Guia de sugestões para agentes: como criar fluxos de trabalho de IA confiáveis

Os melhores agentes de IA não são criados em uma única etapa. Eles são criados em camadas, como blocos de construção, cada um dando ao agente mais capacidade e mais confiabilidade.

Vamos percorrer os blocos de construção exatos, desde a definição da tarefa até a redação do prompt, a depuração da saída e o teste de pressão antes do lançamento.

Sugestões generativas vs. sugestões de agentes

A maioria das pessoas pensa que o prompting consiste apenas em fazer uma pergunta e ler a resposta. Isso é verdade. Mas apenas para o prompting generativo.

A imagem a seguir mostra o ClickUp Brain respondendo a um prompt criativo e aberto. O usuário pergunta: “Você pode me mostrar como ficaria se um cachorro usasse um chapéu?” e recebe uma resposta flexível e criativa com uma imagem gerada e um texto descritivo.

Exemplo de solicitação generativa com o ClickUp Brain, produzindo uma resposta criativa e descritiva a uma pergunta aberta

O prompt generativo é aberto, criativo e flexível. É ótimo para ideias ou conteúdos rápidos. Mas quando você está criando algo que precisa ser executado sempre, com dados reais de clientes, com uma estrutura e um resultado previsíveis, você precisa de uma disciplina diferente.

Isso é orientação de agentes . A mudança de perguntar para instruir, de gerar para executar.

A imagem abaixo demonstra o prompt do agente no ClickUp. Aqui, um agente (gerente de projeto) é configurado com uma descrição clara da função, instruções estruturadas e responsabilidades definidas. Essa abordagem garante que o agente tenha um desempenho confiável e consistente sempre que for acionado.

Exemplo de prompting de agente, em que o agente recebe uma função estruturada e um conjunto de instruções para execução repetível e previsível

Principais diferenças entre prompts generativos e agentes

Atributo Sugestões generativas Sugestões para agentes Objetivo Exploração, criatividade Confiabilidade, estrutura Mentalidade “Dê-me algo” “Faça este trabalho sempre” Resultado Flexível e aberto Repetível, estruturado Caso de uso Escreva uma introdução para o blog Classifique um ticket de suporte

👉 Quando você orienta um agente, não está fazendo uma pergunta. Você está fornecendo uma descrição de cargo, um contrato e um conjunto de regras.

A solicitação generativa pergunta: “O que o modelo pode produzir?” A solicitação do agente pergunta: “Como faço para que o modelo se comporte de maneira consistente e previsível?”

A maioria das equipes não percebe que ainda está do lado errado da lacuna entre generativo e agente.

A solicitação generativa é criativa, flexível e rápida. Mas foi criada para resultados pontuais.

O prompting de agentes tem tudo a ver com instruções. É assim que você cria uma IA que funciona no mundo real, de forma confiável e previsível.

A solicitação generativa é um momento. A solicitação de agentes é um sistema, e os sistemas são escaláveis.

📮 Insight do ClickUp: Embora 35% dos participantes da nossa pesquisa utilizem IA para tarefas básicas, recursos avançados como automação (12%) e otimização (10%) ainda parecem fora do alcance de muitos. A maioria das equipes se sente presa no “nível inicial de IA” porque seus aplicativos lidam apenas com tarefas superficiais. Uma ferramenta gera cópias, outra sugere atribuições de tarefas, uma terceira resume notas, mas nenhuma delas compartilha contexto ou trabalha em conjunto. Quando a IA opera em bolsões isolados como esse, ela produz resultados, mas não resultados. É por isso que fluxos de trabalho unificados são importantes. O ClickUp Brain muda isso ao explorar suas tarefas, conteúdo e contexto do processo, ajudando você a executar automação avançada e fluxos de trabalho de agentes sem esforço, por meio de inteligência integrada inteligente. É uma IA que entende seu trabalho, não apenas suas solicitações.

Bloco de construção 1: comece solicitando à IA que elabore as especificações

Antes das sugestões, antes da estrutura, antes do formato, vem a especificação. Essa é a base.

Ele define o agente:

A tarefa a ser realizada

Campos de entrada

Resultados esperados

Restrições e requisitos

O que é “bom”

Geramos isso com IA, não manualmente.

✅ Prompt para elaboração de especificações:

Isso lhe dará um plano sólido. O resto é uma questão de camadas e refinamento.

Bloco de construção 2: Camadas — Expandindo uma solicitação gradualmente

A estratificação é a forma de passar de um assistente de IA útil para um colega de equipe confiável. Comece com a menor tarefa possível. Teste-a. Em seguida, expanda.

Camada A: Comportamento básico

Comece de forma simples. Apenas o essencial.

Quando isso parecer sólido e consistente, adicionaremos a próxima camada.

Camada B: Adicione estrutura

Agora, expanda o mesmo prompt adicionando um contexto estruturado.

A estrutura fica mais clara. Agora você obtém resultados reais de triagem.

Camada C: Adicione lógica de maior valor

Agora, adicionamos a camada final: recomendações e informações ausentes.

Neste ponto, temos um agente em camadas totalmente funcional.

Próximo passo: manter o comportamento estável.

Bloco de construção 3: adicionando restrições

Quando o comportamento em camadas funciona, adicionamos restrições. As restrições criam consistência e evitam alucinações. Essas restrições são adicionadas diretamente ao prompt em crescimento.

🔐 Exemplo de bloqueio de restrições

Agora, o comportamento é estável, previsível e seguro.

⚙️ Insight do agente: restrições criam confiabilidade Em sistemas de agência, as restrições não são limitações, mas sim infraestrutura. Elas fornecem limites claros ao modelo para que ele pare de improvisar e comece a se comportar de maneira consistente — com a mesma estrutura e a mesma lógica, sempre. Essa consistência é o que permite que um agente se integre a fluxos de trabalho reais. Quando os resultados nunca variam, as equipes podem confiar em ferramentas como o ClickUp Agents para classificar, encaminhar ou resumir sem questionar ou reescrever seu trabalho. Agentes de IA do ClickUp As proteções não restringem a capacidade; elas tornam o agente estável o suficiente para automatizar e confiável o suficiente para escalar.

Bloco de construção 4: Adicionar exemplos (solicitação múltipla)

Ao adicionar exemplos, você ensina ao agente o que é “bom”, definindo expectativas quanto ao tom, profundidade e raciocínio. Cada exemplo reforça a consistência entre os resultados.

Exemplo de ticket (para solicitações múltiplas)

Exemplo de resultado

Bloco de construção 5: definir o formato de saída (esquema)

Formalize sua produção em um esquema previsível e legível por máquina.

Anexamos as instruções do esquema ao prompt:

Definição do esquema:

Isso transforma o agente em um gerador de resultados consistente e legível por máquina.

Bloco de construção final: junte tudo em um único prompt de produção

Aqui está o prompt combinado que inclui:

Comportamento em camadas

Restrições

Exemplo de múltiplas tentativas

Esquema

Quer ver isso em ação?

🎥 Assista a este vídeo para aprender como automatizar consultas comuns, otimizar transferências de bate-papos ao vivo, configurar ciclos de feedback e manter a qualidade por meio de treinamento de dados adequado e caminhos de escalonamento, para que sua IA realmente ajude sua equipe, em vez de frustrá-la.

Da solicitação à produção: o que realmente é necessário

A diferença entre um prompt frágil e um agente sólido é a estrutura.

Você está criando sistemas, não apenas texto. Isso significa:

Crie camadas com cuidado

Adicione restrições

Teste obsessivamente

Deixe a IA ajudá-lo a depurar

Pense como um engenheiro, não apenas como um redator.

É assim que você passa de resultados inteligentes para agentes confiáveis que você pode enviar com confiança.

Em outras palavras: Crie. Teste. Melhore.