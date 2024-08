Estados com a maior taxa de novos empreendedores

Você sabia que os estados do sul dos EUA produziram mais empreendedores do que qualquer outra região do país? ClickUp usado Dados dos Indicadores de Empreendedorismo da Kauffman para encontrar os 15 estados com as taxas mais altas de novos empreendimentos. A Kauffman usa dados do Census Bureau e do Bureau of Labor Statistics para analisar o empreendedorismo em todo o país.

Essa análise dos dados da Kauffman classifica os estados de acordo com a taxa de proprietários de novas empresas como uma porcentagem da população do estado. Ela inclui empresas incorporadas e não incorporadas, bem como aquelas com e sem funcionários.

Os empates são desfeitos pelo número de empregos criados per capita. As taxas de sobrevivência de um ano das startups também estão incluídas, mas não são levadas em conta na classificação. A classificação mostra a continuação das tendências de longo prazo observadas na criação de empregos nos EUA.

Há algum tempo, a cultura empresarial vem se expandindo para além das mecas litorâneas onde costumava se concentrar e para os centros populacionais do sul. E as demissões e as interrupções no local de trabalho que surgiram com a pandemia em 2020 e 2021 serviram apenas como uma injeção de ânimo para a cultura de startups, impulsionando a formação de novas empresas em todos os setores, de acordo com dados de aplicativos de novos negócios do IRS.

Os estados do sul - incluindo Texas, Oklahoma e Arkansas -passaram os últimos anos competindo por empregos de alta tecnologia por meio de acordos de incentivo altamente divulgados. Cada estado frequentemente se encontrava entre os candidatos finais para novas fábricas e realocações de sedes.

As startups de veículos elétricos, que tiveram um imenso impulso de investidores em 2020 e 2021, são apenas um exemplo. A Rivian, fabricante de EVs apoiada pela Amazon, talvez seja o exemplo recente mais prolífico disso de um lado para o outro por autoridades estaduais armadas com incentivos fiscais, que estão buscando atrair mais empregos e inovação.

Os estados do sul também estão entre os regiões que mais crescem em termos de migração doméstica de todo o país, uma vez que os americanos migram para lugares onde seu dinheiro vai mais longe. Muitas delas, como o Texas, são elogiadas por empresas e autoridades eleitas por seus códigos tributários exclusivos que se prestam à criação de empregos.

Aparentemente, com base nos dados mais recentes dos Indicadores de Empreendedorismo da Kauffman, esses mesmos estados agora apresentam concentrações significativas de empreendedores que estão criando novas empresas.

O Texas está em 15º lugar nessa classificação. No entanto, Oklahoma, Geórgia e estados do sudoeste (incluindo Arizona e Novo México) também ocupam posições de destaque. Continue lendo para ver se seu estado está entre os mais empreendedores do país.

15. Brasil

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 5.2 por 1.000 residentes

: 5.2 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 81.9%

14. Missouri

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 4.7 por 1.000 residentes

: 4.7 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 77.1%

13. Nova Jersey

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 5.9 por 1.000 residentes

: 5.9 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 79.9%

12. Nova York

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 4.1 para cada 1.000 residentes

: 4.1 para cada 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 79.2%

11. Arizona

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 4.7 por 1.000 residentes

: 4.7 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 81.7%

10. Wyoming

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 3.9 por 1.000 residentes

: 3.9 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 76.6%

9. Brasil

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 4.3 por 1.000 residentes

: 4.3 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 82.9%

8. Alasca

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 3.6 por 1.000 residentes

: 3.6 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 80.3%

7. Colorado

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 6.1 para cada 1.000 residentes

: 6.1 para cada 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 81.9%

6. Vermont

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 2.5 por 1.000 residentes

: 2.5 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 78.5%

5. Califórnia

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 5.7 por 1.000 residentes

: 5.7 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 82.6%

4. Oklahoma

Taxa de novos empreendedores : 0.4%

: 0.4% Empregos criados por startups do primeiro ano : 5.7 por 1.000 residentes

: 5.7 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 82.3%

3. Geórgia

Taxa de novos empreendedores : 0.5%

: 0.5% Empregos criados por startups do primeiro ano : 5.7 por 1.000 residentes

: 5.7 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 79.8%

2. Novo México

Taxa de novos empreendedores : 0.5%

: 0.5% Empregos criados por startups do primeiro ano : 3.3 por 1.000 residentes

: 3.3 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 77.6%

1. Flórida

Taxa de novos empreendedores : 0.6%

: 0.6% Empregos criados por startups do primeiro ano : 6.5 por 1.000 residentes

: 6.5 por 1.000 residentes Taxa de sobrevivência de um ano das startups: 80.5%

