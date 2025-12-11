A verdade incômoda sobre a maturidade em IA: por que 99% das empresas estão errando

“Apenas 1% das empresas acreditam ter alcançado a maturidade em IA. No entanto, 98% afirmam que a urgência em implementar a IA está aumentando.”

Essa lacuna não se refere apenas à tecnologia. Trata-se de uma questão de mentalidade.

Vi isso em primeira mão em uma recente Cúpula de Vendas, quando dois líderes seniores me disseram sem rodeios: “Temos mais de 40 anos e estamos acostumados com nossos hábitos — é difícil pensar em mudar as coisas”.

Enquanto isso, seus colegas mais jovens já estavam testando fluxos de trabalho, experimentando agentes e automatizando suas primeiras conquistas.

Foi então que percebi: a preparação para a IA tem muito pouco a ver com ferramentas e tudo a ver com a disposição de enfrentar verdades incômodas.

A lacuna de conhecimento é impressionante

Matriz de transformação da IA

Pesquisamos profissionais do conhecimento sobre suas práticas de IA e os dados sobre sua implementação. A história fica ainda mais preocupante:

Apenas 12% das organizações relatam integração total da IA

38% não estão usando IA em seus fluxos de trabalho diários.

Essa não é uma diferença pequena. É um abismo.

Pior ainda, a maioria dos projetos de IA não sobrevive à fase piloto:

Quase dois terços das empresas não conseguem colocar os projetos-piloto em uso real.

Quase metade abandonou completamente os projetos de IA em 2025.

Por quê? Porque as pessoas não sabem como usar as ferramentas. Os principais motivos para o fracasso explicam tudo:

Lacunas de conhecimento: 71,7%.

Desafios técnicos: 70%

Falta de treinamento: 67%

É claro que há ceticismo. Não se pode esperar sucesso quando as equipes recebem ferramentas poderosas sem contexto, orientação ou clareza.

É como dar um laptop para alguém que só usou caneta e papel e esperar que essa pessoa saiba navegar pelo sistema operacional, abrir aplicativos, enviar e-mails e escrever no Word.

Sem treinamento, capacitação ou demonstração do que é possível, não é surpresa que elas enfrentem dificuldades.

A maioria das pessoas acha que IA é apenas o ChatGPT

A maioria das pessoas ainda pensa que IA é apenas pedir ao ChatGPT para reformular um e-mail. É isso mesmo.

Pergunte por aí e você ouvirá o mesmo: “Isso me ajuda a escrever e-mails” ou “Responde às minhas perguntas”.

Isso é fundamental.

Poucos percebem que a IA pode planejar o trabalho, otimizar recursos, reduzir a dispersão do trabalho e até mesmo sinalizar proativamente gargalos, se estiver profundamente integrada ao local onde o trabalho real é realizado.

Nossa pesquisa mostra o quão limitada é a percepção atual:

35% usam a IA principalmente para tarefas básicas

12% utilizam automação avançada

10% usam otimização semelhante à de um agente

Apenas 9% afirmam que sua IA realmente antecipa e resolve problemas por conta própria.

Este não é um problema de tecnologia, mas sim de exposição. As pessoas precisam ver exemplos e receber treinamento/modelos sobre como usar as ferramentas que fornecemos para que possam criar suas próprias soluções.

📊 Qual é o nível de maturidade da sua estratégia de IA, na verdade? A maioria das equipes acha que está mais avançada do que realmente está, mas os dados mostram o contrário.

Governança e acesso ainda são imaturos

Se a falta de conhecimento faz com que os pilotos enfrentem dificuldades, a falta de governança em IA acaba com o trabalho.

Eis o que estamos observando:

Problemas de acesso:

36% dos funcionários não têm acesso a ferramentas de IA

Apenas 14% afirmam que a maioria das pessoas pode experimentar a IA em sua organização.

Problemas de governança:

53% não têm governança ou apenas diretrizes informais sobre o uso da IA.

Pense no risco.

Você tem pessoas que não sabem usar a IA ou pessoas que a utilizam sem limites.

Nenhum dos cenários prepara você para uma implantação madura e em escala. Os dados de confiança confirmam isso. Em organizações com alto nível de maturidade, 57% das unidades de negócios confiam e estão prontas para usar novas soluções de IA. Em organizações com baixo nível de maturidade, esse número cai para 14%.

A confiança não se constrói da noite para o dia. Ela é conquistada por meio da transparência, capacitação e diretrizes claras. Quando as pessoas não entendem como a IA se encaixa em seu trabalho ou, pior ainda, temem errar, elas hesitam em usá-la. E sem adoção, não há escala.

A infraestrutura fragmentada está prejudicando o progresso da IA

Mesmo equipes motivadas fracassam quando seus sistemas são dispersos.

Os dados:

54% relatam sistemas em sua maioria dispersos

49% raramente ou nunca compartilham o contexto entre as equipes

43% afirmam que é difícil ou inconsistente encontrar informações

Não é possível desenvolver recursos maduros de IA em uma infraestrutura fragmentada. A IA precisa de contexto. Se seus dados estiverem espalhados por dezenas de ferramentas, sua IA verá apenas uma pequena parte da verdade. Isso reforça nossa crença em um espaço de trabalho de IA convergente.

O que acontece quando a IA tem contexto completo? A maioria das equipes está experimentando a IA de forma isolada. Sistemas como o ClickUp BrainGPT só funcionam quando os fluxos de trabalho subjacentes estão conectados, estruturados e visíveis. Quando a IA pode ver o trabalho real, as discussões em torno dele e as decisões por trás dele, algo muda: Experimente o ClickUp Brain MAX para uma pesquisa mais aprofundada e contexto em todo o seu espaço de trabalho. Ele deixa de agir como um assistente de redação e passa a se comportar como um analista. Ele pode revelar tendências que as equipes não perceberam, destacar obstáculos ocultos e mostrar aos líderes a realidade de como o trabalho flui em sua organização. Adicione o Talk-to-Text a isso e, de repente, a velocidade do insight não é mais limitada pela sua digitação; você pode descarregar pensamentos, perguntas e decisões em tempo real e deixar o sistema processar o resto. É por isso que a maturidade em IA não se trata de ter mais modelos, mas sim de ter mais contexto.

A grande maioria ainda está em modo piloto

A grande maioria das equipes ainda está no início de sua maturidade em IA — muitas vezes presa em experimentos-piloto isolados que nunca são ampliados.

Sem um contexto compartilhado ou sistemas conectados, mesmo os melhores modelos atingem um limite.

O contexto é importante para que a IA funcione bem. Quando os dados estão espalhados por ferramentas desconectadas, sua IA vê apenas fragmentos — e um contexto fragmentado leva a resultados fragmentados.

É por isso que o progresso real vem de uma estratégia coordenada de IA baseada em uma infraestrutura unificada, governança clara e uma única fonte de verdade. Quando o contexto flui entre ferramentas e equipes, a IA não apenas auxilia, mas também acelera.

O problema da medição que ninguém quer discutir

Aqui está a verdade que quase ninguém admite:

A maioria das organizações não tem ideia se seus investimentos em IA estão funcionando:

47% não medem o impacto da IA

Apenas 10% usam métricas baseadas em dados e resultados

Isso não é apenas um sinal de alerta, é um obstáculo. Se você não consegue medir o sucesso, não consegue comprovar o ROI. Se não consegue comprovar o ROI, não consegue obter o apoio da diretoria. E sem esse apoio, a IA fica presa no modo piloto — para sempre.

O purgatório piloto não é inofensivo.

As organizações nos dois primeiros estágios de maturidade em IA tiveram desempenho financeiro abaixo da média do setor. Em contrapartida, as empresas nos estágios 3 e 4 tiveram desempenho financeiro bem acima da média do setor, de acordo com pesquisa do MIT.

A diferença de desempenho não é sutil. É a diferença entre ficar atrás dos seus concorrentes e dominar o seu mercado. É por isso que uma avaliação honesta é tão importante neste momento.

Por que fluxos de trabalho agenticos > Prompts melhores Um dos maiores equívocos na IA empresarial atualmente é que a maturidade vem de prompts melhores. Não é verdade. Ela vem de sistemas que podem realizar ações estruturadas, não apenas gerar texto. Os fluxos de trabalho agenticos são importantes porque reduzem a sobrecarga cognitiva que mantém as equipes presas no modo piloto. Em vez de depender de indivíduos para lembrar as etapas, ferramentas como o ClickUp Agents impulsionam as tarefas ou interpretam os dados, enquanto os agentes lidam com o trabalho procedural em segundo plano. Colaborar em recursos urgentes ficou mais fácil com o ClickUp Agents. Elas não substituem as pessoas; elas estabilizam o fluxo de trabalho ao seu redor para que a adoção se torne mais fácil, não mais difícil. Para a maioria das organizações, essa mudança por si só é o que finalmente leva a IA da experimentação para a execução.

O que realmente funciona: o modelo do campeão forte

Todas as transformações bem-sucedidas que observei tinham uma coisa em comum.

Um forte defensor interno.

Foi assim que a própria ClickUp cresceu antes da IA: ganhos rápidos → sucesso visível → expansão orgânica.

Com a IA, os riscos são ainda maiores. Não se trata apenas de trocar de ferramentas, mas de mudar mentalidades.

Você não está apenas substituindo etapas manuais; você está reinventando a forma como o trabalho é feito. Com o ClickUp, normalmente é preciso convencer alguém que costumava usar outra ferramenta de gerenciamento de projetos semelhante de que o ClickUp é melhor.

Com a IA, trata-se de mudar a maneira como elas pensam sobre como trabalham: uma maneira MELHOR.

Para muitos, esse é um salto assustador. Pode parecer uma ameaça.

Temos que enquadrar a transformação como uma oportunidade de melhorar, em vez de eliminar um emprego ou questionar o valor de alguém.

Eu vejo isso como um superpoder para os trabalhadores humanos, e as equipes e a liderança precisam criar essa visão e cultura a partir do topo, para impulsionar uma organização totalmente madura em IA que esteja constantemente aprimorando e evoluindo a forma como trabalha, especialmente com os avanços da IA acontecendo tão rapidamente.

A adoção da mudança é o verdadeiro gargalo

Sejamos honestos: a cultura é a parte mais difícil.

33% das organizações relatam resistência ativa à mudança

Apenas 19% são rápidas em adotar mudanças e dimensionar novas ferramentas de IA.

Esse é o verdadeiro gargalo para a maioria das empresas.

Lembra-se daqueles caras que mencionei na Cúpula de Vendas? Aqueles que estão presos aos seus hábitos?

Eu disse a eles:

Não julgue antes de ver como isso ajudará você e facilitará seu trabalho diário. Deixe nossas equipes treinarem você sobre a melhor forma de implantar, nos forneça seu fluxo de trabalho e deixe-nos mostrar como você pode transformá-lo.

E então:

Você não quer ser a última equipe ainda usando o Lotus Notes. Ou um celular flip. Ou ainda imprimindo convites de calendário.

A tecnologia está evoluindo, e você vai querer fazer parte dessa mudança; caso contrário, você ou sua organização se tornarão irrelevantes.

Meu conselho aos líderes: deixe que os especialistas mostrem o que é possível

Se você é um líder hesitante em encarar os diagnósticos desconfortáveis do seu progresso em IA, eis o que eu diria a você.

Você não precisa fazer isso sozinho.

Deixe que nós — seus parceiros, especialistas e agentes — ajudemos a mostrar a arte do possível. Podemos ajudar a impulsionar sua organização com nossos agentes certificados e recursos especializados, para que você comece a trabalhar rapidamente.

Três ações essenciais:

Treine sua equipe. Equipe-a com ferramentas e confiança — não apenas acesso. Promova uma cultura de experimentação. Permita que as equipes falhem rapidamente e iterem com mais rapidez. Conte com seus parceiros de tecnologia. Nós sabemos o que funciona (e o que não funciona). Deixe-nos ajudá-lo a pular a curva de aprendizado.

A diferença entre a maturidade em IA e o investimento em IA está cada vez maior. Apenas 13% das empresas hoje estão totalmente preparadas para aproveitar o potencial da IA, uma queda em relação aos 14% registrados há um ano, de acordo com uma pesquisa da Cisco. Enquanto isso, 98% relatam que a urgência em implantar a IA aumentou. Isso não é sustentável.

As empresas que vencerão não são aquelas com os maiores orçamentos para IA.

São aquelas que estão dispostas a:

Avalie honestamente onde elas estão

Invista em capacitação e treinamento

Estabeleça uma governança real

Comprometa-se com o trabalho necessário

A tecnologia está pronta. A questão é se sua organização está pronta para encarar a verdade sobre sua posição atual e trabalhar duro para preencher a lacuna.

Aqui está a verdade final e incômoda: seus concorrentes estão fazendo essa avaliação neste momento.

E aquelas que agirem de forma decisiva hoje serão as que conquistarão participação no mercado amanhã.