrig din organisatoriska fördel, oavsett situation, med tillgång till över 1 000 mallar i ClickUp-mallbiblioteket! Dyk in i en värld av färdiga att göra-listor, kraftfulla projektledningsverktyg och prioriteringsmallar för att hantera uppgifter som ett proffs.