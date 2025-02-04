De 10 bästa alternativen till 17Hats för kundhantering 2025

Du har länge använt 17Hats som programvara för hantering av affärsprocesser, men nu är du redo för en förändring.

Du vill säkert ha ett jämförbart verktyg för kundrelationshantering för att effektivisera kundkommunikation, fakturering och projektledningsuppgifter.

Det finns flera alternativ till 17Hats på marknaden, men vilket ska du välja? Vilket CRM-verktyg sparar mest tid och pengar? Oroa dig inte. Vi har redan gjort efterforskningarna. ✅

Denna artikel lyfter fram de 10 bästa alternativen till 17Hats för kundhantering 2024. Allt du behöver göra är att kolla in listan och välja det verktyg som passar dina behov. Redo?

Vad är ett alternativ till 17Hats?

17Hats är en programvara för hantering av affärsprocesser för mindre team och entreprenörer. Det ideala alternativet bör erbjuda praktiskt taget allt som 17Hats kan erbjuda, plus extra verktyg, integrationer och automatiseringar som ditt företag behöver.

Hantera projekt, kunddata, personliga uppgifter och kommunikation i ClickUp från vilken enhet som helst.

Här är några av dess bästa funktioner:

Vad ska du leta efter i 17Hats-alternativ?

Det bästa 17Hats-alternativet för ditt företag kan skilja sig från det rätta alternativet för ett annat företag. Det handlar om att hitta något som har allt du behöver till ett pris som passar din budget.

Här är några av de viktigaste punkterna vi tittade på när vi undersökte de bästa alternativen till 17Hats:

Mallar : CRM-mallar som hjälper dig att förfina din CRM-strategi , plus massor av mallar för andra affärsfunktioner som underlättar ditt arbete ?

Kommunikation: Högkvalitativa funktioner för Högkvalitativa funktioner för kundkommunikation och intern kommunikation är ett måste för CRM-mjukvarulösningar.

Driftsledning: De bästa verktygen erbjuder De bästa verktygen erbjuder programvara för driftsledning som kan minska kostnaderna och effektivisera dina affärsprocesser.

Integrationer: Verktyg för företagsledning som integreras med annan programvara du använder för att samla allt på ett ställe och göra livet enklare.

Ekonomihantering: Funktioner för fakturering, utgiftsuppföljning och budgetering är ett måste.

Kom ihåg att detta inte är en uttömmande lista. Du kanske också vill ha en tidsspårare eller PayPal-kompatibilitet. Oavsett vad det är, anteckna det mentalt och gör dig redo att hitta din drömlösning.

De 10 bästa alternativen till 17Hats

Är du redo att förändra och hitta en ny plattform för affärshantering? Här är de 10 bästa alternativen till 17Hats att använda 2024.

ClickUps allt-i-ett-CRM-lösning automatiserar uppgifter, effektiviserar kundtillväxt och support och integreras med över 1 000 verktyg.

Som G2:s vinnare av bästa projektledningsverktyg 2024 erbjuder ClickUps affärsledningssystem tusentals funktioner och integrationer för frilansare och företag. Tänk på vad du skulle kunna göra med allt du behöver inom räckhåll. ✨

ClickUps CRM-verktyg kan påskynda kundtillväxten, öka kundnöjdheten och effektivisera kundsupporten. Det är en allt-i-ett -programvara för projektledning som hjälper dig att effektivisera arbetsflöden, hantera flera projekt, visualisera din pipeline och samarbeta i realtid som aldrig förr.

Du får också en enkel klientportalprogramvara och allt du behöver för kontakthantering med ClickUps kundtjänstfunktioner – allt ingår i en komplett lösning för affärshantering.

Vi pratar om kundenkäter, säker dokumentdelning med ClickUp Docs, mallar för att optimera arbetsflöden, integrationer och anpassningsbara vyer.

Det finns också MindMaps och Whiteboards för brainstorming och samarbete, tilldelade kommentarer för att hålla alla uppdaterade om uppgifter och (trumvirvel, tack) Free Forever-planen som ger dig allt detta gratis. ?

ClickUps bästa funktioner

Med delegeringsverktyg kan du lägga till flera ansvariga för att få snabb hjälp och diskutera ärenden i realtid.

Över 50 dashboard-widgets för att visualisera och samla all din kunddata för förbättrad support och leadhantering.

ClickUp Automations låter dig automatisera repetitiva uppgifter för att spara tid och pengar.

Ett mallbibliotek med över 1 000 alternativ för att förbättra arbetsflödesoptimering, optimering av sociala medier, projektledning, brainstorming, budgetering och mycket mer ?

Mer än 1 000 integrationer med populära verktyg, och om något saknas kan du använda Zapier för att lägga till dina integrationer utan att behöva hantera tekniska API-dokument.

Kompatibelt med Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome och mer, så att alla kunder och team har tillgång.

Begränsningar för ClickUp

Vissa användarrecensioner nämner att det finns en inlärningskurva när man först börjar använda verktyget.

Vissa recensenter påpekade behovet av att ändra inställningarna för aviseringar för att undvika överbelastning vid tung arbetsbelastning.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 8 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 800 recensioner)

2. HoneyBook

via HoneyBook

HoneyBook är ett affärshanteringsprogram för småföretagare och kreativa entreprenörer. Dess funktioner hanterar uppgifter, schemalägger möten, skapar fakturor, spårar utgifter och förbättrar projektledningen. HoneyBook underlättar också effektiviserad kundkommunikation och leadhantering.

HoneyBooks bästa funktioner

End-to-end-funktioner för kundhantering samlar all lead-relaterad information på ett ställe.

Automatisering av arbetsflöden kan hantera uppföljningsmejl, schemaläggning av möten och fakturering.

Mallar och formulär hjälper till med att skapa offerter och generera leads.

Analysfunktionen ger insikter om affärsresultat, intäkter, kundnöjdhet och projektledning.

HoneyBooks begränsningar

Vissa användare rapporterar om ett förvirrande e-postgränssnitt som hindrar effektivt arbete när man först byter till HoneyBook.

Recensioner nämner bristen på anpassningsmöjligheter för fakturering (t.ex. att lägga till kreditkortsavgifter).

HoneyBook-priser

Startpaket: 19 $/månad per användare

Essentials: 39 $/månad per användare

Premium: 79 $/månad per användare

HoneyBook-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

3. Bloom

via Bloom

Bloom är en plattform för leadgenerering och e-postmarknadsföring som hjälper företag att engagera kunder och hantera leads. Plattformen är specialiserad på att låta kunder boka direkt via din webbplats när som helst på dygnet.

Blooms bästa funktioner

Marknadsföringsformulär och lead capture-funktioner har estetiskt tilltalande design och anpassningsbara mallar.

Inbäddningsfunktioner gör att du kan lägga till formulär för att samla in leads på din webbplats och dina sociala medier för ökat engagemang från målgruppen.

Dussintals integrationer ingår, och du kan använda Zapier för att lägga till de som saknas (ingen API krävs).

A/B-testning gör det möjligt för dig att analysera och jämföra resultatet av e-postkampanjer och leadgenerering.

Bloom-begränsningar

Vissa användarrecensioner nämner bristen på mallalternativ och gallerifunktioner.

Recensioner nämner ett behov av ytterligare teman och anpassningsinställningar.

Bloom-prissättning

Startpaket: 13 $/månad per användare

Standard: 29 $/månad per användare

Fullservice: Kontakta oss för prisuppgifter

Bloom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

4. FreshBooks

via FreshBooks

FreshBooks är ett molnbaserat bokföringsprogram för entreprenörer och småföretag. Det är ett affärs- och ekonomistyrningssystem utan CRM-funktioner. Använd det för att hantera ekonomi, utgifter, fakturering, tidrapportering och projektledning från en lättanvänd plattform.

FreshBooks bästa funktioner

Rapporteringsalternativen ger användbar information om finansiell prestanda och tidshantering för att förbättra ditt resultat.

Projektledningsverktyg hjälper dig att spåra och organisera uppgifter samtidigt som de förbättrar samarbetet.

Mallar för fakturering, tidrapportering och ekonomihantering ingår, och de flesta är kompatibla med Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Docs, Google Sheets och Adobe PDF.

Integrationer finns med affärsprogramvaruverktyg som Stripe, Shopify och Zapier.

Begränsningar i FreshBooks

Recensioner nämner svårigheter med att den elektroniska betalningsalternativet endast fungerar med vissa banker.

Vissa användare rapporterar problem med appens inbyggda läsfunktion.

Priser för FreshBooks

Lite: 17 $/månad per användare

Plus: 30 $/månad per användning

Premium: 55 $/månad per användare

Välj: Kontakta oss för prisuppgifter

FreshBooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 200 recensioner)

5. Insightly

via Insightly

Insightly är ett molnbaserat verktyg för kundrelationshantering som spårar projekt, försäljning och kundkommunikation. Frilansare, entreprenörer, nystartade företag och småföretag kan använda det för att hantera e-postmarknadsföring, projekt, enskilda uppgifter, kontakter och leads.

Insightlys bästa funktioner

Funktioner för kontakt- och leadhantering hjälper dig att centralisera din information och hålla koll på försäljningsmöjligheter och kundinteraktioner.

Ett mallbibliotek innehåller alternativ för projektledning, marknadsföringskampanjer, insikter om försäljningspipeline, kontaktadministration, affärsrapportering och mycket mer.

Integrationerna omfattar populära affärsverktyg som QuickBooks, Gmail och Outlook.

Avancerade rapporteringsfunktioner ger insikter i projektdata, marknadsföring och försäljningsresultat.

Insightlys begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att använda gränssnittet och få tillgång till e-postspårning i mobilappen.

Tillgång till hela Insightly-paketet kan vara för dyrt för nystartade företag, småföretag och frilansare.

Insightly-priser

CRM Plus: 29 $/månad per användare

CRM Professional: 49 $/månad per användare

CRM Enterprise: 99 $/månad per användare

All-in-One Plus: 349 $/månad

All-in-One Professional: 899 $/månad

Allt-i-ett för företag: 2 599 $/månad

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 600 recensioner)

6. HubSpot CRM

via HubSpot CRM

HubSpot CRM är utformat för att hantera kundinteraktioner och effektivisera din försäljningsprocess, och det är ett fantastiskt alternativ till 17Hats. Använd det för att spåra affärer, hantera kontakter, analysera försäljning och marknadsföra via e-post, och njut av molnbaserad åtkomst från vilken surfplatta, mobil enhet eller dator som helst med internetuppkoppling.

HubSpot låter dig också lägga till andra användbara verktyg för affärshantering. ?

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Ett omfattande kontaktadministrationssystem spårar kontaktinformation, låter dig lägga till detaljerade anteckningar och förbättrar kundinteraktionerna.

Mallbiblioteket innehåller kostnadsfria, anpassningsbara alternativ för till exempel e-postmarknadsföring, kundkommunikation, leadspårning, landningssidor och kontaktformulär.

Integrationer finns tillgängliga med andra verktyg, inklusive Salesforce, Mailchimp, Shopify, Gmail, Outlook, Microsoft Dynamics och annan HubSpot-programvara.

Automatiseringar för marknadsföringskampanjer och leadspårning hjälper dig att effektivisera din försäljningsprocess.

Begränsningar för HubSpot CRM

Vissa recensioner från småföretag nämner problem med att ha råd med uppgraderade planer, marknadsföringstillägg och andra extra avgifter.

Användarrecensioner nämner svårigheter att använda och förstå arbetsflödesfunktionerna.

Priser för HubSpot CRM

Gratis verktyg: 0 $

CRM Suite för privatpersoner och småföretag —Starter: 30 $/månad per användare

CRM Suite för privatpersoner och småföretag – Professional: 1 781 USD/månad per användare

CRM Suite för företag och organisationer – Professional: 1 781 USD/månad per användare

CRM Suite för företag och organisationer – Enterprise: 5 000 USD/månad per användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 800 recensioner)

7. Dubsado

via Dubsado

Dubsado är en affärshanteringsplattform för småföretag och entreprenörer med funktioner som är utformade för att automatisera processer och effektivisera ditt arbetsflöde. Användare kan skapa kontrakt och anpassade formulär, automatisera e-postkommunikation med kunder och hantera fakturor från en enda svit.

Dubsados bästa funktioner

Kundhanteringsfunktioner organiserar projektdetaljer, kontaktinformation, kommunikationshistorik och mycket mer.

Mallbiblioteket innehåller fördesignade formulär, kontrakt, fakturor, marknadsföringsmejl och projektförslag.

Med funktioner för automatisering av arbetsflöden kan du ställa in triggers och åtgärder för kundkommunikation och projektskapande.

Integrationerna inkluderar populära appar och tjänster som QuickBooks, Zapier och Xero.

Dubsados begränsningar

Vissa recensioner nämner problem med att skapa olika fakturatyper och behovet av ytterligare anpassning.

Användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för att använda arbetsflödena, med fel som leder till problem som att automatiska e-postmeddelanden skickas vid fel tidpunkter.

Dubsado-priser

Startpaket: 20 $/månad per användare

Premier: 40 $/månad per användare

Dubsado-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 40 recensioner)

Kolla in dessa Dubsado-alternativ!

8. HelloLeads

via HelloLeads

HelloLeads är en plattform för leadhantering som är utformad för att förbättra kundkommunikationen för företag av alla storlekar. Använd den för leadgenerering, uppföljning, analys och mycket mer, så att du kan spara tid i ditt arbetsflöde och samtidigt öka försäljningen.

HelloLeads bästa funktioner

Mallbiblioteket erbjuder dussintals alternativ för e-postmarknadsföring och kampanjer.

Integrationsalternativen omfattar populära tredjepartsplattformar för leadgenerering, SMS-leverantörer och molnbaserade samtalstjänster.

Verktyg för kontakt- och leadhantering hjälper dig att spåra alla dina leads och kontakter på ett ställe för att förbättra din försäljningsprestanda.

Försäljningsanalyser ger detaljerade rapporter som hjälper dig att identifiera potentiella förbättringsområden.

Begränsningar för HelloLeads

Vissa recensioner från småföretagare rapporterar ett behov av förbättrad analys och ett mer användarvänligt gränssnitt i mobilappen.

Gratisplanen är begränsad till 250 leads eller kundregister och 10 listor.

Priser för HelloLeads

Gratis

Essential: 5 $/månad per användare

Företag: 9 $/månad per användare

HelloLeads betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4/5 (3+ recensioner)

9. Agiled

via Agiled

Agiled är en plattform för företagsledning som är utformad för frilansare och småföretag. Det är ett utmärkt alternativ till 17Hats med verktyg för fakturering, tidrapportering, projektledning, teamsamarbete och förbättring av kundrelationer.

Agiled bästa funktioner

Omfattande projektledningsfunktioner gör att du kan skapa uppgifter, sätta deadlines och spåra uppgiftsframsteg för enskilda teammedlemmar.

Dussintals anpassningsbara mallar för fakturering, offerter, kontrakt, projektberäkningar, inköpsorder och försäljningsrapportering.

Över två dussin integrationer med populära verktyg som Wise, TimeCamp, ZohoBooks och Asana.

Samarbetsverktyg gör det möjligt för användare att skapa att göra-listor, dela filer och kommunicera i realtid för att effektivisera ditt teams arbetsflöde.

Agiled begränsningar

Vissa recensioner nämner ett behov av förbättrad visuell anpassning, kostnadsuppföljning och betalningsintegrationer.

Gratisplanen är begränsad till två kunder och 100 leads.

Agiled prissättning

Grundläggande: Gratis

Pro: 9,99 $/månad per användare

Premium: 14,99 $/månad per användare

Agiled betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 330 recensioner)

10. Salesforce

via Salesforce

Salesforce CRM är en populär molnbaserad programvara för kundrelationshantering. Den erbjuder en komplett uppsättning verktyg som effektiviserar affärsprocesser, förbättrar försäljningsresultaten och upprätthåller lönsamma kundrelationer. Användarna har också möjlighet att lägga till flera andra användbara programvarualternativ för affärshantering.

Salesforces bästa funktioner

Flera integrationer med verktyg som Slack, Google Workspace, DocuSign, Jira och Dropbox

Analys- och rapporteringsverktyg ger värdefull information om försäljning, marknadsföring och kundservice.

Med verktyg för marknadsföringsautomatisering kan du sätta social mediehantering och e-postmarknadsföring på autopilot.

Ett omfattande kundtjänsthanteringssystem hanterar effektivt supportförfrågningar, kundfrågor och kommunikation.

Begränsningar i Salesforce

Vissa recensioner från småföretagare rapporterar om årliga avgiftshöjningar som är för höga för deras budgetar.

Vissa användare nämner avgifter för ytterligare funktioner som höjer priset utöver det annonserade priset.

Priser för Salesforce

Småföretag CRM Starter: 25 $/månad per användare

Småföretag CRM Sales Professional: 80 $/månad per användare

Småföretag CRM Service Professional: 80 $/månad per användare

Småföretag CRM Marketing Cloud Account Engagement: 1 250 USD/månad per användare

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Är du redo för förändring?

Med så många alternativ till 17Hats kommer ditt team utan tvekan att hitta det perfekta verktyget för affärshantering som uppfyller alla dina viktigaste behov.

Är du fortfarande osäker på var du ska börja? Vad sägs om att börja med det bästa på vår lista, den ultimata allt-i-ett-programvaran för att hantera projekt, slutföra uppgifter och spara tid – ClickUp.

Med hundratals flexibla funktioner för effektiv projekt-, kund- och arbetsflödeshantering är det det perfekta alternativet till 17hats för praktiskt taget alla team. Så varför vänta? Registrera dig för ClickUp idag och se din produktivitet nå nya höjder. ?