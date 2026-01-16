Por que a maioria das empresas entende errado a maturidade da IA (e o que realmente funciona)

Já participei de muitas dessas conversas. Uma equipe de liderança se reúne em uma sala de conferências. Eles têm contas no ChatGPT. Alguém está executando um projeto piloto. Há um burburinho sobre “estratégia de IA”. E eles estão convencidos de que estão à frente da curva.

Então começamos a analisar os detalhes. As vitórias são reais, mas são pequenas. Uma equipe automatizou um fluxo de trabalho. Outra está obtendo resultados decentes com prompts. Ótimo.

Mas e o resto da empresa? Continua operando da mesma forma que há cinco anos, com as mesmas ferramentas fragmentadas, fluxos de trabalho desconectados e uma expansão crescente do contexto. A maior parte das mudanças é localizada, não sistêmica.

Não estou criticando o esforço. A pressão é real. Os conselhos querem ver progresso. Os clientes esperam inovação. Todos estão perguntando o que vem a seguir. Mas eis o que aprendi depois de realizar dezenas dessas avaliações: urgência não é sinônimo de prontidão. Você pode investir recursos em IA e ainda assim não conseguir nada que seja escalável.

Como é a maturidade da IA (e como não é)

Vamos começar com os padrões que aparecem repetidamente.

Padrão 1: Solicitação ≠ maturidade

O primeiro padrão que vejo constantemente é o de líderes que presumem que, como as pessoas estão solicitando um LLM, a organização atingiu um nível mais alto de maturidade em IA. Esses ganhos são pequenos. São sintomas isolados e clássicos de projetos-piloto de IA versus falha de escalabilidade. E ainda precisam de supervisão humana constante. Essa é uma experimentação útil. Mas também é frágil.

Padrão 2: Profundidade de um caso de uso, amplitude zero

O segundo padrão são as empresas que se aprofundam muito em um único caso de uso. É impressionante quando você automatiza totalmente um fluxo de trabalho. Mas isso ainda é uma pequena fração do negócio. Você otimizou um aspecto. O resto da operação ainda funciona com hábitos antigos.

Padrão 3: Confundir investimento com prontidão

O terceiro padrão é confundir urgência ou investimento com prontidão. Muitas empresas sentem uma pressão intensa para adotar a IA. Muito poucas estão realmente posicionadas para operacionalizá-la. Os projetos-piloto criam atividades superficiais, mas a capacidade subjacente permanece limitada.

Qual é a lição? As vitórias iniciais criam uma falsa sensação de impulso.

A maturidade real requer:

Fluxos de trabalho conectados

Estruturas de governança

Programas de treinamento

Confie na tecnologia

Mecanismos para medir a qualidade

Sem essa base, as organizações ficam paralisadas. Elas têm dificuldade para passar de projetos-piloto dispersos para um impacto empresarial.

O que leva as organizações a passar dos projetos-piloto para a escalabilidade da maturidade da IA

A medida mais eficaz que já vi? Criar uma comunidade de prática real.

Reúna pessoas de diferentes funções que tenham curiosidade natural pela IA. Ofereça a elas um espaço compartilhado, uma linguagem comum e problemas compartilhados para resolver. É aí que a colaboração se torna um multiplicador.

O que faz as comunidades de prática funcionarem:

Competições amigáveis que trazem à tona ideias criativas

Catálogos de fluxos de trabalho que ajudam as equipes a validar o pensamento umas das outras

Compartilhamento de padrões que se espalha rapidamente em vez de ficar preso em bolsões isolados

A partir daí, os líderes investem no mapeamento de processos, uma das ferramentas mais práticas disponíveis. O mapeamento de fluxos de trabalho mostra como o trabalho realmente se move, onde ele fica parado, onde as pessoas ainda copiam e colam entre ferramentas e onde os agentes podem agregar valor real.

Por exemplo, uma equipe de produto pode descobrir que está compilando manualmente o feedback dos clientes em três plataformas, quando um agente leve poderia centralizá-lo em tempo real. É aqui também que a IA sensível ao contexto começa a ser importante. Ferramentas como o ClickUp Brain funcionam porque estão integradas diretamente nos fluxos de trabalho, e não adicionadas posteriormente. Em vez de pedir às equipes que expliquem o contexto a uma ferramenta de IA, a IA já compreende as tarefas, dependências, conversas e documentos como parte do sistema. Com o ClickUp BrainGPT no desktop, as equipes podem fazer perguntas operacionais em linguagem simples e obter respostas baseadas no trabalho real, não em documentos estáticos. Essa mudança elimina o atrito e ajuda a IA a apoiar a execução diária, em vez de criar mais um projeto piloto superficial.

É aqui também que a IA sensível ao contexto começa a ser importante. Ferramentas como o ClickUp Brain funcionam porque estão integradas diretamente nos fluxos de trabalho, e não adicionadas posteriormente. Em vez de pedir às equipes que expliquem o contexto a uma ferramenta de IA, a IA já compreende as tarefas, dependências, conversas e documentos como parte do sistema.

Informações sobre riscos de projetos com base em IA: identifique instantaneamente tarefas urgentes em atraso e tome medidas, tudo a partir do seu painel de controle.

Com o ClickUp BrainGPT no desktop, as equipes podem fazer perguntas operacionais em linguagem simples e obter respostas baseadas no trabalho real, não em documentos estáticos. Essa mudança elimina o atrito e ajuda a IA a apoiar a execução diária, em vez de criar mais um projeto piloto superficial.

Uma vez estabelecidas essas bases, a IA se torna uma diretriz operacional visível. As equipes entendem que a IA agora faz parte da forma como o negócio funciona, não como uma ferramenta secundária, mas incorporada aos fluxos de trabalho diários dentro de um espaço de trabalho de IA convergente. Gerentes e executivos compartilham a responsabilidade de identificar os fluxos de trabalho que devem ser automatizados ou aprimorados.

A armadilha em que a maioria das empresas cai Essas bases funcionam. O que falha consistentemente é esperar uma adoção orgânica. Dar às equipes acesso a ferramentas sem orientação, treinamento ou padrões de qualidade leva à fragmentação. Os projetos-piloto se multiplicam. O valor, não.

O efeito melancia: quando os projetos parecem verdes, mas na verdade são vermelhos

Algumas organizações começam com avaliações de maturidade. Elas fornecem uma base objetiva e ajudam os líderes a entender onde realmente estão.

Muitas vezes, os resultados são surpreendentes. Ao mesmo tempo, a estratégia e as ferramentas podem parecer sólidas, mas a capacidade e a preparação obtêm as pontuações mais baixas.

As empresas mais maduras também incorporam transparência nas operações diárias:

KPIs

Métricas de implementação

Estruturas de avaliação

Essas métricas mantêm o progresso visível. Elas tornam mais difícil para os projetos parecerem “verdes” nos relatórios de status enquanto estão “vermelhos” por baixo.

Eu chamo isso de Efeito Melancia. Um projeto parece verde por fora, mas é vermelho por dentro.

Os relatórios de status parecem positivos, mas a adoção real da IA nas empresas é fraca quando se analisa mais a fundo. Identificar esse padrão ajuda os líderes a entender por que os relatórios superficiais não podem orientar a estratégia de IA.

Quando as organizações combinam benchmarking externo com visibilidade interna aberta, a avaliação honesta se torna normal. Essa honestidade é o que evita a estagnação e mantém a organização avançando em direção à maturidade real.

O ponto de virada que a maioria das empresas perde

Um grande ponto de virada acontece quando os líderes percebem que a verdadeira limitação não é técnica.

As avaliações de maturidade geralmente revelam a mesma lacuna: as ferramentas e a governança parecem sólidas, mas o lado humano ainda não acompanhou.

Essa constatação muda a estratégia. Em vez de comprar mais ferramentas ou construir mais arquitetura, eles começam a investir nas pessoas que irão expandir a IA dentro da empresa.

Muitas vezes, esse é o ponto em que a IA deixa de ser tratada como uma ferramenta e passa a funcionar como parte do sistema. Os Super Agentes são criados exatamente para essa transição.

Acelere os fluxos de trabalho com os Super Agentes no ClickUp.

Os Super Agentes funcionam como colegas de equipe de IA dentro do espaço de trabalho. Eles monitoram o trabalho à medida que ele se desenrola, agem com base em gatilhos definidos e lidam com a execução de rotinas, como acompanhamentos, relatórios ou identificação de riscos. Em vez de depender das pessoas para lembrar o que precisa de atenção, o próprio sistema ajuda a manter o ritmo.

Essa mudança é importante porque a escala rompe a supervisão manual. Quando a IA pode observar, agir e escalar dentro de limites, os líderes deixam de depender de atos heróicos e começam a construir resiliência nas operações.

E quando as pessoas têm as ferramentas e a liberdade para automatizar seu próprio trabalho? Os resultados podem ser surpreendentes. As equipes criam soluções que a liderança nunca teria imaginado. Pequenas vitórias se tornam padrões reutilizáveis. A confiança na IA cresce organicamente.

Essa mudança do foco na tecnologia para o foco nas pessoas geralmente é o momento em que as organizações começam a ver uma transformação real.

Tabela de diagnóstico rápido: Sinal Você está no modo piloto Você está escalando Onde a IA vive Com algumas ferramentas e algumas pessoas Incorporado nos fluxos de trabalho diários Como o sucesso é medido Anedotas e demonstrações Adoção, qualidade, economia de tempo, impacto na produção Quem é o proprietário Equipe de inovação ou um campeão Líderes e gerentes de várias funções Como os padrões se espalham Aleatório e informal Comunidade de prática e um catálogo de fluxos de trabalho Risco e governança Incerto ou reativo Padrões definidos e caminhos de revisão O que falha Fragmentação e confiança Ciclos de melhoria contínua Se sua organização está principalmente na coluna da esquerda, você não está atrasado. Você está normal. Mas precisa parar de fingir que os projetos-piloto equivalem a maturidade.

O que isso significa para os líderes

Se você está liderando esse trabalho, veja o que realmente faz a diferença:

Deixe que seus especialistas mostrem o que é possível. As melhores ideias geralmente vêm das pessoas mais próximas do trabalho.

Invista em treinamento. Não apenas treinamento em ferramentas. Desenvolvimento de capacidades reais.

Torne seguro experimentar e falhar. A inovação requer permissão para tentar coisas que podem não funcionar.

Crie uma cultura em que a inovação seja esperada, não apenas tolerada.

E não espere pela perfeição. As empresas que agirem agora, com honestidade e foco, são as que sairão na frente.

Se você ainda está medindo o progresso pelo número de projetos-piloto em execução, está perdendo o foco. A verdadeira maturidade se manifesta na forma como o trabalho é realizado todos os dias. Você a vê na maneira como as equipes conversam. Na maneira como resolvem problemas. Na maneira como compartilham o que aprendem. É isso que permanece.

Quer saber em que ponto você realmente está? Faça uma avaliação de maturidade de IA.

Obtenha seu relatório de maturidade de IA

Faça perguntas difíceis. Esteja pronto para agir com base nas respostas. É assim que você passa dos projetos-piloto para o progresso. Teste agora a maturidade da sua IA Pronto para ver onde sua organização se encontra?

Perguntas frequentes

É uma maneira estruturada de avaliar o grau de preparação da sua organização para expandir a IA além dos projetos-piloto. Não apenas ferramentas, mas fluxos de trabalho, governança, treinamento, avaliação e adoção.

Não necessariamente. Os projetos-piloto comprovam a possibilidade. A maturidade aparece quando a IA muda o trabalho diário entre as equipes, com padrões, medições e padrões repetíveis.

Fragmentação. O trabalho está espalhado por ferramentas, equipes e transferências, de modo que os resultados da IA não se conectam à execução. A outra razão é a falta de padrões de qualidade e governança.

Normalmente, não. A maioria das equipes precisa de um melhor mapeamento do fluxo de trabalho, uma governança mais clara e treinamento que ajude as pessoas a mudar a forma como o trabalho é realizado. As ferramentas são importantes, mas raramente são o obstáculo.

Adoção em fluxos de trabalho reais, qualidade dos resultados, economia de tempo, melhorias no tempo de ciclo, redução de erros e impacto nos negócios. Se você não pode medir, não pode escalar.

É um grupo multifuncional que compartilha padrões e cria soluções reutilizáveis. Ele impede que o progresso da IA fique preso em bolsões e transforma vitórias individuais em capacidade organizacional.