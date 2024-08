10 melhores alternativas e concorrentes da Linear em 2024

Desde o lançamento do Linear em 2019, ele conquistou lentamente o coração das equipes de desenvolvimento de software, tornando-se sua ferramenta principal para rastrear problemas, elaborar roteiros de produtos e supervisionar sprints.

O Linear leva a simplicidade a sério - ganhou aplausos por sua facilidade de uso, recurso bacana de modo escuro, atalhos de teclado rápidos e integração perfeita com os favoritos dos desenvolvedores, como GitHub e GitLab. No entanto, nem tudo são raios de sol e arco-íris. 🌈

Se você quiser personalizar o Linear para atender às necessidades específicas da sua equipe, a falta de opções de personalização pode parecer uma decepção. Precisa de insights mais profundos sobre o progresso e o desempenho da sua equipe?

Os relatórios e análises básicos do Linear podem não ser suficientes. E se você quiser gerenciar seus projetos em qualquer lugar, o Linear não tem um aplicativo móvel para dispositivos Android e iOS. 👀

Diante dessas considerações, é natural explorar as melhores alternativas ao Linear que atendam a essas limitações ou, melhor ainda, que combinem o melhor dos dois mundos. E é aí que entra este artigo.

Exploraremos os 10 melhores concorrentes do Linear disponíveis atualmente, para que você possa encontrar a alternativa perfeita gerenciamento de projetos match.

O que você deve procurar nas alternativas lineares?

Se estiver pensando em mudar da Linear, talvez já tenha uma ideia das áreas que deve procurar em outras alternativas. E se não tiver nenhuma ideia, não se preocupe - nós o ajudamos. Aqui está uma lista de verificação simples que você deve ter em mente ao procurar a melhor ferramenta para substituir o Linear:

Um equilíbrio entre simplicidade e flexibilidade: Procure uma ferramenta que seja fácil de configurar e navegar e que, ao mesmo tempo, ofereça tudo o que você precisa para personalizá-la de acordo com o fluxo de trabalho da sua equipe. Afinal de contas, sua ferramenta deve se adaptar às suas necessidades, e não o contrário

Relatórios e análises avançados: Os dados são o novo ouro, mas somente se você tiver as ferramentas certas para extraí-los e refiná-los. Portanto, escolha uma ferramenta que ofereça insights detalhados sobre o projeto e a equipe para tomar decisões informadas e orientadas por dados

Acessibilidade móvel: Assim como sua vida não se limita a uma mesa de escritório, sua nova ferramenta deve ser acessível onde quer que você vá. Dessa forma, você pode gerenciar suas tarefas mesmo enquanto saboreia um café com leite em sua cafeteria favorita ☕️

Capacidade de integração: Verifique se a ferramenta tem integrações com o software que você usa em sua empresa. Assim como tentar encaixar um pino quadrado em um buraco redondo, se uma ferramenta não se encaixa em sua pilha de tecnologia, provavelmente não é a melhor opção para você

Exemplo de estrutura analítica de trabalho na visualização de lista no ClickUp

Com essa lista de verificação em mãos, você está pronto para avaliar as seguintes alternativas do Linear, para que possa escolher a melhor para suas necessidades.

As 10 melhores alternativas de Linear

Examinamos várias ferramentas de gerenciamento de projetos e selecionamos as 10 melhores alternativas ao Linear que dão ao Linear uma corrida pelo seu dinheiro. Continue lendo para descobrir qual dessas alternativas pode ser a ideal para você.

Visualize tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que funciona melhor para você com as mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

O primeiro colocado entre as alternativas do Linear é o ClickUp. E não somos apenas nós que o elogiamos. A enxurrada de críticas estelares de clientes diz tudo, catapultando o ClickUp para o primeiro lugar na Melhor software de gerenciamento de projetos do G2 da G2 para 2023.

Semelhante ao Linear, o ClickUp tem uma interface de usuário intuitiva, um modo escuro e prático atalhos de teclado (junto com comandos de barra ) para aumentar a produtividade e aprimorar a experiência do usuário. Ele também tem mais de 80 integrações nativas incluindo GitHub, GitLab e Bitbucket, o que facilita muito a integração em sua pilha de tecnologia atual. 🛠️

Mas é aqui que o ClickUp realmente se destaca: sua excepcional flexibilidade. Ao contrário do Linear, o ClickUp permite a personalização completa com os seguintes recursos:

Campos personalizados **Permitem que você capture detalhes adicionais (por exemplo, data de vencimento, responsável, prioridade, rótulos, arquivos, progresso, classificação etc.) para cada tarefa do seu projeto

Várias visualizações **Planeje e visualize o progresso do projeto com os modos de exibição Lista, Quadro Kanban, Calendário, Gantt, Linha do tempo e muito mais

ClickApps **Desbloqueie funcionalidades extras para seu espaço de trabalho, como controle de tempo, limites de trabalho em andamento, sprints automatizados e pontos de sprint

Painéis de controle **Crie-os usando widgets personalizáveis para ter uma visão geral do progresso e do desempenho do seu projeto 📈

Relatórios da equipe **Obtenha insights detalhados sobre o desempenho do projeto e da equipe para que possa identificar gargalos, otimizar fluxos de trabalho e aprimorar gerenciamento de trabalho colaborativo E isso não é tudo. O ClickUp oferece poderosas ferramentas de colaboração, como comentários, bate-papo, e-mail e quadros brancos . Você também pode criar e colaborar em wikis e bases de conhecimento da empresa dentro do Documentos do ClickUp e torná-los acessíveis a todos da sua equipe.

A melhor parte é que você pode usar o ClickUp em qualquer lugar - na Web, em seu dispositivo Android ou iOS e até mesmo em aplicativos de desktop para Windows, Mac ou Linux.

Melhores recursos do ClickUp

Adicione usuários e tarefas ilimitados no generoso plano gratuito

Atribua tarefas a vários membros da equipe em departamentos como marketing e desenvolvimento de software

Elimine tarefas tediosas e repetitivas com oAutomações do ClickUp para acelerar a fase de gerenciamento de projetos

UseFormulários ClickUp para coletar consultas de clientes e feedback de clientes - ideal para equipes de desenvolvimento de software que buscam rastreamento de bugs

Fique por dentro de atualizações importantes com configurações de notificação granular

Obtenha feedback da sua equipe com o recurso de prova para capturas de tela, vídeos e PDFs

UseIA do ClickUp em descrições de tarefas, comentários e documentos para gerar rapidamente conteúdo escrito

Mencione tarefas e membros da equipe, grave clipes de áudio e de tela e atribua comentários a um membro da equipe com o poderoso recurso de comentários

Coloque seu projeto em funcionamento com ummodelo de gerenciamento de projetosou um dos mais de 1.000Modelos do ClickUp disponível

Limitações do ClickUp

Pode parecer um pouco complicado para novos usuários

Alguns usuários disseram que ele é um pouco lento às vezes (mas não comClickUp 3.0)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 8.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. Aha!

via Ahá! O Aha! é como um canivete suíço para gerenciar projetos complexos de desenvolvimento de produtos. Ele é composto por um conjunto de ferramentas: Roadmaps para estratégia e planejamento, Ideas para coletar feedback dos clientes, Notebooks para colaboração da equipe e Desenvolver para sprints ou gerenciamento ágil de projetos .

Em comparação com o Linear, o Aha! oferece um conjunto de recursos muito mais amplo, que vai além de uma ferramenta de gerenciamento de projetos com rastreamento de problemas e bugs, backlogs e gerenciamento de fluxo de trabalho. E, como resultado, ele tem um preço mais alto.

É como escolher entre uma simples caixa de ferramentas e uma oficina completa - ambas são úteis, mas uma oferece muito mais a um custo mais alto. 💸 Compare o Aha! com o Jira !

Melhores recursos do Aha!

Suporte ao cliente útil e ágil

Crie apresentações de roteiro com detalhes do produto em tempo real

Colabore com sua equipe em anotações e quadros brancos

Defina metas comerciais e KPIs e acompanhe seu progresso com painéis e relatórios

Reúna ideias de clientes e mantenha-os informados automaticamente com atualizações

mais de 30 integrações com ferramentas populares, como Azure DevOps, Salesforce e Zendesk

Limitações do Aha!

Não há plano gratuito

Planos caros para startups e pequenas empresas

Configuração complicada e curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Aha!

Aha Roadmaps (inclui Ideas Essentials e Notebooks Essentials): A partir de US$ 59/mês por usuário

A partir de US$ 59/mês por usuário Aha Ideas: A partir de US$ 39/mês por usuário

A partir de US$ 39/mês por usuário Aha Notebooks: A partir de US$ 9/mês por usuário

A partir de US$ 9/mês por usuário Aha Develop: A partir de US$ 9/mês por usuário

Aha ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 230 avaliações)

4,3/5 (mais de 230 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

Saiba mais sobre o melhor_ Ferramentas de desenvolvedor para usuários de Mac !

3. Colmeia

via Colmeia O Hive é uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos para pequenas equipes que desejam uma combinação perfeita de facilidade de uso e um rico conjunto de recursos. Seus recursos incluem várias visualizações de projeto, automações de fluxo de trabalho, ferramentas de comunicação e compartilhamento de arquivos.

Além disso, o Hive se integra a mais de 1.000 aplicativos externos, garantindo que ele se encaixe perfeitamente na pilha de tecnologia da sua empresa para equipes de software realmente ágeis. Embora o Linear seja voltado para o processo de desenvolvimento de software, os recursos do Hive oferecem maior flexibilidade no gerenciamento de uma ampla gama de fluxos de trabalho e processos de negócios.

Melhores recursos do Hive

Use o modo Focus para silenciar todas as notificações

Recursos nativos de controle de tempo e relatórios de planilha de tempo

Possui visualizações Kanban, Gantt, Tabela, Calendário e Portfólio para planejamento e acompanhamento de projetos

Use o Hivemind (Hive'sFerramenta de IA) para fazer brainstorming de ideias, gerar, editar e traduzir conteúdo

Colabore com sua equipe por meio de bate-papos individuais e em grupo, bate-papos por vídeo e notas do Hive

Limitações do Hive

Funcionalidade básica do aplicativo móvel

Pode ser lento e apresentar falhas em alguns momentos

Preços do Hive

Plano gratuito

Equipes: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Hive classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 440 avaliações)

4,6/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

4. ProofHub

via Centro de Provas Semelhante ao Hive, o ProofHub é outra alternativa linear "tudo em um" para equipes de qualquer tamanho em vários departamentos. Ele tem quatro visualizações principais de projeto - Quadro, Tabela, Gantt e Calendário - para ajudá-lo a visualizar projetos com base em suas necessidades e preferências. É muito fácil de usar (mesmo para usuários que não entendem de tecnologia) e tem as principais funcionalidades de gerenciamento de projetos para atender à maioria das suas necessidades.

Considere usar o ProofHub se o design de gerenciamento de projetos ágil e centrado no desenvolvimento do Linear não for uma prioridade e se você não depender muito de ferramentas de desenvolvedor como o GitHub e o GitLab.

Melhores recursos do ProofHub

Use planilhas de horas para controlar o tempo gasto nas tarefas do projeto

Um bom software de rastreamento de bugs para garantir que os problemas não sejam perdidos

Use o recurso de anúncios para agendar e compartilhar atualizações importantes com sua equipe

Os preços fixos podem ser econômicos para equipes com mais de 10 membros

Gerencie o acesso e o controle no seu espaço de trabalho com funções e permissões personalizadas

Suporte a 11 idiomas, incluindo inglês, francês, espanhol, alemão, holandês e italiano

Limitações do ProofHub

Não há plano gratuito

O aplicativo móvel pode ser lento e retardado em comparação com outros softwares de gerenciamento de projetos

Não há controle granular sobre suas notificações para gerenciar projetos com eficiência

Atualmente, há apenas oito integrações - Slack, Box, Dropbox, Google Calendar (e iCal), Google Drive, OneDrive, FreshBooks e QuickBooks

Preços do ProofHub

Essencial: $50/mês

$50/mês Controle máximo: $99/mês

Avaliações e opiniões sobre o ProofHub:

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

5. Todoist

via TodoistTodoist é um popular ferramenta de produtividade projetada para indivíduos e pequenas equipes que desejam gerenciar projetos simples e manter o controle dos prazos. Enquanto os recursos do Linear são voltados para a equipe, o Todoist é centrado na produtividade pessoal.

A força do Todoist está em sua simplicidade e facilidade de uso. Você pode criar rapidamente projetos, atribuir tarefas, definir prioridades e prazos, agendar lembretes e rotular tarefas para melhor organização.

No entanto, ele deixa a desejar em equipes multifuncionais que precisam de recursos robustos de gerenciamento de projetos e tarefas.

Melhores recursos do Todoist

A ferramenta de colaboração baseada na Web funciona bem em todos os dispositivos

Converte e-mails do Gmail e do Outlook em tarefas

Defina datas de vencimento recorrentes com linguagem natural (por exemplo, toda segunda-feira às 10 horas da manhã)

mais de 80 integrações com ferramentas como Google Calendar, Microsoft Teams e Slack

Você pode convidar até 25 colaboradores no plano Pro (e até 50 no Business) gratuitamente

Limitações do Todoist

Visualizações de projeto limitadas para equipes ágeis multifuncionais

O recurso de lembrete não está disponível no plano gratuito

O maior tamanho de arquivo que você pode carregar é de 100 MB

Preços do Todoist

Plano gratuito

Pro: US$ 5/mês (para usuários individuais)

US$ 5/mês (para usuários individuais) Business: US$ 8/mês por usuário (para equipes)

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (mais de 750 avaliações)

4,4/5 (mais de 750 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

6. Asana

via AsanaAsana é um sistema versátil de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a planejar e organizar seu trabalho, seja ele grande ou pequeno. Ele tem muitos recursos para facilitar o gerenciamento de tarefas.

Você pode atribuir tarefas, definir datas de vencimento e acompanhar os cronogramas dos projetos. Também é possível visualizar os projetos com as visualizações de lista, quadro, linha do tempo e calendário.

Ao contrário do Linear, ele não se destina apenas a equipes de tecnologia - é flexível o suficiente para ser usado por qualquer equipe, em qualquer setor.

Melhores recursos da Asana

Muito fácil de configurar e navegar

Acessível em aplicativos de desktop e móveis

Use o recurso de regras para automatizar tarefas repetitivas

Tem uma visão de portfólio para visualizar todos os projetos em um relance

Crie modelos personalizados para começar rapidamente a trabalhar em novos projetos

mais de 200 integrações com ferramentas como Slack, Google Drive e Zoom

Limitações do Asana

O tamanho máximo de upload de arquivos é de 100 MB

Não é possível atribuir tarefas a várias pessoas

Pode ficar mais lento com projetos maiores

Preços da Asana

Plano gratuito

Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Empresarial: US$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

Bônus: Quer ver o detalhamento completo? Confira nossa comparação de_ Linear vs Asana .

7. ProductPlan

via Plano de produto O ProductPlan é uma ferramenta de roadmapping projetada especificamente para gerentes de produtos. Ela permite planejar e visualizar roteiros de produtos com suas exibições de linha do tempo e lista (também conhecida como Kanban). O recurso de destaque do ProductPlan é sua interface intuitiva de arrastar e soltar, que facilita a organização e o ajuste dos itens do roadmap.

Melhores recursos do ProductPlan

Adicionar visualizadores ilimitados gratuitamente em todos os planos

Armazene ideias de produtos na seção estacionada para implementação futura

Use o modelo de pontuação incorporado para priorizar os recursos a serem implementados

Compartilhe roadmaps com as partes interessadas por meio de links privados seguros ou exporte-os por meio de imagens, planilhas ou PDF

Limitações do ProductPlan

Não há plano gratuito (teste de 14 dias disponível)

Apenas 10 integrações - Zapier, Vimeo, MS Teams, Confluence, GitHub, Trello, Azure DevOps, PivotalTracker, Slack e Jira

Preços do ProductPlan

Básico: US$ 39/mês por editor

US$ 39/mês por editor Profissional: US$ 69/mês por editor

US$ 69/mês por editor Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ProductPlan avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (149 avaliações)

4,4/5 (149 avaliações) Capterra: 4,4/5 (54 avaliações)

8. Jira

via Jira SoftwareJira desenvolvido pela Atlassian, começou como uma solução de rastreamento de problemas para equipes de software em 2002. Hoje, ele é amplamente utilizado em departamentos técnicos e não técnicos para planejar e acompanhar vários projetos ágeis .

Enquanto o Linear se concentra na simplicidade e na velocidade com seu conjunto limitado de recursos, o Jira se destaca por oferecer ampla personalização e recursos que podem se adaptar a diferentes complexidades de fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Jira

Criado especificamente para atender às necessidades deequipes ágeis* Conjunto de recursos extenso, personalizável e dimensionável

Relatórios amigáveis ao desenvolvedor para rastrear sprints e problemas em tempo real

O plano gratuito permite quadros de projetos ilimitados com até 2 GB de armazenamento

Integra-se facilmente com outros produtos da Atlassian, como BitBucket e Confluence

Limitações do Jira

A configuração e a interface complexas podem sobrecarregar os novos usuários

Às vezes, pode ficar lento e com atraso

Recursos de colaboração limitados

Preços do Jira

Plano gratuito

Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

US$ 7,75/mês por usuário Premium: US$ 15,25/mês por usuário

US$ 15,25/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Jira ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

9. Sunsama

via SunsamaSunsama é um planejador diário simples criado para pessoas ocupadas que desejam manter-se organizadas e maximizar sua produtividade. Ele ajuda você a planejar seu dia de forma eficaz e a se concentrar nas tarefas que importam. Além disso, ele é sincronizado com aplicativos populares como Google Calendar, Slack, Todoist, ClickUp e Trello, permitindo que você extraia tarefas e agende seu trabalho de várias fontes.

Melhores recursos do Sunsama

Interface estética e fácil de usar

Defina metas diárias e semanais, que podem ser vinculadas à sua lista de tarefas

Transforme e-mails (do Gmail e Outlook) e mensagens do Slack em tarefas

Use o modo de foco para trabalhar em uma tarefa de cada vez e acompanhe o tempo gasto nela

Limitações da Sunsama

Integrações limitadas

Não há plano gratuito (mas há um teste de 14 dias disponível)

O preço é alto para umplanejador diário Preços da Sunsama

Assinatura mensal: US$ 20/mês

US$ 20/mês Assinatura anual: US$ 16/mês

Avaliações e resenhas da Sunsama

G2: Nenhuma avaliação

Nenhuma avaliação Capterra: 4,6/5 (20 avaliações)

10. Trello

via TrelloTrello oferece uma maneira fácil para as equipes gerenciarem projetos usando quadros Kanban e Scrum. É excelente porque você pode ver rapidamente o status das tarefas e como o projeto está progredindo. Além disso, é rápido de configurar para toda a sua equipe.

No entanto, talvez não seja o melhor para lidar com projetos maiores e mais complicados.

Melhores recursos do Trello

O plano gratuito permite 10 quadros, cartões e armazenamento ilimitados

Extensas integrações com aplicativos como Slack, Miro e Dropbox

Atalhos de teclado práticos para se movimentar rapidamente em seu espaço de trabalho

Use o recurso de votação para obter feedback e aprovações da sua equipe

Limitações do Trello

Visualizações de projeto limitadas

Não é possível lidar com projetos complexos

Tamanho de upload de arquivos limitado a 10 MB no plano gratuito

Preços do Trello

Plano gratuito

Standard: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: $17,50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

Escolha sua alternativa linear vencedora para agilizar seu fluxo de trabalho

Se os recursos do Linear deixam você querendo mais, vale a pena considerar essas 10 alternativas do Linear para ver qual delas atende melhor às suas necessidades.

Ainda não tem certeza de qual das ferramentas usar? Experimente o ClickUp. Ele está repleto de recursos avançados em uma interface moderna e intuitiva para execução perfeita do projeto -e você pode ter acesso a tudo isso no plano gratuito do ClickUp! 🤯

Então, por que esperar? Inscreva-se no plano gratuito para sempre do ClickUp hoje.