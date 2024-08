5 Qualidades que as pessoas produtivas têm

Ter um equipe produtiva é importante. Os funcionários que são proficientes em seu fluxo de trabalho ajudam a contribuir para o aumento da lucratividade, da produção e da confiança geral da empresa.

Embora a maioria das habilidades possa ser aprendida para melhorar a produtividade se a empresa não for produtiva, há funcionários que talvez já tenham as características necessárias e sejam proficientes em suas funções. Estamos identificando alguns elementos que as pessoas mais produtivas possuem e quando saber se um funcionário pode estar pronto para avançar.

Organização + Estrutura

A maioria das pessoas produtivas tem algum tipo de sistema de organização que as ajuda a manter o foco durante o dia. Você provavelmente descobrirá que algum tipo de armazenamento na área de trabalho é utilizado, pois ter um espaço de trabalho limpo reduz o estresse relacionado ao trabalho e ajuda a reduzir o tempo que seria gasto na procura de um item. Seja física ou digitalmente, o excesso de bagunça distrai o cérebro e prejudica o desempenho no trabalho, pois ele está tentando atenuar a tarefa e avaliar a desordem ao redor. Quando um espaço de trabalho é organizado, ele aumenta a eficiência e cria estrutura, o que só aumenta a qualidade do trabalho que está sendo feito.

O estabelecimento de uma rotina é outro elemento que está relacionado à organização. Uma rotina é importante para delegar tempo e tarefas a serem concluídas, bem como para se responsabilizar por manter-se em dia com suas exigências. Um funcionário produtivo pode exemplificar isso de alguma forma, seja por meio de um caderno físico que carrega consigo ou de um plataforma on-line que ajuda a planejar e integrar recursos de trabalho em um único lugar. Embora algumas pessoas vejam uma rotina como algo confinado ou rígido, as rotinas, na verdade, proporcionam a flexibilidade para descobrir o que funciona para você em vez de simplesmente "improvisar" seu dia.

Inteligência emocional Inteligência emocional (ou IE) é a capacidade de identificar e gerenciar suas emoções, além de entender e influenciar as emoções dos outros. No local de trabalho, essa é uma habilidade importante, pois reflete a capacidade de trabalhar bem sozinho ou em grupo. Um funcionário capaz de interpretar seus próprios sentimentos e os de seus colegas de trabalho de forma assertiva e atenciosa é importante para criar harmonia em uma equipe. Você perceberá que uma pessoa com alta inteligência emocional tem boas habilidades sociais, pois é capaz de se adaptar ao tom de qualquer situação.

Um estudo de 2016 da Brandman University descobriu que aqueles que apresentam comportamentos emocionalmente inteligentes, como autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e gerenciamento de relacionamentos, têm um impacto positivo no desempenho diário dos colegas de trabalho. Outro estudo do FuturePeople Report concluiu que as pessoas com alta IE são mais motivadas, engajadas e produtivas no local de trabalho. Os funcionários com melhor inteligência emocional foram capazes de superar o desempenho individual no trabalho e a capacidade de trabalho. A IE pode ajudar não apenas as equipes internas, mas também a impulsionar a experiência e o envolvimento do cliente em todos os setores. As pessoas que apresentam essa característica terão um fluxo de trabalho mais produtivo do que aquelas que não apresentam essa característica.

Tomada de iniciativa

Um elemento central da produtividade é a ideia de fazer algo em tempo hábil. A iniciativa é um traço caracterizado por sua natureza de iniciativa própria, abordagem proativa e persistência nos desafios para atingir uma meta. Um funcionário capaz de usar essa habilidade e se lançar em uma tarefa sem hesitação tende a ser mais eficiente com relação a prazos. Uma vez que não precisam consultar constantemente um supervisor para saber se devem ou não avançar em algo.

A iniciativa no local de trabalho é importante em muitos níveis diferentes. Ela pode ajudar a promover melhorias em uma empresa ou entre colegas de trabalho e ajudar a resolver problemas. Ter uma equipe que busca promover o desenvolvimento de seu trabalho utilizando habilidades de iniciativa é o que pode ajudar uma empresa a prosperar. Um relatório da DOMO revelou que 25% dos funcionários estariam mais satisfeitos no trabalho se lhes fosse dada a oportunidade de fazer o que fazem de melhor. Portanto, se você vir um funcionário que se lança nos projetos com entusiasmo, é provável que ele seja um dos que apresentam melhor desempenho.

Mentalidade positiva

Um estudo sobre pensamento consciente do British Journal of Health Psychology mostrou que aqueles que escreviam pensamentos positivos tinham reduções significativamente maiores na ansiedade e no estresse mais de quatro semanas após a realização do estudo. As pessoas que traduzem isso para o local de trabalho projetarão uma atmosfera mais feliz e aumentarão o envolvimento e o trabalho em equipe do que aquelas que se deixam dominar pelos desafios.

Ter uma atitude positiva é o que impulsiona a eficiência em um trabalho. Um colega de trabalho que traz negatividade para um espaço não apenas deixa os outros de mau humor, mas tem um impacto profundo no próprio projeto em que está trabalhando. Os funcionários que conseguem ter uma mentalidade positiva são aqueles que serão capazes de incutir confiança em si mesmos e naqueles que os cercam. Com uma atitude positiva, o moral melhora, a disposição para colaborar e experimentar coisas novas e o aumento da produtividade.

Auto-motivado

Ser automotivado é fundamental quando se trata de produtividade. Ter um impulso interno para trazer sucesso para sua empresa e produzir um trabalho de qualidade é algo que não se aprende, pois ninguém pode forçá-lo a trabalhar duro. As pessoas com automotivação não precisam de tanto gerenciamento, pois são capazes de delegar suas tarefas com proficiência, sem serem constantemente controladas. As pessoas que buscam ativamente novas experiências de aprendizado no trabalho são automotivadas para aprender diferentes aspectos de uma empresa e estão dispostas a obter o máximo de conhecimento possível para ter um desempenho melhor.

As pessoas motivadas serão produtivas porque querem se sair bem em um trabalho e poderão cultivar as habilidades aprendidas para ajudar a promover sua carreira. Elas trabalharão com mais afinco para obter melhores resultados e serão flexíveis quando surgirem desafios para encontrar uma maneira de atenuá-los. Esses funcionários são ativos altamente valiosos, pois se alinham com as habilidades de liderança para poderem avançar em uma empresa.

Ser produtivo é algo que pode ser aprendido, mas somente se o funcionário quiser. Ao distinguir as características que ajudam as pessoas produtivas, você poderá orientar os colegas de trabalho ou os novos contratados com habilidades para ajudar a si mesmos e à empresa. Ter o ferramentas adequadas que ajudarão no fluxo de trabalho podem facilitar muito a vida.